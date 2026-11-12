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Poch Rondo 1-1GOAL

The Rondo, edisi Mauricio Pochettino: Bisakah ia mengubah nasib Manchester United? Apakah kiprahnya bersama timnas putra AS berhasil? Siapa yang bisa menggantikannya?

Mauricio Pochettino bisa meninggalkan timnas putra AS demi kekacauan yang sudah tak asing lagi di Manchester United. Para penulis GOAL memperdebatkan warisannya, peluangnya membangkitkan United, dan siapa yang seharusnya memimpin timnas AS selanjutnya.

Thomas Hindle dan Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Selamat tinggal, Mauricio.

    Era Pochettino bersama timnas AS tampaknya akan berakhir. Sang pelatih dilaporkan hampir merampungkan kesepakatan untuk menjadi pelatih Man United setelah jeda internasional. Manchester United dilaporkan telah menghubungi pihak AS secara langsung dan siap membayar klausul pelepasannya sebesar $10 juta. Beres.

    Lalu, bagaimana kita menyikapinya? Yang jelas, AS tampaknya akan meraup keuntungan besar. Terima kasih untuk $10 jutanya. Namun, ada pertanyaan yang lebih besar mengenai kondisi tim selama era Poch. Perjalanannya di Piala Dunia berakhir dengan kekalahan dari Belgia di babak 16 besar, sementara ia tak punya trofi besar untuk ditunjukkan. Jadi, bisakah era Poch dianggap sukses?

    Sulit untuk mengatakannya. Pochettino jelas telah memperluas pilihan pemain dan menghidupkan kembali tim. Namun, pencapaian nyata lebih sulit diraih. Lalu, ada pula soal penggantinya. Mantan pelatih Manchester City Pep Guardiola sudah disebut-sebut. Ada banyak hal yang perlu dibedah, dan para penulis GOAL melakukannya dalam edisi terbaru... The Rondo.

  • Apakah Manchester United menjadi tempat yang tepat bagi Pochettino untuk melatih?

    bruno fernandes
    (C)Getty Images

    Manchester United memiliki talenta luar biasa, tetapi kesulitan menemukan performa terbaik di bawah asuhan Michael Carrick.

    Tom Hindle: Tidak, karena ini bukan tempat yang tepat bagi siapa pun. Tak seorang pun bisa benar-benar mengubah klub ini sampai ada perubahan struktural yang serius. Sangat mungkin semuanya berakhir dengan kegagalan telak dan reputasi Pochettino sedikit tercoreng.

    NAMUN, adakah manajer yang lebih cocok untuk Man United dalam kondisinya saat ini? Pochettino mampu melatih para pemain muda. Ia juga sedikit piawai menghadapi politik internal. Ia ramah tetapi tidak naif, menawan tetapi tegas. Jadi, tidak, kemungkinan besar ini tidak akan berakhir baik. Namun, Pochettino telah berulang kali menunjukkan bahwa ia menyukai tantangan. Inilah tantangan terbesarnya.

    Alex Labidou: Ini pertanyaan yang sulit. Manchester United telah berada dalam berbagai kondisi kacau selama lebih dari satu dekade, meski sesekali meraih kesuksesan. Klub ini menghabiskan dana dalam jumlah besar tanpa mempertahankan strategi sepakbola yang koheren. Mengingat semua kekacauan itu, jawaban yang masuk akal adalah tidak.

    Namun, Pochettino merupakan sosok yang menarik. Kepiawaiannya menggunakan bahasa khas LinkedIn tentu akan berguna di klub yang terus-menerus meminta orang percaya pada proyek berikutnya. Rekam jejaknya dalam mengembangkan pemain muda juga memberinya sesuatu yang nyata untuk ditawarkan.

    Salah satu masalah terbesar United adalah mengubah potensi pemain akademi menjadi kesuksesan berkelanjutan di tim utama. Sebagian masalah itu berkaitan dengan cara para pemain tersebut ditangani. Kobbie Mainoo, misalnya? Jika ada talenta dalam sistem pembinaan yang sedang menunggu kesempatan, Pochettino akan menjadi pilihan menarik untuk mengembangkannya.

    Ryan Tolmich: Jelas, inilah klub yang sudah cukup lama ia inginkan. Kekagumannya kepada Sir Alex Ferguson sudah diketahui luas, begitu pula keinginannya untuk kembali ke Inggris. Dalam hal itu, ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, apakah pada akhirnya ia tetap merasa demikian, tak seorang pun tahu. Ia akan datang ke klub yang sedang rusak dan terpuruk. Secara realistis, itu mungkin justru saat terbaik untuk datang. Namun, ini juga bisa menjadi jebakan lain bagi manajer lain yang tidak mampu memperbaiki sesuatu yang kini sudah terlalu rusak.

  • Bisakah Pochettino benar-benar membalikkan keadaan?

    Alex Ferguson Jim Ratcliffe 2025

    Belum ada manajer yang membuktikan diri mampu menggantikan Sir Alex Ferguson di Manchester United.

    TH: Tidak dengan kondisi klub seperti sekarang. Perlu ada perubahan struktural nyata di setiap tingkatan agar Pochettino benar-benar bisa berhasil. Ia membutuhkan bukan hanya kesabaran dari petinggi klub, tetapi juga jaminan bahwa klub bersedia 'menderita' saat ini sambil tetap memikirkan masa depan. Tak ada manajer yang mendapatkannya dalam satu dekade terakhir. Mengapa Poch harus diperlakukan berbeda?

    AL: Itu bergantung pada kesabaran dan apakah United bisa memberi seorang manajer fondasi yang cukup stabil. Jose Mourinho, Ruben Amorim, dan Louis van Gaal datang dengan rekam jejak kesuksesan di tempat lain. Mereka juga melakukan kesalahan di United, tetapi masalah klub terus bertahan meski manajer berganti silih berganti.

    Pochettino membutuhkan waktu, perekrutan pemain yang sesuai dengan pendekatannya, serta kejelasan tentang siapa yang mengambil keputusan terkait sepakbola. United kesulitan mempertahankan kombinasi itu. Mengeluarkan uang adalah satu hal; secara konsisten membelanjakannya untuk pemain yang sesuai dengan rencana adalah hal lain.

    Jika itu berubah, maka ya, Pochettino bisa membalikkan keadaan. Namun, kita sudah berkali-kali mendengar janji tentang awal baru di United.

    RT: Harus ada yang melakukannya, bukan? Klub ini sedang kacau, tetapi nama besarnya tentu terlalu besar untuk terus berada dalam kondisi seperti itu. Yang dibutuhkan untuk mengeluarkan klub dari situasi seperti ini hanyalah visi yang tepat dan sedikit kesabaran. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah Pochettino akan mendapat kesabaran itu. Ini akan membutuhkan waktu. Mari kita lihat apakah Manchester United bersedia memberikannya kepadanya.

  • Apakah ini membuat Federasi Sepak Bola AS terlihat buruk? Atau kepergiannya memang tak terelakkan?

    FBL-USA-POCHETTINO
    AFP

    Pochettino menandatangani kontrak berdurasi empat tahun sebelum hengkang ke Manchester United.

    TH: Anda tentu jadi terlihat buruk ketika pelatih yang baru saja Anda beri kontrak empat tahun bernilai sangat besar pergi begitu ada kesempatan, bukan? Tentu, Manchester United adalah klub besar. Pekerjaan ini juga sangat besar. Tak seorang pun bisa menolaknya, sebenarnya. Namun, ini tetap menjadi pukulan bagi Amerika Serikat, yang kini harus sedikit menyusun ulang rencana.

    AL: Saya rasa kemungkinan kepindahannya ke Manchester United tidak membuat U.S. Soccer terlihat buruk. Mereka berhasil merekrut salah satu nama terbesar di dunia kepelatihan untuk memimpin tim sepanjang Piala Dunia, lalu memperpanjang kontraknya setelah itu. Itu merupakan komitmen besar dari kedua pihak, meski keharusan mencari pelatih lagi secepat ini tentu menimbulkan pertanyaan yang wajar soal kesinambungan. Situasi Manchester United juga berbeda. Apa pun masalah mereka, pekerjaan ini tetap termasuk salah satu dari tiga posisi teratas di dunia sepakbola. Persepsinya akan sangat berbeda jika Pochettino pergi ke Crystal Palace atau Fulham, misalnya.

    RT: Justru mereka terlihat hebat! Mereka menerima lebih dari $10 juta agar Pochettino melatih empat (enam?) pertandingan tambahan sebelum ia pergi. Uang itu akan digunakan untuk merekrut penggantinya dan juga menjadi kompensasi yang lumayan besar karena kehilangan pelatih yang jelas menginginkan kepindahan ini. Tidak perlu malu kehilangan pelatih ke klub sebesar Manchester United. Kalaupun ada rasa malu, federasi bisa menghapus air matanya seperti Woody Harrelson di Zombieland sampai pelatih baru terpilih.

  • Apa warisannya bersama timnas putra Amerika Serikat?

    Alex Freeman, USMNT
    GOAL

    Timnas AS asuhan Pochettino sempat mencatat sejumlah momen gemilang, tetapi pada akhirnya gagal memenuhi ekspektasi di Piala Dunia.

    TH: Biasa saja? Maksud saya, ia melakukan perombakan yang cukup baik, memasukkan beberapa pemain ke dalam tim, dan meraih hasil yang kurang lebih sesuai harapan. Namun, jika melihat gambaran besarnya, pertanyaan masih tersisa. Haruskah ia membawa sekelompok pemain pelapis dan mengalahkan Meksiko di Piala Emas? Haruskah tim berkekuatan penuh yang terseret gejolak politik mengalahkan Belgia? Tidak. Pochettino memenangi pertandingan yang semestinya ia menangi dan kalah dalam pertandingan yang memang patut ia kalah. Tak lebih, tak kurang.

    AL: Jika ia pergi sekarang, penilaian terhadapnya akan beragam. Di sisi positif, Pochettino memperluas pilihan pemain hingga ke tingkat yang belum pernah dilihat penggemar sepakbola Amerika Serikat dan menantang hierarki yang sudah mapan. Ia menciptakan lingkungan yang membuat Christian Pulisic sekalipun tidak luput dari evaluasi, dan ia menentang gagasan tentang skuad A dan skuad B. Pesannya jelas: reputasi saja tidak boleh menjamin tempat bagi siapa pun.

    Di sisi negatif, kiprah Amerika Serikat di Piala Dunia yang digelar di kandang sendiri berakhir dengan kekalahan 4-1 dari Belgia pada babak 16 besar. Apa pun kemajuan yang dicapai di bidang lain, itu bukan terobosan yang diharapkan dari penunjukannya.

    Lalu ada spekulasi yang terus berulang soal masa depannya. Ia tidak segan menunjukkan ketertarikan pada peluang-peluang itu. Mengingat melatih tim nasional, dengan gaji dan fasilitas akomodasi yang sangat menggiurkan, merupakan sebuah kehormatan, sikap itu tentu membuat sebagian orang tidak senang. Setelah empat bulan pertama menjabat, ia tampaknya sudah siap untuk pergi, dan semoga hal itu berubah jika ia pergi bersama penggantinya. 

    RT: Rumit. Apakah ia mengubah budaya tim? Secara objektif, jawabannya ya. Apakah perubahan itu menghasilkan banyak hal? Secara objektif, jawabannya tidak. Tidak ada trofi dan tidak ada kemenangan penting atas tim elite. Di lapangan, ada permainan menyerang, tetapi dari segi hasil, keadaannya kurang lebih tetap sama. Karena itu, penilaian sesungguhnya terhadap Pochettino akan didasarkan pada fondasi yang ia bangun, terutama karena ia tidak akan bertahan untuk melihat hasil akhir dari apa yang dibangun di atas fondasi tersebut.

  • Ke mana mereka akan pergi selanjutnya?

    Pep Guardiola
    (C)Getty Images

    Pep Guardiola sudah dikaitkan dengan posisi pelatih timnas putra Amerika Serikat.

    TH: Wacana mendatangkan Pep Guardiola sudah mulai ramai dibicarakan, dan itu wajar saja. Namun, peluangnya kecil dan itu juga bukan langkah yang tepat. Amerika Serikat membutuhkan sosok yang mampu membangun program ini dari dalam, seorang ahli taktik yang juga memahami seluk-beluk sistemnya. Ironisnya, pelatih yang paling tepat untuk itu kini menangani Kanada dan sudah menegaskan bahwa ia tidak akan pernah, sama sekali tidak akan pernah, menjadi pelatih Amerika Serikat. Jadi, B.J. Callaghan, yang telah melakukan pekerjaan luar biasa bersama Nashville SC dan juga tampil baik selama menjabat sebagai pelatih interim, adalah pilihan yang sudah jelas. Serahkan kendali kepadanya, hadapi tekanan jika hasil pertandingan mulai kurang meyakinkan, dan Amerika Serikat akan berada dalam posisi yang baik pada 2030.

    AL: Para penggemar dan sejumlah kalangan media menginginkan Guardiola, dan daya tariknya jelas. Ia bisa dibilang pelatih klub terhebat sepanjang masa. Pertanyaannya adalah apakah metode-metodenya akan berhasil di sepakbola internasional, ketika seorang pelatih memiliki jauh lebih sedikit waktu di lapangan latihan dan tidak bisa merekrut pemain untuk mengisi kekurangan tertentu.

    Intensitasnya dan ekspektasi yang akan menyertainya juga patut dipertimbangkan. Kelompok pemain ini masih relatif muda dan sedang membentuk identitasnya. Ini bisa menjadi pengulangan, dengan sorotan yang lebih besar, dari sejumlah tantangan yang dihadapi Jurgen Klinsmann.

    Pilihan saya adalah Pellegrino Matarazzo atau B.J. Callaghan. Matarazzo adalah orang Amerika yang membangun karier kepelatihannya di Eropa dan meraih kesuksesan di Jerman serta Spanyol. Callaghan telah bekerja dengan mengesankan di Nashville dan sudah mengenal lingkungan tim nasional. Steve Cherundolo juga layak dipertimbangkan secara serius mengingat kesuksesannya di LAFC. Tantangannya adalah persepsi: Apakah mempromosikan pelatih tim U-23 sendiri sama menariknya dengan mendatangkan sosok ternama dari luar?

    RT: Tergantung. Apakah seluruh uang dari pembelian kontrak itu akan langsung masuk ke anggaran untuk pelatih baru, atau para donatur yang menyediakan dana untuk Pochettino akan mundur karena minimnya imbal hasil investasi? Itulah pertanyaan besarnya. Di luar itu pun, tidak ada jaminan bahwa sosok seperti Guardiola dan Didier Deschamps menginginkan pekerjaan ini. Kabar baiknya, Amerika Serikat punya waktu empat bulan untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebelum rangkaian laga resmi berikutnya. Itu memberi mereka waktu untuk menjajaki semua kemungkinan, ke arah mana pun mereka ingin melangkah.

  • Seberapa menarik posisi pelatih timnas putra Amerika Serikat?

    마우리시오 포체티노 (Mauricio Pochettino)
    Getty Images

    Pochettino berhasil merebut hati publik Amerika Serikat selama Piala Dunia.

    TH: Cukup menarik, meski bukan pilihan yang sudah pasti tepat, meminjam ungkapan Amerika. Sebagian besar posisi elite di Eropa lebih menggiurkan. Kepergian Pochettino membuktikan bahwa posisi di klub papan atas juga lebih bernilai. Namun, sebagai kesempatan untuk membangun tim nasional yang punya momentum dan ambisi? Pilihan yang tidak buruk.

    AL: Posisi ini seharusnya sangat menarik. Bisa dibilang, Amerika Serikat kini memiliki kumpulan pemain paling berbakat dalam sejarahnya, dengan pemain mapan di klub-klub besar dan pemain muda ambisius yang mampu menantang siapa pun yang mulai berpuas diri.

    Ada tim nasional lain yang lebih siap untuk langsung meraih gelar. Namun, Amerika Serikat menawarkan banyak pemain berbakat dan ruang bagi seorang pelatih untuk memberikan dampak jangka panjang, tanpa tuntutan menjadi juara atau dianggap gagal seperti yang melekat pada negara-negara kuat tradisional.

    Pelatih yang mampu mengubah potensi ini menjadi kemajuan berarti di panggung terbesar bisa meninggalkan warisan besar. Itu seharusnya menjadi tawaran yang cukup meyakinkan.

    RT: Tentu, tetapi itu bergantung pada apa yang diinginkan seorang pelatih. Jenuh dengan sepakbola Eropa? Menginginkan pekerjaan dengan taruhan lebih kecil? Tertarik dengan gagasan bepergian keliling Amerika, mendengarkan musik country dan makan Chick-fil-A seperti yang dilakukan Poch? Jika jawaban untuk salah satu pertanyaan itu adalah "ya", ini pekerjaan yang sangat menarik. Bayarannya bagus, kumpulan pemainnya terus membaik, dan peluang untuk menjadi pahlawan terbuka lebar. Meski begitu, sebagian pelatih menghargai kesibukan kerja sehari-hari, sesuatu yang tidak ditawarkan pekerjaan ini. Ini keputusan pribadi, tetapi pasti ada seseorang yang menginginkan posisi tersebut.