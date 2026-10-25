Sejak awal masa kepemimpinan Tapie di Velodrome, jelas bahwa ia bersedia melakukan apa pun untuk membawa Marseille ke puncak sepakbola Eropa.

Pada 1987, Monaco hampir merampungkan perekrutan Abedi Pele, yang juga menjadi target transfer OM, ketika Tapie meyakinkan pemain asal Ghana itu untuk menolak tes darah dalam pemeriksaan medisnya. Kemudian, dengan bantuan seseorang di dalam Stade Louis II, Tapie menyebarkan rumor bahwa Pele positif HIV. Rumor itu sepenuhnya bohong, tetapi membuat Monaco mundur dari kesepakatan tersebut, sehingga Tapie dapat merekrut gelandang serang itu untuk Marseille. "Memang begitulah," kata Tapie kemudian, "Anda harus menang dengan cara apa pun."

Dalam konteks itu, tidak mengherankan jika presiden Marseille tersebut bersedia melanggar hukum demi mewujudkan impiannya menjuarai Piala Champions. Ia menyuap para pemain Valenciennes agar sengaja kalah dari OM, enam hari sebelum laga Liga Champions melawan Milan di Munich.

Jean-Jacques Eydelie menjadi perantara Tapie. Gelandang Marseille itu pernah bermain bersama kapten Valenciennes Christopher Robert dan penyerang asal Argentina Jorge Burruchaga di Nantes. Dalam autobiografinya, Eydelie menulis, "Bernard Tapie berkata kepada saya, 'Kamu harus menghubungi mantan rekan-rekan setimmu. Kami tidak ingin mereka bertindak bodoh dan mencederai kami sebelum final.'"

Pada 20 Mei 1993, Marseille membuka keunggulan dalam laga krusial Ligue 1 melawan Valenciennes lewat gol Boksic pada menit ke-21. Beberapa saat kemudian, Robert ditarik keluar karena cedera yang diduga dialaminya. Saat jeda, Jacques Glassmann, yang sebelumnya menolak permintaan Robert untuk membantu mengatur kekalahan timnya, memberi tahu pelatih Valenciennes Boro Primorac tentang persekongkolan itu. Ia kemudian memberi tahu wasit Jean-Marie Veniel pada babak kedua.

Veniel berbicara dengan sesama perangkat pertandingan serta kapten Marseille Didier Deschamps, dan mencantumkan tuduhan pengaturan pertandingan dari Glassmann dalam laporannya seusai laga. Namun, ia membiarkan pertandingan berlanjut. Marseille menang 1-0 dan finis di puncak klasemen dengan keunggulan dua poin atas PSG.

Namun, dua pekan kemudian, Robert mengaku telah menerima suap dan para detektif kemudian menemukan 250.000 franc terkubur di halaman belakang rumah bibinya. Semuanya terasa seperti sandiwara, termasuk pembelaan Tapie bahwa uang itu dipinjamkan kepada Robert untuk membuka restoran. Meski begitu, konsekuensinya serius bagi Marseille: gelar juara divisi utama musim 1992-93 dicabut dan mereka dipaksa turun ke kasta kedua sepakbola Prancis pada 1994.

Tahun berikutnya, Tapie dinyatakan bersalah atas pengaturan pertandingan dan penipuan, lalu dijatuhi hukuman dua tahun penjara, meski pada akhirnya ia hanya menjalani enam bulan. Ia juga selalu menyatakan dirinya tidak bersalah atas dakwaan tersebut, tetapi tuduhan suap lainnya muncul pada tahun-tahun berikutnya.

Mantan manajer Rangers Walter Smith mengatakan kepada The Daily Record pada 2011, "Saya akrab dengan manajer CSKA Moscow (Gennadi Kostylev), dan kami minum bersama sebelum pertandingan kami di Ibrox [pada fase grup Liga Champions 1992-93]. Mereka kalah 6-0 dari Marseille dan saya bertanya kepadanya tentang itu. Ia berkata: 'Kiper saya dan pemain-pemain lainnya semuanya mendapat uang.'

"Rupanya ia juga ditanya siapa yang menurutnya akan mencapai final, Rangers atau Marseille? Ia menyatakan Marseille akan sampai ke sana. Ketika ditanya alasannya, ia berkata: 'Mereka membayar lebih banyak.'"

Namun, Tapie tidak pernah dinyatakan bersalah atas kasus pengaturan pertandingan lainnya. Ketika didiagnosis menderita kanker lambung pada 2017, ia menegaskan bahwa ia tidak menyesali cara ia menjalankan urusannya.

"Ketika Anda sudah memenangi Tour de France, Liga Champions, pernah menjadi menteri, penyanyi, aktor ... apa yang belum saya lakukan?" tanyanya dalam wawancara dengan Le Monde. "Saya tidak bisa mengatakan bahwa hidup tidak memanjakan saya luar biasa."

Yang menarik, bahkan setelah kematiannya pada Oktober 2021, 'Le Boss' tetap dihormati oleh para penggemar Marseille. Pada laga kandang pertama klub setelah kepergiannya, mereka membentangkan spanduk di Velodrome bertuliskan, "Bersamamu, kami mencapai puncak!"

Namun, tidak semua orang mengenang masa kepemimpinan Tapie dengan rasa sayang seperti itu. Seperti yang pernah dikatakan mantan pelatih Monaco Arsene Wenger, "Kita sedang membicarakan periode terburuk yang pernah dialami sepakbola Prancis. Sepakbola Prancis digerogoti dari dalam akibat pengaruh dan cara-cara Tapie di Marseille."

Jadi, meski ia mungkin telah membangun tim sepakbola yang indah, kenyataan pahitnya tetap sama: apa yang dihasilkan para pemain di lapangan tidak bisa dipisahkan dari tindakan presiden mereka di luar lapangan. Para pendukung Manchester City seharusnya segera menyadari hal itu.



