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Shea Lacey Man Utd 1:1Getty/GOAL

Suporter Manchester United membutuhkan harapan, dan menurunkan Shea Lacey sejak awal akan memberi Setan Merah alasan untuk percaya pada masa depan yang lebih cerah

Winger berbakat itu kembali tampil gemilang di Eropa pekan ini dan seharusnya lebih sering dimainkan saat Manchester United berupaya membangun momentum.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Akademi Manchester United pernah menjadi salah satu yang paling membanggakan di negeri ini, dengan kelompok legendaris 'Class of '92' menjadi motor kesuksesan klub pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Namun, selama sekitar satu dekade terakhir, keberhasilan klub dalam mengembangkan pemain muda nyaris sepenuhnya terhenti.

    Marcus Rashford, Scott McTominay, dan Kobbie Mainoo adalah satu-satunya lulusan akademi yang mendapat kesempatan bermain secara konsisten di tim utama selama periode tersebut. Namun, tak satu pun dari mereka masuk kategori pemain kelas dunia seperti Paul Scholes, Ryan Giggs, dan David Beckham. United justru mengeluarkan dana berlebihan untuk merekrut pemain-pemain ternama demi mengembalikan masa kejayaan klub, sebuah pendekatan yang gagal total.

    Namun, antusiasme kini meningkat terhadap seorang remaja yang punya bakat untuk mengubah tren tersebut. Shea Lacey telah tampil enam kali untuk Setan Merah di semua kompetisi musim ini, termasuk dalam penampilan singkat selama 15 menit yang mengesankan melawan Roma di Liga Champions pada Selasa.

    Michael Carrick bersikap hati-hati dalam menangani Lacey, tetapi kini sulit mencari alasan untuk terus membatasi perannya. United membutuhkan lebih banyak kreativitas dan daya dobrak di sepertiga akhir lapangan jika ingin menyelamatkan musim yang sejauh ini berjalan buruk. Pemain berusia 19 tahun itu bisa memberikan keduanya jika dipercaya menjadi starter.

  • Tak kenal takut

    FBL-EUR-C1-MAN UTD-ROMA
    AFP

    Lacey mencuri perhatian dalam laga Liga Champions yang dramatis saat United akhirnya kembali meraih kemenangan.

    United menghadapi Roma dengan tekad mengakhiri rentetan sembilan pertandingan tanpa kemenangan, tetapi mengawali laga dengan cara terburuk: tertinggal 2-0 dalam 17 menit pertama. Pada menit ke-21, para pendukung di Old Trafford melempar bola tenis serta balon hijau dan emas ke lapangan untuk memprotes kepemilikan klub oleh keluarga Glazer dan INEOS. Mereka juga mencemooh para pemain saat turun minum, ketika kekalahan kembali tampak tak terelakkan.

    Namun, United tampil dengan tekad baru pada babak kedua dan membukukan kebangkitan luar biasa. Bruno Fernandes memperkecil ketertinggalan setelah Matheus Cunha mendapatkan penalti yang kontroversial. Gol itu baru tercipta melalui tendangan ulang setelah gelandang asal Portugal tersebut gagal mengeksekusi penalti pertamanya. Setelah itu, United terus menekan demi mencari gol penyeimbang.

    Namun, umpan akhir yang tepat belum juga datang sampai Carrick memasukkan Lacey untuk menggantikan Amad Diallo. Beroperasi di sayap kanan, Lacey menambah daya gedor melalui permainan yang lebih langsung dan penuh energi, seraya menunjukkan keberanian serta kematangan yang melampaui usianya yang masih muda. Ia berhasil melewati lawan dua kali, mencatatkan akurasi operan 100 persen, dan memenangi 75 persen duel yang dijalaninya. Kegigihannya berperan penting dalam keberhasilan United merebut bola kedua di area tinggi lapangan.

    Cunha mengubah skor menjadi 2-2 setelah memanfaatkan kesalahan fatal bek Roma, Leonardo Balerdi. Ia kemudian mencetak gol kemenangan pada menit ke-86 berkat aksi gemilang Lacey. Mainoo membawa bola ke depan dan mengopernya ke sisi lapangan untuk Lacey, yang bergerak ke dalam lalu mengirim umpan kencang di antara dua pemain Roma kepada Cunha. Pemain asal Brasil itu menyambut bola tanpa menghentikan langkah sebelum melepaskan tembakan keras yang masuk setelah membentur tiang.

    Pujian pantas diberikan kepada Cunha, meski ia kemudian diusir dari lapangan akibat dua kartu kuning yang diterimanya dalam waktu singkat. Namun, kontribusi Lacey juga sangat besar. Hanya sedikit pemain yang bahkan mampu melihat peluang untuk mengirim umpan penentunya, apalagi mengeksekusinya sesempurna itu. Ia pun bermain dengan kepercayaan diri layaknya pemain yang terlahir untuk tampil di level tertinggi.

  • Potensi “luar biasa”

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    Lacey punya banyak hal untuk ditawarkan kepada Manchester United, baik saat menyerang maupun bertahan. Tekadnya yang tak kenal lelah juga menjadi pertanda baik bagi peluangnya untuk benar-benar menembus tim utama.

    "Kami sangat menyayanginya, Anda tahu," kata Carrick ketika ditanya tentang Lacey seusai pertandingan. "Dia anak muda yang luar biasa, punya kemampuan hebat dan sangat ingin tampil baik. Ada sorot nakal di matanya, dan dia bermain dengan sedikit keusilan."

    Pelatih United itu juga menyoroti kontribusi Lacey saat bertahan. "Saya sama senangnya melihat dia bertahan sebagai bek kanan ketika kami membutuhkannya. Untuk menjadi pesepakbola yang komplet, Anda harus bisa melakukan itu. Kehadirannya di lapangan membangkitkan semangat semua orang. Luar biasa melihatnya, dan dia memaksimalkan kesempatan yang didapat."

    Sementara itu, Cunha ingin mengarahkan sorotan kepada Lacey saat berbicara kepada MUTV: "Luar biasa, Shea masih muda. Dia berasal dari akademi, dan kami melihat seisi stadion mendukungnya. Saya merasa mereka adalah bagian dari keluarga, mereka mengikutinya sejak awal. Kami ingin membantunya berkembang menjadi pemain yang diharapkan semua orang. Dan dia memberikan assist pertamanya di Liga Champions. Bisa menjadi bagian dari momen ini rasanya luar biasa."

    Lacey jelas memiliki potensi luar biasa, mungkin bahkan cukup untuk membuat para pendukung United segera melupakan bakal kepergian JJ Gabriel yang berusia 16 tahun. Gabriel semakin dekat dengan kepindahan ke Real Madrid setelah memutuskan mencari kesempatan bermain di level senior di tempat lain. Harapan besar sudah dibebankan kepada Lacey sebagai talenta akademi terbaru yang diandalkan klub, tetapi tanda-tanda awal menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan apa pun mengalihkan fokusnya.

  • Siap naik ke level berikutnya

    FBL-ENG-LCUP-MAN UTD-BRIGHTON
    AFP

    Carrick tak akan rugi jika lebih sering memainkan Lacey saat Manchester United berupaya naik di klasemen Liga Primer Inggris dan melaju lebih jauh di kompetisi Eropa.

    Lacey menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama United pada April 2024, tetapi harus menunggu hingga Desember berikutnya untuk menjalani debut di tim utama. Ia masuk untuk enam menit terakhir dalam kekalahan kandang 2-1 dari Aston Villa. Itu merupakan satu dari empat penampilannya musim lalu, dengan laga paling berkesan terjadi di Piala FA melawan Brighton, baik karena alasan positif maupun negatif.

    Penyerang bertubuh kecil itu masuk sekitar satu jam pertandingan berjalan dan menjadi satu-satunya titik terang bagi United di tengah penampilan yang buruk. Ia menunjukkan kelincahan dan kecerdasan di sepertiga akhir lapangan. Manchester United akhirnya kalah 2-1, dan pengalaman Lacey sepenuhnya ternoda pada menit-menit akhir ketika ia diusir akibat dua pelanggaran yang berbuah kartu kuning dalam rentang tiga menit.

    Seolah skorsing belum cukup, Lacey kemudian mengalami cedera betis yang menghentikan kiprahnya. Ia menunjukkan keteguhan untuk melewati periode itu dan kembali saat United menang atas Brighton pada laga terakhirnya di Liga Primer. Setelah itu, ia menjadi salah satu pemain terbaik United selama pramusim.

    Tur musim panas memberikan lebih dari cukup bukti bahwa Lacey siap mendapat peran lebih besar, termasuk gol indahnya dalam kemenangan telak 5-0 atas Rosenborg. Namun, Carrick tetap jarang memainkannya. Pemain timnas Inggris U-20 itu baru bermain selama total 22 menit dalam sembilan pertandingan pertama United di Liga Primer musim 2026-27.

    Kini, Carrick terkesan terlalu berhati-hati. Pelatih Manchester United itu memang sekali memberi Lacey kesempatan sebagai starter pada putaran ketiga Piala Carabao, kembali melawan Brighton. Lacey menandai penampilan pertamanya sebagai starter dengan gol luar biasa, mengarahkan tendangan kaki kiri yang apik ke sudut bawah gawang. Ia terus meminta bola dan membuat para pemain Brighton kerepotan dengan dribelnya. Lacey pun sangat tidak beruntung ketika ditarik keluar pada pertengahan babak kedua, sementara United menyia-nyiakan keunggulan dua gol hingga tersingkir dari kompetisi.

  • Peralihan yang tidak rumit

    Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Pemain sayap kanan pilihan utama United, Amad Diallo, sejauh ini hanya menghadirkan kekecewaan pada musim ini dan perlu mendapat peringatan agar segera berbenah.

    Wajar jika Lacey kalah bersaing dengan pemain yang sedang tampil bagus, tetapi Amad Diallo sama sekali tidak berada dalam performa seperti itu. Pemain internasional Pantai Gading tersebut telah bermain selama 448 menit di semua kompetisi sejak pulih dari cedera pergelangan kaki pada awal Oktober. Ia menjadi starter dalam lima pertandingan terakhir United, tetapi baru mencatatkan satu assist, yang tercipta saat United dihajar Como 4-1 di Liga Champions ketika pertandingan sudah tidak mungkin diselamatkan.

    Amad, yang belum mencetak gol untuk United sejak Desember lalu, terus membuat frustrasi karena pengambilan keputusan dan eksekusinya yang buruk di area berbahaya. Hal serupa terjadi saat melawan Roma. Pemain berusia 24 tahun itu gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran maupun umpan kunci, serta kehilangan bola sembilan kali.

    Lacey memberi Manchester United sesuatu yang tidak bisa diberikan Amad. Seperti dikatakan legenda klub Wayne Rooney di Amazon Prime saat menganalisis gol kemenangan Cunha: "Semuanya berawal dari sentuhan pertama [Lacey] itu. Ia melewati pemain bertahan, lalu memberikan umpan yang luar biasa. Amad melakukan beberapa hal dengan sangat baik, tetapi kontribusi akhir itulah yang membawa Anda ke level berikutnya. Lacey punya kemampuan itu, sentuhan kecil dan umpan pendek yang dibutuhkan United untuk meraih kemenangan dalam pertandingan ini."

    Cunha dan Bryan Mbeumo semestinya menjadi starter tetap karena keduanya bisa saling bertukar posisi di sisi kiri dan tengah, dengan Fernandes menempati peran nomor 10. Lacey kini layak mendapat kesempatan bermain dalam beberapa pertandingan berturut-turut di sisi kanan untuk melengkapi lini serang. Jika keempatnya tidak menjadi starter bersama saat menghadapi Aston Villa di Old Trafford pada Minggu, dan United gagal menang, Carrick hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri.

    Jika ingin mempertahankan pekerjaannya, mantan gelandang itu harus mengambil sejumlah risiko yang terukur. Memberi Lacey kesempatan bermain leluasa bisa membuahkan hasil sepuluh kali lipat. Lacey bukan pemain muda mentah yang belum dewasa dan memiliki ego terlalu besar. Ia berpikir matang dan hanya ingin membuktikan kemampuannya.

    Setelah kemenangan atas Roma, Lacey langsung menolak anggapan bahwa dirinya sudah menjadi "kisah sukses akademi". Dengan rendah hati, ia menjawab pertanyaan seorang reporter MUTV: "Belum. Kami sedang berusaha menuju ke sana dan semuanya berjalan baik. Malam seperti ini tentu membantu. Namun, perjalanan kami masih panjang."

    Itulah sikap yang dimiliki para pemain legendaris jebolan akademi United. Kini saatnya Lacey mengikuti jejak mereka.