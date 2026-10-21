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St. Louis historyGOAL

“Simbol kebanggaan”: Bagaimana St. Louis membantu membangun sepak bola Amerika Serikat saat CITY SC memburu kejayaan di U.S. Open Cup melawan Columbus Crew

Dari tim-tim paroki hingga dinasti sepak bola perguruan tinggi, St. Louis turut membentuk sepak bola Amerika Serikat. Kini CITY SC berharap mengakhiri penantian 38 tahun kota itu untuk meraih kejayaan di U.S. Open Cup.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Setiap Senin, para tokoh dalam sejarah olahraga St. Louis berkumpul untuk makan siang. Tradisi ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Sambil menikmati roti lapis kalkun dan es teh, para legenda kota itu menceritakan, dan sering kali mengulang, kisah-kisah yang turut membentuk St. Louis.

    Pertemuan itu diadakan oleh 1-2-3 Club, kelompok tokoh olahraga legendaris yang tinggal di kota tersebut. Setiap Senin, mereka memperdebatkan dan mengupas berbagai hal tentang olahraga dengan cara yang hanya bisa mereka lakukan. Tak ada pendapat gegabah di sini. Ruangan itu dipenuhi mantan pemain, pelatih, wasit, pelatih fisik, dan jurnalis. Jika sesuatu terjadi di St. Louis dalam 80 tahun terakhir, besar kemungkinan ada seseorang di ruangan itu yang menyaksikannya atau bahkan berperan langsung di dalamnya.

    Karena itu, tempat tersebut tepat untuk mempelajari awal sejarah sepak bola St. Louis. Setidaknya, di sanalah orang yang tepat bisa ditemui. Hampir semua orang di ruangan itu menyampaikan hal yang sama: “Dave benar-benar menulis buku tentang sepak bola.”

    Yang mereka maksud adalah Dave Lange, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya mendokumentasikan hubungan kota itu dengan sepak bola sebagai pelatih, penulis, dan sejarawan. Sejarah tersebut begitu kaya. Dari akar Katolik dan rivalitas antarkampus hingga final US Open Cup pekan ini, St. Louis selalu menjadi salah satu pusat sepak bola Amerika Serikat. Ada masa ketika St. Louis berada di puncak sepak bola Amerika Serikat. Ada pula masa ketika aktivitas sepak bola di sana relatif sepi. Sejarah sepak bola kota itu panjang dan rumit, tetapi juga diwarnai kesuksesan besar. Bisa jadi, tak ada kota yang lebih penting bagi sepak bola Amerika Serikat daripada St. Louis.

    “Mewakili St. Louis dalam sepak bola selalu menjadi kebanggaan,” kata Lange kepada GOAL. “Mentalitas kami melawan mereka juga selalu menjadi bagian dari kisah sepak bola St. Louis. Kami adalah tim St. Louis dengan pemain-pemain St. Louis.”

    Pada Rabu, kelompok pemain terbaru St. Louis, yang membentuk St. Louis SC, akan menghadapi Columbus Crew di final US Open Cup. Ini akan menjadi kesempatan nyata pertama klub itu untuk memperebutkan trofi besar, sehingga pertandingan hari Rabu bisa menjadi momen penting dalam sejarah sepak bola kota tersebut.

    Namun, itu bukan kali pertama bagi St. Louis. Tak ada kota yang meraih lebih banyak kesuksesan di US Open Cup. Bisa pula dikatakan bahwa tak ada kota yang menghasilkan lebih banyak pemain tim nasional. Lantas, bagaimana semua itu terjadi? Bagaimana sebuah kota di kawasan Midwest menjadi pusat sepak bola Amerika Serikat? Inilah kisah sejarah salah satu kota besar dalam sepak bola Amerika Serikat, yang dimulai lebih dari seabad lalu.

    CATATAN: St. Louis City SC kelak menjuarai US Open Cup 2026 melalui adu penalti.

  • Akar Katolik dan rivalitas besar

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    Icon Sportswire

    Sejarah sepak bola kota ini mencakup banyak veteran Piala Dunia yang lahir di tengah budaya yang telah ada selama beberapa generasi.

    Ketika sepak bola pertama kali hadir di St. Louis pada 1875, bentuknya hanya sedikit menyerupai olahraga yang kita kenal sekarang. Namun, setiap kisah punya titik awal, dan kisah sepak bola St. Louis dimulai lebih dari 150 tahun lalu lewat pertandingan antara Blondes dan Brunettes. Laga itu digelar untuk amal dan menjadi awal hubungan antara olahraga dan masyarakat yang sejak itu tak pernah benar-benar terputus.

    Perkembangan permainan ini berlangsung melalui Gereja Katolik. Menjelang pergantian abad ke-19 ke abad ke-20, paroki-paroki setempat menggunakan sepak bola untuk membantu menyatukan komunitas mereka, yang dihuni para imigran dari berbagai penjuru Eropa. Sepak bola pun menjadi bagian dari tatanan budaya dan keagamaan kota tersebut. Liga pertamanya dimulai pada 1893.

    “Para pria bermain, lalu mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Anak-anak itu tumbuh dewasa dan mengajarkannya lagi kepada anak-anak mereka,” kata Lange. “Begitu terus, dari generasi ke generasi, hingga sepak bola menjadi bagian dari kehidupan masa kecil di St. Louis. Itulah yang membedakan St. Louis dari kota-kota lain.”

    Puluhan tahun kemudian, sistem itu tetap kuat. Bahkan, semakin kuat. Seiring liga dan tim lokal kian mengakar di masyarakat, sepak bola semakin menyatu dengan kehidupan budaya kota itu. Sepak bola menjadi kegiatan yang dilakukan warga St. Louis bukan karena keharusan, melainkan karena mereka ingin menjadi bagian dari tradisi tersebut.

    “Itulah olahraga yang dimainkan,” kata Jeff Robben, mantan kiper sekaligus anggota St. Louis Soccer Hall of Fame. “Tentu saja ada bisbol dan bola basket, tetapi sepak bola adalah olahraga kelas menengah. Biayanya relatif terjangkau bagi orang tua yang ingin anak-anak mereka bermain. Menurut saya, sejarah sepak bola St. Louis juga punya pengaruh. Bahkan saat masih di sekolah dasar, kami sudah mendengar kisah-kisahnya dan mengenal banyak bagian dari sejarah sebelumnya.”

    Sejarah itu berbicara sendiri dan, hingga kini, masih menjadi bahan perdebatan. Bintang-bintang masa kini seperti Tim Ream, Josh Sargent, Becky Sauerbrunn, dan Lori Chalupny telah menjadi ikon setempat, tetapi bagaimana kiprah mereka jika bermain pada masa lampau? Seberapa hebat Brian McBride, Taylor Twellman, atau Mike Sorber? Bagaimana pula dengan lima pemain asal St. Louis yang turun membela tim nasional putra Amerika Serikat dalam keajaiban di lapangan rumput yang termasyhur pada 1950? Perdebatan itu berlangsung sengit, tetapi juga diwarnai rasa bangga. Begitu pula rivalitasnya.

    Rivalitas paling sengit muncul dari dalam kota sendiri: Utara melawan Selatan. Pertarungan mereka tetap melegenda. Namun, tidak pernah ada kebencian atau rasa hina. Bagaimanapun, semua mewakili St. Louis.

    “Saat tumbuh besar, rivalitas muncul secara alami. Kami bermain bersama sejumlah pemain, tetapi juga menghadapi mereka sebagai lawan,” kata anggota St. Louis Soccer Hall of Fame Joe Olwig, mantan pemain dan pelatih yang berperan besar dalam sejarah sepak bola kota itu. “Tahap berikutnya adalah sekolah menengah atas. Kini Anda bermain bersama mereka yang dulu menjadi lawan dan rival Anda. Namun, sekarang mereka rekan setim, seperti saudara, sahabat hingga hari ini. Situasi itu benar-benar menciptakan persaingan yang sangat ketat. Saat tumbuh besar, bermain bersama dan menghadapi pemain lain, kemampuan Anda berkembang melalui persaingan dalam sepak bola.”

    Sepanjang sebagian besar sejarah sepak bola kota itu, setiap anak yang terlibat dalam rivalitas tersebut memiliki tujuan yang sama: bermain di tingkat perguruan tinggi, agar mereka bisa melanjutkan persaingan di arena yang lebih besar.

  • Dampak perguruan tinggi

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    Newscom World

    Sepak bola perguruan tinggi selalu menjadi bagian penting dari olahraga lokal di St. Louis.

    Bill McDermott punya kisah yang gemar ia ceritakan tentang masa bermain sepak bola di perguruan tinggi. Kisah itu terjadi bertahun-tahun sebelum ia menjadi sosok yang lekat dengan siaran sepak bola di kota tersebut dan mendapat julukan “Mr. Soccer” dari orang-orang di St. Louis. Saat ia mulai bercerita, orang-orang yang duduk bersamanya di 1-2-3 Club mengeluh sambil tertawa. Mereka sudah pernah mendengarnya.

    McDermott mulai mengisahkan duetnya di lini tengah bersama Al Trost yang legendaris. Keduanya bermain bersama saat Saint Louis University berada di puncak dominasinya dan meraih gelar NCAA bersama. Trost kemudian menjadi anggota National Soccer Hall of Fame dengan 14 penampilan bersama tim nasional AS, sementara McDermott meniti karier di dunia penyiaran. Ada alasannya.

    “Saya harus menceritakan cedera saya,” katanya, memancing keluhan seperti tadi. “Punggung saya yang cedera.”

    Setelah terdiam sejenak dengan wajah serius, McDermott mendongak dan menutup kisahnya dengan bagian yang mengundang tawa.

    “Punggung saya menyerah karena harus menggendong Al Trost ke seluruh penjuru lapangan!”

    McDermott dan Lange sama-sama menekankan betapa banyaknya pemain berbakat yang dihasilkan St. Louis pada masa puncaknya, terlepas dari kisah cedera punggung tadi. Jumlahnya begitu banyak hingga program-program sepak bola perguruan tinggi dari luar kota mulai merekrut pemain di St. Louis, jauh sebelum praktik itu menjadi lazim. Michigan State dan Indiana kerap melakukannya. Bahkan, menurut cerita, pelatih UConn Joe Morrone pernah datang ke kota itu dan menawarkan kesempatan kepada seluruh anggota sebuah tim sekolah menengah untuk bermain di bawah asuhannya di Connecticut.

    Bagi kebanyakan anak, tidak ada kebutuhan ataupun keinginan untuk pergi. Sepak bola perguruan tinggi di St. Louis adalah puncaknya.

    Saint Louis University tetap menjadi program sepak bola putra Divisi I NCAA dengan gelar terbanyak, yakni 10 gelar nasional, dua lebih banyak daripada Indiana di posisi kedua. Kesepuluh gelar itu diraih antara 1959 dan 1973, dengan Trost dan McDermott turut berperan pada era dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Pada tahun-tahun tersebut, ketika NASL tengah menarik perhatian di sepak bola profesional, Missouri menjadi pusat sepak bola amatir.

    Namun, Billikens tidak sendirian. SIU Edwardsville berjarak hanya sekitar 32 kilometer dari sana. Mereka meraih gelar pada 1979. University of Missouri–St. Louis meraih gelar NCAA pada 1973. St. Louis Community College–Florissant Valley juga pernah mencatatkan keberhasilan, begitu pula Quincy University. Semua tim itu dibangun di atas fondasi bakat lokal. Khususnya pada 1960-an dan 1970-an, jumlah pemain berbakat di sana cukup untuk membuat beberapa tim dari kota itu mendominasi.

    “Tujuannya bukan semata-mata bermain untuk perguruan tinggi tertentu, melainkan bermain di tingkat perguruan tinggi,” kata Lange, “karena banyak perguruan tinggi menginginkan pemain dari St. Louis. Jika Anda pemain St. Louis yang cukup bagus atau bagus, peluang Anda untuk bermain bagi tim perguruan tinggi papan atas sangat besar.”

    Bertahun-tahun sebelum menerbitkan buku-bukunya yang mencatat sejarah sepak bola St. Louis, Lange menyaksikan langsung salah satu pertandingan terbesar dalam sejarah olahraga itu. Pada 1973, SIU Edwardsville menduduki peringkat pertama nasional, belum terkalahkan dan belum kebobolan. Mereka menghadapi St. Louis University, yang saat itu berada di peringkat kedua nasional. Pertandingan berlangsung di Busch Stadium, kandang St. Louis Cardinals. Lebih dari 20.000 orang datang untuk menyaksikannya.

    “The New York Times ada di sana, Sports Illustrated juga ada di sana, dan hampir setiap pemain di lapangan berasal dari St. Louis,” kenang Lange. “Saya pikir, saat itulah saya benar-benar tersadar betapa pentingnya olahraga ini bagi St. Louis dan betapa pentingnya St. Louis bagi olahraga ini di tingkat nasional. Melihat semua pemain itu dan semua orang yang datang untuk mendukung mereka sungguh membuka mata saya. Bagi saya, itulah momen yang benar-benar menanamkan kesadaran akan pentingnya St. Louis bagi sepak bola.”

    Pertandingan seperti itu memperkuat keyakinan Lange. Begitu pula banyaknya pemain tim nasional yang berasal dari kota tersebut. Ada pula banyak momen di lapangan yang menegaskan pentingnya St. Louis bagi sepak bola, khususnya dalam turnamen yang kini mereka harap bisa kembali dimenangi pekan ini setelah hampir empat puluh tahun.

  • Open Cup

    1988 Busch St. Louis Open Cup
    Dave Lange

    St. Louis memiliki sejarah panjang kesuksesan di Open Cup.

    Meski laga melawan Columbus Crew pada Rabu akan menjadi kesempatan pertama St. Louis City SC untuk menjuarai U.S. Open Cup, kota St. Louis sudah akrab dengan kesuksesan di turnamen itu. Namun, kejayaan tersebut telah menghilang selama beberapa generasi. Harapannya, kejayaan itu bisa kembali pekan ini.

    Klub-klub dari kota St. Louis telah meraih 10 gelar U.S. Open Cup, hanya kalah dari New York City sepanjang sejarah kompetisi tersebut. Total ada enam klub berbeda yang memenanginya. Stix, Baer and Fuller / St. Louis Central Breweries meraih tiga gelar pada 1930-an, setelah Ben Millers dan Scullin Steel masing-masing mengangkat trofi pada 1920-an. St. Louis Simpkins Ford meraih dua gelar, begitu pula St. Louis Kutis SC. Gelar terakhir datang pada 1988, ketika St. Louis Busch Seniors mengalahkan Greek-American A.C. lewat perpanjangan waktu di final.

    Robben adalah penjaga gawang tim tersebut. Olwig adalah pelatihnya. Keduanya mengenang hari itu dengan penuh kegembiraan. Mereka ingat bagaimana perasaan mereka saat tertinggal. Mereka juga ingat luapan kegembiraan ketika Pat Olwig mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-71, lalu gol kemenangan pada babak perpanjangan waktu.

    "Fakta bahwa kami mampu menyamakan kedudukan dan memberi diri kami peluang, itu berkat Jeff yang ada di sini," kata Olwig. "Dia membuat kami tetap bertahan dalam pertandingan."

    Pada masa itu dalam sejarah sepakbola Amerika, U.S. Open Cup merupakan ajang tertinggi. NASL telah bubar. MLS baru akan hadir beberapa tahun kemudian. Bagi para pesepakbola Amerika, turnamen itu adalah tempat terbaik untuk menguji kemampuan, dan tantangannya tidak mudah. Bahkan mencari tim saja terkadang menjadi kendala.

    "Pertanyaannya selalu, 'Hei, di mana kami akan bermain? Saya akan bergabung dengan tim mana tahun ini? Siapa rekan setim saya?'," kenang Robben. "Tentu saja, turnamen Amatir dan Open Cup adalah dua ajang yang benar-benar kami fokuskan, tetapi bukan berarti kami berpikir, 'Ayo coba menjuarainya'. Yang pertama harus dipastikan, apakah jumlah pemain kami cukup untuk membentuk tim? Apakah kami sudah masuk liga? Kapan pertandingannya? Di mana?

    "Lalu pemikiran itu berkembang menjadi, 'Hei, tim kami sangat bagus, dan tim ini mungkin bisa bersaing'. Tanpa NASL, ada kekosongan, tetapi bagi kami, kami hanya mengisinya dengan apa yang kami tahu."

    Perjalanan di U.S. Open Cup sangat berat, terutama karena setiap tim harus lebih dulu melewati wilayah Midwest. Lolos dari Missouri saja sulit bagi tim mana pun karena, sekali lagi, bakat-bakat lokal begitu menonjol. Namun, jika berhasil, pada akhirnya Anda akan melanjutkan perjalanan ke timur atau barat.

    "Di kedua wilayah pesisir ada banyak mantan pemain profesional," kata Olwig, "dan mungkin tidak semuanya berasal dari NASL, tetapi ada mantan pemain profesional dari Eropa atau tempat lain. Menghadapi para pemain itu satu demi satu sangat berat. Terkadang perbedaan levelnya terasa begitu besar, tetapi sekali lagi, semuanya kembali pada kerja sama tim, kebersamaan, etos kerja, dan mentalitas sebagai tim yang tidak diunggulkan. Saya rasa itulah yang ingin diwujudkan oleh banyak tim sukses dari St. Louis."

    Harapannya, pada Rabu, St. Louis City SC bisa menjadi tim terbaru yang menunjukkan semangat tersebut. Harapannya, mereka bisa menjadi juara berikutnya dalam deretan panjang para pemenang dan menulis babak baru bagi kota yang, setelah penantian begitu lama, akhirnya kembali membentuk jati dirinya di level tertinggi.

  • Masa lalu bertemu masa depan

    St. Louis CITY SC v San Jose Earthquakes
    Getty Images Sport

    Olahraga ini memiliki sejarah panjang, tetapi masih terus berkembang di St. Louis.

    Meski kota ini punya sejarah kesuksesan di berbagai level, MLS tak pernah terburu-buru hadir di St. Louis. Seiring liga berkembang, situasinya tak kunjung tepat, sampai akhirnya berubah. St. Louis City SC didirikan pada 2019, 31 tahun setelah kota itu terakhir kali meraih gelar besar dalam sepak bola.

    “Menurut saya, perjalanan di Open Cup ini sangat istimewa,” kata Olwig, “karena semakin banyak penggemar sepak bola baru yang memahami sejarah sepak bola St. Louis, semakin besar pula semangat dan energi yang bisa terus kita bangun.”

    Klub ini kerap berupaya menghormati sejarahnya. Menjelang final U.S. Open Cup, Energizer Park menjadi tempat reuni tim 1988 tersebut. Namun, dalam beberapa hal, acara itu tak benar-benar terasa seperti reuni. Sebagian besar anggota tim masih tinggal di sekitar St. Louis. Mereka sering bertemu, sehingga kisah-kisah yang melekat pada kelompok itu tak pernah jauh dari ingatan.

    “Saya dan Jeff bertemu secara tak sengaja beberapa musim lalu saat pertandingan St. Louis City,” kata Olwig, “dan rasanya seperti tak ada yang berubah. Dia salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah saya latih, dan saya juga beruntung pernah bermain bersamanya. Namun, ini sungguh istimewa, dan menurut saya tim kami sangat beruntung.

    “Saya sangat beruntung karena sepak bola menjadi benang merah dalam hidup saya. Berkat sepak bola, saya bertemu dengan beberapa sahabat terbaik saya. Sepak bola telah memberi banyak hal baik bagi keluarga saya dan saya pribadi. Ada ataupun tidak ada liga profesional pada masa itu, kecintaan terhadap sepak bola tetap begitu kuat.”

    Setiap Senin di 1-2-3 Club, sepak bola selalu menjadi salah satu topik pembicaraan. Beberapa pekan sebelum final Open Cup, antusiasme sudah mulai terasa. Para perwakilan dari cabang olahraga besar lainnya mengenakan atribut St. Louis City SC dan bertanya tentang rentetan laga tanpa kekalahan belakangan ini serta pertandingan-pertandingan besar yang menanti. Lange menjawab pertanyaan, begitu pula McDermott. Antusiasme kian meningkat. Bahkan mereka yang tidak terlalu mengikuti sepak bola pun punya pandangan dan harapan untuk pertandingan itu.

    Mungkinkah pertandingan itu menjadi babak hebat berikutnya dalam kisah yang sudah penuh dengan momen semacam itu? Apa pun hasilnya, kisah sepak bola akan terus berlanjut di salah satu kota sepak bola terkemuka di Amerika. Kisah-kisah itu pun akan terus diceritakan kembali selama bertahun-tahun mendatang.

    “St. Louis selalu menghasilkan pemain-pemain bagus,” Langemengatakan, “dan menurut saya St. Louis akan terus menghasilkan pemain-pemain bagus, sejauh apa pun sepak bola berkembang di kota-kota lain... St. Louis akan selalu punya reputasi sebagai tempat lahirnya pemain-pemain hebat. Di sana, Anda selalu bisa menemukan mereka.”