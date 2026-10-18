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GFX Football X Crime series - Ronnie Stam 1-1GOAL

Sepak bola diadili: Bagaimana peraih Piala FA dan juara Eredivisie Ronnie Stam akhirnya menjalani hukuman tujuh tahun penjara

Mantan bek Wigan dan Twente itu mengaku turut berperan dalam penyelundupan narkoba setelah menumpuk utang judi yang sangat besar.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Ronnie Stam punya modal untuk menjadi sosok pujaan suporter. Berawal dari kehidupan sederhana di Breda, ia menjadi bintang lokal bersama klub masa kecilnya, NAC Breda, menjuarai Eredivisie secara bersejarah bersama Twente, dan membantu tim Wigan Athletic yang tampil atraktif meraih trofi Piala FA di luar dugaan sepanjang kariernya yang cukup baik.

    Sebagai bek kanan yang piawai melakukan tekel dan sanggup naik-turun di sisi lapangan berkat stamina luar biasa, Stam menjadi ancaman lewat tendangan keras dan kemampuan umpan silangnya yang cukup baik. "Orang-orang rela membayar untuk menyaksikannya bermain," kata manajer Wigan Roberto Martinez tentang pemain Belanda yang cerdas secara taktik itu. Stam kemudian kembali ke NAC untuk ikut berjuang meraih promosi, melengkapi perjalanan kariernya sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan lokal.

    Namun, delapan tahun setelah pensiun dari sepakbola, Stam menjadi sorotan pemberitaan yang mengejutkan di Belanda dan Inggris setelah dituduh mengatur penyelundupan lebih dari 2.000 kilogram kokain ke Eropa dan pencucian uang sebesar €2,6 juta. Setahun setelah penangkapannya, ia dan saudara laki-lakinya dinyatakan bersalah, sementara mantan pesepakbola itu dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.

    Menurut pengacara Stam, kecanduan judi yang membuatnya terlilit utang besar menjadi penyebab ia terjerumus ke dunia kriminal. Kisahnya merupakan salah satu dari banyak contoh menyedihkan yang memicu kekhawatiran tentang hubungan antara sepakbola Belanda dan perdagangan narkoba.

  • Legenda lokal

    Wigan Athletic v Chelsea - Premier League
    Getty Images Sport

    Bek sayap pekerja keras, Stam menjalani karier yang patut dibanggakan dan meraih trofi yang jarang diraih bersama Twente dan Wigan.

    Jauh sebelum otoritas Belanda, Prancis, dan Belgia menangkapnya dalam sebuah operasi penggerebekan besar-besaran; sebelum ia membanggakan penguasaannya atas kokain dalam jumlah sangat besar dan uang dalam jumlah mencengangkan melalui pesan terenkripsi; sebelum rumahnya diserang dengan granat dan peluru; sebelum kecanduan judi dan utang menguasai hidupnya, Ronnie Stam adalah bintang lokal di Breda.

    Lahir di kota Noord-Brabant itu, yang hanya berjarak singkat dengan mobil dari perbatasan Belgia, bek dengan tekel keras tersebut pertama kali bergabung dengan akademi muda NAC pada usia delapan tahun, sebelum direkrut Feyenoord beberapa tahun kemudian. Setelah meniti jenjang tim muda di klub dan tim nasional, ia kembali ke NAC dan menjalani debutnya di Eredivisie pada usia 18 tahun dalam kemenangan 4-0 atas AZ pada Mei 2003.

    Selama enam musim bersama klub tersebut, kegigihan Stam di sisi kanan membuatnya menjadi idola suporter. Namun, salah satu momen paling berkesan barangkali adalah golnya yang luar biasa dan tak terduga saat ia bergerak dari posisi bek kiri ke tengah lalu melepaskan tembakan jarak jauh dalam kekalahan 4-2 dari Heracles pada 2006. Penampilannya yang konsisten mengantarkannya ke Twente asuhan Steve McClaren melalui transfer senilai €2,5 juta pada musim panas 2008.

    Karier Stam mencapai level baru di Enschede. Pada musim pertamanya, Twente finis di atas Ajax dan PSV di klasemen Eredivisie, tetapi berada di posisi kedua di bawah AZ asuhan Louis van Gaal. Klub-klub Premier League mulai menunjukkan minat, tetapi Stam bertahan untuk membantu Twente mengukir sejarah. Pada pertandingan terakhir musim 2009/10, Twente mengalahkan NAC untuk memastikan gelar Eredivisie pertamanya, finis hanya satu poin di atas Ajax asuhan Martin Jol. Seusai pertandingan di Breda, para pendukung NAC memberikan tepuk tangan sambil berdiri untuk Stam saat ia berjalan mengelilingi lapangan yang sudah kosong sembari membalas tepuk tangan mereka.

    Menginginkan tantangan baru, ia berpeluang bergabung dengan Ajax sebagai pengganti Gregory van der Wiel, sampai transfer Van der Wiel ke Bayern Munich gagal terwujud. Stam pun pindah ke klub Premier League, Wigan. Kepindahan itu tidak mudah karena Twente menuntut Stam melepaskan haknya atas persentase biaya transfer yang telah disepakati dalam kontrak. Ia menolak, menempuh jalur hukum, dan menang. Klub tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Arnhem, tetapi kembali kalah, sehingga Stam tetap menerima €150.000.

    Di Wigan, Stam menghabiskan tiga musim bersama tim asuhan Martinez yang ambisius dan mengutamakan serangan, dengan rekan-rekan seperti Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa, dan Arouna Kone. "Ronnie adalah pemain yang benar-benar berasal dari sekolah sepakbola Belanda. Secara teknik dan taktik, ia salah satu pemain yang lebih baik di sini," kata Martinez tentang dirinya pada 2010, seraya menyerukan agar Stam diberi kesempatan di tim nasional. "Ia berani memainkan bola dan, sebagai gelandang kanan, mencatatkan umpan silang terbanyak di seluruh skuad."

    Meski Wigan kerap berada di ambang degradasi, finis di posisi ke-16 dan ke-15 sebelum akhirnya terdegradasi pada 2013, salah satu momen terbesar mereka terjadi di Wembley pada musim terakhir yang penuh gejolak itu. Gol Ben Watson pada menit-menit akhir final Piala FA membuat Wigan secara mengejutkan mengalahkan tim yang diperkuat pemain seperti Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva, dan Yaya Toure untuk meraih trofi besar pertama dalam sejarah klub, meski Stam absen karena cedera.

    Setelah Wigan terdegradasi, ia pindah ke klub Belgia, Standard Liege, untuk menjalani periode dua tahun yang penuh gejolak, yang kelak ia gambarkan sebagai "sarang tawon". Demi mencari tempat berlabuh yang lebih tenang, ia pulang untuk membantu upaya NAC promosi kembali ke Eredivisie pada musim 2015/16.

    Stam berperan penting saat klub kota kelahirannya mencapai babak play-off, tetapi kekalahan dari Willem II di final membuat NAC harus menunggu satu tahun lagi untuk kembali ke kasta tertinggi. Namun, bagi Stam, itu menjadi akhir kariernya karena masalah pinggul kronis memaksanya pensiun pada usia 32 tahun.

    "Saat masih kecil, saya punya banyak mimpi. Semuanya telah terwujud," katanya. "Saya bermain di level tertinggi, memenangi trofi, dan mendapatkan transfer-transfer besar. Mimpi terakhir saya adalah kembali ke NAC. Itu terwujud tahun lalu. Saya sungguh sangat menikmatinya. Luar biasa bisa bermain di Breda di hadapan para pendukung saya sendiri.

    "Saya lahir dengan kondisi pinggul yang buruk dan belakangan ini masalahnya semakin mengganggu saya. Para dokter mengatakan bahwa jika saya tidak perlu lagi bermain, saya harus berhenti. Saya jelas masih bisa bersaing di level tertinggi, tetapi saya juga merasa harus bekerja semakin keras untuk mempertahankan level itu. Tubuh saya mulai melawan. Itulah sebabnya saya mengambil keputusan ini."

    Saat itu, orang tua Stam telah dicurigai melakukan pencucian uang setelah polisi menemukan uang tunai €40.000 di dalam tas-tas yang disimpan di belakang mesin cuci mereka. Polisi juga menemukan sebuah BMW X5 senilai €50.000 yang dibeli secara tunai, meski kedua orang tuanya hidup dari tunjangan pemerintah. Mereka menyatakan uang itu diberikan oleh Stam saat ia masih menerima gaji besar dari sepakbola, dan mereka dibebaskan dari semua tuduhan.

  • Semakin terjerumus ke dunia bawah

    Wigan Athletic v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Utang judi dan hubungan dengan tokoh-tokoh dunia kriminal berujung pada intimidasi dan membuat Stam terjerumus ke dalam kehidupan kriminal

    Stam sempat berbicara tentang rencana mengikuti kursus kepelatihan di Belgia, tetapi karier itu tak terwujud. Ketika sensasi bermain di sepakbola kasta tertinggi memudar, kemapanan finansial yang menyertainya pun ikut lenyap. Pergulatan batin dan lingkungan yang meragukan kemudian mengisi kekosongan tersebut.

    Di pengadilan terungkap bahwa kecanduan judi Stam yang parah membuatnya terlilit utang besar kepada orang-orang berbahaya. Krisis keuangannya yang kian memburuk diperparah oleh kegagalannya menagih kembali pinjaman €200.000 yang ia berikan kepada seorang teman saat membela Twente, 15 tahun sebelumnya. Dengan utang pribadi mencapai ratusan ribu euro, Stam memindahkan keluarganya ke Eindhoven untuk menghindari para penagih utang yang mengancamnya. Namun, mereka berhasil menemukannya dan intimidasi pun semakin meningkat.

    Stam mengklaim rumah tempat ia dan anak-anaknya tidur pernah ditembaki, sementara pada kesempatan lain sebuah granat dilemparkan ke rumah itu. Mereka bahkan mendatanginya di tepi lapangan saat putra Stam bermain dalam sebuah pertandingan tim muda PSV. Mereka kemudian memaksa mantan pesepakbola itu mengunduh aplikasi pesan terenkripsi agar orang-orang dari dunia kriminal tersebut bisa menghubunginya secara langsung.

    Terdesak oleh pemerasan dan khawatir akan keselamatan keluarganya, mantan bek itu mengatakan bahwa perannya berubah dari sasaran menjadi pihak yang terlibat. Ia mulai menjadi perantara pengiriman narkoba dalam jumlah besar ke pelabuhan-pelabuhan Eropa.

    Pada Juni 2024, polisi menangkap Stam di Eindhoven. Kedua orang tuanya juga ditangkap, sementara kekasihnya ditahan di Hoogstraten, Belgia. Surat perintah penangkapan juga diterbitkan untuk saudara laki-lakinya, Rudi, tetapi ia sudah menjadi buron setelah dijatuhi hukuman 54 bulan penjara pada Maret tahun itu dalam kasus besar perdagangan narkoba lainnya.

    Setelah menggeledah enam rumah dan sebuah mobil karavan di Breda, Eindhoven, dan Hoogstraten, polisi menyita uang tunai €100.000, sebuah kapal pesiar, tiga rumah, tiga kendaraan, serta enam jam tangan mewah. Peralatan kebugaran dan rincian rekening bank rahasia juga turut disita.

  • Persidangan dimulai

    Ronnie Stam NAC Breda

    Setelah menyadap pesan-pesan terenkripsi, jaksa berhasil mengaitkan Stam dan saudara laki-lakinya dengan pengiriman narkoba serta uang tunai dalam jumlah besar.

    Stam, bersama Rudi, dinyatakan memiliki "peran menentukan dan mengoordinasikan" dalam penyelundupan 2.217 kilogram narkoba dari Amerika Selatan dan pencucian uang sebesar €2,6 juta antara 2020 dan 2021. Mereka juga dituduh bersiap mengekspor 5 kg kokain dan 5 kg MDMA ke Paris pada 2023.

    Stam awalnya menolak menghadiri persidangan. Ia membantah seluruh keterlibatannya dan meminta dibebaskan sambil menunggu persidangan, tetapi hakim menolak permohonannya sehingga ia tetap ditahan.

    "Kedua putra saya bermain sepakbola di level tinggi dan mereka akan segera menunjukkan kemampuan mereka. Saya ingin hadir untuk menyaksikannya," katanya, seraya berargumen bahwa ia tidak berisiko melarikan diri. Ia juga terkejut dengan tuntutan jaksa agar ia dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. "Saya bukan pemain besar di dunia narkoba. Anak-anak saya menangis karenanya. Si bungsu mengira dia tidak akan pernah melihat saya lagi, dan si sulung mengira saya akan melewatkan seluruh karier sepakbolanya," katanya.

    Ia kemudian mengatakan di pengadilan bahwa hukuman yang dituntut itu "lebih berat daripada hukuman bagi penjahat narkoba terbesar, dan itu semata-mata karena kasus ini menjadi sorotan media, karena saya dulu pandai bermain sepakbola."

    Pada akhirnya, Stam menyatakan bersedia berbicara, tetapi dengan syaratnya sendiri. Ia akan membahas keterlibatannya dalam persiapan perdagangan 4 kg kokain dan MDMA, asalkan ia hanya berbicara tentang dirinya sendiri dan tidak perlu menyebut nama pihak lain yang terlibat.

    Ia mengakui menjadi perantara pengiriman 20 kg kokain dari Brasil ke Frankfurt pada 2020, dengan mengklaim bahwa bayarannya setara dengan satu kilogram kokain. Ia juga mengakui menjalin kontak dengan sejumlah orang di dunia narkoba. Namun, ia dengan tegas membantah menjadi pemain besar atau mengelola jalur pasokan. Ia bersikeras bahwa ia hanya 'mengiyakan' orang-orang yang mengintimidasinya karena takut. "Saya tidak pernah benar-benar mengekspor narkoba."

    Namun, kasus yang diajukan jaksa tidak bertumpu pada penyitaan narkoba atau senjata. Tidak ada yang ditemukan dalam penggerebekan. Jaksa mengandalkan berkas setebal setengah meter yang dihasilkan setelah aparat penegak hukum berhasil membobol pesan terenkripsi SkyECC, serupa dengan penindakan terhadap aktivitas kriminal Quincy Promes.

    Melalui data lokasi, jaksa mengaitkan empat akun dengan Stam dan menyadap aliran percakapan tanpa putus dengan Rudi yang membahas aktivitas kriminal tingkat tinggi. Pesan-pesan itu mencakup foto balok kokain bercap, nomor kontainer, dan pesan yang mengonfirmasi bahwa sejumlah kiriman sudah "tiba dengan selamat". Polisi mengatakan keduanya saling berbagi rincian tentang uang tunai, akun kripto, transfer melalui bank bawah tanah, serta membahas kondisi nilai tukar peso Amerika Selatan.

    Menurut jaksa, memantau aliran uang, menentukan tempat penyimpanannya, dan mengelola akun kripto merupakan pekerjaan penuh waktu bagi Stam. Gambaran itu bertentangan dengan penjelasannya.

    Ketika dihadapkan pada bukti tersebut, ia menepis pesan-pesan itu sebagai "pamer", "omong kosong", dan "gertakan" belaka, bukan pengelolaan narkoba yang sebenarnya. Ia menambahkan: "Memang bodoh saya mengikuti kemauan orang-orang itu, tetapi saya tidak ada hubungannya dengan pengiriman kokain dalam jumlah besar itu dan tidak ada hubungannya dengan pembentukan jalur pasokan. Mereka yang melakukannya, dan mereka tidak melibatkan saya.

    "Tidak satu kilogram pun atau satu euro pun milik saya. Saya tidak membentuk jalur pasokan dan tidak mengelola siapa pun. Memangnya saya mampu? Satu kiriman seberat 893 kilogram saja membutuhkan investasi €7 juta. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan untuk 10 kilogram pun tidak."

    Pengacaranya berargumen bahwa uang tunai yang ditemukan dalam penggeledahan polisi diperoleh secara sah dari karier sepakbola Stam yang menghasilkan banyak uang serta dari pengembalian pinjaman pribadi. "Tidak ditemukan uang, kokain, senjata api, seragam polisi, tidak ada apa-apa," katanya. "Hanya beberapa percakapan, dan itu pun tidak lengkap. Ronnie menghasilkan jutaan euro dari bermain sepakbola dan juga menerima banyak uang tunai. Ia juga pernah meminjamkan setengah juta euro, dan sebagian dikembalikan secara tunai.

    "Ia bukan penjahat profesional. Ia ingin memperbaiki hidupnya. Ia memang pantas dihukum, tetapi tidak seberat itu. Anda tidak akan mendapat hukuman enam tahun hanya untuk 20 kilogram itu."

    Pada 12 Agustus 2025, Pengadilan Distrik Breda menjatuhkan putusannya. Stam dibebaskan dari dua tuduhan terbesar, yakni pengiriman 893 kg dari Kosta Rika dan kiriman 600 kg pada Februari 2021, karena pengadilan menilai tidak ada cukup bukti konkret yang membuktikan keterlibatan langsungnya. Namun, para hakim menilai pembelaannya secara keseluruhan "tidak dapat dipercaya" dan menyatakan Stam bersalah mengimpor 700 kg kokain dari Cile dengan tujuan Rotterdam. Ia juga dinyatakan bersalah atas pengiriman 20 kg ke Frankfurt dan pencucian uang sebesar €2,6 juta.

    "Ia dan saudaranya, Rudi, mengira mereka bisa menjalankan bisnis mereka tanpa diketahui untuk waktu yang lama dan menghasilkan banyak uang dari narkoba," kata hakim. "Ronnie, dan pada tingkat yang sedikit lebih rendah saudaranya, menjadi bagian dari perdagangan narkoba keras global."

    Stam dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, sementara saudaranya, Rudi, dijatuhi hukuman tiga setengah tahun secara in absentia. Keduanya juga diperintahkan mengembalikan sekitar €3 juta keuntungan ilegal kepada negara serta membayar denda €30.000.

    Setelah menggambarkan perjalanan dengan mobil tahanan dari penjara ke pengadilan sebagai "neraka", Stam memilih tetap berada di selnya di Middelburg ketika putusan diumumkan.

  • Tren yang mengkhawatirkan

    FBL-RUS-CUP-DYNAMO MOSCOW-SPARTAK MOSCOW
    AFP

    Stam adalah salah satu dari sekian banyak pemain yang terseret ke dunia kejahatan bawah tanah di Belanda.

    Stam dinyatakan bersalah atas perdagangan narkoba dan pencucian uang hanya satu setengah tahun setelah Promes, mantan pemain Twente lainnya, dijatuhi hukuman enam tahun penjara atas perannya dalam penyelundupan 1.363 kg kokain. Kedua mantan pemain itu dinyatakan bersalah bersama seorang anggota keluarga masing-masing.

    Setahun sebelumnya, David Mendes da Silva, mantan rekan setim Stam di NAC Breda, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena mengimpor total 179 kg kokain dalam dua pengiriman dan menyuap seorang petugas administrasi pengiriman. Seperti dalam kasus Stam dan Promes, polisi mengungkap perannya melalui pesan terenkripsi.

    Pada Maret tahun ini, mantan pemain sayap Feyenoord Romeo Castelen dijatuhi hukuman 18 bulan penjara dan diwajibkan mengembalikan €2 juta setelah ditangkap di Bandara Schiphol, Amsterdam, dengan membawa uang tunai hampir €140.000. Ia mengatakan hendak membeli jam tangan di China, tempat ia bermain, bahwa uang itu merupakan bonus, dan bahwa ia mendapat penghasilan tambahan sebagai penata rambut. Namun, penyelidik meyakini ia berniat mencuci uang tersebut bersama seorang direktur klub sepakbola di China.

    Ada pula kasus yang lebih kelam. Pada 2019, mantan bek kanan Volendam dan Royal Antwerp Kelvin Maynard ditembak hingga tewas, diduga akibat perseteruan terkait 400 kg kokain. Hubungan antara pemain profesional dan dunia kriminal kemungkinan lebih dalam daripada yang diketahui pihak berwenang. Para terdakwa dalam sebuah persidangan besar kasus narkoba bahkan datang ke pengadilan dengan mobil milik pemain Ajax, Mohamed Ihattaren, dan De Telegraaf melaporkan bahwa kendaraan itu kemudian dibakar hingga hangus.

    Hubungan lain yang tak biasa dengan pemain aktif juga telah dilaporkan, mengisyaratkan tumbuhnya budaya yang mengkhawatirkan di sekitar sepakbola. Menjelaskan bagaimana para pemain terjerumus, Evgeniy Levchenko, ketua serikat pemain Belanda dan mantan gelandang Groningen, mengatakan kepada BNDeStem: “Sebagian pemain terseret: ‘Boleh pinjam mobilmu sebentar?’ Lalu mereka menggunakan mobil itu untuk melakukan kejahatan. Atau mereka bertanya: ‘Kamu sering bepergian, jadi bisakah kamu membawakan jam tangan mahal itu untuk saya [dari negara lain]? Saya akan membayar dengan baik.’

    “Sebagian tidak memikirkan konsekuensinya dan menyerah pada godaan. Tanpa mereka sadari, mereka sudah terjebak. Namun, ada juga pemain yang secara sadar memilih terjun ke dunia kejahatan, misalnya dengan berinvestasi dalam bisnis narkoba dan terlibat pengaturan pertandingan. Dalam semua kasus, kenyataannya mereka tidak akan pernah bisa keluar.”

    Ia menambahkan: “Pesepakbola profesional yang berasal dari lingkungan dengan kondisi sosial yang kurang beruntung terkadang memiliki teman-teman yang salah sejak kecil. Anda tidak bisa melarang mereka bergaul dengan teman-teman itu. Namun, batasnya menjadi sangat tipis. Di sisi lain, ada juga banyak pesepakbola yang memiliki teman masa kecil atau anggota keluarga yang terlibat hal buruk, tetapi tidak menjadi penjahat.”

    Mantan detektif Amsterdam Arno van Leeuwen menyoroti perlunya tindakan dari badan pengelola sepakbola Belanda dan jaksa penuntut. Ia mengatakan kepada De Gelderlander: “Ini bukan lagi insiden yang berdiri sendiri; ini mulai menjadi masalah sistemis. Jadi, mengapa klub-klub dan KNVB tidak benar-benar melakukan sesuatu untuk mencegahnya?”

    Ia menambahkan bahwa sistem hukum seharusnya “memprioritaskan penanganan beberapa kasus yang melibatkan pesepakbola profesional itu. Bagaimanapun, mereka adalah panutan; anak-anak muda mengagumi mereka. Bergaul dengan penjahat tidak boleh dianggap normal. Tunjukkan bahwa Anda tidak menoleransi hal ini.”

    Bagi banyak pemuda, karier di sepakbola menawarkan kesempatan langka untuk keluar dari kehidupan yang sulit. Namun, daftar nama yang terus bertambah dan dikaitkan dengan kegiatan kriminal menunjukkan bahwa sebagian dari mereka tidak pernah benar-benar lepas dari lingkungan bermasalah tersebut. Dalam kasus Stam, anak yang bergabung dengan tim junior NAC pada usia delapan tahun dan kemudian menjadi juara Eredivisie serta Piala FA itu pada akhirnya terbukti sama rentannya terhadap daya tarik dunia kriminal seperti mereka yang berasal dari lapisan masyarakat termiskin.

    Saat Stam mulai menjalani hukuman tujuh tahun penjara sementara saudaranya, Rudi, masih menjadi buron, kisahnya menjadi contoh pahit tentang betapa mudahnya seseorang terjerumus ke dalam lingkaran kehancuran.