Tom Hindle: Lumayan? Emma Hayes menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk memperluas pilihan pemain, dan dua pertandingan ini terasa seperti gambaran dari apa yang terjadi ketika pemain timnas utama dipisahkan dari para pemain pelapis. AS tampil bagus pada beberapa momen, dan bangkit dari ketertinggalan untuk meraih hasil imbang pada pertandingan kedua bukan pencapaian kecil. Namun, dari segi kualitas, Spanyol jauh lebih unggul.

Celia Balf: Saya akan bilang cukup baik. Timnas putri AS tidak sepenuhnya kalah dalam permainan, tetapi mereka juga belum meyakinkan saya bahwa mereka siap menghadapi Piala Dunia saat ini. Menurut saya, penampilan mereka pada pertandingan kedua jelas lebih baik daripada yang pertama. Namun, kalau ada satu hal yang benar-benar terlihat jelas, itu adalah betapa bagusnya Spanyol.

Alex Labidou: Secara keseluruhan mengecewakan, tetapi AS menunjukkan tanda-tanda perbaikan pada babak kedua hari Selasa. Tim dengan kualitas seperti mereka, terutama saat bermain di kandang, semestinya bisa tampil lebih baik daripada kebobolan empat gol tanpa mampu membalas dalam dua pertandingan sebelum akhirnya mencetak gol balasan. Di sisi lain, Spanyol memang sebagus itu. Namun, ada alasan U.S. Soccer membayar Emma Hayes hingga menjadikannya salah satu pelatih bergaji tertinggi dalam sepakbola wanita: untuk meraih hasil saat menghadapi tim seperti ini. Saat menghadapi Brasil dan Spanyol, bahkan Jepang dalam beberapa periode pertandingan, kelemahan mereka terlihat jelas, terutama dalam bertahan dan di posisi penjaga gawang.