Rangkaian pertandingan pertama telah selesai. Kisah di dua wilayah MLS benar-benar berbeda. Wilayah Timur menjadi arena persaingan kacau yang sudah diperkirakan banyak orang. Dua tim unggulan teratas sama-sama kalah, dan masing-masing dari delapan tim playoff punya peluang untuk melaju jauh.

Bagaimana dengan Wilayah Barat? Sulit memprediksinya. Tim-tim teratas terlihat satu tingkat di atas yang lain. Bahkan beberapa menit menegangkan yang dialami St. Louis CITY tidak mengubah kesan bahwa secara keseluruhan mereka lebih baik daripada LAFC.

Sejauh ini, semuanya menarik untuk disaksikan. Kini, setelah gambaran persaingan mulai terbentuk, patut ditanyakan: apakah ada yang berubah? Haruskah kekalahan Nashville SC di Gim 1 sudah bisa diperkirakan? Apakah perjalanan Inter Miami akan berakhir? Dan adakah kejutan lain yang menanti? Para penulis GOAL membahas semua itu dan lebih banyak lagi dalam edisi terbaru The Rondo.