Stam, bersama Rudi, dinyatakan memiliki “peran menentukan dan mengoordinasikan” dalam penyelundupan 2.217 kilogram narkoba dari Amerika Selatan dan pencucian uang sebesar €2,6 juta antara 2020 dan 2021. Mereka juga dituduh bersiap mengekspor 5 kg kokain dan 5 kg MDMA ke Paris pada 2023.
Stam awalnya menolak menghadiri sidang. Ia membantah semua keterlibatan dan meminta dibebaskan sambil menunggu persidangan, tetapi hakim menolak permohonannya sehingga ia tetap ditahan.
“Kedua putra saya bermain sepakbola di level tinggi dan mereka akan segera menembus level berikutnya. Saya ingin hadir untuk menyaksikannya,” katanya, seraya berargumen bahwa ia tidak berisiko melarikan diri. Ia juga terkejut dengan tuntutan jaksa agar dirinya dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. “Saya bukan pemain besar di dunia narkoba. Anak-anak saya menangis karenanya. Anak bungsu saya mengira ia tidak akan pernah melihat saya lagi, dan yang sulung mengira saya akan melewatkan seluruh karier sepakbolanya.”
Ia kemudian mengatakan di pengadilan bahwa hukuman yang dituntut itu “lebih berat daripada hukuman bagi penjahat narkoba terbesar, dan itu hanya karena kasus ini mendapat perhatian media, karena saya dulu pandai bermain sepakbola.”
Pada akhirnya, Stam menyatakan bersedia berbicara, tetapi dengan syaratnya sendiri. Ia akan membahas keterlibatannya dalam persiapan perdagangan 4 kg kokain dan MDMA, asalkan ia hanya berbicara tentang dirinya sendiri dan tidak harus menyebut nama rekan-rekannya dalam persekongkolan itu.
Ia mengakui menjadi perantara pengiriman 20 kg kokain dari Brasil ke Frankfurt pada 2020. Ia mengklaim menerima bayaran setara dengan satu kilogram kokain dan mengakui pernah berhubungan dengan sejumlah orang di dunia narkoba. Namun, ia dengan tegas membantah sebagai pemain besar atau mengelola jalur pasokan. Ia bersikeras bahwa dirinya hanya ‘berpura-pura mengikuti kemauan’ orang-orang yang mengintimidasinya karena takut. “Saya tidak pernah benar-benar mengekspor narkoba.”
Namun, kasus yang diajukan jaksa tidak bertumpu pada narkoba atau senjata yang disita secara fisik karena tidak ada yang ditemukan dalam penggerebekan. Mereka mengandalkan berkas setebal setengah meter yang dihasilkan setelah aparat penegak hukum berhasil membobol pesan terenkripsi SkyECC, serupa dengan pengungkapan aktivitas kriminal Quincy Promes.
Melalui data lokasi, aparat mengaitkan empat akun dengan Stam dan menyadap rangkaian percakapan tanpa putus dengan Rudi yang membahas aktivitas kriminal tingkat tinggi. Pesan-pesan itu mencakup foto blok kokain bercap, nomor kontainer, dan pesan yang mengonfirmasi bahwa sejumlah kiriman telah “tiba dengan selamat”. Polisi mengatakan keduanya saling berbagi informasi tentang uang tunai, akun kripto, transfer melalui bank bawah tanah, serta membahas kondisi nilai tukar peso Amerika Selatan.
Menurut jaksa, percakapan itu menggambarkan pekerjaan penuh waktu untuk melacak aliran uang, menentukan tempat penyimpanannya, dan mengelola akun kripto, gambaran yang bertentangan dengan penjelasan Stam.
Ketika dihadapkan pada bukti tersebut, ia menyebut pesan-pesan itu sekadar “sesumbar”, “omong kosong”, dan “sok berani”, bukan bukti bahwa ia benar-benar mengelola perdagangan narkoba. Ia menambahkan: “Memang bodoh saya mengikuti kemauan orang-orang itu, tetapi saya tidak ada hubungannya dengan pengiriman kokain dalam jumlah besar itu dan tidak ada hubungannya dengan pembentukan jalur pasokan. Itu urusan mereka, dan mereka tidak melibatkan saya.
“Tidak satu kilogram pun atau satu euro pun milik saya. Saya tidak membentuk jalur pasokan dan tidak mengelola siapa pun. Mana mungkin saya bisa? Satu kiriman seberat 893 kilogram saja membutuhkan investasi €7 juta. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan untuk 10 kilogram pun tidak.”
Pengacaranya berargumen bahwa uang tunai yang ditemukan dalam penggeledahan polisi diperoleh secara sah dari karier sepakbola Stam yang menghasilkan banyak uang serta dari pengembalian pinjaman pribadi. “Tidak ditemukan uang, tidak ada kokain, tidak ada senjata api, tidak ada seragam polisi, tidak ada apa-apa,” katanya. “Hanya beberapa percakapan, dan itu pun tidak lengkap. Ronnie menghasilkan jutaan dari bermain sepakbola dan juga menerima banyak uang tunai. Ia juga pernah meminjamkan setengah juta, dan sebagian dikembalikan secara tunai.
“Ia bukan penjahat profesional. Ia ingin membangun kehidupannya. Ia memang pantas dihukum, tetapi tidak seberat itu. Anda tidak akan dijatuhi hukuman enam tahun hanya karena 20 kilogram itu.”
Pada 12 Agustus 2025, Pengadilan Distrik Breda menjatuhkan putusannya. Stam dibebaskan dari dua tuduhan terbesar, yakni pengiriman 893 kg dari Kosta Rika dan kiriman 600 kg pada Februari 2021, karena pengadilan menilai tidak ada cukup bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan langsungnya. Namun, para hakim menilai pembelaannya secara keseluruhan “tidak dapat dipercaya” dan menyatakan Stam bersalah atas impor 700 kg kokain dari Cile dengan tujuan Rotterdam. Ia juga dinyatakan bersalah atas pengiriman 20 kg ke Frankfurt dan pencucian uang sebesar €2,6 juta.
“Ia dan saudaranya, Rudi, mengira mereka bisa menjalankan kegiatan mereka tanpa diketahui untuk waktu yang lama dan menghasilkan banyak uang dari narkoba,” kata hakim. “Ronnie, dan dalam kadar yang sedikit lebih kecil saudaranya, menjadi mata rantai dalam perdagangan narkoba keras global.”
Stam dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, sedangkan saudaranya, Rudi, dijatuhi hukuman tiga tahun enam bulan penjara secara in absentia. Keduanya juga diperintahkan mengembalikan sekitar €3 juta keuntungan ilegal kepada negara dan membayar denda €30.000.
Setelah menggambarkan perjalanan dengan mobil tahanan dari penjara ke pengadilan sebagai “neraka”, Stam memilih tetap berada di selnya di Middelburg ketika putusan diumumkan.