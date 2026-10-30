Milan mungkin sudah tertinggal tujuh poin dari rival sekotanya di klasemen, tetapi Inter juga belum sepenuhnya meyakinkan sejauh musim ini. Pelatih Christian Chivu mengakui setelah kemenangan 2-0 atas Venezia pada Rabu, yang diraih berkat dua gol bunuh diri pada menit-menit akhir, bahwa ia begitu tidak puas dengan para pemainnya hingga ingin menarik mereka semua saat turun minum. Yang lebih penting lagi bagi Milan, pelatih asal Rumania itu juga mengungkapkan bahwa sang juara bertahan turut mengalami kelelahan akibat kiprahnya di kompetisi Eropa.
Kabar baik lainnya bagi Amorim, Mario Gila dan Diego Moreira tampaknya akan fit untuk Derby della Madonnina. Namun, masih menjadi pertanyaan apakah kembalinya kedua pemain itu cukup untuk meraih hasil positif melawan tim yang jelas lebih unggul dan jauh lebih solid. Terlebih, Milan terlihat mengkhawatirkan saat menghadapi serangan balik dan belum berhasil membuat rekrutan bintang musim panas mereka, Goncalo Ramos, tampil tajam di lini depan.
Meski demikian, Amorim yakin bahwa dengan dukungan dan kesabaran yang cukup, ia pada akhirnya akan memangkas jarak antara kedua rival besar itu. "Ketika semua pemain kami kembali, kami akan siap berjuang di setiap pertandingan," katanya. "Sekarang, terkadang kami kalah, terkadang kami menang, tetapi kelak kami akan menjadi tim yang sangat kuat. Saya yakin akan hal itu."
Yang terpenting, pemilik Milan Gerry Cardinale juga meyakininya. "Saya sepenuhnya percaya kepada Ruben," kata pria Amerika itu kepada Gazzetta menjelang derbi. "Menjelang akhir 'Top Gun', film saya, ada dialog yang bagus: 'Saya tidak akan meninggalkan rekan terbang saya.' Dan saya tidak akan meninggalkan Ruben.
"Posisinya sama sekali tidak terancam. Saya akan tetap mendampinginya. Saya tidak akan mengulangi kesalahan yang dibuat dalam beberapa tahun terakhir. Dia adalah pelatih saya, dan kami akan terus bekerja sama sampai kami berhasil meningkatkan kualitas tim.
"Anda tidak bisa menang jika terus-menerus berganti pelatih. Sayalah yang memilih Amorim. Jika saya melakukan kesalahan, saya akan mengakuinya, tetapi saya tidak merasa telah melakukan kesalahan. Dia belajar banyak dari apa yang terjadi di Manchester United, dan saya merekrutnya karena dia menjelaskan kepada saya kesalahan-kesalahan yang dibuat di sana."
Tentu saja, sejarah kerap terulang dengan cara yang tidak menyenangkan, terutama di klub-klub yang dikelola seburuk United dan Milan. Amorim pun lebih memahami daripada kebanyakan pelatih bagaimana segala sesuatunya berjalan di level tertinggi. "Di setiap tim besar," akunya pekan lalu, "masalah selalu bisa datang kapan saja." Itu bahkan ia katakan sebelum kekalahan yang mengkhawatirkan dari Bournemouth dan Bologna!
Jadi, apa pun yang dikatakan Cardinale, jika Milan juga kalah dalam derbi akhir pekan ini, Amorim akan menghadapi lebih banyak masalah yang harus diselesaikan di San Siro, tetapi punya lebih sedikit waktu untuk melakukannya.