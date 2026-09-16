Ada anggapan yang umum diyakini bahwa perang di Ukraina dimulai ketika Rusia melancarkan invasi skala penuhnya pada Februari 2022, tetapi bagi Shakhtar Donetsk, konflik ini sudah berkecamuk selama 12 tahun yang panjang.

Kota asal mereka, Donetsk, berada di pusat awal mula perang tersebut. Klub ini terusir sejak Rusia menduduki dan mencaplok wilayah sengketa Krimea, lalu memicu kekerasan di wilayah Donbas milik Shakhtar pada 2014, sehingga harus hidup dalam pengasingan antara ibu kota Kyiv dan kota Lviv di bagian barat Ukraina.

Konflik ini dilaporkan menjadi yang paling berdarah sejak Perang Dunia II, dengan ratusan ribu orang diperkirakan tewas dan jauh lebih banyak lagi terluka sejak awal 2022, dan Shakhtar mendapati dirinya berada di garis depan.

Sangat tepat bahwa klub ini dijuluki 'the Miners'; selain seragam khas mereka yang berwarna oranye terang dan kejayaan di Liga Europa 2009, Shakhtar bisa dibilang paling dikenal karena kemampuan mereka yang tak tertandingi dalam menemukan talenta-talenta Brasil yang belum dikenal di bursa transfer, mengembangkannya, lalu menjualnya dengan keuntungan besar, dengan Donetsk menjadi tempat berlindung yang tak terduga. Mereka bisa menyebut nama-nama favorit Premier League seperti Willian dan Fernandinho sebagai beberapa impor tersukses dari Brasil, juga top skor sepanjang masa Luiz Adriano.

Anda mungkin berpikir bahwa perang melawan Rusia telah menghentikan strategi transfer terkenal Shakhtar, tetapi Anda akan sangat keliru. Melawan segala rintangan, klub ini saat ini memiliki jumlah pemain Brasil terbanyak dalam sejarah mereka, mencapai tonggak penting pada musim panas ketika mereka menyambut rekrutan ke-50 dari negara Amerika Selatan tersebut dalam sejarah klub.

"Perang bukan alasan bagi kami," kata CEO Shakhtar selama 22 tahun, Sergei Palkin, kepada GOAL, dengan penuh keyakinan. "Ini mendorong kami untuk beradaptasi, mendorong kami untuk mengambil keputusan dengan cukup cepat dan menganalisis secara mendalam.

"Pemain Brasil adalah bagian dari identitas kami, dan semua orang mengenal Shakhtar karena pemain-pemain Brasil. Karena itu, kami tidak berada dalam posisi untuk berhenti. Kami berada dalam posisi hanya untuk berkembang, berkembang, dan berkembang."