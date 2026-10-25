Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Ballon d'Or contenders GFX 1:1GOAL

Siapa yang akan memenangi Ballon d'Or? Harry Kane, Lamine Yamal, dan mengapa persaingan 2026 menjadi yang paling terbuka sekaligus paling bermasalah dalam sejarah Bola Emas

Tidak ada favorit mutlak untuk penghargaan individu paling bergengsi dalam sepak bola menjelang penganugerahannya di London pada Senin.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Pemenang Ballon d'Or 2026 akan diumumkan pada Senin dan, hingga kini, belum jelas siapa yang akan membawa pulang penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola.

    Ada tiga kandidat terdepan, yakni Harry Kane, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal, tetapi tiga mantan pemenang, Ousmane Dembele, Rodri, dan Lionel Messi yang sudah delapan kali meraihnya, juga berada dalam persaingan. Sementara itu, Michael Olise dan Khvicha Kvaratskhelia merupakan kuda hitam yang patut diperhitungkan.

    Yang membuat persaingan tahun ini begitu menarik adalah tak satu pun kandidat memiliki alasan yang benar-benar tak terbantahkan untuk menang. Argumen yang mendukung maupun menentang masing-masing kandidat pun sama-sama mudah dikemukakan...


  • Ousmane Dembele

    Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
    Getty Images Sport

    Sosok yang pernah menjadi anak bengal sepak bola Prancis itu berupaya meraih Ballon d'Or untuk kedua kalinya secara beruntun.

    KELEBIHAN: Pertanyaan besar mengenai Dembele adalah apakah sosok yang sebelumnya begitu menjengkelkan karena kurang disiplin dan inkonsisten itu mampu mempertahankan performa yang mengantarkannya meraih Ballon d'Or. Setelah pulih dari sejumlah masalah cedera pada paruh pertama musim lalu, penyerang serbabisa itu kembali berperan penting saat Paris Saint-Germain menjuarai Liga Champions untuk kedua kalinya secara beruntun. Dembele mencetak enam gol dalam empat pertandingan terakhir timnya di kompetisi tersebut, lalu mencetak gol-gol pertamanya di Piala Dunia, tepatnya enam gol, saat Prancis finis di posisi keempat di Amerika Utara.

    KEKURANGAN: Dembele tidak tampil secemerlang pada musim 2024-25, ketika ia menjadi favorit utama untuk meraih Ballon d'Or. Memang, wajar jika ada yang berpendapat bahwa ia bukan pemain terbaik PSG saat klub itu meraih gelar Liga Champions keduanya, maupun penyerang paling efektif Prancis di Piala Dunia. Karena itu, Dembele tidak lagi menjadi perbincangan sebesar sebelumnya pada tahun ini, meski ia telah membuktikan tanpa keraguan sedikit pun bahwa dirinya adalah penyerang kelas elite.

  • Harry Kane

    England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Penyerang Inggris dan Bayern Munich itu tampil luar biasa dalam mencetak gol untuk klub dan negaranya.

    KELEBIHAN: Tak ada yang mencetak lebih banyak gol daripada Kane sepanjang musim 2025-26 (73), dan ketajaman penyerang tengah itu membantu Bayern Munich meraih tiga gelar domestik. Pencapaian tersebut cukup bagus bagi pemain berusia 33 tahun yang pernah diejek karena tidak memiliki medali juara.

    KEKURANGAN: Peluang Kane semata-mata bertumpu pada jumlah golnya yang mengesankan, karena ia gagal meraih trofi Liga Champions maupun Piala Dunia. Jarang ada pemain yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia tanpa lebih dulu memenangi salah satu gelar paling bergengsi dalam sepakbola. Perlu diingat pula bahwa meski Kane mencetak enam gol saat England finis di peringkat ketiga di Amerika Utara, ia tidak mencetak gol lagi setelah babak 16 besar dan gagal tampil menentukan ketika negaranya paling membutuhkannya, dalam kekalahan mengejutkan dari Argentina di semifinal.

  • Khvicha Kvaratskhelia

    FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSG
    AFP

    Pemain sayap asal Georgia itu tak diragukan lagi merupakan pemain yang paling menentukan di Liga Champions musim lalu.

    KELEBIHAN: PSG tampaknya benar-benar tidak membutuhkan pemain sayap tambahan ketika Kvaratskhelia tiba di Parc des Princes pada Januari 2025. Namun, ia memberi dimensi baru pada serangan tim asuhan Luis Enrique dan mengantar PSG meraih gelar Piala Champions Eropa pertama. Pemain asal Georgia itu bahkan tampil lebih baik musim lalu. Ia layak dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Champions musim tersebut setelah menjadi pemain pertama yang terlibat langsung dalam setidaknya satu gol pada tujuh pertandingan fase gugur berturut-turut, saat PSG mempertahankan gelar juara Eropa.

    KEKURANGAN: Ia tidak mendapat kesempatan bermain di Piala Dunia. Seandainya Georgia lolos dan Kvaratskhelia memberikan dampak positif sekecil apa pun, akan sangat sulit membantah kelayakannya meraih Ballon d'Or. Namun, kita tahu betapa pentingnya turnamen itu dalam memengaruhi para pemilih. Karena alasan itu saja, kami menilai 'Kvaradona' bahkan mungkin kesulitan menembus tiga besar, dan itu akan terasa sangat tidak adil bagi pemain berusia 25 tahun tersebut.


  • Kylian Mbappe

    FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SEN
    AFP

    Mbappe mungkin tidak dianggap sebagai pemain yang mengutamakan tim, tetapi bisa dibilang tidak ada individu yang lebih mematikan di sepakbola saat ini.

    KELEBIHAN: Seperti Yamal, Mbappe tak segan membicarakan peluangnya meraih Ballon d'Or. Sama seperti Yamal pula, ia punya alasan kuat untuk memenanginya. Mbappe mencetak lebih banyak gol daripada siapa pun di La Liga, Liga Champions (meski Real Madrid tersingkir di perempat-final), dan Piala Dunia. Tak hanya itu, penampilan gemilangnya di Amerika Utara yang berbuah Sepatu Emas juga menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen tersebut. Jadi, jika Ballon d'Or ditentukan oleh gol, gol-gol Mbappe bisa dibilang lebih bernilai bahkan dibandingkan gol-gol Kane.

    KEKURANGAN: Ketajaman luar biasa Mbappe tidak menghasilkan trofi bagi klub maupun negaranya. Lebih buruk lagi, para pengkritik sang penyerang mengeklaim bahwa sikapnya yang individualistis justru menghambat tim-tim yang dibelanya. Menurut pandangan ini, PSG membaik sejak ia meninggalkan Parc des Princes, sementara Madrid memburuk sejak ia tiba di Bernabeu. Persepsi yang sangat negatif ini hampir pasti tidak membantu peluangnya meraih Ballon d'Or.

  • Lionel Messi

    FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALG
    AFP

    Pemain asal Argentina itu secara mengagumkan membuktikan pada usia 39 tahun bahwa ia masih merupakan salah satu pemain terbaik dunia.

    KELEBIHAN: Bahkan menurut standar sang pemain terbaik sepanjang masa, pencapaian Lionel Messi selama setahun terakhir sungguh luar biasa. Pemain bernomor punggung 10 itu menginspirasi Inter Miami meraih gelar MLS Cup pertama mereka, lalu membawa Argentina hingga ke final Piala Dunia kedua secara beruntun lewat serangkaian penampilan menentukan pada usia 39 tahun, sementara ayahnya tengah kalah dalam perjuangan melawan penyakit. Sungguh menakjubkan.

    KEKURANGAN: Jika Argentina menjuarai Piala Dunia, perdebatan ini mungkin bahkan tidak akan terjadi. Messi akan menjadi kandidat yang sangat diunggulkan untuk meraih Ballon d'Or untuk kali kesembilan. Namun, cara Argentina kalah dari Spanyol kemungkinan akan menjadi faktor yang merugikan Messi, begitu pula fakta bahwa MLS dipandang sebelah mata oleh mayoritas pemilih. Apakah itu tidak adil? Tentu saja. Namun, sayangnya, itulah kenyataannya.

  • Michael Olise

    RB Leipzig v FC Bayern München - Bundesliga
    Getty Images Sport

    Pemain sayap asal Prancis itu telah meningkatkan level permainannya secara signifikan sejak bergabung dengan Bayern Munich dari Crystal Palace pada 2024.

    KELEBIHAN: Olise adalah talenta penyerang paling kreatif di sepakbola saat ini. Ia mencatatkan 41 assist sepanjang musim 2025-26, termasuk tujuh assist di Piala Dunia yang memecahkan rekor. Karena itu, banyak orang menilai Olise, bukan Kane, sebagai pemain kunci Bayern. Winger dengan kemampuan olah bola yang begitu halus itu pun terpilih sebagai pemain terbaik Bayern untuk tahun kedua berturut-turut, sekaligus dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Bundesliga musim itu.

    KEKURANGAN: Sayangnya, Olise bernasib sama dengan rekan setimnya, Kane. Meski tampil luar biasa sebagai individu dan tidak egois, ia belum meraih satu pun trofi tim yang benar-benar penting, setidaknya dalam penilaian Ballon d'Or. Bayern kalah tipis dari PSG dalam laga semi-final Liga Champions yang sengit, sebelum Prancis tersingkir pada babak yang sama di Piala Dunia, bahkan dengan penampilan yang kurang meyakinkan. Jadi, meski Olise adalah raja assist baru sepakbola, kami rasa ia belum akan dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia, setidaknya untuk saat ini.

  • Rodri

    President Trump And First Lady Attend FIFA World Cup Final In New Jersey
    Getty Images News

    Mantan gelandang Manchester City itu kembali menunjukkan kecemerlangannya kepada semua orang dengan menginspirasi Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia.

    KELEBIHAN: Ada kekhawatiran besar bahwa Rodri tak akan mampu kembali ke performa terbaik yang mengantarkannya meraih Ballon d'Or setelah mengalami robekan ligamen anterior (ACL) pada September 2025, terutama karena ia juga terganggu cedera saat membela Manchester City musim lalu. Namun, gelandang itu tampil luar biasa di Piala Dunia tahun ini. Ia mengendalikan permainan Spanyol saat tim asuhan Luis de la Fuente membuat setiap lawan kesulitan menguasai bola dalam perjalanan mereka meraih trofi di New Jersey. Berkat itu, status Rodri sebagai salah satu gelandang nomor 6 terbaik dalam sejarah sepakbola kini tak terbantahkan.

    KEKURANGAN: Rodri mungkin tampil tak tertandingi di Piala Dunia, tetapi seperti disinggung sebelumnya, ia belum benar-benar berada di puncak performanya sepanjang musim 2025-26 yang terganggu cedera. Hal itu menjadi salah satu alasan utama Manchester City gagal menjuarai Premier League maupun Liga Champions, mengingat betapa pentingnya ia bagi tim Pep Guardiola. Karena itu, akan mengejutkan jika ia mampu meraih Ballon d'Or keduanya hanya berdasarkan penampilannya bersama Spanyol sepanjang musim panas.

  • Lamine Yamal

    FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOL
    AFP

    Pemain sayap remaja itu kini menambah medali juara Piala Dunia ke gelar Piala Eropa yang diraihnya pada 2024.

    KELEBIHAN: Dalam dua musim terakhir, tak ada pemain yang lebih menarik untuk disaksikan daripada Yamal, remaja dengan bakat luar biasa yang menempati posisi kedua dalam pemungutan suara Ballon d'Or tahun lalu. Pada 2026, Yamal meraih gelar La Liga kedua secara beruntun sebelum keberhasilan Spanyol di Amerika Utara menjadikannya pemain termuda dalam sejarah sepakbola yang menjuarai Piala Eropa dan Piala Dunia.

    KEKURANGAN: Meski Barcelona kembali gagal di Liga Champions, hanya ada satu kelemahan dalam pencalonan Yamal yang bisa membuatnya kehilangan Ballon d'Or. Pemain berusia 19 tahun itu jauh dari penampilan terbaiknya di Piala Dunia. Ia jelas terhambat cedera yang membatasi kiprahnya bersama klub, tetapi meski mencatatkan lebih banyak dribel sukses daripada pemain lain di turnamen tersebut, ia tidak mencatatkan satu pun assist dan hanya menyumbang satu gol, yakni saat melawan Arab Saudi pada fase grup.