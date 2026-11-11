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Sepak bola New York sedang bermasalah: Setelah NYCFC dan Red Bulls gagal lolos ke babak play-off, bisakah stadion baru dan perekrutan pemain bintang menyelamatkan pasar terbesar MLS?

Dengan kedua klub MLS gagal lolos ke babak play-off dan tim-tim USL kesulitan memberi dampak, kota ini membutuhkan dorongan baru untuk menghidupkan kembali kancah sepak bolanya.

Thomas Hindle
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  • Ratusan orang berkumpul untuk merayakan tonggak penting pembangunan Etihad Park, stadion khusus sepak bola NYCFC yang telah lama dinantikan. Ada pekerja, anggota serikat pekerja, dan staf klub. Ada pula awak media, penggemar, dan jajaran eksekutif. Mereka menghadiri seremoni pemasangan balok terakhir, sebuah tradisi lama ketika sebatang pohon diletakkan di atas balok baja, lalu diangkat ke puncak bangunan yang akan segera menjadi markas baru NYCFC dengan bantuan derek yang bergemuruh. Dengan itu, balok terakhir terpasang, menandai apa yang pada dasarnya menjadi awal era baru sepak bola di New York City.

    Dan sejujurnya, kota ini membutuhkannya. Untuk pertama kalinya sejak NYCFC bergabung dengan MLS pada 2015, baik mereka maupun New York Red Bulls tidak akan tampil di babak play-off. Hal itu kian mempersulit upaya liga menggaet pasar terbesarnya. Stadion baru memberi sesuatu untuk dinantikan. Sementara itu, hasil musim ini memberi New York jauh lebih sedikit alasan untuk merayakan.

    Meski begitu, ada momen-momen yang layak dirayakan. NYCFC menjuarai MLS Cup pada 2021 dan mencapai final Wilayah Timur tahun lalu. Red Bulls mencapai MLS Cup pada 2024. Tantangannya adalah mengubah pencapaian tersebut menjadi ikatan yang bertahan lama, yang membuat sebuah klub tetap menjadi bagian penting dari kehidupan olahraga kota ini.

    Hubungan New York dengan sepak bola tidak sederhana. Tidak ada tempat lain di Amerika Utara dengan basis penggemar yang begitu terkonsentrasi dan budaya yang begitu saling berkelindan. Jutaan orang di sini, yang berasal dari berbagai penjuru, sangat menyukai olahraga ini. Mereka mendukung Manchester United, Liverpool, atau Real Madrid. Mereka mendukung Arsenal, Chelsea, atau Barcelona. Bahkan, benar-benar ada toko PSG di Fifth Avenue.

    Namun selama bertahun-tahun, klub-klub lokal kesulitan mengubah antusiasme itu menjadi sesuatu yang menjadi milik mereka sendiri.

    Masalahnya lebih dalam daripada sekadar dua musim yang mengecewakan. Sepak bola begitu sering menyamakan kesuksesan dengan kemenangan. Sebuah klub seolah harus mengangkat trofi agar dianggap relevan. Dalam beberapa hal, itu benar. Namun, yang lebih penting daripada gelar adalah atmosfer, perjalanan, dan sesuatu yang bisa didukung para penggemar. Dalam kondisi ideal, jawaban atas pertanyaan ‘mengapa Anda mendukung klub Anda?’ seharusnya jauh lebih dari sekadar ‘karena mereka memenangi trofi’.

    Dan itulah masalah New York pada 2026. Geliat sepak bola di kota ini begitu semarak. Wali kotanya, Zohran Mamdani, sangat, sangat bersemangat terhadap olahraga ini. Namun, klub-klub profesional putra setempat, dari USL hingga MLS, terlalu sering lebih dikenal karena masalah internal mereka. New York identik dengan jam tayang utama, sorotan, kemewahan, dan gemerlap. Di berbagai belahan dunia lainnya, sepak bola mampu mewujudkan semua itu. Namun di pasar terbesar MLS, klub-klubnya masih berjuang untuk menjadi bagian penting dari panggung tersebut. Babak play-off berikutnya tanpa satu pun dari kedua klub itu hanya akan membuat perjuangan tersebut semakin sulit. Dan keadaan itu harus berubah.

  • New York City FC v Atlanta United FC
    Getty Images Sport

    NYCFC dirugikan oleh ketidakmampuan mereka mendapatkan stadion kandang sendiri hingga baru-baru ini.

    Ini belum tentu merupakan kesalahan besar berbagai klub di wilayah tersebut. Masalahnya ada banyak. Yang pertama adalah persaingan.

    Di New York, semua hal bersaing memperebutkan perhatian. Kota ini merupakan pasar media televisi terbesar di Amerika Serikat dan, tanpa banyak perdebatan, ibu kota hiburan dunia. Pilihan kegiatan di sini tidak ada habisnya, dan warga New York tidak keberatan datang untuk menikmatinya. Namun, ketika harus bersaing dengan Knicks, Yankees, Broadway, dan pilihan hiburan lain yang seolah tak terbatas, meyakinkan orang untuk menyambut sesuatu yang baru menjadi tantangan tersendiri. Membuat orang datang menonton sepakbola di Amerika Serikat saja sudah cukup sulit. Membuat mereka datang menonton sepakbola di New York, tempat NYCFC berada di peringkat ke-12 dan New York Red Bulls ke-20 dalam jumlah penonton menurut worldfootball.net, adalah persoalan yang sama sekali berbeda.

    Di Amerika Serikat, sepakbola masih merupakan pilihan hiburan yang berada di pinggiran. Memang, ada jutaan penggemar sepakbola di sini. NYCFC dan New York Red Bulls juga memiliki banyak pemegang tiket musiman (NYCFC dengan gembira mengumumkan bahwa jumlah 'anggota pendiri' mereka telah melampaui 20.000 pada 2015). Namun, sepakbola tidak berada pada level yang sama dengan Yankees atau Knicks, yang pertandingannya menjadi tontonan wajib bagi penggemar berat maupun wisatawan. Sepakbola bersaing dengan bar di Williamsburg atau pertunjukan Broadway. Sepakbola juga bersaing dengan kegiatan berbelanja di Soho atau berjalan-jalan di Central Park.

    Coba bayangkan bagaimana cara membujuk ribuan orang mengesampingkan semua pilihan itu dan pergi menonton pertandingan sepakbola.

    Ambil NYCFC sebagai contoh. Tahun ini, mereka membagi jadwal kandang musim reguler antara 10 pertandingan di Yankee Stadium dan tujuh di Citi Field, menyesuaikannya dengan kalender bisbol. Stadion permanen mereka masih dalam pembangunan. Mereka memiliki pemain-pemain yang dikenal, termasuk kiper timnas Amerika Serikat Matt Freese, tetapi tidak memiliki nama besar kelas dunia sekaliber Pirlo atau Villa. Di kota dengan begitu banyak pilihan untuk menghabiskan waktu pada sore hari, bagaimana mereka bisa membuat lebih banyak warga New York menjadikan menonton NYCFC sebagai bagian utama dari rencana akhir pekan mereka?

  • Efek Pirlo

    FBL-US-MLS-NEWYORK
    AFP

    Pirlo dan Villa memenuhi kursi penonton pada musim pertama mereka di New York, tetapi kesuksesan di MLS sulit diraih

    Namun, mereka sudah sempat menjajal salah satu jawabannya.

    Andrea Pirlo adalah salah satu nama terbesar di dunia sepakbola ketika bergabung dengan NYCFC pada 2015. Hanya sebulan sebelumnya, ia bermain penuh selama 90 menit di final Liga Champions 2015 saat Juventus, klub yang dicintainya, dikalahkan Barcelona. Kini Pirlo hadir, sang maestro veteran. Secara teori, ia adalah bintang yang sempurna bagi NYCFC. Penggemar kasual mungkin pernah mendengar namanya atau menyaksikannya di beberapa turnamen internasional. Penggemar yang lebih lantang mengenalnya lewat karier gemilangnya di sepakbola Italia dan menganggapnya sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah bermain.

    Apalagi, ia bergabung dengan tim yang sudah diperkuat Frank Lampard dan David Villa. Lampard menyambutnya lewat Facebook, ya, itu mengingatkan pada masa lalu. Pirlo tampak begitu keren tanpa perlu berusaha di New York. Ia berjalan-jalan di jalanan kota itu tanpa banyak dikenali, dengan rambut panjang dan kacamata hitam bergaya Italia. Dua tahun sebelumnya, Pirlo menerbitkan autobiografinya yang diberi judul dengan sangat menarik, “I Think Therefore I Play.”

    Meski penampilan di lapangan tidak langsung sesuai harapan, dengan komposisi skuad NYCFC yang sangat tidak seimbang dan kegagalan mereka mencapai babak play-off pada musim perdana, kehadiran para bintang membantu mendongkrak penjualan tiket. Klub mengumumkan telah menjual lebih dari 1.000 keanggotaan pendiri tambahan dalam waktu kurang dari sebulan setelah Lampard dan Pirlo tiba pada Juli. NYCFC juga menyediakan kursi tambahan untuk beberapa laga kandang seiring meningkatnya permintaan. Semua ini terasa besar, meski penampilan di lapangan belum sepenuhnya sepadan.

  • Pesona yang memukau

    New York Red Bulls v Portland Timbers
    Getty Images Sport

    Henry tampil mengesankan bersama New York Red Bulls, tetapi kehadirannya saja tidak cukup untuk membuat Sports Illustrated Stadium penuh.

    Lima tahun sebelumnya, New York Red Bulls pernah mencoba hal yang hampir sama dengan Thierry Henry. Henry juga cocok dengan New York, meski dengan cara yang sedikit berbeda. Situasi saat kedatangannya pun berbeda. Sepak bola di Amerika kala itu juga berbeda. Memang, timnas putra Amerika Serikat tampil cukup baik di Piala Dunia 2010 dengan memuncaki grupnya, tetapi kalah pada laga pertama fase gugur. Namun, sepak bola masih belum menjadi tontonan yang banyak diminati.

    Lalu datanglah Henry, yang baru menjalani tiga tahun bersama Barcelona dan dianggap banyak orang sebagai pemain terbaik sepanjang masa Liga Primer. Seorang reporter situs klub Red Bulls menggambarkan antusiasme itu dengan sangat menarik:

    "Dan David Beckham? Anda bukan Thierry Henry."

    Ia naik limusin ke konferensi pers perkenalannya di Red Bull Arena. Untuk pertandingan pertamanya, ia pergi dari New York ke New Jersey dengan kereta, seperti orang-orang lainnya.

    Namun, tiket pertandingan itu, yang kebetulan merupakan laga persahabatan melawan Tottenham, tidak habis terjual. Hal itu tidak sesuai dengan harapan direktur pelaksana saat itu, Erik Stover, sosok kawakan di kancah sepak bola New York.

    "Kami sangat lantang menyuarakan hal ini di tingkat dewan direksi; kami merasa bahwa memiliki lebih dari satu atau dua pemain berstatus khusus sangat penting bagi liga ini dan tim ini, serta untuk mengisi [Red Bull Arena] secara rutin," katanya pada 2010.

    Terlepas dari semua antusiasme menyambut kedatangan Henry, yang kecintaannya pada New York bahkan memunculkan dugaan bahwa ia bisa bergabung dengan MLS sejak 2008, Red Bulls tetap kesulitan mengubah daya tarik bintangnya menjadi pijakan yang lebih kuat di kota itu. Kali ini, penampilan sang superstar jelas bukan masalahnya.

    Pirlo gagal. Henry tampil bagus.

    Ia membimbing para pemain muda. Ia membantu RBNY menjuarai Supporters' Shield pada 2013. Ia melewati torehan 50 gol dan meninggalkan Red Bulls sebagai pemegang rekor assist terbanyak sepanjang sejarah klub. Ikatan itu pun bertahan. Ketika Red Bulls dan Barcelona bertanding dalam laga persahabatan pada 2022, Henry masuk ke lapangan mengenakan kostum dengan warna kedua mantan klubnya.

    Henry adalah superstar yang memenuhi harapan. Ada gol, trofi, dan rasa sayang yang bertahan lama terhadap tim yang ia bela. Namun, menjadikan klub itu bagian dari perbincangan sehari-hari tentang olahraga di New York tetap merupakan tantangan yang jauh lebih besar. Henry telah memberi orang alasan untuk menonton Red Bulls. Untuk menjadikan klub itu sesuatu yang tak boleh mereka lewatkan, dibutuhkan lebih dari itu.

  • Daya tarik seorang bintang

    BASKET-NBA-KNICKS-PARADE
    AFP

    Brunson menjadi salah satu nama terbesar di dunia bola basket setelah pindah ke Knicks dan mengukuhkan warisannya dengan meraih gelar juara NBA.

    Jadi, apa inti dari dua kisah itu? Keduanya menunjukkan dua ujung spektrum. Yang satu adalah bintang yang membawa kesuksesan relatif dan meningkatkan minat terhadap sepak bola. Yang lainnya adalah bintang yang memenuhi kursi stadion, setidaknya pada masa-masa awal, tetapi hanya menghasilkan performa yang jauh di bawah ekspektasi.

    Bagaimanapun, kedua kisah itu telah diabadikan dan diwarnai penafsiran ulang atas apa yang terjadi. Sebuah jalan di New York sempat dinamai menurut Henry, mungkin terbantu oleh kecintaan wali kota yang mendukung sepak bola itu terhadap Arsenal. Masa Pirlo di New York juga telah diabadikan. Masa David Villa, meski ternoda oleh tuduhan di luar lapangan, tetap meninggalkan kesan kuat.

    New York menawarkan panggung yang sangat besar, tetapi para pemain tetap harus membuktikan bahwa mereka layak berada di sana. Penampilan Jalen Brunson bersama Knicks mendorong namanya melejit; perhatian kota itu memperbesar gaungnya. Sejarah Yankees mendatangkan sorotan serupa, sekaligus ekspektasi agar nama-nama terbesarnya tampil sesuai harapan. Peluang itu juga ada bagi sepak bola. Perekrutan pemain bintang bisa membantu NYCFC atau Red Bulls menjangkau orang-orang di luar kelompok pendukung mereka saat ini. Namun, seperti ditunjukkan Henry, merekrut bintang yang tepat pun hanya sebagian dari pekerjaan. Tantangan yang lebih besar adalah memberi orang alasan untuk peduli pada klub lama setelah sang bintang pergi.

  • Kegagalan di lapangan

    Michael Bradley NYRB
    Getty

    Red Bulls asuhan Michael Bradley bermain atraktif, tetapi gagal lolos ke babak playoff MLS

    Hal ini semakin penting setelah musim yang mengecewakan bagi kedua klub MLS tersebut. NYCFC dan New York Red Bulls gagal lolos ke babak play-off, sehingga banyak hal yang perlu dievaluasi. NYCFC bisa menunjuk cedera sebagai salah satu penyebabnya. New York Red Bulls memiliki pemain-pemain muda menjanjikan, tetapi tim tersebut gagal mengubah potensi itu menjadi tempat di babak play-off. Ketika babak play-off MLS dimulai pada 19 November, keduanya hanya akan menyaksikan dari rumah.

    Tim-tim putra yang lebih baru di kawasan itu juga menjalani tahun yang sulit. Peluncuran kembali merek Cosmos di USL League One sempat menimbulkan antusiasme besar. Namun, mereka finis di posisi kedua dari bawah dengan tujuh kemenangan di liga. Pencatat jumlah penonton Backheeled mencantumkan rata-rata 1.453 penonton dari 18 laga kandang yang dilaporkan di Hinchliffe Stadium, Paterson, New Jersey. Sementara itu, Brooklyn FC meraih lima kemenangan di liga dalam musim perdana mereka di USL Championship.

    Ceritanya berbeda di sepakbola wanita. Gotham FC menjuarai NWSL Shield dan masih berpeluang meraih gelar juara untuk kedua kalinya secara beruntun. Rata-rata jumlah penonton mereka naik menjadi 10.943, terbantu secara signifikan oleh pertandingan khusus mereka di Citi Field, dan berakhir sedikit di bawah rata-rata liga sebesar 11.003.

    Namun, keberhasilan itu pun disertai kendala. Kekhawatiran mengenai kondisi lapangan di Sports Illustrated Stadium memaksa Gotham memindahkan laga semifinal mereka ke Icahn Stadium yang berkapasitas 5.000 penonton. Tim yang telah memperoleh hak untuk menjadi tuan rumah salah satu pertandingan terbesarnya itu kini hanya dapat menampung jauh lebih sedikit pendukung.

  • Megabintang yang sepadan dengan stadion

    NYCFC new stadium
    NYCFC

    Etihad Park tampaknya akan menjadi salah satu stadion terbaik di MLS saat dibuka.

    Namun, mungkin masih ada harapan.

    NYCFC berpisah dengan Pascal Jansen sehari setelah musim mereka berakhir, keputusan pahit bagi pelatih yang membawa mereka ke final Wilayah Timur setahun sebelumnya. Kini, NYCFC harus menunjuk penggantinya dan menentukan cara memperkuat tim menjelang musim singkat 2027 serta pembukaan Etihad Park.

    New York Red Bulls bisa membuka ruang untuk merekrut satu lagi pemain bintang jika Emil Forsberg atau Eric Maxim Choupo-Moting hengkang. Waktunya tetap penting: Forsberg dilaporkan telah sepakat bertahan hingga musim singkat berakhir sebelum kembali ke Swedia, menurut amNewYork, meski klub belum mengonfirmasi laporan tersebut. Mereka juga sudah memiliki pemain muda yang patut diperhatikan dalam diri Julian Hall, penyerang remaja timnas Amerika Serikat asal New York.

    Namun, investasi itu harus dilakukan dengan cermat. Christian Pulisic, yang secara terbuka diminati NYCFC, memperpanjang kontraknya dengan Milan hingga 2031 pada 30 Oktober, sehingga kepindahannya lebih sulit dibayangkan dalam waktu dekat. Gio Reyna bermain untuk Strasbourg di Ligue 1. Weston McKennie terikat kontrak dengan Juventus hingga 2030.

    Mungkin seorang bintang internasional yang sudah mapan bisa membantu klub menjangkau lebih banyak komunitas sepak bola di kota itu. Sadio Mane, misalnya, bisa memiliki daya tarik tersendiri bagi komunitas Senegal di New York. Namun, siapa pun yang direkrut tetap harus cocok dengan tim, tampil baik, dan memberi orang alasan untuk terus datang kembali.

    Lalu ada stadionnya. Gambar rancangan Etihad Park terlihat sangat mengesankan. Desainnya gemerlap, menawan, dan berorientasi ke masa depan. Stadion itu sendiri pun kurang lebih sudah terbentuk. Kini stadion tersebut terasa nyata. Sekarang, sepak bola di New York City hanya perlu menghadirkan tontonan yang sepadan dengan kandangnya.