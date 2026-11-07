Akademi Manchester United pernah menjadi salah satu yang paling membanggakan di negeri ini, dengan kelompok legendaris 'Class of '92' menjadi motor kesuksesan klub pada akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Namun, selama sekitar satu dekade terakhir, keberhasilan klub dalam mengembangkan pemain muda nyaris sepenuhnya terhenti.

Marcus Rashford, Scott McTominay, dan Kobbie Mainoo adalah satu-satunya lulusan akademi yang mendapat kesempatan bermain secara konsisten di tim utama selama periode tersebut. Namun, tak satu pun dari mereka masuk kategori pemain kelas dunia seperti Paul Scholes, Ryan Giggs, dan David Beckham. United justru mengeluarkan dana berlebihan untuk merekrut pemain-pemain ternama demi mengembalikan masa kejayaan klub, sebuah pendekatan yang gagal total.

Namun, antusiasme kini meningkat terhadap seorang remaja yang punya bakat untuk mengubah tren tersebut. Shea Lacey telah tampil enam kali untuk Setan Merah di semua kompetisi musim ini, termasuk dalam penampilan singkat selama 15 menit yang mengesankan melawan Roma di Liga Champions pada Selasa.

Michael Carrick bersikap hati-hati dalam menangani Lacey, tetapi kini sulit mencari alasan untuk terus membatasi perannya. United membutuhkan lebih banyak kreativitas dan daya dobrak di sepertiga akhir lapangan jika ingin menyelamatkan musim yang sejauh ini berjalan buruk. Pemain berusia 19 tahun itu bisa memberikan keduanya jika dipercaya menjadi starter.