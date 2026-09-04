'Ini berarti lebih' - itu adalah slogan membanggakan diri yang didorong departemen pemasaran Liverpool beberapa tahun lalu dan, bisa dimaklumi, sangat menjengkelkan bagi para suporter rival, tetapi itu juga merupakan perasaan yang dibagikan Jurgen Klopp.

Pelatih Jerman ikonis itu mungkin sempat mengganggu dominasi abadi Bayern Munich di Bundesliga selama masanya di Borussia Dortmund, sementara ia juga membawa Liverpool meraih Piala Eropa keenam, serta gelar domestik pertama dalam 30 tahun, tetapi kemenangan di Carabao Cup 2024 dengan sederet pemain dari akademi Liverpool adalah pencapaian terbesar dalam karier Klopp menurut penilaiannya sendiri.

Mengapa? Karena empat tahun sebelumnya, setelah menyaksikan Curtis Jones mencetak gol Premier League pertamanya untuk Liverpool, Klopp mengungkapkan bahwa "mimpinya" adalah "memiliki semua anak laki-laki [dari akademi] di tim utama". "Yang kami inginkan," lanjut ikon Kop itu, "adalah menjadi tempat bagi semua orang dengan jiwa Scouse."

Karena itu, terasa seolah mimpi yang tampak mustahil itu telah terwujud ketika 'anak-anak Klopp' mengalahkan Chelsea yang 'gugup dengan skuad bernilai satu miliar poundsterling' di Wembley pada 25 Februari 2024.

"Apa yang kita lihat di sini hari ini sangat luar biasa, karena hal-hal seperti ini tidak terjadi dalam sepakbola," kata Klopp yang sangat gembira kepada para wartawan setelah Jarell Quansah, Bobby Clark, James McConnell, dan Jayden Danns semuanya masuk dari bangku cadangan untuk membantu Liverpool menuntaskan pertandingan.

"Saya diberi tahu di luar bahwa ada frasa dalam bahasa Inggris, 'Anda tidak memenangkan trofi dengan anak-anak' - saya tidak tahu itu." Namun, ia tetap merasa seolah telah, seperti Sir Alex Ferguson bertahun-tahun sebelumnya, membuktikan semua orang salah.

"Jelas ini trofi paling spesial yang pernah saya menangkan," tegas Klopp. "Saya bangga pada begitu banyak hal, rasanya benar-benar luar biasa. Melihat wajah-wajah anak-anak itu setelah pertandingan... Dalam sepakbola, apakah Anda masih bisa menciptakan kisah yang pasti tak akan pernah dilupakan siapa pun? Sangat sulit menemukan kisah serupa dengan para pemain akademi masuk melawan tim papan atas, papan atas, papan atas dan tetap memenangkannya. Saya belum pernah mendengar itu terjadi sebelumnya."

Hal yang bisa dibilang menyedihkan adalah itu mungkin tidak akan pernah terjadi lagi, setidaknya tidak untuk Liverpool.