“Simbol kebanggaan”: Bagaimana St. Louis membantu membangun sepak bola Amerika Serikat saat CITY SC memburu kejayaan di U.S. Open Cup melawan Columbus Crew

Bill McDermott punya kisah yang gemar ia ceritakan tentang masa bermain sepak bola di perguruan tinggi. Kisah itu terjadi bertahun-tahun sebelum ia menjadi sosok yang lekat dengan siaran sepak bola di kota tersebut dan mendapat julukan “Mr. Soccer” dari orang-orang di St. Louis. Saat ia mulai bercerita, orang-orang yang duduk bersamanya di 1-2-3 Club mengeluh sambil tertawa. Mereka sudah pernah mendengarnya.

McDermott mulai mengisahkan duetnya di lini tengah bersama Al Trost yang legendaris. Keduanya bermain bersama saat Saint Louis University berada di puncak dominasinya dan meraih gelar NCAA bersama. Trost kemudian menjadi anggota National Soccer Hall of Fame dengan 14 penampilan bersama tim nasional AS, sementara McDermott meniti karier di dunia penyiaran. Ada alasannya.

“Saya harus menceritakan cedera saya,” katanya, memancing keluhan seperti tadi. “Punggung saya yang cedera.”

Setelah terdiam sejenak dengan wajah serius, McDermott mendongak dan menutup kisahnya dengan bagian yang mengundang tawa.

“Punggung saya menyerah karena harus menggendong Al Trost ke seluruh penjuru lapangan!”

McDermott dan Lange sama-sama menekankan betapa banyaknya pemain berbakat yang dihasilkan St. Louis pada masa puncaknya, terlepas dari kisah cedera punggung tadi. Jumlahnya begitu banyak hingga program-program sepak bola perguruan tinggi dari luar kota mulai merekrut pemain di St. Louis, jauh sebelum praktik itu menjadi lazim. Michigan State dan Indiana kerap melakukannya. Bahkan, menurut cerita, pelatih UConn Joe Morrone pernah datang ke kota itu dan menawarkan kesempatan kepada seluruh anggota sebuah tim sekolah menengah untuk bermain di bawah asuhannya di Connecticut.

Bagi kebanyakan anak, tidak ada kebutuhan ataupun keinginan untuk pergi. Sepak bola perguruan tinggi di St. Louis adalah puncaknya.

Saint Louis University tetap menjadi program sepak bola putra Divisi I NCAA dengan gelar terbanyak, yakni 10 gelar nasional, dua lebih banyak daripada Indiana di posisi kedua. Kesepuluh gelar itu diraih antara 1959 dan 1973, dengan Trost dan McDermott turut berperan pada era dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Pada tahun-tahun tersebut, ketika NASL tengah menarik perhatian di sepak bola profesional, Missouri menjadi pusat sepak bola amatir.

Namun, Billikens tidak sendirian. SIU Edwardsville berjarak hanya sekitar 32 kilometer dari sana. Mereka meraih gelar pada 1979. University of Missouri–St. Louis meraih gelar NCAA pada 1973. St. Louis Community College–Florissant Valley juga pernah mencatatkan keberhasilan, begitu pula Quincy University. Semua tim itu dibangun di atas fondasi bakat lokal. Khususnya pada 1960-an dan 1970-an, jumlah pemain berbakat di sana cukup untuk membuat beberapa tim dari kota itu mendominasi.

“Tujuannya bukan semata-mata bermain untuk perguruan tinggi tertentu, melainkan bermain di tingkat perguruan tinggi,” kata Lange, “karena banyak perguruan tinggi menginginkan pemain dari St. Louis. Jika Anda pemain St. Louis yang cukup bagus atau bagus, peluang Anda untuk bermain bagi tim perguruan tinggi papan atas sangat besar.”

Bertahun-tahun sebelum menerbitkan buku-bukunya yang mencatat sejarah sepak bola St. Louis, Lange menyaksikan langsung salah satu pertandingan terbesar dalam sejarah olahraga itu. Pada 1973, SIU Edwardsville menduduki peringkat pertama nasional, belum terkalahkan dan belum kebobolan. Mereka menghadapi St. Louis University, yang saat itu berada di peringkat kedua nasional. Pertandingan berlangsung di Busch Stadium, kandang St. Louis Cardinals. Lebih dari 20.000 orang datang untuk menyaksikannya.

“The New York Times ada di sana, Sports Illustrated juga ada di sana, dan hampir setiap pemain di lapangan berasal dari St. Louis,” kenang Lange. “Saya pikir, saat itulah saya benar-benar tersadar betapa pentingnya olahraga ini bagi St. Louis dan betapa pentingnya St. Louis bagi olahraga ini di tingkat nasional. Melihat semua pemain itu dan semua orang yang datang untuk mendukung mereka sungguh membuka mata saya. Bagi saya, itulah momen yang benar-benar menanamkan kesadaran akan pentingnya St. Louis bagi sepak bola.”

Pertandingan seperti itu memperkuat keyakinan Lange. Begitu pula banyaknya pemain tim nasional yang berasal dari kota tersebut. Ada pula banyak momen di lapangan yang menegaskan pentingnya St. Louis bagi sepak bola, khususnya dalam turnamen yang kini mereka harap bisa kembali dimenangi pekan ini setelah hampir empat puluh tahun.