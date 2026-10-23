Ketika ribuan suporter Juventus yang murka berbondong-bondong meninggalkan Allianz Stadium pada Minggu, sementara sebagian lainnya membakar syal klub mereka di tribune, para suporter Lazio justru benar-benar menyanyikan pujian bagi Gennaro Gattuso dan para pemainnya. Lazio baru saja mengalahkan Juventus 3-0 untuk kembali menyamai perolehan poin pemuncak klasemen Serie A, Inter.
Kemenangan ini sangat berarti bagi Gattuso secara pribadi. Sebelumnya, ia belum pernah menang melawan Juventus di Turin sebagai pelatih, dan reputasinya perlu dipulihkan setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia tahun ini. Namun, setelah didorong mendekati tribune suporter tim tamu untuk menerima apresiasi yang memang layak ia dapatkan, Gattuso menunjuk kembali ke arah para pemainnya sebelum meminta para suporter bernyanyi lebih keras.
Para suporter Lazio yang larut dalam kegembiraan pun memenuhi permintaan itu. Bukan hanya karena skuad Gattuso pantas mendapat segala pujian setelah meraih kemenangan pertama di kandang Juventus dalam hampir satu dekade. Para suporter tim tamu bertekad menikmati sepenuhnya kemenangan tandang yang benar-benar bersejarah ini karena saat ini tak seorang pun dari mereka menghadiri pertandingan kandang.
Lazio mungkin sedang melesat di Serie A, setelah mengumpulkan lebih banyak poin (19) dalam tujuh pertandingan pertama mereka dibandingkan saat terakhir kali menjuarai liga 26 tahun lalu. Namun, hubungan antara para suporter klub dan presidennya, Claudio Lotito, berada di titik terendah sepanjang masa, sementara Stadio Olimpico kini menjadi medan konflik internal yang sengit.