Kisah-kisah seperti ini pada titik ini sudah terlalu sering diceritakan. Departemen sains olahraga menemukan makanan, minuman, atau produk tertentu untuk dikonsumsi. Mungkin juga seorang pelatih mengembangkan metode yang unik.

Tim itu lalu mengadopsinya dan menjuarai sebuah gelar. Setelah itu, metode tersebut, entah melibatkan makan buah tertentu atau menanam pohon zaitun di lapangan latihan klub Premier League, menjadi bagian dari kanon olahraga. Tiba-tiba, semua orang merasa harus melakukannya. Namun, kenaikan popularitas jus ceri asam dalam sepakbola berlangsung lebih lambat.

Sepakbola meminjam gagasan itu dari cabang olahraga lain, ketika para atlet sudah lebih dulu beralih ke jus ceri asam untuk membantu pemulihan setelah kompetisi yang intens.

Riset di Northumbria University menunjukkan jus ceri asam dapat membantu pemulihan otot, jenis keuntungan kecil yang begitu sering diburu olahraga elite. Sebuah studi pada 2010 di Oregon Health & Science University memberikan bukti tambahan tentang potensi manfaatnya. Pelari dan pesepeda termasuk di antara pengguna awalnya, dengan kelompok terakhir mengandalkan minuman merah tua itu menjelang akhir balapan jarak jauh. Tim-tim NFL, termasuk Chiefs milik Bonci dan Pittsburgh Steelers, juga mengadopsinya. Kini, hal itu sudah lazim di Premier League: Florian Wirtz terlihat meminumnya setelah ditarik keluar saat Liverpool bermain imbang pada laga pembuka musim di markas Newcastle pada Agustus.

Namun, menurut Bonci, sifat-sifat spesifiknya bisa diterapkan pada hampir semua olahraga ketahanan.

"Anda mendapatkan manfaat paling besar dengan upaya paling kecil karena itu juga hal lainnya. Kapan pun orang memilih untuk menggunakannya, volume besar biasanya bukan yang diinginkan tubuh yang sedang berolahraga," kata Bonci. "Tubuh tidak bisa menoleransinya, dan bahkan setelah olahraga intens, kami menginginkan sesuatu yang singkat dan sederhana. Berikan kepada saya apa yang saya butuhkan dalam jumlah kecil, dan itu memulai proses pemulihan saya. Lalu ketika saya siap makan, saya bisa melakukan sesuatu yang lain setelahnya."