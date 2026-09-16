Sepak bola di garis depan: Mengapa talenta-talenta Brasil terus berbondong-bondong ke Shakhtar Donetsk meski perang brutal Ukraina dengan Rusia terus berlangsung
Ada anggapan yang umum diyakini bahwa perang di Ukraina dimulai ketika Rusia melancarkan invasi skala penuhnya pada Februari 2022, tetapi bagi Shakhtar Donetsk, konflik ini sudah berkecamuk selama 12 tahun yang panjang.
Kota asal mereka, Donetsk, berada di pusat awal mula perang tersebut. Klub ini terusir sejak Rusia menduduki dan mencaplok wilayah sengketa Krimea, lalu memicu kekerasan di wilayah Donbas milik Shakhtar pada 2014, sehingga harus hidup dalam pengasingan antara ibu kota Kyiv dan kota Lviv di bagian barat Ukraina.
Konflik ini dilaporkan menjadi yang paling berdarah sejak Perang Dunia II, dengan ratusan ribu orang diperkirakan tewas dan jauh lebih banyak lagi terluka sejak awal 2022, dan Shakhtar mendapati dirinya berada di garis depan.
Sangat tepat bahwa klub ini dijuluki 'the Miners'; selain seragam khas mereka yang berwarna oranye terang dan kejayaan di Liga Europa 2009, Shakhtar bisa dibilang paling dikenal karena kemampuan mereka yang tak tertandingi dalam menemukan talenta-talenta Brasil yang belum dikenal di bursa transfer, mengembangkannya, lalu menjualnya dengan keuntungan besar, dengan Donetsk menjadi tempat berlindung yang tak terduga. Mereka bisa menyebut nama-nama favorit Premier League seperti Willian dan Fernandinho sebagai beberapa impor tersukses dari Brasil, juga top skor sepanjang masa Luiz Adriano.
Anda mungkin berpikir bahwa perang melawan Rusia telah menghentikan strategi transfer terkenal Shakhtar, tetapi Anda akan sangat keliru. Melawan segala rintangan, klub ini saat ini memiliki jumlah pemain Brasil terbanyak dalam sejarah mereka, mencapai tonggak penting pada musim panas ketika mereka menyambut rekrutan ke-50 dari negara Amerika Selatan tersebut dalam sejarah klub.
"Perang bukan alasan bagi kami," kata CEO Shakhtar selama 22 tahun, Sergei Palkin, kepada GOAL, dengan penuh keyakinan. "Ini mendorong kami untuk beradaptasi, mendorong kami untuk mengambil keputusan dengan cukup cepat dan menganalisis secara mendalam.
"Pemain Brasil adalah bagian dari identitas kami, dan semua orang mengenal Shakhtar karena pemain-pemain Brasil. Karena itu, kami tidak berada dalam posisi untuk berhenti. Kami berada dalam posisi hanya untuk berkembang, berkembang, dan berkembang."
Di lini depan
Shakhtar dan kota Donetsk telah berada di garis depan konflik di Ukraina jauh lebih lama daripada empat setengah tahun sejak invasi Rusia, dengan wilayah Donbas menjadi pusat titik-titik panas awal yang membawa kedua negara ke jalur perang lebih dari satu dekade lalu.
Kekerasan sebenarnya pecah di sana pada awal 2014, ketika kelompok paramiliter anti-pemerintah merebut kendali di tengah kerusuhan pro-Rusia di Ukraina saat itu. Ketertiban pada akhirnya dipulihkan oleh Ukraina, tetapi Donetsk sejak itu dianeksasi secara ilegal menyusul invasi skala penuh Rusia pada 2022 dan tetap berada di bawah pendudukan Rusia.
Luar biasanya, Shakhtar terakhir kali memainkan laga kandang di Donbas Arena yang modern pada Mei 2014, sebelum stadion itu dua kali rusak akibat penembakan pada akhir tahun itu. Basis latihan Kirsha mereka juga terkena serangan, dengan tempat tinggal pemain yang kosong di lantai teratas hancur dalam pemboman.
Sejak itu, klub tersebut hidup dalam pengasingan, berlatih di ibu kota Kyiv dan memainkan pertandingan kandang di Lviv, 965 km dari Donetsk di bagian barat Ukraina. Sementara itu, mereka terpaksa memainkan laga 'kandang' di kompetisi Eropa di seberang perbatasan, yakni di negara tetangga Polandia dan di Jerman.
Koneksi dua dekade
Kini sudah lebih dari 20 tahun sejak Shakhtar pertama kali membentuk koneksi Brasil yang kini terkenal, yang merupakan gagasan pemilik klub, presiden, dan oligarki miliarder Rinat Akhmetov, yang terpikat dengan gaya sepak bola memukau dan dinamis yang identik dengan negara Amerika Selatan tersebut.
Striker muda Brandao menjadi yang pertama datang pada 2002, tetapi baru ketika era kepelatihan Mircea Lucescu yang sarat trofi selama 12 tahun dimulai pada 2004 semuanya benar-benar melejit, karena ia diberi tugas menemukan talenta-talenta muda Brasil terbaik dan mendatangkannya dengan biaya minimal. Pada musim itulah pemain seperti Elano dan Jadson datang, dengan yang pertama pada akhirnya bergabung dengan Manchester City dan yang kedua kemudian menghabiskan tujuh tahun yang sukses di Donetsk.
"Presiden dan saya bermimpi mengubah setiap pertandingan Shakhtar menjadi sebuah pertunjukan," kata Lucescu, yang meninggal dunia pada awal 2026 dalam usia 80 tahun, dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu. "Kami ingin menarik penggemar. Saat itulah ide untuk merekrut pemain Brasil lahir. Jika kami menginginkan sesuatu yang lain, kami akan merekrut pemain Argentina dan Uruguay. Hanya pemain Brasil yang menyajikan pertunjukan."
Tahun-tahun berikutnya menghadirkan beberapa impor dari Brasil yang paling subur dan menguntungkan bagi Shakhtar, termasuk Fernandinho (dijual ke City seharga €40 juta), Luiz Adriano, Taison, dan Willian (dijual ke Anzhi Makhachkala seharga €35 juta). Yang pertama dan yang terakhir kemudian menjadi favorit di Premier League, sementara Adriano adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa The Miners dengan total 128 gol dan Taison adalah pemegang rekor penampilan mereka dengan 299 laga.
Namun, apa yang mendorong begitu banyak pemain muda Brasil pindah lebih dari 10.000 kilometer dari rumah, ke sisi planet yang sangat berlawanan, ke negara dengan iklim yang sangat berbeda, dan bergabung dengan klub yang bermain di liga yang relatif lebih lemah?
"Presiden ingin menempatkan Shakhtar dan kota Donetsk di peta sepak bola global," kata pakar sepak bola UkrainaAndrew Todos, sosok di balik akun X @ZoryaLondonsk, kepada GOAL. "Sebagai hasil dari para pemain Brasil itu yang pada awalnya diyakinkan [untuk pindah], mereka semacam mulai menciptakan sedikit komunitas Brasil di Donetsk.
"Tempat itu cukup suram. Itu kota yang sangat industrial, orang pada umumnya mungkin tidak ingin tinggal di sana, tetapi di basis latihan mereka, mereka punya kelompok besar pemain Brasil ini. Mereka punya penerjemah. Saya yakin beberapa warga lokal lainnya juga punya beberapa bisnis yang membantu mereka. Dan sebagai hasil dari itu, begitulah cara Shakhtar bisa terus menarik para pemain baru yang sedang naik daun ini."
Setengah abad yang luar biasa
Cukup luar biasa, pecahnya perang di Ukraina dan gejolak yang disebabkan oleh pengasingan paksa mereka tidak menghentikan Shakhtar untuk tetap bisa menarik talenta-talenta muda Brasil, dan mereka mencapai tonggak yang sangat signifikan pada awal musim panas ini.
Ryan Roberto dari Flamengo secara luar biasa menjadi pemain Brasil ke-50 yang menandatangani kontrak dengan Shakhtar sepanjang sejarah klub ketika ia merampungkan kepindahan senilai €9 juta pada Juli, yang, cukup konyol, berarti rata-ratanya lebih dari dua pemain per tahun sejak upaya perekrutan sepakbola samba mereka dimulai pada 2002. Bruninho, winger lain yang juga berlabel sangat menjanjikan, turut bergabung dari Athletico Paranaense setelah ulang tahunnya yang ke-18 dengan biaya yang cukup signifikan sebesar €11 juta (£9 juta/$12 juta).
Itu mencerminkan bahwa kota Donetsk dan, sejak 2014, klub sepakbola yang terusir ini benar-benar telah menjadi enklave Brasil yang berjarak 10.000 km dari rumah.
Menjelaskan keputusannya, Roberto berkata: "Saya pikir salah satu hal yang membuat saya memilih Shakhtar adalah jumlah orang Brasil yang mereka miliki di sini. Karena memiliki begitu banyak pemain Brasil dan karena sebelumnya juga telah memiliki banyak pemain Brasil. Ini adalah klub yang tahu bagaimana menyambut dengan baik, dan itulah yang saya dengar sebelum datang ke sini. Ini adalah klub yang siap menerima pemain Brasil, mereka tahu bagaimana berhubungan dengan mereka."
Menyusul invasi Rusia ke Ukraina, sejumlah pemain asing memanfaatkan aturan FIFA yang baru diperkenalkan untuk menangguhkan kontrak mereka dengan Shakhtar dan kemudian memutuskan hubungan, termasuk winger bintang Tete, yang membuat mereka bersaing dengan skuad yang didominasi pemain Ukraina pada 2022-23 dan memberi pemain-pemain seperti Mykhailo Mudryk panggung untuk bersinar saat mereka tetap merebut gelar liga.
Namun pada musim panas 2023, klub berada dalam posisi untuk melanjutkan kembali aktivitas jual-belinya yang termasyhur dengan klub-klub Brasil. "Shakhtar menjuarai liga dan pada dasarnya mereka mulai mendatangkan beberapa pemain Brasil lagi hanya karena mereka mampu meyakinkan mereka bahwa situasinya cukup aman untuk melakukan itu," jelas Todos. "Dari berbagai sumber yang saya baca, untuk bisa menarik orang datang ke zona perang Anda juga harus membayar mereka dengan gaji yang bagus agar hal itu menarik.
"Komunitas itu sedang dibangun kembali. Shakhtar sekarang bermarkas di Lviv, yang berada di barat Ukraina, sangat dekat dengan perbatasan Polandia. Jadi, mungkin hanya sekitar satu jam, satu setengah jam berkendara ke perbatasan dan Anda menyeberang perbatasan, naik penerbangan dari Polandia lalu pulang, terbang ke Eropa, ke mana pun Anda ingin pergi. Shakhtar mampu menciptakan komunitas ini lagi, mereka hanya membangunnya secara bertahap."
Memang, koneksi ternama klub itu dengan Brasil kian kuat; pada saat artikel ini ditulis, mereka memiliki jumlah pemain Brasil terbanyak dalam skuad mereka, yakni 14 orang, meski perang di Ukraina tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.
'Kami tidak menjual kenyamanan'
Di sisi lain, Palkin yakin bahwa peluang untuk mempercepat perkembangan menuju level tertinggi sepakbola Eropa adalah hal yang terus mendorong rekrutmen Shakhtar dari Brasil, di tengah konflik pahit dengan Rusia. Tak perlu dikatakan lagi, gaji yang ditawarkan juga jauh lebih baik daripada yang akan diterima para pemain penuh harapan ini di negara asal mereka.
"Perang kami dimulai sejak 2014, saat kami meninggalkan kota asal kami, Donetsk," kata sang CEO kepada GOAL. "Sebelum itu, semuanya jauh lebih mudah karena ketika pemain datang, mereka melihat stadion kami yang indah, salah satu yang terbaik di Eropa pada saat itu, dan kamp latihan kami, dan seterusnya.
"Dari sisi daya tarik, seperti infrastruktur klub, posisi kami jauh, jauh lebih kuat sebelum 2014. Dan setelah kami meninggalkan kota kami setelah 2014, serta setelah 2022 [invasi skala penuh Rusia], Anda tahu, menjadi jauh, jauh lebih sulit untuk menarik [talenta dari Brasil].
"Semua orang tahu bahwa kami tidak menjual kenyamanan, karena mustahil mendapatkan kenyamanan ketika ada perang di negara ini. Tetapi, bisa dibilang, kami menjual pabrik karier mereka, perkembangan karier, karena mereka semua memahami bahwa jika mereka datang ke Shakhtar, itu adalah jalan tercepat untuk menuju lima liga top di Eropa.
"Kami adalah klub yang dikenal baik di pasar Brasil saat ini. Para pemain bertalenta Brasil memercayai kami, mereka memercayai skema kerja kami, mereka memercayai bagaimana kami beradaptasi dengan cepat dan bagaimana kami bekerja dengan mereka, karena menemukan pemain bertalenta adalah satu hal, tetapi mengembangkan mereka adalah hal lain.
"Pesan utamanya adalah bahwa kami tidak menjual kenyamanan, kami menjual masa depan mereka dan karena itu mereka datang kepada kami dan memercayai kami. Mereka memahami bahwa jika memilih kami, kami tahu bagaimana bekerja dengan pemain Brasil, bagaimana mengembangkan mereka, dan bagaimana mempromosikan mereka."
“Awal yang bagus”
Di antara 50 pemain Brasil yang bergabung dengan Shakhtar selama bertahun-tahun, dan 14 yang saat ini terdaftar dalam skuad mereka, ada penyerang Pedrinho. Bisa dibilang sebagai salah satu sosok senior, pemain berusia 28 tahun itu sebenarnya bergabung dengan Miners dari Benfica pada 2021 sebelum pecahnya perang, tetapi tetap bersama klub hingga hari ini, meski ia sempat kembali ke tanah kelahirannya dengan status pinjaman dua tahun ke Atletico Mineiro.
"Saya pikir ketika Anda melihat ada begitu banyak pemain Brasil di klub ini, itu membuat Anda semakin tertarik untuk datang ke sini," ujar winger itu kepada GOAL."Saat saya datang, saya mencari tahu tentang Shakhtar dan melihat berapa banyak pemain Brasil yang ada di sini, jadi saya tahu itu akan membuat proses adaptasi saya jauh lebih mudah dan jauh lebih cepat. Saya pikir itu faktor yang sangat penting.
"Kami senang bisa memiliki sebanyak mungkin pemain Brasil di sini karena itu membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah. Dan setiap kali ada pemain Brasil baru yang datang, kami berusaha membantu mereka dengan cara apa pun yang kami bisa.
"Salah satu hal yang paling membuat saya senang saat tiba adalah betapa mudahnya terhubung dengan orang-orang. Kami tahu bahwa pindah ke sepakbola Eropa bisa sulit. Anda harus beradaptasi, berkomunikasi di lingkungan yang berbeda, menghadapi cuaca dingin dan perbedaan waktu. Jadi, memiliki banyak orang Brasil di sekitar membuat segalanya jauh lebih mudah.
"Itu memberi saya titik awal yang sangat baik, terutama saat pertama kali saya datang ke Ukraina, karena saya sudah punya teman di sini yang saya kenal dari tim nasional kelompok umur dan dari klub-klub sebelumnya. Itu sangat membantu saya saat beradaptasi dan berkembang di sini."
Para pemain Ukraina dan staf di klub itu juga berupaya keras agar rekan-rekan mereka dari Brasil merasa disambut sebaik mungkin. "Mereka sangat menghormati kami, dan kami juga menghormati mereka karena, suka atau tidak, kami berada di negara mereka," kata Pedrinho. "Tetapi mereka orang-orang yang luar biasa dan membuat kami merasa nyaman.
"Di ruang ganti, misalnya, mereka membiarkan kami memutar musik kami. Mereka juga memberi kami dukungan penuh setiap kali kami melalui situasi sulit. Jika tidak demikian, saya rasa proses adaptasi akan jauh lebih sulit. Tetapi karena mereka begitu terbuka menyambut kami, itu membuat kehidupan sehari-hari jauh lebih mudah. Pada hari libur, semua orang berkumpul bersama. Itu sangat membantu kekompakan tim, baik di dalam maupun di luar lapangan."
Beban mental
Namun, tak terelakkan bahwa hidup di zona perang tidak selalu berjalan mulus bagi skuad Shakhtar dan kontingen Brasil mereka, dengan situasi yang terasa sangat berat terutama bagi para pemain yang lebih muda di dalam kelompok tersebut. Di Lviv, ratusan mil dari garis depan, suara sirene serangan udara yang meraung-raung menjadi pengingat rutin akan konflik yang masih berlangsung.
Pedrinho mengatakan kepada GOAL bahwa dia dan keluarganya terpaksa berlindung di garasi parkir di bawah rumah mereka beberapa pekan lalu setelah ada peringatan pada tengah malam.
"Tantangan terbesar adalah tetap kuat secara mental," kata sang penyerang. "Saat Anda datang ke sini, Anda sudah mengetahui situasi yang akan dihadapi, tetapi pada awalnya itu tetap memengaruhi mental. Itulah mengapa kami berusaha mendukung para pemain yang lebih muda. Kami memberi tahu mereka bahwa ini akan berlalu dan kami berdoa agar semuanya segera berakhir.
"Namun, saya pikir para pesepakbola juga membawa sedikit kebahagiaan bagi orang-orang yang tinggal di sini. Menonton pertandingan, pergi ke stadion dan melihat sesuatu yang berbeda bisa membantu orang menikmati diri mereka dan mendapatkan momen kelegaan saat semua ini sedang terjadi.
"Tapi ini tidak mudah. Banyak pemain berada jauh dari keluarga mereka dan akhirnya melalui situasi sulit, dengan sirene (serangan udara) dan harus pergi ke bunker, lalu bangun keesokan harinya dan kembali menjalani hidup senormal mungkin."
Palkin mengatakan klub melakukan yang terbaik untuk memastikan kenormalan baru mereka tidak berdampak negatif pada staf pemain. "Kami berusaha membuat kehidupan para pemain kami jauh lebih mudah," ujarnya. "Beberapa pemain tinggal di hotel dan mereka tidak memiliki apartemen karena keluarga mereka tinggal di luar negeri. Keluarga mereka kadang takut untuk datang ke Ukraina.
"Bisakah Anda membayangkan kehidupan seperti ini, ketika Anda hanya tinggal di hotel, pergi ke seberang hotel tempat kami memiliki lapangan, Anda pergi, berlatih dan kembali ke hotel? Maksud saya, ini tidak seperti kehidupan normal. Terkadang para pemain kami tidak bertemu keluarga mereka selama dua bulan, tiga bulan."
Mimpi buruk logistik
Perjalanan yang harus ditempuh akibat pengungsian klub selama 12 tahun juga sangat menguras para pemain.
"Banyak yang berubah, terutama dalam hal logistik," kata Pedrinho. "Dulu saya tinggal di Kyiv bersama seluruh keluarga saya, dan kami selalu memainkan laga kandang di sana. Kami punya stadion sendiri di Kyiv, stadion kelas atas tempat kami juga memainkan pertandingan Liga Champions. Itu sudah tidak mungkin lagi.
"Sekarang kami selalu bermain jauh dari rumah dan tidak memiliki kandang permanen. Itu sangat berdampak karena kami sering tiba di pertandingan dalam kondisi lebih lelah setelah menghabiskan begitu banyak waktu dalam perjalanan. Pada awalnya, soal akomodasi, kami benar-benar tidak pernah punya tempat tinggal yang tetap. Kami menghabiskan sebulan di Kyiv, lalu sebulan di Lviv. Sekarang, klub berusaha menempatkan kami di Lviv, yang lebih baik untuk kami."
Pedrinho saat ini menepi karena masalah otot yang, menurutnya, sebagian disebabkan oleh tambahan perjalanan itu. "Lain halnya jika berada di rumah lalu bepergian untuk sebuah pertandingan," ujarnya. "Berbeda jika harus menghabiskan 10 atau 12 jam di bus hanya untuk memainkan satu pertandingan, lalu harus kembali dan bermain di liga Ukraina beberapa hari kemudian.
"Risiko itu selalu ada, dan cepat atau lambat Anda bisa mengalami cedera karena semua perjalanan panjang itu. Tapi itu tidak mengubah fakta bahwa setiap kali kami melangkah ke lapangan, kami berusaha memberikan yang terbaik.
"Tapi ini tidak mudah. Banyak pemain jauh dari keluarga mereka dan akhirnya melalui situasi-situasi sulit, dengan sirene (serangan udara) dan harus pergi ke bunker, lalu bangun keesokan harinya dan kembali menjalani hidup mereka senormal mungkin."
Model bisnis yang bertahan lama
Setengah abad perekrutan dari Brasil tentu layak dirayakan, dan koneksi itu menjadi lencana kehormatan bagi klub, tetapi pada intinya ini hanyalah model bisnis yang sangat sukses yang telah diadaptasi untuk situasi sulit Shakhtar saat ini.
"Perang bukan alasan bagi kami," tegas Palkin. "Perang bahkan mendorong kami untuk beradaptasi, mendorong kami membuat keputusan dengan cukup cepat dan menganalisis secara mendalam. Sebagai contoh, kami menambah jumlah pemandu bakat kami di Brasil dan kami mencoba menyiapkan analisis yang cukup canggih sebelum membeli pemain Brasil.
"Karena itu, kami terus berkembang karena kami memahami bahwa arah seperti ini bukan hanya memberi kami hasil olahraga, tetapi juga hasil finansial."
Memang, klub itu terus berbisnis dengan baik di bursa transfer sejak perang dimulai pada awal 2022. "Jelas mereka punya Mudryk, mendapat bayaran yang bagus untuknya [£89 juta dari Chelsea]," jelas Todos. "Lalu mereka menjual Kevin ke Fulham dengan nilai hampir €40 juta. Jadi mereka mendapatkan kembali uang mereka di situ dan dia memang tidak terlalu murah [sejak awal].
"Kemudian mereka mendatangkan sejumlah pemain lain. Marlon Gomes, Alisson datang tahun lalu dan beberapa lainnya, dan komunitas itu sedang dibangun kembali."
Winger Kevin adalah contoh bagaimana Shakhtar menyesuaikan strategi mereka dalam beberapa tahun terakhir, dengan efektif beralih ke 'membalik' pemain dalam jangka waktu singkat alih-alih mempertahankan mereka dan mengembangkan mereka dalam periode yang lebih panjang. Ia didatangkan dari Palmeiras seharga €15 juta pada Januari 2024 dan dijual ke Fulham dengan nilai lebih dari dua kali lipat jumlah itu hanya 19 bulan kemudian.
"Kevin bertahan bersama kami hanya hampir satu setengah tahun sebelum dia dijual," jelas Palkin. "Karena perang, kami juga mengubah cara kami mengembangkan pemain. Karena, misalnya, sebelum 2014, sebelum 2022, pemain Brasil yang datang ke klub kami punya waktu dua tahun untuk beradaptasi.
"Tetapi sekarang kami tidak punya waktu seperti itu. Kami membeli seorang pemain dan dia langsung bermain. Kami mempersingkat waktu adaptasi ini hampir, saya tidak tahu, menjadi nol."
David Neres adalah kisah sukses relatif lainnya; winger itu tidak memainkan satu pun pertandingan untuk Shakhtar setelah didatangkan dari Ajax tepat sebelum perang pecah dalam kesepakatan senilai €12 juta pada Januari 2022, tetapi raksasa Ukraina itu tetap berhasil menjualnya dengan keuntungan €3 juta hanya enam bulan kemudian saat ia bergabung dengan Benfica.
"Terlepas dari berbagai kesulitan yang tadi kami bicarakan terkait perang, peringatan serangan udara, rudal, dan semua hal semacam itu, mereka telah kembali pada hal yang selalu membuat mereka dikenal selama 20 tahun terakhir dan tahu bahwa itu adalah model bisnis yang sudah terbukti," kata Todos.
Perubahan pasar
Namun, meski Shakhtar adalah pelopor pada awal 2000-an, model bisnis tiruan kini mulai bermunculan di seluruh Eropa, dengan setiap klub level menengah hingga elite tampaknya berupaya menemukan calon pemain €100 juta berikutnya di setiap sudut planet ini. Hal itu menjadi tantangan besar bagi raksasa Ukraina tersebut.
Dengan latar belakang perang dan pengungsian yang masih mereka alami, Shakhtar kesulitan bersaing melawan kekuatan finansial klub-klub Premier League dan lainnya. Wonderkid Chelsea, Estevao Willian, adalah contoh nyata; ia sempat menjadi target utama The Miners sebelum akhirnya menuju Stamford Bridge.
"Chelsea telah mengubah pasar di Brasil," kata direktur olahraga Shakhtar sekaligus legenda klub Darijo Srna kepada ESPN baru-baru ini. "Mereka membeli pemain bukan hanya di Brasil, tetapi juga Argentina dan Ekuador yang berusia 16 atau 17 tahun. Manchester City juga melihat ke sana. Bagi kami, ini lebih sulit daripada sebelumnya, tetapi masih ada banyak talenta di Brasil. Estevao, misalnya, ada dalam daftar kami, tetapi sulit untuk bersaing dengan Chelsea."
Musim panas ini saja, Shakhtar kembali gagal mendapatkan pemain muda Brasil lain yang telah mereka kejar secara intensif, Gabriel Mec yang diminati banyak klub dan baru berusia 18 tahun. "Kami bernegosiasi hampir tiga bulan dengan Gabriel Mec dari Gremio," kata Palkin kepada GOAL. "Pada akhirnya ia pindah ke Porto karena, dengan kondisi yang sama, para pemain lebih memilih tetap berada di negara yang tidak sedang berperang, dan kami memahami hal ini."
Persaingan baru ini dan situasi Shakhtar yang jelas-jelas mengganggu telah membuat mereka menyesuaikan bidikan, dengan mengalihkan fokus ke pemain yang bahkan lebih muda, seperti Bruninho, yang mungkin belum siap diambil risikonya oleh klub-klub elite Eropa.
"Saat ini, cukup sulit untuk bersaing di pasar Brasil karena sekarang klub-klub top Eropa datang langsung ke Brasil, membayar 40, 50 juta untuk para pemain berbakat. Karena itu, bagi kami, cukup sulit untuk beroperasi," aku Palkin.
"Tetapi kami beradaptasi, presiden kami tidak takut berinvestasi pada pemain-pemain berbakat. Contohnya, Bruninho, kami merekrutnya saat ia berusia 17 tahun. Jadi kami mencoba bergerak ke usia yang bahkan lebih rendah. Dia tidak bisa bermain [pada awalnya] karena dia masih 17 tahun, tetapi kemudian dia berusia 18 tahun dan mulai bermain."
Target krusial
Kompetisi baru ini benar-benar menekankan pentingnya lolos ke Liga Champions setiap musim agar tetap menjadi opsi yang menarik dan menjaga model bisnis tetap berjalan. Namun, kemerosotan Liga Primer Ukraina sebagai konsekuensi langsung dari konflik membuat kompetisi itu turun dalam peringkat koefisien UEFA, sehingga menghadirkan hambatan lain lagi.
Untungnya, Shakhtar mendapat tiket langsung ke fase liga kompetisi tersebut untuk 2026-27 berkat menjadi juara liga Ukraina dan memperoleh tempat yang diperuntukkan bagi juara Ligue 1, karena Paris Saint-Germain menjuarai edisi 2025-26 dan mengambil slot yang dialokasikan untuk juara bertahan. Jika tidak, mereka harus melewati undian babak kualifikasi.
Musim lalu, tim asal Donetsk itu harus puas dengan tempat di Conference League setelah finis kedua di liga pada 2024-25 dan kalah di kualifikasi Liga Europa, meski mereka sempat mencapai semifinal sebelum disingkirkan oleh juara eventual Crystal Palace.
Palkin sangat paham bahwa kelolosan ke Liga Champions adalah aspek kunci dari model bisnis dan mendorong perekrutan dari Brasil. "Sekarang kami lebih berkonsentrasi pada bonus yang kami terima melalui kompetisi dan transfer pemain," katanya kepada GOAL. "Itu adalah dua sumber pemasukan terbesar.
"Mereka [para prospek Brasil] memahami bahwa jika mereka pergi ke Shakhtar, mereka akan langsung bermain di Liga Champions. Dan bagi saya, Liga Champions adalah kompetisi nomor satu di dunia. Karena itu, semua orang ingin tampil di sana. Semua orang ingin bermain di sana, para pemain Brasil bermimpi bermain di Liga Champions. Karena itu, mereka memilih kami."
Dari sudut pandang Todos, strategi merekrut prospek muda dari Amerika Selatan kini nyaris menjadi siklus. "Prioritas Shakhtar bukan hanya menjual para pemain itu [yang mereka kembangkan] atau bekerja untuk itu, melainkan sebenarnya membeli para pemain ini untuk lolos ke Liga Champions karena itulah mesin uang terbesar," ujarnya.
"Lalu, sebagai produk sampingan dari keberhasilan mereka masuk Liga Champions, mereka kini punya etalase untuk menjual para pemain tersebut dan juga membuktikan kepada para pemandu bakat bahwa para pemain ini bisa bermain di kompetisi level tertinggi. Mencoba mendapatkan biaya transfer besar untuk pemain semata-mata berdasarkan performa mereka di Liga Primer Ukraina, menurut saya, sayangnya, sudah tidak terlalu memadai lagi, dan itu sudah terjadi selama sekitar lima tahun terakhir."
Shakhtar sudah meraih poin perdana di fase liga 2026-27 setelah matchday pertama, dengan menahan raksasa Belanda PSV 1-1 di Eindhoven dalam hasil yang patut diapresiasi.
Panggilan dari London
Perjalanan Liga Champions itu akan membawa klub tersebut ke Inggris, saat Shakhtar berupaya memanfaatkan peluang komersial lain dan menciptakan sumber pendapatan baru di tengah tantangan besar yang mereka hadapi.
Pada Juli, dilaporkan bahwa klub itu sedang berdiskusi dengan klub-klub London, Chelsea, Fulham, dan Brentford, terkait kemungkinan menggelar laga kandang Liga Champions mereka di salah satu stadion milik klub-klub tersebut, mengingat tidak satu pun dari mereka tampil di kompetisi Eropa pada 2026-27.
Kemudian terungkap pada Agustus bahwa Shakhtar mengalami kemajuan dalam pembicaraan dengan Chelsea untuk menggunakan Stamford Bridge, dengan Chelsea ingin membantu klub yang memiliki hubungan baik dengan mereka, meski biaya tetap akan terlibat. Kesepakatan itu kemudian dikonfirmasi menjelang akhir Agustus.
"Bermain di laga kandang kami di Liga Champions di Stamford Bridge adalah kesempatan istimewa bagi Shakhtar," kata klub Ukraina itu dalam sebuah pernyataan. "Kami berterima kasih kepada Chelsea atas kesempatan untuk menggelar pertandingan kami di venue istimewa ini. Stamford Bridge adalah salah satu stadion paling terkenal dalam sepakbola dunia, dengan sejarah dan atmosfer yang luar biasa."
Ada populasi Ukraina yang besar di London, yang terus bertambah besar sebagai dampak perang, karena banyak yang terpaksa melarikan diri ke ibu kota Inggris tersebut. Per Maret 2023, 169.300 orang telah tiba di Inggris melalui salah satu Skema Visa Ukraina sejak program itu diperkenalkan setahun sebelumnya, menurut Home Office. Kota itu juga menjadi rumah bagi komunitas Brasil yang dinamis.
"Sejak awal perang, kami bermain di Polandia, kami bermain di Jerman. Sekarang kami mengambil keputusan untuk pindah ke Inggris karena ini adalah pasar baru," jelas Palkin. "Sejujurnya, ini adalah ibu kota sepakbola dunia dari sisi daya tarik dalam sudut pandang komunikasi, sudut pandang olahraga, dan sudut pandang finansial.
"Anda bertanya tentang bagaimana perang memengaruhi model bisnis kami. Inilah dampaknya. Kami berusaha memperkenalkan diri kami di kota-kota dan negara-negara yang memiliki banyak warga Ukraina karena kami ingin mereka menyaksikan pertandingan kami.
"Dan dari aspek lain, dari sudut pandang finansial, kami berusaha mencari tempat-tempat yang bisa memberi kami pemasukan lebih besar dan memaksimalkan penjualan tiket. Kami berusaha beradaptasi dengan realitas baru dalam hidup kami."
Penunjukan mantan gelandang eksplosif Turki dan Barcelona, Arda Turan, sebagai pelatih kepala pada Mei 2025 juga terbukti menjadi keuntungan komersial, karena Shakhtar secara tak terduga telah membangun basis penggemar di Turki, yang dibuktikan dengan laga uji coba tandang baru-baru ini melawan Bursaspor yang menarik 43.000 penonton hingga tiket terjual habis.
Bertahan dan berkembang
Langkah memainkan pertandingan di Inggris menjadi bukti lain bagaimana Shakhtar beradaptasi dengan realitas baru mereka, mencoba mengambil sebanyak mungkin sisi positif di tengah situasi putus asa di negara asal mereka.
Di lapangan, tim asuhan Turan merebut kembali mahkota domestik mereka dari rival Dinamo Kyiv pada akhir 2025-26 meski hidup dalam pengasingan dan, seperti yang telah kami singgung, hal itu (serta koefisien UEFA) memastikan mereka lolos langsung ke fase liga Liga Champions. Terus bermain di kompetisi klub paling elite di Eropa sangatlah penting.
"Anda bisa sangat positif, dan saya yakin mungkin beberapa petinggi Shakhtar memang demikian, tetapi bahkan mereka memahami bahwa itu (kembali ke Donetsk) tampak seperti skenario yang sangat tidak mungkin," kata Todos kepada GOAL. "Sebagai akibat dari itu, saya pikir mereka sedang mencoba memperluas cakrawala mereka. Itulah mengapa mereka datang ke London.
"Mereka selalu inovatif dalam cara mereka mencoba menghadapi situasi-situasi seperti ini dan saya pikir mereka memang harus seperti itu, karena dalam satu dekade terakhir ini semuanya sangat berkaitan dengan bertahan hidup. Ini juga terbantu oleh fakta bahwa mereka memiliki pemilik kaya sebagai cadangan dan jaminan untuk semua itu.
"Namun di luar itu, mereka juga mendapatkan hasil. Kita akan melihat apa yang terjadi dalam beberapa tahun ke depan, tetapi saya pikir mereka akan berusaha naik secara bertahap untuk setidaknya menjual lebih banyak pemain besar secara konsisten, tampil di Liga Champions dengan lebih konsisten, dan menjalin lebih banyak kemitraan di seluruh dunia."
Serasa di rumah sendiri
Melawan segala rintangan, strategi bisnis baru klub yang terus berkembang itu masih mengandalkan upaya memikat talenta-talenta muda dari Brasil. Mereka memaksimalkan reputasi gemilangnya sebagai landasan peluncuran ideal untuk karier sukses di tanah impian bernama Eropa. Seperti dengan bangga dikatakan Palkin, "Pemain Brasil adalah bagian dari identitas Shakhtar".
"Saya pikir ini masih sangat layak menjadi batu loncatan," kata Todos. "Dan saya pikir Shakhtar tidak menutupi hal itu, mereka memahami bahwa Anda tetap bisa menciptakan nama untuk diri sendiri di Liga Primer Ukraina, terlepas dari betapa melemahnya liga itu secara keseluruhan dari sudut pandang level sepakbola, tetapi lewat performa Anda di kompetisi Eropa, Anda kemudian bisa mendapatkan kepindahan ke Premier League, Italia, Spanyol, atau ke mana pun yang Anda inginkan."
Ketika ditanya mengapa Shakhtar tetap menjadi opsi yang begitu menarik di negara asalnya, Pedrinho mengatakan kepada GOAL: "Kalau bukan karena perang, saya selalu bercanda bahwa Shakhtar akan menjadi klub terbaik di dunia untuk memulai karier Anda.
"Di sini, jika Anda berusia 18 atau 19 tahun, Anda punya peluang besar untuk bermain secara reguler dan bersaing di kompetisi-kompetisi penting. Saya pikir itu menarik banyak pemain muda yang ingin menunjukkan potensi mereka kepada dunia. Sering kali, Anda mengambil langkah berikutnya ke klub yang lebih besar tetapi tidak mendapatkan menit bermain yang Anda harapkan, dan saya pikir Shakhtar memberi Anda kesempatan itu.
"Perang jelas membuat segalanya lebih sulit, tetapi saya pikir yang masih menarik pemain adalah jumlah pemain Brasil yang ada di sini. Jika hanya ada satu atau dua pemain Brasil, saya pikir akan sangat sulit membuat orang ingin datang ke sini, terutama setelah perang dimulai. Namun karena ada begitu banyak pemain Brasil, kepindahan itu menjadi jauh lebih mudah."
Dan di tengah semua hal lainnya, Pedrinho menegaskan sepakbola tetap menjadi sumber kebahagiaan terbesar bagi para pemain: "Terlepas dari semua hal yang telah berubah, yang tetap ada adalah sepakbola dan kegembiraan menjalani apa yang paling kami cintai."