Sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, USMNT mengumumkan susunan pemain inti. Sepanjang jeda internasional terbaru, satu nama selalu tercantum: Gio Reyna. Di tengah pemusatan latihan yang mengutamakan rotasi, hanya dia yang terus menjadi pilihan.

Jika dilihat sepintas, hal itu mungkin tidak berarti banyak. Lantas, apa istimewanya Mauricio Pochettino terus memilih satu pemain? Bagaimanapun, mereka adalah atlet profesional. Namun, fakta bahwa pemain itu adalah Reyna menjadi penting jika mengetahui apa yang telah ia lalui dalam beberapa tahun terakhir.

Seiring Reyna terus mendapat kesempatan bermain, sebuah statistik mulai beredar. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia menjadi starter dalam tujuh pertandingan beruntun. Sudah tujuh tahun berlalu sejak Reyna mulai mencuri perhatian di Borussia Dortmund, tetapi gelandang berusia 23 tahun itu belum pernah menjalani rentetan pertandingan seperti ini. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Reyna cukup bugar untuk bermain dan, yang lebih penting, ia bermain bagus.

Masa-masanya di Dortmund sudah berlalu. Kini ia berada di Strasbourg dan mulai menemukan pijakan baru di Ligue 1 setelah beberapa tahun yang sulit di Jerman. Cedera menjadi satu-satunya hal yang terus menyertainya selama tahun-tahun penting dalam perkembangannya. Sekarang, Reyna berjuang untuk menjadi sosok yang terus diandalkan klub dan tim nasionalnya. Ia punya bakat untuk itu.

"Sekarang saya hanya berpikir untuk terus melangkah, dan caranya cukup sederhana: terus mengembangkan apa yang sudah saya lakukan," kata Reyna menjelang berakhirnya pemusatan latihan USMNT. "Terus datang setiap hari, berlatih, memulihkan kondisi, dan melakukan segala yang saya perlukan untuk mempersiapkan diri secara mental dan fisik menghadapi setiap sesi latihan dan pertandingan.

"Namun, kondisi saya terasa baik, dan saya semakin percaya diri setiap kali melangkah ke lapangan."

Pertanyaan besarnya masih sama: mampukah kondisi fisiknya bertahan? Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Reyna menunjukkan tanda-tanda bahwa jawabannya mungkin "ya", dan itu merupakan kemajuan penting bagi Strasbourg maupun USMNT.