Ada anggapan yang umum diyakini bahwa perang di Ukraina dimulai ketika Rusia melancarkan invasi skala penuhnya pada Februari 2022, tetapi bagi Shakhtar Donetsk, konflik ini kini sudah berkecamuk selama 12 tahun yang panjang.

Kota asal mereka, Donetsk, berada di pusat awal mula perang tersebut. Klub ini terusir sejak Rusia menduduki dan mencaplok wilayah sengketa Krimea, lalu memicu kekerasan di wilayah Donbas milik Shakhtar pada 2014, sehingga hidup dalam pengasingan antara ibu kota Kyiv dan kota Lviv di bagian barat Ukraina.

Konflik ini dilaporkan menjadi yang paling berdarah sejak Perang Dunia Kedua, dengan ratusan ribu orang diperkirakan tewas dan lebih banyak lagi terluka sejak awal 2022, dan Shakhtar mendapati diri mereka berada di garis depan.

Sangat tepat bahwa julukan klub ini adalah 'Para Penambang'; selain seragam oranye terang mereka yang khas dan keberhasilan menjuarai Liga Europa 2009, Shakhtar bisa dibilang paling dikenal karena kemampuan mereka yang tak tertandingi untuk menemukan talenta-talenta Brasil yang belum dikenal di bursa transfer, mengembangkannya, lalu menjual mereka dengan keuntungan besar, dengan Donetsk menjadi tempat berlindung yang tak terduga. Mereka bisa memasukkan nama-nama favorit Premier League seperti Willian dan Fernandinho di antara impor mereka yang paling sukses dari Brasil, juga pencetak gol terbanyak sepanjang masa Luiz Adriano.

Anda mungkin berpikir bahwa perang dengan Rusia telah menghentikan strategi transfer terkenal Shakhtar, tetapi Anda akan sangat keliru. Melawan segala rintangan, klub ini saat ini memiliki jumlah pemain Brasil terbanyak dalam skuadnya, mencapai tonggak penting pada musim panas ketika mereka menyambut rekrutan ke-50 dari negara Amerika Selatan itu dalam sejarah mereka.

"Perang bukan alasan bagi kami," kata CEO Shakhtar selama 22 tahun, Sergei Palkin, kepada GOAL, dengan penuh keyakinan. "Ini mendorong kami untuk beradaptasi, mendorong kami untuk mengambil keputusan dengan cukup cepat dan menganalisis secara mendalam.

"Pemain Brasil adalah bagian dari identitas kami, dan semua orang mengenal Shakhtar karena pemain Brasil. Karena itu, kami tidak berada dalam posisi untuk berhenti. Kami berada dalam posisi untuk terus berkembang, berkembang, dan berkembang."