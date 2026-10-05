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Cherry Juice 1-1 GOAL

'Sudah jadi rutinitas pada titik ini' - Dari NFL hingga Florian Wirtz dan Evander: Bagaimana jus ceri asam menjadi bagian dari pencarian keunggulan di sepak bola

Jus ceri tart telah menjadi andalan di NFL, Premier League, dan MLS. Para ahli gizi menjelaskan daya tariknya bagi atlet yang mencari pemulihan yang lebih baik, tidur yang lebih nyenyak, dan keunggulan tambahan.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Setiap malam, ketika Kansas City Chiefs pergi tidur, Leslie Bonci, ahli gizi utama mereka, memastikan bahwa mereka semua mendapatkan sedikit camilan di atas bantal mereka. Itu bukan cokelat. Tidak ada permen mint sebelum tidur. Bahkan, setiap pemain diberi satu paket kecil jus ceri asam. Dan mereka diminta meminumnya.

    Apakah itu saja yang membawa mereka ke empat penampilan Super Bowl, dan dua gelar juara, dalam lima tahun, sulit dipastikan. Dalam olahraga profesional, selisihnya sangat tipis. Itu tidak serta-merta membuat quarterback bintang Patrick Mahomes melempar bola lebih jauh atau lebih akurat. Namun jangan salah, hal ini adalah sebuah keharusan. Beberapa pemain tidak menyukainya. Jus ceri asam dalam bentuk alaminya memang tidak terlalu enak. Bonci mengenang ada “orang-orang usil” di tim yang bercanda soal mencampurnya dengan vodka untuk mengurangi rasanya. Responsnya? “Coba lagi.”

    Meski begitu, mereka tetap meminumnya. Paket kecil konsentrat jus ini wajib bagi Chiefs. Namun, jangkauan minuman asam ini meluas jauh melampaui football Amerika. Dalam sepak bola juga, jus ceri asam telah menjadi bagian dari rutinitas para pemain.

    "Saya rasa banyak atlet menggunakan jus ceri, mulai dari level perguruan tinggi sampai level profesional. Pada titik ini, itu sudah menjadi rutinitas," kata Ally Maher, Direktur Nutrisi Olahraga di FC Cincinnati, kepada GOAL.

  • 'Yang terbanyak dengan biaya paling sedikit'

    Mikel Arteta

    Manajer Arsenal Mikel Arteta telah membangun reputasi karena keanehan-keanehan uniknya sebagai pelatih selama masa baktinya di Arsenal.

    Kisah-kisah seperti ini pada titik ini sudah terlalu sering diceritakan. Departemen sains olahraga menemukan makanan, minuman, atau produk tertentu untuk dikonsumsi. Mungkin juga seorang pelatih mengembangkan metode yang unik.

    Tim itu lalu mengadopsinya dan menjuarai sebuah gelar. Setelah itu, metode tersebut, entah melibatkan makan buah tertentu atau menanam pohon zaitun di lapangan latihan klub Premier League, menjadi bagian dari kanon olahraga. Tiba-tiba, semua orang merasa harus melakukannya. Namun, kenaikan popularitas jus ceri asam dalam sepakbola berlangsung lebih lambat.

    Sepakbola meminjam gagasan itu dari cabang olahraga lain, ketika para atlet sudah lebih dulu beralih ke jus ceri asam untuk membantu pemulihan setelah kompetisi yang intens.

    Riset di Northumbria University menunjukkan jus ceri asam dapat membantu pemulihan otot, jenis keuntungan kecil yang begitu sering diburu olahraga elite. Sebuah studi pada 2010 di Oregon Health & Science University memberikan bukti tambahan tentang potensi manfaatnya. Pelari dan pesepeda termasuk di antara pengguna awalnya, dengan kelompok terakhir mengandalkan minuman merah tua itu menjelang akhir balapan jarak jauh. Tim-tim NFL, termasuk Chiefs milik Bonci dan Pittsburgh Steelers, juga mengadopsinya. Kini, hal itu sudah lazim di Premier League: Florian Wirtz terlihat meminumnya setelah ditarik keluar saat Liverpool bermain imbang pada laga pembuka musim di markas Newcastle pada Agustus.

    Namun, menurut Bonci, sifat-sifat spesifiknya bisa diterapkan pada hampir semua olahraga ketahanan.

    "Anda mendapatkan manfaat paling besar dengan upaya paling kecil karena itu juga hal lainnya. Kapan pun orang memilih untuk menggunakannya, volume besar biasanya bukan yang diinginkan tubuh yang sedang berolahraga," kata Bonci. "Tubuh tidak bisa menoleransinya, dan bahkan setelah olahraga intens, kami menginginkan sesuatu yang singkat dan sederhana. Berikan kepada saya apa yang saya butuhkan dalam jumlah kecil, dan itu memulai proses pemulihan saya. Lalu ketika saya siap makan, saya bisa melakukan sesuatu yang lain setelahnya."

  • 'Fokus pada pemulihan'

    Evander
    Getty

    Evander dan FC Cincinnati telah memanfaatkan jus ceri untuk keuntungan mereka.

    Namun, manfaat yang sangat spesifik dari jus ceri adalah fleksibilitas alaminya. Para atlet cenderung menginginkan berbagai macam suplemen dari beragam kelompok makanan. Gagasan bahwa ada satu produk mujarab yang bisa mengatasi semuanya sedikit banyak hanyalah mitos.

    "Ini bisa berbasis kebutuhan, tergantung apa tujuannya, apa yang ingin dicapai seseorang. Dan untuk atlet, kami bisa menempatkannya di mana pun itu paling sesuai," kata Bonci.

    Namun, atlet yang berbeda menggunakannya dengan cara yang berbeda. Bagi FC Cincinnati, ini benar-benar krusial dalam pemulihan otot. Setelah pertandingan, ini langsung masuk menu.

    "Kami benar-benar fokus pada pemulihan dan bagaimana kami bisa membuat para pemain kami pulih lebih baik," jelas Maher. "Dan jus ceri asam masuk dalam ranah itu."

    Ceri asam mengandung senyawa dengan sifat antioksidan dan antiinflamasi. Riset menunjukkan jus ceri asam dapat membantu mengurangi nyeri otot dan mendukung pemulihan setelah olahraga berat.

    "Ini adalah antiinflamasi dan antioksidan. Pada dasarnya, itu berarti peradangan yang kami lihat dialami para pemain kami setelah pertandingan karena mereka bekerja sangat keras, berlari sangat banyak, didorong dan didesak. Ceri asam itu, dalam bentuk konsentrat, bisa membantu mengurangi sebagian dari [kelelahan] itu," kata Maher.

    Dalam musim yang panjang, ini bisa menjadi perbedaan krusial untuk membuat otot siap diaktifkan lagi pada sesi latihan berikutnya, atau bahkan membantu pemulihan cepat di antara jadwal pertandingan.

    "Komponen nutrisi itu menciptakan antioksidan antiinflamasi puncak untuk membersihkan semua sisa-sisa pertandingan yang ada di dalam tubuh agar mereka bisa kembali ke kondisi yang lebih stabil," kata Maher.

  • 'Ada peran yang dimainkan dalam tidur'

    Harry Kane England 2026
    getty

    Harry Kane berbicara panjang lebar tentang ketergantungannya pada tidur untuk pemulihan.

    Ada manfaat lain juga. Minuman sebelum tidur yang diberikan Bonci kepada Chiefs setiap malam itu bukan hanya dimaksudkan untuk membantu pemulihan otot semata. Jus ceri tart juga mengandung melatonin, yang membantu mempermudah tidur, sebuah elemen krusial dalam kesiapan atlet.

    "Ini adalah sumber alami melatonin dan triptofan. Jadi ada peran dalam tidur, dan itu juga saat orang-orang pulih. Bukan hanya ketika Anda berjalan ke sana kemari; itu terjadi ketika Anda beristirahat," kata Bonci.

    Maher lebih memilih mendapatkan nutrisi pendukung tidur melalui makanan dan berhati-hati terhadap suplementasi melatonin secara rutin. Kekhawatirannya berpusat pada produksi hormon tersebut oleh tubuh sendiri.

    "Jika Anda mengonsumsinya secara bebas, bukan dalam bentuk makanan, itu sebenarnya menurunkan produksi alami melatonin oleh tubuh Anda," kata Maher. "Jadi, jika seseorang terus-menerus mengonsumsi melatonin, tubuhnya akan seperti, 'Saya tidak perlu memproduksinya lagi.' Lalu ketika Anda berhenti mengonsumsi melatonin itu, tubuh Anda seperti, 'Tunggu, tapi saya mendapatkan ini dari tempat lain, dan saya tidak ingat bagaimana memproduksinya dengan baik lagi.'"

    Namun, penelitian belum menetapkan bahwa suplemen melatonin menekan produksi alami tubuh. Sebuah studi jangka panjang tentang melatonin lepas berkepanjangan tidak menemukan adanya penekanan setelah pengobatan berakhir. National Institutes of Health mencatat bahwa bukti mengenai keamanan jangka panjang suplementasi masih terbatas.


  • "Katakan kepada saya mengapa saya harus memilikinya"

    imago-sport-1081899629.jpg
    NurPhoto

    Liverpool menjadi salah satu dari sejumlah klub papan atas Premier League yang mengadopsi jus ceri.

    Namun, itu tidak berarti bahwa setiap atlet akan langsung setuju untuk mengonsumsi setiap zat yang ditawarkan kepada mereka. Ahli gizi mungkin sudah lazim di level tertinggi sepak bola di seluruh dunia, tetapi beberapa pemain berpengalaman bisa enggan memasukkan elemen tambahan ke dalam rutinitas mereka. Setidaknya, itulah yang ditemukan Maher.

    "Semakin muda usia mereka, semakin mudah," kata Maher. "Seiring bertambahnya usia, mereka sedikit lebih pelit dalam memberi kepercayaan kepada Anda, kapan mereka mempercayai Anda, dan apakah mereka mendengarkan Anda."

    Maher mulai bekerja di FC Cincinnati pada Maret 2025. Klub itu sebelumnya tidak pernah memiliki ahli gizi. Beberapa pemain memang mengaku skeptis dengan kehadiran anggota staf lain yang memberi tahu mereka apa yang harus dimakan. Namun, satu anggota skuad yang lebih muda mengubah segalanya.

    "Ada satu pemain muda di tim kami yang saya dampingi untuk meningkatkan komposisi tubuhnya dan membuatnya lebih kuat. Dia percaya kepada saya, dan sekarang kami sudah membawanya ke komposisi tubuh dan kadar lemak tubuh yang ideal. Dan sekarang para pemain datang kepada saya dengan mengatakan, 'oke Ally, saya benar-benar tidak ingin merasa seperti ini untuk pertandingan, atau saya merasa butuh lebih banyak energi'," kata Maher.

    Bonci mengalami beberapa perilaku serupa dengan tim-tim NFL.

    "Ketika kita melihat atlet, jika seseorang punya tambahan 10 menit dalam sehari, waktu itu tidak akan dihabiskan di dapur. Waktu itu akan dipakai untuk sesuatu yang bisa saya lakukan dengan cepat dan yang akan memberi manfaat bagi saya. Beri tahu saya mengapa saya harus mengonsumsinya, dan saya bersedia mencoba," katanya.

    Namun, jika pernah ada penolakan, dia tidak masalah untuk mengatakan tidak.

    "Pada akhirnya, saya tidak akan memaksakan apa pun kepada siapa pun. Itu pilihan mereka. Mereka sudah dewasa... tetapi saya akan memberi mereka alasan mengapa ini mungkin seharusnya menjadi bagian dari perangkat bahan bakar mereka," kata Bonci.

  • 'Buat perbedaan satu persen itu'

    FC Cincinnati v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    FC Cincinnati merayakan gol ke gawang Inter Miami dalam laga krusial Wilayah Timur.

    Bagi FC Cincinnati, jus ceri asam adalah salah satu bagian dari pendekatan nutrisi yang lebih luas. Klub ini telah mencetak banyak gol di menit-menit akhir musim ini, dan Maher meyakini asupan yang lebih baik dapat membantu para pemain mempertahankan performa mereka hingga peluit akhir.

    "Sekarang kami benar-benar dikenal karena mencetak gol dalam dua menit terakhir pertandingan," katanya. "Di situlah nutrisi bisa memberi dampak yang sangat besar bagi para pemain ini. Intinya adalah memastikan para pemain memiliki asupan yang cukup untuk periode 90 hingga 100 menit, itu seperti hal terpenting yang bisa kami lakukan untuk membantu mempertahankan performa dan membuat perbedaan satu persen dibanding mungkin lawan kami, sehingga kami bisa mencetak gol dalam 90 detik terakhir pertandingan."

    Secara lebih umum, umpan balik untuk para ahli nutrisi, ahli diet, dan ilmuwan adalah bahwa para atlet mereka secara umum merasa lebih baik.

    "Terkadang perbedaannya adalah saya bisa memaksa diri lebih keras, atau mungkin dalam latihan saya bisa mendorong diri lebih keras dan merasakan lebih sedikit nyeri setelahnya, yang berarti saya lebih siap melakukan apa yang perlu saya lakukan pada kesempatan berikutnya," kata Bonci.

    Sekarang, ini juga mulai menjadi bagian dari zeitgeist olahraga publik. CHERRiSH, perusahaan yang berbasis di negara bagian Washington, menawarkan versi produk yang sedikit diencerkan, yang dikemas dan dijual. Mereka juga telah bermitra dengan atlet profesional.

    "Kami memang menambahkan sedikit air agar bisa dituang, tetapi kami mendapati para atlet langsung meminumnya. Maksud saya, mereka tidak, mereka tidak peduli soal itu, mereka tidak punya waktu untuk itu. Mereka hanya siap untuk mulai," ujar Matt Haggart, Direktur Operasional, kepada GOAL.

    Apakah ini membantu dalam pertandingan pickup mingguan atau pada malam yang dingin dan hujan di Brooklyn masih harus dilihat lagi. Namun, di level profesional, jus ceri asam telah mendapatkan tempat dalam rutinitas pemulihan pemain, sebagai satu bagian kecil dari kerja yang dilakukan untuk siap bermain.