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Stephen Mfuni: Sensasi Man City yang terinspirasi Josko Gvardiol dan ingin memperbesar peluang Coventry bertahan di Liga Primer Inggris

Bek tersebut menimba ilmu di bawah asuhan Pep Guardiola dan mendapat pujian dari Frank Lampard sejak bergabung sementara dengan Coventry City yang baru promosi.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Pertarungan menghindari degradasi mungkin bukan situasi ideal bagi pemain muda untuk menembus sepakbola profesional, tetapi Stephen Mfuni memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun reputasinya di Coventry.

    Di usia 18 tahun, bek tengah itu menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bisa memainkan peran penting dalam perjuangan tim Frank Lampard untuk bertahan di Premier League. Ia sudah mendapat pujian dari legenda Inggris dan Chelsea tersebut sejak bergabung sebagai pemain pinjaman dari Manchester City.

    Namun, kesan positif itu tidak mengejutkan dari pemain muda yang sudah tampil menonjol bersama tim U-21 City saat baru berusia 16 tahun. Bertubuh tinggi dan atletis, ia nyaman menguasai bola serta kuat dalam duel udara, dengan menjadikan Josko Gvardiol dan Virgil van Dijk sebagai panutan dalam permainannya.

    GOAL mengulas prospek bek tersebut.

  • Permulaan

    Manchester City v Tottenham Hotspur - FA Youth Cup Quarter Final
    Getty Images Sport

    Guardiola memasukkannya ke dalam skuad pramusim Manchester City saat berusia 16 tahun setelah sang bek naik dengan cepat melalui jenjang akademi.

    Mfuni berusia sembilan tahun ketika bergabung dengan Manchester City, setelah sempat mempertimbangkan untuk bergabung dengan Liverpool. Ia melesat melalui akademi dan tampil gemilang bersama tim U-21 saat baru berusia 16 tahun.

    Ia begitu nyaman bermain di kelompok usia yang lebih tinggi hingga Pep Guardiola membawanya dalam tur pramusim Manchester City ke Amerika Serikat setelah klub itu menjuarai Liga Primer Inggris musim 2023-24.

    "Saya sudah lama bermimpi dilatih oleh Pep. Itu pengalaman yang sangat berbeda. Mendapat nasihat darinya tentang apa yang harus dilakukan di posisi yang Anda mainkan menunjukkan bahwa ada peluang," katanya mengenai pengalaman berharga tersebut. Dalam tur itu, ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir laga persahabatan yang dimenangi Manchester City atas Chelsea. "Bahkan berlatih bersama pemain seperti Erling Haaland pun terasa sangat berbeda."

    Setelah menjuarai FA Youth Cup bersama Manchester City pada 2024, ia kemudian menjuarai U21 Premier League pada tahun berikutnya. Tak lama kemudian, Guardiola mulai memasukkan namanya ke bangku cadangan untuk pertandingan Liga Champions dan Liga Primer Inggris.

    Debutnya pun tiba dalam kemenangan 10-1 atas Exeter di Piala FA pada awal tahun ini, ketika ia menggantikan Nathan Ake saat turun minum.

  • Terobosan

    stephen mfuni Watford

    Kiprahnya di Watford bermula dengan menjanjikan, tetapi berakhir secara mendadak dan nahas.

    Mfuni dipinjamkan ke Watford beberapa pekan setelah penampilannya di ajang piala tersebut. Ia menggantikan Max Alleyne, yang dipanggil kembali ke City untuk menambah opsi di lini pertahanan di tengah krisis cedera. “[Max] bercerita kepada saya tentang hal-hal positif di sini, tentang betapa menyenangkan dan hangatnya tempat ini serta betapa ramahnya para pemain dan staf,” katanya. “Saya mengetahui cara mereka mengembangkan pemain. Saya antusias menjadi bagian dari proses itu.”

    Valon Behrami, asisten direktur olahraga, menjelaskan apa yang dilihat Watford pada pemain remaja tersebut: “Dia pemain cerdas yang mampu menjaga ruang di belakang lini pertahanan. Dia piawai membawa bola keluar dari pertahanan, cepat, dan bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri.”

    Mfuni dengan cepat menjadi pilihan tetap dalam susunan pemain inti, tetapi masa peminjamannya berakhir lebih awal sebelum ia benar-benar bisa menunjukkan kemampuannya di sepak bola senior. Menjelang akhir pertandingan saat timnya kalah 1-3 di markas Stoke pada Maret, ia harus ditarik keluar karena cedera pergelangan kaki. Cedera itu membuat musimnya berakhir lebih cepat dan memaksanya kembali ke City lebih awal.

  • Bagaimana perkembangannya

    Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Ia tampak nyaman bermain di bawah asuhan Frank Lampard, sementara Coventry berupaya merangkak naik di klasemen liga.

    Mfuni kini diuji di Liga Primer bersama Coventry yang baru promosi. Cedera betis yang dialami Aurele Amenda dan perubahan formasi Lampard dari tiga bek menjadi empat bek membuka peluang baginya untuk bersinar.

    Ia memberi dampak setelah masuk dari bangku cadangan melawan Newcastle, mencetak gol lewat aksi berlari menerobos pertahanan lawan yang diakhiri dengan penyelesaian dalam kemenangan 4-1 Coventry. Ia juga menjadi starter dalam kemenangan 3-1 atas Sunderland, memberi Lampard lebih banyak alasan untuk memercayainya berkat sejumlah sapuan dan beberapa blok.

    “Menurut saya, ada pemain yang berada di level tertentu dan ada pemain yang berada di level lain,” kata Lampard. “Dia masih muda dan saya tidak ingin terlalu memujinya karena itu mungkin akan membuatnya besar kepala.

    “Namun, dia anak yang menyenangkan dan percaya diri… di luar lapangan, di lingkungan latihan, [dia] beradaptasi dengan sangat baik. Dia juga tetap rendah hati, jadi pembawaannya sangat menyenangkan, dan itu bahkan belum menyentuh soal bakatnya.”

    Ia menambahkan: “Saya sangat senang dengannya. Dia akan melangkah jauh dalam sepakbola.”

    Pemain berusia 18 tahun itu juga telah mencapai jenjang tertinggi tim nasional kelompok usia. Dalam pemanggilan pertamanya ke timnas Inggris U-21, ia menjadi starter di posisi bek kiri saat menang 4-2 atas Kazakhstan, lalu kembali ke jantung pertahanan ketika kalah dari Irlandia beberapa pekan kemudian.

  • Kelebihan

    Coventry City v Fulham - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Ia cepat, tinggi, lincah, dan piawai mengolah bola, perpaduan kemampuan yang berguna bagi seorang bek muda.

    Nyaman menguasai bola, Mfuni menggiringnya sambil mengangkat kepala untuk mencari umpan cerdik ke depan. Akselerasinya yang cepat memungkinkannya melaju dan menjadi ancaman langsung bagi gawang lawan, sesuatu yang ia pelajari dari Guardiola.

    “Dia membuka wawasan saya. Dia melihat hal-hal yang sebelumnya tidak saya lihat,” katanya kepada Manchester Evening News setelah mencetak gol di FA Youth Cup tahun lalu. “Musim lalu, saya bahkan jarang membawa bola maju. Namun sekarang saya melakukannya dan mencetak gol.

    “[Saya selalu memikirkan] jumlah gol yang perlu dicetak untuk memenangi pertandingan. Saya berusaha mendorong tim maju dari belakang untuk memenangi pertandingan dan meraih satu lagi gelar Youth Cup.”

    Melawan Newcastle, kepercayaan diri itu terlihat dalam pergerakan menyerang yang berujung pada golnya.

    Ia juga tampil solid dalam duel udara. Selain memanfaatkan postur tingginya dengan baik, ia menunjukkan kecepatan yang mengejutkan.

  • Masih ada ruang untuk perbaikan

    Coventry City v Sunderland - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Masih kurang berpengalaman dan dalam tahap perkembangan fisik, Mfuni harus berhati-hati agar tidak menempatkan dirinya dalam posisi rentan akibat tekel gegabah.

    Setelah masa peminjamannya di Watford berakhir lebih cepat, Mfuni kehilangan kesempatan memperoleh pengalaman berharga menjelang akhir musim lalu. Kini, ia harus menghadapi persaingan untuk menghindari degradasi dari Premier League, dengan sedikit waktu untuk menyesuaikan diri terhadap tekanan mental dan tuntutan fisik bermain secara rutin di kompetisi tersebut.

    Saat berhadapan satu lawan satu dengan penyerang, ia kerap terlalu cepat menjatuhkan diri untuk melakukan tekel. Akibatnya, ia berisiko melakukan pelanggaran atau dilewati begitu saja.

    Pengalamannya bermain di bawah Guardiola pada pramusim dua tahun lalu mengajarinya bahwa ia harus "lebih agresif" saat bertahan, "berada 2,54 cm di depan penyerang dan memanfaatkan posisi tubuh", katanya.

  • Memetik pelajaran dari Gvardiol dan Van Dijk

    Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Dari segi posisi, ia mirip dengan rekan setimnya di Manchester City, tetapi masih banyak yang harus ia pelajari.

    Bek muda pemberani dengan kemampuan teknik yang mumpuni dan naluri menyerang, pengaruh Gvardiol, pemain favorit City, mudah terlihat pada dirinya. Dengan postur tinggi dan kemampuan duel udaranya, perbandingan dengan Van Dijk pun tampaknya tak terelakkan.

    "Saya menjadikan Josko sebagai panutan, sedikit meniru Van Dijk dalam bertahan, tetapi terutama Josko. Dia bisa bermain sebagai bek kiri maupun bek tengah. Saya juga sedikit meniru John Stones karena dia piawai mengolah bola," katanya.

    Dia memang tidak seagresif Gvardiol dalam duel di darat, atau sedominan Van Dijk dalam duel udara, tetapi dia telah menyerap beberapa kemampuan utama keduanya.

  • Apa selanjutnya?

    Coventry City v Sunderland - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Bek tersebut harus terus tampil mengesankan di hadapan pelatih Coventry, Lampard, jika ingin berpeluang segera menembus tim utama City.

    Ia menarik perhatian Guardiola saat berusia 16 tahun. Dua tahun kemudian, penampilannya di Liga Primer mendapat pujian dari Lampard.

    Kini berpeluang menjadi starter reguler di Coventry, pemain timnas Inggris U-21 itu akan berupaya membantu klub asal West Midlands tersebut bertahan di kasta tertinggi sebelum kembali ke Manchester.

    Jika mampu tampil lebih konsisten dan terus berkembang dengan laju seperti ini, potensi Mfuni muda nyaris tak terbatas.