'Tidak ada Scouser di tim kami' - Liverpool benar-benar berisiko kehilangan identitas lokal mereka dan mengasingkan orang-orang yang mereka wakili
'Ini berarti lebih' - itu adalah slogan membanggakan diri yang didorong departemen pemasaran Liverpool beberapa tahun lalu dan, bisa dimaklumi, sangat menjengkelkan bagi para suporter rival, tetapi itu juga merupakan perasaan yang dibagikan Jurgen Klopp.
Pelatih Jerman ikonis itu mungkin sempat mengganggu dominasi abadi Bayern Munich di Bundesliga selama masanya di Borussia Dortmund, sementara ia juga membawa Liverpool meraih Piala Eropa keenam, serta gelar domestik pertama dalam 30 tahun, tetapi kemenangan di Carabao Cup 2024 dengan sederet pemain dari akademi Liverpool adalah pencapaian terbesar dalam karier Klopp menurut penilaiannya sendiri.
Mengapa? Karena empat tahun sebelumnya, setelah menyaksikan Curtis Jones mencetak gol Premier League pertamanya untuk Liverpool, Klopp mengungkapkan bahwa "mimpinya" adalah "memiliki semua anak laki-laki [dari akademi] di tim utama". "Yang kami inginkan," lanjut ikon Kop itu, "adalah menjadi tempat bagi semua orang dengan jiwa Scouse."
Karena itu, terasa seolah mimpi yang tampak mustahil itu telah terwujud ketika 'anak-anak Klopp' mengalahkan Chelsea yang 'gugup dengan skuad bernilai satu miliar poundsterling' di Wembley pada 25 Februari 2024.
"Apa yang kita lihat di sini hari ini sangat luar biasa, karena hal-hal seperti ini tidak terjadi dalam sepakbola," kata Klopp yang sangat gembira kepada para wartawan setelah Jarell Quansah, Bobby Clark, James McConnell, dan Jayden Danns semuanya masuk dari bangku cadangan untuk membantu Liverpool menuntaskan pertandingan.
"Saya diberi tahu di luar bahwa ada frasa dalam bahasa Inggris, 'Anda tidak memenangkan trofi dengan anak-anak' - saya tidak tahu itu." Namun, ia tetap merasa seolah telah, seperti Sir Alex Ferguson bertahun-tahun sebelumnya, membuktikan semua orang salah.
"Jelas ini trofi paling spesial yang pernah saya menangkan," tegas Klopp. "Saya bangga pada begitu banyak hal, rasanya benar-benar luar biasa. Melihat wajah-wajah anak-anak itu setelah pertandingan... Dalam sepakbola, apakah Anda masih bisa menciptakan kisah yang pasti tak akan pernah dilupakan siapa pun? Sangat sulit menemukan kisah serupa dengan para pemain akademi masuk melawan tim papan atas, papan atas, papan atas dan tetap memenangkannya. Saya belum pernah mendengar itu terjadi sebelumnya."
Hal yang bisa dibilang menyedihkan adalah itu mungkin tidak akan pernah terjadi lagi, setidaknya tidak untuk Liverpool.
Akhir sebuah era
Ketika Jones menuntaskan kepindahannya yang sudah lama santer dibicarakan ke Inter pada 21 Agustus, konsensus umum menyebut Liverpool hanya punya sedikit pilihan selain menyepakati transfer tersebut. Pemain internasional Inggris itu telah memasuki tahun terakhir dalam kontraknya dan tidak berniat menandatangani yang baru. Penggemar Liverpool sejak kecil itu sudah tidak lagi bahagia di Anfield.
Arne Slot mungkin telah dipecat pada akhir musim lalu, yang berakhir dengan Jones dimainkan sebagai bek kanan darurat, tetapi pemain 25 tahun itu menginginkan lebih banyak menit bermain di posisi favoritnya di lini tengah, dan tidak ada jaminan ia akan mendapatkannya di bawah Andoni Iraola, sehingga kepindahan pun menjadi tak terelakkan.
Memang, sebagian besar dampak transfer ini berfokus pada biaya yang relatif kecil, Jones hanya dilepas dengan harga £25 juta pada musim panas yang sama ketika West Ham yang terdegradasi menjual Mateus Fernandes ke Spurs dengan nilai lebih dari tiga kali lipat angka tersebut, serta kekhawatiran bahwa Liverpool tidak akan merekrut pengganti, sesuatu yang beralasan dan dapat dimengerti. Sejak awal masa jabatannya, Iraola sangat vokal soal keinginannya memiliki lebih banyak opsi di lini tengah, bukan lebih sedikit.
Namun, pelatih asal Spanyol itu juga secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mempertahankan Jones, dan bukan hanya karena ia menilainya "sangat tinggi" sebagai pemain. "Sangat penting bahwa dia adalah Scouse, bahwa dia berasal dari sini," kata pelatih Liverpool itu ketika ditanya soal masa depan Jones pada Juli.
Pendapat Iraola sama sekali tidak mengejutkan. Sebagai seorang Basque yang bangga dan menghabiskan sebagian besar kariernya sendiri bermain untuk Athletic Club, ia memahami lebih baik daripada kebanyakan orang betapa pentingnya para pemain memiliki ikatan yang kuat dengan tim, dan juga orang-orang, yang mereka wakili.
"Saya melihat banyak kesamaan [antara Liverpool dan Bilbao]," kata Iraola kepada para wartawan selama tur pramusim di Amerika Serikat. "Perasaan memiliki ini, menjadi sedikit berbeda, dan juga koneksi ini dengan para pemain dari akademi."
Lalu, bagaimana kita harus memaknai fakta bahwa kepergian Jones berarti Liverpool tidak memiliki satu pun pemain Scouser di skuad senior mereka untuk pertama kalinya di era modern? Bagaimanapun juga, sudah ada kekhawatiran bahwa klub itu sedang kehilangan identitasnya bahkan sebelum kepergian Jones.
Jauh dari akar mereka
Fenway Sports Group (FSG) jelas telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengelola Liverpool, dengan pemilik asal Amerika Serikat itu mengambil alih klub yang berada di ambang kebangkrutan pada 2010 dan mengubahnya menjadi salah satu tim paling menguntungkan di sepakbola dunia.
Namun, kelompok suporter seperti Spirit of Shankly (SOS) mempersoalkan kenaikan harga tiket, karena sudah lama ada keyakinan bahwa fans lokal makin tidak mampu datang ke pertandingan. "Pemasukan hari pertandingan mewakili porsi yang relatif kecil dari total pendapatan, tetapi hal itu harus dibayar dengan keterjangkauan, loyalitas, dan kepercayaan," tulis SOS dalam surat terbuka kepada FSG pada awal tahun ini.
Kabar bulan lalu bahwa 1892 Holdings, konsorsium yang didukung pendiri Amazon Jeff Bezos yang sangat memecah belah, telah mengakuisisi 38 persen saham klub, dan kini berada dalam posisi untuk menuntaskan pengambilalihan penuh dalam 12 bulan ke depan, hanya menambah kekhawatiran bahwa Liverpool semakin menjauh dari akar mereka.
Seperti yang dikatakan Kieran Maguire dari 'The Price of Football Podcast' kepada GOAL saat itu, "Liverpool adalah kota pekerja yang sangat bangga dan ketakutan yang lebih luas, yang sudah ada sebelumnya, soal termarginalkannya basis suporter tradisional hanya semakin diperparah oleh perkembangan ini.
"Banyak suporter sudah khawatir lebih banyak tiket akan jatuh ke tangan lebih banyak orang kaya, dengan harga yang mencekik, dan itu akan terus mengikis apa yang membuat perjalanan ke Anfield unik. Bagi masyarakat Liverpool, klub ini jauh lebih dari sekadar objek wisata dan Anda tidak ingin 'Disney-fikasi' yang berkelanjutan terhadap sesuatu yang merupakan bagian dari sejarah, warisan, dan identitas kota ini."
Bertransformasi menjadi Madrid?
Maka, ada risiko yang jelas bahwa hubungan antara Liverpool dan para pendukungnya hanya akan makin melemah akibat absennya putra daerah di lapangan. Legenda klub Steven Gerrard bahkan mengakui pada awal musim panas ini bahwa ia sangat menentang penjualan Jones karena satu alasan sederhana, yakni ia adalah orang Scouse asli.
"Saya hanya berpikir bahwa, secara alami, berada di sekitar Liverpool, tumbuh besar di kota ini, kami memahami tuntutan klub, gayanya, apa yang diinginkan para suporter," ujar mantan kapten Liverpool dan pelatih tim muda itu kepada BFM Radio. “Itu tertanam dalam diri kami karena kami mengenal kota ini luar dalam. Karena alasan itu, saya pikir akademi di klub kami sangat krusial, karena saya rasa sangat penting bagi kami untuk terus menghasilkan talenta binaan sendiri.
"Liverpool selalu sangat bagus dalam hal itu. Jika melihat ke belakang, Michael Owen, Jamie Carragher, Robbie Fowler, Steve McManaman, Trent Alexander-Arnold, saya sendiri, bahkan pemain seperti Jay Spearing dan Stephen Warnock yang tidak memainkan jumlah pertandingan [yang sama], mereka masuk ke tim dan memahami nilai-nilai serta prinsip-prinsip tentang jati diri kami."
Carragher yang disebutkan di atas, bagaimanapun, kini tidak lagi sepenuhnya yakin soal jati diri Liverpool, setidaknya dalam hal perekrutan pemain.
"Apa yang kami lakukan musim panas lalu, saya tidak terlalu menyukainya," kata mantan bek Liverpool itu kepada Football Ramble. "Rasanya seperti musim panas ala Real Madrid, Florian Wirtz, Alexander Isak, kami akan mendapatkan Hugo Ekitike, striker lain, seharga £80 juta padahal kami sudah punya satu yang harganya £125 juta.
"Musim panas ini, semuanya soal Bradley Barcola. Bagaimana dengan masa-masa sebelumnya ketika kami membangun tim itu di bawah Klopp dan kami merekrut pemain-pemain yang belum begitu diyakini orang lalu mendapatkan nilai yang luar biasa? Saya hampir ingin kembali ke itu." Carragher jelas tidak sendirian dalam hal itu, tetapi tampaknya Liverpool, sama seperti permainannya sendiri, sedang bergerak ke arah yang berlawanan.
Tentu saja, akademi bukan tanpa representasi di skuad saat ini. Rio Ngumoha mungkin direkrut dari Chelsea, tetapi secara teknis ia adalah mantan pemain tim muda, sementara Trey Nyoni adalah pemain cadangan yang tidak digunakan dalam kemenangan Piala Carabao atas Chelsea yang membuat Klopp begitu bangga dan diperkirakan akan tampil menonjol musim ini. Danns, yang segera kembali fit, juga bisa kembali masuk ke dalam gambaran tim utama, mengingat Isak adalah satu-satunya No.9 ortodoks Liverpool dengan Ekitike kemungkinan akan menepi hingga 2027.
Namun, seperti dicatat Carragher, telah terjadi pergeseran yang kentara dalam strategi perekrutan di Anfield, dengan empat perekrutan termahal dalam sejarah klub semuanya dilakukan dalam dua bursa transfer musim panas terakhir, dan itu membuat talenta binaan sendiri makin sulit menembus tim utama.
Memang, setelah merekrut Barcola dari Paris Saint-Germain tepat sebelum penutupan bursa transfer musim panas, Liverpool kini berada dalam posisi untuk menurunkan tiga pemain bernilai lebih dari £100 juta dalam pertemuan Premier League hari Jumat melawan Ipswich Town di Portman Road, namun Iraola tidak akan memiliki satu pun putra daerah untuk dipilih.
Dalam pengertian itu, Klopp benar: keberhasilan Liverpool menjuarai Piala Carabao memang unik, dan kecil kemungkinan akan pernah terulang. Dan bukan hanya karena sangat sulit memenangi trofi bersama para pemain muda. Itu juga karena sebagian orang di dalam dan sekitar Anfield tampaknya telah melupakan bahwa memiliki jiwa Scouse berarti lebih dari segalanya.