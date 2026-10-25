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Bernard Tapie Marseille GFX 1:1GOAL

“Sudah membusuk dari dalam”: Kebangkitan dan kejatuhan Marseille era Bernard Tapie

Pria Prancis yang penuh gaya itu membangun salah satu tim paling menarik dalam sejarah sepakbola Eropa, tetapi seluruh klub runtuh dalam situasi yang sangat mengejutkan.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Apakah Manchester City harus dicabut seluruh gelar yang diraihnya selama melanggar aturan keuangan Premier League "secara sistematis" kini menjadi perdebatan besar dalam sepakbola Inggris. Langkah itu tentu terasa tepat, mengingat City jelas tidak akan meraih trofi-trofi tersebut tanpa menggelembungkan pendapatan klub secara artifisial sebesar "lebih dari £900 juta" selama sembilan tahun.

    Namun, sebagian pihak mungkin berpendapat, tanpa sedikit pun mengecilkan skala kecurangan City (tentu saja, putusan yang menyatakan mereka bersalah masih dapat diajukan banding), bahwa kerusakan sudah terlanjur terjadi dan gelar-gelar mereka sudah tercoreng, terlepas dari apakah catatan resmi diubah atau tidak.

    Satu-satunya keberhasilan Marseille di Liga Champions tentu mendukung pandangan tersebut. Klub Prancis itu masih tercatat sebagai juara resmi edisi 1992-93. UEFA tidak pernah mencabut gelar mereka, tetapi di mata dunia sepakbola, kemenangan 1-0 mereka atas AC Milan di Munich itu sesungguhnya tidak dianggap sah.

    Basile Boli mungkin masih menganggap gol kemenangan lewat sundulannya pada menit ke-44 di Stadion Olimpiade sebagai "sundulan yang akan dikenang selamanya", tetapi semua pencapaian Marseille pada era keemasan klub itu akan selamanya dikaitkan dengan pengaturan skor. Meski itu bukan kesalahan para pemain, penyebabnya adalah presiden klub mereka, Bernard Tapie, Donald Trump dari Prancis...

  • 'Ferrari tanpa rem'

    TAPIE-SEGUELA-LEGISLATIVES
    AFP

    Tapie dikenal karena gayanya yang flamboyan, sikapnya yang tak kenal ampun, dan kegigihannya yang tak kenal lelah.

    Tapie merupakan salah satu sosok paling flamboyan sekaligus kontroversial di Prancis. Patrick Le Lay, mantan presiden jaringan televisi komersial TF1, menggambarkannya sebagai "Ferrari tanpa rem". Setelah gagal berkarier sebagai penyanyi maupun pebalap Formula 3, ia terjun ke dunia bisnis dan menjadi multijutawan dengan memulihkan perusahaan-perusahaan yang bangkrut.

    Menurut pengakuannya sendiri, ia "tidak tahu apa-apa tentang sepak bola" ketika wali kota Marseille, Gaston Defferre, menawarinya kesempatan membeli satu-satunya klub sepak bola profesional di kota itu.

    Namun, sebagai calon politikus, Tapie mulai memahami sepenuhnya manfaat memiliki tim olahraga yang sukses, setelah sebelumnya meraih kesuksesan besar bersama tim balap sepedanya, La Vie Claire.

    Pada akhirnya, Defferre berhasil meyakinkannya dengan mengatakan kepadanya, "Saya tidak menjual tim kepada Anda, saya tidak menjual stadion kepada Anda, saya menjual publik kepada Anda."

    Seperti Silvio Berlusconi, mantan pemilik sekaligus presiden AC Milan yang juga merupakan pengusaha flamboyan yang terjun ke politik, Tapie menyelamatkan raksasa sepak bola yang tengah terpuruk dari ancaman kehancuran finansial. Ia membeli Marseille dengan harga simbolis satu franc pada April 1986, lalu segera mulai membangun tim terbaik yang pernah dimiliki Prancis.

  • “Seperti Harlem Globetrotters”

    Chris Waddle
    Hulton Archive

    Marseille menjadikan Chris Waddle pemain termahal ketiga dalam sejarah sepak bola pada 1989, dan ia membalasnya dengan momen-momen magis.

    Hanya beberapa bulan setelah menyelesaikan pengambilalihan klub, Tapie merekrut dua anggota skuad Prancis di Piala Dunia 1986: gelandang veteran Alain Giresse dan penyerang muda berbakat Jean-Pierre Papin. Itulah caranya mengirim pesan kepada rival-rival utama Marseille.

    Dengan memboyong Giresse dari Bordeaux dan mengalahkan Monaco dalam perebutan tanda tangan Papin, Tapie merasa telah “membuat mereka mengerti bahwa, mulai saat itu, sayalah bosnya.” Marseille pun tak terbantahkan menjadi kekuatan dominan di bursa transfer Prancis.

    Namun, kesuksesan tidak datang seketika. Gelar Division 1 luput dari genggaman mereka pada 1987, ketika Bordeaux finis empat poin di atas OM. Meski begitu, uang bukanlah masalah bagi Tapie, yang terus menggelontorkan jutaan ke klub.

    Investasinya akhirnya membuahkan hasil. Diperkuat sejumlah pemain kelas atas tambahan seperti Franck Sauzee dan Karlheinz Forster, Marseille meraih dua gelar domestik di bawah Gerard Gili pada 1989.

    Namun, tujuan utama Tapie adalah menaklukkan Eropa. Belanja pemain pun berlanjut, dengan kedatangan nama-nama besar lainnya seperti Carlos Mozer dan Chris Waddle, sehingga Marseille nyaris menjadi Paris Saint-Germain pada zamannya.

    “Saya selalu menggambarkannya seperti berada di Fantasy Island,” kata Waddle, mantan pemain sayap Inggris, kepada SportsMole. “Cara kami bermain, peran yang diberikan kepada saya, struktur tim, para pemain yang mereka miliki, kami punya tim yang luar biasa. Dukungan para suporter tiada duanya, begitu fanatik. Satu tim, satu kota.

    “Ruang gantinya tidak istimewa dan Velodrome sudah usang, tetapi ke mana pun kami pergi, dukungan untuk tim ini luar biasa. Kami agak seperti Harlem Globetrotters, semua orang ingin menjadi bagian dari kami.

    “Semangat tim bagus, mentalitas para pemain kuat, dan kami punya ketua klub yang tegas dalam diri Bernard Tapie. Kalau Anda kalah, dia tidak kenal ampun!”

    Waddle merasakan sendiri sikap tanpa ampun itu ketika Tapie memutuskan melepas beberapa pemain yang telah menjadikan Marseille salah satu tim paling menarik di dunia sepakbola. Tapie mulai frustrasi karena mereka tak kunjung mampu menjuarai Piala Eropa.

    OM asuhan Raymond Goethals nyaris meraihnya pada 1991, tetapi kalah adu penalti di final dari Red Star Belgrade, yang praktis bermain untuk memaksakan adu penalti sejak peluit pertama.

    Namun, setelah secara mengejutkan tersingkir oleh Sparta Prague pada babak kedua pada November 1991, Tapie memutuskan merombak skuad pada tahun berikutnya. Fabien Barthez, Marcel Desailly, Alen Boksic dan Rudi Voller pun datang, sementara pemain-pemain kesayangan suporter seperti Waddle dan Papin pergi.

    Perubahan berani itu memberikan hasil yang diinginkan. Marseille memang kehilangan sebagian permainan atraktifnya, tetapi menjadi lebih solid. Pada 26 Mei 1993, tim asuhan Goethals mengalahkan Milan dengan susah payah di final pertama Liga Champions berkat sundulan brilian Boli sesaat sebelum jeda.

    Dengan kekuatan skuad tersebut dan kekayaan Tapie yang sangat besar, kemenangan itu bisa saja menjadi awal sebuah dinasti. Sebaliknya, itu menjadi akhir yang memalukan bagi rentetan kesuksesan Marseille yang belum pernah terjadi sebelumnya.

  • 'Anda harus menang dengan cara apa pun'

    FBL-FRANCE-OM-VALENCIENNES
    AFP

    Tapie benar-benar rela melakukan apa saja demi membantu Marseille memenangkan pertandingan sepak bola.

    Sejak awal masa kepemimpinan Tapie di Velodrome, jelas bahwa ia bersedia melakukan apa pun untuk membawa Marseille ke puncak sepakbola Eropa.

    Pada 1987, Monaco hampir merampungkan perekrutan Abedi Pele, yang juga menjadi target transfer OM, ketika Tapie meyakinkan pemain asal Ghana itu untuk menolak tes darah dalam pemeriksaan medisnya. Kemudian, dengan bantuan seseorang di dalam Stade Louis II, Tapie menyebarkan rumor bahwa Pele positif HIV. Rumor itu sepenuhnya bohong, tetapi membuat Monaco mundur dari kesepakatan tersebut, sehingga Tapie dapat merekrut gelandang serang itu untuk Marseille. "Memang begitulah," kata Tapie kemudian, "Anda harus menang dengan cara apa pun."

    Dalam konteks itu, tidak mengherankan jika presiden Marseille tersebut bersedia melanggar hukum demi mewujudkan impiannya menjuarai Piala Champions. Ia menyuap para pemain Valenciennes agar sengaja kalah dari OM, enam hari sebelum laga Liga Champions melawan Milan di Munich.

    Jean-Jacques Eydelie menjadi perantara Tapie. Gelandang Marseille itu pernah bermain bersama kapten Valenciennes Christopher Robert dan penyerang asal Argentina Jorge Burruchaga di Nantes. Dalam autobiografinya, Eydelie menulis, "Bernard Tapie berkata kepada saya, 'Kamu harus menghubungi mantan rekan-rekan setimmu. Kami tidak ingin mereka bertindak bodoh dan mencederai kami sebelum final.'"

    Pada 20 Mei 1993, Marseille membuka keunggulan dalam laga krusial Ligue 1 melawan Valenciennes lewat gol Boksic pada menit ke-21. Beberapa saat kemudian, Robert ditarik keluar karena cedera yang diduga dialaminya. Saat jeda, Jacques Glassmann, yang sebelumnya menolak permintaan Robert untuk membantu mengatur kekalahan timnya, memberi tahu pelatih Valenciennes Boro Primorac tentang persekongkolan itu. Ia kemudian memberi tahu wasit Jean-Marie Veniel pada babak kedua.

    Veniel berbicara dengan sesama perangkat pertandingan serta kapten Marseille Didier Deschamps, dan mencantumkan tuduhan pengaturan pertandingan dari Glassmann dalam laporannya seusai laga. Namun, ia membiarkan pertandingan berlanjut. Marseille menang 1-0 dan finis di puncak klasemen dengan keunggulan dua poin atas PSG.

    Namun, dua pekan kemudian, Robert mengaku telah menerima suap dan para detektif kemudian menemukan 250.000 franc terkubur di halaman belakang rumah bibinya. Semuanya terasa seperti sandiwara, termasuk pembelaan Tapie bahwa uang itu dipinjamkan kepada Robert untuk membuka restoran. Meski begitu, konsekuensinya serius bagi Marseille: gelar juara divisi utama musim 1992-93 dicabut dan mereka dipaksa turun ke kasta kedua sepakbola Prancis pada 1994.

    Tahun berikutnya, Tapie dinyatakan bersalah atas pengaturan pertandingan dan penipuan, lalu dijatuhi hukuman dua tahun penjara, meski pada akhirnya ia hanya menjalani enam bulan. Ia juga selalu menyatakan dirinya tidak bersalah atas dakwaan tersebut, tetapi tuduhan suap lainnya muncul pada tahun-tahun berikutnya.

    Mantan manajer Rangers Walter Smith mengatakan kepada The Daily Record pada 2011, "Saya akrab dengan manajer CSKA Moscow (Gennadi Kostylev), dan kami minum bersama sebelum pertandingan kami di Ibrox [pada fase grup Liga Champions 1992-93]. Mereka kalah 6-0 dari Marseille dan saya bertanya kepadanya tentang itu. Ia berkata: 'Kiper saya dan pemain-pemain lainnya semuanya mendapat uang.'

    "Rupanya ia juga ditanya siapa yang menurutnya akan mencapai final, Rangers atau Marseille? Ia menyatakan Marseille akan sampai ke sana. Ketika ditanya alasannya, ia berkata: 'Mereka membayar lebih banyak.'"

    Namun, Tapie tidak pernah dinyatakan bersalah atas kasus pengaturan pertandingan lainnya. Ketika didiagnosis menderita kanker lambung pada 2017, ia menegaskan bahwa ia tidak menyesali cara ia menjalankan urusannya.

    "Ketika Anda sudah memenangi Tour de France, Liga Champions, pernah menjadi menteri, penyanyi, aktor ... apa yang belum saya lakukan?" tanyanya dalam wawancara dengan Le Monde. "Saya tidak bisa mengatakan bahwa hidup tidak memanjakan saya luar biasa."

    Yang menarik, bahkan setelah kematiannya pada Oktober 2021, 'Le Boss' tetap dihormati oleh para penggemar Marseille. Pada laga kandang pertama klub setelah kepergiannya, mereka membentangkan spanduk di Velodrome bertuliskan, "Bersamamu, kami mencapai puncak!"

    Namun, tidak semua orang mengenang masa kepemimpinan Tapie dengan rasa sayang seperti itu. Seperti yang pernah dikatakan mantan pelatih Monaco Arsene Wenger, "Kita sedang membicarakan periode terburuk yang pernah dialami sepakbola Prancis. Sepakbola Prancis digerogoti dari dalam akibat pengaruh dan cara-cara Tapie di Marseille."

    Jadi, meski ia mungkin telah membangun tim sepakbola yang indah, kenyataan pahitnya tetap sama: apa yang dihasilkan para pemain di lapangan tidak bisa dipisahkan dari tindakan presiden mereka di luar lapangan. Para pendukung Manchester City seharusnya segera menyadari hal itu.