Paris Brunner mulai menapaki jalan menuju ketenaran saat baru berusia 14 tahun ketika ia bergabung dengan akademi Borussia Dortmund pada 2020. Dalam empat tahun berikutnya, ia mencetak 56 gol yang luar biasa dalam 74 penampilan di berbagai level kelompok usia klub, dan juga menorehkan jejak di panggung internasional.

Jerman melaju menuju kejayaan di Kejuaraan Eropa U-17 pada musim panas 2023, dan Brunner meraih Sepatu Emas bersama berkat empat gol, sekaligus menyabet penghargaan Pemain Terbaik Turnamen. Pada musim dingin tahun itu, Brunner kembali menjadi pahlawan saat Jerman mengangkat Piala Dunia U17 di Indonesia, mencetak lima gol, termasuk satu dalam kemenangan mereka atas Prancis di final, dan diganjar Bola Emas.

Mantan bos Borussia Dortmund Edin Terzic menggambarkan Brunner sebagai "pemain yang sangat bertalenta" dan klub berupaya mengikatnya dengan kontrak profesional. Namun, kesepakatan penuh tidak pernah tercapai, dan untuk menghindari kehilangan dirinya secara gratis, raksasa Jerman itu menjual Brunner ke Monaco seharga €4 juta pada Agustus 2024.

Itu adalah langkah berani untuk meninggalkan zona nyamannya demi negara baru saat baru berusia 18 tahun, tetapi Brunner tidak pernah ragu. "Monaco menunjukkan kepada saya jalur olahraga yang jelas, bagaimana mereka ingin merencanakan masa depan saya dan mengembangkan saya," kata Brunner kepada Sport BILD. "Penghargaan dan kejelasan ini langsung meyakinkan dan membuat saya terkesan. Saya merasa mereka benar-benar menginginkan saya."

Beranjak ke masa sekarang, penyerang Jerman itu mulai membalas kepercayaan Monaco kepadanya. Brunner dengan cepat menjadi salah satu striker paling ditakuti di Ligue 1, sekaligus menarik perhatian bos baru tim nasional senior Jurgen Klopp, dan mungkin tidak akan lama lagi sebelum ia juga masuk radar klub-klub elite Eropa.