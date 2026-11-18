Seperti yang diperkirakan, Lamine Yamal terpilih sebagai Talenta Muda Terbaik Tahun Ini untuk ketiga kalinya secara beruntun pada seremoni Ballon d'Or 2026. Penghargaan itu pantas diterimanya setelah ia membantu Barcelona mempertahankan gelar La Liga dan Spanyol meraih gelar Piala Dunia kedua. Pemain berusia 19 tahun itu mengungguli rekan setimnya di klub dan tim nasional, Pau Cubarsi, dengan selisih tipis. Penghargaan tersebut dipilih oleh juri yang terdiri atas para mantan pemenang Ballon d'Or sejak 1969, sementara Warren Zaire-Emery dari Paris Saint-Germain menempati posisi ketiga.

Ikon Barca, Lionel Messi, yang memenangi rekor delapan Ballon d'Or, menempatkan Yamal dan Cubarsi di urutan pertama dan kedua pilihannya. Namun, untuk melengkapi tiga besarnya, ia memilih nama yang mengejutkan: Ibrahim Maza. Messi menjadi satu-satunya juri yang menempatkan gelandang Bayer Leverkusen itu setinggi itu. Pada akhirnya, Maza hanya memperoleh satu poin dan finis kesembilan dari 10 nomine.

Namun, mendapat pengakuan dari pemain terhebat dalam sejarah sepakbola terasa seperti penghargaan tersendiri. Maza kemudian mengatakan kepada RTL dan Sky Sports Germany: "Dipilih oleh Messi merupakan kehormatan besar bagi saya. Itu sesuatu yang istimewa dan memberi saya banyak motivasi tambahan. Memenangi Ballon d'Or adalah salah satu impian saya."

Maza kini menarik minat klub-klub dari seluruh Eropa, termasuk Paris Saint-Germain yang menjuarai Liga Champions dua kali berturut-turut. "Tentu akan menjadi impian besar untuk bisa bermain bagi klub sebesar itu," tambahnya. "Saya rasa kita semua tahu betapa besarnya klub Paris. Mereka salah satu klub terbaik di dunia, bersama Real Madrid, Barca, dan Arsenal."

Jika Mikel Arteta sudah melihat wawancara itu, ia sebaiknya berupaya memastikan Arsenal bergerak lebih cepat daripada klub-klub lain tersebut. Maza layak mendapat kesempatan di level tertinggi. Dengan kemampuan teknik, visi luar biasa, dan etos kerja tanpa henti, mudah membayangkan dirinya bersinar di Liga Primer bersama Arsenal.