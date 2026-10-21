“Simbol kebanggaan”: Bagaimana St. Louis membantu membangun sepak bola Amerika Serikat saat CITY SC memburu kejayaan di U.S. Open Cup melawan Columbus Crew

Setiap Senin, para tokoh dalam sejarah olahraga St. Louis berkumpul untuk makan siang. Tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Sambil menikmati roti lapis kalkun dan es teh, para legenda kota itu menceritakan, dan sering kali mengulang, kisah-kisah yang turut membentuk St. Louis.
Pertemuan itu diadakan oleh 1-2-3 Club, kelompok tokoh olahraga legendaris yang tinggal di kota tersebut. Setiap Senin, mereka memperdebatkan dan mengupas berbagai hal tentang olahraga dengan cara yang hanya bisa mereka lakukan. Tak ada pendapat gegabah di sini. Ruangan itu dipenuhi mantan pemain, pelatih, wasit, pelatih fisik, dan jurnalis. Jika sesuatu terjadi di St. Louis dalam 80 tahun terakhir, besar kemungkinan ada seseorang di ruangan itu yang menyaksikannya atau bahkan berperan langsung di dalamnya.
Karena itu, tempat tersebut tepat untuk mempelajari awal sejarah sepak bola St. Louis. Setidaknya, di sanalah orang yang tepat bisa ditemui. Hampir semua orang di ruangan itu menyampaikan hal yang sama: “Dave benar-benar menulis buku tentang sepak bola.”
Yang mereka maksud adalah Dave Lange, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya mendokumentasikan hubungan kota itu dengan sepak bola sebagai pelatih, penulis, dan sejarawan. Sejarah tersebut begitu kaya. Dari akar Katolik dan rivalitas antarkampus hingga final US Open Cup pekan ini, St. Louis selalu menjadi salah satu pusat sepak bola Amerika Serikat. Ada masa ketika St. Louis berada di puncak sepak bola Amerika Serikat. Ada pula masa ketika aktivitas sepak bola di sana relatif sepi. Sejarah sepak bola kota itu panjang dan rumit, tetapi juga diwarnai kesuksesan besar. Bisa jadi, tak ada kota yang lebih penting bagi sepak bola Amerika Serikat daripada St. Louis.
“Mewakili St. Louis dalam sepak bola selalu menjadi kebanggaan,” kata Lange kepada GOAL. “Mentalitas kami melawan mereka juga selalu menjadi bagian dari kisah sepak bola St. Louis. Kami adalah tim St. Louis dengan pemain-pemain St. Louis.”
Pada Rabu, kelompok pemain terbaru St. Louis, yang membentuk St. Louis SC, akan menghadapi Columbus Crew di final US Open Cup. Ini akan menjadi kesempatan nyata pertama klub itu untuk memperebutkan trofi besar, sehingga pertandingan hari Rabu bisa menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola kota tersebut.
Namun, itu bukan kali pertama bagi St. Louis. Tak ada kota yang meraih lebih banyak kesuksesan di US Open Cup. Bisa pula dikatakan bahwa tak ada kota yang menghasilkan lebih banyak pemain tim nasional. Lantas, bagaimana semua itu terjadi? Bagaimana sebuah kota di kawasan Midwest menjadi pusat sepak bola Amerika Serikat? Inilah kisah sejarah salah satu kota besar dalam sepak bola Amerika Serikat, yang dimulai lebih dari seabad lalu.
CATATAN: St. Louis City SC kelak menjuarai US Open Cup 2026 melalui adu penalti.