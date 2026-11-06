Pertarungan menghindari degradasi mungkin bukan situasi ideal bagi pemain muda untuk menembus sepakbola profesional, tetapi Stephen Mfuni memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun reputasinya di Coventry.
Di usia 18 tahun, bek tengah itu menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bisa memainkan peran penting dalam perjuangan tim Frank Lampard untuk bertahan di Premier League. Ia sudah mendapat pujian dari legenda Inggris dan Chelsea tersebut sejak bergabung sebagai pemain pinjaman dari Manchester City.
Namun, kesan positif itu tidak mengejutkan dari pemain muda yang sudah tampil menonjol bersama tim U-21 City saat baru berusia 16 tahun. Bertubuh tinggi dan atletis, ia nyaman menguasai bola serta kuat dalam duel udara, dengan menjadikan Josko Gvardiol dan Virgil van Dijk sebagai panutan dalam permainannya.
GOAL mengulas prospek bek tersebut.