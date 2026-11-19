Bahkan sebelum tinta pada kontrak Mauricio Pochettino mengering, surat kabar tabloid mulai mengaitkan Manchester United dengan sejumlah pemain yang akan segera menjadi mantan anak asuhnya. Tim nasional putra Amerika Serikat memiliki beberapa pemain yang bisa membantu Manchester United, dan media hampir seketika mulai membahas siapa saja yang bisa dan seharusnya menjadi target Pochettino.

Para pemain terbaik Amerika Serikat mendapat banyak pertanyaan soal itu pada hari-hari menjelang kepergian Pochettino. Pochettino pun ditanya apakah menurutnya ada pemain reguler USMNT yang bisa segera menyusulnya ke Old Trafford.

"Semua pemain bagus selalu bermimpi mencapai level tertinggi," katanya, "dan saya pikir United adalah salah satu tim di level tertinggi. Itu impian banyak pemain, tetapi sekarang saya pikir mereka harus fokus... Saya mengenal mereka dengan sangat baik sekarang, sudah lebih dari dua tahun. Saya pikir mereka semua pemain dengan talenta luar biasa.

"Tentu saja, ke depan, ketika saatnya tiba, kami akan memperhatikan mereka jika kami harus mengambil keputusan, dan kami akan memperhatikan pemain-pemain yang kami kenal dengan sangat baik."

Jadi, di tengah ramainya rumor, pemain Amerika Serikat mana yang bisa membantu Manchester United asuhan Pochettino? GOAL mengulasnya.