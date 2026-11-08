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AC Milan GFX HIC 1-1GOAL

Tim terhebat yang tak pernah menjuarai Liga Champions? Paolo Maldini, Hernan Crespo, Kaka, dan skuad luar biasa AC Milan pada 2005

AC Milan asuhan Carlo Ancelotti mungkin akhirnya berhasil membalas dendam kepada Liverpool atas ‘Keajaiban Istanbul’, tetapi tim yang kalah di Turki bahkan lebih kuat daripada skuad yang berjaya di Athena pada 2007.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Paolo Maldini hanya mengingat sedikit hal dari final Liga Champions 2007 karena ia mengonsumsi begitu banyak obat pereda nyeri agar bisa bermain hingga laga usai. Bek legendaris itu berusia 38 tahun saat itu dan sangat membutuhkan operasi lutut, tetapi ia sama sekali tidak berniat absen dari pertemuan AC Milan dengan Liverpool di Athena.

    Dua tahun sebelumnya, Milan menjadi korban ‘Keajaiban Istanbul’, ketika Liverpool menang lewat adu penalti setelah secara sensasional bangkit dari ketertinggalan tiga gol saat jeda. Karena itu, bagi Maldini, yang terpenting hanyalah membalas kekalahan tersebut. “Kami bisa kehilangan segalanya,” katanya kepada GOAL, “karena jika kami kembali kalah dari Liverpool, itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit dilupakan.”

    Milan pun bersedia melakukan apa saja demi meraih kemenangan di Yunani. Pelatih Carlo Ancelotti dan gelandang Clarence Seedorf sama-sama mengakui setelah laga bahwa Milan tidak bermain terlalu baik dalam kemenangan 2-1 di Stadion Olimpiade. Namun, mereka tidak peduli. Seperti kata Gennaro Gattuso, “Sekarang giliran kami merayakan kemenangan.”

    Namun, bahkan di tengah luapan kegembiraan, kelegaan, dan keberhasilan membalas kekalahan itu, pemain timnas Italia tersebut mengakui bahwa rasa sakit akibat kekalahan di final 2005 akan membekas “seumur hidup”. Salah satu alasannya, ia dan rekan-rekan setimnya tidak akan pernah dibiarkan melupakannya. Mengapa? Sebab, tidak seperti pada 2007, kesenjangan kualitas antara kedua tim pada 2005 sangat besar. Kaka menyebut tim juara 2007 “tim yang indah”, tetapi kualitasnya jauh di bawah tim yang kalah di Istanbul.

    Seperti diakui mantan bek Liverpool Jamie Carragher dalam The Overlap, “Kalau Anda benar-benar melihat tim itu, foto tim sebelum final itu, Anda akan berpikir bahwa mereka adalah salah satu tim terbaik, bukan hanya pada era tersebut, melainkan juga sepanjang masa.” Jadi, bagaimana mungkin mereka gagal meraih satu pun trofi utama musim itu?...

  • Tim berisi para legenda

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Milan menambahkan Jaap Stam dan Hernan Crespo ke skuad yang dengan mudah menjuarai Serie A 2003/04.

    Milan seharusnya datang ke Istanbul untuk memburu gelar Liga Champions ketiga secara beruntun. Setelah mengalahkan Juventus dalam final 2003 di Manchester yang menjadi adu ketahanan dan pertarungan taktik bertahan, Rossoneri berada dalam posisi ideal untuk mempertahankan gelar. Para pesaing utama mereka tengah tersendat, sementara Milan menghajar Deportivo La Coruna 4-1 pada leg pertama perempat-final di San Siro.

    Namun, Milan mengalami keruntuhan yang dikenang hingga kini pada leg kedua di Riazor, hasil yang mengejutkan Ancelotti. "Ini di luar dugaan," akuinya setelah timnya dihajar 4-0. "Ini sulit dijelaskan dan kami harus menemukan kekuatan, di tengah kekecewaan saat ini, untuk bangkit dan fokus pada liga."

    Milan benar-benar melakukannya. Mereka merebut gelar liga pertama dalam lima tahun dengan meyakinkan, finis 11 poin di atas rival terdekat, Roma. Bagi Ancelotti, pelatih yang dianggap spesialis kompetisi piala, keberhasilan meraih scudetto terasa sangat memuaskan. Setelah akhirnya meraih gelar liga, muncul keyakinan bahwa era dominasi baru tengah dimulai di San Siro, terutama setelah bursa transfer musim panas 2004.

    Selain memperkuat lini belakang yang sudah luar biasa dengan mendatangkan Jaap Stam dari Lazio, Milan menambah senjata di lini serang dengan meyakinkan Chelsea untuk meminjamkan penyerang tengah asal Argentina, Hernan Crespo, selama semusim. Crespo, hingga kini, masih sangat kurang mendapat pengakuan yang layak. Dengan kualitas para pemain yang sudah dimiliki Ancelotti, rasanya ia kini memegang salah satu tim paling berbakat sepanjang masa.

    Milan memiliki kiper utama Brasil, Dida, di bawah mistar. Cafu, Stam, Alessandro Nesta, dan Maldini membentuk lini belakang bak tim fantasi. Andrea Pirlo berperan sebagai pengatur permainan di lini tengah bertabur talenta yang juga dihuni Gattuso dan Seedorf, sementara Kaka memasok bola bagi dua penyelesai peluang paling mematikan di sepakbola, Crespo dan Andriy Shevchenko.

    Singkatnya, mereka seharusnya memenangi scudetto dan Liga Champions. Untuk waktu yang lama, mereka tampak akan melakukannya.

  • Tanda-tanda tekanan mulai terlihat

    AC Milan v Juventus
    Getty Images Sport

    Pada akhir April 2005, Milan berada dalam posisi bagus untuk meraih dua gelar, tetapi mereka gagal memenangi satu pun pertandingan di semua kompetisi sepanjang Mei.

    Milan sama sekali tidak tampil tanpa cela sepanjang musim 2004/05. Namun, itu lebih mencerminkan ketatnya persaingan Serie A saat itu ketimbang kelemahan mereka. Liga Italia kala itu layaknya Premier League pada masanya: nyaris tidak ada pertandingan mudah setiap akhir pekan. Buktinya, tim asuhan Ancelotti kalah dalam laga tandang melawan Livorno dan Siena, serta kehilangan poin di kandang saat menghadapi Messina, Bologna, dan Brescia.

    Meski begitu, Rossoneri menutup April di puncak klasemen Serie A, kendati hanya unggul selisih gol atas Juve. Mereka juga mengantongi keunggulan 2-0 atas PSV dari leg pertama semi-final Liga Champions. Namun, pada titik itulah tanda-tanda pertama tekanan akibat bersaing di Eropa sembari berusaha menahan laju Bianconeri asuhan Fabio Capello, yang hampir sama hebatnya, mulai terlihat dalam perebutan sengit scudetto.

    Pada 4 Mei 2005, Milan lolos dengan susah payah ke final Liga Champions berkat aturan gol tandang setelah kalah 3-1 di Eindhoven. Gol Massimo Ambrosini pada menit ke-91 menjadi penentu. "Kami sangat takut saat tertinggal 2-0," aku Ancelotti. "Namun, hal terpenting dari skuad saya adalah mereka terus bermain meski sedang tertinggal. Itu pertarungan besar melawan tim yang sangat bagus."

    Sayangnya bagi Milan, pertandingan itu sangat menguras tenaga mereka. Hanya empat hari kemudian, mereka kalah 1-0 di kandang dari Juventus dalam laga yang praktis menentukan gelar. Mendadak, tim Ancelotti tampak lelah secara mental dan fisik.

    "Tak seorang pun bisa menyalahkan Rossoneri. Tepuk tangan suporter seusai pertandingan melawan Bianconeri membuktikannya," tulis Antonio Di Rosa di Gazzetta dello Sport setelah David Trezeguet menentukan hasil laga ketat di San Siro. "Mereka kini berada di posisi kedua klasemen, dan akan keliru jika mengendur dengan 270 menit pertandingan masih tersisa.

    "Namun, Milan juga mencapai final Liga Champions berkat kemampuan mereka sendiri. Tim ini perlu memulihkan tenaga, menemukan kembali keseimbangan, mengumpulkan energi yang dibutuhkan untuk berjuang hingga akhir dan, yang terpenting, pulang dari Istanbul membawa trofi bergengsi itu."

    Namun, mereka gagal melakukannya. Tenaga Milan nyaris habis, dan dua hasil imbang beruntun melawan Lecce serta Palermo membuat gelar jatuh ke tangan Juventus lima hari sebelum final Liga Champions.

  • Milan yang perkasa

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Gol kedua Hernan Crespo ke gawang Liverpool begitu indah dan tampaknya memastikan kemenangan.

    Meski performa mereka merosot drastis, Milan tiba di Istanbul sebagai unggulan kuat untuk menang, mengingat Liverpool, menurut pengakuan Carragher sendiri, “biasa-biasa saja”. Tak seorang pun menduga mereka bahkan bisa lolos dari fase grup. Mereka pun hanya berhasil melakukannya berkat kapten mereka yang mampu menginspirasi tim, Steven Gerrard, yang mencetak gol kemenangan spektakuler menjelang akhir laga melawan Olympiacos.

    Mereka juga baru saja finis di peringkat kelima Premier League, tertinggal jauh, 37 poin, dari juara Chelsea. Namun, dalam perjalanan menuju final Piala Eropa keenam mereka, Liverpool secara sensasional mengalahkan Chelsea dan, sebelumnya, Juventus asuhan Capello. Kemampuan luar biasa untuk tampil maksimal pada momen penting itulah yang membuat mantan bek Manchester United, Stam, sangat mewaspadai Liverpool.

    “Liverpool adalah tim yang bagus secara keseluruhan, dengan kualitas tinggi di setiap lini,” kata pria asal Belanda itu kepada wartawan sehari sebelum final. “Sebagai tim, mereka bertahan dengan sangat baik dan punya bek tengah kelas atas dalam diri Jamie Carragher. Di lini tengah, Steven Gerrard mungkin merupakan motor utama Liverpool, sementara di depan, Milan Baros dan Djibril Cisse juga menjadi ancaman besar berkat kecepatan dan pergerakan mereka. Jadi, kami harus berhati-hati. Sebagian orang mengatakan AC Milan adalah favorit, tetapi menurut saya peluang kedua tim sama besar.”

    Namun, selama 45 menit, kedua tim tampak sama sekali tidak selevel.

    Raksasa Italia itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 60 detik untuk unggul. Maldini, yang tak disangka menjadi pencetak gol, menyambut tendangan bebas dari sisi kanan lapangan dengan tendangan voli yang masuk ke gawang. Bek veteran itu kemudian bercanda bahwa ia “menyadari ada sesuatu yang aneh sedang terjadi” ketika namanya masuk daftar pencetak gol. Namun, cara Milan mengungguli Liverpool sepanjang babak pertama sama sekali tidak mengejutkan.

    Jika dibandingkan pemain demi pemain, kualitas mereka jauh di atas kumpulan pemain Benitez yang tak diunggulkan. “Mereka punya Maldini, Pirlo, Seedorf, Shevchenko, Kaka...” kata Gerrard kepada UEFA di kemudian hari. “Di setiap posisi, mereka punya salah satu pemain terbaik di dunia.”

    Pada dasarnya, tak ada satu pun titik lemah dalam susunan pemain inti mereka, dan mereka mampu menyuguhkan sepakbola yang luar biasa. Gol kedua Crespo dalam laga itu menjadi bukti sempurna: sang penyerang mencungkil bola melewati Jerzy Dudek setelah menerima umpan terobosan Kaka yang ditakar dengan sangat baik dari area pertahanannya sendiri.

    Kualitas gol itu, ditambah waktu terciptanya yang hanya satu menit sebelum jeda, membuat mantan penyerang Liverpool John Aldridge mengakui lewat radio lokal, “Sudah berakhir. Saya khawatir harus mengatakan bahwa kita membutuhkan keajaiban.” Namun, itulah yang kemudian diwujudkan Liverpool.

  • "Kami benar-benar tidak percaya"

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Dua tahun setelah mencetak gol melalui penalti penentu di Manchester, Shevchenko gagal mengeksekusi penalti di Istanbul sehingga trofi jatuh ke tangan Liverpool.

    Perubahan taktik Benitez saat jeda dan kegigihan Gerrard yang luar biasa untuk tidak menyerah memang pantas mendapat banyak sorotan. Keduanya berperan penting ketika Liverpool, yang tampaknya sudah kalah dan tidak diunggulkan, mampu menyamakan kedudukan sebelum laga berjalan satu jam. Namun, apa yang disebut Ancelotti sebagai “enam menit penuh kegilaan” tampaknya mengungkap kondisi mental Milan, tak kalah dari kondisi mental lawannya.

    Maldini selalu membantah keras klaim bahwa para pemain Milan sudah merayakan kemenangan. “Ada banyak spekulasi tentang apa yang terjadi saat jeda,” kata legenda Italia itu dalam wawancara dengan rapper dan podcaster Italia, Fedez. “Kami semua masuk ke ruang ganti sambil berteriak karena kami sangat tegang, sehingga Ancelotti harus turun tangan dan berteriak agar kami tenang.

    “Orang-orang mengklaim kami sedang merayakan kemenangan. Namun, sebagai kapten, saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, dan rekan-rekan setim saya pun tidak akan melakukannya. Jadi, klaim tersebut jauh dari kenyataan; bahkan mengomentarinya saja hampir terasa konyol.”

    Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Milan benar-benar kehilangan kendali atas pertandingan dan emosi mereka setelah tembakan spekulatif Vladimir Smicer dari jarak jauh melewati Dida, hanya dua menit setelah sundulan melambung Gerrard membuka peluang Liverpool untuk bangkit. “Kami merasakan dampaknya,” kata Cafu kepada FourFourTwo. “Lalu, ketika mereka mencetak gol ketiga, kami benar-benar tidak percaya.”

    Luar biasanya, Milan mampu menata diri kembali dan mendominasi sisa pertandingan. Namun, ketika Dudek menggagalkan peluang Shevchenko dari jarak sangat dekat lewat penyelamatan yang mungkin paling mencengangkan dalam sejarah final Liga Champions, Cafu “tahu semuanya sudah berakhir bahkan sebelum adu penalti dimulai”.

    Milan jelas sudah kehilangan ketenangan, dan Rossoneri gagal mencetak gol dari tiga di antara lima tendangan penalti mereka. Bahkan Shevchenko, yang mencetak penalti penentu di Manchester dua tahun sebelumnya, tendangannya digagalkan Dudek. Liverpool pun meraih gelar Piala Eropa kelima di luar dugaan setelah menang 3-2 dalam adu penalti.

  • Pertandingan yang "kejam"

    FBL-EUR-C1-AC-MILAN-LIVERPOOL
    AFP

    Maldini dan rekan-rekan setimnya terus dicecar pertanyaan soal kegagalan mereka di Istanbul.

    Seperti saat berada di La Coruna setahun sebelumnya, Ancelotti nyaris kehabisan kata-kata. Namun, ia menegaskan bahwa Milan tampil "luar biasa" hampir sepanjang pertandingan dan berpendapat bahwa mereka "kalah dengan terhormat".

    Meski begitu, cara mereka kalah begitu memukul para pemain, sampai-sampai Crespo mengatakan suasana setelahnya terasa "seperti pemakaman". Sementara itu, Maldini mengungkapkan bahwa ia baru sanggup menonton ulang pertandingan tersebut setahun kemudian. "Baru saat itulah saya menyadari betapa bagusnya permainan kami sebenarnya," katanya kepada GOAL. "Kami mendominasi sekitar 110 dari 120 menit. Namun, semua itu hanya mengingatkan saya betapa aneh dan kejamnya sepakbola."

    Sungguh terasa janggal bahwa tim terkuat selama delapan tahun Ancelotti di San Siro gagal menjuarai scudetto maupun Liga Champions. Seperti yang kemudian dikatakan sang pelatih sendiri, "Pada 2007, kami memiliki motivasi yang luar biasa. Namun, kami memenanginya berkat tekad, bukan kualitas. Secara teknis, tim 2007 lebih lemah daripada tim 2005."

    Sulit untuk membantahnya. Sejumlah pemain kunci, termasuk Maldini, Pirlo, Seedorf, Gattuso, dan Kaka, masih menjadi starter. Namun, ketika laga di Athena tiba, Shevchenko, Stam, dan Crespo sudah tidak lagi berada di klub, sementara Cafu yang berusia 36 tahun harus duduk di bangku cadangan, kalah bersaing dengan Massimo Oddo. Karena itu, mereka harus berjuang keras untuk mengatasi Liverpool yang jauh lebih baik dan melepaskan tembakan dua kali lebih banyak daripada Milan pada final 2007.

    Karena itu, kekecewaan akibat kegagalan menang di Istanbul tak pernah hilang. Pirlo bahkan menggambarkannya sebagai "hal yang sangat menyebalkan" yang masih ia rasakan "sesekali". Hal itu tidak mengherankan, sebab apa yang terjadi di Istanbul benar-benar tak terlupakan.

    "Bahkan tim Brasil yang menjuarai Piala Dunia 1970 pun tidak mungkin tidak bisa membalikkan keadaan ketika Milan unggul 3-0," ujar Diego Maradona saat itu. "Saya pernah melihat kebangkitan seperti itu dalam sepakbola, tetapi tidak pernah melawan tim yang begitu jelas lebih unggul seperti AC Milan."

    Seperti kata Carragher, Milan sebenarnya bisa, dan bahkan seharusnya, dikenang sebagai salah satu juara Liga Champions terhebat sepanjang masa. Sebaliknya, mereka akan selamanya dikaitkan dengan salah satu kegagalan terbesar mempertahankan keunggulan dalam sejarah sepakbola.

    "Saya bermain dalam delapan final Piala Champions Eropa dan memenangi lima di antaranya, tetapi orang-orang sepertinya hanya mengingat satu final itu," keluh Maldini kemudian dalam wawancara dengan UEFA.com. "Itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan." Bekas yang bahkan tidak mampu dihapus oleh kemenangan pada 2007.