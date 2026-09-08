The Rondo, edisi Liga Champions: Bisakah PSG meraih tiga gelar beruntun dan tim mana yang akan mengecewakan?

Tom Hindle: Liverpool seharusnya akan sangat menarik. Gaya Andoni Iraola telah dibandingkan dengan Jurgen Klopp, dan meski itu mungkin sedikit berlebihan, semua karakter sepakbola menekan tinggi dan heavy metal ada di sana. Itu pernah menghasilkan keajaiban di Liga Champions sebelumnya dan bisa saja terulang lagi. Beberapa performa besar di bawah sorotan lampu Anfield tentu akan sangat berguna.

Ryan Tolmich: PSG adalah pilihan yang paling jelas, tetapi Barcelona juga menarik. Raksasa Catalan itu belum benar-benar dekat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi performa awal di La Liga menunjukkan tim ini mungkin telah melangkah maju pada musim panas ini. Apakah Rodri adalah kepingan yang hilang? Bisakah Lamine Yamal menambahkan trofi berikutnya ke daftar pencapaiannya yang sudah luar biasa? Itu layak untuk disimak.

Alex Labidou: Mereka mungkin masih setahun lagi dari benar-benar memenanginya, tetapi mari beri sorotan kepada Real Madrid asuhan Jose Mourinho. Madrid tidak pernah mengecewakan dalam urusan drama, dan tim ini seharusnya menghadirkan banyak subplot di samping tantangan yang serius. Saya melihat mereka tersingkir di semifinal, tetapi perjalanannya akan menyenangkan. Mourinho butuh trofi di suatu tempat musim ini jika kembalinya ingin bertahan lama. Namun, trofi yang satu ini tampaknya ditakdirkan untuk tim lain di Spanyol atau satu tim di Jerman.