The Rondo: Apakah perjudian Mauricio Pochettino pada skuad muda timnas Amerika Serikat berani atau terlalu berlebihan, terlalu cepat? Apa yang bisa diberikan Cavan Sullivan dkk.?
Saatnya memberi kesempatan kepada para pemain muda. Setelah banyak spekulasi soal siapa yang akan dibawa masuk ke skuad USMNT musim gugur ini, pelatih Mauricio Pochettino memilih opsi semuda mungkin. Sebanyak 13 dari 28 pemain yang dipanggil belum pernah bermain untuk tim senior Amerika Serikat sebelumnya. Cavan Sullivan, Julian Hall, Adri Mehmeti, dan Zavier Gozo termasuk di antara para remaja bertalenta tinggi yang dibawa kali ini. Dan tidak ada tempat untuk Christian Pulisic.
Tentu, beberapa pemain senior tetap masuk skuad. Namun selain itu, ini adalah skuad yang sangat memikirkan masa depan. Tapi apakah itu pendekatan yang tepat? Laga persahabatan melawan Meksiko, Kanada, Chile, dan Peru tidak akan mudah. Bisakah Amerika Serikat menang dengan sekumpulan pemain muda? Dan apakah ini sedikit terlalu cepat untuk melempar mereka ke situasi yang berat? Penulis GOAL membahas skuad terbaru Amerika Serikat, dan mempertanyakan apakah para pemain muda ini benar-benar siap tampil dalam edisi lain dari... The Rondo.
Pendapat tentang skuad tim nasional putra Amerika Serikat?
Tom Hindle: Sedikit berisiko. Ada 13 pemain yang mendapat panggilan perdana, itu bagus untuk publik dan memberi nuansa positif, tetapi nyaris tidak ada pengalaman sama sekali di sini. Tentu, Amerika Serikat perlu menatap masa depan, tetapi ada risiko Pochettino terlalu cepat memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda. Sullivan masuk akal, begitu juga Zavier Gozo, Peyton Miller, Neil Pierre, dan Julian Hall. Namun, apa alasan di balik masuknya Cole Campbell? Apakah Mathis Albert benar-benar sudah siap? Sulit juga.
Ryan Tolmich: Kurang lebih seperti yang Anda inginkan: perpaduan sempurna antara yang lama dan yang baru. Banyak wajah muda yang menarik ada di sana, tetapi ada juga nama-nama yang sudah dikenal dan bisa membimbing mereka. Sering kali ada tarik-ulur antara memulai dari awal dan mempertahankan sesuatu yang familier, tetapi tampaknya Pochettino berhasil menyeimbangkan tarik-ulur itu dengan sangat baik.
Alex Labidou: Patut diapresiasi Mauricio Pochettino karena membuat beberapa keputusan berani, meski USMNT sempat menemui beberapa kendala. Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada semuanya bisa datang sebagai unggulan melawan kelompok ini jika membawa skuad terkuat mereka. Namun, pada tahap siklus Piala Dunia seperti ini, Anda perlu melihat apa yang dimiliki dalam kumpulan pemain tim nasional, terutama di antara para pemain muda. Dengan laga Nations League yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November, itu tampak menjadi momen yang lebih memungkinkan bagi bintang-bintang seperti Christian Pulisic dan Weston McKennie untuk kembali, asalkan mereka fit.
Siapa tambahan kejutan Anda?
TH: Diego Kochen. Apa yang bisa kita pelajari di sini?
RT: Yang paling mengejutkan mungkin Mathis Albert, bukan karena bakatnya melainkan karena minim pengalamannya. Dia sempat beberapa kali dilirik di Dortmund, tetapi jumlah pertandingan profesionalnya tidak sebanyak pemain lain di skuad ini. Meski begitu, dia juga merupakan talenta luar biasa, jadi masuk akal untuk memberinya kesempatan ini agar belajar dan berkembang sedini ini dalam siklus tersebut.
AL: Ada cukup banyak di sini. Duo Red Bulls, Adri Mehmeti dan Julian Hall, memang sudah masuk pembicaraan, tetapi apakah ada yang benar-benar menduga Brooklyn Raines akan masuk skuad ini? Ini bukan meremehkan bakatnya, dia jelas punya banyak potensi, tetapi namanya tidak masuk radar dalam sebagian besar proyeksi. Hal yang sama berlaku untuk Justin Ellis, yang telah menunjukkan potensi pada usia 19 tahun tanpa memunculkan gaung yang sama seperti beberapa pemain muda lainnya.
Siapa yang paling layak disebut dicoret?
TH: Mungkin Johnny Cardoso, yang tampil mengesankan untuk Atleti pekan ini. Dengan minimnya kedalaman gelandang bertahan di sini, Cardoso seharusnya masuk dalam pertimbangan.
RT: Sulit karena dia sebenarnya belum benar-benar bermain sampai pekan ini, tetapi Johnny Cardoso bisa memenuhi kebutuhan itu. Dia adalah sosok yang sempat bersaing untuk tempat di Piala Dunia sebelum cederanya dan, di usia 24 tahun, dia jelas merupakan pemain yang juga bisa membuat perbedaan pada 2030. Namun, akan ada peluang lain untuknya, terutama jika dia bermain baik bersama Atletico Madrid.
AL: Saya akan menyebut dua nama di sini: Tim Weah dan Matt Turner. Ini spekulasi, tetapi mungkinkah Pochettino tidak lagi melihat peran yang jelas untuk Weah? Dia mengawali dengan baik bersama Marseille, bahkan saat tim sedang kesulitan, dan penampilannya layak dipertimbangkan. Perannya yang terbatas di Piala Dunia memberi sedikit gambaran tentang cara pikir Pochettino. Omitan lain pada November akan memunculkan pertanyaan yang lebih besar.
Untuk Turner, angkanya juga menjadi alasan untuk dimasukkan. Namun, absennya dia mungkin lebih berkaitan dengan keinginan Pochettino untuk memberi tiga kiper yang lebih muda, Chris Brady, Brian Schwake, dan Diego Kochen, kesempatan yang nyata.
Apakah Pochettino tepat memilih begitu banyak pemain muda?
TH: Tidak. Ini adalah pemusatan latihan yang bagus untuk mungkin lima atau enam pemain. Angka 13 jelas berlebihan. Skuad ini tidak cukup bagus untuk mengalahkan Chile, Meksiko, atau Kanada. Tidak peduli berapa banyak pemain muda yang tampil, Anda tetap harus memberikan perlawanan.
RT: Tentu saja, dan dia juga benar karena memilih begitu banyak pemain veteran. Anda membutuhkan wajah-wajah baru untuk meregenerasi kumpulan pemain, tetapi Anda juga membutuhkan pemain berpengalaman untuk membimbing mereka, baik di dalam maupun di luar lapangan. Pochettino memasukkan para pemain muda terbaik ke dalam tim dan memberi mereka mentor sungguhan untuk dijadikan panutan. Begitulah seharusnya dilakukan.
AL: Ya. Tidak ada taruhan kompetitif di sini, sehingga ini menjadi waktu yang tepat untuk mengambil beberapa risiko. Pochettino akan punya lebih banyak alasan untuk menyesali jika melewatkan seseorang yang bisa membantu pada November daripada memberi seorang pemain muda kesempatan sekarang.
Seperti apa kesuksesan di pemusatan latihan ini?
TH: Gol-gol dari Cavan Sullivan dan Julian Hall. Neil Pierre berhasil meredam penyerang yang cukup bagus. AS lolos dari situasi ini dengan beberapa kemenangan dan tanpa cedera.
RT: Momen-momen. Bisakah Cavan Sullivan melakukan sesuatu yang membuatnya terlihat seperti pemain USMNT yang sudah siap pakai? Bisakah Neil Pierre menerjemahkan performa klubnya ke level ini? Bisakah beberapa bintang muda mencetak gol atau assist yang memberi mereka dorongan kepercayaan diri yang mengubah hidup? Lupakan skor dan hasil; semua ini soal momen-momen kecil dan individu.
AL: Kemenangan tidak terlalu penting di sini, tetapi tim ini tetap harus kompetitif. Tidak banyak yang bisa didapat jika AS rutin kalah dengan selisih tiga atau empat gol. Pochettino juga perlu menggunakan pemusatan latihan ini untuk mengidentifikasi penantang yang kredibel untuk posisi penjaga gawang utama. Jika ia tetap memainkan Matt Freese dalam keempat laga persahabatan, itu akan menjadi tindakan yang merugikan tim nasional dan tiga kiper lain dalam daftar skuad. Memanggil mereka hanya berguna jika memang ada kesempatan nyata untuk bersaing.