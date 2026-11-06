Mfuni berusia sembilan tahun ketika bergabung dengan Manchester City, setelah sempat mempertimbangkan untuk bergabung dengan Liverpool. Ia melesat melalui akademi dan tampil gemilang bersama tim U-21 saat baru berusia 16 tahun.

Ia begitu nyaman bermain di kelompok usia yang lebih tinggi hingga Pep Guardiola membawanya dalam tur pramusim Manchester City ke Amerika Serikat setelah klub itu menjuarai Liga Primer Inggris musim 2023-24.

"Saya sudah lama bermimpi dilatih oleh Pep. Itu pengalaman yang sangat berbeda. Mendapat nasihat darinya tentang apa yang harus dilakukan di posisi yang Anda mainkan menunjukkan bahwa ada peluang," katanya mengenai pengalaman berharga tersebut. Dalam tur itu, ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir laga persahabatan yang dimenangi Manchester City atas Chelsea. "Bahkan berlatih bersama pemain seperti Erling Haaland pun terasa sangat berbeda."

Setelah menjuarai FA Youth Cup bersama Manchester City pada 2024, ia kemudian menjuarai U21 Premier League pada tahun berikutnya. Tak lama kemudian, Guardiola mulai memasukkan namanya ke bangku cadangan untuk pertandingan Liga Champions dan Liga Primer Inggris.

Debutnya pun tiba dalam kemenangan 10-1 atas Exeter di Piala FA pada awal tahun ini, ketika ia menggantikan Nathan Ake saat turun minum.