Tom Hindle: Tidak, karena ini bukan tempat yang tepat bagi siapa pun. Tak seorang pun bisa benar-benar mengubah klub ini sampai ada perubahan struktural yang serius. Sangat mungkin semuanya berakhir dengan kegagalan telak dan reputasi Pochettino sedikit tercoreng.

NAMUN, adakah manajer yang lebih cocok untuk Man United dalam kondisinya saat ini? Pochettino mampu melatih para pemain muda. Ia juga sedikit piawai menghadapi politik internal. Ia ramah tetapi tidak naif, menawan tetapi tegas. Jadi, tidak, kemungkinan besar ini tidak akan berakhir baik. Namun, Pochettino telah berulang kali menunjukkan bahwa ia menyukai tantangan. Inilah tantangan terbesarnya.

Alex Labidou: Ini pertanyaan yang sulit. Manchester United telah berada dalam berbagai kondisi kacau selama lebih dari satu dekade, meski sesekali meraih kesuksesan. Klub ini menghabiskan dana dalam jumlah besar tanpa mempertahankan strategi sepakbola yang koheren. Mengingat semua kekacauan itu, jawaban yang masuk akal adalah tidak.

Namun, Pochettino merupakan sosok yang menarik. Kepiawaiannya menggunakan bahasa khas LinkedIn tentu akan berguna di klub yang terus-menerus meminta orang percaya pada proyek berikutnya. Rekam jejaknya dalam mengembangkan pemain muda juga memberinya sesuatu yang nyata untuk ditawarkan.

Salah satu masalah terbesar United adalah mengubah potensi pemain akademi menjadi kesuksesan berkelanjutan di tim utama. Sebagian masalah itu berkaitan dengan cara para pemain tersebut ditangani. Kobbie Mainoo, misalnya? Jika ada talenta dalam sistem pembinaan yang sedang menunggu kesempatan, Pochettino akan menjadi pilihan menarik untuk mengembangkannya.

Ryan Tolmich: Jelas, inilah klub yang sudah cukup lama ia inginkan. Kekagumannya kepada Sir Alex Ferguson sudah diketahui luas, begitu pula keinginannya untuk kembali ke Inggris. Dalam hal itu, ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, apakah pada akhirnya ia tetap merasa demikian, tak seorang pun tahu. Ia akan datang ke klub yang sedang rusak dan terpuruk. Secara realistis, itu mungkin justru saat terbaik untuk datang. Namun, ini juga bisa menjadi jebakan lain bagi manajer lain yang tidak mampu memperbaiki sesuatu yang kini sudah terlalu rusak.