Tom Hindle: Secara objektif, lucu. Anda tahu meme Ronaldo x Homelander itu, saat dia terlihat seperti supervillain dari serial TV? Nah, beberapa pekan lalu dia memotong rambut dengan gaya yang sama, dan sekarang dia sama piciknya. Dalam catatan yang lebih serius, ini memang memunculkan pertanyaan serius soal daya tahan Ronaldo di sepak bola. Dia meninggalkan Man United karena mereka tidak lagi membutuhkannya. Dia meninggalkan Portugal karena mereka tidak lagi membutuhkannya. Tentu saja, Liga Pro Saudi ingin mempertahankannya selama mungkin. Tapi setelah itu apa? Dia hanya membusuk di sana bersama tim yang akan terus menjadi tim terbaik ketiga di liganya? Atau ini hanya soal mencapai angka 1.000 gol? Satu hal yang pasti: dia sepertinya tidak akan pernah memenangi apa pun lagi.

Ruby Naylor: Memalukan. Saya tahu dia bilang akan menunggu untuk "mengungkap keputusan yang sebenarnya", tetapi ada kesia-siaan dalam alasan itu. Dia benar-benar telah kehilangan makna bermain untuk negara Anda. Anda tidak berada di sana untuk menambah jumlah gol atau untuk membuktikan bahwa Anda "masih punya kemampuan"; Anda ada di sana untuk menjadi rekan setim bagi sesama pemain dari negara Anda dan membantu mereka dengan cara apa pun, entah itu dari bangku cadangan sebagai pemimpin atau di lapangan. Dia bisa mencontoh Jordan Henderson dan Luka Modric. Pengingat: Luka Modric juga 41 tahun, masih bermain untuk negaranya, tidak pernah mengeluh, menjalankan perannya, dan tidak punya drama kekanak-kanakan dalam rekam jejaknya.

Alex Labidou: Ini kekanak-kanakan... dari kedua sisi. Tanda-tandanya sudah terlihat jelas untuk Cristiano Ronaldo dan Portugal sejak lama, dan Piala Dunia kembali mengingatkan soal kesulitannya mengikuti tempo pertandingan. Daya saingnya sudah terdokumentasi dengan baik, begitu juga dengan sikap sensitifnya. Saya tidak bisa melihat dia menerima peran mentor seperti Jordan Henderson tanpa perlawanan.

Jorge Jesus pernah bekerja dengan Ronaldo sebelumnya. Dia seharusnya sudah mengantisipasi penolakan itu dan menetapkan sebelum pemusatan latihan seperti apa peran yang diperkecil itu nantinya. Jika Ronaldo tidak bisa menerima syarat tersebut, tidak memanggilnya akan menjadi keputusan yang lebih rapi. Memanggilnya hanya agar ini menjadi cerita terbesar di pemusatan latihan terasa seperti manajemen yang buruk.