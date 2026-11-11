FAYETTEVILLE, Ga. -- Banyak orang mungkin menganggap gol spektakuler Cavan Sullivan ke gawang Meksiko sebagai momen penyambutan pemain berusia 17 tahun itu di USMNT. Dari luar, anggapan itu masuk akal. Golnya sendiri luar biasa, begitu pula arti penting pertandingan tersebut. Saat untuk pertama kalinya menghadapi rival terbesar negaranya, bintang termuda sepakbola Amerika Serikat itu menciptakan momen yang akan terus diputar sepanjang kariernya.

Namun, jika ditanya, Sullivan tidak menganggap itulah momen ia menjadi bagian dari USMNT. Momen itu terjadi hampir dua pekan sebelumnya, ketika ia berdiri di hadapan rekan-rekan setimnya dan menyanyikan lagu yang dirilis 26 tahun sebelum ia lahir.

"Bernyanyi dan menjalani ritual penyambutan," kata Sullivan sambil tertawa. "Rasanya menyebalkan saat Anda yang harus menjalaninya, tetapi itu momen yang bagus bagi seluruh anggota tim untuk berkumpul dan menerima semua orang. Itulah salah satu hal yang Anda lakukan ketika menjadi bagian dari sebuah tim: merasakan gugup saat berdiri di depan dan harus menyanyikan lagu untuk semua orang."

Lagu yang dinyanyikan Sullivan? "Every Breath You Take" dari The Police. Dalam beberapa hal, pilihan itu terasa cocok. Setiap langkah Sullivan sejak berusia 14 tahun telah diamati, diunggah, dan dibedah. Remaja itu hidup di bawah sorotan jenis baru, yang mungkin bahkan lebih besar daripada yang pernah dialami Christian Pulisic dan Freddy Adu sebelumnya.

Sejauh ini, Sullivan telah mengambil setiap langkah dengan tepat, bukan hanya saat melawan Meksiko. Itulah sebabnya ia kembali mengikuti pemusatan latihan untuk kedua kalinya menjelang CONCACAF Nations League, dan itulah pula alasan pelatih USMNT Mauricio Pochettino terus memercayainya, baik karena usianya maupun meski usianya masih muda.

Jadi, pada pemusatan latihan keduanya ini, apakah ada yang berubah bagi Sullivan? Ya dan tidak.

"Saya rasa tidak ada yang benar-benar mengubah pola pikir dan mentalitas saya," katanya. "Saya hanya punya sedikit lebih banyak pengalaman."

Bukan hanya itu, tambah Sullivan. Bintang terbaru USMNT tersebut mulai merasa lebih nyaman bersama tim yang diperkirakan akan menjadi tempatnya untuk waktu yang sangat lama.