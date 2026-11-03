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Manchester United blame game GFX 1:1GOAL

Siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas keterpurukan Manchester United? Klub itu sudah bertahun-tahun mengarah ke ancaman degradasi

Teater Impian kini hanya menghadirkan mimpi buruk, akibat salah urus yang tak termaafkan di semua tingkatan klub selama dua dekade terakhir.

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Manchester City dan Manchester United sama-sama bisa berlaga di Championship musim depan. Bagi City, kemungkinan itu bukan disebabkan oleh penurunan besar dalam performa di lapangan. Degradasi merupakan salah satu hukuman yang mungkin dijatuhkan jika banding City atas putusan bersalah terkait 114 pelanggaran aturan keuangan Premier League tidak berhasil. Namun, United bisa saja turun ke divisi kedua melalui jalur yang lazim, yakni dengan menjadi salah satu dari tiga tim terburuk di kasta tertinggi sepakbola Inggris.

    Tim asuhan Michael Carrick saat ini hanya berada di atas zona degradasi berkat selisih gol, setelah memenangi satu dari sembilan laga pembuka liga pada musim 2026/27. Ini bukan sekadar penurunan performa sesaat. Manchester United kalah enam kali dan imbang tiga kali dalam sembilan pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, kebobolan 18 gol dan hanya mencetak enam gol. Rentetan hasil buruk ini benar-benar terasa bisa berlanjut hingga Natal.

    Pergantian manajer kemungkinan akan kembali terjadi dalam waktu dekat. Namun, masalah United kini sudah begitu mengakar sehingga pergantian itu kecil kemungkinan memicu kebangkitan seperti ketika Carrick pertama kali ditunjuk sebagai manajer sementara pada Januari. Yang terburuk, tidak mengherankan jika United kini berjuang menghindari degradasi, alih-alih memperebutkan trofi Premier League. Petinggi INEOS yang tidak berpijak pada kenyataan menargetkan trofi itu kembali ke Old Trafford tepat pada perayaan ulang tahun ke-150 klub pada 2028.

    Perayaan itu tampaknya akan membawa perasaan yang sangat campur aduk bagi klub yang tak lagi bisa menyebut dirinya elite. Namun, bagaimana United bisa sampai pada titik ini meski memiliki sumber daya yang begitu besar? Dan siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab?

  • Kerusuhan seketika

    Manchester United v Everton
    Getty Images Sport

    Keluarga Glazer mengambil alih kendali atas United setelah memanfaatkan perselisihan antara Sir Alex Ferguson dan pemilik klub sebelumnya.

    Awal kemunduran United dapat ditelusuri hingga 2003. Pada Maret tahun itu, pengusaha yang berbasis di Florida, Malcolm Glazer, membeli 2,9 persen saham klub seharga £9 juta melalui perusahaan induk bernama Red Football. Menjelang akhir November, ia dan keluarganya memiliki 15 persen saham Manchester United.

    Malcolm membeli saham-saham itu secara diam-diam ketika Sir Alex Ferguson tengah berseteru secara terbuka dengan pemegang saham mayoritas United, John Magnier dan J.P. McManus. Ferguson awalnya menjalin persahabatan dengan kedua pengusaha besar asal Irlandia itu berkat kecintaannya pada pacuan kuda, dan Magnier menghadiahkan pelatih kepala asal Skotlandia tersebut separuh kepemilikan atas seekor kuda ras menjanjikan bernama Rock of Gibraltar.

    Kuda itu berlomba dengan warna merah khas United yang digunakan Ferguson dan menjadi bintang besar, memenangi tujuh balapan Grup Satu secara beruntun. Namun, setelah kuda itu pensiun, Ferguson merasa berhak atas separuh dari seluruh biaya pembiakan di masa depan. Magnier dan McManus berpendapat bahwa mereka hanya memberi Ferguson bagian dari hadiah uang balapan kuda tersebut. Perselisihan itu mendorong manajer United tersebut melakukan sesuatu yang tak terbayangkan: menggugat pemilik utama klub sebesar £10 juta.

    Ferguson akhirnya mencapai kesepakatan di luar pengadilan dengan Magnier dan McManus, tetapi hubungan mereka telanjur rusak, dan Glazer memanfaatkan situasi itu. Pada Mei 2005, kedua investor Irlandia tersebut menjual seluruh kepemilikan mereka sebesar 28,7 persen di United langsung kepada Glazer, yang kemudian melancarkan akuisisi dengan pembiayaan utang untuk menguasai 98 persen saham klub. Langkah oportunistis ini membuat United menanggung utang ratusan juta pound untuk pertama kalinya dalam lebih dari 70 tahun.

    Sehari setelah pengambilalihan itu resmi rampung, 300 suporter berkumpul di Old Trafford untuk memprotes para pemilik baru, termasuk direktur non-eksekutif Avram, Joel dan Bryan Glazer. Sementara itu, sekelompok suporter lain yang kecewa mendirikan klub baru bernama FC United of Manchester. United kemudian memenangi tiga gelar Premier League secara beruntun dan Liga Champions antara 2006 dan 2009, tetapi utang klub meningkat menjadi £716 juta di bawah keluarga Glazer.

    Gelombang protes baru dimulai setelah United mengumumkan niatnya untuk membiayai kembali utang tersebut. Para suporter menunjukkan penentangan mereka terhadap keluarga Glazer dengan mengenakan warna hijau dan emas, warna Newton Heath, nama asli klub saat didirikan pada 1878. Namun, Ferguson piawai melindungi tim dari gangguan politik dan terus mempersembahkan trofi di tengah hiruk-pikuk di luar lapangan.

    Hal itu membuatnya bisa membela keluarga Glazer meskipun daya beli United di bursa transfer terus menurun. Pada 2012, ia menyampaikan pernyataan yang kemudian terkenal: "Mereka sangat baik. Ketika keluarga Glazer mengambil alih klub ini, ada ketidakpuasan, jadi selalu ada sebagian suporter yang memiliki pandangan sendiri. Namun, saya pikir mayoritas suporter sejati akan melihatnya secara realistis dan mengatakan bahwa hal itu tidak memengaruhi tim."

  • Para legenda pergi

    Manchester United v Sunderland - Premier League
    Getty Images Sport

    Periode transisi yang membuat frustrasi hampir pasti terjadi setelah Ferguson dan CEO David Gill sama-sama hengkang pada akhir musim 2012-13 yang gemilang.

    Kehadiran Ferguson pada dasarnya menutupi ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh pengambilalihan klub oleh keluarga Glazer. Ia juga memiliki tangan kanan yang ideal dalam diri David Gill, yang sebagai kepala eksekutif piawai mengelola sumber pendapatan komersial klub dan pembayaran utangnya.

    Semuanya berubah pada musim panas 2013, ketika keduanya memutuskan meninggalkan Old Trafford. Ferguson menutup kiprahnya dengan gelar Premier League ke-13. Manchester United finis dengan keunggulan 11 poin atas Manchester City, sekaligus membalas kekalahan dari rival sekota itu pada musim sebelumnya. Dalam pidato perpisahannya yang emosional di hadapan para pendukung di Old Trafford, Ferguson meminta mereka untuk "tetap mendukung" penggantinya, David Moyes, sebelum menutup dengan mengatakan: "Saya sangat beruntung. Saya berkesempatan melatih sejumlah pemain terbaik di negeri ini, apalagi di Manchester United."

    Gill berperan penting dalam mendatangkan banyak pemain tersebut ke klub, termasuk dua pemain andalan tim pada musim 2012-13, Wayne Rooney dan Michael Carrick. Ia juga menunjukkan penilaian yang tajam ketika dengan gigih mendukung Ferguson pada 2005-06 di tengah klaim bahwa sang manajer telah kehilangan sentuhannya. Gill menolak merekrut Carlos Tevez yang bermasalah secara permanen dan turut membantu menegosiasikan penjualan Cristiano Ronaldo ke Real Madrid pada 2009 dengan nilai yang kala itu memecahkan rekor dunia.

    Belakangan terbukti bahwa keduanya memilih waktu yang tepat untuk pergi. Keluarga Glazer tengah aktif mengalihkan wewenang dari Gill, sosok berpengalaman dalam pengelolaan klub sepakbola, kepada wakil ketua eksekutif Ed Woodward dan tim eksekutif keuangan. Ferguson hampir pasti akan berselisih dengan Woodward seandainya ia bertahan, karena mantan bankir investasi itu sejak awal akan mengutamakan kepentingan komersial klub di atas segalanya.

    Keberhasilan meraih gelar terakhir itu juga sebagian besar berkat ketajaman Robin van Persie, yang direkrut pada 2012, serta kecemerlangan Paul Scholes, yang kembali dari masa pensiun untuk menambah pilihan Ferguson di lini tengah. Seperti Scholes, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra, dan Ryan Giggs mendekati akhir karier mereka di level tertinggi. Sementara itu, Moyes menghadapi tantangan berat untuk naik ke level tertinggi untuk pertama kalinya setelah 11 tahun di Everton.

  • Kuburan para pelatih

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Carrick adalah manajer permanen kedelapan yang ditunjuk Manchester United sejak kepergian Ferguson, dan ia ditakdirkan bernasib sama seperti semua pendahulunya.

    Moyes tidak memiliki rekam jejak atau pengalaman untuk merombak salah satu klub terbesar di dunia, meski keputusannya sendiri turut mempersulit keadaan. Pelatih asal Skotlandia itu mula-mula memutuskan untuk melepas staf kepelatihan Ferguson, termasuk pelatih yang dihormati, Mike Phelan dan Rene Meulensteen. Keduanya sebenarnya bisa membantunya lebih memahami budaya klub. Sebagai gantinya, Moyes mendatangkan orang-orang kepercayaannya dari Everton, yakni Steve Round, Jimmy Lumsden dan Chris Woods.

    United berusaha merekrut pemain seperti Cesc Fabregas, Toni Kroos dan Gareth Bale, tetapi daya tarik Moyes jauh di bawah Ferguson. Pada akhirnya, ia harus puas menjadikan Marouane Fellaini, sosok lain yang pernah bekerja dengannya di Everton, sebagai rekrutan utama pada bursa transfer pertamanya. Manchester United kemudian mencatat awal musim liga terburuk mereka sejak 1989-90, dan tak lama berselang muncul laporan yang mengindikasikan para pemain menentang metode Moyes.

    Setelah kalah 2-0 dari Everton pada April, Moyes dipecat, dan United finis di posisi terendah mereka pada era Liga Primer Inggris, yakni peringkat ketujuh. Penunjukan pertama setelah Ferguson merupakan keputusan paling krusial untuk memastikan standar klub tidak menurun, tetapi United salah mengambil langkah. Jose Mourinho sejak itu mengklaim bahwa jabatan tersebut ditawarkan kepadanya sebelum Moyes, tetapi ia menolaknya karena ikatan emosionalnya dengan Chelsea. Mourinho adalah sosok yang terbiasa meraih trofi, seperti yang dibutuhkan United; Moyes sejak awal tidak akan mampu memenuhi tuntutan itu.

    Setelah finis 22 poin di belakang juara Manchester City dan tertinggal 16 poin dari empat besar, jarak yang lebar terbuka antara United dan para rival utamanya. Pengganti Moyes, Louis van Gaal, mencoba memangkasnya dengan mengarahkan tim untuk mendominasi penguasaan bola, tetapi pendekatan itu justru membuat permainan mereka semakin lamban dan tidak efektif. Pelatih asal Belanda itu hanya bertahan dua musim. Ia menutup masa jabatannya dengan menjuarai Piala FA, tetapi keberhasilan itu tidak membuat Woodward dan pihak klub mengurungkan niat untuk menggantinya dengan Mourinho.

    Pelatih asal Portugal itu datang empat tahun terlambat, tetapi tetap membawa klub meraih gelar Liga Europa dan Piala Liga pada tahun pertamanya, serta finis di posisi kedua Liga Primer Inggris pada musim 2017-18. Namun, setelah itu keadaan memburuk drastis, dan Mourinho dipecat seusai berselisih secara terbuka dengan sejumlah pemain.

    Berikutnya adalah eksperimen dengan Ole Gunnar Solskjaer. Para petinggi United berharap penunjukan legenda klub itu akan menyatukan pemain dan suporter, dan untuk sementara harapan itu terwujud. Solskjaer juga membawa tim finis kedua di liga sembari menghidupkan kembali gaya serangan balik menghibur yang disukai Ferguson. Namun, pelatih asal Norwegia itu gagal mempersembahkan trofi sebelum kehilangan pekerjaannya setelah awal musim 2021-22 yang buruk.

    Ralf Rangnick, yang dijuluki 'bapak' gegenpressing, tidak mampu menstabilkan keadaan sebagai pelatih sementara. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa United membutuhkan "operasi jantung terbuka" agar kembali menjadi kekuatan besar. Erik ten Hag dipercaya untuk mengawasi perombakan itu, tetapi ia menghabiskan anggaran transfer sebesar £617 juta tanpa hasil sepadan selama dua setengah tahun di Old Trafford.

    United telah merosot ke peringkat ke-14 ketika Ten Hag akhirnya diberhentikan, dan gelar Piala FA serta Piala Liga yang diraihnya tidak mampu menutupi kegagalannya. Ruben Amorim kemudian hanya diberi waktu 14 bulan untuk membereskan kekacauan peninggalan Ten Hag, yang jelas tidak cukup. Ia patut diapresiasi karena berupaya mengakhiri budaya toksik di kalangan pemain yang merajalela di klub dan kembali memberi United identitas permainan yang jelas. Namun, jajaran petinggi klub meninggalkan proyek tersebut ketika Amorim menentang campur tangan mereka.

    Carrick akan menjadi nama berikutnya dalam deretan pelatih yang gagal bertahan di United; tinggal menunggu kapan ia dipecat. Seperti Solskjaer, ia sempat membangkitkan semangat di Old Trafford pada awal masa jabatannya dan membawa klub kembali ke Liga Champions. Namun, masalah yang mengakar begitu dalam tidak akan pernah bisa ditutupi untuk waktu lama.

  • Perekrutan yang buruk

    Manchester United v Watford - Premier League
    Getty Images Sport

    Begitu banyak rekrutan mahal yang gagal bersinar di Old Trafford selama sekitar satu dekade terakhir, membuat Manchester United menjadi bahan tertawaan.

    United telah menghabiskan hampir £100 juta untuk kompensasi manajer pada era pasca-Ferguson, serta lebih dari £2 miliar untuk transfer pemain. Angka-angka itu juga sangat berkontribusi terhadap total utang klub yang kini melampaui £1 miliar, sementara keluarga Glazer mengantongi dividen sekitar £22 juta per musim sejak 2015.

    Jika perekrutan pemain ditangani dengan baik, kondisi keuangan klub tidak akan mendapat sorotan setajam ini. Namun, kenyataannya tidak demikian. Sebanyak 78 pemain baru telah datang ke Old Trafford dalam 13 tahun terakhir, dan bisa dikatakan hanya dua di antaranya yang benar-benar sukses: Bruno Fernandes dan Zlatan Ibrahimovic.

    Van Gaal mendatangkan Angel Di Maria, Memphis Depay, dan Morgan Schneiderlin dengan total biaya £110 juta. Mourinho membawa Paul Pogba kembali ke klub dengan harga £89 juta, empat tahun setelah United melepasnya secara gratis, lalu menyia-nyiakan £100 juta lagi untuk merekrut Romelu Lukaku dan Henrikh Mkhitaryan. Ia juga menyetujui kesepakatan pertukaran yang membawa Alexis Sanchez, yang gemar bermain piano, dari Arsenal ke United, sementara Mkhitaryan bergerak ke arah sebaliknya.

    Jadon Sancho, Donny van de Beek, dan Aaron Wan-Bissaka semuanya didatangkan pada masa Solskjaer, yang sama saja dengan membakar uang £150 juta. Jadi, bahkan sebelum membahas Ten Hag, sudah ada tujuh tahun ketika United membayar terlalu mahal untuk nama-nama besar dengan ego yang kelewat tinggi maupun pemain-pemain biasa.

    Namun, Ten Hag memang paling patut disalahkan atas keterpurukan United saat ini. Ia membuat klub mundur bertahun-tahun dengan merekrut pemain-pemain yang tidak cocok seperti Antony, Lisandro Martinez, Andre Onana, Mason Mount, Rasmus Hojlund, Manuel Ugarte, dan Joshua Zirkzee. Amorim harus menanggung akibat karena gagal menemukan solusi, dan kini Carrick juga mengalaminya.

    Tuduhan Ten Hag dalam beberapa pekan terakhir bahwa United telah “mengingkari janji”, disertai klaim bahwa ia “tidak mungkin bisa berbuat lebih baik”, menunjukkan betapa ia tidak menyadari perannya sendiri.

    Amorim adalah satu-satunya manajer dalam daftar ini yang catatan transfernya tampak sedikit menguntungkan. Bryan Mbeumo, Senne Lammens, dan Matheus Cunha semuanya merupakan pembelian yang cukup baik, meski Cunha benar-benar menguji kesabaran musim ini. Penilaian terhadap Benjamin Sesko masih jauh dari pasti, tetapi jika berbagai laporan yang beredar luas dapat dipercaya, Amorim lebih ingin merekrut Ollie Watkins ketimbang pemain asal Slovenia itu.

    Pelatih yang tidak selalu mendapat keputusan akhir telah menjadi masalah berulang di United. Bahkan, kedatangan Andrey Santos, Carlos Baleba, dan Youri Tielemans pada musim panas terbaru terkesan sebagai perekrutan pilihan klub, bukan atas permintaan Carrick. Saat Ferguson memimpin, ia memiliki kewenangan penuh atas semua pemain yang datang dan pergi. Namun, sejak kepergiannya, terlalu banyak pihak yang turut bersuara dan proses pengambilan keputusan pun menjadi tidak jelas.

  • Para petinggi yang ceroboh

    Everton FC v Manchester United - Premier League
    Getty Images Sport

    Salah urus kronis di balik layar membawa United menuju kehancuran, sementara keluarga Glazer menyuruh ‘orang-orang yang selalu mengiyakan’ melakukan pekerjaan kotor mereka

    Woodward tidak disukai sejak ditunjuk sebagai wakil ketua eksekutif karena, saat bekerja untuk J.P Morgan, ia mengatur pengambilalihan klub oleh keluarga Glazer pada 2005. Penolakan dari suporter pun segera meningkat ketika Woodward memperlakukan bursa transfer layaknya karpet merah Hollywood, dengan mendahulukan daya jual pemain ketimbang kebutuhan di posisi tertentu.

    Ia juga kerap memberikan perpanjangan kontrak jangka panjang bernilai besar kepada pemain yang tampil di bawah harapan demi menjaga nilai aset mereka dalam neraca keuangan. Dengan gaji yang tidak bersedia disamai klub-klub Eropa lain, Pogba, Sanchez, Sancho, dan Anthony Martial termasuk pemain yang akhirnya pergi dengan status bebas transfer. Sementara itu, klub penjual dan agen berhasil menekan United agar membayar jauh di atas nilai pasar dalam negosiasi transfer.

    Namun, keluarga Glazer selalu menganggap Woodward sebagai sosok ideal untuk mengelola aset mereka yang bernilai miliaran pound, serta menghargai kesediaannya menanggung kritik atas keputusan mereka sebagai pemilik klub. Meski demikian, ia tidak bisa mempertahankan posisinya setelah keputusan terburuk mereka, yakni bergabung dengan proyek European Super League yang memisahkan diri pada 2021. Setelah mendapat penolakan keras dari suporter, United menarik diri dan Woodward mengundurkan diri, meski Joel Glazer berusaha membujuknya agar tidak melakukannya.

    Tak lama sebelum Woodward pergi, United berupaya memodernisasi struktur manajemennya dengan membentuk jabatan direktur sepakbola khusus. John Murtough mengisi posisi itu, tetapi ia mengulangi banyak kesalahan Woodward. Ia terburu-buru membeli Antony seharga £85 juta, atau £65 juta lebih tinggi daripada penilaian para pemandu bakat, dan menyetujui paket transfer senilai £72 juta untuk Hojlund, padahal pembicaraan dengan Atalanta dimulai pada angka sekitar £45 juta. Ia juga memberi Casemiro kontrak menggiurkan selama empat tahun dengan gaji £350.000 per pekan, meski ikon Real Madrid itu tiba di Old Trafford saat usianya sudah melewati 30 tahun.

    Pada Februari 2022, Richard Arnold menggantikan Woodward sebagai CEO dan langsung menyerahkan kewenangan di bidang olahraga kepada Murtough. Masa jabatannya yang singkat ditandai oleh ketidakpekaan manajemen dan krisis di dalam klub, dengan kesalahan paling mencolok terlihat dalam penanganan penyelidikan kasus Mason Greenwood. Murtough memimpin rencana untuk mengintegrasikan kembali sang penyerang sepenuhnya ke skuad tim utama setelah dakwaan pidana terhadapnya dicabut, tetapi ia keliru membaca sentimen publik. Ia menyusun rencana langkah demi langkah yang kemudian bocor ke pers, memicu gelombang kecaman luas dan pembangkangan di kalangan staf internal. United lantas membatalkan rencana itu, tetapi kerusakan sudah terjadi.

    Arnold juga terlalu pasif ketika periode kedua Cristiano Ronaldo di Old Trafford memburuk. Ia membiarkan situasi berlarut hingga berpuncak pada wawancara tanpa izin dengan Piers Morgan, ketika peraih Ballon d'Or lima kali itu melontarkan kritik tajam terhadap Ten Hag, akademi, dan fasilitas klub yang ketinggalan zaman. Dalam hal mengutamakan kepentingan komersial dengan mengorbankan pertimbangan sepakbola, Arnold dan Murtough sama buruknya dengan Woodward. Para suporter pun senang melihat ketiganya pergi.

  • Yang lebih memperburuk keadaan

    FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTD
    AFP

    Sir Jim Ratcliffe sudah mendapat tekanan untuk menjual saham minoritasnya di klub tersebut setelah membuat suporter kecewa akibat pemangkasan biaya yang tanpa kompromi dan perencanaan yang buruk.

    Pada November 2022, keluarga Glazer mengumumkan peninjauan strategis yang sempat memicu antusiasme di kalangan suporter. “Proses ini dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan klub di masa depan, dengan tujuan utama menempatkan klub agar dapat memanfaatkan peluang, baik di lapangan maupun secara komersial,” bunyi pernyataan klub. “Sebagai bagian dari proses ini, dewan direksi akan mempertimbangkan semua alternatif strategis, termasuk investasi baru di klub, penjualan, atau transaksi lain yang melibatkan perusahaan.”

    Proses itu berlangsung panjang hingga muncul dua penawar utama: INEOS dan bankir Qatar Sheikh Jassim. Sheikh Jassim dilaporkan mengajukan tawaran sekitar £6 miliar dan mengklaim akan melunasi utang United, tetapi keluarga Glazer akhirnya memutuskan untuk tidak menjual klub sepenuhnya. Sebagai gantinya, INEOS, yang dipimpin Sir Jim Ratcliffe, merampungkan pembelian 27 persen saham minoritas United pada Desember 2023. Dua bulan kemudian, INEOS secara resmi mengambil alih kendali operasional dan urusan sepakbola sehari-hari.

    INEOS berjanji membangun struktur olahraga “terbaik di kelasnya”, mengatasi kemunduran institusional yang telah berlangsung bertahun-tahun, membenahi perekrutan, dan mengembalikan United ke puncak sepakbola Inggris dan Eropa. Tim kepemimpinan baru pun dibentuk, mencakup Sir Dave Brailsford dan Jean-Claude Blanc, dua mantan personel Manchester City, Omar Berrada (CEO) dan Jason Wilcox (direktur teknik), serta Dan Ashworth (direktur olahraga) yang sangat diminati. Namun, Ratcliffe dan INEOS justru membawa United terpuruk lebih jauh.

    Jajaran pimpinan sempat mengevaluasi sejumlah calon pengganti Ten Hag, tetapi kemudian mengaktifkan perpanjangan kontraknya selama satu tahun setelah United menjuarai Piala FA 2024. Beberapa bulan kemudian, Ten Hag dipecat dengan biaya £10 juta. Amorim lantas menjadi penunjukan pertama yang sepenuhnya dilakukan INEOS, tetapi skuad United tidak dibangun untuk sistem 3-4-2-1 miliknya. Tanpa kewenangan penuh atas gaya bermain dan perekrutan pemain, ia sulit untuk berhasil. Keputusan mengangkat Carrick dari manajer interim menjadi manajer permanen juga menunjukkan buruknya perencanaan.

    Ashworth dilaporkan tidak sepakat dengan perekrutan Amorim, dan INEOS melepas mantan petinggi Newcastle itu hanya 159 hari setelah ia menjabat. Sementara itu, Brailsford dan Blanc mundur dari dewan direksi pada awal tahun ini.

    Kebijakan transfer United kini terlihat sangat berbeda, tetapi sama-sama memiliki kelemahan. Rencana tiga tahap disusun untuk merombak lini serang, lini tengah, dan lini belakang, dengan fokus pada pemain yang telah terbukti mampu bermain di Premier League. Tahap pertama berjalan cukup lancar dan tim finis di posisi ketiga musim lalu, tetapi tahap kedua menjadi bencana. Lini belakang merupakan persoalan paling mendesak bagi Carrick, namun INEOS sama sekali mengabaikannya. Itulah sebabnya United kini terancam degradasi.

    Ratcliffe semakin mendekati tingkat kebencian suporter terhadap keluarga Glazer, bukan hanya karena suramnya keadaan di lapangan. Ia kerap berbicara tentang perlunya mengambil keputusan yang “tidak populer”, lalu benar-benar melakukannya dengan memberhentikan 322 staf non-pemain, menghentikan penyediaan makan siang gratis di Carrington dan Old Trafford, memangkas gaji Ferguson sebagai duta klub, serta menaikkan harga tiket.

    Penghematan dari semua langkah itu tidak sebanding dengan jumlah yang bisa dihemat United jika mereka menghapus gaji Marcus Rashford, Mount, Zirkzee, dan Martinez dari pembukuan pada musim panas. Kini, para suporter mendesak keluarga Glazer dan Ratcliffe untuk menjual klub. Aksi protes besar-besaran terhadap pemilik digelar sebelum United kalah 1-0 dalam derbi kandang melawan City pada September. Ratcliffe duduk di tribune direksi bersama Avram Glazer, yang sangat jarang hadir di Old Trafford, dan tampak tidak nyaman.

    Jika berpegang pada ucapannya sendiri, ketua INEOS itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ia mengatakan kepada BBC pada Maret tahun lalu: “Kalau saya menjadi sasaran sebagian kemarahan itu, saya bisa menerimanya. Namun, saya tidak berbeda dari orang kebanyakan. Itu tidak menyenangkan, terutama bagi teman dan keluarga. Keluarga Glazer benar-benar tidak bisa datang menonton pertandingan. Mereka sekarang agak menarik diri, jadi saya yang menerima semua kecaman. Kami membeli saham klub dan sejak itu saya belum pernah melihat mereka. Yang saya dengar adalah, ‘terima kasih, Jim, pekerjaanmu sangat bagus’.

    “Saat ini, saya tidak memakai pengawalan keamanan dan tidak harus bepergian dengan cara seperti itu. Namun, kalau sampai harus begitu, tujuan saya menjadi sia-sia, bukan? Anda tidak akan sanggup menanggungnya jika sudah separah itu. Itu sama sekali tidak akan menyenangkan.”

  • “Cukup sudah”

    FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAM-PROTEST
    AFP

    Mantan bek Manchester United yang dicintai suporter, Gary Neville, turut mendesak keluarga Glazer untuk segera meninggalkan klub

    Tak ada seorang pun di United yang merasa "senang" lagi. Dalam beberapa hal, degradasi terasa seperti langkah berikutnya yang wajar bagi klub yang sudah begitu lama kehilangan arah. Mungkin hanya dengan degradasi, serta pukulan finansial dan komersial akibat tersingkir dari Liga Primer Inggris, keluarga Glazer akhirnya mau mendengarkan para penggemar yang selama ini selalu mereka perlakukan dengan acuh tak acuh.

    Gary Neville juga terus mengkritik keluarga Glazer. Mantan kapten itu menyuarakan perasaan seluruh pendukung lewat seruan terbarunya kepada keluarga asal Amerika Serikat tersebut. "Klub sepakbola itu memiliki utang £1,2 miliar ($1,6 miliar), dan dalam beberapa hal ruang gerak mereka terbatas," kata legenda United itu dalam 'Stick to Football' di Disney+. "Mereka telah menghabiskan uang dalam jumlah luar biasa untuk pemain, hanya kalah dari Man City dalam 15 tahun terakhir. £1,4 miliar ($1,86 miliar) untuk pemain, mereka berada di urutan kedua dalam pengeluaran, tetapi sebagian besar dibayar dengan cicilan.

    "Mereka harus menjual klub sekarang, mereka harus menjualnya. Maaf, waktunya sudah tiba. Mereka telah menyerahkan pengelolaan departemen sepakbola kepada INEOS, yang berusaha menjalankan departemen itu. Mereka telah kesulitan selama tiga tahun dan tampaknya tahun ini juga akan sulit.

    "Keluarga Glazer di Amerika, di Tampa, sangat populer di sana. Kabarnya, mereka datang ke setiap pertandingan. Saya dengar mereka datang ke semua pertandingan NFL, tetapi selama lebih dari 20 tahun mereka nyaris tidak pernah datang ke Old Trafford."

    INEOS dan keluarga Glazer juga mengundang lebih banyak kecaman lewat rencana membangun stadion baru berkapasitas 100.000 penonton. United belum menjelaskan bagaimana proyek senilai £2 miliar itu akan didanai, dan Neville melihatnya sebagai contoh lain betapa para pemilik gagal memahami situasi.

    "Maksud saya, mereka harus menjual klub sekarang. Sudah cukup. Klub ini terlilit utang, kalian belum mengeluarkan uang sepeser pun untuk stadion [saat ini], dan sekarang kalian berusaha meminjam £2 miliar untuk stadion, padahal kalian tidak tahu bagaimana akan mendapatkan pinjaman itu," tambahnya. "Kalian telah gagal selama 13, 14 tahun dalam urusan sepakbola. Kalian menyerahkannya kepada pihak lain, yang konyol, dan tidak bertanggung jawab. Sekarang sudah sampai pada titik ketika mereka harus menjual klub.

    "Sudah cukup. Mereka harus menjual seluruh klub. Para penggemar sudah muak. Mereka harus pergi sekarang."

    INEOS kabarnya bisa menambah kepemilikannya atau membeli seluruh saham United pada paruh kedua 2029, tetapi itu terlalu lama. Sebagai pemilik saham mayoritas, keluarga Glazer dapat memaksa Ratcliffe dan INEOS menjual saham mereka, asalkan keluarga Glazer menerima tawaran untuk seluruh klub yang mereka anggap layak. Itulah skenario yang diimpikan.

    United berada di ambang kehancuran, dan masa kelam ini tak akan berakhir sampai keluarga Glazer pergi. Sumber kehidupan klub telah dikuras oleh pemilik yang tak lebih dari sekadar tuan tanah yang tak pernah hadir dan tidak peduli untuk memahami jiwa klub. Neville benar: sudah cukup.