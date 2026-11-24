Lionel Messi tampak marah. Beberapa hal menarik terjadi pada menit ke-48 dalam pertandingan putaran pertama play-off Inter Miami melawan Columbus Crew.

Rangkaian kejadiannya kira-kira seperti ini: pertama, Messi kehilangan bola setelah tipuan badan dan gerakan memotong khasnya gagal mengecoh bek Gonzalo Tapia. Lalu, ketika bola bergulir keluar lapangan, Messi mendorong lawannya dengan ringan. Messi mengambil bola untuk melakukan lemparan ke dalam, dan ketika Tapia mencoba mencegahnya melakukan lemparan dengan cepat, Messi melempar bola ke kepala Tapia.

Lebih dari apa pun, kejadian itu mengundang tawa. Ya, sepak bola adalah olahraga yang serius. Ya, ini play-off. Namun, itu bukan kejadian penting di penghujung waktu tambahan babak pertama. Tidak perlu menafsirkannya secara berlebihan.

Namun, kejadian itu juga mencerminkan frustrasi Miami belakangan ini: masalah datang silih berganti, sementara pemain bintangnya yang kesal sampai bertingkah kekanak-kanakan. Jika berpegang pada aturan, kedua pemain seharusnya mendapat kartu kuning. Namun, bukan itu inti persoalannya. Persoalannya adalah Miami secara keseluruhan. Tim ini mengandalkan pola yang sama selama beberapa tahun terakhir. Permainan mereka tidak terlalu bagus. Ada kelemahan di berbagai lini. Bek tengah mereka tidak cukup bagus. Lalu Messi menyelamatkan mereka.

Namun, musim ini keadaan jauh lebih buruk. Ini merupakan musim reguler penuh terburuk pada era Messi: Miami mengumpulkan 60 poin, setelah meraih 65 dan 74 poin pada musim-musim sebelumnya. Miami kini ditangani pelatih ketiga mereka musim ini setelah berpisah dengan Javier Mascherano dan Guillermo Hoyos sebelum merekrut Kily González. Selama sembilan bulan yang bergejolak, kurang dari setahun setelah menjuarai MLS Cup, tidak ada perubahan berarti. Tim ini kalah 3-0 pada laga pertama melawan Crew, dan tersingkir pada putaran pertama bukan hanya akan mengejutkan, melainkan juga sepenuhnya pantas.