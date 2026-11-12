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Malen Roma Serie A

Tiba-tiba, banyak gol pun tercipta: Serie A Italia menjelma menjadi liga paling menarik di Eropa

Kompetisi kasta tertinggi Italia telah jauh kehilangan pamornya sejak masa kejayaannya pada 1990-an, tetapi ada tanda-tanda kebangkitan kembali.

Mark Doyle
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  • Hampir sebulan lalu, sepak bola Italia tampaknya kembali mencapai titik terendah baru. Enam bulan setelah tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara beruntun dengan cara yang memalukan, untuk pertama kalinya keempat klub Serie A kalah pada pekan pertandingan Liga Champions yang sama.

    Mungkin ada faktor yang meringankan: AS Roma tampil sangat baik saat kalah secara dramatis dari Real Madrid, kecuali dalam sepuluh menit terakhir, sementara Como baru menjalani pertandingan keduanya di kompetisi ini. Meski begitu, citra sepak bola Italia terlihat sangat buruk bagi negara yang sudah 16 tahun tidak memiliki klub juara Liga Champions.

    Namun, Giovanni Malago memperingatkan agar tidak membuat "pernyataan yang menggeneralisasi dan terlalu jauh" mengenai kondisi Serie A. Kekalahan-kekalahan itu "tidak mencerminkan sepak bola kami secara tepat", kata administrator khusus Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) tersebut. Bisa dibilang, ia sudah terbukti benar.

    Fakta bahwa AS Roma, Como, Inter Milan, dan SSC Napoli sama-sama memenangi pertandingan Liga Champions berikutnya pada pekan setelah itu, serta bahwa Como satu pekan pertandingan kemudian bahkan mencetak rekor sensasional lewat kemenangan 9:1 di Lens, sama sekali tidak berarti sepak bola Italia benar-benar berada dalam kondisi terbaik. Namun, kabar tentang kematiannya sangat dilebih-lebihkan karena tiga alasan utama.

  • Kini bahkan stadion-stadion baru dibangun.

    FBL-EUR-2032-UEFA-BID
    AFP

    UEFA mengancam akan mencabut hak Italia untuk menjadi tuan rumah bersama Euro 2032 jika stadion-stadion tidak segera dibangun.

    Masalah utama sepakbola Italia adalah para pihak yang paling berpengaruh hampir tidak pernah bersedia bekerja sama demi kepentingan bersama. Hampir semua hanya mengejar kepentingan sendiri, sehingga kemajuan mustahil tercapai. Seperti kata Alessandro Del Piero dalam salah satu dari sekian banyak pembahasan media mengenai kegagalan terbaru Italia dalam kualifikasi Piala Dunia: "Pada dasarnya, kita hanya berpikir untuk menyelamatkan pantat sendiri."

    Namun, ada satu hal yang disepakati semua pihak: Sebagian besar stadion Serie A tidak layak menggelar pertandingan olahraga di level tertinggi. Napoli, misalnya, telah meraih dua gelar juara liga dalam tiga tahun terakhir, tetapi presiden klub Aurelio De Laurentiis berulang kali menyebut stadion kandang mereka sebagai "jamban". Mengapa? Karena Stadio Diego Armando Maradona, seperti banyak stadion lainnya, belum mengalami modernisasi besar-besaran ataupun renovasi sejak Piala Dunia terakhir yang digelar di Italia pada 1990.

    Hal itu kini akan berubah. Setidaknya secara teori.

    Ketika FIGC mengonfirmasi calon lokasi penyelenggaraan Euro 2032 bulan lalu, satu hal langsung mencolok: Dari 14 kandidat yang tercantum, hanya satu, Allianz Stadium milik Juventus, yang dalam kondisinya saat ini benar-benar siap menggelar pertandingan. Ke-13 stadion lainnya masih harus direnovasi sepenuhnya atau bahkan dibangun dari awal. Wajar jika hal itu menimbulkan keheranan besar.

    Siapa pun yang pernah mencoba membangun sesuatu di Italia tahu betapa rumitnya birokrasi di negara itu. Sulit untuk tidak terjebak dalam prosedur birokrasi selama bertahun-tahun. Baru tahun lalu, presiden UEFA Aleksandar Ceferin melontarkan kritik tajam: "Para politisi Italia seharusnya bertanya kepada diri sendiri mengapa infrastruktur sepakbola mereka termasuk yang terburuk di Eropa." Kritik Ceferin, yang disertai ancaman mencabut hak Italia menjadi tuan rumah Euro 2032, tampaknya mulai membuahkan hasil yang diharapkan.

    Besarnya pekerjaan pembangunan yang masih harus dilakukan pada stadion-stadion Italia tentu mengkhawatirkan. Meski demikian, kemajuan nyata mulai terlihat. Renovasi Stadio Artemio Franchi milik Fiorentina sudah berlangsung dan ditargetkan rampung pada 2029. Pembangunan sebuah stadion yang sepenuhnya baru di Bologna baru mendapat lampu hijau bulan lalu. Dan, mungkin yang paling penting, AC Milan dan Inter Milan akhirnya memperkenalkan rencana stadion kandang baru mereka yang akan digunakan bersama, Generali Stadium, yang ditargetkan rampung pada 2031.

    Tentu saja, tidak ada jaminan semua itu akan terwujud. Namun, setelah bertahun-tahun mengalami kebuntuan yang membuat frustrasi, ancaman terkait Euro 2032 dan kekecewaan yang kini sudah tak tertahankan akibat kegagalan-kegagalan di Piala Dunia setidaknya telah membangkitkan harapan akan modernisasi sejumlah stadion Serie A yang sudah lama tertunda. Bukan hanya klub-klub terkait yang akan mendapat keuntungan melalui peningkatan pendapatan pada hari pertandingan, melainkan juga liga secara keseluruhan.

  • Dan tiba-tiba, gol pun tercipta di Serie A!

    AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Empat gol tercipta dalam derbi terakhir antara Milan dan Inter.

    Namun, Italia baru mulai membangun stadion-stadion baru. Di negara lain, klub-klub sudah bertahun-tahun meraup pendapatan yang jauh lebih besar, antara lain dari pemasaran boks VIP mereka. Kesenjangan ekonomi itu terancam semakin lebar.

    Jarak dari segi prestasi pun bisa terus melebar karena Serie A memang tidak mampu menandingi Liga Primer di bursa transfer. Namun, sejumlah klub Italia menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah seberapa banyak uang yang dimiliki, melainkan seberapa baik uang itu dibelanjakan. Inter mencapai dua final Liga Champions dalam tiga musim, terutama berkat perekrutan pemain dengan biaya terjangkau. Sementara itu, Como mungkin merupakan contoh yang lebih baik lagi dalam membangun skuad secara cerdas.

    Tanpa dukungan finansial Djarum Group, kebangkitan luar biasa klub itu tidak akan mungkin terjadi. Namun, tim asuhan Cesc Fabregas menyapu bersih Lens dan, sebelumnya, Manchester United bukan berkat pemain-pemain baru yang mahal. Lewat perekrutan cerdas dan identitas yang jelas, mereka mempermalukan salah satu klub yang paling royal berbelanja di dunia sepakbola.

    Seperti Atalanta sebelumnya, Como menunjukkan kepada klub-klub Serie A lainnya bahwa pemain muda dan/atau pemain yang dipandang sebelah mata, dipadukan dengan sepakbola menyerang, bisa mencuri perhatian di panggung Eropa. Namun, fakta bahwa Frosinone kini hampir mengikuti jejak mereka benar-benar mengejutkan.

    Tim promosi itu secara luas diprediksi akan langsung kembali terdegradasi. Namun, Frosinone saat ini menempati posisi keenam Serie A dengan 20 poin dari sebelas pertandingan. Yang paling mengesankan dari posisi itu adalah cara mereka mencapainya, yakni dengan gaya bermain menyerang yang sedap dipandang. Frosinone sejauh ini telah mencetak 24 gol. Ketajaman tersebut mencerminkan perubahan besar dalam gaya bermain di kasta tertinggi sepakbola Italia.

    Seperti media-media lain, Gazzetta dello Sport memang telah menyoroti sebelum musim ini dimulai bahwa banyak dari 20 tim Serie A kemungkinan akan menggunakan formasi menyerang. Namun, tidak ada yang memperkirakan begitu banyak gol tiba-tiba tercipta di liga yang dikenal dengan sepakbola bertahannya. Nyatanya, hampir tiga bulan setelah musim dimulai, empat tim paling produktif di lima liga besar Eropa berasal dari Italia.

    Lazio, yang secara mengejutkan memuncaki klasemen, telah mencetak 25 gol. Juara bertahan Inter mengoleksi 28 gol, sedangkan AS Roma bahkan sudah mencetak 31 gol. Sebagai perbandingan, FC Bayern München sejauh ini mencetak 29 gol di Bundesliga. Hanya Barcelona yang mencetak lebih banyak gol di liga musim ini daripada Roma, dengan selisih yang cukup jauh: 48 gol dari dua belas pertandingan.

    Bagaimanapun, Roma ditangani oleh mantan pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini. Semakin banyak tanda yang menunjukkan bahwa Serie A, meski terlambat, mulai mengadopsi gaya bermain yang lebih lugas dan menyerang. Selama bertahun-tahun, tim-tim Italia kesulitan mengimbangi intensitas klub-klub top Eropa lainnya, terutama tim-tim Liga Primer.

    Menurut mantan pemain timnas Italia Daniele Adani, perubahan filosofi sepakbola ini menjelaskan mengapa Massimiliano Allegri, salah satu pelatih Italia yang selalu bisa lolos dari konsekuensi buruk dan turut bertanggung jawab atas stagnasi selama bertahun-tahun, kini mengalami kesulitan di Napoli setelah dipecat Milan pada akhir musim lalu. "Cara dia meminta timnya bermain sepakbola sudah ketinggalan zaman," kata mantan bek itu kepada La Domenica Sportiva. Pendapat itu bisa diperdebatkan karena pertahanan yang baik mungkin tidak akan pernah ketinggalan zaman di Italia. Namun, yang jelas, Serie A semakin menarik untuk ditonton.

    Rata-rata lebih dari tiga gol tercipta per pertandingan, dan sembilan laga telah menghasilkan sedikitnya enam gol. Namun, yang paling mencolok adalah betapa sulitnya liga ini diprediksi: Milan, misalnya, menang 3-1 atas Inter dalam derbi, tetapi tak lama sebelumnya kalah 2-4 di markas Bologna.

    Saat ini, lima tim teratas hanya terpaut enam poin. Sulit memastikan apakah pertandingan-pertandingannya akan tetap semenarik ini sepanjang musim. Namun, untuk saat ini Calcio tak lagi lambat, membosankan, dan mudah ditebak. Hanya ada sedikit alasan untuk menduga hal itu akan berubah.

  • Pemain muda kini juga datang ke Serie A

    Frosinone Calcio v US Sassuolo - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Antonio Raimondo termasuk pemain muda yang mencuri perhatian pada bulan-bulan pertama musim baru Serie A.

    Musim panas 2025 semakin mengukuhkan reputasi Italia sebagai tujuan bagi pesepakbola yang mendekati akhir karier, ketika Kevin De Bruyne dan Luka Modric masing-masing pindah ke Napoli dan Milan. Karena begitu sedikit pemain muda mendapat kesempatan untuk membuktikan diri di Serie A, terutama di klub-klub terbesar, liga tersebut tampaknya tetap menjadi tempat yang ideal untuk memperpanjang karier, bukan memulainya.

    Namun, Nico Paz, Pio Esposito, dan Kenan Yildiz bukan lagi satu-satunya calon superstar di liga tersebut. Kerim Alajbegovic, Franco Mastantuono, Gustavo Varela, Samuel Mbangula, dan Alieu Njie semuanya berusia paling tinggi 22 tahun dan tampil mengesankan musim ini.

    Yang lebih menggembirakan, para pemain muda Italia juga semakin menunjukkan kemampuan mereka. Pemain seperti Alphadjo Cisse, Simone Lantini, Emanuele Lulli, dan Antonio Raimondo tiba-tiba masuk radar Roberto Mancini, yang tengah berupaya membangkitkan kembali Italia. Mantan pelatih Manchester City itu sebelumnya mengklaim bahwa Italia tidak lagi menghasilkan penyerang kelas dunia seperti Del Piero. Namun, Del Piero membantahnya: menurutnya, persoalannya bukan kualitas, melainkan pelatihan.

    "Kita terlalu sering memberi tahu pemain muda apa yang harus mereka lakukan, dan itu mematikan kreativitas mereka," tegas mantan pemain bernomor punggung 10 Juventus itu dalam Sky Calcio Unplugged. "Mereka menjadi mahir menjalankan instruksi. Namun, begitu keluar dari sistem itu, mereka melakukan kesalahan dan dicap sebagai pemain buruk. Padahal, itu tidak benar. Masalahnya, mereka hanya diajari satu cara bermain."

    Meski begitu, kini semakin banyak tanda bahwa sejumlah pelatih Serie A siap mengambil risiko lebih besar, baik dalam cara bermain maupun dalam memberi kesempatan kepada pemain muda. Hal itu hanya bisa berdampak baik bagi semua pihak yang terlibat.