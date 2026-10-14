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USWNT Rondo 1-1GOAL

The Rondo, edisi USWNT: Seberapa jauh Amerika Serikat tertinggal dari Spanyol? Apakah kembalinya Mallory Swanson mencetak gol menandakan ia mulai kembali ke performa terbaiknya?

Timnas putri Amerika Serikat kalah sekali dan imbang sekali melawan Spanyol, tetapi mungkin bisa memetik banyak hal positif meski tidak memenangkan satu pun pertandingan.

Thomas Hindle
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  • Kalah sekali, imbang sekali. Apakah hasil itu bisa diterima? Sepekan terakhir tidak berjalan baik bagi USWNT, yang kelemahannya dibongkar tanpa ampun oleh Spanyol, tim terbaik di dunia.

    Spanyol adalah juara dunia bertahan, dan lewat kemenangan 2-0 serta hasil imbang 2-2, mereka menunjukkan alasannya. Mereka tampak tak pernah perlu mengeluarkan kemampuan terbaik untuk mengalahkan tim asuhan Emma Hayes pada laga pertama. Meski penampilan mereka di laga kedua lebih menjanjikan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

    Lalu, apa yang bisa dipetik dari dua laga ini? Pertama-tama, timnas putri AS mungkin memang perlu sedikit diguncang. Program ini tentu terbiasa menang. Namun, terkadang Anda harus menghadapi yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Pertanyaannya, seberapa jauh jarak USWNT dari level itu? Para penulis GOAL mengulas semuanya dalam edisi lain dari... The Rondo.

  • Bagaimana Anda menilai performa timnas putri Amerika Serikat secara keseluruhan dalam kedua pertandingan tersebut?

    Mallory Swanson, USWNT
    Getty

    Mallory Swanson mencetak gol pada laga kedua dari dua pertandingan melawan Spanyol.

    Tom Hindle: Lumayan? Emma Hayes menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk memperluas pilihan pemain, dan dua pertandingan ini terasa seperti gambaran dari apa yang terjadi ketika pemain timnas utama dipisahkan dari para pemain pelapis. AS tampil bagus pada beberapa momen, dan bangkit dari ketertinggalan untuk meraih hasil imbang pada pertandingan kedua bukan pencapaian kecil. Namun, dari segi kualitas, Spanyol jauh lebih unggul.

    Celia Balf: Saya akan bilang cukup baik. Timnas putri AS tidak sepenuhnya kalah dalam permainan, tetapi mereka juga belum meyakinkan saya bahwa mereka siap menghadapi Piala Dunia saat ini. Menurut saya, penampilan mereka pada pertandingan kedua jelas lebih baik daripada yang pertama. Namun, kalau ada satu hal yang benar-benar terlihat jelas, itu adalah betapa bagusnya Spanyol.

    Alex Labidou: Secara keseluruhan mengecewakan, tetapi AS menunjukkan tanda-tanda perbaikan pada babak kedua hari Selasa. Tim dengan kualitas seperti mereka, terutama saat bermain di kandang, semestinya bisa tampil lebih baik daripada kebobolan empat gol tanpa mampu membalas dalam dua pertandingan sebelum akhirnya mencetak gol balasan. Di sisi lain, Spanyol memang sebagus itu. Namun, ada alasan U.S. Soccer membayar Emma Hayes hingga menjadikannya salah satu pelatih bergaji tertinggi dalam sepakbola wanita: untuk meraih hasil saat menghadapi tim seperti ini. Saat menghadapi Brasil dan Spanyol, bahkan Jepang dalam beberapa periode pertandingan, kelemahan mereka terlihat jelas, terutama dalam bertahan dan di posisi penjaga gawang.

  • Seberapa besar kesenjangan antara Spanyol dan AS saat ini?

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    Icon Sportswire

    Spanyol relatif nyaman pada pertandingan pertama.

    TH: Jaraknya sangat besar, tetapi bukan berarti mustahil dijembatani. Ya, Spanyol kehilangan beberapa nama besar dan tetap tampak sebagai tim yang lebih baik, tetapi timnas putri Amerika Serikat dengan kekuatan penuh akan mampu memberikan perlawanan lebih sengit, terutama pada laga pertama. Singkatnya, Spanyol tampak seperti juara dunia. AS tampak seperti tim yang masih mencari bentuk permainan terbaiknya, tetapi punya banyak ruang untuk berkembang.

    CB: Menurut saya, jaraknya besar, bahkan lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan saat ini karena Spanyol tidak menurunkan semua pemain terbaiknya dalam kedua pertandingan. Mereka juga melakukan sejumlah pergantian pemain saat jeda di kedua laga, yang menunjukkan betapa luar biasanya kedalaman skuad mereka.

    AL: Pada beberapa kesempatan, perbedaannya tampak sangat mencolok. Selain di posisi lini depan, AS tampak kalah kualitas di hampir seluruh area lapangan, dari penjaga gawang hingga lini tengah. Sebagian disebabkan oleh kualitas pemain, tetapi sebagian lagi oleh pendekatan Hayes. Ia harus menyesuaikan diri dengan lawan, dan saat ini tampaknya ia ingin mempertahankan pendekatan menyerang habis-habisan yang begitu berhasil baginya di Olimpiade. Masalahnya, itu terjadi dua tahun lalu. Dalam sepakbola, dua tahun adalah waktu yang sangat lama. Tim-tim lain beradaptasi, dan ia juga harus melakukannya.

  • Siapa yang tampil menonjol?

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    Icon Sportswire

    Cooper menunjukkan fleksibilitas yang sangat penting dalam dua pertandingan tersebut.

    TH: Mal Swanson, karena ia terus menunjukkan bahwa kualitasnya sebagai pemain belum hilang. Ia praktis absen dari level tertinggi sepakbola selama dua tahun, tetapi penampilannya dalam hasil imbang 2-2, termasuk gol penting setelah masuk sebagai pemain pengganti, membuat namanya kembali diperbincangkan.

    CB: Michelle Cooper. Ia masuk pada laga pertama sebagai bek sayap, padahal ia seorang pemain sayap. Ia juga berperan penting dalam menahan bola sebelum terciptanya gol Ashley Sanchez. Cooper serbabisa, eksplosif, dan benar-benar tampil sebagai pemain pengganti yang luar biasa.

    AL: Sangat menggembirakan melihat Mallory Swanson menunjukkan tanda-tanda kembali menjadi pemain seperti beberapa tahun lalu. Musim ini berat baginya di level klub. Ia bermain untuk tim juru kunci NWSL dan baru mencetak dua gol di liga. Mungkin ini menjadi dorongan yang ia butuhkan untuk menutup musim dengan kuat. Ashley Sanchez juga patut mendapat pujian besar setelah mengakhiri puasa gol panjangnya di level internasional dan membantu membangkitkan tim Amerika Serikat hingga meraih hasil imbang pada Selasa.

  • Siapa yang mengecewakan?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    AS mungkin menghadapi masalah di posisi penjaga gawang, dengan waktu kurang dari setahun menuju Piala Dunia 2027

    TH: Lily Yohannes. Ia diharapkan menjadi harapan besar berikutnya di lini tengah tim AS, dan keputusannya beberapa tahun lalu untuk membela USWNT terasa seperti keberhasilan besar. Namun, ia sedikit kesulitan kali ini. Kegagalannya mengeksekusi penalti pada pertandingan pertama merangkum sekitar 10 hari yang berat baginya.

    CB: Saya kecewa karena masih belum ada jawaban jelas soal siapa penjaga gawang utama USWNT. Baik Claudia Dickey maupun Phallon Tullis-Joyce tidak tampil mengesankan, sehingga semua orang sedikit bingung soal siapa yang akan dan seharusnya dipilih USWNT. Saya juga kecewa dengan penampilan lini tengah secara keseluruhan. Terlalu sering USWNT berusaha menjadi seperti Spanyol, padahal mereka bukan Spanyol. Mereka punya cara bermain yang berbeda dan mampu menjalankannya dengan baik. Namun, mereka tidak bisa terus berusaha bermain seperti Spanyol.

    AL: Ada beberapa pilihan di sini, mulai dari posisi penjaga gawang hingga pertahanan. Baik Claudia Dickey maupun Phallon Tullis-Joyce tidak meninggalkan periode pertandingan ini sebagai jawaban yang jelas untuk posisi penjaga gawang. Namun, yang lebih mengkhawatirkan saya adalah permainan lini tengah, terutama Lindsey Heaps, yang nyaris tidak berkutik dalam kedua pertandingan. Heaps adalah salah satu pemain terbaik dunia di posisinya, tetapi Spanyol mampu mematahkan hampir semua upayanya. Hayes membutuhkan kontribusi lebih dari bintang Summit itu jika AS ingin benar-benar bersaing di Brasil.

  • Haruskah timnas putri Amerika Serikat khawatir menjelang Piala Dunia?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    Dua hasil tersebut menyisakan banyak hal yang harus dibenahi Hayes.

    TH: Tidak, tetapi ini menjadi peringatan yang sangat berharga dan memberi Hayes banyak hal untuk dibenahi. SheBelieves Cup dan laga persahabatan melawan Jepang hanya bisa memberi pelajaran sampai batas tertentu, meski salah satunya berakhir dengan kekalahan. Spanyol adalah tim terbaik saat ini, dan AS kini punya gambaran yang cukup jelas tentang posisi mereka. Imbang sekali dan kalah sekali dari juara dunia, delapan bulan sebelum Piala Dunia? Ada hasil yang lebih buruk dari itu, terutama bagi tim yang masih punya banyak potensi.

    CB: Saya tidak akan mengatakan khawatir, tetapi sekarang ada gambaran yang sedikit lebih jelas tentang betapa banyak hal yang perlu disempurnakan dan dicari solusinya saat turnamen tiba. Format pertandingan ini memungkinkan AS menghadapi Spanyol dua kali tanpa konsekuensi, tetapi di Piala Dunia, konsekuensinya adalah tersingkir.

    AL: Ya, tanda bahaya seharusnya sudah berbunyi. Dengar, Spanyol memang sangat bagus, tetapi kenyataannya AS juga demikian. Ada periode ketika Spanyol tampak mempermainkan AS. Yang lebih mengkhawatirkan, sepanjang tiga babak pertama, tim tuan rumah tampaknya tidak punya banyak jawaban. Respons mereka pada babak kedua hari Selasa memberi harapan, tetapi untuk menjuarai Piala Dunia, AS harus lebih mampu memaksakan permainan mereka. Saat menghadapi Spanyol dan Brasil, mereka belum cukup konsisten melakukannya.