Setiap malam, ketika Kansas City Chiefs pergi tidur, Leslie Bonci, ahli gizi utama mereka, memastikan bahwa mereka semua mendapatkan sedikit camilan di atas bantal mereka. Itu bukan cokelat. Tidak ada permen mint sebelum tidur. Bahkan, setiap pemain diberi satu paket kecil jus ceri asam. Dan mereka diminta meminumnya.
Apakah itu saja yang membawa mereka ke empat penampilan Super Bowl, dan dua gelar juara, dalam lima tahun, sulit dipastikan. Dalam olahraga profesional, selisihnya sangat tipis. Itu tidak serta-merta membuat quarterback bintang Patrick Mahomes melempar bola lebih jauh atau lebih akurat. Namun jangan salah, hal ini adalah sebuah keharusan. Beberapa pemain tidak menyukainya. Jus ceri asam dalam bentuk alaminya memang tidak terlalu enak. Bonci mengenang ada “orang-orang usil” di tim yang bercanda soal mencampurnya dengan vodka untuk mengurangi rasanya. Responsnya? “Coba lagi.”
Meski begitu, mereka tetap meminumnya. Paket kecil konsentrat jus ini wajib bagi Chiefs. Namun, jangkauan minuman asam ini meluas jauh melampaui football Amerika. Dalam sepak bola juga, jus ceri asam telah menjadi bagian dari rutinitas para pemain.
"Saya rasa banyak atlet menggunakan jus ceri, mulai dari level perguruan tinggi sampai level profesional. Pada titik ini, itu sudah menjadi rutinitas," kata Ally Maher, Direktur Nutrisi Olahraga di FC Cincinnati, kepada GOAL.