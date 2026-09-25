Nah, sekarang waktunya menguji seberapa dalam kumpulan pemain ini sebenarnya. Mauricio Pochettino menghabiskan 18 bulan pertama masa jabatannya bersama USMNT dengan melihat hampir setiap pemain senior AS yang tersedia baginya. Beberapa mendapat menit bermain meski peluang mereka untuk masuk skuad Piala Dunia miliknya sangat kecil, serius, setengah staf GOAL kecewa karena tidak mendapat panggilan. Kini, giliran generasi berikutnya.

Skuad USMNT ini termasuk salah satu yang termuda yang pernah dibentuk di level senior, dan di dalamnya terdapat banyak prospek berperingkat tinggi yang biasanya mungkin tidak akan dipercaya tim nasional. Namun, di sisi lain, ini juga merupakan jeda yang nyaris tanpa arti. Empat laga persahabatan melawan tim-tim yang lumayan bagus, tentu. Tetapi karena tidak ada apa pun yang dipertaruhkan, kenapa tidak memilih para pemain muda? Setidaknya, itulah alasan di baliknya.

Jadi, apa sebenarnya arti skuad muda ini? Apakah ada di antara mereka yang layak diperhatikan? Dan seperti apa hasil yang bisa dianggap sukses saat menghadapi Peru pada Sabtu malam? GOAL menjabarkannya dalam edisi lain dari... The Rondo.