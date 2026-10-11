Pada musim semi 2016, Spencer Owen memiliki sebuah mimpi. Saat itu mimpinya tidak terlalu rumit, tetapi dengan cepat berkembang menjadi sesuatu yang hidup dengan sendirinya. Apa yang awalnya dimaksudkan sekadar untuk bersenang-senang, bersama teman-teman, ketika dunia virtual streaming FIFA di YouTube dipadukan dengan versi nyata menendang bola di lapangan, dengan cepat berubah menjadi akar dari sebuah klub yang kini memiliki cabang tim pria, wanita, dan eSports.

Berbicara pada pembukaan LiveScore Lounge di kandang baru Hashtag United, Spencer mengatakan kepada GOAL bagaimana perjalanan yang cukup luar biasa itu dimulai: “Konsep awalnya sebenarnya adalah saya mencoba mencari cara untuk mendapatkan pekerjaan di mana saya bisa membuat video tentang sepak bola, tetapi sambil benar-benar bermain sepak bola. Karena saya sebelumnya sudah sedikit aktif di YouTube, saya punya sedikit basis penggemar, dan mereka, entah kenapa, dan saya sampai sekarang masih belum sepenuhnya paham, ingin menonton saya dan teman-teman saya bermain sepak bola di level yang cukup rendah.

“Yang kemudian bisa kami lakukan adalah menambahkan hal yang memang saya kuasai. Di dunia lain, saya mungkin akan menjadi kreator acara TV, benar? Saya bagus dalam menciptakan format dan semacamnya. Jadi saya bisa menemukan cara untuk membuat pertandingan menjadi menarik, mendapatkan lawan yang bagus, dan bermain di tempat-tempat yang menarik, sehingga orang-orang menontonnya. Lalu muncul pertanyaan, 'bisakah kami melakukan ini untuk menciptakan sebuah klub, benar-benar menciptakan sebuah merek, klub, dan basis penggemar melalui awal yang cukup tidak biasa ini?'”

Tahun berdirinya Manchester United? 1878. Arsenal bermula pada 1886. Hashtag United? 2016. Rasanya sedikit aneh untuk mengatakannya dengan lantang. “Saya sebenarnya tidak merasa itu terlalu tidak biasa. Orang-orang membandingkan kami dengan klub-klub sepak bola yang sudah berusia 150 tahun, tetapi jika mereka didirikan pada 2016, mereka pasti akan punya kehadiran di internet. Mereka akan melakukan banyak hal dengan cara yang berbeda dibandingkan saat mereka didirikan pada era 1800-an. Jadi ini hanya sesuai dengan zamannya.

“Dan orang-orang menonton kami. Kami mendapatkan sedikit basis penggemar. Dan setelah dua tahun, kami mulai bertambah tua dan semacam tidak yakin berapa lama lagi kami bisa terus melakukannya. Dan saya selalu ingin masuk ke non-league karena ayah saya terlibat di sana sebagai fisioterapis ketika saya masih kecil. Saya selalu menyukai gagasan memiliki sebuah klub. Jadi kami berpikir, 'tunggu, kami mungkin benar-benar punya peluang untuk masuk ke non-league di sini dan benar-benar menjadi klub yang sesungguhnya'.

“Saya rasa sejak saat itu semuanya seperti bergulir makin besar, banyak keputusan kecil, hal-hal di sepanjang perjalanan yang membantu kami. Dan pada akhirnya membawa kami ke tempat yang sekarang menjadi kandang permanen kami di London. Kami punya tim wanita yang sangat kuat, terbaik di county Essex, bermain di divisi ketiga. Dan tim pria yang telah meraih kesuksesan nyata dan sekarang memasuki babak baru di step four. Ini tentang mencoba membuat sepak bola menyenangkan lagi dan menjadi klub sepak bola yang unik di dunia dan, saya rasa, dalam hal klub, pada akhirnya bergabung dengan sistem liga.”