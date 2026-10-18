Jauh sebelum otoritas Belanda, Prancis, dan Belgia menangkapnya dalam penggerebekan besar-besaran; sebelum ia membanggakan penguasaannya atas kokain dalam jumlah sangat besar dan uang dengan nilai mencengangkan lewat pesan terenkripsi; sebelum rumahnya menjadi sasaran granat dan tembakan; sebelum kecanduan judi serta utang menguasai hidupnya, Ronnie Stam adalah bintang binaan lokal di Breda.

Lahir di kota Noord-Brabant yang hanya berjarak singkat dengan berkendara dari perbatasan Belgia itu, bek dengan tekel keras tersebut pertama kali bergabung dengan akademi muda NAC pada usia delapan tahun, lalu direkrut Feyenoord beberapa tahun kemudian. Setelah meniti jenjang kelompok usia di klub dan tim nasional, ia kembali ke NAC dan melakoni debut Eredivisie pada usia 18 tahun dalam kemenangan 4-0 atas AZ pada Mei 2003.

Selama enam musim bersama klub tersebut, kegigihan Stam di sisi kanan membuatnya menjadi kesayangan suporter. Namun, salah satu momen paling berkesan barangkali adalah golnya yang luar biasa dan tak terduga saat ia bergerak dari posisi bek kiri ke tengah sebelum melepaskan tembakan jarak jauh dalam kekalahan 4-2 dari Heracles pada 2006. Penampilannya yang konsisten mengantarkannya ke Twente asuhan Steve McClaren lewat transfer senilai €2,5 juta pada musim panas 2008.

Karier Stam mencapai puncak baru di Enschede. Pada musim debutnya, Twente finis di atas Ajax dan PSV dalam klasemen Eredivisie, tetapi berada di posisi kedua di belakang AZ asuhan Louis van Gaal. Klub-klub Premier League mulai menunjukkan minat, tetapi Stam bertahan untuk membantu Twente mengukir sejarah. Pada laga terakhir musim 2009-10, Twente mengalahkan NAC untuk memastikan gelar Eredivisie pertama dalam sejarah klub, dengan keunggulan hanya satu poin atas Ajax asuhan Martin Jol. Seusai pertandingan di Breda, suporter NAC memberikan tepuk tangan meriah sambil berdiri untuk Stam saat ia berjalan mengelilingi lapangan yang telah kosong sembari membalas tepuk tangan mereka.

Ingin mencari tantangan baru, ia sempat berpeluang bergabung dengan Ajax sebagai pengganti Gregory van der Wiel. Namun, setelah transfer Van der Wiel ke Bayern Munich gagal terwujud, Stam justru pindah ke klub Premier League, Wigan. Kepindahan itu tidak mudah karena Twente menuntut Stam melepaskan persentase dari biaya transfer yang menjadi haknya berdasarkan kontrak. Ia menolak, menempuh jalur hukum, dan menang. Klub tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di Arnhem, tetapi kembali kalah dan Stam tetap menerima €150.000.

Di Wigan, Stam menghabiskan tiga musim bersama tim asuhan Martinez yang ambisius dan berorientasi menyerang, berdampingan dengan pemain-pemain seperti Hugo Rodallega, Victor Moses, Maynor Figueroa, dan Arouna Kone. "Ronnie adalah pemain yang benar-benar berasal dari sekolah sepak bola Belanda. Secara teknik dan taktik, ia merupakan salah satu pemain yang lebih baik di sini," kata Martinez tentangnya pada 2010, seraya menyerukan agar Stam diberi kesempatan di tim nasional. "Ia berani memainkan bola dan, sebagai gelandang kanan, mencatatkan umpan silang terbanyak di seluruh skuad."

Meski Wigan kerap berada di ambang degradasi, finis di posisi ke-16 dan ke-15 sebelum akhirnya terdegradasi pada 2013, salah satu momen terbaik mereka terjadi di Wembley pada musim terakhir yang penuh gejolak itu. Gol Ben Watson pada menit-menit akhir final Piala FA membuat Wigan mengejutkan tim yang diperkuat pemain-pemain seperti Sergio Aguero, Carlos Tevez, David Silva, dan Yaya Toure untuk meraih trofi besar pertama dalam sejarah klub. Namun, Stam harus absen karena cedera.

Setelah Wigan terdegradasi, ia pindah ke klub Belgia Standard Liege. Dua tahun yang penuh gejolak di sana kemudian ia gambarkan sebagai "sarang tawon". Demi mencari tempat yang lebih tenang, ia pulang untuk membantu upaya NAC kembali promosi ke Eredivisie pada musim 2015-16.

Stam memainkan peran penting saat klub dari kota kelahirannya mencapai babak play-off. Namun, kekalahan dari Willem II di final membuat NAC harus menunggu satu tahun lagi untuk kembali ke kasta tertinggi. Bagi Stam, itu menjadi akhir perjalanannya karena masalah pinggul kronis memaksanya pensiun pada usia 32 tahun.

"Sebagai anak kecil, saya punya banyak impian. Semuanya telah terwujud," katanya. "Saya bermain di level tertinggi, memenangkan trofi, dan menjalani transfer-transfer besar. Impian terakhir saya adalah kembali ke NAC. Itu terwujud tahun lalu. Saya sungguh sangat menikmatinya. Bermain di Breda di hadapan suporter saya sendiri terasa luar biasa.

"Saya terlahir dengan kondisi pinggul yang buruk dan belakangan ini semakin sering mengalami masalah karenanya. Para dokter mengatakan bahwa jika itu tidak lagi diperlukan, saya harus berhenti memikirkan tubuh saya. Saya jelas masih bisa bersaing di level tertinggi, tetapi saya juga merasa harus bekerja semakin keras untuk mempertahankan level tersebut. Tubuh saya mulai melawan. Itulah sebabnya saya mengambil keputusan ini."

Pada saat itu, orang tua Stam tengah dicurigai melakukan pencucian uang setelah polisi menemukan uang tunai €40.000 yang disimpan dalam tas-tas di belakang mesin cuci mereka. Polisi juga menemukan sebuah BMW X5 senilai €50.000 yang dibayar tunai, padahal kedua orang tuanya hidup dari tunjangan pemerintah. Mereka menyatakan uang tersebut diberikan oleh Stam saat ia masih menerima gaji besar dari sepak bola dan akhirnya dinyatakan bebas dari seluruh tuduhan.