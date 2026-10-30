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MLS Rondo 1-1GOAL

The Rondo: Bisakah Lionel Messi dan Inter Miami kembali menjadi juara? Akankah Nashville gagal mencapai target? Apakah Cavan Sullivan, Julian Hall, dan para pemain muda mulai menguasai MLS?

Dari persaingan memperebutkan MLS Cup hingga bintang-bintang yang tengah naik daun di liga dan Sprint Season 2027, para penulis GOAL mengulas sorotan-sorotan utama.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Musim reguler MLS tinggal menyisakan dua pekan pertandingan, dan masih banyak yang diperebutkan. Nashville sudah meraih Supporters’ Shield, tetapi Lionel Messi dan Inter Miami selaku juara bertahan tentu akan turut menentukan siapa yang mengangkat trofi MLS Cup. Sementara itu, Antoine Griezmann membantu menghidupkan peluang Orlando City lolos ke playoff sejak kedatangannya.

    Di tempat lain, Cavan Sullivan dan para pemain muda Philadelphia Union membantu membalikkan keadaan musim mereka, sementara Julian Hall dan para pemain remaja New York Red Bulls juga mengejar tiket playoff. LA Galaxy, Toronto FC, dan Portland Timbers termasuk di antara tim-tim lain yang berjuang agar musim mereka tidak berakhir. Bagi beberapa pelatih, pekerjaan mereka pun bisa menjadi taruhan.

    Saat musim ini mendekati akhir, MLS juga memberikan gambaran tentang apa yang akan datang berikutnya: Sprint Season 2027. Jadi, siapa yang akan menjadi juara tahun ini? Tim mana yang mungkin harus menelan kekecewaan? Dan bagaimana kita harus menyikapi eksperimen liga berikutnya? Para penulis GOAL membahas semuanya dalam edisi terbaru The Rondo.

  • Apa yang menjadi cerita terbesar musim ini?

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    Icon Sportswire

    Sullivan menjadi sosok terdepan dalam kebangkitan Philadelphia Union dan gelombang pemain muda yang kian mengemuka di seluruh MLS.

    Alex Labidou: Peremajaan skuad. Menjelang musim ini, ada tanda-tanda Red Bulls akan sepenuhnya mengandalkan pemain muda di bawah Michael Bradley. Namun, adakah yang menyangka mereka akan menurunkan tiga pemain remaja sebagai starter? Atau Sullivan akan mencatatkan statistik setara kandidat MVP pada paruh kedua musim?

    Liga ini patut diapresiasi atas investasinya di akademi pemain muda, yang akhirnya tampak membuahkan hasil.

    Ryan Tolmich: Mungkin terdengar agak gila, tetapi kebangkitan Union. Mereka memenangkan Shield musim lalu, tampil buruk pada paruh pertama musim ini, lalu memberi keleluasaan kepada para pemain muda. Sullivan, Neil Pierre, dan Frankie Westfield kini menjadi pemain tim nasional, dan ada alasan kuat untuk optimistis terhadap peluang mereka di fase pascamusim. Tak seorang pun bisa membayangkan itu sebelum Piala Dunia 

  • Siapa yang akan menjadi juara musim ini?

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    Icon Sportswire

    Luis Suarez menunjukkan kebangkitan luar biasa dengan torehan 16 gol dan tujuh assist musim ini pada usia 39 tahun.

    AL: Ini mungkin pendapat yang tidak populer, tetapi saya menjagokan Inter Miami untuk kembali menjadi juara. Tak bisa dimungkiri, Nashville menjalani musim yang hebat dan layak memenangi Supporters’ Shield. Namun, ketika memasuki babak dengan sistem gugur satu pertandingan, bisakah Anda benar-benar mengesampingkan Inter Miami yang memiliki Lionel Messi serta dua penyerang, Luis Suárez dan Germán Berterame, yang juga mampu menentukan jalannya pertandingan?

    Di atas kertas, ancaman terbesar bagi Miami seharusnya LAFC. Namun, LAFC kesulitan mencapai potensi terbaiknya musim ini, sehingga kita mungkin akan menyaksikan Miami kembali melaju hingga menjadi juara.

    RT: Selama Messi masih bermain di liga ini, bodoh jika Anda bertaruh melawannya. Jika dia berada di lapangan, Miami adalah favorit. Titik. 

  • Siapa yang akan menjadi kekecewaan terbesar musim ini?

    Nashville SC v Atlanta United
    Getty Images Sport

    Nashville telah meraih Supporters’ Shield, tetapi ekspektasi terhadap mereka akan semakin tinggi saat babak playoff dimulai.

    AL: Nashville atau Chicago. Nashville sekali lagi menjadi tim terbaik MLS di musim reguler, tetapi babak play-off sangat ditentukan oleh lawan yang dihadapi. Kekhawatirannya, mereka akan bertemu seorang bintang yang sedang tampil gemilang.

    Lihat saja tahun lalu, ketika Messi mencetak dua gol dalam laga penentuan dan menyingkirkan Nashville pada putaran pertama. Nashville membalas kekalahan itu atas Miami di Champions Cup tahun ini, tetapi memenangi Shield bukan berarti tugas mereka sudah selesai.

    Sementara bagi Chicago, keberhasilan Gregg Berhalter membawa mereka kembali ke babak play-off untuk tahun kedua berturut-turut setelah hampir satu dekade absen tentu menggembirakan. Namun, dengan Berhalter sebagai pelatih dan kedatangan Robert Lewandowski, ekspektasi terhadap tim ambisius ini semakin tinggi. Saat ini, tim tersebut tampak seperti akan tersingkir lebih awal.

    RT: Kalau mengacu pada jawaban saya di atas? Nashville. Mereka sejauh ini tim terbaik musim ini, tetapi kita semua tahu bahwa keunggulan itu tidak selalu terbawa ke babak play-off. Rekor mereka di musim reguler membuat mereka berada dalam posisi wajib juara atau dianggap gagal, dan lebih sering daripada tidak, tim dalam posisi seperti itu justru gagal. 

  • Siapa saja yang merebut tiket-tiket terakhir ke babak play-off?

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    Newscom World

    LA Galaxy termasuk segelintir tim yang berjuang menjaga peluang lolos ke babak playoff saat musim memasuki fase akhir.

    AL: Di Wilayah Timur, saya akan membuat prediksi berani: Toronto akan menyusul FC Cincinnati ke posisi wild card, meski duel Hell Is Real di playoff selalu menarik. Robin Fraser kemungkinan harus membawa timnya ke playoff untuk mempertahankan posisinya sebagai pelatih, dan skuadnya kini nyaris seluruhnya fit untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saya memperkirakan Toronto akan lolos.

    Di Wilayah Barat, Seattle kemungkinan akan mengungguli Colorado dalam perebutan posisi ketujuh, sementara Rapids dan LA Galaxy mengamankan posisi wild card. Galaxy kembali lolos ke playoff di posisi kesembilan.

    RT: Saya memilih New York Red Bulls untuk mengubah peta persaingan playoff Wilayah Timur, serta LA Galaxy dan Portland Timbers di Wilayah Barat. New York Red Bulls seharusnya lolos semata-mata berkat kepercayaan diri para pemain mudanya, sementara peluang di Wilayah Barat terbuka lebar, terutama karena tim-tim yang saat ini menempati posisi tersebut tampak memiliki kelemahan. Meski begitu, ini MLS, jadi hasilnya sulit ditebak. 

  • Manajer mana yang paling berada di bawah tekanan?

    Pascal Jansen
    Getty

    Pascal Jansen dan NYCFC terancam gagal lolos ke babak play-off, sementara klub bersiap pindah ke stadion baru.

    AL: Sedikit curang, tetapi saya akan menyebut tiga nama: Fraser, Greg Vanney, dan Mikey Varas.

    Ya, Toronto FC terpukul oleh cedera musim ini. Namun, ketika sebuah klub mengeluarkan biaya transfer tertinggi dalam sejarahnya untuk merekrut pemain seperti Josh Sargent, ekspektasinya tentu sangat tinggi.

    Tugas Vanney sederhana: lolos ke babak play-off atau dianggap gagal. Sulit membayangkan juara MLS Cup gagal memanfaatkan kesuksesannya di dalam maupun luar lapangan separah Galaxy. Gelar mereka pada 2024 mulai terasa lebih seperti jawaban untuk pertanyaan “Tahukah Anda?” ketimbang awal dari sesuatu yang berkelanjutan.

    Terakhir, Varas akan menghadapi tekanan besar setelah San Diego gagal kembali ke babak play-off. Klub ini juga memiliki ambisi besar, tetapi salah menangani keputusan untuk berpisah dengan Chucky Lozano, keputusan yang melibatkan Varas secara langsung. Dua musim pertama San Diego terasa jauh lebih mirip dengan St. Louis ketimbang LAFC, dan klub ini sangat ingin menghindari jejak St. Louis.

    RT: Pascal Jansen dari NYCFC. Musim ini berjalan aneh dan penuh ketegangan. Saat ini, mereka berada di luar zona play-off. Dengan stadion baru yang megah dalam proses pembangunan, NYCFC tidak membutuhkan banyak alasan untuk membidik pelatih ternama. Kegagalan lolos ke babak play-off sudah lebih dari cukup untuk membenarkan keputusan itu.

  • Apakah Anda antusias menyambut musim sprint?

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    NurPhoto

    Musim Sprint MLS 2027 akan mempertandingkan 14 laga musim reguler sebelum babak play-off, seiring persiapan liga beralih ke kalender barunya.

    AL: Kurang lebih? Secara teori, musim yang lebih singkat seharusnya membuat setiap pertandingan berlangsung dengan tekanan yang jauh lebih besar. Namun, mempertahankan babak play-off yang diikuti 16 tim terasa seperti peluang yang terlewatkan. Mengapa tidak mencoba format yang lebih mirip NBA Cup, dengan fase grup dan lebih sedikit tim di fase gugur? Ironisnya, itu adalah upaya bola basket untuk lebih menyerupai sepakbola.

    Meski begitu, dengan hanya 14 pertandingan di musim reguler, setiap hasil akan jauh lebih menentukan. Dan karena Sprint Season berakhir pada Mei, tidak akan ada jeda sepi pada musim panas yang perlu dikhawatirkan.

    RT: Tentu! MLS selalu penuh kejutan dan keanehan, jadi apa yang terjadi jika satu musim penuh dipadatkan menjadi beberapa pekan saja? Mudah-mudahan, banyak kekacauan dan keseruan. Mari kita mulai pertandingannya! 