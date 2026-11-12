TH: Biasa saja? Maksud saya, ia melakukan perombakan yang cukup baik, memasukkan beberapa pemain ke dalam tim, dan meraih hasil yang kurang lebih sesuai harapan. Namun, jika melihat gambaran besarnya, pertanyaan masih tersisa. Haruskah ia membawa sekelompok pemain pelapis dan mengalahkan Meksiko di Piala Emas? Haruskah tim berkekuatan penuh yang terseret gejolak politik mengalahkan Belgia? Tidak. Pochettino memenangi pertandingan yang semestinya ia menangi dan kalah dalam pertandingan yang memang patut ia kalah. Tak lebih, tak kurang.
AL: Jika ia pergi sekarang, penilaian terhadapnya akan beragam. Di sisi positif, Pochettino memperluas pilihan pemain hingga ke tingkat yang belum pernah dilihat penggemar sepakbola Amerika Serikat dan menantang hierarki yang sudah mapan. Ia menciptakan lingkungan yang membuat Christian Pulisic sekalipun tidak luput dari evaluasi, dan ia menentang gagasan tentang skuad A dan skuad B. Pesannya jelas: reputasi saja tidak boleh menjamin tempat bagi siapa pun.
Di sisi negatif, kiprah Amerika Serikat di Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri berakhir dengan kekalahan 4-1 dari Belgia pada babak 16 besar. Apa pun kemajuan yang dicapai di bidang lain, itu bukan terobosan yang diharapkan dari penunjukannya.
Lalu ada spekulasi yang terus berulang soal masa depannya. Ia tidak segan menunjukkan ketertarikan pada peluang-peluang itu. Mengingat melatih tim nasional, dengan gaji dan fasilitas akomodasi yang sangat menggiurkan, merupakan sebuah kehormatan, sikap itu tentu membuat sebagian orang tidak senang. Setelah empat bulan pertama menjabat, ia tampaknya sudah siap untuk pergi, dan semoga hal itu berubah jika ia pergi bersama penggantinya.
RT: Rumit. Apakah ia mengubah budaya tim? Secara objektif, jawabannya ya. Apakah perubahan itu menghasilkan banyak hal? Secara objektif, jawabannya tidak. Tidak ada trofi dan tidak ada kemenangan penting atas tim elite. Di lapangan, ada permainan menyerang, tetapi dari segi hasil, keadaannya kurang lebih tetap sama. Karena itu, penilaian sesungguhnya terhadap Pochettino akan didasarkan pada fondasi yang ia bangun, terutama karena ia tidak akan bertahan untuk melihat hasil akhir dari apa yang dibangun di atas fondasi tersebut.