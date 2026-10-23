Ribuan pendukung Lazio menepati ancaman bersama mereka untuk tidak memperpanjang tiket musiman pada musim 2026-27. Akibatnya, klub kehilangan pendapatan jutaan, sehingga Lotito, yang semakin terdesak, menulis surat terbuka kepada para pendukung yang tidak lagi datang ke stadion. Surat itu diterbitkan di Il Messaggero.

"Siapa pun yang mengambil keputusan bisa melakukan kesalahan," tulisnya. "Siapa pun yang mengelola klub sepenting Lazio tahu bahwa dirinya akan disorot, dinilai, dan dikritik. Saya tidak menghindar dari itu. Namun, saya meminta agar penilaian mempertimbangkan gambaran secara utuh, bukan hanya bagian cerita yang paling emosional atau paling mudah dijadikan pegangan.

"Dan dalam gambaran itu, ada satu persoalan yang ingin saya bahas dengan jelas: hubungan dengan para pendukung harus membaik secara signifikan. Saya menyampaikan ini tanpa keraguan. Lazio harus menemukan cara-cara baru yang serius dan bertanggung jawab untuk mendengarkan, berinteraksi dengan, dan melibatkan para pendukungnya.

"Dengan segala hormat kepada kalian semua, kepada kecintaan kalian dan sejarah yang kalian wakili, saya yakin sudah waktunya membuka babak baru: lebih banyak dialog, lebih banyak mendengarkan, dan lebih banyak tanggung jawab bersama. Tanpa manipulasi. Tanpa membalas dendam. Tanpa membagi Lazio menjadi kubu baik dan buruk."

Tanggapan kelompok-kelompok pendukung itu tegas: "SEKARANG SUDAH TERLAMBAT!". Pernyataan yang dibagikan oleh berbagai kelompok pendukung juga menyebut Lotito sama sekali meremehkan kekuatan dan besarnya penentangan terhadap kepemimpinannya.

"[Suratnya] sengaja ditujukan kepada Lazio Clubs, sebagaimana disebutkan beberapa kali, dan itu saja menunjukkan betapa sedikitnya yang diketahui Tuan Lotito tentang para pendukung Lazio," bunyi pernyataan bersama tersebut. "Tuan Lotito tidak menyadari bahwa sejumlah Lazio Clubs, termasuk yang paling mewakili dan paling aktif, juga merupakan bagian dari kelompok pendukung terorganisasi. Ia tidak mungkin mengetahuinya karena ia tidak memahami dunia ini dan tidak pernah berminat untuk memahaminya.

"Tujuan surat ini adalah membagi para pendukung menjadi kelompok 'baik' dan 'buruk', dengan berusaha merangkul satu pihak dengan mengorbankan pihak lainnya. Sekali lagi, ia tidak akan berhasil. Kami tetap bersatu, kompak, dan berdiri bersama dalam satu barisan yang sudah lelah dengan situasi ini."

Ketika Lazio mengawali musimnya dengan menghadapi Mantova di Coppa Italia pada 16 Agustus, hanya sedikit lebih dari 5.000 penonton yang hadir. Hampir separuhnya berada di tribune pendukung tim tamu, sementara sejumlah pendukung Roma membeli kursi di tribune tuan rumah hanya untuk menikmati kesengsaraan rival mereka.

Tak mengherankan, kekalahan mengejutkan 2-0 dari tim Serie B hanya memperbesar ketegangan di klub. Namun, di tengah segala perpecahan itu, Lazio berhasil menumbuhkan rasa kebersamaan di antara para pemain yang, menurut bek tengah asal Denmark Oliver Provstgaard, belum pernah ia rasakan sebelumnya.

"Gattuso punya peran besar dalam hal itu," kata pemain Denmark itu kepada DAZN Italia setelah kemenangan di Turin. "Saya sangat senang ia datang ke sini."