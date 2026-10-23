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Lazio 1:1Getty/GOAL

‘Sepak bola itu sampah tanpa suporter’: Menilik awal musim terbaik Lazio sepanjang sejarah di Serie A meski terjadi perang saudara antarsuporter

Lazio memiliki poin yang sama dengan Inter di puncak klasemen kasta tertinggi Liga Italia, meski Stadio Olimpico nyaris kosong saat pertandingan kandang.

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Ketika ribuan suporter Juventus yang murka berbondong-bondong meninggalkan Allianz Stadium pada Minggu, sementara sebagian lainnya membakar syal klub mereka di tribune, para suporter Lazio justru benar-benar menyanyikan pujian bagi Gennaro Gattuso dan para pemainnya. Lazio baru saja mengalahkan Juventus 3-0 untuk kembali menyamai perolehan poin pemuncak klasemen Serie A, Inter.

    Kemenangan ini sangat berarti bagi Gattuso secara pribadi. Sebelumnya, ia belum pernah menang melawan Juventus di Turin sebagai pelatih, dan reputasinya perlu dipulihkan setelah Italia gagal lolos ke Piala Dunia tahun ini. Namun, setelah didorong mendekati tribune suporter tim tamu untuk menerima apresiasi yang memang layak ia dapatkan, Gattuso menunjuk kembali ke arah para pemainnya sebelum meminta para suporter bernyanyi lebih keras.

    Para suporter Lazio yang larut dalam kegembiraan pun memenuhi permintaan itu. Bukan hanya karena skuad Gattuso pantas mendapat segala pujian setelah meraih kemenangan pertama di kandang Juventus dalam hampir satu dekade. Para suporter tim tamu bertekad menikmati sepenuhnya kemenangan tandang yang benar-benar bersejarah ini karena saat ini tak seorang pun dari mereka menghadiri pertandingan kandang.

    Lazio mungkin sedang melesat di Serie A, setelah mengumpulkan lebih banyak poin (19) dalam tujuh pertandingan pertama mereka dibandingkan saat terakhir kali menjuarai liga 26 tahun lalu. Namun, hubungan antara para suporter klub dan presidennya, Claudio Lotito, berada di titik terendah sepanjang masa, sementara Stadio Olimpico kini menjadi medan konflik internal yang sengit.

  • Presiden yang menuai pro dan kontra

    SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
    Getty Images Sport

    Pengusaha sekaligus politikus Claudio Lotito bisa dibilang memiliki pengkritik sebanyak pendukungnya.

    Penting untuk diingat bahwa ketegangan antara Lotito dan kelompok pendukung Lazio yang paling fanatik sudah berlangsung sejak ia mengambil alih klub pada 2004. Seperti diuraikan John Foot dalam bukunya 'Calcio', upaya pria asal Roma itu untuk mengurangi sebagian kendali kelompok ultras atas klub, terutama terkait tiket dan merchandise, memicu reaksi keras.

    "Mereka memutuskan untuk bertindak dengan kekerasan dan intimidasi," tulis Foot, "mengancam Lotito di depan umum (selama pertandingan) dan secara pribadi... Para penggemar Lazio bahkan berusaha membeli klub melalui mantan bintang Giorgio Chinaglia, tetapi upaya itu gagal berkat campur tangan lembaga peradilan."

    Lotito sudah lama menjadi salah satu presiden paling kontroversial di Serie A, dan itu bukan perkara sepele. Alasannya pun beragam, termasuk keterlibatannya dalam Calciopoli, pelanggaran aturan kepemilikan pihak ketiga, dan pelanggaran peraturan Covid-19. Ketiganya berujung pada skorsing bagi senator Italia tersebut. Ia juga mendapat kritik keras karena mengecilkan, atau bahkan menyangkal, insiden rasisme serta melontarkan komentar yang merendahkan klub-klub kecil.

    Namun, alasan sejumlah besar penggemar Lazio berbalik menentang Lotito dalam beberapa tahun terakhir adalah anggapan bahwa ia kurang berinvestasi pada skuad senior sejak klub menjuarai Coppa Italia 2023. Situasi itu mencapai puncaknya pada pertengahan musim lalu.

  • “Wujud cinta”

    SS Lazio v Genoa CFC - Serie A
    Getty Images Sport

    Mantan pelatih Lazio Maurizio Sarri mendukung boikot para suporter terhadap Olimpico

    Pada 30 Januari, Lazio asuhan Maurizio Sarri menjaga peluang mereka yang kian menipis untuk lolos ke kompetisi Eropa lewat kemenangan dramatis 3-2 atas Genoa di Olimpico. Namun, hanya 5.402 orang yang hadir saat Danilo Cataladi mencetak gol penalti pada menit ke-100, karena sebagian besar pendukung Lazio memilih untuk mogok menonton. Sarri pun tidak mengkritik ketidakhadiran para suporter, sebab ia sama kecewanya dengan sikap Lotito yang pelit di bursa transfer.

    "Beberapa pekan ini sulit karena berbagai alasan," kata pria asal Toscana yang tampak kesal itu kepada DAZN Italia. "Saya senang dengan respons tim saya pada malam yang sangat tidak biasa, tanpa suporter di stadion. Itu tidak mudah, tetapi seperti yang saya katakan kepada para pemain, 'Apa yang dilakukan para suporter adalah bentuk kecintaan.'"

    Alasan para suporter merasa perlu mengambil langkah drastis itu bisa dipahami. Meski mendatangkan lima pemain pada bursa transfer musim dingin, Lazio hanya mengeluarkan separuh dari uang yang mereka peroleh setelah menjual dua pemain penting, Valentin Castellanos dan Matteo Guendozi, masing-masing ke West Ham dan Fenerbahce.

    Situasi semakin buruk ketika Lotito terekam kamera menyalahkan Sarri atas keinginan sejumlah pemain untuk meninggalkan Lazio, pernyataan yang jelas tidak diterima dengan baik oleh mantan pelatih Chelsea itu.

    "Baru 10 hari lalu, seorang pemain datang ke kantor saya sambil menangis sebelum ia pergi, jadi tidak ada masalah antara saya dan skuad," kata Sarri. "Tidak menyenangkan jika mereka mengatakan seorang pemain dijual karena tidak cocok dengan saya, apalagi para pemain yang telah pergi menceritakan versi kejadian yang sangat berbeda kepada saya."

    Sarri bahkan mengklaim bahwa beberapa pemain "ingin pergi karena mereka tidak melihat ambisi apa pun di klub ini". Pandangan itu juga dirasakan para suporter, yang merasa tidak punya pilihan selain memboikot laga kandang sebagai upaya terakhir untuk memaksa Lotito menjual klub.

  • “Apa lagi yang harus saya lakukan?”

    SS Lazio Unveil The Stadio Flaminio Project
    Getty Images Sport

    Lotito melontarkan pembelaan sarat umpatan atas cara dia mengelola klub pada akhir musim lalu.

    Meski Sarri telah berupaya semaksimal mungkin, Lazio akhirnya gagal lolos ke kompetisi Eropa setelah finis di posisi kesembilan Serie A dan dikalahkan juara liga Inter pada final Coppa Italia. Hasil itu memicu seruan lebih lanjut agar Lotito mundur. Namun, pengusaha itu tidak menunjukkan penyesalan. Dalam pembelaan luar biasa atas masa kepemimpinannya, ia menyebut para “b*jingan” yang memboikot pertandingan telah menjadikannya kambing hitam atas kekurangan para pemain, yang menurutnya kerap “ketakutan sampai b*r*k di celana” saat menginjakkan kaki di lapangan.

    “Saya sudah menjadi presiden selama 22 tahun, saya telah memenangi enam trofi, saya membawa tim ini kembali ke kompetisi Eropa, saya bekerja untuk Lazio, saya telah memaparkan rencana stadion Flaminio yang baru, saya sedang merampungkan akademi, jadi apa lagi yang harus saya lakukan?” tanyanya kepada para wartawan. “Saya sedang mencatatkan klub ini di bursa Nasdaq di New York, yang akan membuat nilai klub mencapai €1,5 miliar; dengan stadion milik sendiri, nilainya mencapai €3 miliar. Selebihnya hanya omong kosong di warung kopi.

    “Saya tidak pernah menyatakan perang terhadap siapa pun. Saya memahami rasa frustrasi itu, tetapi para suporter harus mendukung klub. Saya menjalankan tugas sebagai presiden dan ingin membuat Lazio abadi, bahkan tidak bergantung pada Claudio Lotito. Saya harus melindungi sejarah Lazio, saya tidak bisa membiarkannya bangkrut.”

    Tidak mengherankan, ajakan Lotito untuk berdamai yang bernada cukup agresif itu tidak dihiraukan.

  • 'Terlambat sekarang'

    SS Lazio v Pisa SC - Serie A
    Getty Images Sport

    Suporter Lazio tak merasa perlu meminta maaf karena menolak menghadiri laga kandang selama Lotito masih menjabat sebagai presiden

    Ribuan pendukung Lazio menepati ancaman bersama mereka untuk tidak memperpanjang tiket musiman pada musim 2026-27. Akibatnya, klub kehilangan pendapatan jutaan, sehingga Lotito, yang semakin terdesak, menulis surat terbuka kepada para pendukung yang tidak lagi datang ke stadion. Surat itu diterbitkan di Il Messaggero.

    "Siapa pun yang mengambil keputusan bisa melakukan kesalahan," tulisnya. "Siapa pun yang mengelola klub sepenting Lazio tahu bahwa dirinya akan disorot, dinilai, dan dikritik. Saya tidak menghindar dari itu. Namun, saya meminta agar penilaian mempertimbangkan gambaran secara utuh, bukan hanya bagian cerita yang paling emosional atau paling mudah dijadikan pegangan.

    "Dan dalam gambaran itu, ada satu persoalan yang ingin saya bahas dengan jelas: hubungan dengan para pendukung harus membaik secara signifikan. Saya menyampaikan ini tanpa keraguan. Lazio harus menemukan cara-cara baru yang serius dan bertanggung jawab untuk mendengarkan, berinteraksi dengan, dan melibatkan para pendukungnya.

    "Dengan segala hormat kepada kalian semua, kepada kecintaan kalian dan sejarah yang kalian wakili, saya yakin sudah waktunya membuka babak baru: lebih banyak dialog, lebih banyak mendengarkan, dan lebih banyak tanggung jawab bersama. Tanpa manipulasi. Tanpa membalas dendam. Tanpa membagi Lazio menjadi kubu baik dan buruk."

    Tanggapan kelompok-kelompok pendukung itu tegas: "SEKARANG SUDAH TERLAMBAT!". Pernyataan yang dibagikan oleh berbagai kelompok pendukung juga menyebut Lotito sama sekali meremehkan kekuatan dan besarnya penentangan terhadap kepemimpinannya.

    "[Suratnya] sengaja ditujukan kepada Lazio Clubs, sebagaimana disebutkan beberapa kali, dan itu saja menunjukkan betapa sedikitnya yang diketahui Tuan Lotito tentang para pendukung Lazio," bunyi pernyataan bersama tersebut. "Tuan Lotito tidak menyadari bahwa sejumlah Lazio Clubs, termasuk yang paling mewakili dan paling aktif, juga merupakan bagian dari kelompok pendukung terorganisasi. Ia tidak mungkin mengetahuinya karena ia tidak memahami dunia ini dan tidak pernah berminat untuk memahaminya.

    "Tujuan surat ini adalah membagi para pendukung menjadi kelompok 'baik' dan 'buruk', dengan berusaha merangkul satu pihak dengan mengorbankan pihak lainnya. Sekali lagi, ia tidak akan berhasil. Kami tetap bersatu, kompak, dan berdiri bersama dalam satu barisan yang sudah lelah dengan situasi ini."

    Ketika Lazio mengawali musimnya dengan menghadapi Mantova di Coppa Italia pada 16 Agustus, hanya sedikit lebih dari 5.000 penonton yang hadir. Hampir separuhnya berada di tribune pendukung tim tamu, sementara sejumlah pendukung Roma membeli kursi di tribune tuan rumah hanya untuk menikmati kesengsaraan rival mereka.

    Tak mengherankan, kekalahan mengejutkan 2-0 dari tim Serie B hanya memperbesar ketegangan di klub. Namun, di tengah segala perpecahan itu, Lazio berhasil menumbuhkan rasa kebersamaan di antara para pemain yang, menurut bek tengah asal Denmark Oliver Provstgaard, belum pernah ia rasakan sebelumnya.

    "Gattuso punya peran besar dalam hal itu," kata pemain Denmark itu kepada DAZN Italia setelah kemenangan di Turin. "Saya sangat senang ia datang ke sini."

  • “Saya rasa tidak ada yang senang”

    Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Gattuso terang-terangan mengakui Lazio membutuhkan kembali kehadiran para suporternya di Olimpico jika ingin mempertahankan awal yang kuat

    Gattuso sempat menjadi pilihan yang agak mengejutkan untuk menggantikan Sarri sebagai pelatih. Kegagalannya membawa Italia ke Piala Dunia hanya memperkuat anggapan publik bahwa ia pelatih dengan kemampuan taktik terbatas, penuh agresivitas tetapi kurang kecerdikan. Namun, Gigi Buffon, yang mendukung penunjukan mantan rekan setimnya itu sebagai pelatih Italia, merasa kualitas Gattuso diremehkan.

    “Dalam diri Rino, saya melihat kemiripan dengan Marcello Lippi, baik dalam caranya mengelola tim maupun menggali semangat dalam diri setiap pemain,” kata mantan manajer tim Italia itu kepada Gazzetta dello Sport. “Semua orang tahu para pemainnya rela menghadapi apa pun demi dia, sama seperti mereka akan melakukannya demi Marcello.

    “Jangan berpura-pura bahwa seorang pelatih Serie A tidak punya kemampuan atau pengetahuan taktik. Mereka semua cakap dan kompeten. Perbedaan sesungguhnya terletak pada hubungan mereka dengan skuad dan cara mereka menyampaikan pengetahuan. Lalu, tentu saja, ada sentuhan genius: kemampuan memperkirakan jalannya pertandingan, lalu melakukan pergantian pemain atau perubahan taktik yang sepenuhnya mengubah laga.”

    Sejauh ini, Gattuso nyaris tidak melakukan kesalahan dalam hal tersebut. Satu-satunya laga liga yang gagal dimenangi Lazio berakhir imbang 2-2 melawan AC Milan. Kapten Mattia Zaccagni merasa mereka mungkin bisa menang seandainya mendapat dukungan penuh suporter di Olimpico untuk menuntaskan laga itu, setelah unggul 2-0 saat turun minum.

    Gattuso berusaha menganggap enteng kendala yang sangat nyata ini. Rata-rata jumlah penonton Lazio sejauh musim ini kurang dari 10.000 orang. Ia yakin timnya bisa terus “mengejutkan banyak orang” musim ini jika mereka “fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan”.

    Namun, ia nyaris tidak berusaha menutupi fakta bahwa skuad yang masih kekurangan kedalaman setelah bursa transfer yang kembali kurang memuaskan, meski Davide Frattesi tampak sebagai perekrutan yang sangat cerdik, sangat kecil kemungkinannya bersaing untuk finis di empat besar, apalagi meraih gelar juara, tanpa dukungan penonton yang memadati Olimpico.

    “Saya rasa tidak ada yang senang dengan situasi ini,” katanya. “Semua orang ingin datang ke stadion, melihat 50.000 orang, 55.000 orang di sana. Sepak bola itu sampah tanpa suporter.” Namun, kapan mayoritas suporter Lazio akan kembali masih menjadi misteri.

    Setelah menyaksikan kedekatan yang indah antara Gattuso, para pemainnya, dan suporter yang datang ke Turin akhir pekan lalu, direktur olahraga Angelo Fabiani menyerukan “gencatan senjata” menjelang laga kandang Sabtu melawan Parma. Namun, seruan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh para suporter yang tengah melakukan aksi boikot, sehingga belum terlihat tanda-tanda berakhirnya perang saudara di Stadio Olimpico.