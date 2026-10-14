Senjata rahasia Bodo/Glimt: Bagaimana mantan pilot jet tempur berperan penting dalam kebangkitan pesat tim kecil Norwegia itu hingga menjadi penakluk tim-tim raksasa di Liga Champions

Dua tahun setelah Mannsverk mulai bekerja bersama Bodo, fokusnya bergeser dari apa yang terjadi di lapangan ke mentalitas dan performa individu. "Kami mulai meraih hasil dan memadukan cara pandang kami. Kami memahami bahwa begitu banyak faktor di luar kendali kami dapat memengaruhi hasil, jadi kami perlu memusatkan kembali waktu dan energi kami yang terbatas pada hal-hal yang lebih bisa kami kendalikan," katanya.

Klub itu pun memetik hasilnya dengan meraih gelar Eliteserien pertama sepanjang sejarah pada 2020. Padahal, mereka tidak diunggulkan sebelum musim dimulai. Dalam musim yang memecahkan rekor itu, mereka memenangi 26 dari 30 pertandingan liga dan mencetak 103 gol.

Bodo mempertahankan gelarnya pada tahun berikutnya, sekaligus mulai menunjukkan kekuatannya di Eropa dengan melangkah dari Conference League ke Europa League, lalu akhirnya ke Liga Champions musim lalu. Sementara itu, gelar liga lainnya datang pada 2023 dan 2024.

Mannsverk tidak akan pernah mengklaim keberhasilan itu sebagai jasanya, tetapi jelas bahwa pekerjaannya sebagai pelatih mental berperan penting dalam kemajuan klub sejak kedatangannya sembilan tahun lalu. Menurutnya, kemajuan itu bertumpu pada peningkatan-peningkatan kecil dan fokus pada kekuatan mereka, dengan menerapkan kembali pelajaran penting dari masa tugasnya di angkatan udara.

"Salah satu hal yang kini menjadi bagian dari filosofi kami adalah bahwa orang-orang yang sangat terampil dan memiliki kemampuan besar tetaplah manusia," katanya kepada GOAL. "Kita semua manusia, jadi pada dasarnya kita menghadapi tantangan yang sama. Kita menghadapi tantangan yang sama, tetapi juga memiliki peluang yang sama.

"Tantangannya seperti yang saya jelaskan tentang para leluhur kita: kita kesulitan untuk tetap fokus dan cenderung berpikir secara dramatis. Kita berfokus pada hal-hal yang mungkin berjalan salah atau berakhir buruk. Kita khawatir. Kita, dalam arti tertentu, dipenuhi rasa takut, dan semua ini kurang lebih terjadi secara otomatis, berdasarkan naluri. Menurut saya, mentalitas yang berlandaskan kesadaran penuh dapat membantu. Salah satu caranya adalah berlatih melalui meditasi, tetapi kita juga bisa menerapkannya dalam proses kerja sehingga, secara kolektif, kita mampu lebih sadar.

"Filosofi kami adalah apa yang kami sebut budaya performa berkelanjutan. Tentu saja, kami ingin tampil di level tinggi untuk waktu yang lama, baik sebagai individu sepanjang karier kami maupun sebagai organisasi, kurang lebih untuk selamanya. Namun, keberlanjutan juga berarti memahami bahwa kami tidak bisa menggunakan lebih dari yang kami miliki. Kami harus membangun secara bertahap, bata demi bata. Ini bukan hanya soal uang atau fondasi sendiri, tetapi juga pengetahuan, kapasitas, tim medis, dan segala hal lainnya. Anda tumbuh perlahan dan menjadi lebih besar."

Ia melanjutkan: "Prinsip dasar lainnya adalah jika Anda ingin bersaing, Anda perlu mengenal diri sendiri atau organisasi Anda. Apa kekuatan, kelemahan, dan kerentanan Anda? Fokuslah pada kekuatan Anda. Ini bukan hal yang rumit, tetapi ketika orang mulai berbicara tentang persaingan, mereka cenderung melihat kelemahan mereka. Mereka berpikir, 'Saya tidak cukup bagus dalam hal ini. Saya tidak akan pernah cukup bagus dalam hal ini,' atau, 'Orang-orang yang menjadi pesaing kami jauh lebih baik daripada kami'. Sebagai tim, kami bisa mengenali pola pikir itu dan mengarahkan diri kembali pada hal yang penting.

"Prinsip lainnya adalah performa terbaik selalu ada di depan kita. Pada dasarnya, itu berarti kita selalu bisa menjadi sedikit lebih baik. Kita cenderung menurunkan ambisi. Pikirkan resolusi Tahun Baru dan perubahan yang kita janjikan pada Januari. Kita sering gagal karena terlalu ambisius, dengan menargetkan peningkatan 15 atau 20 persen.

"Kami berusaha menyadari hal itu dan selalu mengingat aturan satu persen. Peningkatan kecil dari waktu ke waktu memperbesar peluang untuk berhasil. Semakin sering kami berhasil, semakin kuat efek berlipatnya. Kami bisa memiliki banyak proyek satu persen, dengan orang-orang berbeda mengerjakan peningkatan kecil. Ketika semuanya menyatu, dampaknya bisa jauh lebih besar."