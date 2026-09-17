Tom Hindle: Sedikit berisiko. Ada 13 pemain yang mendapat panggilan perdana, itu bagus untuk publik dan memberi nuansa positif, tetapi nyaris tidak ada pengalaman sama sekali di sini. Tentu, Amerika Serikat perlu menatap masa depan, tetapi ada risiko Pochettino terlalu cepat memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda. Sullivan masuk akal, begitu juga Zavier Gozo, Peyton Miller, Neil Pierre, dan Julian Hall. Namun, apa alasan di balik masuknya Cole Campbell? Apakah Mathis Albert benar-benar sudah siap? Sulit juga.

Ryan Tolmich: Kurang lebih seperti yang Anda inginkan: perpaduan sempurna antara yang lama dan yang baru. Banyak wajah muda yang menarik ada di sana, tetapi ada juga nama-nama yang sudah dikenal dan bisa membimbing mereka. Sering kali ada tarik-ulur antara memulai dari awal dan mempertahankan sesuatu yang familier, tetapi tampaknya Pochettino berhasil menyeimbangkan tarik-ulur itu dengan sangat baik.

Alex Labidou: Patut diapresiasi Mauricio Pochettino karena membuat beberapa keputusan berani, meski USMNT sempat menemui beberapa kendala. Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada semuanya bisa datang sebagai unggulan melawan kelompok ini jika membawa skuad terkuat mereka. Namun, pada tahap siklus Piala Dunia seperti ini, Anda perlu melihat apa yang dimiliki dalam kumpulan pemain tim nasional, terutama di antara para pemain muda. Dengan laga Nations League yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November, itu tampak menjadi momen yang lebih memungkinkan bagi bintang-bintang seperti Christian Pulisic dan Weston McKennie untuk kembali, asalkan mereka fit.