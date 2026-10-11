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Hashtag United Spencer FC GFX 1:1GOAL

Spencer FC & Hashtag United: Bagaimana seorang YouTuber membangun kerajaan sepak bola

Bagi sebagian orang, bermain Ultimate Team dan Career Mode saja tidak cukup, mereka perlu terlibat lebih langsung seiring batas antara fantasi dan kenyataan kian kabur

Chris Burton
Diterjemahkan oleh

  • Apakah nama Spencer Carmichael-Brown terdengar familiar? Mungkin tidak, tetapi Spencer FC mungkin iya. Dan, terlepas dari apakah Anda pernah banyak melihat atau mendengar soal itu di luar nama waralaba yang nyentrik, Hashtag United kemungkinan besar pernah muncul di linimasa media sosial Anda pada suatu titik.

    Anda sebaiknya mulai membiasakan diri dengan itu karena para pendatang baru yang mengguncang kemapanan ini tidak akan ke mana-mana. Perjalanan mereka sepanjang satu dekade terakhir benar-benar seperti roller coaster yang liar, dengan suka dan duka, tentu saja semuanya terekam kamera, yang menjadi bagian besar dari apa yang kini merupakan sebuah fenomena modern.

    Sepakbola tidak lagi dimonopoli oleh entitas-entitas bersejarah yang berakar pada abad ke-19 dan yang terpaksa berevolusi serta memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah. Akan selalu ada tempat bagi institusi-institusi penuh sejarah itu, tetapi bagi yang lain waktunya jelas adalah sekarang.

    Penonton berinteraksi dengan olahraga dengan cara yang sepenuhnya berbeda, membuka jalur-jalur menarik untuk dijelajahi oleh mereka yang memiliki ambisi, sumber daya, dan jiwa petualang yang diperlukan. Saat menapaki jalur-jalur itulah imperium-imperium baru dibangun.

  • Kisah asal-usul

    Spencer Owen
    Hashtag United/LiveScore

    Tujuannya adalah menjadikan Hashtag United seunik mungkin


    Pada musim semi 2016, Spencer Owen memiliki sebuah mimpi. Saat itu mimpinya tidak terlalu rumit, tetapi dengan cepat berkembang menjadi sesuatu yang hidup dengan sendirinya. Apa yang awalnya dimaksudkan sekadar untuk bersenang-senang, bersama teman-teman, ketika dunia virtual streaming FIFA di YouTube dipadukan dengan versi nyata menendang bola di lapangan, dengan cepat berubah menjadi akar dari sebuah klub yang kini memiliki cabang tim pria, wanita, dan eSports.

    Berbicara pada pembukaan LiveScore Lounge di kandang baru Hashtag United, Spencer mengatakan kepada GOAL bagaimana perjalanan yang cukup luar biasa itu dimulai: “Konsep awalnya sebenarnya adalah saya mencoba mencari cara untuk mendapatkan pekerjaan di mana saya bisa membuat video tentang sepak bola, tetapi sambil benar-benar bermain sepak bola. Karena saya sebelumnya sudah sedikit aktif di YouTube, saya punya sedikit basis penggemar, dan mereka, entah kenapa, dan saya sampai sekarang masih belum sepenuhnya paham, ingin menonton saya dan teman-teman saya bermain sepak bola di level yang cukup rendah.

    “Yang kemudian bisa kami lakukan adalah menambahkan hal yang memang saya kuasai. Di dunia lain, saya mungkin akan menjadi kreator acara TV, benar? Saya bagus dalam menciptakan format dan semacamnya. Jadi saya bisa menemukan cara untuk membuat pertandingan menjadi menarik, mendapatkan lawan yang bagus, dan bermain di tempat-tempat yang menarik, sehingga orang-orang menontonnya. Lalu muncul pertanyaan, 'bisakah kami melakukan ini untuk menciptakan sebuah klub, benar-benar menciptakan sebuah merek, klub, dan basis penggemar melalui awal yang cukup tidak biasa ini?'”

    Tahun berdirinya Manchester United? 1878. Arsenal bermula pada 1886. Hashtag United? 2016. Rasanya sedikit aneh untuk mengatakannya dengan lantang. “Saya sebenarnya tidak merasa itu terlalu tidak biasa. Orang-orang membandingkan kami dengan klub-klub sepak bola yang sudah berusia 150 tahun, tetapi jika mereka didirikan pada 2016, mereka pasti akan punya kehadiran di internet. Mereka akan melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda dibandingkan saat mereka didirikan pada era 1800-an. Jadi ini hanya sesuai dengan zamannya.

    “Dan orang-orang menonton kami. Kami mendapatkan sedikit basis penggemar. Dan setelah dua tahun, kami mulai bertambah tua dan semacam tidak yakin berapa lama lagi kami bisa terus melakukannya. Dan saya selalu ingin masuk ke non-league karena ayah saya terlibat di sana sebagai fisioterapis ketika saya masih kecil. Saya selalu menyukai gagasan memiliki sebuah klub. Jadi kami berpikir, 'tunggu, kami mungkin benar-benar punya peluang untuk masuk ke non-league di sini dan benar-benar menjadi klub yang sesungguhnya'.

    “Saya rasa sejak saat itu semuanya seperti bergulir makin besar, banyak keputusan kecil, hal-hal di sepanjang perjalanan yang membantu kami. Dan pada akhirnya membawa kami ke tempat yang sekarang menjadi kandang permanen kami di London. Kami punya tim wanita yang sangat kuat, terbaik di county Essex, bermain di divisi ketiga. Dan tim pria yang telah meraih kesuksesan nyata dan sekarang memasuki babak baru di step four. Ini tentang mencoba membuat sepak bola menyenangkan lagi dan menjadi klub sepak bola yang unik di dunia dan, saya rasa, dalam hal klub, pada akhirnya bergabung dengan sistem liga.”

  • Legenda Chelsea setuju

    Spencer Owen Cesar Azpilicueta
    Getty

    Mantan pemain internasional Spanyol Azpilicueta menjadi salah satu pemilik pada 2018

    Hashtag sangat identik dengan menciptakan gaung positif dan mendobrak tradisi. Mereka sudah cukup melakukan itu sebelum menjadi tim kompetitif hingga menarik perhatian Cesar Azpilicueta, pemenang dua gelar Premier League, dengan legenda Chelsea itu menjadi salah satu pemilik klub pada awal 2018.

    Mantan pemain internasional Spanyol itu, yang mencatatkan 508 penampilan untuk Chelsea sepanjang 11 tahun penuh kenangan di Stamford Bridge, bukan sekadar figur terkenal dan berbagi visi kolektif serta dorongan yang memungkinkan Hashtag berkembang.

    Spencer berkata: “Azpi terlibat sejak sangat awal, dan sejujurnya itu patut diapresiasi. Itu jauh sebelum kami masuk ke non-liga. Kami punya kehadiran besar di eSports saat itu dan dia sendiri juga punya ketertarikan besar di eSports. Jadi kami diperkenalkan dan dia cukup tertarik untuk menjadi bagian dari proyek kami.

    “Orangnya luar biasa, memahami tujuan klub, tidak berusaha menjadikannya sesuatu yang bukan jati dirinya. Dan ya, dia memang menanamkan sejumlah uang, tetapi koneksi, perkenalan, dan hal-hal lain darinya juga sangat berharga. Dia sangat tertarik pada sisi bisnis sepak bola. Sekarang dia sudah pensiun, saya rasa Anda akan melihat lebih banyak hal itu darinya. Dan musim ini dia juga datang untuk laga kandang pertama kami. Kami menyukainya.”

  • Ambisi terbesar

    Hashtag United goal
    Hashtag United/LiveScore

    Seberapa jauh Hashtag akan mampu mendaki tangga Football League?


    Setelah mulai menapaki kompetisi 11 lawan 11, pamor Hashtag melonjak. Rentetan 21 kemenangan beruntun pada musim 2022-23 membuat mereka meraih promosi ke Divisi Premier Isthmian League.

    Permohonan degradasi sukarela diajukan dan disetujui pada 2025-26, karena satu langkah mundur membuka jalan untuk beberapa langkah ke depan. Namun, apa tujuan akhirnya? Apakah Spencer bermimpi membawa klub itu ke puncak tertinggi piramida liga sepakbola Inggris yang melegenda?

    Sang tokoh utama mengatakan: "Piramida di Inggris memang memungkinkan Anda mencapai Premier League, tetapi tidak sesederhana itu. Anda membutuhkan banyak uang dan benar-benar harus punya dasar bisnis. Karena bagi saya, saya tidak pernah benar-benar tertarik menjalankan klub yang tidak masuk akal.

    "Ini tidak pernah menjadi ajang ego bagi saya. Pertanyaannya adalah, bisakah kami benar-benar menciptakan klub dalam sistem sepakbola yang sekarang, menurut saya, memang punya cacat mendasar. Bisakah kami menemukan cara untuk melakukan sesuatu yang benar-benar masuk akal, melayani komunitas ini sebagaimana klub sepakbola memang bisa dan seharusnya, baik secara online maupun di kehidupan nyata? Dan kami mulai semakin baik di sisi kehidupan nyata, tetapi kami sudah cukup bagus di sisi online. Benar-benar memberi sesuatu kepada suporter kami yang menonton kami secara online, memberi mereka sesuatu untuk didukung, sesuatu yang membuat mereka merasa menjadi bagian dari itu."

    Ia mengatakan soal menghadirkan konsep yang unik: "Yang menyenangkan dari Hashtag adalah Anda tidak harus berasal dari kota kami untuk mendukung kami. Anda bisa menonton kami dari mana saja. Dan kami punya orang-orang di seluruh dunia yang menonton dan kadang datang ke pertandingan kami. Ini lebih seperti sesuatu yang bersifat filosofis. Jika Anda berada pada usia tertentu, tumbuh besar dengan internet, menonton konten tertentu, Anda akan mengerti mengapa Hashtag ada. Jelas ada banyak orang yang tidak mengerti. Tetapi secara realistis, mereka bukan target pasar kami. Sama seperti dulu, klub dari Manchester tidak akan khawatir jika ada orang dari Skotlandia yang mendukung mereka.

    "Premier League akan luar biasa, tetapi bagi saya ini soal, bisakah kami menjadi klub sepakbola yang benar-benar unik? Bisakah kami menjadi semacam cahaya terang dalam menempatkan suporter sebagai prioritas, melakukan segala sesuatu dengan benar, memperlakukan orang dengan baik?' Karena ada banyak kenakalan seperti itu, terutama di level non-liga. Dan menjadi bisnis yang benar-benar layak yang menghormati orang. Dan apakah itu berarti suatu hari kami menetap sebagai klub sepakbola profesional? Saya ingin berpikir itu target yang realistis. Saya tidak akan selalu menentukannya dengan sebuah liga tertentu. Tetapi saya ingin kami menjadi klub sepakbola penuh waktu yang memiliki atlet penuh waktu, yang melakukan semua hal yang baru saja saya jelaskan, dan juga masuk akal, tidak perlu terus-menerus ditopang, tidak terlilit utang, benar-benar masuk akal."

  • Tantangan terbesar

    Hashtag United 2026
    Hashtag United/LiveScore

    Memulai sebuah tim sepak bola dari nol tidak mudah dan tidak pernah murah

    Ide membangun klub sepakbola Anda sendiri mungkin terdengar menarik, tetapi seperti apa itu dalam praktiknya? Menukar controller dengan bendera sudut lapangan adalah konsep yang menarik, tetapi bagaimana Anda memulai proyek seperti itu dan membuatnya berjalan semulus mungkin ketika ada begitu banyak faktor yang harus dipertimbangkan?

    Ketika ditanya tentang tantangan terbesar, Spencer berkata: “Saya pikir itu hanya soal uang. Karena semua hal bisa diatasi ketika Anda punya sumber daya. Orang-orang sering membicarakan perjalanan. Intinya hanya soal biaya, kan? Soal biaya. Itu mencakup pelatih, hotel jika Anda membutuhkannya. Itu tidak murah. Namun, pada akhirnya, itulah mengapa saya berbicara soal alasan bisnis, saya berbicara soal keberlanjutan, saya berbicara soal alasan untuk eksis. Semakin baik Anda pada poin terakhir, semakin besar kemungkinan Anda menarik penggemar dan sponsor serta hal-hal seperti itu. Karena Anda adalah entitas unik yang ingin didukung orang.

    “Dan sekarang kami mendapat dukungan dari LiveScore. Dan salut untuk mereka karena mereka mendukung kami dalam masa yang, dari luar, mungkin terlihat cukup gelap. Bukan hanya degradasi, tetapi permintaan degradasi. Banyak kritik. Banyak salah tafsir soal apa yang terjadi di klub. Tetapi mereka percaya pada visi yang kami jelaskan kepada mereka tentang apa yang sedang kami bangun di sini. Dan itu krusial. Saya pikir ini adalah kemitraan yang hebat. Dan ini adalah kemitraan yang masuk akal. Karena mereka mendukung kami karena apa yang kami lakukan berbeda, bukan terlepas dari itu. Saya akan mengatakan kepada siapa pun yang berpikir, ‘Oh, sulit membangun klub’. Nah, apakah klub Anda unik? Apakah ada alasan bagi seseorang untuk memberi Anda uang? Jika Anda tidak punya itu, sudah ada cukup banyak klub yang eksis.”

  • Merekrut pemain

    Hashtag United 2026
    Hashtag United/LiveScore

    Para pemain tahu bahwa akan ada lebih banyak mata tertuju pada mereka di Hashtag

    Level-level bawah sepakbola Inggris sangat jauh dari kontrak 10 tahun bernilai fantastis yang diterapkan klub-klub seperti Manchester City dan Chelsea ketika uang terus digelontorkan dengan cara yang makin rumit.

    Di level amatir, durasi kontrak singkat dan itu membuat pergantian pemain setiap tahun menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Bagaimana Hashtag membangun skuad dan mencari pemain yang membantu menjaga standar kolektif tetap tinggi?

    Spencer berkata: “Sepakbola non-liga sedang bergerak ke arah yang jauh lebih profesional dengan laju yang cukup mengkhawatirkan. Dulu, ini sangat bergantung pada buku kontak, beberapa pemandu bakat, dan segelintir orang dalam. Anda mungkin sesekali bisa menghasilkan pemain untuk akademi muda, tetapi secara realistis, semuanya bergantung pada koneksi itu. Sekarang, ada hal-hal seperti cakupan pelacakan AI, data, video. Anda bisa pergi menonton pertandingan apa pun, kurang lebih di level mana pun, sampai ke level kami sekarang. Jadi, Anda bisa melakukan pemantauan pemain dengan cara yang jauh lebih detail.

    “Saya pikir dengan Hashtag, kami selalu punya keunggulan dalam rekrutmen. Menurut saya, anggaran kami mungkin kerap disalahpahami. Orang-orang mengira kami punya lebih banyak uang daripada kenyataannya, atau mengira kami membelanjakan lebih banyak daripada yang kami lakukan. Kami tidak. Tetapi kami punya keunggulan dalam rekrutmen, dan itu tak terbantahkan. Kami punya platform yang luar biasa. Seorang pemain muda, khususnya, bisa saja memilih datang ke Hashtag, bahkan dengan bayaran lebih rendah, karena mereka tahu itu akan membantu mereka mendapatkan kepindahan. Dan itu adalah sesuatu yang kami banggakan. Itulah mengapa kami tidak akan pernah menghalangi pemain mendapatkan kepindahannya. Bahkan, kami mendorong mereka. Kami membantu mereka mendapatkan kepindahan, karena itu meningkatkan keseluruhan konsep kami.

    “Pemain berikutnya yang pindah ke League Two dari Hashtag, atau ke National League, kemungkinan akan memungkinkan kami merekrut lima pemain lagi. Jadi, kami sungguh-sungguh dengan apa yang kami katakan. Ada banyak klub di luar sana yang menjebak pemain dengan kontrak yang bahkan tidak mereka pahami saat menandatanganinya, dan itu benar-benar merusak karier mereka. Kami kebalikannya. Kami ingin membangun karier Anda. Dan itulah mengapa kami bisa sesukses ini. Jadi bahkan tahun ini, karena degradasi itu, kami mempertahankan hampir semua pemain yang ingin kami pertahankan. Mereka tetap bersama proyek ini. Sangat jarang melihat itu di sepakbola non-liga.”

  • Mengejar KSI

    KSI
    Getty

    Bintang lain yang punya kaitan dengan YouTube kini terlibat dengan Dagenham &amp; Redbridge

    Spencer bukan satu-satunya mantan streamer FIFA yang mulai menjajal dunia kepemilikan klub non-liga. KSI, sosok dengan banyak talenta, melakukan hal serupa di Dagenham & Redbridge, dengan rencana besar untuk klub lain dari London timur juga sedang disusun.

    Hashtag, bahkan setelah turun ke Isthmian League North Division, hanya terpaut beberapa level di bawah Daggers. Apakah mengejar seorang juri Britain’s Got Talent menjadi bagian dari rencana besar Spencer dan kawan-kawan?

    Dia mengatakan saat mendapat pertanyaan itu: “Yah, kalau itu targetnya, kami mungkin tidak akan mengajukan permintaan degradasi, karena kami musim lalu hanya satu level di belakang mereka. Kami bermain melawan mereka dalam laga pramusim, dan salam untuk JJ (KSI) dan para pemain karena datang dan bermain melawan kami. Kami tampil cukup bagus hari itu. Kami hanya kalah 2-1. Dan jelas mereka juga berasal dari area sekitar sini. Jadi, kami jelas tidak sedang mengejar mereka. Mereka punya uang lebih banyak daripada kami. Mereka mungkin bisa membidik sepak bola EFL dengan cara yang jauh lebih realistis daripada kami.

    “Kalau pun ada, yang ingin kami lakukan adalah menjadi yin bagi yang mereka. Mereka pada titik tertentu akan bermain di National League. Jadi, mereka punya banyak penggemar yang tidak bisa datang ke pertandingan. Kami pikir kami bisa menjadi alternatifnya. Sama seperti Anda bisa menjadi pemegang tiket musiman West Ham lalu datang ke Hashtag saat West Ham bermain tandang, atau Leyton Orient, atau siapa pun timnya.

    “Kami sengaja tampil berani dan berbeda. Siapa pun yang hadir di pertandingan bisa memberikan suara untuk pergantian pemain pada menit ke-60. Itu tidak terjadi di tempat lain mana pun di Inggris. Itu contoh jenis hal yang didukung LiveScore dan ingin kami lakukan, yang sekarang bisa kami lakukan setelah memiliki stadion sendiri. Sebelumnya kami benar-benar terbatas soal apa yang bisa kami lakukan dalam berbagai groundshare.

    “Waktu akan menjawab dalam beberapa tahun ke depan apakah permintaan degradasi itu merupakan keputusan yang bagus, karena secara teori kami seharusnya punya nilai jual yang unik agar orang datang ke pertandingan-pertandingan ini, membangun basis penggemar kami, dan mudah-mudahan juga stabil di level yang lebih tinggi. Tetapi bukan berarti kami ada hanya untuk promosi. Kami ada untuk benar-benar melayani komunitas dan juga menceritakan kisah kami lewat konten, yang merupakan bagian sangat penting dari apa yang kami lakukan. Dan konten di sini bukan hal sekunder. Bukan seperti, ‘Oh, kami kalah dalam pertandingan, lebih baik jangan membuat sesuatu minggu ini, karena manajer tidak akan menyukainya’. Semuanya setara. Sepak bola dan konten benar-benar saling bersimbiosis. Dan memang harus begitu, karena kami tidak akan berada di sini tanpa itu. Bukan berarti kami ini klub lelucon. Saya rasa kami telah melakukan beberapa hal yang sangat mengesankan, tak seorang pun bisa menyangkal itu, karena kami menempatkan konten sebagai prioritas dan kami menceritakan sebuah kisah.”

  • Investasi selebritas

    Hugh Jackman Ryan Reynolds Rob Mac Tom Brady
    Getty/GOAL

    Hugh Jackman, Ryan Reynolds, dan Tom Brady termasuk di antara investor papan atas di sepakbola Inggris

    Meski Spencer melawan arus karena ia membentuk timnya sendiri, wajah-wajah terkenal terus berdatangan ke sepakbola Inggris. Kesuksesan Ryan Reynolds dan Rob Mac di Wrexham, dengan serial dokumenter pemenang penghargaan yang membuka jendela ke dunia, telah menjadi berita utama di seluruh dunia.

    Sosok-sosok seperti Tom Brady, Michael B Jordan, Snoop Dogg, Hugh Jackman dan Will Ferrell kini semuanya terlibat dengan klub profesional, dengan perhatian yang mereka bawa memungkinkan basis penggemar berkembang karena kelompok pengikut yang sama sekali berbeda kini ikut dirangkul.

    Ketika ditanya soal manfaat dari hal itu, Spencer berkata: “Saya pikir itu tergantung siapa yang berinvestasi. Anda bisa sangat terlibat langsung atau bisa juga cukup pasif di belakang layar. Dengan Cesar [Azpilicueta], misalnya, kami bisa mendapatkan penjaga gawang yang sangat bagus dengan status pinjaman dari Chelsea, yang menurut saya mungkin terbantu karena kami punya Azpi di jajaran direksi. Saya pikir itu menambah tingkat integritas dan keseriusan pada Hashtag yang saat itu mungkin belum kami miliki, karena ketika dia berinvestasi, kami bahkan belum memainkan pertandingan sepakbola resmi, kami hanya memainkan laga persahabatan. Jadi saya pikir itu memberi kami sedikit gengsi, lalu kami menambahkannya dengan promosi dan sebagainya.

    “Namun di sisi lain, Anda bisa saja punya orang yang bukan siapa-siapa, seseorang yang tidak punya nama di sepakbola, berinvestasi dan melakukan hal-hal luar biasa serta benar-benar membantu klub itu. Saya pikir ini sebenarnya soal energi yang dibawa seseorang ke sebuah peran, dan finansial jelas juga membuat perbedaan besar.”

  • Hashtag United FC Women

    Hashtag United Women Cup win 2024
    Getty

    Final Piala FA Women's National League dimenangi pada 2024


    Hashtag United adalah entitas dengan banyak sisi, dengan video dan konten media sosial terintegrasi mulus bersama upaya memburu poin berharga. Tak ada satu pun area bisnis yang diprioritaskan, dengan kesetaraan yang memungkinkan semua pihak berkembang dan bertumbuh sesuai ritme mereka masing-masing.

    Itu termasuk tim putri, yang telah menjadi tim dengan daya saing tinggi di FA Women's National League Southern Premier. Semacam batas kemampuan dari sisi olahraga telah tercapai, tetapi itu bisa ditembus jika pada akhirnya alat yang tepat ditemukan.

    Ketika ditanya soal perkembangan di sana, Spencer berkata: “Realitas tim putri adalah kami berada di level yang luar biasa. Kami berada lima divisi di atas tim putra kami. Kami menghadapi nama-nama besar. Dalam beberapa pekan ke depan kami akan menghadapi Fulham dan Portsmouth. Kami dua kali finis kedua di tier tiga, mengejar tim-tim seperti Ipswich dan Portsmouth untuk promosi ke liga yang sepenuhnya profesional.

    “Realitas dari struktur kami adalah kami belum siap untuk naik dan saya pribadi bahkan tidak yakin kami akan diizinkan naik, karena Anda harus mendapatkan lisensi. Ini tidak sesederhana sekadar promosi. Dan saat ini kami mungkin belum punya struktur yang tepat untuk Championship. Tetapi sama sekali tidak memalukan menjadi tim tier tiga yang solid. Seperti yang saya katakan, nama-nama yang kami hadapi, hanya segelintir klub independen yang tersisa di level kami atau lebih tinggi. Dan kami tampil baik. Kami bisa bersaing dengan tim-tim besar, bisa dibilang begitu. Jadi jika kami bisa terus melakukan itu, luar biasa. Kami selalu menargetkan perjalanan yang bagus di Piala FA setiap tahun karena kami benar-benar bisa melaju jauh di sana. Sebelumnya kami mencapai putaran keempat utama, kami bisa saja menghadapi Manchester City atau Arsenal. Kami bisa mendapatkan siapa saja. Kami akan sangat senang bisa menjalani laju seperti itu lagi.

    “Sementara tim putra kami sedikit lebih disruptif dan sedikit lebih berfokus pada hiburan, saya akan mengatakan tim putri kami adalah yang kami sebut sebagai tim elite kami. Jadi, tentu saja, kami tetap ingin bersenang-senang dan kami akan memainkan gaya sepakbola yang tetap condong ke arah itu, tetapi mereka juga diberi tugas untuk menjadi tim sepakbola terbaik yang mereka bisa. Dan, misalnya, Anda tidak akan melihat pergantian pemain pada menit ke-60 pilihan suporter di laga tim putri. Kami tidak merasa itu akan menguntungkan di level tersebut, tetapi kami pikir itu cocok untuk tim putra kami.”

  • Kesuksesan eSports

    eSports Premier League
    Getty

    Dua gelar ePremier League dimenangkan oleh tim yang berakar di dunia gaming

    Tak mengherankan, mengingat dari mana ia memulai, Spencer memastikan untuk menempatkan gaming sebagai pusat perhatian ketika konsep Hashtag pertama kali lahir. Perkembangan zaman membuat lebih banyak hambatan muncul di sana, tetapi gelar ePremier League sudah diraih di sepanjang perjalanan dan fantasi akan selalu kabur batasnya dengan realitas.

    “Ketika kami memulai klub ini, kami menyebut diri kami sebagai klub sepak bola dan klub eSports dalam satu napas, yang menurut saya berbeda dengan klub-klub yang lebih tradisional yang menambahkan eSports ke dalam operasional mereka,” kata Spencer.

    “Kalau pun ada, eSports adalah level tertinggi. Kami menjual beberapa pemain di sepak bola wanita, tetapi pemain pertama yang pernah kami jual, dan dengan nilai terbesar, adalah seorang pemain eSports. Kami telah menjuarai turnamen level tertinggi di eSports beberapa kali. Tidak ada lagi yang lebih tinggi untuk dimenangkan. Jadi, untuk suatu periode, kami adalah tim FIFA elite, dan tentu saja tim dengan dukungan terbaik selama bertahun-tahun.

    “Ekosistemnya telah banyak berubah dalam lima atau enam tahun terakhir. Kami harus sedikit mundur dari sana dalam hal kompetisi. Bukan hanya karena hambatan untuk masuk sangat tinggi secara finansial, tetapi juga karena sistemnya diwaralabakan dalam arti jika Anda bukan klub sepak bola profesional yang bermain di Premier League, Anda pada dasarnya tidak bisa masuk ke sebagian besar ajang. Jadi keputusan itu dibuatkan untuk kami oleh orang-orang yang berada di atas sana. Yang masih kami miliki adalah sejarah hebat di sisi konten gaming. Jadi meskipun saya mungkin tidak lagi membuat konten itu, kami punya orang-orang seperti Hashtag House yang sudah membuat konten FIFA selama mereka bersama kami, baik saat mereka menjadi pemain kompetitif atau hanya kreator konten, atau keduanya. Kami selalu melihat itu sebagai bagian yang sangat besar.

    “Pengalaman sepak bola kini secara inheren terhubung dengan gaming, dan akan selalu begitu, dengan cara yang jelas tidak dialami orang-orang yang tumbuh besar pada era 50-an, 60-an, 70-an, 80-an. Siapa pun yang tumbuh di generasi-generasi paling baru tahu itu adalah bagian dari kehidupan sepak bola Anda. Luar biasa bahwa Anda bisa tetap bermain sepak bola ketika tidak ada lapangan dan tidak ada teman untuk diajak bermain. Anda bisa online dan terus bermain, atau offline. Jadi, entah itu FIFA, UFL, Football Manager, Top Eleven, banyak merek dan gim yang telah kami kerjakan selama bertahun-tahun, kami tidak memandang rendah itu. Saya pikir itu harus dijalani sebagai bagian dari gaya hidup yang seimbang, tetapi saya tidak akan berdiri di sini dengan klub sepak bola ini jika saya tidak suka bermain Football Manager dan FIFA. Ini tidak akan terjadi.”

  • Apa yang terjadi selanjutnya?

    Hashtag United stadium
    Hashtag United/LiveScore

    Hashtag punya stadion sendiri dan sedang merencanakan sedikit perubahan nama


    Dari awal yang sederhana, Hashtag telah melangkah jauh dalam waktu yang relatif singkat. Hanya sedikit yang bisa memprediksi kenaikan sedemikian pesat, ketika kickabout santai dan laga ekshibisi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius.

    Pertanyaan besarnya sekarang adalah, ke mana klub ini akan melangkah setelah ini? Setelah menemukan tempat yang bisa disebut rumah, perubahan nama masuk dalam rencana. Bentuknya seperti apa masih harus ditentukan, tetapi aman untuk berasumsi bahwa keputusan apa pun yang diambil akan menguntungkan klub yang jauh lebih dari sekadar gimmick YouTube.

    Saat ditanya mengenai rencana ke depan, Spencer menutup dengan mengatakan: “Kami selalu punya target sepakbola. Kami berusaha naik kembali ke step three bersama tim pria. Tim wanita, tentu saja, berusaha untuk kompetitif. Piala FA juga masih akan datang, yang belum kami ikuti sejauh ini, tetapi semoga kami bisa melaju bagus di sana. Lalu di luar sepakbola, stadion ini, komunitas ini, area lokal ini adalah perhatian besar bagi kami. Bisakah kami membuat mereka datang dan merasa bangga dengan tim yang kami bawa ke area mereka? Kami membawa tim terbaik di Essex ke area mereka, tim dengan peringkat tertinggi. Juara Essex delapan kali dalam 12 tahun terakhir, finalis dalam 11 di antaranya. Mereka kini punya tim terbaik di county itu. Kami harus memastikan mereka bangga akan hal itu, dan mereka datang untuk mendukung, menggelar pertunjukan di sini.

    “Lalu terkait klub itu sendiri, saya pikir ada pertanyaan besar yang mungkin perlu kami jawab lebih cepat daripada nanti soal brand, soal penamaan, dan apakah kami menambahkan sebuah tempat ke dalamnya serta bagaimana kami membuat suporter menjadi bagian dari keputusan itu. Karena pada dasarnya kami adalah satu-satunya klub yang bisa memilih kami berasal dari mana. Kami memilih stadion ini. Ini rumah permanen kami sekarang. Kami adalah klub sepakbola London timur, dan kami akan selalu begitu mulai sekarang. Tetapi, nama kami akan jadi apa? Dan kami bisa memilihnya. Tidak ada yang memaksakannya kepada kami. Saya pikir Hashtag akan selalu ada di dalamnya. Itu yang paling masuk akal. Tetapi apa yang bisa kami letakkan di sampingnya?”

    Spencer Owen berbicara pada peluncuran LiveScore Lounge baru di Hashtag United, dengan ini merupakan kisah yang jelas masih akan berlanjut…