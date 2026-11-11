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Cavan Sullivan GFX 1-1GOAL

“Terima kasih, Bro!” Cavan Sullivan menerima peran sebagai “adik kecil” di timnas putra AS, bercerita tentang pertemuannya dengan Christian Pulisic dan lagu inisiasi yang membantunya membaur

Dari menyanyikan lagu-lagu The Police hingga bertemu idola masa kecilnya, Christian Pulisic, Cavan Sullivan menikmati hidup sebagai adik kecil USMNT dan setiap momennya.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • FAYETTEVILLE, Ga. -- Banyak orang mungkin menganggap gol spektakuler Cavan Sullivan ke gawang Meksiko sebagai momen penyambutan pemain berusia 17 tahun itu di USMNT. Dari luar, anggapan itu masuk akal. Golnya sendiri luar biasa, begitu pula arti penting pertandingan tersebut. Saat untuk pertama kalinya menghadapi rival terbesar negaranya, bintang termuda sepakbola Amerika Serikat itu menciptakan momen yang akan terus diputar sepanjang kariernya.

    Namun, jika ditanya, Sullivan tidak menganggap itulah momen ia menjadi bagian dari USMNT. Momen itu terjadi hampir dua pekan sebelumnya, ketika ia berdiri di hadapan rekan-rekan setimnya dan menyanyikan lagu yang dirilis 26 tahun sebelum ia lahir.

    "Bernyanyi dan menjalani ritual penyambutan," kata Sullivan sambil tertawa. "Rasanya menyebalkan saat Anda yang harus menjalaninya, tetapi itu momen yang bagus bagi seluruh anggota tim untuk berkumpul dan menerima semua orang. Itulah salah satu hal yang Anda lakukan ketika menjadi bagian dari sebuah tim: merasakan gugup saat berdiri di depan dan harus menyanyikan lagu untuk semua orang."

    Lagu yang dinyanyikan Sullivan? "Every Breath You Take" dari The Police. Dalam beberapa hal, pilihan itu terasa cocok. Setiap langkah Sullivan sejak berusia 14 tahun telah diamati, diunggah, dan dibedah. Remaja itu hidup di bawah sorotan jenis baru, yang mungkin bahkan lebih besar daripada yang pernah dialami Christian Pulisic dan Freddy Adu sebelumnya.

    Sejauh ini, Sullivan telah mengambil setiap langkah dengan tepat, bukan hanya saat melawan Meksiko. Itulah sebabnya ia kembali mengikuti pemusatan latihan untuk kedua kalinya menjelang CONCACAF Nations League, dan itulah pula alasan pelatih USMNT Mauricio Pochettino terus memercayainya, baik karena usianya maupun meski usianya masih muda.

    Jadi, pada pemusatan latihan keduanya ini, apakah ada yang berubah bagi Sullivan? Ya dan tidak.

    "Saya rasa tidak ada yang benar-benar mengubah pola pikir dan mentalitas saya," katanya. "Saya hanya punya sedikit lebih banyak pengalaman."

    Bukan hanya itu, tambah Sullivan. Bintang terbaru USMNT tersebut mulai merasa lebih nyaman bersama tim yang diperkirakan akan menjadi tempatnya untuk waktu yang sangat lama.

  • Mulai merasa nyaman

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Sullivan sudah merasa nyaman bersama tim nasional.

    Ritual penyambutan itu membantu mencairkan suasana. Begitu pula ulang tahun Sullivan di tengah pemusatan latihan terakhir USMNT. Berkumpul untuk menjalani empat pertandingan selama dua setengah pekan memberi para pemain kesempatan untuk saling mengenal.

    Memang, Sullivan sudah mengenal banyak pemain di sekitarnya. Rekan-rekannya di Philadelphia Union, Neil Pierre dan Frankie Westfield, ada dalam skuad tersebut. Mathis Albert, Julian Hall, dan Adri Mehmeti juga bukan sosok asing baginya. Sementara itu, para pemain senior USMNT yang belum dikenalnya berupaya keras menyambut Sullivan dan para pendatang baru, bukan hanya sebagai rekan setim, melainkan juga sebagai teman.

    "Saya merasa cukup nyaman di dalam kelompok ini," kata Sullivan. "Semua orang di pemusatan latihan sebelumnya membuat saya mudah berteman dan merasa nyaman. Saya merasa seperti di rumah sendiri dan berada dalam situasi yang baik. Saya datang ke pemusatan latihan kali ini dengan percaya diri dan senang bisa berada di sini. Saya sangat antusias bertemu orang-orang baru dan menjalin pertemanan baru."

    Pada Selasa, Sullivan ditanya tentang satu rekan baru yang sangat ingin dikenalnya: Pulisic.

  • Bermain bersama Pulisic

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    IMAGO / Crystal Pix

    Seperti kebanyakan anak Amerika, Sullivan tumbuh dengan mengidolakan Pulisic.

    Begitu skuad USMNT diumumkan, sebagian besar orang mencari dua nama: Sullivan dan Pulisic. Saat Sullivan mendapat panggilan pertamanya ke USMNT pada pemusatan latihan sebelumnya, Pulisic absen karena cedera. Kali ini, bintang terbesar USMNT dan bintang terbarunya akan bertemu untuk pertama kalinya. Ini juga menjadi kesempatan pertama untuk melihat bagaimana Pulisic dan Sullivan bermain bersama.

    Hal itu tentu menarik, karena para penggemar USMNT tak sabar melihat masa depan tim bertemu dengan kekuatannya saat ini. Pemusatan latihan sebelumnya sudah memberi sedikit gambaran di seluruh lini, tetapi kembalinya Pulisic, Folarin Balogun, dan Weston McKennie melengkapi bagian yang sebelumnya hilang. Skuad ini pun kini nyaris berkekuatan penuh.

    Seperti yang lain, Sullivan antusias menyaksikannya. Ia juga bersemangat bermain bersama sosok yang menjadi panutannya hampir sepanjang hidupnya: Pulisic.

    “Dia sosok yang dikagumi setiap anak di negeri ini. Jadi, bisa bermain bersamanya untuk pertama kali hari ini terasa seperti perjalanan yang sampai pada titik ini,” kata Sullivan. “Saya bertemu dengannya pagi ini, dan dia tampak sebagai orang yang baik, mudah diajak bicara, dan sangat ramah.”

    “Ada begitu banyak pemain kelas dunia di skuad ini yang saya kagumi sepanjang hidup saya. Christian, tentu saja, adalah yang paling utama bagi setiap anak di negeri ini. Namun, seperti yang saya katakan, saya siap merasakan hal-hal baru dan menjalin pertemanan baru.”

    Namun, untuk itu, ia harus membuat para pemain senior terkesan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sejauh ini, ia berhasil melakukannya.

  • Membuat para pemain veteran terkesan

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Antonee Robinson termasuk di antara mereka yang menyukai permainan dan pembawaan Sullivan.

    Dalam sesi wawancara USMNT dengan media pada Selasa, Sullivan duduk di samping salah satu pemain paling berpengalaman di tim itu: Antonee Robinson. Bek sayap Fulham tersebut telah mencatatkan 62 penampilan bersama USMNT dan mengikuti dua Piala Dunia. Dengan pengalaman itu, Robinson sudah menyaksikan hampir segalanya sepanjang kariernya bersama USMNT.

    Ketika ditanya tentang Sullivan, Robinson tak bisa menahan pujiannya untuk rekan setim termudanya di USMNT itu.

    “Bagi saya pribadi,” Robinson memulai, “melihat Cavan, bakatnya sudah sangat jelas: betapa bagusnya dia saat menguasai bola, kemampuan tekniknya, dan permainannya yang lugas. Namun, ada hal lain saat dia tidak menguasai bola, baik dalam latihan maupun pertandingan. Dia sangat kompetitif, bekerja sangat keras untuk menekan lawan dan menutup ruang.

    “Dia agresif, dan menurut saya, kemampuan pemain level tertinggi untuk melakukan keduanya, tampil luar biasa saat menguasai bola sekaligus bekerja keras ketika tidak menguasai bola, adalah kombinasi yang luar biasa untuk menjadi pemain hebat. Itulah yang kami inginkan di tim ini.”

    Saat pertanyaan berikutnya dimulai, Sullivan tak bisa menyembunyikan senyumnya sebelum menoleh ke arah Robinson. “Terima kasih, bro!” katanya, lalu keduanya tertawa. Pada momen itu, Sullivan bukan calon bintang USMNT berikutnya; dia hanyalah seorang anak yang menikmati pujian dari pemain yang selama ini dikaguminya.

  • Mentalitas “adik kecil”

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    IMAGO / ZUMA Press Wire

    Bintang termuda timnas Amerika Serikat tengah menemukan perannya di dalam tim.

    Dalam pertanyaan lanjutan, Robinson ditanya soal menjaga Sullivan agar tetap rendah hati. Bagaimana para pemain senior USMNT menyikapi perhatian yang diterimanya? Apakah Sullivan diperlakukan berbeda? Bagaimana mereka menyambut pemain seusianya sekaligus mengingatkannya akan tanggung jawab yang menyertainya? Bagaimana mereka memperlakukannya sebagai rekan setim, bukan anak kecil?

    “Kami belum benar-benar menghadapi masalah seperti itu,” kata Robinson ketika ditanya soal kerendahan hati Sullivan. “Saya rasa hal seperti itu baru menjadi masalah ketika pemain mulai datang terlambat, tidak berlatih sekeras yang seharusnya, atau menunjukkan perilaku yang menandakan mereka tidak melakukan apa yang mereka inginkan.

    “Saya tahu para pemain yang bergabung tidak mengalami masalah seperti itu. Mereka tahu bahwa bermain bersama tim nasional merupakan salah satu tujuan tertinggi dalam karier mereka. Itu sebuah keistimewaan, bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh.”

    Setidaknya, Sullivan memandangnya demikian. Ia tahu berada di pemusatan latihan merupakan sebuah keistimewaan. Begitu pula kesempatan untuk berada di sana pada momen khusus ini. Dikelilingi talenta-talenta terbaik sepakbola Amerika Serikat, ia punya kebebasan untuk menjadi diri sendiri sekaligus tanggung jawab untuk belajar menyesuaikan diri. Ia menyambut tantangan-tantangan itu.

    “Ada anggapan bahwa saya seperti adik kecil, dan saya tidak keberatan. Saya tidak keberatan mereka membimbing saya. Mentalitas saya tetap sama ke mana pun saya pergi, dan saya merasa punya tekad yang kuat. Saya hanya fokus untuk menjadi lebih baik dan mencapai potensi saya.”

    Sebagai pemain? Ia masih terus berkembang. Sebagai penyanyi? Sullivan mungkin tidak akan pernah benar-benar berhasil. Namun, bintang terbaru USMNT itu mulai menemukan tempatnya, satu gol, satu lagu Sting, dan satu langkah demi satu langkah.