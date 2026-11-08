Paolo Maldini hanya mengingat sedikit tentang final Liga Champions 2007 karena ia mengonsumsi begitu banyak obat pereda nyeri hanya agar bisa menuntaskan pertandingan. Bek legendaris itu berusia 38 tahun saat itu dan sangat membutuhkan operasi lutut, tetapi ia sama sekali tidak ingin absen saat AC Milan menghadapi Liverpool di Athena.

Dua tahun sebelumnya, AC Milan menjadi korban 'Keajaiban Istanbul', ketika Liverpool menang lewat adu penalti setelah secara sensasional bangkit dari ketertinggalan tiga gol saat jeda. Karena itu, bagi Maldini, yang terpenting hanyalah membalas kekalahan tersebut. "Kami bisa kehilangan segalanya," katanya kepada GOAL, "karena jika kami kembali kalah dari Liverpool, itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit dilupakan."

Karena itu, Milan bersedia melakukan apa pun yang diperlukan untuk meraih kemenangan di Yunani. Pelatih Carlo Ancelotti dan gelandang Clarence Seedorf sama-sama mengakui seusai laga bahwa AC Milan tidak bermain terlalu baik dalam kemenangan 2-1 di Stadion Olimpiade. Namun, mereka tidak peduli. Seperti kata Gennaro Gattuso, "Sekarang giliran kami merayakannya."

Namun, bahkan di tengah luapan emosi, kelegaan, dan penebusan itu, pemain timnas Italia tersebut mengakui bahwa rasa sakit akibat kekalahan di final 2005 akan membekas "seumur hidup". Salah satu alasannya, ia dan rekan-rekan setimnya tidak akan pernah dibiarkan melupakannya. Mengapa? Sebab, tidak seperti pada 2007, kesenjangan kualitas antara kedua tim saat itu sangat besar. Kaka menyebut tim juara 2007 sebagai "tim yang indah", tetapi kualitasnya jauh di bawah tim yang kalah di Istanbul.

Seperti diakui mantan bek Liverpool Jamie Carragher dalam The Overlap, "Ketika Anda benar-benar melihat tim itu, melihat foto tim sebelum final, Anda akan berpikir bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik, bukan hanya pada era itu, melainkan sepanjang masa." Lantas, bagaimana mungkin mereka gagal meraih satu pun trofi besar pada musim itu?