Namun, Italia baru mulai membangun stadion-stadion baru. Di negara lain, klub-klub sudah bertahun-tahun meraup pendapatan yang jauh lebih besar, antara lain dari pemasaran boks VIP mereka. Kesenjangan ekonomi itu terancam semakin lebar.

Jarak dari segi prestasi pun bisa terus melebar karena Serie A memang tidak mampu menandingi Liga Primer di bursa transfer. Namun, sejumlah klub Italia menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa banyak uang yang dimiliki, melainkan seberapa baik uang itu dibelanjakan. Inter mencapai dua final Liga Champions dalam tiga musim, terutama berkat perekrutan pemain dengan biaya terjangkau. Sementara itu, Como mungkin merupakan contoh yang lebih baik lagi dalam membangun skuad secara cerdas.

Tanpa dukungan finansial Djarum Group, kebangkitan luar biasa klub itu tidak akan mungkin terjadi. Namun, tim asuhan Cesc Fabregas menyapu bersih Lens dan, sebelumnya, Manchester United bukan berkat pemain-pemain baru yang mahal. Lewat perekrutan cerdas dan identitas yang jelas, mereka mempermalukan salah satu klub yang paling royal berbelanja di dunia sepakbola.

Seperti Atalanta sebelumnya, Como menunjukkan kepada klub-klub Serie A lainnya bahwa pemain muda dan/atau pemain yang dipandang sebelah mata, dipadukan dengan sepakbola menyerang, bisa mencuri perhatian di panggung Eropa. Namun, fakta bahwa Frosinone kini hampir mengikuti jejak mereka benar-benar mengejutkan.

Tim promosi itu secara luas diprediksi akan langsung kembali terdegradasi. Namun, Frosinone saat ini menempati posisi keenam Serie A dengan 20 poin dari sebelas pertandingan. Yang paling mengesankan dari posisi itu adalah cara mereka mencapainya, yakni dengan gaya bermain menyerang yang sedap dipandang. Frosinone sejauh ini telah mencetak 24 gol. Ketajaman tersebut mencerminkan perubahan besar dalam gaya bermain di kasta tertinggi sepakbola Italia.

Seperti media-media lain, Gazzetta dello Sport memang telah menyoroti sebelum musim ini dimulai bahwa banyak dari 20 tim Serie A kemungkinan akan menggunakan formasi menyerang. Namun, tidak ada yang memperkirakan begitu banyak gol tiba-tiba tercipta di liga yang dikenal dengan sepakbola bertahannya. Nyatanya, hampir tiga bulan setelah musim dimulai, empat tim paling produktif di lima liga besar Eropa berasal dari Italia.

Lazio, yang secara mengejutkan memuncaki klasemen, telah mencetak 25 gol. Juara bertahan Inter mengoleksi 28 gol, sedangkan AS Roma bahkan sudah mencetak 31 gol. Sebagai perbandingan, FC Bayern München sejauh ini mencetak 29 gol di Bundesliga. Hanya Barcelona yang mencetak lebih banyak gol di liga musim ini daripada Roma, dengan selisih yang cukup jauh: 48 gol dari dua belas pertandingan.

Bagaimanapun, Roma ditangani oleh mantan pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini. Semakin banyak tanda yang menunjukkan bahwa Serie A, meski terlambat, mulai mengadopsi gaya bermain yang lebih lugas dan menyerang. Selama bertahun-tahun, tim-tim Italia kesulitan mengimbangi intensitas klub-klub top Eropa lainnya, terutama tim-tim Liga Primer.

Menurut mantan pemain timnas Italia Daniele Adani, perubahan filosofi sepakbola ini menjelaskan mengapa Massimiliano Allegri, salah satu pelatih Italia yang selalu bisa lolos dari konsekuensi buruk dan turut bertanggung jawab atas stagnasi selama bertahun-tahun, kini mengalami kesulitan di Napoli setelah dipecat Milan pada akhir musim lalu. "Cara dia meminta timnya bermain sepakbola sudah ketinggalan zaman," kata mantan bek itu kepada La Domenica Sportiva. Pendapat itu bisa diperdebatkan karena pertahanan yang baik mungkin tidak akan pernah ketinggalan zaman di Italia. Namun, yang jelas, Serie A semakin menarik untuk ditonton.

Rata-rata lebih dari tiga gol tercipta per pertandingan, dan sembilan laga telah menghasilkan sedikitnya enam gol. Namun, yang paling mencolok adalah betapa sulitnya liga ini diprediksi: Milan, misalnya, menang 3-1 atas Inter dalam derbi, tetapi tak lama sebelumnya kalah 2-4 di markas Bologna.

Saat ini, lima tim teratas hanya terpaut enam poin. Sulit memastikan apakah pertandingan-pertandingannya akan tetap semenarik ini sepanjang musim. Namun, untuk saat ini Calcio tak lagi lambat, membosankan, dan mudah ditebak. Hanya ada sedikit alasan untuk menduga hal itu akan berubah.