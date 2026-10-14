Kalah sekali, imbang sekali. Apakah hasil itu bisa diterima? Sepekan terakhir tidak berjalan baik bagi USWNT, yang kelemahannya dibongkar tanpa ampun oleh Spanyol, tim terbaik di dunia.
Spanyol adalah juara dunia bertahan, dan lewat kemenangan 2-0 serta hasil imbang 2-2, mereka menunjukkan alasannya. Mereka tampak tak pernah perlu mengeluarkan kemampuan terbaik untuk mengalahkan tim asuhan Emma Hayes pada laga pertama. Meski penampilan mereka di laga kedua lebih menjanjikan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Lalu, apa yang bisa dipetik dari dua laga ini? Pertama-tama, timnas putri AS mungkin memang perlu sedikit diguncang. Program ini tentu terbiasa menang. Namun, terkadang Anda harus menghadapi yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Pertanyaannya, seberapa jauh jarak USWNT dari level itu? Para penulis GOAL mengulas semuanya dalam edisi lain dari... The Rondo.