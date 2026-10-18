Stam, bersama Rudi, dinyatakan memiliki "peran menentukan dan mengoordinasikan" dalam penyelundupan 2.217 kilogram narkoba dari Amerika Selatan dan pencucian uang sebesar €2,6 juta antara 2020 dan 2021. Mereka juga dituduh bersiap mengekspor 5 kg kokain dan 5 kg MDMA ke Paris pada 2023.
Stam awalnya menolak menghadiri persidangan. Ia membantah seluruh keterlibatannya dan meminta dibebaskan sambil menunggu persidangan, tetapi hakim menolak permohonannya sehingga ia tetap ditahan.
"Kedua putra saya bermain sepakbola di level tinggi dan mereka akan segera menunjukkan kemampuan mereka. Saya ingin hadir untuk menyaksikannya," katanya, seraya berargumen bahwa ia tidak berisiko melarikan diri. Ia juga terkejut dengan tuntutan jaksa agar ia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. "Saya bukan pemain besar di dunia narkoba. Anak-anak saya menangis karenanya. Si bungsu mengira dia tidak akan pernah melihat saya lagi, dan si sulung mengira saya akan melewatkan seluruh karier sepakbolanya," katanya.
Ia kemudian mengatakan di pengadilan bahwa hukuman yang dituntut itu "lebih berat daripada hukuman bagi penjahat narkoba terbesar, dan itu semata-mata karena kasus ini menjadi sorotan media, karena saya dulu pandai bermain sepakbola."
Pada akhirnya, Stam menyatakan bersedia berbicara, tetapi dengan syaratnya sendiri. Ia akan membahas keterlibatannya dalam persiapan perdagangan 4 kg kokain dan MDMA, asalkan ia hanya berbicara tentang dirinya sendiri dan tidak perlu menyebut nama pihak lain yang terlibat.
Ia mengakui menjadi perantara pengiriman 20 kg kokain dari Brasil ke Frankfurt pada 2020, dengan mengklaim bahwa bayarannya setara dengan satu kilogram kokain. Ia juga mengakui menjalin kontak dengan sejumlah orang di dunia narkoba. Namun, ia dengan tegas membantah menjadi pemain besar atau mengelola jalur pasokan. Ia bersikeras bahwa ia hanya 'mengiyakan' orang-orang yang mengintimidasinya karena takut. "Saya tidak pernah benar-benar mengekspor narkoba."
Namun, kasus yang diajukan jaksa tidak bertumpu pada penyitaan narkoba atau senjata. Tidak ada yang ditemukan dalam penggerebekan. Jaksa mengandalkan berkas setebal setengah meter yang dihasilkan setelah aparat penegak hukum berhasil membobol pesan terenkripsi SkyECC, serupa dengan penindakan terhadap aktivitas kriminal Quincy Promes.
Melalui data lokasi, jaksa mengaitkan empat akun dengan Stam dan menyadap aliran percakapan tanpa putus dengan Rudi yang membahas aktivitas kriminal tingkat tinggi. Pesan-pesan itu mencakup foto balok kokain bercap, nomor kontainer, dan pesan yang mengonfirmasi bahwa sejumlah kiriman sudah "tiba dengan selamat". Polisi mengatakan keduanya saling berbagi rincian tentang uang tunai, akun kripto, transfer melalui bank bawah tanah, serta membahas kondisi nilai tukar peso Amerika Selatan.
Menurut jaksa, memantau aliran uang, menentukan tempat penyimpanannya, dan mengelola akun kripto merupakan pekerjaan penuh waktu bagi Stam. Gambaran itu bertentangan dengan penjelasannya.
Ketika dihadapkan pada bukti tersebut, ia menepis pesan-pesan itu sebagai "pamer", "omong kosong", dan "gertakan" belaka, bukan pengelolaan narkoba yang sebenarnya. Ia menambahkan: "Memang bodoh saya mengikuti kemauan orang-orang itu, tetapi saya tidak ada hubungannya dengan pengiriman kokain dalam jumlah besar itu dan tidak ada hubungannya dengan pembentukan jalur pasokan. Mereka yang melakukannya, dan mereka tidak melibatkan saya.
"Tidak satu kilogram pun atau satu euro pun milik saya. Saya tidak membentuk jalur pasokan dan tidak mengelola siapa pun. Memangnya saya mampu? Satu kiriman seberat 893 kilogram saja membutuhkan investasi €7 juta. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan untuk 10 kilogram pun tidak."
Pengacaranya berargumen bahwa uang tunai yang ditemukan dalam penggeledahan polisi diperoleh secara sah dari karier sepakbola Stam yang menghasilkan banyak uang serta dari pengembalian pinjaman pribadi. "Tidak ditemukan uang, kokain, senjata api, seragam polisi, tidak ada apa-apa," katanya. "Hanya beberapa percakapan, dan itu pun tidak lengkap. Ronnie menghasilkan jutaan euro dari bermain sepakbola dan juga menerima banyak uang tunai. Ia juga pernah meminjamkan setengah juta euro, dan sebagian dikembalikan secara tunai.
"Ia bukan penjahat profesional. Ia ingin memperbaiki hidupnya. Ia memang pantas dihukum, tetapi tidak seberat itu. Anda tidak akan mendapat hukuman enam tahun hanya untuk 20 kilogram itu."
Pada 12 Agustus 2025, Pengadilan Distrik Breda menjatuhkan putusannya. Stam dibebaskan dari dua tuduhan terbesar, yakni pengiriman 893 kg dari Kosta Rika dan kiriman 600 kg pada Februari 2021, karena pengadilan menilai tidak ada cukup bukti konkret yang membuktikan keterlibatan langsungnya. Namun, para hakim menilai pembelaannya secara keseluruhan "tidak dapat dipercaya" dan menyatakan Stam bersalah mengimpor 700 kg kokain dari Cile dengan tujuan Rotterdam. Ia juga dinyatakan bersalah atas pengiriman 20 kg ke Frankfurt dan pencucian uang sebesar €2,6 juta.
"Ia dan saudaranya, Rudi, mengira mereka bisa menjalankan bisnis mereka tanpa diketahui untuk waktu yang lama dan menghasilkan banyak uang dari narkoba," kata hakim. "Ronnie, dan pada tingkat yang sedikit lebih rendah saudaranya, menjadi bagian dari perdagangan narkoba keras global."
Stam dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, sementara saudaranya, Rudi, dijatuhi hukuman tiga setengah tahun secara in absentia. Keduanya juga diperintahkan mengembalikan sekitar €3 juta keuntungan ilegal kepada negara serta membayar denda €30.000.
Setelah menggambarkan perjalanan dengan mobil tahanan dari penjara ke pengadilan sebagai "neraka", Stam memilih tetap berada di selnya di Middelburg ketika putusan diumumkan.