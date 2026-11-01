Tanda-tanda peringatan sudah terlihat bahkan sebelum Ferguson bergabung dengan Rangers dari Dundee United lewat transfer yang memecahkan rekor Britania Raya.

Bergabung sejak masih bersekolah, ia menjuarai Piala Pemuda Skotlandia bersama klub asal Tannadice itu. Ia baru berusia 18 tahun ketika Jim McLean memasukkannya dari bangku cadangan untuk menjalani debut dalam kemenangan 2-1 atas Rangers di Ibrox pada 1990. Potensinya jelas terlihat, tetapi striker muda itu lebih dari sekali berselisih dengan McLean, sosok ikonis yang menjabat sebagai ketua sekaligus manajer. Ferguson begitu sering didenda hingga mengeluh bahwa ia “selalu kehabisan uang, saya tak punya apa-apa.”

Di tengah sedikitnya kesempatan bermain pada musim itu, penyerang jangkung tersebut mencetak gol kemenangan atas St Johnstone yang mengantar United ke final Piala Skotlandia, tempat mereka kalah dari Motherwell. Musim berikutnya, Ferguson mengukuhkan tempatnya di susunan pemain inti.

“Dia pemuda bertubuh besar yang jujur, naif, dan belum dewasa,” kata rekan setimnya, Maurice Malpas, kepada The Courier. “Di lapangan, dia pemain yang Anda inginkan berada di tim Anda. Dia cepat, ingin berbalik, dan ingin berlari. Dia melakukan beberapa hal bodoh, tetapi dia belum dewasa dan tidak pernah benar-benar menjadi dewasa.”

Pada usia 18 tahun, Ferguson mengalami patah jari kaki setelah menendang pintu toilet karena marah seusai perkelahian terkait seorang perempuan di sebuah pub di Dundee. Pihak lainnya, yang jauh lebih pendek daripada Ferguson, mengatakan bahwa ia menanduk Ferguson sebelum pesepakbola itu sempat bangkit dari kursi barnya. Ia menjelaskan kepada The Courier: “Saya menanduknya... Saya tidak akan menunggu sampai dia berdiri tegak.”

Pada Februari 1991, Ferguson menerima vonis bersalah pertamanya. Ia didenda £100 karena menanduk seorang polisi di Stirling, ditambah £25 karena mengganggu ketertiban umum. Ketika vonis bersalah keduanya dijatuhkan, berupa denda £200 karena meninju dan menendang seorang tukang pos berusia 19 tahun yang menggunakan kruk dalam antrean taksi di Stirling, ia sudah mulai dikenal sebagai pencetak gol produktif di kasta tertinggi.

“Saya tidak ingat dia memakai kruk. Dia sempat mengayunkan tangan ke arah saya. Saya memang bodoh,” kata Ferguson kepada BBC Sport mengenai insiden kedua itu. Di pengadilan, korban membantah tuduhan bahwa ia telah memancing reaksi Ferguson, tetapi mengakui bahwa ia mungkin menyebut pacar pesepakbola itu “perempuan murahan”.

Ketika polisi tiba di pangkalan taksi dan mendapati Ferguson berdiri di atas tukang pos yang terluka itu sambil menendang dan meninjunya, ia berkata kepada mereka, “Saya melakukannya, tetapi dia terus mengoceh.” Di pengadilan, ia mengatakan: “Saya meninju wajahnya karena saya pikir dia akan memukul pacar saya, lalu saya. Saya memukulnya dan kami berdua jatuh. Setelah bangkit, saya menendang tulang rusuknya.”

Ketika ditanya mengapa ia tidak pergi saat pria itu terbaring di tanah, ia menjawab: “Saya menendangnya agar dia tetap tergeletak. Saya tidak pernah pergi begitu saja seumur hidup saya.” Jika menilik ke belakang, apakah ia akan bertindak berbeda? “Saya akan melakukan hal yang sama lagi,” katanya.

Hanya beberapa bulan setelah putusan itu, Ferguson kembali dinyatakan bersalah untuk ketiga kalinya. Pada November 1992, seusai acara penghargaan Pemain Terbaik Tahun Ini, ia memasuki bar sebuah hotel di desa nelayan Anstruther yang tenang. Menurut kesaksian staf bar di pengadilan, ia mengenakan sarung tangan sutra wanita, anting jepit, dan bunga di belakang telinganya.

Menurut laporan, Ferguson sedang membelikan minuman untuk orang-orang di bar ketika seorang nelayan mulai mengusiknya, hingga akhirnya berkata: “Akan kuberi kau...” Namun, sebelum ia sempat mengucapkan kata “masalah”, Ferguson sudah menyerangnya. Ia kemudian mengenang: “Saat dia hendak bangkit dari kursi bar, saya merasakan apa yang akan terjadi dan tidak menunggu. Buk. Pria itu terjatuh dari kursinya dan kekacauan pun pecah. Rasanya seperti di Wild West.”

Di pengadilan terungkap bahwa Ferguson, yang saat itu berusia 20 tahun, terus meninju kepala pria berusia 29 tahun tersebut sebelum dua orang mengusir sang striker dari pub. Ketika polisi mencarinya pada pukul 04.00, Ferguson “tergeletak di sofa, mabuk berat sekali.” Ia telanjang kecuali “topi merah muda yang diberikan seseorang kepada saya sebelumnya… Saya memakai lipstik, anting, dan sarung tangan sutra. Tidak ada yang lain.”

Ia menambahkan: “Polisi melihat saya sekilas dan berkata: ‘Kami akan kembali nanti.’ Dan mereka memang kembali.”

Ferguson benar-benar terancam masuk penjara akibat pertikaian itu, tetapi ia hanya dijatuhi masa percobaan satu tahun. Namun, perilakunya di luar lapangan membuat McLean, sosok legendaris di pucuk pimpinan Dundee United, murka. Klub pun secara terbuka mengonfirmasi bahwa ia telah dicoret dari skuad.

“Saya didenda karena hal-hal konyol,” kenang Ferguson di The Overlap. “Saya membawa mobil manajer karena dia menyuruh saya mencucinya. Jadi saya biasa membawanya ke tempat cuci mobil, lalu tahu-tahu ada empat atau lima orang di dalam mobil itu berkeliling Dundee. Polisi akan menghentikan kami, itu gila. Begitulah yang kami lakukan.”

Situasinya memburuk sedemikian rupa sehingga, setelah pertandingan melawan Motherwell ditunda, klub mengumumkan secara terbuka bahwa Ferguson tidak akan dilibatkan sekalipun laga itu tetap digelar.

“Masalah lain terkait pelanggaran aturan klub dan penolakannya untuk menerima kode disiplin klub, yang berlaku bagi seluruh pemain, merupakan faktor utama [di balik ketidakhadirannya],” bunyi pernyataan itu. “Sampai ia memberikan jaminan kepada Dundee United bahwa ia akan mematuhi aturan tersebut, ia tidak akan dipertimbangkan untuk tampil bersama tim utama. Klub meyakini bahwa spekulasi pers mengenai masa depan Duncan Ferguson tidak membantu situasi ini. Terkait spekulasi tersebut, klub menegaskan kembali bahwa Duncan Ferguson tidak dijual.”

Leeds United mengajukan tawaran £1 juta yang kabarnya disamai Chelsea, meskipun United menegaskan bahwa ia tidak akan dijual. Pada akhirnya, Rangers datang dengan tawaran £4 juta yang memecahkan rekor Britania Raya, dan Dundee United menerimanya.