The Rondo, edisi USMNT: Apakah Sergino Dest menjadi pemain Amerika Serikat yang paling in-form? Siapa yang mengecewakan? Apakah Cavan Sullivan pasti masuk skuad untuk pemusatan latihan September?

Christian Pulisic menjalani comeback yang sudah lama dinantikan di level klub pada akhir pekan ini, dan dengan cepat mengingatkan semua orang bahwa ia masih sosok penting dalam hasil imbang 2-2 AC Milan melawan Lazio.

Namun, kembalinya dia juga membuat gambaran timnas putra Amerika Serikat semakin jelas. Dengan masa depan klub dan kebugaran Folarin Balogun yang masih memunculkan tanda tanya, banyak pemain Amerika lainnya justru sedang membangun momentum. Gio Reyna menemukan kehidupan baru di Strasbourg, sementara Diego Kochen mendapatkan menit bermain berharga di Denmark. Ada banyak alur cerita, dan momennya ideal bagi pelatih tim nasional putra Amerika Serikat Mauricio Pochettino, yang menghadapi sejumlah keputusan sulit menjelang pengumuman skuad berikutnya.

Jadi, pemain Amerika mana yang paling menonjol sejak musim klub Eropa dimulai pada Agustus? Siapa yang mengecewakan? Dan apakah seorang remaja Philadelphia Union yang sedang on fire sudah melakukan cukup banyak untuk membuat dirinya mustahil dicoret?

Para penulis GOAL membahas pertanyaan-pertanyaan itu dan lainnya dalam edisi terbaru The Rondo.