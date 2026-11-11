Ratusan orang berkumpul untuk merayakan tonggak penting pembangunan Etihad Park, stadion khusus sepak bola NYCFC yang telah lama dinantikan. Ada pekerja, anggota serikat pekerja, dan staf klub. Ada pula awak media, penggemar, dan jajaran eksekutif. Mereka menghadiri seremoni pemasangan balok terakhir, sebuah tradisi lama ketika sebatang pohon diletakkan di atas balok baja, lalu diangkat ke puncak bangunan yang akan segera menjadi markas baru NYCFC dengan bantuan derek yang bergemuruh. Dengan itu, balok terakhir terpasang, menandai apa yang pada dasarnya menjadi awal era baru sepak bola di New York City.

Dan sejujurnya, kota ini membutuhkannya. Untuk pertama kalinya sejak NYCFC bergabung dengan MLS pada 2015, baik mereka maupun New York Red Bulls tidak akan tampil di babak play-off. Hal itu kian mempersulit upaya liga menggaet pasar terbesarnya. Stadion baru memberi sesuatu untuk dinantikan. Sementara itu, hasil musim ini memberi New York jauh lebih sedikit alasan untuk merayakan.

Meski begitu, ada momen-momen yang layak dirayakan. NYCFC menjuarai MLS Cup pada 2021 dan mencapai final Wilayah Timur tahun lalu. Red Bulls mencapai MLS Cup pada 2024. Tantangannya adalah mengubah pencapaian tersebut menjadi ikatan yang bertahan lama, yang membuat sebuah klub tetap menjadi bagian penting dari kehidupan olahraga kota ini.

Hubungan New York dengan sepak bola tidak sederhana. Tidak ada tempat lain di Amerika Utara dengan basis penggemar yang begitu terkonsentrasi dan budaya yang begitu saling berkelindan. Jutaan orang di sini, yang berasal dari berbagai penjuru, sangat menyukai olahraga ini. Mereka mendukung Manchester United, Liverpool, atau Real Madrid. Mereka mendukung Arsenal, Chelsea, atau Barcelona. Bahkan, benar-benar ada toko PSG di Fifth Avenue.

Namun selama bertahun-tahun, klub-klub lokal kesulitan mengubah antusiasme itu menjadi sesuatu yang menjadi milik mereka sendiri.

Masalahnya lebih dalam daripada sekadar dua musim yang mengecewakan. Sepak bola begitu sering menyamakan kesuksesan dengan kemenangan. Sebuah klub seolah harus mengangkat trofi agar dianggap relevan. Dalam beberapa hal, itu benar. Namun, yang lebih penting daripada gelar adalah atmosfer, perjalanan, dan sesuatu yang bisa didukung para penggemar. Dalam kondisi ideal, jawaban atas pertanyaan ‘mengapa Anda mendukung klub Anda?’ seharusnya jauh lebih dari sekadar ‘karena mereka memenangi trofi’.

Dan itulah masalah New York pada 2026. Geliat sepak bola di kota ini begitu semarak. Wali kotanya, Zohran Mamdani, sangat, sangat bersemangat terhadap olahraga ini. Namun, klub-klub profesional putra setempat, dari USL hingga MLS, terlalu sering lebih dikenal karena masalah internal mereka. New York identik dengan jam tayang utama, sorotan, kemewahan, dan gemerlap. Di berbagai belahan dunia lainnya, sepak bola mampu mewujudkan semua itu. Namun di pasar terbesar MLS, klub-klubnya masih berjuang untuk menjadi bagian penting dari panggung tersebut. Babak play-off berikutnya tanpa satu pun dari kedua klub itu hanya akan membuat perjuangan tersebut semakin sulit. Dan keadaan itu harus berubah.