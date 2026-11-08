Paolo Maldini hanya mengingat sedikit hal dari final Liga Champions 2007 karena ia mengonsumsi begitu banyak obat pereda nyeri agar bisa bermain hingga laga usai. Bek legendaris itu berusia 38 tahun saat itu dan sangat membutuhkan operasi lutut, tetapi ia sama sekali tidak berniat absen dari pertemuan AC Milan dengan Liverpool di Athena.

Dua tahun sebelumnya, Milan menjadi korban ‘Keajaiban Istanbul’, ketika Liverpool menang lewat adu penalti setelah secara sensasional bangkit dari ketertinggalan tiga gol saat jeda. Karena itu, bagi Maldini, yang terpenting hanyalah membalas kekalahan tersebut. “Kami bisa kehilangan segalanya,” katanya kepada GOAL, “karena jika kami kembali kalah dari Liverpool, itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit dilupakan.”

Milan pun bersedia melakukan apa saja demi meraih kemenangan di Yunani. Pelatih Carlo Ancelotti dan gelandang Clarence Seedorf sama-sama mengakui setelah laga bahwa Milan tidak bermain terlalu baik dalam kemenangan 2-1 di Stadion Olimpiade. Namun, mereka tidak peduli. Seperti kata Gennaro Gattuso, “Sekarang giliran kami merayakan kemenangan.”

Namun, bahkan di tengah luapan kegembiraan, kelegaan, dan keberhasilan membalas kekalahan itu, pemain timnas Italia tersebut mengakui bahwa rasa sakit akibat kekalahan di final 2005 akan membekas “seumur hidup”. Salah satu alasannya, ia dan rekan-rekan setimnya tidak akan pernah dibiarkan melupakannya. Mengapa? Sebab, tidak seperti pada 2007, kesenjangan kualitas antara kedua tim pada 2005 sangat besar. Kaka menyebut tim juara 2007 “tim yang indah”, tetapi kualitasnya jauh di bawah tim yang kalah di Istanbul.

Seperti diakui mantan bek Liverpool Jamie Carragher dalam The Overlap, “Kalau Anda benar-benar melihat tim itu, foto tim sebelum final itu, Anda akan berpikir bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik, bukan hanya pada era tersebut, melainkan juga sepanjang masa.” Jadi, bagaimana mungkin mereka gagal meraih satu pun trofi utama musim itu?...