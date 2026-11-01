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GFX Football x Crime Series - Duncan Ferguson 1-1GOAL

Sepak bola diadili: Bagaimana ‘tandukan’ Duncan Ferguson berujung pada pengalaman mengerikan di penjara

Karier mantan penyerang Everton dan Rangers itu sarat kontroversi, tetapi insiden yang paling terkenal membuatnya masuk penjara di Skotlandia.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Aksi itu dikenal sebagai 'Glasgow kiss': tandukan yang menghantam tepat di wajah tanpa peringatan. Di berbagai penjuru Skotlandia, tindakan berdarah ini kerap menjadi cara seketika untuk mengakhiri perselisihan paling sepele pada akhir pekan.

    Pada Sabtu sore pada April 1994, di hadapan lebih dari 40.000 penonton di Ibrox, Duncan Ferguson melakukan aksi yang menjadi contoh paling terkenal. Penyerang Rangers itu bahkan tidak menerima kartu kuning setelah menanduk Jock McStay seusai berebut bola, tindakan yang oleh warga Glasgow disebut ‘sticking the nut’. Namun, serangan terhadap bek Raith Rovers itu berujung pada dakwaan penganiayaan.

    Ketika Ferguson dijatuhi hukuman penjara tiga bulan, vonis bersalah keempatnya pada usia 23 tahun, ia sudah pindah ke Everton. Ia kembali ke Merseyside setelah menjalani 44 hari yang disebutnya sebagai "neraka" di penjara Barlinnie, lalu menjadi legenda Everton. Nasibnya berbanding terbalik dengan korban serangannya.

    McStay, yang dilepas Raith beberapa bulan setelah serangan itu, menolak mengecam Ferguson dalam persidangan berikutnya, sampai-sampai hakim mengancam akan mendakwanya atas sumpah palsu. Ia mengalami depresi dan merasa seperti "barang rusak" setelah gagal membangkitkan kembali kariernya.

    Sementara itu, Ferguson kembali beberapa kali berurusan dengan hukum dalam keadaan yang ganjil sepanjang karier bermainnya yang penuh gejolak dan kontroversi.

  • Pola yang mengkhawatirkan

    Duncan Ferguson
    Hulton Archive

    Di tengah perjalanannya menuju transfer yang memecahkan rekor Inggris, Ferguson tersandung masalah hukum.

    Tanda-tanda peringatan sudah terlihat bahkan sebelum Ferguson bergabung dengan Rangers dari Dundee United lewat transfer yang memecahkan rekor Britania Raya.

    Bergabung sejak masih bersekolah, ia menjuarai Piala Pemuda Skotlandia bersama klub asal Tannadice itu. Ia baru berusia 18 tahun ketika Jim McLean memasukkannya dari bangku cadangan untuk menjalani debut dalam kemenangan 2-1 atas Rangers di Ibrox pada 1990. Potensinya jelas terlihat, tetapi striker muda itu lebih dari sekali berselisih dengan McLean, sosok ikonis yang menjabat sebagai ketua sekaligus manajer. Ferguson begitu sering didenda hingga mengeluh bahwa ia “selalu kehabisan uang, saya tak punya apa-apa.”

    Di tengah sedikitnya kesempatan bermain pada musim itu, penyerang jangkung tersebut mencetak gol kemenangan atas St Johnstone yang mengantar United ke final Piala Skotlandia, tempat mereka kalah dari Motherwell. Musim berikutnya, Ferguson mengukuhkan tempatnya di susunan pemain inti.

    “Dia pemuda bertubuh besar yang jujur, naif, dan belum dewasa,” kata rekan setimnya, Maurice Malpas, kepada The Courier. “Di lapangan, dia pemain yang Anda inginkan berada di tim Anda. Dia cepat, ingin berbalik, dan ingin berlari. Dia melakukan beberapa hal bodoh, tetapi dia belum dewasa dan tidak pernah benar-benar menjadi dewasa.”

    Pada usia 18 tahun, Ferguson mengalami patah jari kaki setelah menendang pintu toilet karena marah seusai perkelahian terkait seorang perempuan di sebuah pub di Dundee. Pihak lainnya, yang jauh lebih pendek daripada Ferguson, mengatakan bahwa ia menanduk Ferguson sebelum pesepakbola itu sempat bangkit dari kursi barnya. Ia menjelaskan kepada The Courier: “Saya menanduknya... Saya tidak akan menunggu sampai dia berdiri tegak.”

    Pada Februari 1991, Ferguson menerima vonis bersalah pertamanya. Ia didenda £100 karena menanduk seorang polisi di Stirling, ditambah £25 karena mengganggu ketertiban umum. Ketika vonis bersalah keduanya dijatuhkan, berupa denda £200 karena meninju dan menendang seorang tukang pos berusia 19 tahun yang menggunakan kruk dalam antrean taksi di Stirling, ia sudah mulai dikenal sebagai pencetak gol produktif di kasta tertinggi.

    “Saya tidak ingat dia memakai kruk. Dia sempat mengayunkan tangan ke arah saya. Saya memang bodoh,” kata Ferguson kepada BBC Sport mengenai insiden kedua itu. Di pengadilan, korban membantah tuduhan bahwa ia telah memancing reaksi Ferguson, tetapi mengakui bahwa ia mungkin menyebut pacar pesepakbola itu “perempuan murahan”.

    Ketika polisi tiba di pangkalan taksi dan mendapati Ferguson berdiri di atas tukang pos yang terluka itu sambil menendang dan meninjunya, ia berkata kepada mereka, “Saya melakukannya, tetapi dia terus mengoceh.” Di pengadilan, ia mengatakan: “Saya meninju wajahnya karena saya pikir dia akan memukul pacar saya, lalu saya. Saya memukulnya dan kami berdua jatuh. Setelah bangkit, saya menendang tulang rusuknya.”

    Ketika ditanya mengapa ia tidak pergi saat pria itu terbaring di tanah, ia menjawab: “Saya menendangnya agar dia tetap tergeletak. Saya tidak pernah pergi begitu saja seumur hidup saya.” Jika menilik ke belakang, apakah ia akan bertindak berbeda? “Saya akan melakukan hal yang sama lagi,” katanya.

    Hanya beberapa bulan setelah putusan itu, Ferguson kembali dinyatakan bersalah untuk ketiga kalinya. Pada November 1992, seusai acara penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini, ia memasuki bar sebuah hotel di desa nelayan Anstruther yang tenang. Menurut kesaksian staf bar di pengadilan, ia mengenakan sarung tangan sutra wanita, anting jepit, dan bunga di belakang telinganya.

    Menurut laporan, Ferguson sedang membelikan minuman untuk orang-orang di bar ketika seorang nelayan mulai mengusiknya, hingga akhirnya berkata: “Akan kuberi kau...” Namun, sebelum ia sempat mengucapkan kata “masalah”, Ferguson sudah menyerangnya. Ia kemudian mengenang: “Saat dia hendak bangkit dari kursi bar, saya merasakan apa yang akan terjadi dan tidak menunggu. Buk. Pria itu terjatuh dari kursinya dan kekacauan pun pecah. Rasanya seperti di Wild West.”

    Di pengadilan terungkap bahwa Ferguson, yang saat itu berusia 20 tahun, terus meninju kepala pria berusia 29 tahun tersebut sebelum dua orang mengusir sang striker dari pub. Ketika polisi mencarinya pada pukul 04.00, Ferguson “tergeletak di sofa, mabuk berat sekali.” Ia telanjang kecuali “topi merah muda yang diberikan seseorang kepada saya sebelumnya… Saya memakai lipstik, anting, dan sarung tangan sutra. Tidak ada yang lain.”

    Ia menambahkan: “Polisi melihat saya sekilas dan berkata: ‘Kami akan kembali nanti.’ Dan mereka memang kembali.”

    Ferguson benar-benar terancam masuk penjara akibat pertikaian itu, tetapi ia hanya dijatuhi masa percobaan satu tahun. Namun, perilakunya di luar lapangan membuat McLean, sosok legendaris di pucuk pimpinan Dundee United, murka. Klub pun secara terbuka mengonfirmasi bahwa ia telah dicoret dari skuad.

    “Saya didenda karena hal-hal konyol,” kenang Ferguson di The Overlap. “Saya membawa mobil manajer karena dia menyuruh saya mencucinya. Jadi saya biasa membawanya ke tempat cuci mobil, lalu tahu-tahu ada empat atau lima orang di dalam mobil itu berkeliling Dundee. Polisi akan menghentikan kami, itu gila. Begitulah yang kami lakukan.”

    Situasinya memburuk sedemikian rupa sehingga, setelah pertandingan melawan Motherwell ditunda, klub mengumumkan secara terbuka bahwa Ferguson tidak akan dilibatkan sekalipun laga itu tetap digelar.

    “Masalah lain terkait pelanggaran aturan klub dan penolakannya untuk menerima kode disiplin klub, yang berlaku bagi seluruh pemain, merupakan faktor utama [di balik ketidakhadirannya],” bunyi pernyataan itu. “Sampai ia memberikan jaminan kepada Dundee United bahwa ia akan mematuhi aturan tersebut, ia tidak akan dipertimbangkan untuk tampil bersama tim utama. Klub meyakini bahwa spekulasi pers mengenai masa depan Duncan Ferguson tidak membantu situasi ini. Terkait spekulasi tersebut, klub menegaskan kembali bahwa Duncan Ferguson tidak dijual.”

    Leeds United mengajukan tawaran £1 juta yang kabarnya disamai Chelsea, meskipun United menegaskan bahwa ia tidak akan dijual. Pada akhirnya, Rangers datang dengan tawaran £4 juta yang memecahkan rekor Britania Raya, dan Dundee United menerimanya.

  • Selangkah terlalu jauh

    Duncan Ferguson

    Otoritas Skotlandia mengambil keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mendakwa Ferguson atas aksinya menanduk di lapangan.

    Masa Ferguson di Ibrox berjalan buruk, dan bukan hanya karena ia menanduk McStay. Cedera hamstring menunda debutnya bersama juara bertahan Skotlandia itu. Tekanannya pun sangat besar bagi pemain berusia 21 tahun yang belum terbiasa dengan sorotan terhadap seragam biru terkenal tersebut. Gaya hidupnya yang kacau, ditambah masalah fisik, membuatnya absen dalam sebagian besar musim itu.

    "Sebagian kecil dari itu disebabkan gaya hidup saya. Saat itu saya sering cedera. Saya masih muda, punya beberapa pound di kantong, dan mengikuti Ally McCoist serta Durranty [Ian Durrant] ke mana-mana seperti anak anjing kecil," kata Ferguson kepada FourFourTwo. "Mereka sudah menjadi pemain mapan; saya cuma anak muda yang sedang belajar. Anda bisa terbawa suasana. Anda merasa sudah berhasil sebelum benar-benar membuktikannya.

    "Anda sudah berada di level tertinggi, tetapi kenyataannya saya tidak pernah tampil baik di lapangan karena tidak pernah punya kesempatan untuk melakukannya. Kondisi saya tidak pernah bugar. Mungkin kepindahan itu terjadi beberapa tahun terlalu cepat bagi saya."

    Ketika Rangers menghadapi Raith, tim yang terancam degradasi, pada April 1994, Ferguson baru mencatatkan enam penampilan di liga untuk tim asuhan Walter Smith. Rangers unggul 1-0 saat Ferguson dan McStay mulai berebut bola di luar kotak penalti tim tamu. Ketika wasit meniup peluit untuk memberikan tendangan bebas kepada Raith, ia memalingkan wajah sehingga tidak melihat Ferguson menanduk wajah McStay dengan keras.

    Meski ada darah dan protes, Ferguson tetap berada di lapangan dan mencetak gol pertamanya untuk Rangers pada awal babak kedua. Ia mendapat kartu kuning karena merayakan gol secara berlebihan.

    Insiden tandukan itu menjadi pemberitaan luas di media dan tabloid pada hari-hari berikutnya. “Dasar sinting,” bunyi salah satu judul berita.

    Meski McStay maupun Raith tidak mengajukan pengaduan, jaksa penuntut memutuskan untuk mendakwa Ferguson, yang masih berada dalam masa percobaan. Asosiasi Sepak Bola Skotlandia kemudian mengumumkan bahwa ia akan dijatuhi skorsing 12 pertandingan, hukuman terberat yang pernah diberikan untuk satu insiden.

    Manajer Rangers, Smith, geram. "Kami tidak dimintai keterangan setelah kejadian itu," katanya kepada The Scotsman. "Itu insiden yang sama sekali tidak dianggap serius saat pertandingan. Wasit membiarkan permainan berlanjut, tidak mengambil tindakan apa pun. Lalu masalahnya membesar dan berakhir dengan Duncan dibawa ke pengadilan. Menurut saya, itu salah satu hal paling konyol. Hal seperti itu terjadi dalam pertandingan sepak bola di mana-mana."

    Everton menawarkan jalan keluar, dan Smith mengatakan kepada penyerang itu bahwa pindah adalah pilihan terbaik. "Dia harus pergi," kata sang manajer.

    "Saya menangis tersedu-sedu ketika dia mengatakannya," kenang Ferguson. "Saya telah mengecewakannya. Dia bilang saya akan kembali setelah masa peminjaman, dan saya yakin saat itu dia sungguh-sungguh. Namun, saya menangis. Saya telah gagal. Saya semakin banyak minum alkohol. Saya kehilangan kendali."

  • Terkunci

    1995 FA Cup Final Everton v Manchester United
    Hulton Archive

    Meski Everton telah berupaya, Ferguson tetap harus menjalani 44 hari dari hukuman penjara tiga bulannya.

    Ferguson bergabung dengan Everton sebagai pemain pinjaman saat Mike Walker menjadi pelatih, tetapi ia baru benar-benar bersinar di bawah Joe Royle. Ia mengantarkan Everton menang 2-0 dalam laga pertama Royle melawan Liverpool yang diperkuat Ian Rush, Robbie Fowler, John Barnes, dan Steve McManaman.

    Yang mengejutkan, Ferguson tertangkap mengemudi dalam keadaan mabuk hanya beberapa hari sebelumnya. "Saya sendirian. Di tengah pusat kota. Sabtu malam. Apa yang Anda lakukan? Saya pergi minum, bodohnya. Kami punya pertandingan melawan Liverpool pada hari Senin, dan saya malah keluar pada Sabtu malam. Gila... Saya berada di kantor polisi pukul 03.00 pada hari Minggu. Senin melawan Liverpool. Penyerang andalannya ada di tahanan," katanya.

    Everton kemudian menjuarai Piala FA pada 1995 setelah mengalahkan Manchester United 1-0 di Wembley. Pada bulan yang sama, Ferguson dijatuhi hukuman penjara tiga bulan karena menanduk McStay.

    McStay, yang saat itu sudah dilepas Raith, telah berpindah-pindah klub dan menyebut pekerjaannya di pengadilan sebagai "tukang cat dan dekorasi". Ia bersaksi bahwa insiden itu merupakan "benturan kepala" yang tidak disengaja, bukan serangan yang disengaja, sampai-sampai hakim memperingatkannya bahwa ia bisa didakwa memberikan kesaksian palsu berdasarkan pernyataannya sebelumnya kepada polisi.

    McStay kemudian mengatakan kepada The Scotsman: "Dalam salah satu foto, Anda bisa melihat rambut saya terlempar ke belakang. Dan orang-orang bilang dia tidak menyentuh saya!... Saya langsung tumbang. Saya diperlakukan seperti orang yang sudah tidak berguna, padahal itu bukan kesalahan saya."

    Ia menambahkan: "Tidak ada yang tahu saya mengalami [depresi]. Tidak ada yang benar-benar tahu selain istri saya. Saya minum obat selama 18 tahun. Itu mengubah saya, begitulah. Saya tidak menyalahkan tandukan itu. Banyak hal terjadi dalam hidup. Saya juga bercerai. Saya berhenti bermain sepakbola pada saat yang sama. Semuanya terjadi begitu saja. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak sanggup Anda hadapi. Namun, saya kehilangan sebagian keyakinan dan harapan. Saya tidak sanggup menghadapi kenyataan bahwa saya tidak lagi berada di Raith Rovers."

    Dalam sebuah podcast bertahun-tahun kemudian, Ferguson menganggap insiden itu tidak serius. "Itu insiden sepele. Saya katakan terus terang. Saya tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Saya hanya menyerempetnya. Kalau saya memang memukulnya, saya pasti memukulnya. Pertandingan berlanjut. Kami berdua terus bermain. Saya mencetak gol dalam pertandingan itu!" katanya.

    Ferguson mengajukan banding atas hukumannya dan memulai musim 1995-96 bersama Everton, tetapi pada Oktober ia diperintahkan kembali ke Skotlandia untuk menjalani hukuman. "Saya sedih. Saya khawatir. Saya takut. Tentu saja," katanya kepada BBC Sport. "Namun, saya juga sedikit penasaran ingin melihat seperti apa penjara. Karena saya masih muda dan bodoh.

    "Anda pernah menonton film, bukan? Anda pernah menonton film tentang penjara dan berpikir, seperti apa rasanya berada di dalam sana? Jadi, ada sedikit perasaan seperti itu, mungkin bukan kegembiraan, tetapi saya tentu penasaran dengan apa yang sebenarnya akan terjadi di sana."

    Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Pada malam pertama, Ferguson "menyadari tempat itu seperti neraka". "Saya duduk di ujung tempat tidur itu. Segalanya bergema. Mereka berteriak kepada Anda. 'Besok pagi kamu akan disayat.' Begitulah yang terjadi," jelasnya

    "Mereka tahu persis di mana Anda berada. Seolah-olah mereka mengincar saya. Anda sangat ketakutan. Anda harus menghadapi itu pada pagi harinya. Saya sama sekali tidak tidur sepanjang malam. Saya ketakutan. Pagi nanti saya akan keluar ke selasar ini dan Anda berpikir seseorang akan menusukkan pisau kepada Anda.

    "Anda pikir diri Anda sudah dewasa, bukan? Saya pikir saya sudah dewasa. Saya pikir semuanya sudah terkendali. Ternyata saya masih seperti anak kecil."

    Ferguson menganggap kurangnya dukungan dari SFA sebagai pengkhianatan. Ia merasa kepala eksekutif Jim Farry telah memengaruhi penanganan kasusnya dengan menjatuhkan larangan bermain yang begitu berat, yang kemudian dibatalkan. Namun, dalam diri pelatih Everton, Royle, ia menemukan sosok yang bersimpati dan memahami dirinya serta datang menjenguknya di penjara Skotlandia yang terkenal itu.

    "Kami semua tercengang dan sulit percaya bahwa, dalam masyarakat yang tampaknya berupaya agar orang-orang tidak masuk penjara, kami justru memenjarakan seorang pemuda yang memiliki pekerjaan baik dan tidak membahayakan masyarakat," kata Royle tentang hukuman itu. "Siapa pun yang mengenalnya akan mengatakan bahwa dia pemuda yang sangat menyenangkan. Dia sama sekali bukan orang jahat. Dia terkadang melakukan hal bodoh, tetapi itu lebih karena ketidakdewasaannya. Setiap pekan kita semua melihat kejadian di lapangan sepakbola yang jauh lebih buruk daripada perbuatan yang kini membuat Duncan dipenjara bersama para penjahat kelas berat."

    Ketua Everton Peter Johnson menulis surat kepada pengadilan untuk mendukung banding sang pemain, dengan menyebutnya sebagai "salah satu pemain paling populer yang pernah mengenakan seragam Everton".

  • Kembalinya sang pahlawan

    Everton's Duncan Ferguson celebreates (w
    AFP

    Suporter Everton berbondong-bondong menyambut Ferguson kembali setelah ia menjalani masa yang mengerikan di penjara.

    Pada 8 Desember 1995, lebih dari 10.000 penggemar datang menyaksikan pertandingan antara tim cadangan Everton dan Newcastle. Diiringi grup musik bagpipe, mereka menyambut Ferguson bak pahlawan saat ia kembali ke Merseyside setelah menjalani hukuman penjara. Ferguson membalas sambutan itu dengan dua gol dan satu assist dalam kemenangan 5-0.

    Beberapa hari kemudian, ia kembali tampil di Premier League sebagai pemain pengganti saat menghadapi West Ham dan Newcastle. Ia mengakhiri musim itu dengan lima gol liga.

    Meski telah bebas, dampak dari hukuman tersebut belum berakhir. SFA berupaya memberlakukan larangan bertanding awal mereka selama 12 laga, di luar 44 hari yang baru saja dijalani Ferguson di Barlinnie. Ferguson dan Everton menggugat langkah itu di pengadilan. Ferguson menganggap sikap SFA didasari dendam dan menolak bermain lagi untuk Skotlandia, setelah hanya mencatatkan delapan penampilan bersama tim senior.

    “Jadi, pada dasarnya begini yang terjadi: Saya masuk penjara, ya? Saya menjalani tujuh minggu atau tiga bulan itu. Saya melewatkan sejumlah pertandingan. Setelah keluar, SFA meminta saya menjalani larangan bertanding 12 laga lagi di luar hukuman yang sudah saya jalani,” kenangnya. “Bagi mereka, itu tidak pernah cukup. Jadi saya harus ke pengadilan untuk memperjuangkan kasus saya dan berkata: ‘Dengar, ini seperti dihukum dua kali untuk perkara yang sama,’ atau apa pun istilahnya. Saya sudah masuk penjara, menjalani hukuman di sana, melewatkan banyak pertandingan, dan mereka ingin saya menjalani larangan 12 laga lagi. Jadi, saya memenangkan kasus itu. Saya tidak pernah menjalani larangan bertanding dari mereka.”

    Banyak yang menyerukan agar Ferguson kembali ke skuad Skotlandia di bawah Craig Brown dan kemudian Smith, mantan pelatih Rangers. Namun, karena ia sendiri “keras kepala”, Ferguson tidak pernah mempertimbangkannya kembali, sesuatu yang sangat ia sesali: “Saya seharusnya bermain 200 kali untuk Skotlandia, tahu? Mereka meminta saya kembali setiap tahun selama 14 tahun. Mereka meminta saya setiap tahun sampai saya berusia 34 tahun.”

    Meski penyerang itu menemukan kestabilan dan mendapat banyak dukungan di Everton, dengan mencatatkan lebih dari 270 penampilan dalam dua periode di Goodison Park, kecenderungannya untuk bertindak kasar tetap ada. Ia selalu mudah tersulut dan siap melayangkan pukulan serta tendangan kepada lawan. Ketika mengakhiri karier, ia telah delapan kali diusir dari lapangan di kasta tertinggi sepakbola Inggris, rekor terbanyak bersama dalam sejarah liga. Dengan enam kartu merah langsung, ia memegang rekor tunggal.

    “Para penggemar menerima saya,” katanya kepada BBC Sport. “Tidak pernah ada masalah di luar lapangan, selain pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk. Klub membutuhkan seseorang seperti saya. Tim saat itu tidak terlalu bagus. Mereka punya tradisi bagus dengan penyerang bernomor punggung sembilan bertubuh besar asal Skotlandia. Saya cocok dengan sosok itu.”

    “Saya agresif. Para penggemar menyukainya. Mereka menginginkan seseorang yang mau berjuang keras untuk mereka. Sejak itu, segalanya berubah bagi saya. Anda menghadapi Liverpool, Man United, Chelsea, Arsenal, dan Tottenham. Anda menghadapi tim-tim tangguh. Itu membuat saya menampilkan kemampuan terbaik.”

    Namun, Ferguson bukan hanya soal agresivitas. Ia adalah pencetak gol produktif dan disegani yang kerap merepotkan tim-tim seperti Manchester United. Ia mencetak total tujuh gol ke gawang tim asuhan Sir Alex Ferguson itu dan juga membobol gawang rival sekota Everton, Liverpool, selama bertahun-tahun berkarier di Merseyside.

  • Menegakkan keadilan

    Everton FC v Southampton FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Ferguson menggagalkan dua upaya terpisah untuk membobol rumahnya, membuat para pelaku masuk rumah sakit sebelum mendekam di penjara

    Setelah dua tahun bersama Newcastle, yang bersamanya ia mencapai satu lagi final Piala FA, Ferguson kembali ke Everton pada musim panas 2000 untuk bereuni dengan Smith, mantan pelatihnya di Rangers. Pada Januari berikutnya, Ferguson sedang bersantai di rumah yang ia tinggali bersama istri dan putrinya yang masih kecil ketika ia mendengar keributan yang tidak biasa. Saat itu pukul satu dini hari. Pria berusia 29 tahun itu sedang berbaring tanpa mengenakan baju di sofa, lalu bangkit untuk memeriksanya.

    Seperti kucing yang mengamati mangsanya bermain-main tanpa menyadari bahaya, Ferguson mengaku tetap tenang. Namun, begitu penyusup pertama masuk ke rumahnya, ia langsung menerkam.

    “Saya maju dan sama sekali tidak memberi mereka kesempatan. Mereka tidak tahu apa yang menimpa mereka,” kenangnya kemudian tentang kejadian itu, ketika pencuri kedua melarikan diri.

    “Istri saya berada di lantai atas bersama bayi kami yang berusia tiga bulan. Saat itu pukul satu dini hari, dia berteriak dari jendela. Dia mendengar suara ‘duk, duk, duk’ dan berteriak: ‘Kau bisa membunuhnya, sialan, berhenti!’ Tapi saat itu pikiran Anda sudah tertutup amarah. Lalu Anda melihat ke bawah dan berpikir: ‘Ya Tuhan.’”

    Ferguson menghajar salah satu pencuri begitu parah hingga ia harus melakukan resusitasi jantung paru sampai ambulans dan polisi tiba. “Saya menghajarnya habis-habisan, sungguh,” katanya dalam podcast Tony Bellew. “Saya terus menyerangnya sampai saya pikir saya telah membunuhnya, sungguh. Setelah itu saya harus mencoba menyadarkannya. Jadi, dari menghajar orang itu, Anda beralih menjadi menolongnya. Semua terjadi dalam hitungan detik.”

    Ferguson menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekan setimnya di ruang ganti Everton dan ditanya, ‘Kapan kamu berhenti memukul mereka?’ Ferguson menjawab: “Ya, ketika mereka berhenti bergerak.” Pencuri itu, Barry Dawson, harus menjalani perawatan selama tiga hari di rumah sakit. Ia dan rekannya dalam kejahatan tersebut, Michael Pratt, masing-masing dijatuhi hukuman 15 bulan penjara.

    Sekitar dua tahun kemudian, pada suatu malam di bulan Januari pukul delapan, Ferguson hendak menggunakan ruang olahraga pribadinya ketika ia berpapasan dengan pencuri lain yang telah membobol rumahnya di Formby. Ferguson memukulnya dan bergulat dengannya hingga jatuh ke lantai, tetapi pelaku itu kemudian mencoba memukulnya dengan botol vodka.

    “Saya merunduk, lalu melayangkan pukulan dan mengenainya di sisi wajah,” kata Ferguson kepada polisi. “Tubuh saya ikut terbawa gerakan itu sehingga saya jatuh menimpanya dan kami berdua terjatuh ke lantai. Dia berhenti meronta, sementara lutut saya cedera dan napas saya tersengal.”

    Akibat perkelahian itu, Carl Bishop, 37 tahun, mengalami patah rahang dan kehilangan tiga gigi sehingga harus dirawat selama dua hari di rumah sakit. Meski Bishop dinyatakan bersalah, ia menuduh Ferguson menyerangnya, sehingga Kepolisian Merseyside membuka penyelidikan baru. Ferguson, pria asal Skotlandia itu, segera dibebaskan dari semua tuduhan karena pihak berwenang mengakui bahwa ia sedang melindungi rumah dan keluarganya. Mereka menilai “tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakannya tidak wajar”. Sementara itu, Bishop dijatuhi hukuman empat tahun penjara.

    Beberapa tahun kemudian, Ferguson gantung sepatu dan menjadi pelatih. Ia dua kali menjabat sebagai pelatih sementara Everton sebelum menangani Forest Green Rovers dan Inverness. Baru-baru ini, ia ditunjuk sebagai pelatih klub Irlandia Utara, Glentoran.

    Kami berharap tindakan impulsif dan agresifnya sudah menjadi bagian dari masa lalu, tetapi semua itu belum dilupakan. Pada akhirnya, sifat-sifat yang berusaha diredam oleh sistem hukum justru membuat Ferguson bak dewa di Merseyside. Meski berulang kali berurusan dengan hukum di tanah kelahirannya, di mata pendukung Everton ia adalah antihero sejati yang memberikan segalanya untuk seragam klub. Ia berjuang untuk menang di lapangan dengan keganasan yang sama seperti saat mempertahankan rumahnya.

    Ia pensiun dengan rekor kartu merah terbanyak di Liga Primer dan reputasi sebagai penyerang target yang paling ditakuti pada generasinya. Namun, pemuda ketakutan yang pernah masuk ke penjara Barlinnie yang terkenal buruk itu keluar sebagai pria dengan kesetiaan luar biasa. Ia menjadi momok bagi para bek maupun pencuri yang bernasib sial. Namun, bagi banyak penggemar, terutama pendukung setia Everton, pria yang akrab dijuluki ‘Duncan Disorderly’ itu adalah bagian dari mereka.