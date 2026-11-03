Pada November 2022, keluarga Glazer mengumumkan peninjauan strategis yang sempat memicu antusiasme di kalangan suporter. “Proses ini dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan klub di masa depan, dengan tujuan utama menempatkan klub agar dapat memanfaatkan peluang, baik di lapangan maupun secara komersial,” bunyi pernyataan klub. “Sebagai bagian dari proses ini, dewan direksi akan mempertimbangkan semua alternatif strategis, termasuk investasi baru di klub, penjualan, atau transaksi lain yang melibatkan perusahaan.”
Proses itu berlangsung panjang hingga muncul dua penawar utama: INEOS dan bankir Qatar Sheikh Jassim. Sheikh Jassim dilaporkan mengajukan tawaran sekitar £6 miliar dan mengklaim akan melunasi utang United, tetapi keluarga Glazer akhirnya memutuskan untuk tidak menjual klub sepenuhnya. Sebagai gantinya, INEOS, yang dipimpin Sir Jim Ratcliffe, merampungkan pembelian 27 persen saham minoritas United pada Desember 2023. Dua bulan kemudian, INEOS secara resmi mengambil alih kendali operasional dan urusan sepakbola sehari-hari.
INEOS berjanji membangun struktur olahraga “terbaik di kelasnya”, mengatasi kemunduran institusional yang telah berlangsung bertahun-tahun, membenahi perekrutan, dan mengembalikan United ke puncak sepakbola Inggris dan Eropa. Tim kepemimpinan baru pun dibentuk, mencakup Sir Dave Brailsford dan Jean-Claude Blanc, dua mantan personel Manchester City, Omar Berrada (CEO) dan Jason Wilcox (direktur teknik), serta Dan Ashworth (direktur olahraga) yang sangat diminati. Namun, Ratcliffe dan INEOS justru membawa United terpuruk lebih jauh.
Jajaran pimpinan sempat mengevaluasi sejumlah calon pengganti Ten Hag, tetapi kemudian mengaktifkan perpanjangan kontraknya selama satu tahun setelah United menjuarai Piala FA 2024. Beberapa bulan kemudian, Ten Hag dipecat dengan biaya £10 juta. Amorim lantas menjadi penunjukan pertama yang sepenuhnya dilakukan INEOS, tetapi skuad United tidak dibangun untuk sistem 3-4-2-1 miliknya. Tanpa kewenangan penuh atas gaya bermain dan perekrutan pemain, ia sulit untuk berhasil. Keputusan mengangkat Carrick dari manajer interim menjadi manajer permanen juga menunjukkan buruknya perencanaan.
Ashworth dilaporkan tidak sepakat dengan perekrutan Amorim, dan INEOS melepas mantan petinggi Newcastle itu hanya 159 hari setelah ia menjabat. Sementara itu, Brailsford dan Blanc mundur dari dewan direksi pada awal tahun ini.
Kebijakan transfer United kini terlihat sangat berbeda, tetapi sama-sama memiliki kelemahan. Rencana tiga tahap disusun untuk merombak lini serang, lini tengah, dan lini belakang, dengan fokus pada pemain yang telah terbukti mampu bermain di Premier League. Tahap pertama berjalan cukup lancar dan tim finis di posisi ketiga musim lalu, tetapi tahap kedua menjadi bencana. Lini belakang merupakan persoalan paling mendesak bagi Carrick, namun INEOS sama sekali mengabaikannya. Itulah sebabnya United kini terancam degradasi.
Ratcliffe semakin mendekati tingkat kebencian suporter terhadap keluarga Glazer, bukan hanya karena suramnya keadaan di lapangan. Ia kerap berbicara tentang perlunya mengambil keputusan yang “tidak populer”, lalu benar-benar melakukannya dengan memberhentikan 322 staf non-pemain, menghentikan penyediaan makan siang gratis di Carrington dan Old Trafford, memangkas gaji Ferguson sebagai duta klub, serta menaikkan harga tiket.
Penghematan dari semua langkah itu tidak sebanding dengan jumlah yang bisa dihemat United jika mereka menghapus gaji Marcus Rashford, Mount, Zirkzee, dan Martinez dari pembukuan pada musim panas. Kini, para suporter mendesak keluarga Glazer dan Ratcliffe untuk menjual klub. Aksi protes besar-besaran terhadap pemilik digelar sebelum United kalah 1-0 dalam derbi kandang melawan City pada September. Ratcliffe duduk di tribune direksi bersama Avram Glazer, yang sangat jarang hadir di Old Trafford, dan tampak tidak nyaman.
Jika berpegang pada ucapannya sendiri, ketua INEOS itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ia mengatakan kepada BBC pada Maret tahun lalu: “Kalau saya menjadi sasaran sebagian kemarahan itu, saya bisa menerimanya. Namun, saya tidak berbeda dari orang kebanyakan. Itu tidak menyenangkan, terutama bagi teman dan keluarga. Keluarga Glazer benar-benar tidak bisa datang menonton pertandingan. Mereka sekarang agak menarik diri, jadi saya yang menerima semua kecaman. Kami membeli saham klub dan sejak itu saya belum pernah melihat mereka. Yang saya dengar adalah, ‘terima kasih, Jim, pekerjaanmu sangat bagus’.
“Saat ini, saya tidak memakai pengawalan keamanan dan tidak harus bepergian dengan cara seperti itu. Namun, kalau sampai harus begitu, tujuan saya menjadi sia-sia, bukan? Anda tidak akan sanggup menanggungnya jika sudah separah itu. Itu sama sekali tidak akan menyenangkan.”