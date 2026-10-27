Selamat!

Jika Anda membaca ini, berarti Anda berhasil melewati 700 menit rangkaian acara megah dan seremonial untuk menobatkan para pemain terbaik sepakbola. Tidak, acara itu tidak berlangsung selama itu. Hanya terasa demikian.

Namun, di sela-sela pertunjukan musik, kemunculan singkat para selebritas, dan upaya menyulap Ballon d’Or menjadi ajang seperti Oscar, ada kisah-kisah yang sesungguhnya.

Harry Kane menjadi orang Inggris pertama sejak Michael Owen pada 2001 yang meraih penghargaan individu paling didambakan dalam sepakbola. Alexia Putellas memperkuat klaimnya sebagai pemain terbaik sepanjang masa dengan meraih Ballon d’Or putri ketiganya, menyamai rekor. Dan Spanyol tampaknya membutuhkan satu koper tambahan untuk perjalanan pulang.

Tidak banyak kejutan, tetapi banyak hal yang patut dibahas. Tanpa kehadiran Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo, malam itu kembali menunjukkan bahwa sepakbola tengah mengalami pergantian generasi. Siapa saja sosok ikonis baru di era ini?

Jadi, tanpa berpanjang lebar, inilah edisi terbaru dari… The Rondo.