Tom Hindle: Mungkin agak terlalu mengikuti tren kalau saya bilang Mamadou Sangare ke Brentford. Perkembangannya melesat cepat dan kemungkinan dia akan mengenakan seragam Man United dalam 18 bulan ke depan.

Namun, untuk yang benar-benar terbaik, jawabannya adalah Bruno Guimaraes ke Arsenal, dan selisihnya cukup jauh. Guimaraes adalah salah satu dari lima gelandang tengah terbaik di Premier League, salah satu yang terbaik di posisinya di dunia, dan andalan tim nasional Brasil. Dia bisa bermain sebagai No.6, No.8, dan No.10, serta punya kegigihan yang dibutuhkan untuk bermain dalam tim Mikel Arteta. Ditambah lagi, £75 juta adalah sebuah "harga murah" di pasar seperti sekarang. Mungkin yang paling penting, transfer ini memperkuat posisi Arsenal yang paling jelas lemah. Cedera apa pun pada Declan Rice bisa saja merusak musim Arsenal. Kini, tenaganya bisa lebih dijaga.

Alex Labidou: Rodri ke Barcelona, meski saya punya pilihan kejutan di No. 2, dan jaraknya tipis. Rodri memberi Barça sesuatu yang mereka kurang sejak Sergio Busquets pergi: kontrol dan ketangguhan di dasar lini tengah. Dia adalah No. 6 terbaik di dunia dan, seperti yang dia tunjukkan di Piala Dunia, bisa membuat hidup lawan sangat sulit. Real Madrid mungkin masih menjadi favorit untuk menjuarai La Liga, tetapi jangan kaget jika Barcelona menjuarai Liga Champions musim ini.

Untuk No. 2, bagaimana dengan Bradley Barcola ke Liverpool? Ya, Liverpool masih punya lubang dan bukan favorit untuk menjuarai Premier League, tetapi tim Anfield membuat pernyataan yang sudah lama dibutuhkan kasta tertinggi Inggris. Klub-klub Premier League biasanya bisa membeli hampir siapa saja, tetapi memboyong pemain dengan kualitas seperti Barcola dari PSG saat dia memasuki masa puncaknya adalah hal yang berbeda. Lihat saja upaya Arsenal yang terlalu muluk untuk mengejar Vini Jr. Fakta bahwa Barcola memilih meninggalkan kenyamanan Paris dan mengejar peluang untuk menjadi sosok utama di Anfield mengatakan banyak hal tentang ambisinya. Allez.

Ryan Tolmich: Ada pemenang yang jelas, yaitu Barcelona mendapatkan Rodri dengan harga yang terasa seperti sangat murah. Gelandang terbaik di dunia itu langsung melenggang masuk ke tim Barcelona, memberi mereka seorang jenderal yang bisa, dan mungkin akan, membawa tim ini ke level baru. Dia bukan rekrutan untuk masa depan; dia adalah rekrutan untuk saat ini, dan Barcelona sekarang adalah tim yang jauh lebih baik.



