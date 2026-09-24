Football Association (FA) jelas tidak belajar dari kesalahannya. Inggris tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2010 setelah memberi Fabio Capello kontrak baru pada malam menjelang turnamen, dan ia mengundurkan diri 19 bulan kemudian, pada saat itu ia sudah lama kehilangan kepercayaan dan antusiasme para suporter.

Seperti Capello, masa kepelatihan Thomas Tuchel dimulai secara positif, dengan kampanye kualifikasi sempurna untuk Piala Dunia 2026, dan pada Februari FA memperpanjang kontraknya hingga 2028, kemungkinan didorong oleh ketakutan berpotensi kehilangan dirinya ke klub papan atas pada musim panas. Manchester United sangat kuat dikaitkan dengan Tuchel, jadi ada sedikit logika dalam keputusan itu, tetapi ia belum benar-benar layak mendapatkan kontrak baru tersebut; manajer Inggris memang sepatutnya dinilai murni dari apa yang terjadi di turnamen-turnamen besar.

Inggris pada akhirnya finis di posisi ketiga di Piala Dunia, catatan terbaik mereka sejak 1966, tetapi kekecewaan yang mendalam tetap menjadi perasaan utama bagi negara itu, semua karena kekalahan 2-1 di semifinal dari rival bebuyutan Argentina bisa, dan seharusnya, dihindari.

"Saya tidak pernah mengatakan itu sukses besar," kata Tuchel setelah mengumumkan skuad pertamanya sejak Inggris kembali dari Amerika Utara. "Saya mengatakan ada banyak hal positif. Itu tidak terpenuhi. Tapi kenapa ekspektasinya begitu tinggi? Kapan terakhir kali kami memenanginya? Kapan kami pernah memenanginya? Kenapa ekspektasinya begitu tinggi sampai bahkan membawa pulang medali [perunggu] pun tidak bisa diakui?"

Taktik pengalihan seperti itu tidak akan membantu Tuchel mendapatkan kembali kepercayaan dari para suporter, dan pelatih asal Jerman itu akan mengalami nasib yang sama seperti Capello jika ia tidak bertanggung jawab atas apa yang berjalan sangat buruk dalam laga melawan Argentina dan belajar darinya saat Inggris menatap Kejuaraan Eropa 2028 di kandang sendiri.