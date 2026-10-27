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Rondo GFX 1-1GOAL

The Rondo: Terobosan Harry Kane dalam perebutan Ballon d'Or, alasan Alexia Putellas layak disebut yang terbaik sepanjang masa, dan seremoni yang tak kunjung usai

Kane meraih mahkotanya, Putellas memanaskan perdebatan tentang siapa yang terbaik sepanjang masa, dan seremoni berlangsung terlalu lama. Para penulis GOAL menyampaikan pandangan serta pilihan awal mereka untuk 2027.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Selamat!

    Jika Anda membaca ini, berarti Anda berhasil melewati 700 menit rangkaian acara megah dan seremonial untuk menobatkan para pemain terbaik sepakbola. Tidak, acara itu tidak berlangsung selama itu. Hanya terasa demikian.

    Namun, di sela-sela pertunjukan musik, kemunculan singkat para selebritas, dan upaya menyulap Ballon d’Or menjadi ajang seperti Oscar, ada kisah-kisah yang sesungguhnya.

    Harry Kane menjadi orang Inggris pertama sejak Michael Owen pada 2001 yang meraih penghargaan individu paling didambakan dalam sepakbola. Alexia Putellas memperkuat klaimnya sebagai pemain terbaik sepanjang masa dengan meraih Ballon d’Or putri ketiganya, menyamai rekor. Dan Spanyol tampaknya membutuhkan satu koper tambahan untuk perjalanan pulang.

    Tidak banyak kejutan, tetapi banyak hal yang patut dibahas. Tanpa kehadiran Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo, malam itu kembali menunjukkan bahwa sepakbola tengah mengalami pergantian generasi. Siapa saja sosok ikonis baru di era ini?

    Jadi, tanpa berpanjang lebar, inilah edisi terbaru dari… The Rondo.

  • Bagaimana pendapat Anda tentang peluang Harry Kane meraih Ballon d'Or?

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    PRESSE SPORTS

    Ballon d’Or pertama Kane menjadi ganjaran atas kegigihannya mencetak gol sekaligus mengakhiri penantian Inggris selama 25 tahun untuk meraih penghargaan tersebut.

    Ryan Tolmich: Keputusan yang tepat. Tanpa kandidat yang benar-benar menonjol, persaingannya berlangsung ketat. Namun, alasan Kane menang sederhana: ia adalah pemain paling konsisten di dunia sepakbola. Sebenarnya, ia sudah seperti itu sejak lama. Jadi, sekalipun Anda merasa ia kurang layak memenanginya tahun ini, tak bisa dimungkiri bahwa rekam jejaknya layak memuat Ballon d’Or  

    Celia Balf: Boleh saya katakan, di tengah acara penghargaan yang didominasi Spanyol, kemenangan Kane terasa cukup menyegarkan. Meski begitu, agak aneh juga: Spanyol menjuarai Piala Dunia dan memiliki beberapa pemain yang layak meraih penghargaan utama, tetapi penghargaan itu justru jatuh kepada Kane. Saya tidak bisa dibilang merayakan kemenangannya. Penggemar Arsenal macam apa saya kalau begitu? Namun, saya yakin Inggris cukup senang dengan hasilnya.

    Alex Labidou: Sangat layak. Harry Kane bisa dibilang merupakan kekuatan serang terbaik dalam sepakbola saat ini, pemain yang diharapkan mencetak gol setiap kali turun ke lapangan. Mengingat talenta yang telah dihasilkan Inggris, luar biasa bahwa ia menjadi pemenang pertama dari negara itu sejak Michael Owen pada 2001. Namun, bagi Kane, penghargaan ini juga membenarkan keputusannya untuk menguji diri di Jerman beberapa tahun lalu.

    Apakah ia akan memenanginya jika tetap bertahan di Tottenham? Mungkin tidak. Standar dan ekspektasi di Bayern Munich sangat tinggi, tetapi Kane menerima tekanan itu. Kepindahan tersebut memberinya kesempatan untuk melengkapi gol-golnya dengan trofi bergengsi, dan ia berhasil menjawab tantangan itu.

  • Apakah Alexia Putellas layak meraih Ballon d’Or?

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    PRESSE SPORTS

    Ballon d'Or ketiga Putellas memperkuat statusnya sebagai salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepakbola wanita.

    RT: Tentu saja. Karena alasan itu, ia menjadi favorit. Meski ada pemain lain yang juga layak meraih penghargaan tersebut, Putellas adalah bintang utama tim Barcelona yang hebat itu. Kini, statusnya sebagai salah satu pemain hebat semakin kukuh, dan kisah kebangkitannya setelah cedera ligamen anterior (ACL) sungguh luar biasa. 

    CB: Memang harus dia. Sekali lagi, penghargaan jatuh kepada pemain Spanyol, tetapi Aitana Bonmatí tidak mungkin menang lagi karena cedera-cederanya. Putellas layak mendapatkannya. Setelah melihatnya mencetak gol dalam penampilan ke-150 untuk Spanyol saat menghadapi Amerika Serikat, jelas ia masih sedominan sebelumnya.

    AL: Ya, dan kini namanya sejajar dengan Marta dalam perbincangan tentang pemain sepakbola wanita terhebat sepanjang masa. Pemain asal Brasil itu masih unggul, tetapi Ballon d’Or ketiga semakin memperkuat posisi Putellas. Setelah semua yang ia raih di Barcelona, bisakah ia meraih gelar keempat bersama London City Lionesses?

  • Ada kejutan besar di antara para pemenang?

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Vicky Lopez menjadi salah satu dari sejumlah pemenang asal Spanyol dalam seremoni Ballon d'Or.

    RT: Tidak juga. Semua pemain terbaik mendapat pengakuan, begitu pula tim-tim terbaik. Tidak ada kontroversi berarti tahun ini. 

    CB: Menurut saya Kane. Rasanya penghargaan itu sangat layak ia dapatkan, tetapi juga masih sulit dipercaya karena sudah 25 tahun sejak Inggris terakhir kali memiliki pemenang Ballon d’Or.

    AL: Tidak, tetapi pengaruh Spanyol terasa di mana-mana. Di lapangan, ada alasan kuat untuk menyebut Spanyol sebagai negara terdepan dalam sepak bola dunia saat ini, dengan tim putra dan putrinya sama-sama menjadi tolok ukur. Kesuksesan itu tidak menghapus kontroversi seputar federasinya, tetapi talenta yang mereka miliki tidak terbantahkan.

    Bahkan, penghargaan Klub Terbaik Tahun Ini kategori putra yang diraih PSG pun memiliki kaitan dengan Spanyol, berkat peran Luis Enrique sebagai pelatih.

  • Upacara itu berlangsung lebih dari tiga jam. Apakah durasi tersebut sudah tepat? Apa yang akan Anda ubah?

    FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026
    AFP

    Ballon d'Or tahun ini jelas terinspirasi dari ajang Academy Awards, tetapi apakah penyelenggara berhasil menerapkannya dengan tepat?

    RT: Pangkas durasinya! Acara ini kelewat panjang. Banyak yang bilang rentang perhatian orang tidak cukup panjang untuk menyaksikan pertandingan sungguhan, tetapi kita justru harus menunggu dua kali lebih lama untuk sebuah penghargaan? Batasi acaranya menjadi satu jam, lalu sudahi. 

    CB: Tidak, acaranya terlalu panjang. Mulainya juga terlambat. Untuk ajang penghargaan yang hampir setiap tahun mengingatkan semua orang bahwa usianya sudah agak ‘tua’, durasi di bagian awal dan akhir perlu dipangkas cukup banyak. Selain itu, seluruh acara malam itu tertunda karena kemacetan, yang sungguh... kocak.

    AL: TIDAK.

    Upaya menjadikan acara ini sebagai Oscar-nya sepakbola terasa keliru. Dalam penyelenggaraan terbaiknya, Academy Awards menawarkan alasan untuk menonton selain piala, mulai dari monolog pembuka seorang komedian hingga sketsa yang menampilkan aktor-aktor ternama.

    Daya tarik utama sepakbola adalah apa yang terjadi di lapangan. Kecuali jika seremoni ini punya daya tarik tersendiri, buat acaranya tetap ringkas: kurangi penampilan musik, persingkat pidato, dan lebih fokus pada penghargaan. Maksimal 90 menit.

  • Bagikan prediksi Anda, meski masih terlalu dini, tentang pemenang Ballon d'Or putra dan putri pada 2027.

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    Anadolu Agency

    Mungkinkah Mbappe meraih penghargaan tahun depan?

    RT: Penobatan Lamine Yamal tak terelakkan, tetapi apakah itu akan terjadi tahun depan? Tentu saja, semuanya bergantung pada Liga Champions dan, saat ini, PSG masih menjadi favorit. Karena itu, saya memilih Ousmane Dembele tahun ini, sebelum Yamal meraihnya berkat gelar juara Piala Eropa 2028. 

    Untuk penghargaan putri, tahun depan adalah tahun Piala Dunia, jadi pilih saja salah satu pemain dari tim-tim favorit di turnamen itu. Saya condong ke Spanyol, mungkin dengan Bonmati kembali tampil di panggung besar setelah sempat absen pada tahun lalu. 

    CB: Jangan paksa saya memilih!!  Lamine Yamal, karena tahun depan dia akan lebih tua sehingga hampir mustahil penghargaan ini tidak kembali ke Spanyol, yang akan memborong semua penghargaan. Lalu untuk kategori putri… saya memilih Ewa Pajor, bagian dari skuad Barcelona yang tak terbendung, tetapi juga sosok yang menarik dan mewakili Polandia.

    AL: Dia tampak kecewa pada upacara hari Senin, tetapi mungkinkah 2027 akhirnya menjadi tahunnya Kylian Mbappé? Performa Madrid belakangan ini menunjukkan bahwa mereka mungkin telah bangkit, dan Mbappé berperan penting dalam kebangkitan itu dengan mencetak 11 gol hanya dalam 10 penampilan di liga.

    Jika Real Madrid menjuarai Liga Champions dengan Mbappé sebagai sosok kuncinya, itu mungkin cukup untuk akhirnya membawa trofi ini ke tangannya. Kita tunggu saja.

    Untuk kategori putri, saya memilih Sophia Wilson. Ya, pilihan ini bias karena saya mendukung Amerika Serikat, tetapi bagaimana jika timnas putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia tahun depan?

    Catatan penampilannya bersama timnas tahun ini tidak terlalu istimewa, tetapi dia terlihat berbahaya dan kontribusinya di NWSL mengesankan. Tahun ini adalah tentang kembalinya Wilson. Tahun depan bisa menjadi momen baginya untuk kembali ke performa terbaiknya seperti pada 2024. Jika itu berbuah peran penting dalam keberhasilan menjuarai Piala Dunia, dia akan menjadi kandidat kuat peraih Ballon d’Or.