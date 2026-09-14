The Rondo, edisi USMNT: Apakah Sergino Dest menjadi pemain Amerika Serikat yang paling in-form? Siapa yang mengecewakan? Apakah Cavan Sullivan pasti masuk skuad untuk pemusatan latihan September?
Christian Pulisic menjalani comeback yang sudah lama dinantikan di level klub pada akhir pekan ini, dan dengan cepat mengingatkan semua orang bahwa ia masih sosok penting dalam hasil imbang 2-2 AC Milan melawan Lazio.
Namun, kembalinya dia juga membuat gambaran timnas putra Amerika Serikat semakin jelas. Dengan masa depan klub dan kebugaran Folarin Balogun yang masih memunculkan tanda tanya, banyak pemain Amerika lainnya justru sedang membangun momentum. Gio Reyna menemukan kehidupan baru di Strasbourg, sementara Diego Kochen mendapatkan menit bermain berharga di Denmark. Ada banyak alur cerita, dan momennya ideal bagi pelatih tim nasional putra Amerika Serikat Mauricio Pochettino, yang menghadapi sejumlah keputusan sulit menjelang pengumuman skuad berikutnya.
Jadi, pemain Amerika mana yang paling menonjol sejak musim klub Eropa dimulai pada Agustus? Siapa yang mengecewakan? Dan apakah seorang remaja Philadelphia Union yang sedang on fire sudah melakukan cukup banyak untuk membuat dirinya mustahil dicoret?
Para penulis GOAL membahas pertanyaan-pertanyaan itu dan lainnya dalam edisi terbaru The Rondo.
Pemain AS mana di Eropa yang sejauh ini memulai dengan paling baik?
Ryan Tolmich: SerginoDest tampil menggila. Penampilannya melawan Belgia memang cukup buruk, tetapi awal musimnya di Eredivisie menjadi pengingat yang sangat signifikan tentang apa yang bisa ia tawarkan. Tentu saja, bersama Dest Anda harus menerima yang bagus dan yang buruk, tetapi ketika ia tampil bagus, biasanya gol dan assist akan terus bertambah.
Alex Labidou: Kita tahu Dest berbakat, tetapi melihat bek kanan AS itu bermain seperti salah satu pemain menyerang elite Eropa menjadi kejutan yang menyenangkan.
Dest mencetak dua gol dan dua assist dalam lima laga pembuka PSV. Sebagian orang mungkin menganggap itu karena Eredivisie yang terkenal terbuka, tetapi ia juga mencetak satu-satunya gol klub dalam hasil imbang 1-1 melawan Shakhtar.
Laju seperti itu akan sulit dipertahankan dari posisi bertahan, tetapi semoga ini menjadi awal dari musim yang berkesan dengan dua digit gol dan assist.
Thomas Hindle: Tidak ada? Ini belum benar-benar menjadi awal musim yang mencengangkan bagi siapa pun. Ricardo Pepi dari PSV mungkin adalah jawaban yang paling jelas, terutama mengingat ia cepat menemukan ketajamannya. Sebuah catatan juga untuk Sebastian Berhalter, yang beradaptasi dengan baik dengan sepakbola Inggris bersama Middlesbrough.
Siapa yang mengecewakan?
RT: Mungkin ini sedikit tidak adil, tetapi jawabannya adalah Folarin Balogun. Saga transfernya berjalan buruk, dan kombinasi hal itu dengan masalah cedera membuatnya tersisih. Karena itu, saat ini ia tampak berada dalam ketidakjelasan. Kita belum tahu apa perannya nanti di Monaco, dan itu bisa memengaruhi masa depannya dalam jangka pendek maupun panjang. Itu jadi kekhawatiran, terutama untuk pemain sepenting dirinya.
AL: Malik Tillman mungkin merupakan salah satu dari tiga pemain terbaik USMNT saat ini, tetapi performanya untuk Leverkusen masih jauh dari harapan. Ia tampil kurang meyakinkan dalam dua pertandingan pertamanya musim ini, yang keduanya sebagai starter, sebelum mencatatkan kontribusi gol saat masuk sebagai pemain pengganti selama 15 menit melawan Augsburg.
Tidak semuanya menjadi tanggung jawab pemain 24 tahun itu. Pochettino tampaknya menemukan sesuatu pada diri Tillman sebagai pemain nomor 8 di Piala Dunia, saat ia menjadi ancaman di kedua sisi permainan. Kembali ke Jerman, ia kesulitan memberi dampak yang sama dalam peran nomor 10, peran yang juga menyulitkannya di klub musim lalu.
Penilaiannya sendiri sangat lugas: ia menyebut musim lalu sebagai yang terburuk dalam karier klubnya dan mengakui bahwa ia bisa siap untuk pindah setelah hanya satu musim di Leverkusen. Ada terlalu banyak talenta di sini untuk menjalani satu tahun mengecewakan lagi. Menemukan peran yang tepat untuknya akan menjadi awal yang baik.
TH: Antonee Robinson. Ia terlihat lelah, dan Fulham sedang tidak klop saat ini.
Apakah mengkhawatirkan bahwa Crystal Palace dan Fulham sedang berjuang di zona degradasi saat ini?
RT: Tinjau lagi pada Desember. Apakah ini ideal? Tentu tidak, tetapi musim masih panjang, dan tim-tim masih berusaha mengatasi karat di awal musim. Kedua tim juga menjalani proses itu bersama pelatih baru. Mari beri para pelatih itu waktu untuk merapikan semuanya sebelum menekan tombol panik.
AL: Ya, tetapi hanya jika tidak ada satu pun dari kedua tim yang mampu membalikkan keadaan. Pertarungan degradasi menghadirkan banyak ketidakpastian, yang saat ini tidak dibutuhkan Chris Richards, Antonee Robinson, atau bahkan Zavier Gozo. Sebagai contoh, Tottenham memiliki tiga manajer tahun lalu. Apakah itu akan membantu Robinson, yang mendekati usia 30 tahun, atau Richards, yang telah menjadi bintang di Palace?
Palace kebobolan 11 gol dalam empat pertandingan, dan itu sangat mengkhawatirkan. Richards harus menjadi bagian dari solusi, tetapi itu adalah lingkungan yang sulit bagi bek mana pun untuk berkembang atau tampil percaya diri.
TH: Mungkin sedikit, tetapi ada tim-tim yang lebih buruk daripada mereka berdua. Palace dan Fulham sama-sama memiliki terlalu banyak kualitas untuk terdegradasi, dan rangkaian hasil bagus dari salah satu tim seharusnya bisa sedikit menstabilkan keadaan. Jika kami masih berada di situasi yang sama pada, katakanlah, Maret, maka itu saatnya alarm berbunyi.
Apa yang harus dilakukan Pochettino di posisi penjaga gawang pada pemusatan latihan kali ini?
RT: Tidak perlu yang aneh-aneh. Akan ada godaan untuk memasukkan Diego Kochen karena menit bermainnya di Lyngby, tetapi tidak perlu terburu-buru soal itu. Jika Anda ingin memberinya satu atau dua pertandingan, silakan, tetapi jangan sampai itu mengorbankan pemain seperti Matt Freese, Matt Turner, dan Chris Brady. Khusus Freese, dia benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan untuk kembali mengenakan jersey itu dan membangun lagi kepercayaan dirinya. Dia juga pantas mendapatkan kesempatan itu.
AL: Lakukan perubahan. Panggil dua Matt itu, tetapi berikan menit bermain yang berarti kepada kiper lain saat melawan Peru dan Chile.
Performa buruk Matt Freese saat menghadapi Belgia seharusnya mendorong Pochettino untuk melihat lebih dekat opsi-opsi lain yang dia miliki. Itu bukan berarti mencoret Freese, dan dia atau Turner seharusnya menjadi starter saat melawan Kanada dan Meksiko. Namun, itu berarti memberi pemain seperti Diego Kochen atau Chris Brady kesempatan yang sungguh-sungguh untuk bersaing. Membawa mereka ke pemusatan latihan memang berguna. Melihat apa yang bisa mereka lakukan dalam pertandingan adalah langkah berikutnya.
TH: Matt Freese. Kalau tidak rusak, jangan diperbaiki.
Pemain muda MLS mana yang layak mendapat undangan untuk pemusatan latihan?
RT: Semakin sulit untuk menghindari pembahasan soal Cavan Sullivan. Berdasarkan performa, dia layak masuk, dan itu hal yang gila untuk dikatakan tentang anak seusianya. Sekarang, apakah ada argumen yang masuk akal untuk mengatakan ini mungkin terlalu berat dan terlalu cepat? Ya, jadi mungkin Anda tidak membawanya kali ini, membuatnya tetap lapar, dan memanggilnya tahun depan. Namun, semakin banyak gol yang dia cetak, semakin sulit hal itu dibenarkan, jadi dia bisa saja masuk kali ini.
AL: Sudah waktunya untuk pertunjukan Sullivan. Itulah yang terjadi ketika Anda membukukan 17 kontribusi gol dalam 23 pertandingan MLS dan mencatat rangkaian tujuh laga beruntun dengan kontribusi gol.
Pada titik tertentu, produktivitas itu harus berbicara sendiri.
Panggil dia dan mainkan dia, Poch.
TH: Pada titik ini, Cavan Sullivan adalah pilihan yang tak perlu dipikirkan lagi. Dia membuat liga ini terlihat sangat, sangat mudah. Julian Hall juga pantas dilirik, terutama karena ada sedikit ruang di posisi penyerang menyusul cedera Haji Wright.