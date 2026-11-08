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AC Milan GFX HIC 1-1GOAL

Tim terhebat yang tak pernah menjuarai Liga Champions? Paolo Maldini, Hernan Crespo, Kaka, dan skuad super AC Milan pada 2005

AC Milan asuhan Carlo Ancelotti mungkin akhirnya berhasil membalas dendam kepada Liverpool atas “Keajaiban Istanbul”, tetapi tim yang kalah di Turki bahkan lebih kuat daripada tim yang menang di Athena pada 2007.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Paolo Maldini hanya mengingat sedikit tentang final Liga Champions 2007 karena ia mengonsumsi begitu banyak obat pereda nyeri hanya agar bisa menuntaskan pertandingan. Bek legendaris itu berusia 38 tahun saat itu dan sangat membutuhkan operasi lutut, tetapi ia sama sekali tidak ingin absen saat AC Milan menghadapi Liverpool di Athena.

    Dua tahun sebelumnya, AC Milan menjadi korban 'Keajaiban Istanbul', ketika Liverpool menang lewat adu penalti setelah secara sensasional bangkit dari ketertinggalan tiga gol saat jeda. Karena itu, bagi Maldini, yang terpenting hanyalah membalas kekalahan tersebut. "Kami bisa kehilangan segalanya," katanya kepada GOAL, "karena jika kami kembali kalah dari Liverpool, itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit dilupakan."

    Karena itu, Milan bersedia melakukan apa pun yang diperlukan untuk meraih kemenangan di Yunani. Pelatih Carlo Ancelotti dan gelandang Clarence Seedorf sama-sama mengakui seusai laga bahwa AC Milan tidak bermain terlalu baik dalam kemenangan 2-1 di Stadion Olimpiade. Namun, mereka tidak peduli. Seperti kata Gennaro Gattuso, "Sekarang giliran kami merayakannya."

    Namun, bahkan di tengah luapan emosi, kelegaan, dan penebusan itu, pemain timnas Italia tersebut mengakui bahwa rasa sakit akibat kekalahan di final 2005 akan membekas "seumur hidup". Salah satu alasannya, ia dan rekan-rekan setimnya tidak akan pernah dibiarkan melupakannya. Mengapa? Sebab, tidak seperti pada 2007, kesenjangan kualitas antara kedua tim saat itu sangat besar. Kaka menyebut tim juara 2007 sebagai "tim yang indah", tetapi kualitasnya jauh di bawah tim yang kalah di Istanbul.

    Seperti diakui mantan bek Liverpool Jamie Carragher dalam The Overlap, "Ketika Anda benar-benar melihat tim itu, melihat foto tim sebelum final, Anda akan berpikir bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik, bukan hanya pada era itu, melainkan sepanjang masa." Lantas, bagaimana mungkin mereka gagal meraih satu pun trofi besar pada musim itu?

  • Tim yang terdiri dari para legenda

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Milan menambahkan Jaap Stam dan Hernan Crespo ke skuad yang menjuarai Serie A 2003-04 dengan mudah.

    Milan seharusnya bersaing memperebutkan gelar Liga Champions ketiga berturut-turut di Istanbul. Setelah mengalahkan Juventus dalam final 2003 di Manchester yang menjadi adu ketangguhan bertahan sekaligus perang ketahanan, AC Milan berada dalam posisi ideal untuk mempertahankan gelar. Para rival utama mereka sedang tersendat, sementara Milan menghantam Deportivo La Coruna 4-1 pada leg pertama perempat-final di San Siro.

    Namun, mereka mengalami keruntuhan permainan yang sulit dilupakan pada leg kedua di Riazor, hingga membuat Ancelotti terkejut. "Ini tidak terduga," akuinya setelah timnya dihajar 4-0. "Ini sulit dijelaskan dan kami harus menemukan kekuatan, di tengah kekecewaan saat ini, untuk bangkit dan kembali fokus ke liga."

    Milan benar-benar melakukannya dan meraih gelar liga pertama mereka dalam lima tahun dengan meyakinkan. Mereka akhirnya finis 11 poin di atas rival terdekat, Roma. Bagi Ancelotti, pelatih yang dianggap sebagai spesialis kompetisi piala, keberhasilan meraih scudetto terasa sangat memuaskan. Setelah akhirnya meraih gelar liga pertamanya, muncul keyakinan bahwa era dominasi baru tengah dimulai di San Siro, terutama setelah bursa transfer musim panas 2004.

    Selain memperkuat lini belakang yang sudah cemerlang dengan merekrut Jaap Stam dari Lazio, Milan menambah senjata di lini serang dengan meyakinkan Chelsea untuk meminjamkan penyerang tengah Argentina Hernan Crespo, yang hingga kini masih sangat kurang dihargai, selama satu musim. Dengan kualitas yang sudah dimiliki skuad Ancelotti, timnya kini benar-benar terasa seperti salah satu yang paling bertalenta sepanjang masa.

    Milan memiliki kiper nomor satu Brasil, Dida, serta Cafu, Stam, Alessandro Nesta dan Maldini dalam lini pertahanan yang seolah berasal dari permainan sepakbola fantasi. Andrea Pirlo berperan sebagai pengatur serangan di lini tengah sarat talenta yang juga dihuni Gattuso dan Seedorf, sementara Kaka memasok peluang bagi dua penyelesai peluang paling mematikan dalam sepakbola di lini depan, Crespo dan Andriy Shevchenko.

    Singkatnya, mereka seharusnya memenangi scudetto sekaligus Liga Champions. Untuk waktu yang lama, mereka tampak akan melakukannya.

  • Ketegangan mulai terlihat

    AC Milan v Juventus
    Getty Images Sport

    Pada akhir April 2005, Milan berada dalam posisi bagus untuk meraih dua gelar, tetapi gagal memenangi satu pun pertandingan di kompetisi mana pun sepanjang Mei.

    Milan bukannya tanpa cela sepanjang musim 2004/05, tetapi itu lebih mencerminkan kuatnya Serie A saat itu ketimbang kelemahan nyata di pihak mereka. Liga Italia kala itu ibarat Premier League pada masanya. Nyaris tak ada pertandingan yang bisa dianggap mudah setiap akhir pekan, sebagaimana terlihat dari kekalahan tim asuhan Ancelotti saat bertandang ke markas Livorno dan Siena, serta kegagalan mereka meraih poin penuh di kandang melawan Messina, Bologna, dan Brescia.

    Meski begitu, Milan menutup April di puncak klasemen Serie A, walau hanya unggul selisih gol atas Juventus. Mereka juga mengantongi keunggulan 2-0 atas PSV dari leg pertama semi-final Liga Champions. Namun, pada titik itulah tanda-tanda pertama kelelahan akibat berlaga di Eropa mulai terlihat. Pada saat yang sama, mereka harus berjuang keras menahan Juventus asuhan Fabio Capello yang nyaris sama hebatnya dalam perebutan sengit scudetto.

    Pada 4 Mei 2005, Milan lolos tipis ke final Liga Champions berkat aturan gol tandang setelah kalah 3-1 di Eindhoven. Gol Massimo Ambrosini pada menit ke-91 menjadi penentu. “Kami sangat takut ketika tertinggal 2-0,” aku Ancelotti. “Namun, hal terpenting tentang skuad saya adalah mereka terus bermain meski tertinggal. Itu pertarungan besar melawan tim yang sangat bagus.”

    Sayangnya bagi Milan, pertandingan itu sangat menguras tenaga mereka. Hanya empat hari kemudian, mereka kalah 1-0 di kandang dari Juventus dalam laga yang praktis menentukan gelar. Mendadak, tim Ancelotti tampak kelelahan secara mental dan fisik.

    “Tak seorang pun bisa menyalahkan Milan. Tepuk tangan suporter pada akhir pertandingan melawan Juventus menjadi buktinya,” tulis Antonio Di Rosa di Gazzetta dello Sport setelah David Trezeguet menjadi penentu dalam laga ketat di San Siro. “Saat ini mereka berada di posisi kedua liga, dan akan keliru jika mereka mengendur sekarang, ketika masih ada 270 menit pertandingan tersisa.

    “Namun, Milan juga mencapai final Liga Champions berkat kerja keras mereka sendiri. Tim ini perlu memulihkan tenaga, kembali menemukan keseimbangan, mengerahkan energi yang dibutuhkan untuk berjuang hingga akhir, dan yang terpenting, pulang dari Istanbul dengan trofi bergengsi itu.”

    Namun, mereka gagal melakukannya. Tenaga Milan sudah nyaris habis, dan dua hasil imbang beruntun melawan Lecce serta Palermo memastikan gelar jatuh ke tangan Juventus lima hari sebelum final Liga Champions.

  • Milan yang perkasa

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Gol kedua Hernan Crespo ke gawang Liverpool begitu indah dan tampaknya telah mengunci kemenangan.

    Meski performanya merosot drastis, Milan tiba di Istanbul sebagai favorit kuat untuk menang, mengingat Liverpool, menurut pengakuan Carragher sendiri, hanyalah tim yang “biasa-biasa saja”. Tak seorang pun menyangka mereka bahkan bisa lolos dari fase grup. Mereka pun hanya berhasil melakukannya berkat kapten mereka yang menjadi sumber inspirasi, Steven Gerrard, yang mencetak gol kemenangan spektakuler pada menit-menit akhir melawan Olympiacos.

    Mereka juga baru saja finis kelima di Premier League, tertinggal hingga 37 poin dari juara Chelsea. Namun, Liverpool secara sensasional mengalahkan Chelsea, serta Juventus asuhan Capello sebelumnya, dalam perjalanan menuju final Piala Eropa keenam mereka. Kemampuan luar biasa untuk tampil maksimal pada momen penting itulah yang membuat mantan bek Manchester United, Stam, sangat mewaspadai Liverpool.

    “Liverpool adalah tim yang solid di semua lini, dengan banyak pemain berkualitas,” kata pemain asal Belanda itu kepada wartawan sehari sebelum final. “Sebagai tim, mereka bertahan dengan sangat baik dan Jamie Carragher adalah bek tengah kelas atas. Di lini tengah, Steven Gerrard mungkin merupakan motor utama Liverpool, sementara di depan, Milan Baros dan Djibril Cisse juga sangat berbahaya berkat kecepatan dan pergerakan mereka. Jadi, kami harus berhati-hati. Sebagian orang mengatakan AC Milan adalah favorit, tetapi menurut saya peluang kedua tim seimbang.”

    Namun, selama 45 menit, kedua tim tampak tidak seimbang.

    Raksasa Italia itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 60 detik untuk unggul. Maldini, yang mungkin paling tidak disangka akan mencetak gol, menyambar tendangan bebas dari sisi kanan lapangan dengan tendangan voli. Bek veteran itu kemudian bercanda bahwa ia “menyadari ada sesuatu yang aneh sedang terjadi” ketika namanya masuk papan skor. Namun, tidak ada yang terlalu mengejutkan dari cara Milan mengungguli Liverpool sepanjang babak pertama.

    Jika dibandingkan pemain demi pemain, kualitas mereka jauh di atas tim Benitez yang berisi pemain-pemain yang dianggap tidak cocok. “Mereka punya Maldini, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Kaka...” kata Gerrard kemudian kepada UEFA. “Di setiap posisi, mereka punya salah satu pemain terbaik di dunia.”

    Singkatnya, tidak ada satu pun titik lemah dalam susunan pemain inti mereka, dan mereka mampu memainkan sepakbola yang luar biasa. Gol kedua Crespo dalam pertandingan itu menjadi bukti nyata: sang penyerang melambungkan bola melewati Jerzy Dudek setelah menerima umpan terobosan terukur dari Kaka, yang melepaskannya dari wilayah pertahanannya sendiri.

    Kualitas gol itu dan waktu terciptanya, hanya satu menit sebelum jeda, membuat mantan penyerang Liverpool John Aldridge mengakui melalui radio lokal, “Semuanya sudah berakhir. Saya khawatir kami membutuhkan keajaiban.” Namun, itulah yang kemudian diwujudkan Liverpool.

  • “Kami benar-benar tidak percaya.”

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Dua tahun setelah mencetak gol lewat penalti penentu di Manchester, Shevchenko gagal mengeksekusi penalti di Istanbul sehingga trofi jatuh ke tangan Liverpool.

    Perubahan taktik Benitez saat jeda dan kegigihan luar biasa Gerrard yang menolak menyerah memang layak mendapat sorotan. Keduanya berperan penting dalam keberhasilan tim nonunggulan yang tampak sudah kalah itu menyamakan kedudukan sebelum menit ke-60. Namun, apa yang disebut Ancelotti sebagai “enam menit kegilaan” tampaknya sama-sama mencerminkan kekuatan mental Milan dan lawannya.

    Maldini selalu membantah keras klaim bahwa para pemain sudah merayakan kemenangan. “Ada banyak spekulasi tentang apa yang terjadi saat jeda,” ujar legenda Italia itu dalam wawancara dengan rapper dan podcaster Italia, Fedez. “Kami semua masuk ke ruang ganti sambil berteriak karena sangat tegang, sehingga Ancelotti harus turun tangan dan berteriak agar kami tenang.

    “Orang-orang mengklaim kami sedang merayakan kemenangan, tetapi sebagai kapten, saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, dan rekan-rekan setim saya juga tidak akan melakukannya. Jadi, klaim itu jauh dari kenyataan; rasanya hampir konyol untuk menanggapinya.”

    Namun, tidak dapat disangkal bahwa Milan benar-benar kehilangan kendali atas pertandingan dan emosi mereka setelah tendangan spekulatif Vladimir Smicer dari jarak jauh melewati Dida, hanya dua menit setelah sundulan melambung Gerrard memberi Liverpool harapan. “Kami merasakan dampaknya,” kata Cafu kepada FourFourTwo. “Lalu, ketika mereka mencetak gol ketiga, kami benar-benar tidak percaya.”

    Hebatnya, Milan mampu kembali menata permainan dan mendominasi sisa pertandingan. Namun, ketika Dudek menggagalkan peluang Shevchenko dari jarak sangat dekat lewat penyelamatan yang bisa dibilang paling luar biasa dalam sejarah final Liga Champions, Cafu “tahu semuanya sudah berakhir bahkan sebelum adu penalti dimulai”.

    Milan jelas kehilangan ketenangan, hingga gagal mencetak gol dari tiga di antara lima tendangan penalti mereka. Bahkan tendangan Shevchenko, yang mencetak penalti penentu di Manchester dua tahun sebelumnya, ditepis Dudek. Liverpool pun meraih Piala Eropa kelima di luar segala perkiraan setelah menang 3-2 dalam adu penalti.

  • Sebuah pertandingan yang “kejam”

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Maldini dan rekan-rekan setimnya terus dicecar pertanyaan soal bagaimana mereka ambruk di Istanbul.

    Seperti ketika berada di La Coruna setahun sebelumnya, Ancelotti nyaris kehabisan kata-kata. Namun, ia menegaskan bahwa Milan tampil "luar biasa" sepanjang hampir seluruh pertandingan dan berpendapat bahwa mereka "kalah dengan terhormat".

    Namun, cara mereka kalah begitu menghancurkan para pemain, sampai-sampai Crespo mengatakan suasana setelahnya terasa "seperti pemakaman". Sementara itu, Maldini mengungkapkan bahwa ia baru sanggup menonton ulang pertandingan tersebut setahun kemudian. "Baru saat itulah saya menyadari betapa bagusnya permainan kami sebenarnya," katanya kepada GOAL. "Kami mendominasi sekitar 110 dari 120 menit. Namun, itu justru mengingatkan saya betapa aneh dan kejamnya sepakbola."

    Sungguh janggal bahwa skuad terkuat selama delapan tahun Ancelotti di San Siro gagal memenangi scudetto maupun Liga Champions. Seperti yang kemudian dikatakan sang pelatih sendiri, "Pada 2007, kami memiliki motivasi yang luar biasa. Namun, kami memenanginya berkat tekad, bukan kualitas. Secara teknik, tim 2007 lebih lemah daripada tim 2005."

    Sulit untuk tidak setuju. Sejumlah pemain kunci masih menjadi starter, termasuk Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso, dan Kaka. Namun, saat final di Athena tiba, Shevchenko, Stam, dan Crespo sudah tidak lagi berada di klub, sementara Cafu yang berusia 36 tahun harus duduk di bangku cadangan sebagai pelapis Massimo Oddo. Karena itu, mereka harus berjuang keras untuk mengalahkan Liverpool yang telah jauh lebih baik dan mencatatkan tembakan dua kali lebih banyak daripada Milan pada final 2007.

    Karena itu, kekecewaan akibat kegagalan meraih kemenangan di Istanbul tidak pernah hilang. Pirlo bahkan menggambarkannya sebagai "hal yang sangat menjengkelkan" yang masih ia rasakan "sesekali". Itu tak mengherankan, karena apa yang terjadi di Istanbul benar-benar tak terlupakan.

    "Bahkan tim Brasil yang menjuarai Piala Dunia 1970 pun tidak mungkin tidak mampu bangkit saat Milan unggul 3-0," kata Diego Maradona kala itu. "Saya pernah melihat kebangkitan seperti itu dalam sepakbola, tetapi tidak pernah melawan tim yang jelas-jelas lebih unggul seperti AC Milan."

    Seperti kata Carragher, Milan sebenarnya bisa, dan memang seharusnya, dikenang sebagai salah satu juara Liga Champions terhebat sepanjang masa. Sebaliknya, mereka akan selamanya dikaitkan dengan salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah sepakbola akibat tak mampu mempertahankan keunggulan.

    "Saya bermain dalam delapan final Piala Champions Eropa dan memenangi lima di antaranya, tetapi orang-orang tampaknya hanya mengingat yang satu itu," keluh Maldini kemudian dalam wawancara dengan UEFA.com. "Itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan." Bekas yang bahkan tak mampu dihapus oleh kemenangan pada 2007.