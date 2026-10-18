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GFX Football X Crime series - Ronnie Stam 1-1GOAL

Sepak bola di kursi pesakitan: Bagaimana juara Piala FA dan Eredivisie Ronnie Stam bisa sampai menjalani hukuman tujuh tahun penjara

Mantan bek Wigan dan Twente itu mengaku turut berperan dalam penyelundupan narkoba setelah menumpuk utang judi yang sangat besar.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Ronnie Stam memiliki modal untuk menjadi sosok pujaan suporter. Berawal dari kehidupan sederhana di Breda, ia menjadi bintang lokal bersama NAC Breda, klub yang didukungnya sejak kecil, meraih gelar Eredivisie bersejarah bersama Twente, dan membantu tim Wigan Athletic yang tampil menarik menjuarai Piala FA di luar dugaan sepanjang kariernya yang terbilang baik.

    Bek kanan yang tangguh dalam tekel dan mampu menyisir sisi lapangan tanpa henti berkat stamina luar biasa, Stam juga menjadi ancaman lewat tembakan keras serta kemampuan umpan silangnya yang cukup baik. "Orang-orang rela membayar untuk menyaksikannya bermain," kata manajer Wigan Roberto Martinez tentang pemain Belanda yang cerdas secara taktik itu. Stam kemudian kembali ke NAC dan ikut berjuang merebut promosi, menutup lingkaran perjalanan kariernya sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai pahlawan lokal.

    Namun, delapan tahun setelah pensiun dari sepakbola, Stam menjadi sorotan pemberitaan yang mengejutkan di Belanda dan Inggris setelah dituduh mengatur penyelundupan lebih dari 2.000 kilogram kokain ke Eropa dan pencucian uang senilai €2,6 juta. Setahun setelah penangkapannya, ia dan saudara laki-lakinya dinyatakan bersalah, sementara mantan pesepakbola itu dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara.

    Menurut pengacara Stam, kecanduan judi yang menimbulkan utang dalam jumlah besar membuatnya terjerumus ke dunia kriminal. Namun, kisahnya adalah satu dari sekian banyak kisah memilukan yang menjadi peringatan sekaligus memicu kekhawatiran tentang hubungan antara sepakbola Belanda dan perdagangan narkoba.

  • Legenda lokal

    Wigan Athletic v Chelsea - Premier League
    Getty Images Sport

    Sebagai bek sayap pekerja keras, Stam menjalani karier yang cukup baik dan berhasil meraih trofi yang jarang didapat bersama Twente dan Wigan.

    Jauh sebelum otoritas Belanda, Prancis, dan Belgia menangkapnya dalam penggerebekan besar-besaran; sebelum ia membanggakan penguasaannya atas kokain dalam jumlah sangat besar dan uang dengan nilai mencengangkan lewat pesan terenkripsi; sebelum rumahnya menjadi sasaran granat dan tembakan; sebelum kecanduan judi serta utang menguasai hidupnya, Ronnie Stam adalah bintang binaan lokal di Breda.

    Lahir di kota Noord-Brabant yang hanya berjarak singkat dengan berkendara dari perbatasan Belgia itu, bek dengan tekel keras tersebut pertama kali bergabung dengan akademi muda NAC pada usia delapan tahun, lalu direkrut Feyenoord beberapa tahun kemudian. Setelah meniti jenjang kelompok usia di klub dan tim nasional, ia kembali ke NAC dan melakoni debut Eredivisie pada usia 18 tahun dalam kemenangan 4-0 atas AZ pada Mei 2003.

    Selama enam musim bersama klub tersebut, kegigihan Stam di sisi kanan membuatnya menjadi kesayangan suporter. Namun, salah satu momen paling berkesan barangkali adalah golnya yang luar biasa dan tak terduga saat ia bergerak dari posisi bek kiri ke tengah sebelum melepaskan tembakan jarak jauh dalam kekalahan 4-2 dari Heracles pada 2006. Penampilannya yang konsisten mengantarkannya ke Twente asuhan Steve McClaren lewat transfer senilai €2,5 juta pada musim panas 2008.

    Karier Stam mencapai puncak baru di Enschede. Pada musim debutnya, Twente finis di atas Ajax dan PSV dalam klasemen Eredivisie, tetapi berada di posisi kedua di belakang AZ asuhan Louis van Gaal. Klub-klub Premier League mulai menunjukkan minat, tetapi Stam bertahan untuk membantu Twente mengukir sejarah. Pada laga terakhir musim 2009-10, Twente mengalahkan NAC untuk memastikan gelar Eredivisie pertama dalam sejarah klub, dengan keunggulan hanya satu poin atas Ajax asuhan Martin Jol. Seusai pertandingan di Breda, suporter NAC memberikan tepuk tangan meriah sambil berdiri untuk Stam saat ia berjalan mengelilingi lapangan yang telah kosong sembari membalas tepuk tangan mereka.

    Ingin mencari tantangan baru, ia sempat berpeluang bergabung dengan Ajax sebagai pengganti Gregory van der Wiel. Namun, setelah transfer Van der Wiel ke Bayern Munich gagal terwujud, Stam justru pindah ke klub Premier League, Wigan. Kepindahan itu tidak mudah karena Twente menuntut Stam melepaskan persentase dari biaya transfer yang menjadi haknya berdasarkan kontrak. Ia menolak, menempuh jalur hukum, dan menang. Klub tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Arnhem, tetapi kembali kalah dan Stam tetap menerima €150.000.

    Di Wigan, Stam menghabiskan tiga musim bersama tim asuhan Martinez yang ambisius dan berorientasi menyerang, berdampingan dengan pemain-pemain seperti Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa, dan Arouna Kone. "Ronnie adalah pemain yang benar-benar berasal dari sekolah sepak bola Belanda. Secara teknik dan taktik, ia merupakan salah satu pemain yang lebih baik di sini," kata Martinez tentangnya pada 2010, seraya menyerukan agar Stam diberi kesempatan di tim nasional. "Ia berani memainkan bola dan, sebagai gelandang kanan, mencatatkan umpan silang terbanyak di seluruh skuad."

    Meski Wigan kerap berada di ambang degradasi, finis di posisi ke-16 dan ke-15 sebelum akhirnya terdegradasi pada 2013, salah satu momen terbaik mereka terjadi di Wembley pada musim terakhir yang penuh gejolak itu. Gol Ben Watson pada menit-menit akhir final Piala FA membuat Wigan mengejutkan tim yang diperkuat pemain-pemain seperti Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva, dan Yaya Toure untuk meraih trofi besar pertama dalam sejarah klub. Namun, Stam harus absen karena cedera.

    Setelah Wigan terdegradasi, ia pindah ke klub Belgia Standard Liege. Dua tahun yang penuh gejolak di sana kemudian ia gambarkan sebagai "sarang tawon". Demi mencari tempat yang lebih tenang, ia pulang untuk membantu upaya NAC kembali promosi ke Eredivisie pada musim 2015-16.

    Stam memainkan peran penting saat klub dari kota kelahirannya mencapai babak play-off. Namun, kekalahan dari Willem II di final membuat NAC harus menunggu satu tahun lagi untuk kembali ke kasta tertinggi. Bagi Stam, itu menjadi akhir perjalanannya karena masalah pinggul kronis memaksanya pensiun pada usia 32 tahun.

    "Sebagai anak kecil, saya punya banyak impian. Semuanya telah terwujud," katanya. "Saya bermain di level tertinggi, memenangkan trofi, dan menjalani transfer-transfer besar. Impian terakhir saya adalah kembali ke NAC. Itu terwujud tahun lalu. Saya sungguh sangat menikmatinya. Bermain di Breda di hadapan suporter saya sendiri terasa luar biasa.

    "Saya terlahir dengan kondisi pinggul yang buruk dan belakangan ini semakin sering mengalami masalah karenanya. Para dokter mengatakan bahwa jika itu tidak lagi diperlukan, saya harus berhenti memikirkan tubuh saya. Saya jelas masih bisa bersaing di level tertinggi, tetapi saya juga merasa harus bekerja semakin keras untuk mempertahankan level tersebut. Tubuh saya mulai melawan. Itulah sebabnya saya mengambil keputusan ini."

    Pada saat itu, orang tua Stam tengah dicurigai melakukan pencucian uang setelah polisi menemukan uang tunai €40.000 yang disimpan dalam tas-tas di belakang mesin cuci mereka. Polisi juga menemukan sebuah BMW X5 senilai €50.000 yang dibayar tunai, padahal kedua orang tuanya hidup dari tunjangan pemerintah. Mereka menyatakan uang tersebut diberikan oleh Stam saat ia masih menerima gaji besar dari sepak bola dan akhirnya dinyatakan bebas dari seluruh tuduhan.

  • Kian terperosok ke dunia bawah

    Wigan Athletic v Arsenal - Premier League
    Getty Images Sport

    Utang judi dan hubungan dengan tokoh-tokoh dunia kriminal berujung pada intimidasi dan menyeret Stam ke dunia kejahatan.

    Stam sempat berbicara tentang rencananya mengikuti kursus kepelatihan di Belgia, tetapi karier itu tak terwujud. Ketika sensasi bermain di kasta tertinggi sepakbola memudar, kenyamanan finansial yang menyertainya pun ikut hilang. Pergulatan batin dan lingkungan yang meragukan mengisi kekosongan tersebut.

    Kecanduan judi Stam yang parah membuatnya menanggung utang besar kepada orang-orang berbahaya, sebagaimana dijelaskan di pengadilan. Krisis keuangannya yang kian memburuk diperparah oleh kegagalannya mendapatkan kembali pinjaman €200.000 yang ia berikan kepada seorang teman saat masih di Twente, 15 tahun sebelumnya. Stam, yang sendiri berutang ratusan ribu euro, memindahkan keluarganya ke Eindhoven untuk menghindari para penagih utang yang mengancamnya. Namun, mereka berhasil menemukannya dan intimidasi pun semakin meningkat.

    Menurut pengakuannya, tembakan dilepaskan ke arah rumah tempat ia dan anak-anaknya tidur. Pada kesempatan lain, sebuah granat dilemparkan ke rumah tersebut. Mereka bahkan mendatanginya di tepi lapangan saat putra Stam bermain dalam pertandingan tim muda PSV, lalu memaksa mantan pesepakbola itu mengunduh aplikasi pesan terenkripsi agar para pelaku dari dunia kriminal tersebut bisa menghubunginya secara langsung.

    Terdesak oleh pemerasan dan mengkhawatirkan keselamatan keluarganya, mantan bek itu mengatakan perannya berubah dari sasaran menjadi pihak yang terlibat. Ia mulai menjadi perantara pengiriman narkoba dalam jumlah besar ke pelabuhan-pelabuhan Eropa.

    Pada Juni 2024, polisi menangkap Stam di Eindhoven. Kedua orang tuanya juga ditangkap, sementara kekasihnya ditahan di Hoogstraten, Belgia. Surat perintah penangkapan juga diterbitkan untuk saudaranya, Rudi, tetapi ia sudah menjadi buron setelah dijatuhi hukuman 54 bulan penjara pada Maret tahun itu dalam kasus besar perdagangan narkoba lainnya.

    Dalam penggeledahan enam rumah dan sebuah mobil kemah di Breda, Eindhoven, dan Hoogstraten, polisi menyita uang tunai €100.000, sebuah kapal pesiar, tiga rumah, tiga kendaraan, dan enam jam tangan mewah, serta peralatan kebugaran dan rincian rekening bank rahasia.

  • Persidangan dimulai

    Ronnie Stam NAC Breda

    Setelah menyadap pesan-pesan terenkripsi, jaksa dapat mengaitkan Stam dan saudara laki-lakinya dengan pengiriman narkoba dalam jumlah besar serta uang tunai dalam jumlah besar.

    Stam, bersama Rudi, dinyatakan memiliki “peran menentukan dan mengoordinasikan” dalam penyelundupan 2.217 kilogram narkoba dari Amerika Selatan dan pencucian uang sebesar €2,6 juta antara 2020 dan 2021. Mereka juga dituduh bersiap mengekspor 5 kg kokain dan 5 kg MDMA ke Paris pada 2023.

    Stam awalnya menolak menghadiri sidang. Ia membantah semua keterlibatan dan meminta dibebaskan sambil menunggu persidangan, tetapi hakim menolak permohonannya sehingga ia tetap ditahan.

    “Kedua putra saya bermain sepakbola di level tinggi dan mereka akan segera menembus level berikutnya. Saya ingin hadir untuk menyaksikannya,” katanya, seraya berargumen bahwa ia tidak berisiko melarikan diri. Ia juga terkejut dengan tuntutan jaksa agar dirinya dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. “Saya bukan pemain besar di dunia narkoba. Anak-anak saya menangis karenanya. Anak bungsu saya mengira ia tidak akan pernah melihat saya lagi, dan yang sulung mengira saya akan melewatkan seluruh karier sepakbolanya.”

    Ia kemudian mengatakan di pengadilan bahwa hukuman yang dituntut itu “lebih berat daripada hukuman bagi penjahat narkoba terbesar, dan itu hanya karena kasus ini mendapat perhatian media, karena saya dulu pandai bermain sepakbola.”

    Pada akhirnya, Stam menyatakan bersedia berbicara, tetapi dengan syaratnya sendiri. Ia akan membahas keterlibatannya dalam persiapan perdagangan 4 kg kokain dan MDMA, asalkan ia hanya berbicara tentang dirinya sendiri dan tidak harus menyebut nama rekan-rekannya dalam persekongkolan itu.

    Ia mengakui menjadi perantara pengiriman 20 kg kokain dari Brasil ke Frankfurt pada 2020. Ia mengklaim menerima bayaran setara dengan satu kilogram kokain dan mengakui pernah berhubungan dengan sejumlah orang di dunia narkoba. Namun, ia dengan tegas membantah sebagai pemain besar atau mengelola jalur pasokan. Ia bersikeras bahwa dirinya hanya ‘berpura-pura mengikuti kemauan’ orang-orang yang mengintimidasinya karena takut. “Saya tidak pernah benar-benar mengekspor narkoba.”

    Namun, kasus yang diajukan jaksa tidak bertumpu pada narkoba atau senjata yang disita secara fisik karena tidak ada yang ditemukan dalam penggerebekan. Mereka mengandalkan berkas setebal setengah meter yang dihasilkan setelah aparat penegak hukum berhasil membobol pesan terenkripsi SkyECC, serupa dengan pengungkapan aktivitas kriminal Quincy Promes.

    Melalui data lokasi, aparat mengaitkan empat akun dengan Stam dan menyadap rangkaian percakapan tanpa putus dengan Rudi yang membahas aktivitas kriminal tingkat tinggi. Pesan-pesan itu mencakup foto blok kokain bercap, nomor kontainer, dan pesan yang mengonfirmasi bahwa sejumlah kiriman telah “tiba dengan selamat”. Polisi mengatakan keduanya saling berbagi informasi tentang uang tunai, akun kripto, transfer melalui bank bawah tanah, serta membahas kondisi nilai tukar peso Amerika Selatan.

    Menurut jaksa, percakapan itu menggambarkan pekerjaan penuh waktu untuk melacak aliran uang, menentukan tempat penyimpanannya, dan mengelola akun kripto, gambaran yang bertentangan dengan penjelasan Stam.

    Ketika dihadapkan pada bukti tersebut, ia menyebut pesan-pesan itu sekadar “sesumbar”, “omong kosong”, dan “sok berani”, bukan bukti bahwa ia benar-benar mengelola perdagangan narkoba. Ia menambahkan: “Memang bodoh saya mengikuti kemauan orang-orang itu, tetapi saya tidak ada hubungannya dengan pengiriman kokain dalam jumlah besar itu dan tidak ada hubungannya dengan pembentukan jalur pasokan. Itu urusan mereka, dan mereka tidak melibatkan saya.

    “Tidak satu kilogram pun atau satu euro pun milik saya. Saya tidak membentuk jalur pasokan dan tidak mengelola siapa pun. Mana mungkin saya bisa? Satu kiriman seberat 893 kilogram saja membutuhkan investasi €7 juta. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan untuk 10 kilogram pun tidak.”

    Pengacaranya berargumen bahwa uang tunai yang ditemukan dalam penggeledahan polisi diperoleh secara sah dari karier sepakbola Stam yang menghasilkan banyak uang serta dari pengembalian pinjaman pribadi. “Tidak ditemukan uang, tidak ada kokain, tidak ada senjata api, tidak ada seragam polisi, tidak ada apa-apa,” katanya. “Hanya beberapa percakapan, dan itu pun tidak lengkap. Ronnie menghasilkan jutaan dari bermain sepakbola dan juga menerima banyak uang tunai. Ia juga pernah meminjamkan setengah juta, dan sebagian dikembalikan secara tunai.

    “Ia bukan penjahat profesional. Ia ingin membangun kehidupannya. Ia memang pantas dihukum, tetapi tidak seberat itu. Anda tidak akan dijatuhi hukuman enam tahun hanya karena 20 kilogram itu.”

    Pada 12 Agustus 2025, Pengadilan Distrik Breda menjatuhkan putusannya. Stam dibebaskan dari dua tuduhan terbesar, yakni pengiriman 893 kg dari Kosta Rika dan kiriman 600 kg pada Februari 2021, karena pengadilan menilai tidak ada cukup bukti konkret yang menunjukkan keterlibatan langsungnya. Namun, para hakim menilai pembelaannya secara keseluruhan “tidak dapat dipercaya” dan menyatakan Stam bersalah atas impor 700 kg kokain dari Cile dengan tujuan Rotterdam. Ia juga dinyatakan bersalah atas pengiriman 20 kg ke Frankfurt dan pencucian uang sebesar €2,6 juta.

    “Ia dan saudaranya, Rudi, mengira mereka bisa menjalankan kegiatan mereka tanpa diketahui untuk waktu yang lama dan menghasilkan banyak uang dari narkoba,” kata hakim. “Ronnie, dan dalam kadar yang sedikit lebih kecil saudaranya, menjadi mata rantai dalam perdagangan narkoba keras global.”

    Stam dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara, sedangkan saudaranya, Rudi, dijatuhi hukuman tiga tahun enam bulan penjara secara in absentia. Keduanya juga diperintahkan mengembalikan sekitar €3 juta keuntungan ilegal kepada negara dan membayar denda €30.000.

    Setelah menggambarkan perjalanan dengan mobil tahanan dari penjara ke pengadilan sebagai “neraka”, Stam memilih tetap berada di selnya di Middelburg ketika putusan diumumkan.

  • Tren yang mengkhawatirkan

    FBL-RUS-CUP-DYNAMO MOSCOW-SPARTAK MOSCOW
    AFP

    Stam adalah salah satu dari sederet pemain yang terseret ke dunia kriminal Belanda.

    Stam dinyatakan bersalah atas perdagangan narkoba dan pencucian uang hanya satu setengah tahun setelah Promes, mantan pemain Twente lainnya, dijatuhi hukuman enam tahun penjara karena perannya dalam penyelundupan 1.363 kg kokain. Keduanya dinyatakan bersalah bersama seorang anggota keluarga masing-masing.

    Setahun sebelumnya, David Mendes da Silva, mantan rekan setim Stam di NAC Breda, dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena mengimpor total 179 kg kokain dalam dua pengiriman dan menyuap seorang petugas pengiriman. Seperti dalam kasus Stam dan Promes, polisi mengungkap perannya melalui pesan terenkripsi.

    Pada Maret tahun ini, mantan pemain sayap Feyenoord Romeo Castelen dijatuhi hukuman 18 bulan penjara dan diwajibkan mengembalikan €2 juta setelah ditangkap di Bandara Schiphol, Amsterdam, dengan uang tunai hampir €140.000. Ia mengatakan hendak membeli jam tangan di China, tempat ia bermain, bahwa uang tersebut merupakan bonus, dan bahwa ia memperoleh penghasilan tambahan sebagai penata rambut. Namun, penyidik meyakini ia bermaksud mencuci uang itu bersama seorang direktur klub sepakbola di China.

    Ada pula kasus yang lebih kelam. Pada 2019, mantan bek kanan Volendam dan Royal Antwerp Kelvin Maynard ditembak hingga tewas, diduga akibat perseteruan terkait 400 kg kokain. Hubungan antara pemain profesional dan dunia kriminal kemungkinan lebih dalam daripada yang diketahui pihak berwenang. Para terdakwa dalam sebuah persidangan kasus narkoba berskala besar bahkan datang ke pengadilan menggunakan mobil milik pemain Ajax, Mohamed Ihattaren, dan De Telegraaf melaporkan bahwa kendaraan itu kemudian dibakar hingga hangus.

    Hubungan ganjil lainnya yang melibatkan pemain aktif juga telah dilaporkan, mengisyaratkan tumbuhnya budaya yang mengkhawatirkan di sekitar sepakbola. Menjelaskan bagaimana para pemain terjerumus ke dalam situasi semacam ini, Evgeniy Levchenko, ketua serikat pemain Belanda dan mantan gelandang Groningen, mengatakan kepada BNDeStem: "Ada yang terseret ketika seseorang bertanya: 'Boleh pinjam mobilmu sebentar?' Lalu mereka menggunakan mobil itu untuk melakukan kejahatan. Atau mereka bertanya: 'Kamu memang sering bepergian, jadi bisakah kamu membawakan jam tangan mahal itu untuk saya [dari negara lain]? Saya bayar mahal.'

    "Sebagian pemain tidak memikirkan konsekuensinya dan menyerah pada godaan. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah terjebak. Namun, ada juga pemain yang secara sadar memilih terjun ke dunia kriminal, misalnya dengan berinvestasi dalam narkoba dan terlibat pengaturan pertandingan. Dalam semua kasus, kenyataannya mereka tidak pernah bisa keluar."

    Ia menambahkan: "Pesepakbola profesional yang berasal dari lingkungan kurang beruntung secara sosial terkadang memiliki teman-teman yang tidak baik sejak kecil. Anda tidak bisa melarang mereka bergaul dengan teman-teman itu. Namun, batasnya menjadi sangat tipis. Di sisi lain, banyak pula pesepakbola yang memiliki teman masa kecil atau anggota keluarga yang tidak baik tetapi tidak menjadi penjahat."

    Mantan detektif Amsterdam Arno van Leeuwen menyuarakan perlunya tindakan dari badan pengelola sepakbola Belanda dan jaksa penuntut. Ia mengatakan kepada De Gelderlander: "Ini bukan lagi insiden yang berdiri sendiri; ini mulai menjadi masalah yang sistemis. Jadi, mengapa klub-klub dan KNVB tidak benar-benar melakukan sesuatu untuk mencegahnya?"

    Ia menambahkan bahwa sistem peradilan seharusnya "memprioritaskan penanganan beberapa kasus yang melibatkan pesepakbola profesional. Bagaimanapun, mereka adalah panutan; anak-anak muda mengagumi mereka. Bergaul dengan penjahat tidak boleh dianggap normal. Tunjukkan bahwa Anda tidak menoleransi hal ini."

    Bagi banyak pemuda, karier sepakbola menawarkan kesempatan langka untuk keluar dari lingkungan yang sulit. Namun, daftar nama yang terus bertambah terkait aktivitas kriminal menunjukkan bahwa sebagian dari mereka tidak pernah benar-benar lepas dari lingkungan bermasalah tersebut. Dalam kasus Stam, anak yang meniti jenjang pembinaan NAC sejak usia delapan tahun hingga menjadi juara Eredivisie dan Piala FA itu pada akhirnya terbukti sama rentannya terhadap godaan dunia kriminal seperti mereka yang berasal dari kalangan paling miskin.

    Ketika Stam mulai menjalani hukuman tujuh tahun penjara sementara saudaranya, Rudi, masih menjadi buronan, kisahnya berakhir sebagai contoh nyata yang memilukan tentang betapa mudahnya seseorang terjerumus semakin dalam.