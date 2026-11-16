Tahun berikutnya, 24 tahun sebelum penangkapannya, De Avila memberi dunia gambaran tentang betapa dalam keterkaitannya dengan dunia kriminal.

Dikerumuni wartawan setelah gol penentunya memastikan kemenangan atas Ekuador yang memperbesar peluang Kolombia lolos ke Piala Dunia 1998, ia membuat pernyataan mengejutkan.

“Saya benar-benar senang, bukan? Saya ingin mempersembahkan kemenangan ini kepada beberapa orang yang sedang dipenjara,” katanya. “Saya rasa tidak perlu menyebut nama, tetapi dengan penuh kasih dan kerendahan hati, saya mempersembahkannya kepada mereka, Gilberto dan Miguel.”

Gilberto dan Miguel yang dimaksud adalah Rodriguez Orejuela bersaudara, pemimpin Kartel Cali yang ditangkap dua tahun sebelumnya dan divonis bersalah atas penyelundupan kokain serta pencucian uang.

Seperti halnya Pablo Escobar telah menguasai Atletico Nacional, Rodriguez Orejuela bersaudara memiliki America de Cali. Pengaturan pertandingan dan pencucian uang merajalela ketika uang serta kekejaman kartel merasuki sepakbola negara itu. Situasinya memburuk hingga wasit kerap disuap, diintimidasi, diculik, bahkan dibunuh terkait pertandingan sepakbola.

Bermain di Kolombia saat itu membuat pertemuan dengan tokoh-tokoh kartel sulit dihindari. Namun, muncul tanda-tanda bahwa hubungan De Avila dengan mereka tidak sebatas gaji yang diterimanya sebagai pesepakbola. Pada 1995, setahun setelah rekan setimnya di timnas Kolombia, Andres Escobar, dibunuh menyusul tersingkirnya mereka lebih awal dari Piala Dunia di Amerika Serikat, polisi menggerebek kantor akuntan kartel Guillermo Alejandro Pallomari Gonzalez dan mengumpulkan bukti pembayaran dalam jumlah besar kepada sejumlah tokoh berpengaruh. Di antara mereka adalah De Avila, yang dilaporkan menerima cek senilai tiga juta peso.

Pernyataannya sudah menimbulkan kehebohan di negaranya. Namun, mengingat kartel itu bertanggung jawab atas hingga 80 persen kokain yang diselundupkan ke Amerika Serikat dan pemerintah AS menginginkan Rodriguez Orejuela bersaudara diekstradisi, De Avila mendapat kecaman keras dalam perjalanan kembali ke New York.

Sang penyerang awalnya tetap teguh pada pendiriannya. Sebelum meninggalkan Ekuador, ia berkata: “Saya tidak takut dengan apa yang mungkin dipikirkan orang-orang di Amerika Serikat tentang persembahan ini. Jika saya melakukan kesalahan, Tuhan akan menghakimi saya, dan saya akan menerima hukumannya.

“Saya teringat mereka karena beberapa nasihat yang mereka berikan kepada saya saat berusia 19 tahun, dan saya ingin berbagi kegembiraan di hati saya dengan orang-orang yang saat ini sedang mengalami masa sulit.

Setelah kembali ke New York, sikapnya berubah dan ia terpaksa mengeluarkan pernyataan. “Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa saya menyesal jika komentar yang saya sampaikan setelah pertandingan bersama tim nasional saya menyinggung siapa pun,” katanya.

“Saya tidak menyangkal telah menyampaikan komentar tersebut, tetapi saya yakin komentar itu diambil di luar konteks dan disalahartikan. Untuk memperjelas masalah ini, saya percaya bahwa Miguel dan Gilberto Rodriguez Orejuela, yang berada di penjara, merupakan contoh buruk bagi masyarakat dan sedang menanggung akibat karena melanggar hukum. Saya mengalami momen yang sangat emosional setelah kemenangan besar Kolombia, dan pernyataan itu muncul ketika saya memikirkan semua orang yang membantu saya pada awal karier. Kedua pria itu berperan penting dalam hal tersebut, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan politik ataupun keadaan lainnya.”

Setelah menjalani musim MLS yang mengecewakan, ia pindah ke raksasa Ekuador Barcelona SC. Di sana, ia meraih satu lagi gelar liga dan mencapai final Copa Libertadores untuk keempat kalinya pada 1998, tetapi Vasco da Gama menang dengan agregat 4-1.