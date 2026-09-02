The Rondo, edisi Jendela Transfer: Seberapa buruk saga Folarin Balogun bagi USMNT? Apakah Arsenal membuat perekrutan terbaik? Siapa yang melakukan langkah terburuk?
Tarik napas... Ini adalah bursa transfer yang aneh. Piala Dunia membuat sejumlah kesepakatan rampung lebih awal di bursa, lalu semua yang lain berlangsung sangat, sangat terlambat. Sudah lama klub-klub tidak kelabakan pada hari-hari terakhir, dengan saga besar dimainkan di depan publik. Aktivitas transfer dalam beberapa bursa terakhir ditandai oleh efisiensi. Yang satu ini benar-benar kacau.
Namun, bursa ini juga terasa sedikit hambar. Di tengah semua drama dalam proses transfer, para pemainnya sendiri mengecewakan. Tim-tim terbaik Premier League saling berjualan, sesuatu yang beberapa tahun lalu tak terpikirkan. Manchester City memperkuat rival Eropa dengan menjual Rodri yang tidak puas. Hanya perburuan Yan Diomande yang menghadirkan drama, dan itu pun berakhir dengan seorang pesepakbola yang sangat bagus pindah ke Real Madrid (hentikan kami jika Anda pernah mendengar yang satu ini sebelumnya!)
Ada juga sedikit drama di kubu USMNT, terutama dengan Folarin Balogun, yang menjalani situasi jadi-tidak jadi dengan Everton pada hari terakhir bursa sebelum membatalkan kepindahan itu pada saat-saat terakhir. Klasik. Itu adalah beberapa bulan yang aneh, dan GOAL menulis melihat semuanya dalam edisi lain dari... The Rondo.
Transfer terbaik pada bursa transfer sejauh ini apa?
Tom Hindle: Mungkin agak terlalu mengikuti tren kalau saya bilang Mamadou Sangare ke Brentford. Perkembangannya melesat cepat dan kemungkinan dia akan mengenakan seragam Man United dalam 18 bulan ke depan.
Namun, untuk yang benar-benar terbaik, jawabannya adalah Bruno Guimaraes ke Arsenal, dan selisihnya cukup jauh. Guimaraes adalah salah satu dari lima gelandang tengah terbaik di Premier League, salah satu yang terbaik di posisinya di dunia, dan andalan tim nasional Brasil. Dia bisa bermain sebagai No.6, No.8, dan No.10, serta punya kegigihan yang dibutuhkan untuk bermain dalam tim Mikel Arteta. Ditambah lagi, £75 juta adalah sebuah "harga murah" di pasar seperti sekarang. Mungkin yang paling penting, transfer ini memperkuat posisi Arsenal yang paling jelas lemah. Cedera apa pun pada Declan Rice bisa saja merusak musim Arsenal. Kini, tenaganya bisa lebih dijaga.
Alex Labidou: Rodri ke Barcelona, meski saya punya pilihan kejutan di No. 2, dan jaraknya tipis. Rodri memberi Barça sesuatu yang mereka kurang sejak Sergio Busquets pergi: kontrol dan ketangguhan di dasar lini tengah. Dia adalah No. 6 terbaik di dunia dan, seperti yang dia tunjukkan di Piala Dunia, bisa membuat hidup lawan sangat sulit. Real Madrid mungkin masih menjadi favorit untuk menjuarai La Liga, tetapi jangan kaget jika Barcelona menjuarai Liga Champions musim ini.
Untuk No. 2, bagaimana dengan Bradley Barcola ke Liverpool? Ya, Liverpool masih punya lubang dan bukan favorit untuk menjuarai Premier League, tetapi tim Anfield membuat pernyataan yang sudah lama dibutuhkan kasta tertinggi Inggris. Klub-klub Premier League biasanya bisa membeli hampir siapa saja, tetapi memboyong pemain dengan kualitas seperti Barcola dari PSG saat dia memasuki masa puncaknya adalah hal yang berbeda. Lihat saja upaya Arsenal yang terlalu muluk untuk mengejar Vini Jr. Fakta bahwa Barcola memilih meninggalkan kenyamanan Paris dan mengejar peluang untuk menjadi sosok utama di Anfield mengatakan banyak hal tentang ambisinya. Allez.
Ryan Tolmich: Ada pemenang yang jelas, yaitu Barcelona mendapatkan Rodri dengan harga yang terasa seperti sangat murah. Gelandang terbaik di dunia itu langsung melenggang masuk ke tim Barcelona, memberi mereka seorang jenderal yang bisa, dan mungkin akan, membawa tim ini ke level baru. Dia bukan rekrutan untuk masa depan; dia adalah rekrutan untuk saat ini, dan Barcelona sekarang adalah tim yang jauh lebih baik.
Apa yang terburuk?
TH: Savinho pindah ke Spurs dengan nilai £75 juta lalu langsung berganti nama menjadi "Savio." Pemain Brasil itu pesepakbola yang lumayan, dan sangat berdampak dalam situasi satu lawan satu. Namun, torehan golnya yang cuma dua dalam dua tahun untuk Man City sangat mengkhawatirkan, paling tidak jika ingin mengatakannya secara gamblang. Spurs mungkin merasa dia masih punya banyak hal untuk ditawarkan, dan pada usia 22 tahun itu masuk akal. Meski begitu, ini pembayaran yang sangat berlebihan untuk seseorang yang belum membuktikan bahwa dia bisa menjadi lebih dari sekadar winger Premier League yang lumayan.
AL: Seluruh bursa transfer Tottenham? Jika sebuah klub menghabiskan sekitar £400 juta dan tetap membuat Anda bertanya-tanya apakah mereka merekrut siapa pun yang mampu mengubah tim, apakah ini saatnya memasukkan meme Joker membakar uang di sini?
Savinho dan Omar Marmoush bertalenta, dan Sandro Tonali adalah gelandang Premier League yang sudah terbukti, tetapi Spurs membayar harga bak superstar untuk sekumpulan pemain yang rela dilepas oleh klub lama mereka. Ya, para pemain memang harus mau bermain untuk Tottenham, dan itu mungkin setengah dari tantangannya. Namun, di mana pusat proyeknya? Start buruk mereka hanya membuat bursa transfer itu terlihat lebih buruk. Dan kesepakatan untuk
Mykhailo Mudryk? LOL.
RT: Meski ada kebutuhan yang jelas di lini tengah setelah kepergian Rodri, Manchester City menggelontorkan uang gila-gilaan untuk Enzo Fernandez terasa sangat, sangat keliru. Apakah dia pemain bagus? Tentu. Dia juga menjadi persona non grata di Inggris setelah Piala Dunia musim panas ini dan, sejujurnya, tidak pernah benar-benar menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pemain bernilai sembilan digit di Premier League. Apakah ini kepanikan atau sekadar sisi positif yang banyak dari kami tidak lihat? Kita akan mengetahuinya.
Pemain USMNT mana yang membuat langkah terbaik? Siapa yang membuat langkah terburuk?
TH: Yang terbaik? Mungkin Gio Reyna, yang memanfaatkan Piala Dunia yang lumayan untuk pindah ke Strasbourg. Itu tampaknya cocok di liga yang tidak terlalu intens untuk talenta yang mungkin hanya butuh lingkungan yang tepat untuk menunjukkan kemampuannya. Teori konspirasi penulis ini adalah bahwa setengah musim yang cukup bagus akan memberinya tempat di Chelsea, tempat mereka bisa memasarkan "bintang Amerika baru" mereka. Soal yang terburuk... Tidak ada yang benar-benar buruk, per se. Tetapi transfer Sebastian Berhalter ke Middlesbrough tidak bagus untuk MLS. Kompetisi tertinggi Amerika Utara itu sedang berupaya memosisikan diri lebih unggul daripada divisi kedua Inggris, dan keputusannya untuk keluar dari kandidat juara MLS Cup demi mediokritas papan tengah sedikit mengecewakan, meski awalnya cukup kuat.
AL: Saya akan memilih opsi anti-mainstream untuk kedua pilihan: Sebastian Berhalter ke Middlesbrough sebagai yang terbaik dan Diego Kochen ke Lyngby sebagai yang terburuk.
Berhalter sudah menjadi pemain yang sangat bagus selama bertahun-tahun, tetapi kesuksesannya selalu datang dengan label “cuma MLS” yang melekat. Di divisi kedua Inggris, dia tampil luar biasa dan dengan cepat menjadi favorit suporter untuk tim yang mengincar promosi ke Premier League.
Soal Kochen, saya paham logika di balik peminjaman itu. Dia sangat membutuhkan menit bermain. Tetapi apakah bergabung dengan Lyngby yang baru promosi dan diperkirakan akan berjuang menghindari degradasi benar-benar tujuan yang tepat? Tim itu belum meraih kemenangan dan sudah kebobolan 11 gol dalam enam pertandingan pertamanya. Kochen memang mendapat banyak pekerjaan dan secara individu menunjukkan kilasan kemampuan, tetapi peminjaman untuk prospek papan atas seharusnya membangun kepercayaan diri. Sulit membayangkan banyak rasa percaya diri mengalir di pinggiran Kopenhagen saat ini.
RT: Secara umum, tampaknya sebagian besar pemain yang berpindah dari USMNT menempatkan diri mereka dalam posisi untuk sukses. Tidak ada yang lebih menonjol daripada Zavier Gozo, yang menutup siklus terakhir tepat di luar skuad USMNT tetapi memulai siklus ini sebagai salah satu prospek teratas yang patut dipantau. Crystal Palace tampaknya punya rencana untuknya, dan itu penting bagi pemain dengan potensi seperti Gozo.
"Terburuk" terdengar terlalu keras, tetapi yang menimbulkan beberapa pertanyaan? Ada begitu banyak pembicaraan soal para pemain Amerika di Middlesbrough, tetapi tiga di antaranya berada di posisi yang sama di lini tengah. Dengan Aidan Morris yang sudah mapan dan Sebastian Berhalter yang sudah berkembang pesat, di mana Rokas Pukstas akan cocok? Itu tanda tanya, tetapi bisa segera terjawab jika ketiganya bermain bersama.
Seberapa buruk gagalnya transfer Folarin Balogun?
TH: Lupakan saja. Kita sedang membicarakan sekitar enam bulan yang bagus dan beberapa laga yang lumayan di Piala Dunia. Tentu, kita semua ingin melihat pemain Amerika bermain di Premier League. Itu sepenuhnya wajar dan sah. Namun, Everton memang sedikit terasa sebagai kecocokan yang aneh. Selama Balogun terus membuktikan dirinya, momennya akan tiba, mungkin secepat Januari.
AL: Ini adalah hal terakhir yang dibutuhkan Folarin Balogun.
Setelah melewati musim panas ketika dia secara tidak adil dikaitkan dengan Gedung Putih terkait pembatalan skorsing kartu merah kontroversialnya melawan Bosnia, Balogun perlu menjadi berita karena alasan yang tepat. Sebaliknya, namanya justru menjadi pusat dari kisah kacau lainnya. Dia membutuhkan transfer yang mulus dan awal yang baru. Dia tidak mendapatkan keduanya.
Sampai cerita lengkapnya terungkap, tidak adil untuk menimpakan semuanya kepada Balogun, karena ada banyak pihak yang patut disalahkan. Monaco sudah tahu sejak momen Piala Dunia berakhir bahwa Balogun ingin pergi, jadi menunggu sampai jam-jam terakhir bursa transfer untuk membawa sebuah kesepakatan mendekati garis finis terkesan sebagai perencanaan yang buruk. Everton juga tidak bebas dari kesalahan, mengingat kekhawatiran medis mereka yang muncul terlambat mengubah syarat kesepakatan saat sang pemain sudah berada di tempat latihan klub. Namun, Balogun juga harus menerima sebagian tanggung jawab. Membatalkan transfer setelah tiba di tempat latihan klub adalah haknya, terutama jika Everton mencoba menegosiasikan ulang kesepakatan itu, tetapi itu tetap menempatkannya dalam posisi sulit. Para perwakilannya juga akan menghadapi pertanyaan mengapa hubungan itu memburuk sedemikian rupa hingga tidak ada solusi yang bisa ditemukan.
Kekhawatiran langsungnya adalah Balogun menjadi Peter Odemwingie berikutnya. Dia kembali ke Monaco dalam keadaan tidak puas, dengan pertanyaan terus mengiringinya dan para peminat potensial bertanya-tanya apakah kesepakatan pada Januari layak dengan segala kerumitannya. Itu akan menempatkannya dalam posisi yang bahkan lebih buruk daripada posisi yang coba dia tinggalkan.
RT: Tidak bagus, dan ini tidak mencerminkan siapa pun dengan baik. Monaco tampak seperti pihak jahat, terutama di mata Chelsea. Everton kehilangan seorang striker dan gagal menggantikannya. Lalu ada Balogun, yang menjadi pusat kontroversi kedua dalam satu musim panas, adil atau tidak adil. Ini tidak ideal, dan membuat Balogun berada dalam ketidakpastian sambil menambahkan satu momen aneh lagi ke halaman Wikipedia miliknya.
Klub mana yang benar-benar meningkat?
TH: Situasinya benar-benar masih perlu mereda, tetapi ini terasa seperti musim panas yang penuh bongkar-pasang tanpa benar-benar "meng-upgrade" tim. Spurs mendatangkan beberapa talenta serius, tetapi performa awal mereka menunjukkan bahwa peningkatan mereka sebagai sebuah tim patut dipertanyakan. Menambahkan Bradley Barcola ke dalam skuad adalah keuntungan bagi Liverpool. Rombakan senilai £400 juta dalam proyek pembangunan ulang Manchester City terlihat lumayan, tetapi itu tidak akan menutupi kehilangan Rodri. Arsenal juga layak disebut, tetapi kegagalan merekrut Vinicius, yang benar-benar mereka yakini punya peluang untuk didapatkan, adalah kehilangan besar. Kalau begitu, bagaimana dengan Real Madrid, yang baru saja merekrut sejumlah pesepakbola bagus? (lagi).
AL: Meskipun Monaco menggagalkan apa yang bisa menjadi bursa transfer Chelsea yang epik dengan membatalkan kepindahan Lamine Camara ke London, mari kita bicara tentang Chelsea.
Ya, mereka kehilangan Enzo Fernandez dan gagal mendapatkan pengganti yang sudah mereka incar, tetapi mereka mendatangkan Morgan Rogers, Emiliano Martínez, Maxence Lacroix, Geovany Quenda, dan beberapa kepingan berguna lainnya. Ini adalah skuad yang paling seimbang yang dimiliki Chelsea dalam beberapa tahun terakhir. Masih ada celah, khususnya di lini tengah setelah transfer Camara gagal, dan pertanyaan di lini pertahanan juga masih ada. Namun, tim ini bisa langsung bersaing. Kombinasi merekrut Xabi Alonso dan membuat beberapa perekrutan cerdas menjadi alasannya.
RT: Ini mungkin jawaban yang kontroversial karena ada sebagian media sosial yang mengatakan mereka tidak melakukan cukup banyak, tetapi Arsenal benar-benar menempatkan diri mereka untuk melesat meninggalkan para pesaing di liga musim ini. Tambahan baru Christos Tzolis, Bruno Guimarães, dan Ezri Konsa langsung mengangkat level tim yang memasuki musim ini sebagai juara bertahan. Apakah mereka mendapatkan nama yang "kelas dunia"? Tidak, tetapi mereka memang tidak membutuhkannya. Arsenal memilih peningkatan bertahap, yang pada umumnya memang menjadi hal yang menjaga kemenangan tetap berkelanjutan, bukan menghamburkan uang demi itu semata.
Klub atau pemain mana yang perlu bergerak dan tidak melakukannya?
TH: Isu gelandang tengah Liverpool sudah cukup sering muncul, dan mungkin itu sedikit dibesar-besarkan. Alexis Mac Allister bisa bermain dalam peran yang lebih dalam, dan tidak ada peningkatan yang jelas di posisi itu untuk Andoni Iraola. Manchester United adalah yang paling jelas, karena kenapa Luke Shaw masih menjadi bek kiri mereka?
AL: Kembali ke Monaco dan Balogun. Dari sudut pandang klub, ini adalah salah satu kegagalan bursa transfer terburuk dalam beberapa tahun terakhir.
Monaco kini memiliki dua pemain, Balogun dan Lamine Camara, yang siap pergi, hanya untuk transfer mereka gagal pada momen terakhir yang memungkinkan. Yang lebih mengkhawatirkan, Monaco tampaknya sudah mulai merencanakan hidup tanpa mereka dengan beralih ke pemain-pemain yang lebih muda. Klub baru saja meraih kemenangan mengesankan atas Marseille dan berada di puncak Ligue 1, tetapi cara mereka menangani bursa transfer mengancam menggagalkan momentum itu.
Monaco sekarang harus melakukan pengendalian kerusakan serius terhadap kedua pemain tersebut. Banyak dari ini bisa dihindari jika klub bertindak lebih awal alih-alih mencoba bermain catur 3D dengan harapan bisa mewujudkan dua kesepakatan pada hari terakhir bursa transfer yang saling bergantung secara bersamaan.
RT: Liverpool mungkin membutuhkan saya sebagai gelandang bertahan musim ini. Kurangnya stok pemain klub di lini tengah sangat, sangat mengkhawatirkan, meski para penyerang yang mereka miliki mungkin bisa menutupinya. Setiap pertandingan akan seperti lomba lari dan, meski mereka mungkin memenangi sebagian besar di antaranya, Anda benar-benar tidak bisa menang di level tertinggi dengan cara seperti itu. Itu bisa menjadi bumerang bagi mereka, dan sejujurnya itu sudah terjadi dalam beberapa pertandingan pertama.