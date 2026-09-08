The Rondo, edisi Liga Champions: Bisakah PSG meraih tiga gelar beruntun dan tim mana yang akan mengecewakan?
"Die Meister! Die Besten Les grandes équipes! Para juara!"
Lagu terkenal itu kembali bergema pekan ini seiring fase liga Liga Champions 2026-27 akhirnya mulai bergulir. Tim-tim unggulan terlibat dan masing-masing akan yakin mereka bisa mengangkat trofi terbesar yang tersedia pada Mei nanti. Seperti biasa, ini akan menjadi maraton, yang mendorong bahkan tim-tim terbaik dunia hingga ke ambang batas sebelum semuanya tuntas.
Namun, siapa favorit untuk menjuarai musim ini? Pemain mana yang akan menjadi pembeda dan siapa yang akan gagal memenuhi harapan? GOAL menjabarkannya dalam edisi lain dari... The Rondo.
Siapa yang paling membuat Anda bersemangat untuk ditonton?
Tom Hindle: Liverpool seharusnya akan sangat menarik. Gaya Andoni Iraola telah dibandingkan dengan Jurgen Klopp, dan meski itu mungkin sedikit berlebihan, semua karakter sepakbola menekan tinggi dan heavy metal ada di sana. Itu pernah menghasilkan keajaiban di Liga Champions sebelumnya dan bisa saja terulang lagi. Beberapa performa besar di bawah sorotan lampu Anfield tentu akan sangat berguna.
Ryan Tolmich: PSG adalah pilihan yang paling jelas, tetapi Barcelona juga menarik. Raksasa Catalan itu belum benar-benar dekat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi performa awal di La Liga menunjukkan tim ini mungkin telah melangkah maju pada musim panas ini. Apakah Rodri adalah kepingan yang hilang? Bisakah Lamine Yamal menambahkan trofi berikutnya ke daftar pencapaiannya yang sudah luar biasa? Itu layak untuk disimak.
Alex Labidou: Mereka mungkin masih setahun lagi dari benar-benar memenanginya, tetapi mari beri sorotan kepada Real Madrid asuhan Jose Mourinho. Madrid tidak pernah mengecewakan dalam urusan drama, dan tim ini seharusnya menghadirkan banyak subplot di samping tantangan yang serius. Saya melihat mereka tersingkir di semifinal, tetapi perjalanannya akan menyenangkan. Mourinho butuh trofi di suatu tempat musim ini jika kembalinya ingin bertahan lama. Namun, trofi yang satu ini tampaknya ditakdirkan untuk tim lain di Spanyol atau satu tim di Jerman.
Siapa yang akan mengecewakan?
TH: Real Madrid! Anda sudah bisa menulis naskahnya sekarang. Mereka akan membuat fase grup terlihat relatif mudah lalu ambruk ketika babak gugur datang. Dengan semua kekuatan bintang yang ada di sini, mereka memang tidak punya keseimbangan yang tepat untuk mendominasi Eropa.
RT: Dalam perjalanan pertama mereka tanpa Pep Guardiola setelah lebih dari satu dekade, Manchester City mendapat undian mimpi buruk. Itu mungkin tidak akan merugikan mereka pada putaran-putaran awal, tetapi bisa menyiapkan jalan yang berat kemudian, yang tentu tidak ideal bagi klub yang sedang berada dalam fase pembangunan ulang.
AL: Arsenal punya ambisi besar, tetapi tanda-tanda awal menunjukkan mereka akan berbuat lebih banyak di kompetisi domestik. Kesuksesan di Liga Champions sering bergantung pada striker top, dan mereka belum benar-benar menemukan jawaban yang meyakinkan di posisi nomor 9. Januari bisa mengubah itu, tetapi untuk saat ini, ini tampak seperti tim yang menuju tersingkir lebih awal di babak gugur.
Siapa yang akan menjadi Pemain Terbaik Turnamen?
TH: Lamine Yamal. Barca akan memenangkannya setelah melalui beberapa laju yang benar-benar meyakinkan, dan si penyihir Catalan itu akan meraih sedikit trofi individu dalam perjalanannya menuju Ballon d’Or 2027.
RT: Ada beberapa kandidat untuk memenangi ajang ini, dan Bayern Munich punya resep sukses yang paling jelas: membuat Harry Kane mencetak segudang gol. Jika mereka menang, alasannya akan sangat jelas, yang membuatnya menjadi kandidat yang cukup kuat untuk penghargaan Pemain Terbaik Turnamen.
AL: Ada deretan kandidat yang luar biasa, tetapi saya memilih Lamine Yamal, dengan syarat Hansi Flick mengatur menit bermainnya dengan hati-hati. Rodri punya klaim kuat sebagai pemain terbaik Barca, lihat saja betapa dominannya dia di Piala Dunia, tetapi bermain sebagai nomor 6 membuatnya lebih sulit menghasilkan statistik utama yang biasanya mendorong penghargaan seperti ini. Yamal punya bakat untuk menjadikan ini turnamennya.
Adakah yang bisa menghentikan PSG?
TH: Tidak akan mengejutkan jika alur cerita yang familier kembali terjadi di sini. PSG akan kesulitan di fase liga, gagal tampil mengesankan, dan mungkin bahkan membutuhkan aksi heroik pada laga terakhir untuk memastikan tempat di babak gugur. Namun, ketajaman yang nyaris pasti muncul saat fase gugur dimulai akan terlalu berat bagi sebagian besar tim.
RT: Tentu. PSG adalah favorit, tetapi ada tiga tim yang tepat berada di level di belakang mereka: Bayern, Arsenal, dan Barcelona. Ketiganya akan merasa percaya diri dengan peluang mereka. Lalu ada juga kategori tim “bagus tetapi punya celah” seperti Real Madrid, Manchester City, Liverpool, dan Inter yang juga mengintai. PSG adalah pilihan yang bagus, tetapi ini jelas tidak akan mudah.
AL: Tidak yakin apakah ini efek pasca-Piala Dunia atau hanya dampak dari dominasi dalam beberapa tahun terakhir, tetapi PSG tidak terlihat sama pada musim ini. Mereka akan tetap bersaing seperti biasanya, tetapi tampaknya Barcelona atau Bayern Munich punya bekal yang sangat baik untuk merebut trofi tahun ini.
Siapa yang memenangkannya?
TH: Barcelona! Mereka sudah mengincarnya selama beberapa tahun terakhir, dan dengan Rodri di dasar lini tengah itu, semoga beruntung merebut bola dari mereka! Akan ada satu atau dua pertanyaan soal hamstring Raphinha. Namun jika dia tetap bugar, maka raksasa Catalan itu akan memenangkan semuanya.
RT: Mari bikin sedikit kejutan dan pilih Bayern. Kane ya Kane, dan Olise juga punya kemampuan untuk memenangkan pertandingan seorang diri. Apakah pertahanannya cukup bagus? Apa yang akan terjadi dengan Jamal Musiala? Pertanyaan besar, tetapi bisa saja terjawab dengan cara yang membuat Bayern meraih trofi yang mereka dambakan.
AL: Bayern memiliki trio penyerang terbaik di dunia, tetapi ada pertanyaan serius di lini tengah, posisi bek sayap, dan di bawah mistar. Bisakah mereka melangkah hingga akhir dengan Manuel Neuer yang kesulitan begitu parah dalam laga-laga besar, untuk klub DAN negara, sepanjang setahun terakhir?
Itu membuat pilihan jatuh kepada Barcelona. Menambahkan Gabriel Jesus ke lini serang yang menampilkan Anthony Gordon dan Lamine Yamal, dengan Rodri sebagai jangkar lini tengah, memberi mereka keseimbangan yang sangat menarik. Ini memang belum sampai era Messi-Suarez-Neymar, tetapi skuad ini mendekati beberapa tim Messi lainnya di Catalonia. Waspadai mereka.