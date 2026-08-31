The Rondo, edisi Lionel Messi: Sang G.O.A.T. pensiun dari Argentina, bagaimana warisannya dan apa selanjutnya untuk Inter Miami?
Yang tak terelakkan akhirnya menjadi kenyataan.
Pensiunnya Messi dari sepak bola internasional sebenarnya sudah terasa akan datang sejak beberapa waktu lalu. Pemain Argentina itu kini berusia 39 tahun, dan masa-masa terbaiknya di lapangan sudah berlalu. Ia mungkin masih mampu mencatatkan 12 kontribusi gol di Piala Dunia dan menorehkan rekor baru untuk assist terbanyak dalam turnamen tersebut. Namun, jelas terlihat bahwa Messi sudah bermain dengan sisa tenaga. Tak banyak yang tersisa di kaki itu, dan jelas bukan kekuatan yang dibutuhkan untuk sepak bola internasional.
Tentu saja, kita sedang membicarakan salah satu yang terhebat di sini. Kalau bukan yang terhebat. Namun, warisan internasional Messi adalah hal yang rumit. Setidaknya selama satu dekade, itu adalah sebuah kegagalan. Ia "hanya" memenangkan tiga trofi besar untuk Argentina, dan baru meraih satu pun setelah ulang tahunnya yang ke-30. Hampir terasa seperti ia sedang menebus waktu yang hilang ketika ia meraih tiga trofi dalam tiga tahun.
Jadi, di mana letak warisannya saat mengenakan seragam tim nasional? Dan apa berikutnya untuk Lionel Andrés Messi? GOAL menjabarkannya dalam edisi lain dari... The Rondo.
Pendapat soal Messi pensiun dari tim nasional?
Tom Hindle: Disayangkan, tetapi tak terelakkan. Messi tampak seperti sudah kehabisan tenaga di sebagian besar Piala Dunia, dan bahkan mengatakan sebelum turnamen bahwa dia tidak tahu apakah akan bermain. Ini memang sudah mengarah ke sini sejak lama. Sikapnya patut diapresiasi karena memilih mundur sebelum spekulasi benar-benar mulai mencuat menjelang siklus internasional berikutnya.
Ryan Tolmich: Wajar saja. Dia memberikan 20 tahun hidupnya untuk tim nasional, dan 20 tahun itu sama sekali bukan 20 tahun yang mudah. Ini adalah waktu yang tepat bagi Argentina dan Messi untuk membuka lembaran baru. Tim nasional kini bisa mulai menyusun rencana suksesi mereka, sementara Messi dapat menghabiskan beberapa jeda internasional bersama keluarganya di South Beach. Sedikitnya, dia memang pantas mendapatkannya.
Alex Labidou: Ini masuk akal. Ini adalah tahun yang emosional bagi Messi, yang menjalani Piala Dunia yang brilian tetapi menguras tenaga bersama Argentina. Meski sebagian orang akan mempertanyakan mengapa dia tidak memanfaatkan peluang sempurna untuk pergi pada Piala Dunia 2022 atau Copa America 2024, saat Argentina menang, Messi bisa dibilang merupakan pemain turnamen ini di usia 39 tahun. Itu adalah pencapaian luar biasa dan menunjukkan mengapa dia bisa dibilang sebagai pemain terhebat sepanjang masa. Sejujurnya, tanda-tandanya sudah sangat jelas sebelum turnamen, dan Messi pada dasarnya mengonfirmasinya pada Senin.
Masih ada perdebatan soal siapa pemain Argentina terbaik sepanjang masa, Maradona atau Messi. Menurut Anda siapa?
TH: Dengan seragam Argentina, harus diakui ini sangat tipis. Maradona jelas lebih menyenangkan untuk ditonton, terutama karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan memperlakukan tubuhnya dengan buruk dan mewujudkan lebih banyak "semangat" gaucho yang tak pernah benar-benar dipahami Messi. Maradona adalah Argentina sepenuhnya. Messi butuh waktu jauh lebih lama untuk memikat hati bangsa itu. Namun untuk dua Copa America terbaru dan Piala Dunia 2022, pilihannya adalah Messi. Gelar di Qatar itu merupakan upaya solo lintas generasi menuju sebuah trofi. Benar-benar luar biasa dari pemain yang luar biasa.
RT: Ini soal lintas generasi, bukan? Setiap generasi akan punya "jagoannya" masing-masing, dan mungkin 30 tahun dari sekarang kita membahas sosok baru. Sebagai seseorang dari generasi tertentu, mustahil mengabaikan apa yang telah dicapai Messi, bagaimana ia mencapainya dan, yang sama pentingnya, fakta bahwa ia meraihnya dalam bayang-bayang Maradona. Itu adalah beban yang unik, dan kemampuannya menanggung beban itu menjadi salah satu dari banyak alasan mengapa sekarang ia sedikit unggul.
AL: Messi unggul sangat jauh sebagai pemain klub terbaik dan telah memecahkan semua rekor serangan utama untuk Argentina, tetapi ada argumen kuat bahwa Messi dan Maradona berada di level yang sama, dengan alasan yang berbeda.
Messi adalah mesin bagi Argentina, tetapi selalu terasa bahwa tim nasional lebih menjadi beban baginya ketimbang sesuatu yang benar-benar ia peluk sepenuhnya. Ia bahkan sempat pensiun sekali sebelumnya, pada 2016, karena tekanan absurd yang datang bersama statusnya sebagai bintang Argentina. Ia sangat profesional dan sebagian besar tertutup terhadap mereka yang mengikutinya, yang sepenuhnya menjadi haknya. Namun itu menciptakan dinamika di mana sebagian orang di negara itu merasa ia lebih mengidentifikasi dirinya sebagai seseorang dari Spanyol yang mewakili Argentina. Pada satu titik, bahkan Carlos Tevez lebih populer daripada Messi di negaranya sendiri.
Di sisi lain, Maradona adalah Argentina. Dari gaya hidupnya yang intens hingga gaya bermainnya yang unik, ia mewujudkan segala hal tentang negara itu. Dan di balik semua keanehan yang sangat terkenal serta masalahnya di luar lapangan, ia menang. Ia pada dasarnya adalah Frank the Tank dari Old School di atas lapangan, dan ia menggerakkan seluruh bangsa dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin belum terjadi lagi sejak saat itu.
Apa pertandingan terbaik Messi untuk Argentina?
TH: Yah, ada ratusan, jadi sulit menyoroti satu saja. Tapi bagaimana dengan semifinal Piala Dunia 2022, saat ia membuat Josko Gvardiol kelabakan dan juga mencetak gol penalti untuk mengirim Argentina ke final? Luar biasa. Selain itu, meski menyakitkan, 10 menit terakhir melawan Inggris pada 2026 itu sebagus apa pun yang ditampilkan siapa pun di seluruh turnamen sialan itu.
RT: Terlalu banyak untuk dipilih, tetapi ada satu yang bersifat pribadi bagi saya. Setelah kalah dalam laga pembuka Piala Dunia 2022 melawan Arab Saudi, Argentina membutuhkan kemenangan atas Meksiko. Selama 60 menit, mereka tak bernyawa, habis, dan seperti sudah tamat. Lalu Messi mencetak gol fantastis dari situasi yang entah datang dari mana, memberi assist untuk gol pengaman, dan pada dasarnya menyeret timnya menuju kemenangan. Itulah karier internasional Messi dalam satu gambaran singkat: menggendong timnya saat menghadapi segala rintangan dan, entah bagaimana, meraih sesuatu yang terasa begitu tidak mungkin.
AL: Harusnya final melawan Prancis pada 2022, kan? Dua gol dalam pertandingan sepak bola yang bisa dibilang terhebat sepanjang masa. Itu tak bisa dilampaui.
Sekarang setelah dia pensiun dari tugas tim nasional, apa arti ini bagi tim klub? Apakah dia sepenuhnya menghormati kontraknya?
TH: Kini semuanya menjadi sangat sulit. Konteks penting di sini. Ayah Messi baru saja meninggal, dan dalam sebuah pernyataan yang "mengumumkan" kematiannya, ia mengatakan bahwa salah satu alasan ia bermain di Piala Dunia adalah untuk memberi ayahnya satu kenangan sepakbola terakhir. Itu menyayat hati, dan meski terlalu keras jika membaca terlalu jauh kata-kata dari seseorang yang sedang berduka, hal itu tetap memunculkan pertanyaan yang tak terelakkan tentang masa depannya di dunia sepakbola. Sekarang dia melakukannya untuk siapa? Tentu, Messi masih seorang kompetitor, tetapi apakah MLS benar-benar membuatnya terus termotivasi sampai sejauh itu? Saya sama sekali tidak akan terkejut jika ia memutuskan pensiun setelah tersingkir di playoff MLS oleh Philadelphia Union yang sedang menanjak.
RT: Secara finansial, mungkin ada beberapa juta alasan untuk terus bermain, tetapi alasan-alasan itu mungkin tidak terlalu berarti bagi Messi dibandingkan bagi kebanyakan orang. Tetap saja, ada jiwa kompetitif dalam dirinya, juga seorang sahabat yang mungkin benar-benar menikmati tahun-tahun terakhir bermain bersama orang-orang yang dekat dengannya. Selama dia bahagia menjalani itu, mengapa harus berhenti? Mungkin kelegaan yang datang karena menjauh dari Argentina, serta berkurangnya perjalanan udara, membuat Messi bisa bermain beberapa tahun lagi di level MLS, bukan hanya demi uang tetapi juga demi kebahagiaan.
AL: Ada skenario yang sangat nyata di mana Messi memutuskan berhenti pada musim ini. Ya, ia menandatangani kontrak yang berlaku hingga 2028. Dan ia mungkin masih bisa mendominasi MLS selama lima tahun lagi jika menginginkannya, seperti dibuktikan oleh penampilan kelas master dalam empat pertandingannya akhir pekan ini. Tetapi di antara kepergian ayahnya, akhir yang menghancurkan dari sebuah Piala Dunia yang gemilang, dan fakta bahwa ia membantu membuka stadion untuk klub yang dikabarkan akan memberinya kepemilikan di masa depan, sebenarnya apa lagi yang tersisa untuk dia lakukan?
Messi tidak duduk di rumah mewahnya sambil berkata kepada dirinya sendiri, 'Astaga, saya tidak bisa menggantung sepatu sampai saya menjuarai CONCACAF Champions Cup.' Perkiraan paling masuk akal adalah pemain Argentina itu akan menutup kariernya setelah musim ini dan sepenuhnya menjalani peran barunya sebagai pebisnis di Miami.
Haruskah Messi bermain di Piala Dunia 2026? Atau 2022 merupakan momen perpisahan yang lebih baik?
TH: Ya, mengingat konteks ayahnya ingin dia bermain pada '26, jelas ada faktor emosional yang berperan. Namun, bagi para pencerita, 2022 akan menjadi alur karakter yang lebih baik. Jadi, mari tetap berada di posisi yang menjengkelkan serba tanggung dan berargumen bahwa Copa America 2024, yang dimenangi Argentina, akan menjadi waktu ideal untuk gantung sepatu.
RT: Tentu. Dia masih menjadi pemain terbaik di turnamen musim panas ini, terlepas dari apa pun yang dikatakan hasil pemungutan suara, dan negaranya menjalani satu perjalanan ajaib hampir semata-mata karena aksi heroiknya. Meski pada akhirnya tidak semuanya berjalan sesuai harapan, dia mampu memberi rakyat Argentina sebuah laju yang magis. Dari apa yang kita ketahui tentang Messi, itu berarti sesuatu, tak peduli betapa sedih akhirnya bagi dirinya di dalam dan di luar lapangan.
AL: Final 2022 akan menjadi perpisahan yang sempurna, tetapi dengan suatu cara, Messi membuktikan bahwa dia adalah pemain terbaik sepanjang masa di Piala Dunia 2026. Dia mencetak delapan gol dan empat assist dan akan memenangi penghargaan pemain terbaik turnamen jika dia bisa melakukan sesuatu saat melawan pertahanan yang bisa dibilang terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Ini adalah turnamen yang sama ketika rival lamanya, Cristiano Ronaldo, hanya menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Hanya untuk itu saja, semua ini layak dijalani.