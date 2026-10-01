The Rondo: Seberapa serius Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal dan apakah warisannya terdampak? Dan tim-tim UEFA Nations League mana yang tampil mengesankan?
Saat Portugal merayakan kemenangan, Ronaldo justru ngeloyor pergi. Anda mungkin sudah melihat cuplikannya sekarang. Timnya susah payah meraih kemenangan 2-1 yang penuh determinasi atas Norwegia yang tangguh. Ronaldo tidak bermain. Dan sosok yang konon merupakan pemain tim sejati yang akan melakukan apa pun demi lambang di dada memutuskan bahwa ia tidak ingin menikmatinya. Ia bahkan tidak tetap berada di sana. Tujuh puluh dua jam kemudian, hal itu resmi: Ronaldo telah meninggalkan pemusatan latihan Portugal. Ia berjanji akan 'mengatakan kepada seluruh rakyat Portugal kebenaran tentang alasan yang membuat saya meninggalkan tim nasional.'
Bukan kebetulan jika pelatih kepala baru Portugal Jorge Jesus telah mengonfirmasi lebih awal pada hari itu bahwa Ronaldo tidak akan menjadi starter. Maka, kita pun mendapat satu lagi kerutan dalam warisannya, dan lebih banyak drama untuk sinetron Ronaldo, yang kian konyol dari pekan ke pekan. Namun, itu bukan satu-satunya kabar dari Nations League. Spanyol melaju mulus di ajang ini, mengalahkan Inggris dan Republik Ceko yang bangkit kembali. Jerman jelas tidak mengawali era Jurgen Klopp dengan start impian. Dan Yunani sedang membangkitkan lagi kenangan 2004, setidaknya sampai batas tertentu.
Jeda internasional ini ternyata sangat menarik, penuh drama, dan menunjukkan di mana sebenarnya posisi sejumlah tim nasional setelah Piala Dunia. GOAL menjabarkannya dalam edisi lain dari... The Rondo.
Apa yang harus kita maknai dari keputusan Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal?
Tom Hindle: Secara objektif, lucu. Anda tahu meme Ronaldo x Homelander itu, saat dia terlihat seperti supervillain dari serial TV? Nah, beberapa pekan lalu dia memotong rambut dengan gaya yang sama, dan sekarang dia sama piciknya. Dalam catatan yang lebih serius, ini memang memunculkan pertanyaan serius soal daya tahan Ronaldo di sepak bola. Dia meninggalkan Man United karena mereka tidak lagi membutuhkannya. Dia meninggalkan Portugal karena mereka tidak lagi membutuhkannya. Tentu saja, Liga Pro Saudi ingin mempertahankannya selama mungkin. Tapi setelah itu apa? Dia hanya membusuk di sana bersama tim yang akan terus menjadi tim terbaik ketiga di liganya? Atau ini hanya soal mencapai angka 1.000 gol? Satu hal yang pasti: dia sepertinya tidak akan pernah memenangi apa pun lagi.
Ruby Naylor: Memalukan. Saya tahu dia bilang akan menunggu untuk "mengungkap keputusan yang sebenarnya", tetapi ada kesia-siaan dalam alasan itu. Dia benar-benar telah kehilangan makna bermain untuk negara Anda. Anda tidak berada di sana untuk menambah jumlah gol atau untuk membuktikan bahwa Anda "masih punya kemampuan"; Anda ada di sana untuk menjadi rekan setim bagi sesama pemain dari negara Anda dan membantu mereka dengan cara apa pun, entah itu dari bangku cadangan sebagai pemimpin atau di lapangan. Dia bisa mencontoh Jordan Henderson dan Luka Modric. Pengingat: Luka Modric juga 41 tahun, masih bermain untuk negaranya, tidak pernah mengeluh, menjalankan perannya, dan tidak punya drama kekanak-kanakan dalam rekam jejaknya.
Alex Labidou: Ini kekanak-kanakan... dari kedua sisi. Tanda-tandanya sudah terlihat jelas untuk Cristiano Ronaldo dan Portugal sejak lama, dan Piala Dunia kembali mengingatkan soal kesulitannya mengikuti tempo pertandingan. Daya saingnya sudah terdokumentasi dengan baik, begitu juga dengan sikap sensitifnya. Saya tidak bisa melihat dia menerima peran mentor seperti Jordan Henderson tanpa perlawanan.
Jorge Jesus pernah bekerja dengan Ronaldo sebelumnya. Dia seharusnya sudah mengantisipasi penolakan itu dan menetapkan sebelum pemusatan latihan seperti apa peran yang diperkecil itu nantinya. Jika Ronaldo tidak bisa menerima syarat tersebut, tidak memanggilnya akan menjadi keputusan yang lebih rapi. Memanggilnya hanya agar ini menjadi cerita terbesar di pemusatan latihan terasa seperti manajemen yang buruk.
Apakah itu memengaruhi warisannya sama sekali?
TH: Ya, itu tergantung apakah Anda penggemar berat Ronaldo atau tidak. Jika Anda hidup di dunia nyata dan bisa menyadari bahwa dia selalu menjadi sosok kekanak-kanakan yang membuat segalanya tentang dirinya, maka ini hanyalah sesuatu yang sudah biasa. Namun bagi mereka yang percaya, ya, ini terasa seperti sedikit pukulan.
RN: Seratus persen, sekitar dua tahun terakhir benar-benar telah meredupkan cara komunitas sepakbola memandangnya. Dia sudah kalah telak dalam perdebatan Messi vs. Ronaldo hanya dari sikapnya saja, belum lagi fakta bahwa Messi secara objektif lebih baik darinya. Dia membentuk citra dirinya sebagai diva yang sulit diajak bekerja sama, dan usianya 41 tahun... Ada perbedaan antara mengenal siapa diri Anda dan percaya diri akan hal itu dengan menjadi arogan; dalam beberapa tahun terakhir dia justru nyaman berada di kategori yang kedua. Terlalu mudah untuk tidak menyukainya sebagai manusia, sepenuhnya di luar talenta sepakbolanya.
AL: Ya, ini sedikit mengurangi kilau pada bab terakhir. Tempat Ronaldo di antara para pemain terhebat sepanjang masa sudah aman, tetapi ini mulai menjadi kisah yang familiar. Dalam rentang empat tahun, hubungannya dengan Manchester United dan Portugal sama-sama berantakan karena perannya di tim.
Beberapa bintang menua dengan anggun dan menerima peran yang berkurang agar tetap terlibat. Ronaldo tampaknya ingin setiap tim memperlakukannya seperti pemain yang memenangi lima Ballon d’Or. Dia masih mencatatkan angka di Arab Saudi, tetapi itu tidak menjaminnya status yang sama bersama Portugal. Jesus layak dikritik atas bagaimana ini terjadi, tetapi Ronaldo bertanggung jawab atas responsnya sendiri.
Apakah Portugal akan lebih baik tanpanya?
TH: 100000000000 persen. Ronaldo telah menghambat setiap tim yang ia bela selama satu dekade terakhir. Bukan kebetulan kecil bahwa Portugal menjuarai Euro 2016 setelah ia meninggalkan lapangan karena cedera. Apakah mereka perlu menemukan No.9 berikutnya? Tentu. Namun ada cukup kualitas serangan dan keseimbangan di tim ini untuk mewujudkannya.
RN: Ya, Portugal sudah memiliki lebih banyak chemistry tanpa dirinya saat melawan Norwegia. Apakah itu penampilan yang luar biasa? Tidak, meski mereka menang, Norwegia terlihat sedikit lebih padu. Mengeluarkan pemain dengan kehadiran sebesar itu dari gambaran bisa mengurangi tekanan pada para pemain. Mereka bisa bermain lebih bebas dan tidak terlalu takut membuat kesalahan. Ini adalah skuad yang kuat di ketiga lini, dan kita akan melihat peningkatan nyata seiring jeda internasional terus berjalan tanpa CR7. Meski begitu, ia tanpa diragukan akan dirindukan di sepak bola internasional, tetapi semua hal baik pasti ada akhirnya.
AL: Ya. Ronaldo akan berusia 45 tahun pada Piala Dunia 2030, dan Portugal perlu membangun inti tim yang bisa bersaing tanpa dirinya. Jesus, atau siapa pun yang menangani tim saat itu, perlu memulai proses itu sekarang.
Ada argumen bahwa Portugal bisa melangkah lebih jauh pada 2026 tanpa Ronaldo di dalam skuad. Terus membangun tim di sekelilingnya berisiko membuat pertanyaan yang sama terus menggantung di turnamen lain. Semua skenario andaikata itu harus dihentikan. Hormati warisannya, lalu lanjutkan.
Siapa yang paling membuat Anda terkesan di Nations League sejauh ini?
TH: Lamine Yamal. Dia memberikan wawancara yang sangat aneh pekan lalu, ketika pada dasarnya berspekulasi bahwa dia tidak harus bermain terlalu baik untuk memenangi Ballon d'Or. Itu sama sekali tidak masuk akal. Hal yang benar-benar harus Anda lakukan untuk memenangi Ballon d'Or adalah bermain bagus. Namun, performanya di UEFA Nations League sangat luar biasa. Satu nama lain juga untuk Jude Bellingham, yang membuat England yang biasa-biasa saja menjadi jauh, jauh lebih baik.
RN: Dari sisi pemain? Dan Ndoye. Dia menjalani awal musim yang sangat goyah bersama Nottingham Forest di Premier League, tetapi seperti yang dia lakukan di Piala Dunia, dia tampil untuk Swiss, mencatat penampilan berperingkat 8,9 dan menjadi Man of the Match dengan dua assist. Adil, Ndoye, sekarang tolong bawa performa ini ke Premier League.
AL: Τι λέει, Yunani!
Salam untuk Yunani karena memuncaki grup yang dihuni Jerman milik Jürgen Klopp dan Belanda. Ya, ini masih awal. Sangat awal. Namun, seperti dalam perjalanan mereka di Euro 2004, pertahanan tampaknya menjadi kartu andalan mereka.
Mereka baru kebobolan satu kali, bekerja tanpa lelah untuk merebut kembali bola, dan mendapatkan cukup dari serangan mereka untuk mengubah upaya defensif itu menjadi kemenangan. Belum ada yang memprediksi dongeng lain untuk saat ini, tetapi mereka bisa diam-diam tampil bagus di sini.
Tim mana yang tampaknya mengalami peningkatan paling besar sejak Piala Dunia?
TH: ITALIA! Dari yang bahkan tidak lolos ke ajang itu sampai benar-benar, ya tahu sendiri, memenangi sebuah laga, secara teknis itu adalah peningkatan. Namun di dunia nyata, pilihannya harus Spanyol, yang seperti tertawa-tawa saja sepanjang 90 menit setiap saat.
RN: Apakah tidak sopan jika mengatakan Italia… Namun serius, sejujurnya saya tidak merasa ada tim yang benar-benar terlihat jauh lebih berkembang sejak turnamen itu. Ketika memikirkan tim-tim yang mengecewakan, Jerman, Brasil, dan lainnya, tidak ada yang benar-benar menunjukkan alasan untuk dijagokan pada jeda internasional ini, di UEFA Nations League atau kompetisi lainnya. Tim nasional pria Amerika Serikat terlihat lumayan, tetapi mereka menghadapi Peru dan Chile. Mereka akan mengalami kesulitan yang persis sama saat melawan Belgia jika keduanya bermain hari ini.
AL: Mari beri pujian kepada Swiss, yang melaju mulus dalam dua laga pembuka mereka dengan mencetak enam gol dan tidak kebobolan. Memang, grup mereka bukan yang paling kompetitif, tetapi mereka bermain dengan semangat yang lebih besar dari perkiraan. Murat Yakin tampaknya sedang membangun fondasi dari Piala Dunia yang lebih baik dari ekspektasi, alih-alih membiarkan momentum itu memudar.
Dan, agak ironis mengingat semua yang disebutkan di atas, Portugal layak mendapat penyebutan. Mereka sudah memaksakan kehendak sejak awal di grup yang lebih sulit, bahkan dengan drama Ronaldo yang menggantung di atas mereka.
Apakah UEFA Nations League layak diperhatikan?
TH: Setelah Piala Dunia, ini terasa agak aneh. Haruskah kita peduli dengan ajang ini? Apakah hasilnya benar-benar punya nilai nyata? Jawabannya mungkin 'ya', terutama karena hasil bagus bisa membantu dalam kualifikasi turnamen besar. Namun, tetap terasa seperti beberapa pertandingan ini dimainkan dengan setengah kecepatan. Jadi, kecuali Anda tertarik dengan peluang James Garner menjadi gelandang lapis ketiga England... ya sudah.
RN: Ya, ini adalah kesempatan bagus untuk memanggil pemain-pemain muda yang belum memiliki caps, dalam suasana turnamen yang nyata dengan tekanan kompetisi, tanpa benar-benar sepenting Piala Dunia dan Euro. Lalu, apakah kualitasnya selalu yang terbaik di dunia? Tidak, tentu saja tidak, tetapi tetap menghibur dan tetap menjadi kesempatan untuk menyaksikan pemain favorit Anda menunjukkan kemampuan mereka di level tertinggi.
AL: Di Eropa, ya. Di Amerika Serikat, ini lebih sulit dijual. Tim nasional pria Amerika Serikat sedang menghadapi lawan kuat dalam laga-laga persahabatan, MLS dan NWSL sedang memasuki fase akhir musim mereka, dan tim nasional wanita Amerika Serikat telah mengumumkan skuad mereka untuk laga-laga persahabatan terakhir sebelum kualifikasi dimulai.
Perhatian yang tersedia juga terbatas. UEFA Nations League punya nilai dan bisa menghadirkan laga-laga yang menarik, tetapi dengan begitu banyak hal yang terjadi lebih dekat dengan rumah, ajang ini bukan tontonan wajib di Amerika Utara.