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Ruben Amorim AC Milan GFX 1:1GOAL

Sudahkah Ruben Amorim belajar dari kegagalannya di Manchester United? Menilik awal kiprah pelatih baru AC Milan yang naik turun di San Siro

Pelatih asal Portugal itu berusaha memulihkan reputasinya sebagai salah satu ahli taktik muda terbaik di Eropa setelah menjalani masa jabatan selama 14 bulan yang pahit di Old Trafford.

Mark Doyle
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  • Jika ini terjadi pada pekan lain, Ruben Amorim mungkin akan menikmati kekacauan terbaru yang melanda Manchester United. Pelatih AC Milan itu menegaskan bahwa ia masih menyimpan “rasa sayang” terhadap mantan klubnya. Namun, bagi seseorang yang dipecat begitu saja setelah secara terbuka meminta orang-orang seperti Jason Wilcox untuk “menjalankan tugas mereka” dengan benar, tentu ada sedikit kepuasan melihat munculnya kesadaran, meski terlambat, bahwa pelatih bukanlah masalah utama di Old Trafford, dan memang tidak pernah menjadi masalah utama, baik di bawah INEOS maupun keluarga Glazer.

    Namun, Amorim kini punya kekhawatiran sendiri. Pekan ini adalah pekan derbi di Milan, dan duel hari Sabtu di San Siro kini menjadi semakin penting bagi pelatih asal Portugal itu. Menurut pengakuannya sendiri, ia menghadapi “banyak masalah yang harus diselesaikan” menjelang pertandingan melawan Inter.

  • Awal yang bersejarah

    AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Amorim berhasil tak terkalahkan dalam delapan pertandingan pertamanya di Serie A.

    Upaya Amorim untuk membangun kembali Milan sekaligus memulihkan reputasinya berjalan cukup baik ketika ia kembali ke Inggris pekan lalu untuk menghadapi Bournemouth di Liga Europa. Milan belum terkalahkan setelah tujuh pekan Serie A dan berada di posisi keempat klasemen, hanya terpaut empat poin dari rival sekota sekaligus pemuncak klasemen, Inter. Meski timnya dihajar Bournemouth, ada faktor yang meringankan: kiper Mike Maignan dengan ceroboh membuat dirinya diusir saat laga di Vitality Stadium baru berjalan 27 menit setelah mendorong wajah Tyler Adams.

    Milan juga merespons kekalahan mengecewakan itu dengan baik, menang di kandang Udinese Minggu lalu meski kehilangan sejumlah pemain akibat cedera. Dengan demikian, Amorim menjadi pelatih Milan pertama sejak 1963 yang tidak menelan kekalahan dalam delapan pertandingan Serie A pertamanya sebagai pelatih.

    Memang, Milan masih jauh dari bentuk terbaiknya, tetapi secara umum ada kesepakatan bahwa tim ini menunjukkan kemajuan di bawah pelatih baru tersebut. Bahkan, mantan penyerang Hernan Crespo menilai proyek Amorim berjalan lebih cepat dari perkiraan.

    "Milan masih sedikit tertinggal dari Inter, tetapi mereka telah membuat kemajuan besar," ujar pria Argentina itu kepada Sky Sport Italia. "Kemajuan yang, saya akui, tidak saya kira mungkin dicapai dalam waktu sesingkat ini.

    "Saat ini, Milan terlihat sebagai tim yang solid. Mereka tahu apa yang harus dilakukan saat bertahan maupun menyerang. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kemampuan teknik yang baik serta basis suporter yang mulai belajar mendukung mereka melalui masa-masa sulit. Menurut saya, mereka akan berkembang lebih jauh lagi.

    "Mereka belum berada di level Inter, tetapi jarak itu mudah dikejar. Terkadang, dua atau tiga kemenangan beruntun saja cukup untuk menjadi titik balik. Namun, pertandingan melawan Bologna pada Rabu akan menjadi ujian untuk menilai kematangan mental Milan."

    Sayangnya bagi Amorim, timnya gagal melewati ujian itu.

  • “Kami mengecewakan diri sendiri”

    FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNA
    AFP

    Luka Modric termasuk yang tak menyangka timnya akan kalah dari Bologna

    Meski bangkit dari keterkejutan setelah kebobolan lebih dulu dan berbalik unggul 2-1 di San Siro dalam setengah jam pertama berkat dua gol yang dituntaskan dengan baik oleh pemain sensasional berusia 20 tahun, Alphadjo Cisse, Milan justru ambruk setelah gol bunuh diri Davide Bartesaghi pada menit ke-60. Mereka akhirnya kalah 4-2, dengan Samuel Mbangula menorehkan hat-trick bersejarah bagi Bologna.

    “Ini kekalahan yang buruk karena kami tidak menduganya, terutama setelah babak pertama,” kata pengatur permainan veteran Luka Modric kepada Sky. “Kami kalah dalam begitu banyak duel pada babak kedua. Gol bunuh diri dari situasi bola mati itu memang nahas, tetapi sejak saat itu kami mengecewakan diri sendiri.”

    Meski keterpurukan Milan mengejutkan, hal itu tidak sepenuhnya di luar dugaan mengingat penampilan mereka yang tidak konsisten di bawah Amorim sejauh ini. Sebagai contoh, mereka nyaris kehilangan dua poin dalam laga melawan Atalanta meski sudah unggul 3-0 setelah satu jam, karena, seperti diakui gelandang Adrien Rabiot, mereka tiba-tiba berhenti bermain.

    Masalah konsistensi itu diangkat di studio DAZN tak lama setelah pertandingan melawan Bologna, tetapi Amorim, yang tampak sedikit kesal, merasa bahwa konteks penting untuk memahami kekalahan tersebut. Menurut mantan pelatih Sporting CP itu, krisis cedera bukan hanya membuatnya kehilangan sejumlah pemain kunci selama beberapa pekan, melainkan juga menghalanginya melakukan rotasi sesering yang ia inginkan, sehingga tingkat kelelahan tim berdampak buruk.

    “Sulit bagi kami untuk terus menekan sepanjang waktu,” ujar Amorim. “Ketika kami berhenti memainkan permainan kami, kami kesulitan. Pelatih baru tidak bisa membuat tim memainkan sepakbola yang berbeda hanya dalam beberapa bulan. Itu sesuatu yang seharusnya Anda pahami, dan saya rasa Anda memang memahaminya.

    “Jika Anda melihat pertandingan itu, kami kebobolan lebih dulu dan berhasil membalikkan keadaan, tetapi sejak menit pertama kami merasa tidak punya energi untuk menjalani pertandingan itu. Jadi, ketika Anda membicarakan kesalahan di studio, Anda seharusnya memahami bahwa ini bukan hanya soal taktik. Ini juga karena terkadang kami sangat lelah. Jangan khawatir, kami akan siap untuk derbi, tetapi saya hanya menyampaikan faktanya.”

    Namun, ada pula yang meyakini bahwa kelelahan Milan merupakan akibat langsung dari gaya bermain Amorim yang menuntut, yang bisa menjadi pedang bermata dua.

  • “Selalu habis-habisan”

    AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Para pemain Milan tak diragukan lagi bermain dengan intensitas lebih tinggi musim ini.

    Seperti dikatakan mantan bek Alessandro Costacurta dalam penilaian awal yang positif terhadap dampak Amorim, AC Milan bermain jauh lebih agresif dan berani dibandingkan musim lalu di bawah Massimiliano Allegri.

    "Saya suka sikap yang mereka tunjukkan di lapangan," kata mantan pemain timnas Italia itu kepada Sky. "Yang saya perhatikan adalah dorongan untuk menyerang ini, bukan hanya ketika mereka harus merebut kembali bola, tetapi juga ketika mereka berusaha membangun serangan. Saya yakin itulah perbedaan terbesar yang mereka tunjukkan sejauh ini. Mereka selalu bermain habis-habisan."

    Namun, keinginan untuk bermain dengan intensitas penuh selama 90 menit itu juga disebut oleh Gazzetta dello Sport, antara lain, sebagai penyebab turunnya energi yang sesekali merugikan mereka dan menjadi ciri perjalanan Milan sejauh ini. Singkatnya, intensitas yang mampu membuat lawan kewalahan itu juga bisa membuat para pemainnya sendiri kewalahan.

    Karena itu, ada kekhawatiran bahwa sekalipun masalah cedera mereda, Milan tidak akan mencapai tujuannya kecuali belajar mengelola pertandingan dengan lebih cerdas dengan sesekali menurunkan tempo.

    Kabar baiknya, Amorim tidak terlihat mendekati sikap keras kepala yang ia tunjukkan selama hampir seluruh masa jabatannya di Old Trafford. Meski cedera jelas membatasi pilihannya, Amorim bahkan telah beralih dari formasi tiga bek ke empat bek ketika diperlukan agar bisa memaksimalkan pemain yang tersedia. Respons para pemain, yang sebagian besar menyambut metodenya dengan antusias, juga terasa penting.

    "Saya masih berpikir kami berada di jalur yang tepat," kata Modric setelah hasil mengecewakan melawan Bologna. "Pelatih datang dengan ide-ide baru, dengan gaya bermain baru, dan kami berusaha memahami ide-idenya serta apa yang ia minta dari kami. Namun, kami bermain baik hingga malam ini, jadi kami harus tetap optimistis dan berharap bisa bangkit pada Sabtu." Peluang mereka untuk melakukannya pun tidak sekecil yang terlihat.

  • Hari-H

    FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNA
    AFP

    Derbi ini mungkin bukan laga yang wajib dimenangi Amorim, tetapi ia jelas harus menghindari kekalahan.

    Milan mungkin sudah tertinggal tujuh poin dari rival sekotanya di klasemen, tetapi Inter juga belum sepenuhnya meyakinkan sejauh musim ini. Pelatih Christian Chivu mengakui setelah kemenangan 2-0 atas Venezia pada Rabu, yang diraih berkat dua gol bunuh diri pada menit-menit akhir, bahwa ia begitu tidak puas dengan para pemainnya hingga ingin menarik mereka semua saat turun minum. Yang lebih penting lagi bagi Milan, pelatih asal Rumania itu juga mengungkapkan bahwa sang juara bertahan turut mengalami kelelahan akibat kiprahnya di kompetisi Eropa.

    Kabar baik lainnya bagi Amorim, Mario Gila dan Diego Moreira tampaknya akan fit untuk Derby della Madonnina. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah kembalinya kedua pemain itu cukup untuk meraih hasil positif melawan tim yang jelas lebih unggul dan jauh lebih solid. Terlebih, Milan terlihat mengkhawatirkan saat menghadapi serangan balik dan belum berhasil membuat rekrutan bintang musim panas mereka, Goncalo Ramos, tampil tajam di lini depan.

    Meski demikian, Amorim yakin bahwa dengan dukungan dan kesabaran yang cukup, ia pada akhirnya akan memangkas jarak antara kedua rival besar itu. "Ketika semua pemain kami kembali, kami akan siap berjuang di setiap pertandingan," katanya. "Sekarang, terkadang kami kalah, terkadang kami menang, tetapi kelak kami akan menjadi tim yang sangat kuat. Saya yakin akan hal itu."

    Yang terpenting, pemilik Milan Gerry Cardinale juga meyakininya. "Saya sepenuhnya percaya kepada Ruben," kata pria Amerika itu kepada Gazzetta menjelang derbi. "Menjelang akhir 'Top Gun', film saya, ada dialog yang bagus: 'Saya tidak akan meninggalkan rekan terbang saya.' Dan saya tidak akan meninggalkan Ruben.

    "Posisinya sama sekali tidak terancam. Saya akan tetap mendampinginya. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir. Dia adalah pelatih saya, dan kami akan terus bekerja sama sampai kami berhasil meningkatkan kualitas tim.

    "Anda tidak bisa menang jika terus-menerus berganti pelatih. Sayalah yang memilih Amorim. Jika saya melakukan kesalahan, saya akan mengakuinya, tetapi saya tidak merasa telah melakukan kesalahan. Dia belajar banyak dari apa yang terjadi di Manchester United, dan saya merekrutnya karena dia menjelaskan kepada saya kesalahan-kesalahan yang dibuat di sana."

    Tentu saja, sejarah kerap terulang dengan cara yang tidak menyenangkan, terutama di klub-klub yang dikelola seburuk United dan Milan. Amorim pun lebih memahami daripada kebanyakan pelatih bagaimana segala sesuatunya berjalan di level tertinggi. "Di setiap tim besar," akunya pekan lalu, "masalah selalu bisa datang kapan saja." Itu bahkan ia katakan sebelum kekalahan yang mengkhawatirkan dari Bournemouth dan Bologna!

    Jadi, apa pun yang dikatakan Cardinale, jika Milan juga kalah dalam derbi akhir pekan ini, Amorim akan menghadapi lebih banyak masalah yang harus diselesaikan di San Siro, tetapi punya lebih sedikit waktu untuk melakukannya.