The Rondo: Haruskah Cavan Sullivan jadi starter? Bisakah Gio Reyna menunjukkan pengaruhnya? USMNT muda asuhan Mauricio Pochettino menghadapi ujian melawan Peru
Nah, sekarang waktunya menguji seberapa dalam kumpulan pemain ini sebenarnya. Mauricio Pochettino menghabiskan 18 bulan pertama masa jabatannya bersama USMNT dengan melihat hampir setiap pemain senior AS yang tersedia baginya. Beberapa mendapat menit bermain meski peluang mereka untuk masuk skuad Piala Dunia miliknya sangat kecil, serius, setengah staf GOAL kecewa karena tidak mendapat panggilan. Kini, giliran generasi berikutnya.
Skuad USMNT ini termasuk salah satu yang termuda yang pernah dibentuk di level senior, dan di dalamnya terdapat banyak prospek berperingkat tinggi yang biasanya mungkin tidak akan dipercaya tim nasional. Namun, di sisi lain, ini juga merupakan jeda yang nyaris tanpa arti. Empat laga persahabatan melawan tim-tim yang lumayan bagus, tentu. Tetapi karena tidak ada apa pun yang dipertaruhkan, kenapa tidak memilih para pemain muda? Setidaknya, itulah alasan di baliknya.
Jadi, apa sebenarnya arti skuad muda ini? Apakah ada di antara mereka yang layak diperhatikan? Dan seperti apa hasil yang bisa dianggap sukses saat menghadapi Peru pada Sabtu malam? GOAL menjabarkannya dalam edisi lain dari... The Rondo.
Apa yang Anda harapkan dari laga-laga persahabatan timnas pria Amerika Serikat dalam dua pekan ke depan?
Tom Hindle: Tidak ada yang cedera. Sulit menilai secara pasti seberapa penting laga-laga seperti ini. Laga ini terasa besar saat Anda memenanginya, dan sama sekali tidak berarti apa-apa saat Anda kalah. Tidak ada yang benar-benar tahu. Pastikan semua orang mendapat kesempatan bermain, tidak ada yang cedera, dan Pochettino bisa mengatakan bahwa ia sudah memberi kesempatan kepada para pemain muda, meski pada akhirnya ia masih lebih memercayai pemain-pemain yang lebih berpengalaman saat memainkan Nations League.
Alex Labidou: Momentum. Setelah Piala Dunia yang dimulai dengan cerah tetapi berakhir memalukan, skuad Mauricio Pochettino harus merespons dengan penampilan yang meyakinkan. Mereka tidak harus memenangi setiap pertandingan, tetapi mereka juga tidak seharusnya menumpuk kekalahan atau kalah dengan selisih banyak gol. AS tidak bisa meninggalkan pemusatan latihan musim gugur tanpa nuansa positif, terutama mengingat bagaimana musim panas mereka berjalan.
Ryan Tolmich: Momen-momen itu sendiri, terutama dari para pemain muda. Hasil akhir menjadi hal sekunder di sebagian besar laga persahabatan, terlebih lagi ketika tim ini sangat muda. Bisakah Cavan Sullivan mencetak gol? Apakah Neil Pierre terlihat mampu bermain di level ini? Bisakah Diego Kochen membuat satu atau dua penyelamatan bagus? Jika lebih banyak pemain muda ini punya momen daripada yang tidak, itu berarti pemusatan latihan yang bagus.
Haruskah Cavan Sullivan menjadi starter?
TH: Haruskah dia? Tentu saja. Akankah itu terjadi? Tidak. Siapa pun yang punya sedikit akal bisa memberi tahu Anda bahwa Sullivan telah menjadi salah satu dari tiga pemain terbaik di MLS selama sekitar sebulan terakhir. Jika Pochettino benar-benar menjunjung "merit", itu seharusnya menjamin tempat baginya di starting XI ini. Namun, Poch telah melontarkan sindiran yang tidak terlalu samar kepada para pemain mudanya, dengan satu komentar tentang 'arogansi' yang bisa dianggap ditujukan kepada bocah Philly Union itu. Kemungkinannya, dia akan berada di bangku cadangan melawan Peru selama sekitar satu jam.
AL: Tidak. Sebesar apa pun bakat remaja itu di MLS, hal terakhir yang dibutuhkan Pochettino, atau Sullivan dalam hal ini, adalah menambah tekanan pada debut yang sudah terlalu dibesar-besarkan. Sullivan telah menjadi sorotan sejak menjadi pemain termuda dalam sejarah MLS pada usia 14 tahun. Saat dia melangkah ke lapangan untuk tim nasional Amerika Serikat, setiap gerakannya akan diawasi. Tidak ada urgensi agar debut itu terjadi sejak peluit awal melawan Peru.
RT: Pada titik tertentu? Ya. Melawan Peru? Tampaknya tidak mungkin. Pochettino telah menekankan sikap hati-hati terhadapnya, tetapi pada satu titik, mungkin mustahil menghentikan hype itu menjadi semakin tak terkendali. Untuk saat ini, beri dia satu pertandingan dari bangku cadangan dan lihat bagaimana dia menanganinya, lalu evaluasi lagi setelah itu karena mungkin tidak akan ada jalan kembali mulai dari titik tersebut.
Seberapa besar kekhawatiran akibat cedera di posisi striker?
TH: Sangat besar. Beberapa bulan lalu, No.9 tampak sebagai kekuatan terbesar USMNT. Sekarang, itu menjadi area yang sangat tipis. Ingat, Julian Hall baru mencetak gol sekali sejak Mei, dan pemain yang dipanggil darurat Damion Downs juga jauh dari kata produktif. Apakah sekarang kita akan mulai membesar-besarkan Gio Reyna sebagai false 9 atau semacamnya? Poch butuh seorang striker. Di sisi lain, kita semua tahu bahwa Folarin Balogun adalah pilihan utama mutlak di posisi ini.
AL: Sangat mengkhawatirkan bahwa Amerika Serikat tidak punya satu pun opsi mapan dalam kamp musim gugur dan harapan terbaik mereka kemungkinan adalah Hall, pemain 18 tahun yang belum memiliki caps. Pochettino mungkin perlu berpikir tidak konvensional dengan susunan pemainnya jika Hall atau Downs kesulitan dalam satu atau dua laga pembuka. Apakah itu berarti menggunakan salah satu pemain No. 10 sebagai false nine? Ini bisa jadi menarik.
Selain itu, Anda juga harus merasa prihatin kepada Ricardo Pepi, yang kehilangan satu lagi kesempatan untuk membuktikan dirinya sebagai striker karena cedera. Semoga peruntungannya segera berubah.
RT: Tidak terlalu mengkhawatirkan. Anda tahu persis apa yang dimiliki dalam diri Balogun, Pepi, dan Wright, jadi bukan hal buruk jika pemain-pemain berbeda mendapatkan kesempatan. Mari kita lihat apakah mereka bisa mengguncang urutan yang sudah mapan itu dan menjadikan diri mereka kandidat untuk 2030.
Di luar Sullivan, prospek muda mana yang paling membuat Anda antusias untuk disaksikan?
TH: Mathis Albert, yang benar-benar akan diuji di sini. Dia belum sepenuhnya menembus tim utama di Dortmund, tetapi kabarnya dia bisa jadi memiliki bakat yang lebih besar daripada Sullivan. Apakah laga persahabatan internasional level senior adalah panggung yang sempurna untuk membuktikannya? Sama sekali tidak. Dia mungkin akan ditendang habis-habisan. Namun, akan menyenangkan melihat apa yang bisa dia keluarkan dari sederet trik yang dimilikinya.
AL: Mathis Albert, hanya karena belum banyak rekaman tentang dirinya saat menghadapi lawan level senior. Dortmund jelas melihat sesuatu dalam dirinya, itulah sebabnya mereka tidak mengizinkannya pergi dengan status pinjaman pada jendela transfer ini. Ini bisa memberi kita kesempatan melihat lebih lama pemain yang dianggap sebagai prospek menarik di kedua sisi Atlantik.
RT: Neil Pierre, terutama karena posisinya adalah posisi yang dibutuhkan. Tim Ream sudah pergi, dan tim nasional putra Amerika Serikat membutuhkan pengganti. Mungkinkah Pierre orangnya, dengan kehadirannya yang bisa mengubah permainan di kedua kotak penalti?
Pemain mapan mana yang perlu tampil besar di pemusatan latihan ini?
TH: Gio Reyna. Ini menjadi awal yang lebih baik bagi Reyna di Strasbourg, dan meski ia menunjukkan di Piala Dunia bahwa dia masih bisa bermain sedikit, Reyna membutuhkan jeda internasional yang solid untuk benar-benar membuktikan dirinya kepada Pochettino. Jika Reyna setengah saja dari pemain yang kita tahu bisa ia capai, maka USMNT punya aset nyata di tangan mereka.
AL: Belum yakin dia sudah benar-benar mapan saat ini, tetapi ini adalah pemusatan latihan yang besar bagi Auston Trusty. Absennya Tim Ream menunjukkan bahwa pencarian partner bek tengah untuk Chris Richards benar-benar sedang berjalan. Ini adalah kesempatan bagi bek Celtic itu untuk mengambil keunggulan awal dalam persaingan tersebut.
RT: Selamat datang kembali, Yunus Musah! Setelah absen di Piala Dunia, dia kembali dan tampaknya berada dalam situasi yang baik setelah mengawali musim dengan baik bersama Milan. Perkembangannya tampaknya sempat mandek, tetapi pada usia 23 tahun, dia lebih dekat ke kelompok “pemain muda” daripada yang ingin diakui banyak orang. Meski begitu, dia perlu sedikit menebus waktu yang hilang di lini tengah yang semakin kompetitif.
Prediksi untuk laga Peru?
TH: Mari pilih USMNT menang 2-1. Permainannya tidak akan terlalu indah, tetapi anak-anak muda menyelesaikan tugasnya.
AL: Dari empat pertandingan dalam jadwal, Peru kemungkinan menjadi peluang terbaik AS untuk meraih kemenangan. Banyak yang akan bergantung pada XI yang dipilih Pochettino. Jika ia mengandalkan para pemain veteran, perkirakan kemenangan 2-1 di Orlando.
RT: 2-2. Ini mungkin akan sedikit berantakan, seperti banyak laga yang menjadi awal sebuah siklus. Meski begitu, ada daya ledak di sini, dan seharusnya ada beberapa gol dalam pertandingan ini.