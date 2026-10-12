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Alessia Russo England 1:1Getty/GOAL

Tanpa Alessia Russo, Inggris tak punya rencana B? Timnas putri Inggris terancam terlalu bergantung pada penyerang bintangnya di tengah minimnya alternatif di posisi nomor 9

Penyerang Arsenal itu telah tampil konsisten dan dapat diandalkan di level internasional selama beberapa tahun terakhir. Namun, bagaimana jika ia tidak bisa tampil?

Ameé Ruszkai
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  • Ketika Inggris bertandang ke Swiss pada musim panas 2025 untuk mempertahankan gelar juara Eropa, Sarina Wiegman memiliki banyak pilihan di posisi penyerang tengah. Alessia Russo, penyerang nomor 9 pilihan utama Inggris, datang ke turnamen itu setelah menjalani musim terbaik dalam kariernya di level klub, dengan torehan dua digit gol dan assist saat Arsenal menjuarai Liga Champions.

    Aggie Beever-Jones muncul sebagai pelapisnya. Pemain muda Chelsea itu baru saja menjalani musim terbaiknya bersama klub tersebut, yang meraih treble domestik tanpa sekali pun kalah. Ia bermain lebih banyak menit daripada musim-musim sebelumnya dan mencetak gol dengan produktivitas tinggi. Ia bahkan mencetak gol pertamanya untuk Inggris tepat sebelum Euro.

    Michelle Agyemang juga masuk dalam pilihan. Pemain muda Arsenal itu baru dipanggil ke skuad Inggris tiga bulan sebelum Euro dimulai, tetapi penampilannya saat debut, ketika ia mencetak gol setelah 41 detik, membuat semua orang terkesan, termasuk Wiegman. Ia pun masuk skuad sebagai pilihan kejutan.

    Ketiganya turut berperan saat Inggris menjuarai Euro musim panas itu. Mereka semua mencetak gol di Swiss sepanjang bulan yang ditutup dengan kemenangan Inggris atas Spanyol melalui adu penalti untuk merebut gelar. Namun, hanya 15 bulan kemudian, ketika Piala Dunia Wanita tinggal delapan bulan lagi, situasinya berubah. Dari memiliki begitu banyak pilihan penyerang, Wiegman kini mungkin khawatir karena ia semakin bergantung pada Russo.

  • Minimnya pilihan

    Michelle Agyemang England Women 2025
    Getty Images

    Agyemang tampaknya telah menunjukkan bahwa dirinya merupakan pelapis Russo, tetapi kemudian mengalami cedera lutut parah yang hingga kini masih dalam proses pemulihan.

    Russo menjadi satu-satunya penyerang murni yang dipanggil Inggris untuk laga kualifikasi Piala Dunia melawan Yunani bulan ini, antara lain karena Beever-Jones mengalami masa sulit sejak Euro tahun lalu. Ia mengawali musim 2025-26 dengan performa gemilang, tetapi performanya segera menurun dan kemudian ia juga diganggu beberapa cedera ringan. Pemain berusia 23 tahun itu kini belum mencetak gol dalam pertandingan kompetitif sejak final Piala Liga pada Maret lalu.

    Agyemang mengalami masa yang lebih sulit lagi. Pemain berusia 20 tahun itu mengalami robekan ligamen krusiatum anterior (ACL) saat pemusatan latihan pertama Inggris setelah Euro dan belum bermain sejak itu. Ia tampaknya belum akan kembali dalam waktu dekat. Setelah kembali, ia pun membutuhkan waktu untuk memulihkan kebugarannya.

    Wiegman juga tidak punya banyak pilihan lain. Issy Goodwin sempat tampak menjadi kandidat berikutnya setelah menjalani musim pertamanya di Women's Super League dengan baik bersama London City Lionesses tahun lalu. Namun, pemain berusia 23 tahun itu kesulitan mendapat menit bermain sejauh musim ini, meski mencetak dua gol dalam dua penampilannya di liga.

    Selain Goodwin, ada pemain senior seperti Beth England dan Nikita Parris, yang sebelumnya pernah dipanggil Wiegman setelah lama absen dari tim nasional. Namun, praktis hanya itu pilihan yang tersedia.

  • Beradaptasi, tetapi belum berkembang

    Beth Mead England Women 2025
    Getty Images

    Beth Mead adalah salah satu dari beberapa pemain yang bisa beradaptasi untuk mengisi kekosongan di posisi penyerang tengah, tetapi langkah itu hanya satu dari beberapa solusi sementara yang tidak sepenuhnya memuaskan.

    Tentu saja, ada pemain lain dalam skuad yang bisa menyesuaikan diri untuk bermain sebagai penyerang nomor 9. Beth Mead, Lauren Hemp, dan Lauren James pernah melakoni peran itu bersama klub, tim nasional, atau keduanya.

    Jumlah gol pun bukan masalah besar. Hanya Spanyol dan Jerman yang mencetak lebih banyak gol di divisi teratas kualifikasi Piala Dunia UEFA awal tahun ini. Tujuh pemain berbeda menyumbang total 13 gol Inggris dalam enam pertandingan.

    Namun, dampak absennya Russo di lapangan terlihat jelas setelah ia diganti saat kemenangan atas Yunani pada Jumat hanya menyisakan 17 menit. Tanpa sosok yang menjadi titik tumpu serangan, Inggris masih mampu menciptakan ancaman, tetapi struktur permainan mereka tidak terlihat sekuat sebelumnya. Mereka pun gagal menambah keunggulan 3-0 yang turut dibangun Russo lewat satu gol dan satu assist. Sebaliknya, Yunani memperkecil ketertinggalan melalui Kallisti Brouksair, sesuatu yang tentu membuat Wiegman sangat frustrasi.

  • Peluang terbuang

    Sarina Wiegman 2026
    Getty Images

    Wiegman bisa saja bereksperimen dalam laga-laga persahabatan saat ini seandainya Inggris tidak kalah telak dari Spanyol pada Juni lalu, kekalahan yang memaksa Inggris menjalani babak play-off Piala Dunia.

    Idealnya, Wiegman bisa memanfaatkan dua jeda internasional terakhir tahun ini untuk bereksperimen di lini depan dan menjajaki opsi jika Russo, karena alasan apa pun, tidak dapat bermain. Rekam jejaknya yang luar biasa dalam menghindari cedera menunjukkan profesionalismenya dalam segala aspek, tetapi Inggris tidak boleh menganggap ketersediaan pemain berusia 27 tahun itu sebagai sesuatu yang pasti. Bagaimanapun, apa pun bisa terjadi dalam sepakbola.

    Namun, kegagalan Inggris mengamankan tiket otomatis ke Piala Dunia tahun depan akibat kekalahan telak 4-0 dari Spanyol pada Juni, dalam laga yang sebenarnya hanya membutuhkan satu poin bagi Inggris, membuat mereka harus menjalani pertandingan kualifikasi kompetitif alih-alih laga persahabatan yang bermanfaat seperti yang bisa dimainkan tim-tim seperti Spanyol, Denmark, Prancis, dan Jerman.

  • Peluang kian menipis

    England Women Training Session
    Getty Images Sport

    Russo tampil gemilang untuk Inggris sejak merebut posisi penyerang tengah pilihan utama, tetapi bukan berarti Inggris tidak membutuhkan rencana B di lini depan.

    Peluang mungkin masih ada. Jika Inggris mencetak dua gol cepat pada leg kedua melawan Yunani, Selasa, Wiegman mungkin akan melakukan beberapa perubahan untuk mengetahui lebih jauh opsi lain yang dimilikinya.

    Liga Bangsa-Bangsa akan mengisi tiga jeda internasional pertama Inggris pada 2027, sehingga satu-satunya kesempatan untuk menggelar laga persahabatan adalah tepat sebelum Piala Dunia. Namun, mungkin undian akan menguntungkan Inggris dan memberi mereka beberapa pertandingan untuk sedikit bereksperimen.

    Bagaimanapun, Wiegman tampaknya perlu melihat seperti apa timnya tanpa Russo. Bisakah ia menilik keberhasilan James saat dimainkan sebagai penyerang palsu di Chelsea? Apa yang secara khusus ia harapkan dari Mead dalam peran itu? Bisakah ia memanggil pemain lain, seperti Goodwin, sekadar untuk melihat apa yang bisa mereka tawarkan? Atau apakah ia hanya perlu menunggu Beever-Jones dan Agyemang kembali, lalu menentukan langkah selanjutnya?

    Sulitnya menggantikan Russo di tim ini menunjukkan betapa istimewa kualitasnya. Setelah mengawali musim dengan lambat, ia kini mencetak tiga gol dalam tiga pertandingan terakhirnya. Itu kabar baik bagi dirinya, Inggris, dan Arsenal.

    Namun, memiliki rencana B selalu penting dan, saat ini, belum jelas apa rencana cadangan Inggris jika dibutuhkan.