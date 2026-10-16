Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Gio Reyna 1-1GOAL

“Terus mengembangkan apa yang sudah saya lakukan”: Gio Reyna akhirnya menemukan ritmenya bersama USMNT dan Strasbourg, tetapi bisakah ia membuktikan diri saat menghadapi PSG?

Gelandang itu tampil dalam keempat pertandingan selama jeda internasional, tetapi masih akan menghadapi laga besar lainnya akhir pekan ini melawan Paris Saint-Germain.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, USMNT mengumumkan susunan pemain inti. Sepanjang jeda internasional terbaru, satu nama selalu tercantum: Gio Reyna. Di tengah pemusatan latihan yang mengutamakan rotasi, hanya dia yang terus menjadi pilihan.

    Jika dilihat sepintas, hal itu mungkin tidak berarti banyak. Lantas, apa istimewanya Mauricio Pochettino terus memilih satu pemain? Bagaimanapun, mereka adalah atlet profesional. Namun, fakta bahwa pemain itu adalah Reyna menjadi penting jika mengetahui apa yang telah ia lalui dalam beberapa tahun terakhir.

    Seiring Reyna terus mendapat kesempatan bermain, sebuah statistik mulai beredar. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia menjadi starter dalam tujuh pertandingan beruntun. Sudah tujuh tahun berlalu sejak Reyna mulai mencuri perhatian di Borussia Dortmund, tetapi gelandang berusia 23 tahun itu belum pernah menjalani rentetan pertandingan seperti ini. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Reyna cukup bugar untuk bermain dan, yang lebih penting, ia bermain bagus.

    Masa-masanya di Dortmund sudah berlalu. Kini ia berada di Strasbourg dan mulai menemukan pijakan baru di Ligue 1 setelah beberapa tahun yang sulit di Jerman. Cedera menjadi satu-satunya hal yang terus menyertainya selama tahun-tahun penting dalam perkembangannya. Sekarang, Reyna berjuang untuk menjadi sosok yang terus diandalkan klub dan tim nasionalnya. Ia punya bakat untuk itu.

    "Sekarang saya hanya berpikir untuk terus melangkah, dan caranya cukup sederhana: terus mengembangkan apa yang sudah saya lakukan," kata Reyna menjelang berakhirnya pemusatan latihan USMNT. "Terus datang setiap hari, berlatih, memulihkan kondisi, dan melakukan segala yang saya perlukan untuk mempersiapkan diri secara mental dan fisik menghadapi setiap sesi latihan dan pertandingan.

    "Namun, kondisi saya terasa baik, dan saya semakin percaya diri setiap kali melangkah ke lapangan."

    Pertanyaan besarnya masih sama: mampukah kondisi fisiknya bertahan? Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Reyna menunjukkan tanda-tanda bahwa jawabannya mungkin "ya", dan itu merupakan kemajuan penting bagi Strasbourg maupun USMNT.

  • Berawal di Strasbourg

    FBL-FRA-LIGUE1-TROYES-STRASBOURG
    AFP

    Reyna menemukan tempat berlabuh baru di Ligue 1 setelah melewati beberapa tahun sulit di Bundesliga.

    Ketika Reyna dikaitkan dengan kepindahan dari Borussia Monchengladbach pada musim panas ini, kebutuhannya bukanlah misteri: menit bermain. Reyna hanya perlu bermain, apa pun situasinya dan di mana pun itu.

    “Jauh di dalam hati, saya sangat percaya pada kemampuan saya dan apa yang bisa saya lakukan setiap kali menginjakkan kaki di lapangan,” katanya kepada GOAL tepat sebelum Piala Dunia. “Tentu saja, itu tidak semudah itu ketika Anda tahu mungkin hanya akan bermain selama 20 menit. Jadi, ritme bermain dari laga ke laga penting, dan menurut saya itulah yang saya butuhkan untuk benar-benar melangkah ke tahap berikutnya dalam karier saya.”

    Ada beberapa alasan mengapa Reyna belum mampu melangkah ke tahap berikutnya sejak berusia 19 tahun hingga usianya kini, 23 tahun. Yang utama? Cedera. Sejak musim 2021-22, Reyna harus absen dalam 15 kesempatan terpisah. Sebagian hanya karena masalah ringan seperti sakit. Sebagian lainnya memaksanya absen lebih lama: cedera pangkal paha, cedera kaki, dan sejumlah masalah otot.

    Meski begitu, bakatnya tetap terlihat. Itulah sebabnya Strasbourg bersedia mengambil kesempatan. Sejauh ini, Reyna telah menunjukkan tanda-tanda bahwa keputusan itu layak diambil. Ia belum tampil luar biasa, tetapi telah menunjukkan beberapa momen bagus, dengan mencetak satu gol dalam 335 menit bermain sejauh ini. Saat ini baru Oktober, tetapi 335 menit itu berarti. Ia hanya bermain total 439 menit pada musim 2021-22, 625 menit pada 2022-23, 515 menit pada 23-24, 350 menit pada 2024-25, dan 520 menit musim lalu. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, pada musim dingin Reyna akan mencatatkan lebih banyak menit bermain daripada yang ia raih dalam satu musim mana pun sejak penampilan gemilangnya pada 2020-21.

    “Saya merasa mulai kembali ke performa terbaik, dan kondisi saya terasa sangat baik,” kata Reyna. “Saya merasa mengawali musim ini dengan baik di klub, dan sekarang saya juga membawa performa itu ke sini.”

    Selain menit-menit bermain tersebut, Reyna juga mendapat kesempatan bermain yang cukup banyak bersama USMNT, yang bisa menjadi titik balik besar bagi gelandang berusia 23 tahun itu.

  • “Gio selalu menjadi pemain yang benar-benar hebat.”

    United States v Canada - International Friendly
    Getty Images Sport

    Gelandang itu tampil sebagai starter dalam empat pertandingan selama 11 hari pada jeda internasional.

    Selama bertahun-tahun, berbagai pihak di dalam dan sekitar USMNT telah membicarakan betapa pentingnya peran Reyna. Menjelang Piala Dunia, Pochettino menyebutnya pemain yang "istimewa", dan tendangan trivela Reyna saat melawan Turki membenarkan penilaian itu. Namun, faktanya Reyna tidak pernah menjadi pilihan utama yang selalu diandalkan. Perannya sebagai pemain pelapis di Piala Dunia 2022 sempat menuai kontroversi, tetapi pada musim panas ini, status Reyna yang bukan pemain inti sama sekali tidak diperdebatkan.

    Meski kerap mengalami masalah cedera, Reyna umumnya tetap dilibatkan ketika kondisinya fit. Ada alasan di balik itu.

    "Gio selalu menjadi pemain yang sangat, sangat bagus," kata kapten USMNT Tyler Adams. "Hal itu kini terlihat jelas setelah ia bermain dalam beberapa pertandingan secara beruntun. Menurut saya, itu sangat penting baginya dan untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ke depannya, ia akan menjadi pemain yang sangat penting bagi kami."

    Reyna memang menjadi pemain penting bagi USMNT dalam pemusatan latihan terbaru. Pada laga pertama dalam periode tersebut melawan Peru, Reyna memberikan assist untuk Justin Ellis hanya beberapa menit setelah pertandingan dimulai. Melawan Cile, ia juga memberi umpan yang berbuah gol bagi Julian Hall. Ia kemudian kembali tampil solid selama 82 menit melawan Meksiko, sebelum dilanggar lima kali dalam 45 menit saat menghadapi Kanada. Dalam beberapa hal, mampu menghadapi semua pelanggaran itu merupakan kemajuan yang sama besarnya dengan torehan assist tersebut.

    "Ya, begitulah," kata Reyna mengenai semua pelanggaran saat melawan Kanada. "Itu bagian dari permainan. Saya sudah terbiasa. Itu juga bagian dari tugas seorang penyerang.

    Tentu saja, itulah salah satu peran Reyna. Ada peran lain: mentor.

  • Menyambut peran kepemimpinan

    United States v Chile - International Friendly
    Getty Images Sport

    Gelandang itu kini mengemban peran kepemimpinan baru, baik di klub maupun tim nasional.

    Menjelang pemusatan latihan, Justin Ellis, salah satu dari 13 wajah baru di timnas Amerika Serikat, ditanya siapa pemain yang paling ia nantikan untuk bermain bersamanya. Jawabannya? Reyna, sosok yang telah lama ia kagumi.

    "Itu membuatmu merasa sedikit tua," kata Reyna.

    Setelah benar-benar menghabiskan waktu bersama Reyna, Ellis memuji rekan setim barunya itu. Pada malam sebelum debut Ellis bersama timnas Amerika Serikat, Reyna mengajaknya berbicara secara pribadi dan mengatakan bahwa ia akan memberikan assist untuk gol Ellis. Reyna pun menepati ucapannya. Ellis, Mathis Albert, dan Cole Campbell sama-sama mengatakan bahwa Reyna membantu mereka dalam perjalanan masing-masing. Ada alasan mengapa ia begitu piawai melakukannya: sebagai pemain yang baru beberapa tahun lalu berada di posisi mereka, Reyna mampu menjalin hubungan dengan generasi baru itu.

    "Gio berada di tengah-tengah antara para pemain muda ini dan saya," kata Adams. "Melihat seseorang dengan pengalaman seperti itu bisa berkata, 'Inilah yang saya lakukan empat tahun lalu', atau mengobrol dan membaur dengan mereka, berarti ada sosok penghubung. Menurut saya, itu penting agar banyak pemain muda ini merasa nyaman di lingkungan mereka."

    Hal itu tidak hanya terjadi di tim nasional; di level klub pun demikian. Di Strasbourg, Reyna termasuk salah satu pemain yang lebih senior, sementara pemain tertua dalam skuad berusia 24 tahun. Klub yang berada di bawah grup kepemilikan yang sama dengan Chelsea itu umumnya dipandang sebagai tempat bagi para pemain berbakat untuk berkembang. Pada usia 23 tahun, Reyna masih termasuk dalam kelompok tersebut, tetapi ia juga punya pengalaman.

    "Yang utama, saya hanya berusaha menjadi diri sendiri," kata Reyna tentang pendekatannya sebagai pemimpin. "...Saya juga punya adik laki-laki berusia 19 tahun, jadi saya tahu bagaimana anak-anak berusia 19 tahun bersikap, dan adik perempuan berusia 17 tahun. Saya sudah berteman dengan para pemain yang lebih tua selama bertahun-tahun, jadi saya hanya berusaha menjadi diri sendiri dan menikmati waktu bersama semua orang.

    Para pemain yang lebih muda terkadang bisa sedikit lebih gugup dan pendiam, jadi saya berusaha membuat mereka lebih terbuka, dan mereka luar biasa."

    Namun, ini baru permulaan, dan akhir pekan ini Reyna akan menghadapi ujian terbesarnya sejauh ini.

  • Ujian berat melawan PSG

    United States v Peru - International Friendly
    Getty Images Sport

    Pertanyaan besarnya tetap sama: bisakah Reyna tetap bugar?

    Pada Sabtu, Reyna dan Strasbourg akan menghadapi Paris Saint-Germain. Semua orang tahu arti pertandingan itu. PSG, tentu saja, merupakan penguasa Ligue 1. Mereka adalah tolok ukur, tim besar yang terus mendominasi liga.

    Namun, PSG mungkin bisa dikalahkan akhir pekan ini. Pertandingan tersebut berlangsung di antara laga melawan Manchester City dan Barcelona, sehingga PSG diperkirakan akan merotasi pemain. Meski begitu, para pemain pelapis PSG lebih baik daripada sebagian besar susunan pemain utama di Ligue 1, sementara Strasbourg mungkin tidak memiliki cukup pengalaman untuk memanfaatkan situasi tersebut. Di antara para pemain Strasbourg, Reyna termasuk yang memilikinya. Karena itu, jika Strasbourg ingin menang, Reyna harus memimpin upaya mereka.

    Itu target jangka pendeknya, sedangkan fokus utamanya jelas ada pada jangka panjang. Meski Reyna beberapa kali menunjukkan keberhasilan, ia belum pernah benar-benar mampu mempertahankan sesuatu dalam waktu lama. Hal itulah yang menghambatnya dan membuatnya kini berada di Strasbourg, bukan di salah satu klub terbesar dunia. Pada usia 23 tahun, ia masih bisa mencapai level itu. Namun, untuk melakukannya, ia perlu menunjukkan bahwa kondisi fisiknya telah meningkat. Ia harus terus menjadi lebih baik.

    Mungkin musim inilah saatnya ia akhirnya melakukannya. Jika demikian, Strasbourg akan mendapat manfaat besar. Begitu pula USMNT, terutama karena Nations League akan dimulai bulan depan.

    “Itulah mengapa dia bersama kami di Piala Dunia ketika dia tidak banyak bermain untuk timnya,” kata Pochettino. “Dia pemain yang menurut kami memiliki bakat luar biasa.”

    Kini, setelah sekian lama, Reyna harus membuktikan bahwa bakat itu akhirnya bisa bersinar.