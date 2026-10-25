Pemenang Ballon d'Or 2026 akan diumumkan pada Senin dan, hingga kini, belum jelas siapa yang akan membawa pulang penghargaan individu paling bergengsi dalam sepakbola.

Ada tiga kandidat terdepan, yakni Harry Kane, Kylian Mbappe, dan Lamine Yamal, tetapi tiga mantan pemenang, Ousmane Dembele, Rodri, dan Lionel Messi yang sudah delapan kali meraihnya, juga berada dalam persaingan. Sementara itu, Michael Olise dan Khvicha Kvaratskhelia merupakan kuda hitam yang patut diperhitungkan.

Yang membuat persaingan tahun ini begitu menarik adalah tak satu pun kandidat memiliki alasan yang benar-benar tak terbantahkan untuk menang. Argumen yang mendukung maupun menentang masing-masing kandidat pun sama-sama mudah dikemukakan...



