Moyes tidak memiliki rekam jejak atau pengalaman untuk merombak salah satu klub terbesar di dunia, meski keputusannya sendiri turut mempersulit keadaan. Pelatih asal Skotlandia itu mula-mula memutuskan untuk melepas staf kepelatihan Ferguson, termasuk pelatih yang dihormati, Mike Phelan dan Rene Meulensteen. Keduanya sebenarnya bisa membantunya lebih memahami budaya klub. Sebagai gantinya, Moyes mendatangkan orang-orang kepercayaannya dari Everton, yakni Steve Round, Jimmy Lumsden dan Chris Woods.

United berusaha merekrut pemain seperti Cesc Fabregas, Toni Kroos dan Gareth Bale, tetapi daya tarik Moyes jauh di bawah Ferguson. Pada akhirnya, ia harus puas menjadikan Marouane Fellaini, sosok lain yang pernah bekerja dengannya di Everton, sebagai rekrutan utama pada bursa transfer pertamanya. Manchester United kemudian mencatat awal musim liga terburuk mereka sejak 1989-90, dan tak lama berselang muncul laporan yang mengindikasikan para pemain menentang metode Moyes.

Setelah kalah 2-0 dari Everton pada April, Moyes dipecat, dan United finis di posisi terendah mereka pada era Liga Primer Inggris, yakni peringkat ketujuh. Penunjukan pertama setelah Ferguson merupakan keputusan paling krusial untuk memastikan standar klub tidak menurun, tetapi United salah mengambil langkah. Jose Mourinho sejak itu mengklaim bahwa jabatan tersebut ditawarkan kepadanya sebelum Moyes, tetapi ia menolaknya karena ikatan emosionalnya dengan Chelsea. Mourinho adalah sosok yang terbiasa meraih trofi, seperti yang dibutuhkan United; Moyes sejak awal tidak akan mampu memenuhi tuntutan itu.

Setelah finis 22 poin di belakang juara Manchester City dan tertinggal 16 poin dari empat besar, jarak yang lebar terbuka antara United dan para rival utamanya. Pengganti Moyes, Louis van Gaal, mencoba memangkasnya dengan mengarahkan tim untuk mendominasi penguasaan bola, tetapi pendekatan itu justru membuat permainan mereka semakin lamban dan tidak efektif. Pelatih asal Belanda itu hanya bertahan dua musim. Ia menutup masa jabatannya dengan menjuarai Piala FA, tetapi keberhasilan itu tidak membuat Woodward dan pihak klub mengurungkan niat untuk menggantinya dengan Mourinho.

Pelatih asal Portugal itu datang empat tahun terlambat, tetapi tetap membawa klub meraih gelar Liga Europa dan Piala Liga pada tahun pertamanya, serta finis di posisi kedua Liga Primer Inggris pada musim 2017-18. Namun, setelah itu keadaan memburuk drastis, dan Mourinho dipecat seusai berselisih secara terbuka dengan sejumlah pemain.

Berikutnya adalah eksperimen dengan Ole Gunnar Solskjaer. Para petinggi United berharap penunjukan legenda klub itu akan menyatukan pemain dan suporter, dan untuk sementara harapan itu terwujud. Solskjaer juga membawa tim finis kedua di liga sembari menghidupkan kembali gaya serangan balik menghibur yang disukai Ferguson. Namun, pelatih asal Norwegia itu gagal mempersembahkan trofi sebelum kehilangan pekerjaannya setelah awal musim 2021-22 yang buruk.

Ralf Rangnick, yang dijuluki 'bapak' gegenpressing, tidak mampu menstabilkan keadaan sebagai pelatih sementara. Ia mengatakan kepada wartawan bahwa United membutuhkan "operasi jantung terbuka" agar kembali menjadi kekuatan besar. Erik ten Hag dipercaya untuk mengawasi perombakan itu, tetapi ia menghabiskan anggaran transfer sebesar £617 juta tanpa hasil sepadan selama dua setengah tahun di Old Trafford.

United telah merosot ke peringkat ke-14 ketika Ten Hag akhirnya diberhentikan, dan gelar Piala FA serta Piala Liga yang diraihnya tidak mampu menutupi kegagalannya. Ruben Amorim kemudian hanya diberi waktu 14 bulan untuk membereskan kekacauan peninggalan Ten Hag, yang jelas tidak cukup. Ia patut diapresiasi karena berupaya mengakhiri budaya toksik di kalangan pemain yang merajalela di klub dan kembali memberi United identitas permainan yang jelas. Namun, jajaran petinggi klub meninggalkan proyek tersebut ketika Amorim menentang campur tangan mereka.

Carrick akan menjadi nama berikutnya dalam deretan pelatih yang gagal bertahan di United; tinggal menunggu kapan ia dipecat. Seperti Solskjaer, ia sempat membangkitkan semangat di Old Trafford pada awal masa jabatannya dan membawa klub kembali ke Liga Champions. Namun, masalah yang mengakar begitu dalam tidak akan pernah bisa ditutupi untuk waktu lama.