Meski bangkit dari keterkejutan setelah kebobolan lebih dulu dan berbalik unggul 2-1 di San Siro dalam setengah jam pertama berkat dua gol yang dituntaskan dengan baik oleh pemain sensasional berusia 20 tahun, Alphadjo Cisse, Milan justru ambruk setelah gol bunuh diri Davide Bartesaghi pada menit ke-60. Mereka akhirnya kalah 4-2, dengan Samuel Mbangula menorehkan hat-trick bersejarah bagi Bologna.

“Ini kekalahan yang buruk karena kami tidak menduganya, terutama setelah babak pertama,” kata pengatur permainan veteran Luka Modric kepada Sky. “Kami kalah dalam begitu banyak duel pada babak kedua. Gol bunuh diri dari situasi bola mati itu memang nahas, tetapi sejak saat itu kami mengecewakan diri sendiri.”

Meski keterpurukan Milan mengejutkan, hal itu tidak sepenuhnya di luar dugaan mengingat penampilan mereka yang tidak konsisten di bawah Amorim sejauh ini. Sebagai contoh, mereka nyaris kehilangan dua poin dalam laga melawan Atalanta meski sudah unggul 3-0 setelah satu jam, karena, seperti diakui gelandang Adrien Rabiot, mereka tiba-tiba berhenti bermain.

Masalah konsistensi itu diangkat di studio DAZN tak lama setelah pertandingan melawan Bologna, tetapi Amorim, yang tampak sedikit kesal, merasa bahwa konteks penting untuk memahami kekalahan tersebut. Menurut mantan pelatih Sporting CP itu, krisis cedera bukan hanya membuatnya kehilangan sejumlah pemain kunci selama beberapa pekan, melainkan juga menghalanginya melakukan rotasi sesering yang ia inginkan, sehingga tingkat kelelahan tim berdampak buruk.

“Sulit bagi kami untuk terus menekan sepanjang waktu,” ujar Amorim. “Ketika kami berhenti memainkan permainan kami, kami kesulitan. Pelatih baru tidak bisa membuat tim memainkan sepakbola yang berbeda hanya dalam beberapa bulan. Itu sesuatu yang seharusnya Anda pahami, dan saya rasa Anda memang memahaminya.

“Jika Anda melihat pertandingan itu, kami kebobolan lebih dulu dan berhasil membalikkan keadaan, tetapi sejak menit pertama kami merasa tidak punya energi untuk menjalani pertandingan itu. Jadi, ketika Anda membicarakan kesalahan di studio, Anda seharusnya memahami bahwa ini bukan hanya soal taktik. Ini juga karena terkadang kami sangat lelah. Jangan khawatir, kami akan siap untuk derbi, tetapi saya hanya menyampaikan faktanya.”

Namun, ada pula yang meyakini bahwa kelelahan Milan merupakan akibat langsung dari gaya bermain Amorim yang menuntut, yang bisa menjadi pedang bermata dua.