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Brunner - 1:1Getty/GOAL

The Shortlist: Mengapa Manchester United dan lainnya harus membidik Paris Brunner saat penyerang tajam Monaco itu menarik perhatian bos Jerman Jurgen Klopp

Striker berusia 20 tahun itu telah mengawali musim ini dengan luar biasa di Prancis, dan masih memiliki begitu banyak potensi yang belum tergali

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Paris Brunner mulai menapaki jalan menuju ketenaran saat baru berusia 14 tahun ketika ia bergabung dengan akademi Borussia Dortmund pada 2020. Dalam empat tahun berikutnya, ia mencetak 56 gol yang luar biasa dalam 74 penampilan di berbagai level kelompok usia klub, dan juga menorehkan jejak di panggung internasional.

    Jerman melaju menuju kejayaan di Kejuaraan Eropa U-17 pada musim panas 2023, dan Brunner meraih Sepatu Emas bersama berkat empat gol, sekaligus menyabet penghargaan Pemain Terbaik Turnamen. Pada musim dingin tahun itu, Brunner kembali menjadi pahlawan saat Jerman mengangkat Piala Dunia U17 di Indonesia, mencetak lima gol, termasuk satu dalam kemenangan mereka atas Prancis di final, dan diganjar Bola Emas.

    Mantan bos Borussia Dortmund Edin Terzic menggambarkan Brunner sebagai "pemain yang sangat bertalenta" dan klub berupaya mengikatnya dengan kontrak profesional. Namun, kesepakatan penuh tidak pernah tercapai, dan untuk menghindari kehilangan dirinya secara gratis, raksasa Jerman itu menjual Brunner ke Monaco seharga €4 juta pada Agustus 2024.

    Itu adalah langkah berani untuk meninggalkan zona nyamannya demi negara baru saat baru berusia 18 tahun, tetapi Brunner tidak pernah ragu. "Monaco menunjukkan kepada saya jalur olahraga yang jelas, bagaimana mereka ingin merencanakan masa depan saya dan mengembangkan saya," kata Brunner kepada Sport BILD. "Penghargaan dan kejelasan ini langsung meyakinkan dan membuat saya terkesan. Saya merasa mereka benar-benar menginginkan saya."

    Beranjak ke masa sekarang, penyerang Jerman itu mulai membalas kepercayaan Monaco kepadanya. Brunner dengan cepat menjadi salah satu striker paling ditakuti di Ligue 1, sekaligus menarik perhatian bos baru tim nasional senior Jurgen Klopp, dan mungkin tidak akan lama lagi sebelum ia juga masuk radar klub-klub elite Eropa.

  • Tanda-tanda menjanjikan

    NK Olimpija Ljubljana v Cercle Brugge KSV - UEFA Conference League 2024/25 League Phase MD5
    Getty Images Sport

    Brunner menunjukkan kilasan bakat uniknya saat dipinjamkan di Belgia, meski terhambat cedera

    Rencana Monaco untuk Brunner adalah langsung meminjamkannya ke klub Belgian Pro League, Cercle Brugge, di mana ia akan mendapatkan pengalaman pertamanya di level senior dan kompetisi Eropa. Namun, transisi itu tidak akan mudah, terutama karena ekspektasi yang dibebankan kepadanya oleh pelatih kepala Miron Muslic.

    Muslic mengandalkan sistem pressing tinggi yang menuntut output fisik maksimal dari setiap anggota tim, dan Brunner kesulitan menembus starting XI-nya. "Paris punya kualitas, tetapi adaptasi terhadap intensitas seperti ini butuh waktu," kata Muslic kepada wartawan setelah membatasi Brunner hanya pada dua penampilan sebagai pemain pengganti dalam tiga bulan pertamanya di klub.

    Brunner harus memaksimalkan peluang yang terbatas sepanjang musim, dan situasinya makin sulit ketika ia mengalami cedera serius yang membuatnya absen dari pertengahan Desember hingga akhir Februari. Meski begitu, ada cukup banyak momen berkualitas yang memberi dorongan bagi petinggi Monaco.

    Ia memang mencetak enam gol hanya dalam delapan kali menjadi starter, dengan penampilan terbaiknya hadir di fase grup Conference League. Brunner merepotkan lini belakang Hearts saat Cercle Brugge mengamankan kemenangan 2-0 di kandang, dan mencetak gol penyeimbang penting pada akhir laga dalam hasil imbang 1-1 melawan Istanbul Basaksehir, lewat sundulan looping luar biasa setelah melepaskan diri untuk menyambut tendangan bebas yang melengkung ke dalam di tiang jauh.

    Dengan atribut fisik yang eksplosif, olah kaki yang memukau, dan naluri gol yang tajam, Brunner selalu merepotkan setiap kali ia berada di lapangan. Namun, pengambilan keputusannya di sepertiga akhir lapangan jelas masih perlu diperbaiki, dan Monaco membawanya ke skuad tim utama di Stade Louis II untuk musim 2025-26 alih-alih menyetujui peminjaman lainnya.

  • 'Berkelas dunia untuk usianya'

    Germany v Romania - U20 International Friendly
    Getty Images Sport

    Musim penuh pertama Brunner di Monaco berlangsung membuat frustrasi, tetapi ia terus bersinar bersama timnas Jerman


    Namun, menembus starting XI Monaco adalah tugas yang berat. Brunner berada di belakang Mika Biereth dan pilihan utama No.9 Folarin Balogun dalam urutan pilihan, dan menurut Nice-Matin, pelatih saat itu Adi Hutter memiliki keraguan soal sikapnya.

    Brunner hanya mencatatkan dua penampilan sebagai pemain pengganti di Ligue 1 di bawah Hutter sebelum ia dipecat, dan nasib pemain muda Jerman itu tidak membaik di bawah penggantinya, Sebastien Pocognoli. Juru taktik Belgia itu hanya memberi Brunner 127 menit bermain di semua kompetisi, dan sering mengirimnya untuk bermain dan berlatih bersama tim U21 klub.

    Itu adalah tahun yang membuat frustrasi bagi Brenner, tetapi ia tetap berpikir positif dan bersabar, didorong oleh penampilannya bersama tim U20 Jerman. Ia mencetak delapan gol hanya dalam empat penampilan Elite League untuk Jerman, termasuk dua gol dalam kemenangan 4-0 atas Italia dan hat-trick dalam kemenangan telak 6-0 atas Rumania.

    "Paris adalah pemain yang berkembang ketika dia merasakan kepercayaan penuh dari staf. Apa yang dia lakukan di level junior bersama Jerman adalah bukti karakternya," kata pelatih tim U20 Hannes Wolf. "Dia tidak terlihat seperti pemain yang kesulitan mendapatkan menit bermain di klubnya; dia datang ke sini, mengambil peran kepemimpinan, dan tampil maksimal. Efisiensinya di depan gawang tetap kelas dunia untuk kelompok usianya."

  • Akhirnya membuktikan nilainya

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLE
    AFP

    Di bawah arahan pelatih baru Monaco Filipe Luis, Brunner telah muncul sebagai sosok utama tim

    Monaco memecat Pocognoli pada Juni setelah gagal membawa tim lolos ke Liga Champions dan kemudian beralih kepada Filipe Luis untuk membawa klub melangkah maju. Mantan pelatih Flamengo itu, yang sempat menikmati periode sukses di Atletico Madrid dan Chelsea sebagai pemain, langsung melihat potensi Brunner dan memberinya panggung untuk membuktikan diri.

    Dengan Balogun dan rekrutan musim panas Matthias Abline terpaksa melewatkan awal musim 2026-27 karena cedera, Brunner didorong menempati peran penyerang tengah dalam laga pertama Monaco, yaitu leg pertama duel babak kualifikasi Liga Champions melawan Gornik Zabrze, dan ia menandai starter pertamanya di Eropa bersama klub itu dengan gemilang, mencetak gol ketiga yang menentukan dalam kemenangan 3-2 di Polandia.

    Pemain 20 tahun itu sejak saat itu sudah mencetak lima gol lagi dalam enam penampilan untuk Monaco, termasuk dua gol berkesan untuk menundukkan Marseille pada 30 Agustus. Gol pertamanya lahir lewat sundulan terarah dari area tepat di dalam kotak enam yard, dan gol keduanya merangkum semua hal yang membuatnya menjadi prospek yang sangat menarik, saat ia menyambar tendangan gawang dari garis tengah lapangan hingga masuk ke area penalti, bergerak ke dalam ke kaki kirinya dan dengan tenang mengarahkan bola ke sudut bawah gawang, sambil meninggalkan dua bek jauh di belakang.

    Luis menggambarkan aksi individu itu sebagai sebuah "mahakarya" saat memastikan kemenangan derby 2-0 untuk Monaco. "Itu luar biasa dari Paris," tambah sang pelatih. "Dia fantastis hari ini. Sejak awal, dia membuktikan kualitasnya di lapangan, dalam latihan, dengan gol-golnya, dengan pressing-nya, turun membantu bertahan, dan keinginannya untuk belajar. Saya suka pemain seperti ini. Selama dia berbicara di lapangan, dia akan tetap ada di sana."

  • Memicu kontroversi

    FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACO
    AFP

    Brunner mendapat masalah setelah melakukan selebrasi kontroversial di depan para pendukung Strasbourg

    Brunner juga mencetak gol yang layak masuk kandidat Gol Terbaik Musim Ini untuk membawa Monaco bermain imbang 1-1 di markas Strasbourg. Tim asuhan Luis tertinggal satu gol saat memasuki 20 menit terakhir dan sangat membutuhkan inspirasi, ketika Brunner berbalik menerima umpan tepat di luar lingkaran tengah.

    Bintang muda Jerman itu kemudian melangkah maju dan menyiapkan diri untuk melepaskan tembakan dari jarak 25 yard, melepaskan sepakan ganas yang melengkung masuk lewat sisi dalam tiang. Kiper Strasbourg Filip Jorgensen, yang dipinjam dari Chelsea, tidak mampu mendekatinya meski sudah merentangkan tubuh sepenuhnya, sedemikian besar kecepatan dan tenaga yang berhasil dihasilkan Brunner saat berlari.

    Namun, apa yang terjadi setelah itu sedikit mencoreng momen tersebut. Brunner berlari ke arah suporter Strasbourg dan melakukan selebrasi menggorok leher, yang sama sekali tidak perlu.

    "Para suporter membicarakan keluarga saya, tentang ibu saya, ayah saya. Saya bisa melihat mereka," katanya di mixed zone setelah hasil imbang itu. "Ada begitu banyak emosi. Saya tidak ingin bersikap tidak hormat. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya menyesalinya, tetapi itu bukan pesan yang ingin saya sampaikan. Itu disalahpahami. Saya ingin mengatakan, 'Gol macam apa itu; ini sudah selesai!'"

    Sementara itu, Luis membela pemainnya dalam konferensi pers, dengan mengatakan: "Sejujurnya, dia anak yang sangat penuh gairah, sangat intens; dalam momen selebrasi itu, dia melakukan kesalahan. Saat itu juga, dia meminta maaf. Dia meminta maaf melalui media sosial. Semua orang tahu dia melakukan kesalahan. Kami berharap itu tidak terjadi lagi, hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam sepakbola. Dia anak yang baik; semua orang menyukainya."

    Sayangnya, pelecehan dari tribune adalah bagian tak terpisahkan dari permainan modern, dan sembilan dari 10 kali, mengabaikannya adalah pendekatan terbaik. Brunner juga tampak melakukan gestur permintaan maaf saat mencetak gol lagi enam hari kemudian dalam kemenangan 2-1 atas Lens, tetapi kerusakannya sudah terlanjur terjadi.

    LFP menjatuhkan larangan bermain empat pertandingan yang ditangguhkan kepadanya, yang berarti dia akan absen pada dua laga pertama Monaco di Ligue 1 setelah jeda internasional melawan Toulouse dan Lorient. Dengan Monaco berada di puncak klasemen dengan 13 poin, unggul lima poin atas juara bertahan Paris Saint-Germain, mereka benar-benar tidak perlu kehilangan pemain yang sedang paling prima karena indisipliner.

  • 'Pintu belum tertutup'

    Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - U19 Championship Final
    Getty Images Sport

    Dortmund memiliki masalah mereka sendiri dengan Brunner, tetapi mereka tetap menjadi pengagum berat talenta Jerman itu

    "Dia sempurna selain soal ini. Dia tidak pernah mengeluhkan situasinya saat dia tidak bermain," tambah Luis saat didesak soal perilaku Brunner. "Pada dasarnya dia mendobrak pintu saya, mengatakan bahwa dia harus bermain, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan fakta: mencetak gol, berlari untuk tim, melakukan pressing, bertahan, dan menjalankan tugasnya. Saya tidak bisa mengeluhkan karakternya. Saya hanya ingin dia terus melakukan apa yang dia lakukan."

    Namun, ini bukan pertama kalinya Brunner menjadi pusat kontroversi. Partisipasinya di Piala Dunia U17 2023 sempat diragukan pada awalnya ketika dia diskors tanpa batas waktu oleh Dortmund setelah berada di sebuah pesta tempat dugaan perusakan kriminal terjadi.

    Dortmund juga menjatuhkan sanksi kepadanya karena terlambat menghadiri rapat tim, dan kemudian dia menyia-nyiakan peluang terbesarnya untuk masuk dalam pertimbangan Terzic saat bergabung dengan tim utama untuk pemusatan latihan cuaca hangat di Marbella. Brunner melanggar jam malam, dan sebagai hukuman, dia dicoret dari laga uji coba melawan Standard Liege.

    Pada akhirnya, dia tidak berhasil memenuhi harapan, dan BVB pun tidak repot memasukkan klausul pembelian kembali saat dia bergabung dengan Monaco. Namun, semua itu bukan berarti dia tidak dipandang tinggi di Signal Iduna Park.

    "Saya tidak tahu apakah dia bisa berkembang sebesar itu bersama kami, bahkan dengan para penyerang hebat yang kami miliki di posisinya. Lalu dia memilih jalan lain. Dia pria yang hebat," kata direktur olahraga Dortmund Lars Ricken baru-baru ini kepada BILD. "Bahkan di Dortmund Anda terkadang mendengar cerita tentang dirinya, tetapi dia selalu tampil baik di lapangan. Pintu tidak tertutup untuk Paris."

    Komentar-komentar itu menunjukkan betapa mengesankannya Brunner dalam seragam Monaco selama dua bulan terakhir. Nilainya terus naik di setiap pertandingan, dan lebih banyak pintu akan terbuka jika dia terus tampil di level setinggi ini.

  • Target ideal

    FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LENS
    AFP

    Manchester United akan sangat keliru jika tidak bergerak merekrut Brunner sebagai salah satu striker murah terbaik di bursa transfer

    Salah satu dari mereka bisa dengan mudah mendapat panggilan ke tim nasional senior, mungkin secepat November. Brunner tidak masuk dalam skuad Jerman pertama Klopp, tetapi mantan bos Liverpool itu mengisyaratkan bahwa ia berada di jalur yang tepat.

    "Saya belum berbicara dengannya, tetapi saya tahu Paris. Sejauh ini dia telah melakukan pekerjaan yang fantastis... dari sisi sepakbola," kata Klopp kepada para wartawan sambil tersenyum kecut. "Dia sudah menjadi talenta besar selama bertahun-tahun dan, saya tidak ingin mendahului apa pun, dia mungkin akan terlibat dengan tim U21. Tidak ada ruang untuknya bersama kami, tetapi kami memang membicarakannya."

    Klopp mungkin kini menyesal karena tidak mengambil perjudian terhadap Brunner, setelah melihat tim Jermannya yang mandul hanya memenangi satu dari empat pertandingan Nations League dan cuma mencetak tiga gol dalam prosesnya. Sementara itu, Brunner benar-benar mendapatkan tempat di skuad U21, dan nyaris tak bisa mengharapkan debut yang lebih baik saat ia mencetak dua gol dalam kemenangan telak 4-0 atas Latvia di kualifikasi Kejuaraan Eropa.

    Brunner mengakui ia "sangat senang" dengan penampilannya, sementara pelatih Jerman U21 Antonio Di Salvo mengatakan "kami tidak ingin memperlambatnya", yang mengindikasikan bahwa ia akan menjadi salah satu nama pertama dalam susunan timnya ke depan, atau dipercepat masuk ke skuad Klopp pada jeda internasional berikutnya.

    Spekulasi mengenai masa depannya kemungkinan juga akan semakin memanas seiring makin dekatnya bursa transfer Januari, dengan laporan bahwa pemandu bakat Liverpool telah memantau perkembangannya. Jika Manchester United punya akal sehat, mereka juga akan mempertimbangkan untuk merekrut Brunner.

    Dari semua klub papan atas Premier League, tidak ada yang lebih membutuhkan striker baru selain Manchester United, dengan penyerang utama Benjamin Sesko menepi akibat cedera tulang kering yang berkepanjangan, dan Joshua Zirkzee menawarkan sangat sedikit dari segi ketajaman. Brunner saat ini bernilai €15 juta di Transfermarkt, yang merupakan harga murah untuk pemain dengan potensi setinggi itu, dan karena itu ia menjadi target ideal bagi United saat mereka terus beroperasi dengan anggaran ketat.

    Perpaduan atletisme mentah dan insting tajamnya di dalam dan sekitar kotak penalti membuatnya sangat cocok untuk Premier League, sementara ia juga punya fleksibilitas untuk bermain di sayap kiri jika dibutuhkan. Jika United sedang mencari pemain yang berkembang dalam situasi satu lawan satu dan punya kemampuan mengubah setengah peluang menjadi gol, mereka benar-benar tak perlu mencari lebih jauh selain Brunner.

    Tentu saja, pengalaman adalah masalah dan Brunner jelas masih perlu lebih matang, tetapi potensi keuntungannya jauh lebih besar daripada risikonya. Jimat baru Monaco itu adalah pengubah permainan yang dibutuhkan United. Sekarang adalah saatnya bergerak, sebelum semua raksasa Eropa memburunya.