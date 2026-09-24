Thomas Tuchel punya dua tahun untuk merebut kembali kepercayaan fans dan para pemain Inggris saat tim nasional itu memulai siklus baru
Football Association (FA) jelas tidak belajar dari kesalahannya. Inggris tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2010 setelah memberi Fabio Capello kontrak baru pada malam menjelang turnamen, dan ia mengundurkan diri 19 bulan kemudian, pada saat itu ia sudah lama kehilangan kepercayaan dan antusiasme para suporter.
Seperti Capello, masa kepelatihan Thomas Tuchel dimulai secara positif, dengan kampanye kualifikasi sempurna untuk Piala Dunia 2026, dan pada Februari FA memperpanjang kontraknya hingga 2028, kemungkinan didorong oleh ketakutan berpotensi kehilangan dirinya ke klub papan atas pada musim panas. Manchester United sangat kuat dikaitkan dengan Tuchel, jadi ada sedikit logika dalam keputusan itu, tetapi ia belum benar-benar layak mendapatkan kontrak baru tersebut; manajer Inggris memang sepatutnya dinilai murni dari apa yang terjadi di turnamen-turnamen besar.
Inggris pada akhirnya finis di posisi ketiga di Piala Dunia, catatan terbaik mereka sejak 1966, tetapi kekecewaan yang mendalam tetap menjadi perasaan utama bagi negara itu, semua karena kekalahan 2-1 di semifinal dari rival bebuyutan Argentina bisa, dan seharusnya, dihindari.
"Saya tidak pernah mengatakan itu sukses besar," kata Tuchel setelah mengumumkan skuad pertamanya sejak Inggris kembali dari Amerika Utara. "Saya mengatakan ada banyak hal positif. Itu tidak terpenuhi. Tapi kenapa ekspektasinya begitu tinggi? Kapan terakhir kali kami memenanginya? Kapan kami pernah memenanginya? Kenapa ekspektasinya begitu tinggi sampai bahkan membawa pulang medali [perunggu] pun tidak bisa diakui?"
Taktik pengalihan seperti itu tidak akan membantu Tuchel mendapatkan kembali kepercayaan dari para suporter, dan pelatih asal Jerman itu akan mengalami nasib yang sama seperti Capello jika ia tidak bertanggung jawab atas apa yang berjalan sangat buruk dalam laga melawan Argentina dan belajar darinya saat Inggris menatap Kejuaraan Eropa 2028 di kandang sendiri.
Peluang emas terbuang sia-sia
Inggris berhasil mencapai final Euro secara beruntun di bawah pendahulu Tuchel, Sir Gareth Southgate, tetapi kalah dari Spanyol di partai puncak 2024 setelah tiga tahun sebelumnya takluk dari Italia lewat adu penalti. Tuchel mengungkapkan keyakinannya bahwa Inggris "bermain agar tidak kalah" di turnamen 2024, dan "lebih takut tersingkir dari turnamen ketimbang memiliki rasa lapar dan antusiasme untuk memenanginya".
Komentar tersebut kini menjadi bumerang mengingat Tuchel bertanggung jawab atas salah satu penampilan paling pengecut dalam seluruh sejarah Inggris, lebih buruk daripada apa pun yang terjadi pada era Southgate, saat Argentina bangkit dari ketertinggalan satu gol di Atlanta pada 15 Juli.
Inggris unggul tipis dalam 55 menit pertama pertandingan sebelum memimpin lewat Anthony Gordon. Pertemuan final lainnya dengan Spanyol seharusnya bisa terjadi andai mereka terus menekan setelah itu, karena tim Argentina yang sudah jauh melewati puncak performanya sebenarnya bisa dikalahkan.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka mundur, dan Tuchel merespons dengan memasukkan Ezri Konsa menggantikan Gordon serta beralih ke formasi lima bek. Tidak mengejutkan, Argentina makin banyak mendorong pemain ke depan dan Inggris tidak bisa keluar dari tekanan, bahkan nyaris tidak mampu merangkai dua operan beruntun dalam 20 menit terakhir pertandingan. Lionel Messi mengambil alih panggung, pertama memberi umpan kepada Enzo Fernandez untuk menyamakan kedudukan sebelum mengirimkan umpan silang kepada Lautaro Martinez untuk menanduk gol kemenangan pada masa injury time.
Tuchel bertindak bertentangan dengan prinsip yang pernah ia janjikan akan dipegang saat menerima pekerjaan itu dan menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya kepada para pemainnya. Ya, beberapa dari mereka jelas lumpuh karena rasa takut ketika besarnya momen mulai terasa, tetapi justru pada saat seperti itulah dia seharusnya hadir untuk mengangkat kepala mereka dan mengembalikan "rasa lapar" untuk meraih kemenangan. Tidak bisa dimaafkan bahwa Tuchel justru memperbesar rasa ragu yang menjalar di dalam tim; ini adalah momennya untuk membuktikan kredensial elitnya, dan dia benar-benar menyia-nyiakannya.
Alasan DNA tidak berlaku
Permintaan maaf seketika atau pengumuman pengunduran diri akan menjadi dua penawar yang paling masuk akal setelah keruntuhan yang begitu mengejutkan. Namun, Tuchel justru melempar tanggung jawab, dengan mengklaim bahwa "DNA" sepak bola Inggris harus berubah agar timnya mulai memenangkan trofi-trofi terbesar.
"Kami menjadi terlalu pasif dalam struktur kami. Saya mencoba membantu, bukan untuk menjadi lebih pasif dengan lini belakang lima pemain, melainkan untuk menjadi lebih aktif, lebih cepat menutup para winger, tidak membuka celah di antara empat bek," tambahnya. "Kami mendorong semua orang untuk keluar, untuk lebih aktif dalam struktur, tetapi kami kesulitan. Kami tidak bisa lagi menemukan duel-duel, itulah sebabnya kami turun semakin dalam dan semakin dalam, yang tidak pernah menjadi rencana, tetapi itu terjadi.
"Kami perlu kembali menguasai bola karena kalau tidak, Anda tidak bisa mematahkan tekanan dan Anda tidak bisa mendapatkan kembali momentum. Saya pikir penguasaan bola memainkan peran yang sangat penting. Mungkin itu bukan bagian dari DNA kami seperti halnya dalam DNA Spanyol atau Argentina atau Brasil untuk mengambil bola, mengendalikan permainan dan bola, yang juga merupakan masalah besar."
Semua itu datang dari seorang pria yang memilih untuk tidak memasukkan Ivan Toney atau Marcus Rashford sampai menit kelima masa injury time, ketika Inggris mati-matian mengejar pertandingan. Sementara itu, Bukayo Saka dianggap tidak cukup bugar untuk memainkan satu menit pun dari bangku cadangan, hanya untuk kemudian mencetak hat-trick dalam play-off perebutan tempat ketiga melawan Prancis tiga hari kemudian, dan menuntaskan pertandingan secara penuh.
Inggris pasif karena Tuchel memilih Konsa, Dan Burn, dan Nico O'Reilly sebagai tiga pemain pengganti pertamanya. Itu bukan pergantian yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan penguasaan bola yang terbuka di antara kedua tim, melainkan untuk berharap bisa melindungi keunggulan tipis tersebut. Alasan DNA itu juga tidak bisa diterima, karena pelatih top mana pun seharusnya mampu menerapkan pola permainan dengan sekumpulan talenta kelas dunia; Harry Kane, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Declan Rice, dan Elliot Anderson semuanya berada di lapangan bersama selama 82 menit.
Khayalan
Meski mendapat manfaat dari periode refleksi selama dua bulan, Tuchel kembali menegaskan ucapannya pekan lalu, dan tampak memberi kesan bahwa ia sedang berjuang dalam pertarungan yang sulit dimenangkan. "Saya tidak yakin punya waktu untuk melatih mereka agar (bisa menguasai bola)," katanya. "Saya sendiri masih bergulat dengan hal ini karena bahkan jika sebuah tim mengontrol pertandingan di Premier League, ada berapa banyak pemain Inggris di tim-tim itu?
"Apakah ini ada dalam DNA kami? Apakah kami benar-benar menghargai kontrol? Apakah ini sesuatu yang membuat kami merasa nyaman dalam sebuah pertandingan? Apakah ini sesuatu yang datang dengan mudah bagi kami? Saya pikir jauh di lubuk hati, para pemain Inggris, dan ini hal yang indah, serta para penonton ingin bermain habis-habisan. Ayo. Mari bermain untuk 6-3, mari bermain untuk 4-3. Jangan bermain 1-0.
"Sekarang setelah saya memiliki sebuah turnamen sebagai pengalaman, saya merasa tim ini siap bertarung, selalu siap melaju. Inilah keindahannya. Bahwa ketika momen-momen bertekanan tinggi datang, kami bisa memainkan sepakbola yang lebih baik, di mana kami mungkin bahkan kurang sedikit keberanian atau energi ini... Mungkin arahnya lebih ke sana."
Tidak pernah ada tim yang bermain untuk 1-0 sebuta Inggris saat melawan Argentina, dan "kurangnya keberanian" itu pertama-tama ditularkan oleh Tuchel, tetapi tidak ada ironi yang mendasari dalam suara pria Jerman itu. Hebatnya, ia juga tampaknya beranggapan bahwa publik sudah move on.
"Sembilan puluh sembilan koma sembilan persen fans tidak membicarakan pergantian pemain, penyesuaian taktik, atau detail taktik," lanjut Tuchel. "Mereka berbicara tentang betapa menegangkannya menyaksikan laga kami melawan Kongo dan di mana mereka merayakannya. Ini adalah umpan balik yang saya dapatkan. Inilah yang kami ciptakan, dan memang seharusnya begitu. Inilah tujuan Piala Dunia: untuk terhubung dengan orang-orang dan memberi mereka pengalaman yang tidak akan mereka lupakan.
"Itu membuat saya bangga, itu membuat saya bahagia. Bahkan jika hanya di taksi, di kedai kopi, atau di supermarket, Anda berbagi momen-momen kecil ini dan memahami bahwa itu benar-benar berarti sesuatu."
Semua itu bisa dikategorikan sebagai delusi total. Satu-satunya hal yang akan diingat jelas oleh fans Inggris dari Piala Dunia 2026 adalah bagaimana Tuchel membiarkan Argentina mengintimidasi para pahlawan mereka hingga menyerah. Gara-gara Tuchel, peluang terbesar untuk akhirnya menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya terbuang sia-sia, dan mungkin tidak akan pernah ada kesempatan yang lebih baik.
Masalah Palmer?
Dukungan penuh dari kontingen besar pemain bintang Inggris mungkin juga tidak lagi sepenuhnya dinikmati Tuchel. Keputusan taktisnya saat melawan Argentina membuat beberapa pemain kebingungan, dan wajar jika ada sebagian yang bahkan tidak ikut dalam penerbangan masih menyimpan rasa kesal terhadap sang pelatih.
Cole Palmer jelas punya alasan untuk merasa tidak puas. Pemain Chelsea itu memang tidak menjalani musim 2025-26 yang hebat, tetapi dia selalu berpotensi menjadi pembeda, dan Tuchel tidak memiliki cukup pemain seperti itu di bangkunya di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.
Setelah libur musim panas yang panjang, Palmer mengawali kampanye baru dengan kuat, mencatatkan empat kontribusi gol dalam lima penampilan Premier League untuk Chelsea, yang cukup untuk meyakinkan Tuchel membawanya kembali ke dalam skuad. Namun, pemanggilan itu juga datang dengan sebuah peringatan.
"Satu hal adalah masuk nominasi dan kembali ke skuad lalu tampil," kata Tuchel. "Cole perlu menunjukkan angka dan performa seperti ini untuk mendapatkan tempatnya dan membenarkan pemanggilan tersebut."
Tuchel sebenarnya bisa memilih kata-katanya dengan lebih hati-hati. Jordan Henderson mendapat tempat di Piala Dunia meski sudah jauh melewati masa terbaiknya pada usia 36 tahun, sementara juga bisa diperdebatkan bahwa Palmer lebih layak mendapatkannya ketimbang Eberechi Eze, Noni Madueke, dan Toney. Ya, membawa gelandang serang ketiga bersama Bellingham dan Rogers memang akan menjadi risiko, tetapi serangan Inggris akan terlihat lebih menakutkan dengan Palmer di dalamnya.
Palmer terpaksa mundur dari skuad terbaru karena masalah otot ringan, dan awalnya bersemangat untuk kembali ke kamp Inggris. Namun, tantangan terbuka dari Tuchel bisa dengan mudah memunculkan perasaan negatif, karena Palmer benar-benar sudah membenarkan pemanggilan tersebut.
Cara Tuchel menangani Palmer menjadi kekhawatiran karena dia adalah salah satu pesepakbola paling berbakat yang dimiliki Inggris. Dalam situasi ideal, dia akan menjadi figur kunci di Euro berikutnya, tetapi baru memainkan tiga pertandingan untuk negaranya sejak kedatangan Tuchel. Masalah kebugaran yang berulang telah menghambat Palmer, dan tentu saja dia sendiri harus membuktikan daya tahannya, tetapi Tuchel juga seharusnya hadir untuk memberikan arahan dan dorongan.
Pemikiran yang tidak konsisten
Fokus utama Tuchel saat ini adalah Nations League, dengan Inggris kini kembali ke kasta teratas kompetisi tersebut dan bersiap memulai kampanye mereka melawan juara dunia dan Eropa, Spanyol, di Wembley. Setelah itu, Inggris akan bertandang ke Ceko dan Kroasia, sebelum menghadapi Ceko lagi di Wembley untuk menutup jeda internasional yang sangat panjang.
Palmer bukan satu-satunya pemain yang mundur dari skuad, karena Rice, Kobbie Mainoo, Rashford, dan Tino Livramento juga telah menarik diri akibat cedera. Tidak ada rincian spesifik yang dirilis, tetapi tampaknya klub-klub sangat berhati-hati dalam melindungi aset berharga mereka pada tahap awal musim ini, yang jelas bukan situasi ideal bagi Tuchel.
Ia merespons dengan memanggil James Garner dari Everton untuk menutup absennya Rice dan Mainoo di lini tengah, bersama bintang Nottingham Forest Morgan Gibbs-White, yang awalnya kembali tidak dipilih Tuchel karena ia merasa menambah satu lagi pemain No.10 ke dalam kombinasi bersama Bellingham, Rogers, dan Eze "tidak membantu siapa pun". Yang tampaknya gagal ia sadari adalah Gibbs-White memiliki fleksibilitas untuk bermain sebagai false nine, di kedua sisi sayap, atau juga dalam peran yang lebih dalam.
Merupakan sebuah kesalahan meninggalkan Gibbs-White dari skuad Piala Dunia, dan meski sekarang ia akan berharap bisa menggeser Palmer dari pertimbangan Tuchel, setidaknya untuk sementara, sang manajer masih keliru dengan membatasi peran pemain berusia 26 tahun itu. Ia patut merasa beruntung karena Gibbs-White mempersingkat liburannya di Dubai bersama pasangannya demi bergabung dengan pemusatan latihan terbaru, alih-alih langsung menutup telepon darinya.
Tuchel sebaiknya menjadikan pemilihan skuad Inggris lebih berdasarkan merit ke depannya. Henderson tidak tersedia untuk dipilih kali ini karena mengalami benturan, tetapi fakta bahwa ia bahkan tetap masuk pertimbangan saja sudah mengkhawatirkan. Sementara itu, Rashford seharusnya tidak beradadi dekatskuad ini, dengan Michael Carrick sudah harus membayar harga atas reintegrasi winger yang sangat tidak konsisten itu di Manchester United.
Satu-satunya keputusan besar yang benar-benar tepat adalah mencoret Phil Foden dan Harry Maguire. Foden masih kesulitan menemukan kembali performa terbaiknya di Manchester City, sementara Maguire merupakan bagian dari pertahanan Manchester United yang telah kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan Premier League. Mempertahankan sikap tegas terhadap dua pemain yang merupakan favorit Southgate adalah hal positif, tetapi Tuchel harus lebih konsisten dengan pemikirannya di seluruh lini.
Menatap masa depan
Trent Alexander-Arnold berada di samping Palmer dan Gibbs-White sebagai aset yang kurang dihargai. Jangkauan umpannya yang luar biasa bisa sangat berharga bagi England di Piala Dunia, berpotensi memberikan ketenangan dan kualitas teknis yang menurut Tuchel kurang dimiliki timnya saat melawan Argentina.
Pemain Real Madrid itu terlalu bagus untuk terus absen dari turnamen besar berikutnya, meski ia juga merupakan salah satu pemain yang dipanggil kembali secara bersyarat. "[Ia harus] tampil, sesederhana itu. Ini adalah persaingan dan kami memercayai pemain lain [di Piala Dunia]. Saya masih berpegang pada keputusan ini dan sekarang waktunya baginya untuk berjuang memperebutkan tempatnya," kata Tuchel. "Ia selalu mengatakan siap berjuang, ia selalu mengatakan siap berjuang untuk tempatnya, terutama untuk England, jadi semuanya tergantung padanya untuk membuktikan dan ia sangat diterima di pemusatan latihan. Kami punya pemusatan latihan yang panjang dan saya yakin ia akan menunjukkan kemampuannya."
Tiga bek yang memang bersinar di Piala Dunia, Reece James, Djed Spence, dan John Stones, semuanya absen karena masalah kebugaran. Sangat mungkin Tuchel akan kembali mencoret Alexander-Arnold jika itu tidak terjadi, karena ia tetap mempertahankan O'Reilly, Jarrell Quansah, dan, pada awalnya, Livramento sebagai full-back utama lainnya.
Lini belakang England sering terlihat rapuh di Amerika Utara, dan belum ada penerus yang jelas untuk Stones saat ia mendekati masa senja kariernya. Jarrad Branthwaite cukup sukses menarik perhatian Tuchel lewat awal musim yang cukup baik bersama Everton, tetapi akan ada banyak tekanan padanya untuk segera membangun chemistry dengan Marc Guehi di jantung pertahanan.
Tuchel juga pasti khawatir dengan kondisi lini serang di belakang Kane. Dominic Calvert-Lewin akan menjadi opsi pertama dari bangku cadangan kali ini, tetapi Ollie Watkins bisa benar-benar keluar dari radar setelah memutuskan bergabung dengan Toney di Arab Saudi. Kane seharusnya masih siap secara fisik untuk memimpin lini depan pada usia 34 tahun saat Euro berikutnya dimulai, tetapi akan terlalu berat jika ia diminta bermain di setiap menit.
Tuchel mungkin harus mempercepat promosi striker Aston Villa berusia 17 tahun, Brian Madjo, untuk memberi Kane dukungan lebih. Patut diapresiasi, mantan bos Chelsea itu sudah memberi sejumlah pemain muda kesempatan, dengan wonderkid Liverpool Rio Ngumoha dan Alex Scott dari Bournemouth sama-sama berpeluang memberikan dampak dalam tiga pekan ke depan.
Fenomena Arsenal berusia 19 tahun, Myles Lewis-Skelly, diperkirakan akan menambah koleksi enam caps seniornya bersama England, sementara Lewis Hall dari Newcastle memburu penampilan kelimanya. Jika Max Dowman terus melaju dengan trajektori seperti sekarang di Arsenal, ia pasti juga akan segera masuk dalam radar. Tuchel bisa membungkam banyak peragunya dengan menjadikan para pemain muda ini sebagai andalan dalam siklus dua tahun berikutnya, tetapi mereka membutuhkan pelatihan yang tepat.
England memiliki kedalaman skuad yang dibutuhkan untuk mencapai level sepakbola yang sama dengan Spanyol. Pandangan keras kepala apa pun yang masih dipegang Tuchel dan bertentangan dengan itu harus dibuang, atau sejarah akan terulang di Euro, dan masa jabatannya akan dikenang sebagai pemborosan waktu dan sumber daya yang sama seperti era Capello.