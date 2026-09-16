Sepakbola di garis depan: Mengapa talenta-talenta Brasil terus berbondong-bondong ke Shakhtar Donetsk meski Ukraina terlibat perang brutal dengan Rusia
Ada anggapan yang umum diyakini bahwa perang di Ukraina dimulai ketika Rusia melancarkan invasi skala penuhnya pada Februari 2022, tetapi bagi Shakhtar Donetsk, konflik ini kini sudah berkecamuk selama 12 tahun yang panjang.
Kota asal mereka, Donetsk, berada di pusat awal mula perang tersebut. Klub ini terusir sejak Rusia menduduki dan mencaplok wilayah sengketa Krimea, lalu memicu kekerasan di wilayah Donbas milik Shakhtar pada 2014, sehingga hidup dalam pengasingan antara ibu kota Kyiv dan kota Lviv di bagian barat Ukraina.
Konflik ini dilaporkan menjadi yang paling berdarah sejak Perang Dunia Kedua, dengan ratusan ribu orang diperkirakan tewas dan lebih banyak lagi terluka sejak awal 2022, dan Shakhtar mendapati diri mereka berada di garis depan.
Sangat tepat bahwa julukan klub ini adalah 'Para Penambang'; selain seragam oranye terang mereka yang khas dan keberhasilan menjuarai Liga Europa 2009, Shakhtar bisa dibilang paling dikenal karena kemampuan mereka yang tak tertandingi untuk menemukan talenta-talenta Brasil yang belum dikenal di bursa transfer, mengembangkannya, lalu menjual mereka dengan keuntungan besar, dengan Donetsk menjadi tempat berlindung yang tak terduga. Mereka bisa memasukkan nama-nama favorit Premier League seperti Willian dan Fernandinho di antara impor mereka yang paling sukses dari Brasil, juga pencetak gol terbanyak sepanjang masa Luiz Adriano.
Anda mungkin berpikir bahwa perang dengan Rusia telah menghentikan strategi transfer terkenal Shakhtar, tetapi Anda akan sangat keliru. Melawan segala rintangan, klub ini saat ini memiliki jumlah pemain Brasil terbanyak dalam skuadnya, mencapai tonggak penting pada musim panas ketika mereka menyambut rekrutan ke-50 dari negara Amerika Selatan itu dalam sejarah mereka.
"Perang bukan alasan bagi kami," kata CEO Shakhtar selama 22 tahun, Sergei Palkin, kepada GOAL, dengan penuh keyakinan. "Ini mendorong kami untuk beradaptasi, mendorong kami untuk mengambil keputusan dengan cukup cepat dan menganalisis secara mendalam.
"Pemain Brasil adalah bagian dari identitas kami, dan semua orang mengenal Shakhtar karena pemain Brasil. Karena itu, kami tidak berada dalam posisi untuk berhenti. Kami berada dalam posisi untuk terus berkembang, berkembang, dan berkembang."
Di garis depan
Shakhtar dan kota Donetsk telah berada di garis depan konflik di Ukraina jauh lebih lama daripada empat setengah tahun sejak invasi Rusia, dengan wilayah Donbas menjadi pusat titik-titik panas awal yang membawa kedua negara ke jalur perang lebih dari satu dekade lalu.
Kekerasan sebenarnya pecah di sana pada awal 2014, ketika kelompok paramiliter anti-pemerintah merebut kendali di tengah kerusuhan pro-Rusia di Ukraina saat itu. Ketertiban pada akhirnya dipulihkan oleh Ukraina, tetapi Donetsk sejak itu dianeksasi secara ilegal setelah invasi skala penuh Rusia pada 2022 dan tetap berada di bawah pendudukan Rusia.
Luar biasanya, Shakhtar terakhir kali memainkan pertandingan kandang di Donbas Arena mereka yang berteknologi mutakhir pada Mei 2014, sebelum stadion itu dua kali rusak akibat penembakan pada tahun yang sama. Basis latihan Kirsha mereka juga terkena serangan, dengan tempat tinggal para pemain yang kosong di lantai teratas hancur dalam pemboman.
Sejak itu, klub tersebut hidup dalam pengasingan, berlatih di ibu kota Kyiv dan memainkan laga kandang di Lviv, 965 km dari Donetsk di bagian barat Ukraina. Sementara itu, mereka terpaksa memainkan laga 'kandang' di kompetisi Eropa di seberang perbatasan, di negara tetangga Polandia dan di Jerman.
Koneksi selama dua dekade
Kini sudah lebih dari 20 tahun sejak Shakhtar pertama kali membangun koneksi Brasil yang kini begitu terkenal, yang merupakan gagasan pemilik klub, presiden, dan oligark miliarder Rinat Akhmetov, yang terpikat oleh gaya sepakbola memukau dan dinamis yang identik dengan negara Amerika Selatan tersebut.
Penyerang muda Brandao menjadi yang pertama datang pada 2002, tetapi baru ketika era kepelatihan Mircea Lucescu selama 12 tahun yang sarat trofi dimulai pada 2004 semuanya benar-benar berkembang pesat, saat ia diberi tugas menemukan talenta muda Brasil terbaik dan merekrut mereka dengan biaya minimal. Pada musim itulah pemain seperti Elano dan Jadson datang, dengan yang pertama kemudian bergabung ke Manchester City dan yang kedua melanjutkan kiprahnya selama tujuh tahun yang sukses di Donetsk.
"Presiden dan saya bermimpi mengubah setiap pertandingan Shakhtar menjadi sebuah pertunjukan," kata Lucescu, yang wafat lebih awal pada 2026 dalam usia 80 tahun, dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu. "Kami ingin menarik penggemar. Saat itulah ide merekrut pemain Brasil lahir. Jika kami menginginkan sesuatu yang lain, kami akan merekrut pemain Argentina dan Uruguay. Hanya orang Brasil yang menghadirkan pertunjukan."
Tahun-tahun berikutnya menghasilkan sejumlah impor dari Brasil yang paling subur dan menguntungkan bagi Shakhtar, termasuk Fernandinho (dijual ke City seharga €40 juta), Luiz Adriano, Taison, dan Willian (dijual ke Anzhi Makhachkala seharga €35 juta). Pemain pertama dan terakhir kemudian menjadi favorit di Premier League, sementara Adriano adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub berjuluk Miners itu dengan total 128 gol dan Taison adalah pemegang rekor penampilan mereka dengan 299 laga.
Namun, apa yang mendorong begitu banyak pemain muda Brasil pindah lebih dari 10.000 kilometer dari rumah, ke sisi planet yang berlawanan secara ekstrem, ke negara dengan iklim yang sangat berbeda, dan bergabung dengan klub yang berkompetisi di liga yang relatif lebih lemah?
"Presiden ingin menempatkan Shakhtar dan kota Donetsk di peta sepakbola global," kata pakar sepakbola UkrainaAndrew Todos, sosok di balik akun X @ZoryaLondonsk, kepada GOAL. "Sebagai hasil dari para pemain Brasil itu yang pada awalnya diyakinkan [untuk pindah], mereka semacam mulai menciptakan sedikit komunitas Brasil di Donetsk.
"Tempat itu cukup suram. Itu adalah kota yang sangat industrial, orang pada umumnya mungkin tidak ingin tinggal di sana, tetapi di pusat latihan mereka, ada kelompok besar pemain Brasil ini. Mereka punya penerjemah. Saya yakin beberapa warga lokal lainnya memiliki sejumlah usaha yang membantu mereka. Dan sebagai hasil dari itu, begitulah cara Shakhtar terus mampu menarik para pemain baru yang sedang naik daun ini."
Setengah abad yang luar biasa
Cukup luar biasa, pecahnya perang di Ukraina dan gejolak yang disebabkan oleh pengasingan paksa mereka tidak menghentikan Shakhtar untuk tetap mampu menarik talenta-talenta Brasil, dan mereka mencapai tonggak yang sangat signifikan awal musim panas ini.
Ryan Roberto dari Flamengo secara luar biasa menjadi pemain Brasil ke-50 yang meneken kontrak dengan Shakhtar sepanjang sejarah mereka ketika ia merampungkan kepindahan senilai €9 juta pada Juli, yang, cukup konyol, berarti rata-ratanya lebih dari dua pemain per tahun sejak perekrutan bergaya samba mereka dimulai pada 2002. Bruninho, winger lain yang juga sangat dipandang tinggi, turut bergabung dari Athletico Paranaense setelah ulang tahunnya yang ke-18 dengan biaya yang cukup besar, yakni €11 juta (£9 juta/$12 juta).
Itu mencerminkan bahwa kota Donetsk dan, sejak 2014, klub sepakbola yang terusir ini memang telah menjadi enklave Brasil yang berjarak 10.000 km dari rumah.
Menjelaskan keputusannya, Roberto berkata: "Saya rasa salah satu hal yang membuat saya memilih Shakhtar adalah jumlah orang Brasil yang mereka miliki di sini. Karena memiliki begitu banyak orang Brasil dan karena sebelumnya juga punya banyak orang Brasil. Ini adalah klub yang tahu cara menyambut dengan baik, dan itulah yang saya dengar sebelum datang ke sini. Ini adalah klub yang siap menerima orang Brasil, mereka tahu cara berurusan dengan mereka."
Menyusul invasi Rusia ke Ukraina, sejumlah pemain asing menggunakan aturan FIFA yang baru diperkenalkan untuk menangguhkan kontrak mereka dengan Shakhtar dan kemudian memutus hubungan, termasuk winger bintang Tete, yang membuat mereka bersaing dengan skuad yang didominasi pemain Ukraina pada 2022-23 dan memberi pemain-pemain seperti Mykhailo Mudryk panggung untuk bersinar saat mereka tetap merebut gelar liga.
Namun pada musim panas 2023, klub berada dalam posisi untuk melanjutkan kembali perdagangan terkenal mereka dengan klub-klub Brasil. "Shakhtar menjuarai liga dan pada dasarnya mereka mulai mendatangkan beberapa pemain Brasil lagi hanya karena mereka mampu meyakinkan mereka bahwa situasinya cukup aman untuk melakukan itu," jelas Todos. "Dari berbagai sumber yang saya baca, agar bisa menarik orang datang ke zona perang, Anda juga harus membayar gaji yang bagus agar itu menarik.
"Komunitas itu sedang dibangun kembali. Shakhtar sekarang berbasis di Lviv, yang berada di barat Ukraina, sangat dekat dengan perbatasan Polandia. Jadi, mungkin hanya sekitar satu jam, satu setengah jam berkendara ke perbatasan dan Anda menyeberangi perbatasan, naik penerbangan dari Polandia lalu pulang, terbang ke Eropa, ke mana pun Anda ingin pergi. Shakhtar mampu menciptakan komunitas ini lagi, mereka hanya membangunnya secara bertahap."
Memang, hubungan klub yang terkenal dengan Brasil kian kuat; pada saat artikel ini ditulis, mereka memiliki jumlah pemain Brasil terbanyak dalam skuad mereka, yakni 14, meski perang di Ukraina tampaknya masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
“Kami tidak menjual kenyamanan”
Di pihaknya, Palkin yakin bahwa peluang untuk mempercepat perkembangan karier hingga ke level tertinggi sepakbola Eropa adalah faktor yang terus mendorong perekrutan Shakhtar dari Brasil, di tengah konflik pahit dengan Rusia. Tak perlu dikatakan lagi, upah yang ditawarkan juga jauh lebih baik daripada yang akan diterima para pemain penuh harapan ini di negara asal mereka.
"Perang kami dimulai sejak 2014, ketika kami meninggalkan kota asal kami, Donetsk," kata sang CEO kepada GOAL. "Sebelum itu, semuanya jauh lebih mudah karena ketika para pemain datang, mereka melihat stadion kami yang indah, salah satu yang terbaik di Eropa saat itu, dan pusat latihan kami, dan seterusnya.
"Dari sisi daya tarik, seperti infrastruktur klub, posisi kami jauh, jauh lebih kuat sebelum 2014. Dan setelah kami meninggalkan kota kami setelah 2014, dan setelah 2022 [invasi skala penuh Rusia], Anda tahu, menjadi jauh, jauh lebih sulit untuk menarik [talenta dari Brasil].
"Semua orang tahu bahwa kami tidak menjual kenyamanan, karena mustahil mendapatkan kenyamanan saat ada perang di negara ini. Tetapi yang kami jual kepada mereka adalah, katakanlah, pabrik karier mereka, pengembangan karier, karena mereka semua memahami bahwa jika mereka datang ke Shakhtar, itu adalah jalan tercepat untuk menuju lima liga top di Eropa.
"Kami adalah klub yang dikenal baik di pasar Brasil saat ini. Para pemain berbakat Brasil mempercayai kami, mereka mempercayai skema kerja kami, mereka mempercayai bagaimana kami beradaptasi dengan cepat dan bagaimana kami bekerja dengan mereka, karena menemukan pemain berbakat adalah satu hal, tetapi mengembangkan mereka adalah hal lain.
"Pesan utamanya adalah bahwa kami tidak menjual kenyamanan, kami menjual masa depan mereka dan karena itu mereka datang kepada kami dan mempercayai kami. Mereka memahami bahwa jika memilih kami, kami tahu bagaimana bekerja dengan pemain Brasil, bagaimana mengembangkan mereka, dan bagaimana mempromosikan mereka."
“Awal yang bagus”
Di antara 50 pemain Brasil yang bergabung dengan Shakhtar selama bertahun-tahun, serta 14 yang saat ini masih terdaftar di klub, ada penyerang Pedrinho. Bisa dibilang sebagai salah satu sosok senior, pemain berusia 28 tahun itu sebenarnya bergabung dengan The Miners dari Benfica pada 2021 sebelum pecahnya perang, tetapi tetap berstatus sebagai pemain klub hingga sekarang, meski ia sempat kembali ke negaranya dengan status pinjaman selama dua tahun ke Atletico Mineiro.
"Saya pikir ketika Anda melihat ada begitu banyak pemain Brasil di klub ini, itu membuat Anda semakin tertarik untuk datang ke sini," ujar pemain sayap itu kepada GOAL."Ketika saya datang, saya mencari tahu tentang Shakhtar dan melihat berapa banyak pemain Brasil yang ada di sini, jadi saya tahu itu akan membuat proses adaptasi saya jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Saya pikir itu faktor yang sangat penting.
"Kami senang bisa memiliki sebanyak mungkin pemain Brasil di sini karena itu membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah. Dan setiap kali ada pemain Brasil baru yang datang, kami mencoba membantu mereka dengan cara apa pun yang kami bisa.
"Salah satu hal yang paling membuat saya senang ketika saya datang adalah betapa mudahnya terhubung dengan orang-orang. Kami tahu bahwa pindah ke sepakbola Eropa bisa sulit. Anda harus beradaptasi, berkomunikasi di lingkungan yang berbeda, menghadapi cuaca dingin dan perbedaan waktu. Jadi memiliki banyak pemain Brasil di sekitar membuat segalanya jauh lebih mudah.
"Itu memberi saya titik awal yang sangat baik, terutama saat pertama kali saya datang ke Ukraina, karena saya sudah punya teman-teman di sini yang saya kenal dari tim nasional kelompok umur dan dari klub-klub sebelumnya. Itu sangat membantu saya saat menyesuaikan diri dan berkembang di sini."
Pemain Ukraina dan staf di klub juga berupaya keras untuk membuat rekan-rekan mereka dari Brasil merasa diterima sebaik mungkin. "Mereka sangat menghormati kami, dan kami juga menghormati mereka karena, suka atau tidak, kami berada di negara mereka," kata Pedrinho. "Tetapi mereka orang-orang yang luar biasa dan mereka membuat kami merasa nyaman.
"Di ruang ganti, misalnya, mereka membiarkan kami memutar musik kami. Mereka juga memberi kami dukungan penuh setiap kali kami menghadapi situasi sulit. Jika tidak seperti itu, saya pikir beradaptasi akan jauh lebih sulit. Tetapi karena mereka begitu terbuka menerima kami, itu membuat kehidupan sehari-hari jauh lebih mudah. Pada hari libur, semua orang berkumpul bersama. Itu sangat membantu membangun kebersamaan tim, baik di dalam maupun di luar lapangan."
Beban mental
Namun, tak terelakkan, kehidupan di zona perang tidak selalu berjalan mulus bagi skuad Shakhtar dan kontingen Brasil mereka, dengan situasi yang terasa sangat berat khususnya bagi para pemain muda di dalam grup. Di Lviv, ratusan mil dari garis depan, suara sirene serangan udara yang memekakkan telinga menjadi pengingat rutin akan konflik yang masih berlangsung.
Pedrinho mengatakan kepada GOAL bahwa ia dan keluarganya terpaksa berlindung di garasi parkir di bawah rumah mereka beberapa pekan lalu setelah ada peringatan di tengah malam.
"Tantangan terbesar adalah tetap kuat secara mental," kata sang penyerang. "Saat Anda datang ke sini, Anda sudah tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi, tetapi pada awalnya hal itu tetap memengaruhi mental Anda. Karena itulah kami berusaha mendukung para pemain yang lebih muda. Kami mengatakan kepada mereka bahwa ini akan berlalu dan kami berdoa agar semuanya segera berakhir.
"Namun, saya pikir para pesepakbola juga membawa sedikit kebahagiaan bagi orang-orang yang tinggal di sini. Menonton pertandingan, pergi ke stadion, dan melihat sesuatu yang berbeda bisa membantu orang-orang menikmati diri mereka dan mendapatkan momen kelegaan di tengah semua yang terjadi ini.
"Tetapi ini tidak mudah. Banyak pemain jauh dari keluarga mereka dan akhirnya harus melalui situasi sulit, dengan sirene (serangan udara) dan harus pergi ke bunker, lalu bangun keesokan harinya dan kembali menjalani hidup senormal mungkin."
Palkin mengatakan klub melakukan yang terbaik untuk memastikan kenormalan baru mereka tidak berdampak negatif pada staf pemain. "Kami berusaha membuat kehidupan para pemain kami jauh lebih mudah," ujarnya. "Sebagian pemain tinggal di hotel dan mereka tidak memiliki apartemen karena keluarga mereka tinggal di luar negeri. Keluarga mereka terkadang takut datang ke Ukraina.
"Bisakah Anda membayangkan kehidupan seperti ini ketika Anda hanya tinggal di hotel, pergi ke seberang hotel tempat kami punya lapangan, Anda pergi, berlatih, lalu kembali ke hotel? Maksud saya, ini bukan kehidupan yang normal. Terkadang para pemain kami tidak bertemu keluarga mereka selama dua bulan, tiga bulan."
Mimpi buruk logistik
Perjalanan yang harus dijalani akibat terusirnya klub selama 12 tahun juga sangat menguras tenaga para pemain.
"Banyak yang berubah, terutama dalam hal logistik," kata Pedrinho. "Dulu saya tinggal di Kyiv bersama seluruh keluarga saya, dan kami selalu memainkan laga kandang di sana. Kami punya stadion sendiri di Kyiv, stadion kelas atas tempat kami juga memainkan pertandingan Liga Champions. Itu tidak mungkin lagi sekarang.
"Sekarang kami selalu bermain jauh dari rumah dan tidak punya kandang tetap. Itu sangat berdampak karena kami sering tiba di pertandingan dalam kondisi lebih lelah setelah menghabiskan begitu banyak waktu untuk bepergian. Pada awalnya, dalam hal akomodasi, kami benar-benar tidak pernah punya tempat tinggal yang tetap. Sebulan kami di Kyiv, lalu sebulan di Lviv. Belakangan ini, klub berusaha menempatkan kami di Lviv, yang lebih baik untuk kami."
Saat ini Pedrinho sedang menepi karena masalah otot yang menurutnya, sebagian, disebabkan oleh tambahan perjalanan itu. "Satu hal jika Anda berada di rumah lalu bepergian untuk sebuah pertandingan," ujarnya. "Hal yang berbeda jika Anda harus menghabiskan 10 atau 12 jam di bus hanya untuk memainkan sebuah pertandingan lalu harus kembali dan bermain di liga Ukraina beberapa hari kemudian.
"Risiko itu selalu ada, dan cepat atau lambat Anda bisa mengalami cedera karena semua perjalanan panjang itu. Tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa setiap kali kami melangkah ke lapangan, kami berusaha memberikan yang terbaik.
"Tetapi itu tidak mudah. Banyak pemain jauh dari keluarga mereka dan akhirnya melalui situasi sulit, dengan sirene (serangan udara) dan harus pergi ke bunker, lalu bangun keesokan harinya dan kembali menjalani hidup mereka senormal mungkin."
Model bisnis yang berkelanjutan
Setengah abad perekrutan dari Brasil tentu layak dirayakan, dan koneksi itu menjadi lencana kehormatan bagi klub, tetapi pada intinya ini hanyalah model bisnis yang sangat sukses yang telah diadaptasi untuk situasi sulit Shakhtar saat ini.
"Perang bukan alasan bagi kami," tegas Palkin. "Perang bahkan mendorong kami untuk beradaptasi, mendorong kami untuk membuat keputusan dengan cukup cepat dan melakukan analisis mendalam. Sebagai contoh, kami menambah jumlah pencari bakat kami di Brasil dan kami mencoba menyiapkan analisis yang cukup canggih sebelum membeli pemain Brasil.
"Karena itu, kami terus berkembang karena kami memahami bahwa arah seperti ini tidak hanya membawa hasil olahraga, tetapi juga hasil finansial."
Memang, klub itu terus bertransaksi dengan baik di bursa transfer sejak perang dimulai pada awal 2022. "Jelas mereka punya Mudryk, mendapat bayaran besar untuknya [£89 juta dari Chelsea]," jelas Todos. "Lalu mereka menjual Kevin ke Fulham dengan nilai hampir €40 juta. Jadi mereka mendapatkan kembali uang mereka di situ dan dia memang tidak terlalu murah [sejak awal].
"Lalu mereka mendatangkan sejumlah pemain lain. Marlon Gomes, Alisson datang tahun lalu dan beberapa lainnya, dan komunitas itu sedang dibangun kembali."
Winger Kevin adalah contoh bagaimana Shakhtar menyesuaikan strategi mereka dalam beberapa tahun terakhir, dengan efektif beralih ke 'membalik' pemain dalam jangka waktu singkat alih-alih mempertahankan mereka dan mengembangkannya dalam periode yang lebih panjang. Ia direkrut dari Palmeiras seharga €15 juta pada Januari 2024 dan dijual ke Fulham dengan nilai lebih dari dua kali lipat jumlah itu hanya 19 bulan kemudian.
"Kevin bertahan bersama kami hanya hampir satu setengah tahun sebelum dia dijual," jelas Palkin. "Karena perang, kami juga mengubah cara kami mengembangkan pemain. Karena, misalnya, sebelum 2014, sebelum 2022, pemain Brasil yang datang ke klub kami punya waktu dua tahun untuk beradaptasi.
"Tetapi sekarang kami tidak punya waktu seperti itu. Kami membeli seorang pemain dan dia langsung bermain. Kami memangkas waktu adaptasi ini hampir menjadi, saya tidak tahu, menjadi nol."
David Neres adalah kisah sukses relatif lainnya; winger itu tidak memainkan satu pertandingan pun untuk Shakhtar setelah datang dari Ajax tepat sebelum perang pecah dalam kesepakatan €12 juta pada Januari 2022, tetapi raksasa Ukraina itu tetap berhasil menjualnya dengan keuntungan €3 juta hanya enam bulan kemudian saat ia bergabung dengan Benfica.
"Terlepas dari berbagai kesulitan yang telah kami bicarakan terkait perang, sirene serangan udara, rudal, dan hal-hal semacam itu, mereka telah kembali pada apa yang selalu dikenal dari mereka selama 20 tahun terakhir dan tahu bahwa itu adalah model bisnis yang sudah terbukti," kata Todos.
Mengubah pasar
Namun, meski Shakhtar menjadi pelopor pada awal 2000-an, model bisnis tiruan kini bermunculan di seluruh Eropa, dengan setiap klub dari level menengah hingga elite tampaknya berupaya menemukan pemain potensial berikutnya seharga €100 juta di setiap sudut planet ini. Itu menjadi tantangan besar bagi raksasa Ukraina tersebut.
Dengan latar belakang perang dan pengungsian yang masih mereka alami, Shakhtar kesulitan bersaing melawan kekuatan finansial klub-klub dari Premier League dan liga-liga lainnya. Wonderkid Chelsea Estevao Willian adalah contoh yang tepat; ia merupakan salah satu target utama Si Penambang sebelum akhirnya menuju Stamford Bridge.
"Chelsea telah mengubah pasar di Brasil," kata direktur olahraga Shakhtar sekaligus legenda klub, Darijo Srna, kepada ESPN baru-baru ini. "Mereka membeli pemain bukan hanya di Brasil, tetapi juga di Argentina dan Ekuador yang berusia 16 atau 17 tahun. Manchester City juga melihat ke sana. Bagi kami, ini lebih sulit daripada sebelumnya, tetapi masih ada banyak talenta di Brasil. Estevao, misalnya, ada dalam daftar kami, tetapi sulit untuk bersaing dengan Chelsea."
Musim panas ini saja, Shakhtar gagal mendapatkan talenta muda Brasil lain yang mereka kejar secara intensif, Gabriel Mec yang diminati banyak klub dan baru berusia 18 tahun. "Kami bernegosiasi hampir tiga bulan dengan Gabriel Mec dari Gremio," kata Palkin kepada GOAL. "Pada akhirnya dia pindah ke Porto karena, dengan kondisi yang sama, para pemain lebih memilih tetap berada di negara yang tidak sedang berperang, dan kami memahami hal ini."
Persaingan baru ini dan situasi Shakhtar yang jelas mengganggu telah membuat mereka menyesuaikan bidikan, dengan mengalihkan fokus kepada pemain-pemain yang bahkan lebih muda, seperti Bruninho, yang mungkin belum siap diambil risikonya oleh klub-klub elite Eropa.
"Saat ini, cukup sulit untuk bersaing di pasar Brasil karena sekarang klub-klub top Eropa datang langsung ke Brasil, membayar 40, 50 juta untuk para pemain berbakat. Karena itu, bagi kami, cukup sulit untuk beroperasi," aku Palkin.
"Tetapi kami beradaptasi, presiden kami tidak takut berinvestasi pada pemain-pemain berbakat. Sebagai contoh, Bruninho, kami merekrutnya saat dia berusia 17 tahun. Jadi kami mencoba bahkan turun dari sudut pandang usia. Dia tidak bisa bermain [pada awalnya] karena dia berusia 17 tahun, tetapi kemudian dia berusia 18 tahun dan mulai bermain."
Target krusial
Kompetisi baru ini benar-benar menekankan pentingnya lolos ke Liga Champions setiap musim agar tetap menjadi destinasi yang menarik dan menjaga model bisnis tetap berjalan. Namun, kemerosotan Liga Primer Ukraina sebagai konsekuensi langsung dari konflik membuat kompetisi itu turun dalam peringkat koefisien UEFA, sehingga menghadirkan hambatan lainnya.
Untungnya, Shakhtar mendapat tiket langsung ke fase liga kompetisi tersebut untuk 2026-27, berkat menjadi juara liga Ukraina dan memperoleh slot yang diperuntukkan bagi juara Ligue 1, karena Paris Saint-Germain menjuarai edisi 2025-26 dan mengambil tempat yang dialokasikan untuk juara bertahan. Jika tidak, mereka harus melewati undian kualifikasi yang penuh ketidakpastian.
Musim lalu, Miners harus puas tampil di Conference League setelah finis kedua di liga pada 2024-25 dan kalah di kualifikasi Liga Europa, meski mereka sempat mencapai semifinal sebelum disingkirkan juara akhirnya, Crystal Palace.
Palkin paham betul bahwa lolos ke Liga Champions adalah aspek kunci dari model bisnis klub dan mendorong perekrutan dari Brasil. "Sekarang kami lebih berkonsentrasi pada bonus yang kami terima lewat kompetisi dan transfer pemain," ujarnya kepada GOAL. "Itu adalah dua dari sumber pemasukan terbesar.
"Mereka [prospek Brasil] paham bahwa jika pergi ke Shakhtar, mereka akan bermain langsung di Liga Champions. Dan bagi saya, Liga Champions adalah kompetisi nomor satu di dunia. Karena itu, semua orang ingin tampil di sana. Semua orang ingin bermain di sana, para pemain Brasil bermimpi bermain di Liga Champions. Karena itu, mereka memilih kami."
Dari sudut pandang Todos, strategi merekrut prospek muda dari Amerika Selatan kini menjadi hampir seperti siklus. "Prioritas Shakhtar bukan hanya menjual pemain-pemain itu [yang mereka kembangkan] atau bekerja untuk itu, melainkan sebenarnya membeli para pemain ini untuk lolos ke Liga Champions karena itulah mesin uang terbesar," katanya.
"Lalu, sebagai hasil ikutannya dari keberhasilan mereka masuk Liga Champions, mereka kini punya etalase untuk menjual para pemain itu dan juga membuktikan kepada para pemandu bakat bahwa para pemain ini bisa bermain di kompetisi level tertinggi. Mencoba mendapatkan bayaran besar untuk pemain murni berdasarkan performa mereka di Liga Primer Ukraina, menurut saya, sayangnya sudah tidak cukup lagi, dan memang sudah begitu selama sekitar lima tahun terakhir."
Shakhtar sudah meraih poin pertama mereka di fase liga 2026-27 setelah matchday pertama, dengan menahan raksasa Belanda PSV pada skor imbang 1-1 yang patut diapresiasi di Eindhoven.
Panggilan dari London
Perjalanan Liga Champions itu akan membawa klub tersebut ke Inggris, saat Shakhtar berupaya memanfaatkan peluang komersial lain dan menciptakan aliran pendapatan baru di tengah tantangan besar yang mereka hadapi.
Pada Juli, dilaporkan bahwa klub itu sedang bernegosiasi dengan klub-klub London, Chelsea, Fulham, dan Brentford, terkait kemungkinan menggelar laga kandang Liga Champions mereka di salah satu stadion milik klub-klub tersebut, mengingat tidak satu pun dari mereka bermain di kompetisi Eropa pada 2026-27.
Kemudian muncul pada Agustus bahwa Shakhtar membuat kemajuan dalam pembicaraan dengan Chelsea untuk menggunakan Stamford Bridge, dengan Chelsea ingin membantu klub yang memiliki hubungan baik dengan mereka, meski biaya tetap akan terlibat. Kesepakatan itu kemudian dikonfirmasi menjelang akhir Agustus.
"Bermain di laga kandang Liga Champions kami di Stamford Bridge adalah kesempatan istimewa bagi Shakhtar," kata klub Ukraina itu dalam sebuah pernyataan. "Kami berterima kasih kepada Chelsea atas kesempatan untuk menggelar pertandingan kami di venue istimewa ini. Stamford Bridge adalah salah satu stadion paling terkenal dalam sepakbola dunia, dengan sejarah dan atmosfer yang luar biasa."
Ada populasi Ukraina yang besar di London, yang kian bertambah besar sebagai dampak perang, karena banyak yang terpaksa melarikan diri ke ibu kota Inggris tersebut. Per Maret 2023, 169.300 orang telah tiba di Inggris melalui salah satu Skema Visa Ukraina sejak diperkenalkan setahun sebelumnya, menurut Home Office. Kota itu juga menjadi rumah bagi komunitas Brasil yang dinamis.
"Sejak awal perang, kami bermain di Polandia, kami bermain di Jerman. Sekarang kami membuat keputusan untuk pindah ke Inggris karena ini adalah pasar baru," jelas Palkin. "Sejujurnya, ini adalah ibu kota sepakbola dunia dari sudut pandang daya tarik komunikasi, sudut pandang olahraga, dan sudut pandang finansial.
"Anda bertanya tentang bagaimana perang berdampak pada model bisnis kami. Inilah dampaknya. Kami berusaha menampilkan diri di kota-kota dan negara-negara tempat ada banyak warga Ukraina karena kami ingin mereka menyaksikan pertandingan kami.
"Dan dari aspek lain, dari sudut pandang finansial, kami berusaha mencari tempat-tempat yang bisa memberi kami lebih banyak pemasukan dan memaksimalkan penjualan tiket. Kami berusaha beradaptasi dengan realitas baru dalam hidup kami."
Penunjukan mantan gelandang Turki dan Barcelona yang eksplosif, Arda Turan, sebagai pelatih kepala pada Mei 2025 juga terbukti menjadi berkah komersial, karena Shakhtar secara tak terduga membangun basis penggemar di Turki, yang terlihat dari laga uji coba tandang baru-baru ini melawan Bursaspor yang menarik 43.000 penonton hingga tiket terjual habis.
Bertahan dan berkembang
Langkah memainkan pertandingan di Inggris adalah bukti lain bagaimana Shakhtar telah beradaptasi dengan kenyataan baru mereka, berusaha mengambil segala hal positif yang mungkin di tengah situasi putus asa di negara asal mereka.
Di atas lapangan, tim asuhan Turan merebut kembali mahkota domestik mereka dari rival Dinamo Kyiv pada akhir 2025-26 meski hidup dalam pengasingan dan, seperti yang telah kami singgung, hal itu (serta koefisien UEFA) memastikan mereka lolos langsung ke fase liga Liga Champions. Tetap bermain di kompetisi antarklub utama Eropa itu sangat penting.
"Anda bisa sangat positif, dan saya yakin mungkin beberapa petinggi Shakhtar memang demikian, tetapi bahkan mereka memahami bahwa itu (kembali ke Donetsk) tampaknya merupakan skenario yang sangat kecil kemungkinannya," kata Todos kepada GOAL. "Dan sebagai akibatnya, saya pikir mereka berusaha memperluas cakrawala mereka. Itulah mengapa mereka datang ke London.
"Mereka selalu inovatif dalam cara mereka mencoba menghadapi situasi-situasi seperti ini dan saya pikir mereka memang harus begitu karena selama satu dekade terakhir ini semuanya benar-benar soal bertahan hidup. Ini juga terbantu oleh fakta bahwa mereka memiliki pemilik kaya sebagai cadangan dan jaminan untuk semua itu.
"Namun selain itu, mereka juga mendapatkan hasil. Kita akan lihat apa yang terjadi dalam beberapa tahun ke depan, tetapi saya pikir mereka akan berusaha naik secara bertahap untuk setidaknya menjual lebih banyak pemain besar secara konsisten, tampil di Liga Champions dengan lebih konsisten, dan menjalin lebih banyak kemitraan di seluruh dunia."
Serasa di rumah sendiri
Melawan segala rintangan, strategi bisnis baru klub yang terus berkembang itu masih bergantung pada upaya memikat talenta-talenta muda yang sedang naik daun dari Brasil. Mereka mengandalkan reputasi cemerlang sebagai landasan ideal untuk memulai karier sukses di tanah impian bernama Eropa. Seperti yang dengan bangga dikatakan Palkin, "Pemain Brasil adalah bagian dari identitas Shakhtar".
"Saya pikir itu masih sangat menjadi batu loncatan," kata Todos. "Dan saya pikir Shakhtar tidak menutupi hal itu, mereka memahami bahwa Anda masih bisa menciptakan nama untuk diri sendiri di Liga Primer Ukraina, terlepas dari seberapa melemahnya kompetisi itu secara keseluruhan dari sudut pandang level sepakbola, tetapi lewat performa Anda di kompetisi Eropa, Anda kemudian bisa mendapatkan kepindahan ke Premier League, Italia, Spanyol, atau ke mana pun yang Anda inginkan."
Ketika ditanya mengapa Shakhtar tetap menjadi pilihan yang begitu menarik di tanah kelahirannya, Pedrinho mengatakan kepada GOAL: "Kalau bukan karena perang, saya selalu bercanda bahwa Shakhtar akan menjadi klub terbaik di dunia untuk memulai karier Anda.
"Di sini, jika Anda berusia 18 atau 19 tahun, Anda punya peluang besar untuk bermain secara reguler dan bersaing di kompetisi-kompetisi penting. Saya pikir itu menarik banyak pemain muda yang ingin menunjukkan potensi mereka kepada dunia. Sering kali, Anda mengambil langkah berikutnya ke klub yang lebih besar tetapi tidak mendapatkan menit bermain yang Anda harapkan, dan saya pikir Shakhtar memberi Anda kesempatan itu.
"Perang jelas membuat segalanya lebih sulit, tetapi saya pikir yang masih menarik pemain adalah jumlah pemain Brasil yang ada di sini. Jika hanya ada satu atau dua pemain Brasil, saya pikir akan sangat sulit membuat orang ingin datang ke sini, terutama setelah perang dimulai. Namun karena ada begitu banyak pemain Brasil, itu membuat kepindahan menjadi jauh lebih mudah."
Dan di tengah semua hal lainnya, Pedrinho menegaskan sepakbola tetap menjadi sumber kebahagiaan terbesar bagi para pemain: "Terlepas dari semua hal yang telah berubah, yang tetap ada adalah sepakbola dan kegembiraan melakukan apa yang paling kami cintai."