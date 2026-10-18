Jauh sebelum otoritas Belanda, Prancis, dan Belgia menangkapnya dalam sebuah operasi penggerebekan besar-besaran; sebelum ia membanggakan penguasaannya atas kokain dalam jumlah sangat besar dan uang dalam jumlah mencengangkan melalui pesan terenkripsi; sebelum rumahnya diserang dengan granat dan peluru; sebelum kecanduan judi dan utang menguasai hidupnya, Ronnie Stam adalah bintang lokal di Breda.

Lahir di kota Noord-Brabant itu, yang hanya berjarak singkat dengan mobil dari perbatasan Belgia, bek dengan tekel keras tersebut pertama kali bergabung dengan akademi muda NAC pada usia delapan tahun, sebelum direkrut Feyenoord beberapa tahun kemudian. Setelah meniti jenjang tim muda di klub dan tim nasional, ia kembali ke NAC dan menjalani debutnya di Eredivisie pada usia 18 tahun dalam kemenangan 4-0 atas AZ pada Mei 2003.

Selama enam musim bersama klub tersebut, kegigihan Stam di sisi kanan membuatnya menjadi idola suporter. Namun, salah satu momen paling berkesan barangkali adalah golnya yang luar biasa dan tak terduga saat ia bergerak dari posisi bek kiri ke tengah lalu melepaskan tembakan jarak jauh dalam kekalahan 4-2 dari Heracles pada 2006. Penampilannya yang konsisten mengantarkannya ke Twente asuhan Steve McClaren melalui transfer senilai €2,5 juta pada musim panas 2008.

Karier Stam mencapai level baru di Enschede. Pada musim pertamanya, Twente finis di atas Ajax dan PSV di klasemen Eredivisie, tetapi berada di posisi kedua di bawah AZ asuhan Louis van Gaal. Klub-klub Premier League mulai menunjukkan minat, tetapi Stam bertahan untuk membantu Twente mengukir sejarah. Pada pertandingan terakhir musim 2009/10, Twente mengalahkan NAC untuk memastikan gelar Eredivisie pertamanya, finis hanya satu poin di atas Ajax asuhan Martin Jol. Seusai pertandingan di Breda, para pendukung NAC memberikan tepuk tangan sambil berdiri untuk Stam saat ia berjalan mengelilingi lapangan yang sudah kosong sembari membalas tepuk tangan mereka.

Menginginkan tantangan baru, ia berpeluang bergabung dengan Ajax sebagai pengganti Gregory van der Wiel, sampai transfer Van der Wiel ke Bayern Munich gagal terwujud. Stam pun pindah ke klub Premier League, Wigan. Kepindahan itu tidak mudah karena Twente menuntut Stam melepaskan haknya atas persentase biaya transfer yang telah disepakati dalam kontrak. Ia menolak, menempuh jalur hukum, dan menang. Klub tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Arnhem, tetapi kembali kalah, sehingga Stam tetap menerima €150.000.

Di Wigan, Stam menghabiskan tiga musim bersama tim asuhan Martinez yang ambisius dan mengutamakan serangan, dengan rekan-rekan seperti Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa, dan Arouna Kone. "Ronnie adalah pemain yang benar-benar berasal dari sekolah sepakbola Belanda. Secara teknik dan taktik, ia salah satu pemain yang lebih baik di sini," kata Martinez tentang dirinya pada 2010, seraya menyerukan agar Stam diberi kesempatan di tim nasional. "Ia berani memainkan bola dan, sebagai gelandang kanan, mencatatkan umpan silang terbanyak di seluruh skuad."

Meski Wigan kerap berada di ambang degradasi, finis di posisi ke-16 dan ke-15 sebelum akhirnya terdegradasi pada 2013, salah satu momen terbesar mereka terjadi di Wembley pada musim terakhir yang penuh gejolak itu. Gol Ben Watson pada menit-menit akhir final Piala FA membuat Wigan secara mengejutkan mengalahkan tim yang diperkuat pemain seperti Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva, dan Yaya Toure untuk meraih trofi besar pertama dalam sejarah klub, meski Stam absen karena cedera.

Setelah Wigan terdegradasi, ia pindah ke klub Belgia, Standard Liege, untuk menjalani periode dua tahun yang penuh gejolak, yang kelak ia gambarkan sebagai "sarang tawon". Demi mencari tempat berlabuh yang lebih tenang, ia pulang untuk membantu upaya NAC promosi kembali ke Eredivisie pada musim 2015/16.

Stam berperan penting saat klub kota kelahirannya mencapai babak play-off, tetapi kekalahan dari Willem II di final membuat NAC harus menunggu satu tahun lagi untuk kembali ke kasta tertinggi. Namun, bagi Stam, itu menjadi akhir kariernya karena masalah pinggul kronis memaksanya pensiun pada usia 32 tahun.

"Saat masih kecil, saya punya banyak mimpi. Semuanya telah terwujud," katanya. "Saya bermain di level tertinggi, memenangi trofi, dan mendapatkan transfer-transfer besar. Mimpi terakhir saya adalah kembali ke NAC. Itu terwujud tahun lalu. Saya sungguh sangat menikmatinya. Luar biasa bisa bermain di Breda di hadapan para pendukung saya sendiri.

"Saya lahir dengan kondisi pinggul yang buruk dan belakangan ini masalahnya semakin mengganggu saya. Para dokter mengatakan bahwa jika saya tidak perlu lagi bermain, saya harus berhenti. Saya jelas masih bisa bersaing di level tertinggi, tetapi saya juga merasa harus bekerja semakin keras untuk mempertahankan level itu. Tubuh saya mulai melawan. Itulah sebabnya saya mengambil keputusan ini."

Saat itu, orang tua Stam telah dicurigai melakukan pencucian uang setelah polisi menemukan uang tunai €40.000 di dalam tas-tas yang disimpan di belakang mesin cuci mereka. Polisi juga menemukan sebuah BMW X5 senilai €50.000 yang dibeli secara tunai, meski kedua orang tuanya hidup dari tunjangan pemerintah. Mereka menyatakan uang itu diberikan oleh Stam saat ia masih menerima gaji besar dari sepakbola, dan mereka dibebaskan dari semua tuduhan.