The Rondo, edisi Lionel Messi: Sang G.O.A.T. pensiun dari Argentina, bagaimana warisannya dan apa selanjutnya untuk Inter Miami?

TH: Dengan seragam Argentina, harus diakui ini sangat tipis. Maradona jelas lebih menyenangkan untuk ditonton, terutama karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan memperlakukan tubuhnya dengan buruk dan mewujudkan lebih banyak "semangat" gaucho yang tak pernah benar-benar dipahami Messi. Maradona adalah Argentina sepenuhnya. Messi butuh waktu jauh lebih lama untuk memikat hati bangsa itu. Namun untuk dua Copa America terbaru dan Piala Dunia 2022, pilihannya adalah Messi. Gelar di Qatar itu merupakan upaya solo lintas generasi menuju sebuah trofi. Benar-benar luar biasa dari pemain yang luar biasa.

RT: Ini soal lintas generasi, bukan? Setiap generasi akan punya "jagoannya" masing-masing, dan mungkin 30 tahun dari sekarang kita membahas sosok baru. Sebagai seseorang dari generasi tertentu, mustahil mengabaikan apa yang telah dicapai Messi, bagaimana ia mencapainya dan, yang sama pentingnya, fakta bahwa ia meraihnya dalam bayang-bayang Maradona. Itu adalah beban yang unik, dan kemampuannya menanggung beban itu menjadi salah satu dari banyak alasan mengapa sekarang ia sedikit unggul.

AL: Messi unggul sangat jauh sebagai pemain klub terbaik dan telah memecahkan semua rekor serangan utama untuk Argentina, tetapi ada argumen kuat bahwa Messi dan Maradona berada di level yang sama, dengan alasan yang berbeda.

Messi adalah mesin bagi Argentina, tetapi selalu terasa bahwa tim nasional lebih menjadi beban baginya ketimbang sesuatu yang benar-benar ia peluk sepenuhnya. Ia bahkan sempat pensiun sekali sebelumnya, pada 2016, karena tekanan absurd yang datang bersama statusnya sebagai bintang Argentina. Ia sangat profesional dan sebagian besar tertutup terhadap mereka yang mengikutinya, yang sepenuhnya menjadi haknya. Namun itu menciptakan dinamika di mana sebagian orang di negara itu merasa ia lebih mengidentifikasi dirinya sebagai seseorang dari Spanyol yang mewakili Argentina. Pada satu titik, bahkan Carlos Tevez lebih populer daripada Messi di negaranya sendiri.

Di sisi lain, Maradona adalah Argentina. Dari gaya hidupnya yang intens hingga gaya bermainnya yang unik, ia mewujudkan segala hal tentang negara itu. Dan di balik semua keanehan yang sangat terkenal serta masalahnya di luar lapangan, ia menang. Ia pada dasarnya adalah Frank the Tank dari Old School di atas lapangan, dan ia menggerakkan seluruh bangsa dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mungkin belum terjadi lagi sejak saat itu.