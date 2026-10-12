Ketika Inggris bertandang ke Swiss pada musim panas 2025 untuk mempertahankan gelar juara Eropa, Sarina Wiegman memiliki banyak pilihan di posisi penyerang tengah. Alessia Russo, penyerang nomor 9 pilihan utama Inggris, datang ke turnamen itu setelah menjalani musim terbaik dalam kariernya di level klub, dengan torehan dua digit gol dan assist saat Arsenal menjuarai Liga Champions.

Aggie Beever-Jones muncul sebagai pelapisnya. Pemain muda Chelsea itu baru saja menjalani musim terbaiknya bersama klub tersebut, yang meraih treble domestik tanpa sekali pun kalah. Ia bermain lebih banyak menit daripada musim-musim sebelumnya dan mencetak gol dengan produktivitas tinggi. Ia bahkan mencetak gol pertamanya untuk Inggris tepat sebelum Euro.

Michelle Agyemang juga masuk dalam pilihan. Pemain muda Arsenal itu baru dipanggil ke skuad Inggris tiga bulan sebelum Euro dimulai, tetapi penampilannya saat debut, ketika ia mencetak gol setelah 41 detik, membuat semua orang terkesan, termasuk Wiegman. Ia pun masuk skuad sebagai pilihan kejutan.

Ketiganya turut berperan saat Inggris menjuarai Euro musim panas itu. Mereka semua mencetak gol di Swiss sepanjang bulan yang ditutup dengan kemenangan Inggris atas Spanyol melalui adu penalti untuk merebut gelar. Namun, hanya 15 bulan kemudian, ketika Piala Dunia Wanita tinggal delapan bulan lagi, situasinya berubah. Dari memiliki begitu banyak pilihan penyerang, Wiegman kini mungkin khawatir karena ia semakin bergantung pada Russo.