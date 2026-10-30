Musim reguler MLS tinggal menyisakan dua pekan pertandingan, dan masih banyak yang diperebutkan. Nashville sudah meraih Supporters’ Shield, tetapi Lionel Messi dan Inter Miami selaku juara bertahan tentu akan turut menentukan siapa yang mengangkat trofi MLS Cup. Sementara itu, Antoine Griezmann membantu menghidupkan peluang Orlando City lolos ke playoff sejak kedatangannya.

Di tempat lain, Cavan Sullivan dan para pemain muda Philadelphia Union membantu membalikkan keadaan musim mereka, sementara Julian Hall dan para pemain remaja New York Red Bulls juga mengejar tiket playoff. LA Galaxy, Toronto FC, dan Portland Timbers termasuk di antara tim-tim lain yang berjuang agar musim mereka tidak berakhir. Bagi beberapa pelatih, pekerjaan mereka pun bisa menjadi taruhan.

Saat musim ini mendekati akhir, MLS juga memberikan gambaran tentang apa yang akan datang berikutnya: Sprint Season 2027. Jadi, siapa yang akan menjadi juara tahun ini? Tim mana yang mungkin harus menelan kekecewaan? Dan bagaimana kita harus menyikapi eksperimen liga berikutnya? Para penulis GOAL membahas semuanya dalam edisi terbaru The Rondo.