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Bodo/Glimt mental coach GFXGOAL

Senjata rahasia Bodo/Glimt: Bagaimana mantan pilot jet tempur berperan penting dalam kebangkitan pesat tim kecil Norwegia itu hingga menjadi penakluk tim-tim raksasa di Liga Champions

Bjorn Mannsverk membantu mengubah peruntungan klub Skandinavia itu lewat kerja di balik layar, dan klub tersebut kini memetik hasilnya di lapangan.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Bjorn Mannsverk menegaskan tidak ada satu sosok di balik kesuksesan Bodo/Glimt yang belum pernah terjadi sebelumnya di era modern. Klub kecil asal Norwegia, yang bermarkas di kota kecil terpencil di bagian utara negara itu, telah lolos ke Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut, setelah melaju luar biasa hingga babak 16 besar pada 2025-26.

    “Ini bukan hasil kerja satu orang,” katanya kepada GOAL. “Tidak ada jalan pintas. Ini bukan keajaiban. Menurut saya, penting untuk menegaskan bahwa pencapaian ini terwujud berkat sejumlah orang yang telah mencurahkan waktu dan tenaga selama bertahun-tahun. Kami telah membangun sesuatu bersama-sama.”

    Mantan pilot pesawat tempur angkatan udara Norwegia yang bertugas selama 20 tahun itu kini menjadi pelatih mental Bodo, sebuah peran yang tak terduga baginya. Pada musim kedua klub tersebut berlaga di level tertinggi sepakbola Eropa, ia berharap dapat membantu klub kecil dari kawasan Lingkar Arktik itu kembali mengukir sejarah.

  • Para pionir

    Bodo/Glimt
    Getty

    Meski menjadi salah satu klub terkecil yang bersaing di level tertinggi Eropa, Bodo/Glimt termasuk yang pertama menerapkan pelatihan mental.

    Menurut pengakuannya sendiri, Mannsverk tidak tertarik pada sepakbola sebelum ia dihubungi direktur sepakbola Bodo/Glimt, Havard Sakariassen, dalam pertemuan yang kelak menentukan jalan hidupnya. Kontak itu terjadi setelah klub tersebut terdegradasi dari Eliteserien, kasta tertinggi sepakbola Norwegia, pada 2016.

    Alasan Sakariassen menginginkannya tidak ada hubungannya dengan sepakbola. Eksperimen Mannsverk dengan latihan mental berbasis kesadaran penuh, serta pekerjaannya di bidang itu menjelang akhir masa dinas militernya, membuatnya menjadi sosok yang menarik setelah kemunduran akibat degradasi tersebut. Ia bahkan menerapkan metode itu selama operasi di Libya.

    "Rujukan utama dalam pengalaman profesional saya jelas [menghabiskan] lebih dari 20 tahun sebagai pilot pesawat tempur aktif," kata Mannsverk kepada GOAL. "Saya masuk ke lingkungan itu segera setelah lulus sekolah. Saya tidak punya pengalaman profesional lain sebagai pembanding.

    "Bagi saya, sejak hari pertama, memang begitulah caranya: kami harus fokus pada hal-hal yang bisa kami kendalikan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Menjelang akhir karier saya, tepatnya pada 2009-2010, kami secara kebetulan mencoba latihan mental. Kami hanya mendengar tentang latihan mental dan bahwa metode itu sangat dihargai di kalangan atlet papan atas. Kami tidak benar-benar tahu seperti apa latihannya, tetapi kami mencobanya. Para pilot menyambutnya dengan baik. Dampaknya sangat besar.

    "Sebagai pilot pesawat tempur, dalam arti tertentu saya juga seorang atlet dengan performa tinggi. Saya melihat manfaat latihan mental ini. Anda mulai melatih sesuatu yang mungkin merupakan salah satu kemampuan terpenting yang dimiliki nenek moyang kita. Jika Anda bertahan hidup 10.000-15.000 tahun lalu, Anda punya peluang yang menguntungkan: jika Anda mudah teralihkan oleh gerakan atau suara, lalu menganggap ada sesuatu yang akan membunuh Anda, Anda akan bereaksi secara otomatis. Itu sangat efektif pada masa itu.

    "Namun, kita tahu bahwa jika ingin tampil maksimal, kita harus sepenuhnya hadir pada saat itu. Metode kesadaran penuh ini sebenarnya kami uji. Kami melakukan proyek ilmiah untuk menelitinya. Pada dasarnya, tujuannya adalah meningkatkan kemampuan kami untuk menyadari ketika perhatian mulai teralihkan dan segera kembali fokus saat kami perlu berkonsentrasi. Pada dasarnya, itulah latihannya."

    Pada 2026, sebagian besar klub elite Eropa memiliki pelatih mental dalam staf mereka. Namun, Bodo, klub yang tidak dikenal dari kota kecil berpenduduk 50.000 jiwa, sudah lebih dulu menerapkannya. "Ketika Bodo terdegradasi, Sakkariasen menyadari bahwa penyebabnya bukan kurangnya kemampuan bermain sepakbola, melainkan kurangnya ketahanan mental. Ia menyebutnya 'keruntuhan mental secara kolektif'. Klub tidak memiliki cara untuk melatih aspek itu, jadi ia mulai mencari sesuatu yang menurutnya cocok untuk pemain sepakbola.

    "Ia menemukan proyek yang kami kerjakan bertahun-tahun sebelumnya. Dan jelas, ia menyukai sambutan terhadap proyek itu serta dampaknya. Saya pikir ia juga menyukai metodenya. Maksud saya, kesadaran penuh, meditasi, kembali ke hal-hal mendasar. Ia berpikir bahwa jika metode ini berhasil untuk pilot pesawat tempur, mungkin metode ini juga berhasil untuk pemain sepakbola. Jadi, ia mendapat ide itu, mulai mencari tahu lebih lanjut, dan begitulah suatu hari ia menelepon saya."

  • Menuju sesuatu yang belum diketahui

    Ulrik Saltnes Bodo/Glimt
    Getty

    Gelandang Ulrik Saltnes merupakan salah satu kisah sukses besar dari pelatihan mental Mannsverk.

    Mannsverk mengaku awalnya ragu menerima tantangan yang tidak biasa ini. Namun, ia kemudian mencurahkan diri pada peran barunya dan melihat sejumlah hasil awal yang signifikan setelah mulai bekerja pada 2017, dengan dukungan Sakariassen dan Kjetil Knutsen, yang saat itu merupakan asisten pelatih. Knutsen sejak itu menjadi manajer dan mengawal era kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    “Saya tidak sedang mencari sesuatu seperti itu. Saya sangat sibuk di militer, bekerja di markas besar. Saya berpikir, ‘Oke, ini menarik. Saya bisa melihatnya sebagai sebuah tantangan’.

    “Saya tentu menyukai metodenya, tetapi saya mengatakan kepadanya, ‘Saya tidak tahu apa-apa tentang sepakbola’, dan dia menjawab, ‘Itu bukan masalah, karena kami sudah punya banyak orang dengan pandangan dan pendapat tentang sepakbola, jadi kami tidak membutuhkan itu’. Cara dia menanggapinya benar-benar menyenangkan, karena saya agak takut. Ini sedikit di luar zona nyaman saya.

    “Saya ingat Kjetil Knutsen, yang sekarang menjadi pelatih kepala, saat itu adalah asisten pelatih. Dia menghampiri saya setelah presentasi [pengenalan], memegang bahu saya, dan berkata, ‘Saya sangat percaya pada ini’. Dia tidak mengatakannya sekadar untuk bersikap sopan. Saya tahu dia benar-benar memercayainya.”

    Gelandang Ulrik Saltnes menjadi salah satu kisah sukses besar pada masa awal sesi-sesi Mannsverk. Saltnes sempat nyaris berhenti bermain sepakbola pada pramusim karena masalah perut kronis yang tidak diketahui penyebabnya. Namun, ia kemudian mencetak 15 gol dalam 30 pertandingan di divisi kedua Norwegia, saat Bodo langsung promosi kembali ke Eliteserien setelah mengakhiri musim 2017 di puncak klasemen dengan keunggulan 16 poin.

    Kini berusia 33 tahun, Saltnes tetap menjadi bagian dari skuad hingga saat ini. Ia telah menjadi penyumbang gol dan assist yang bisa diandalkan sepanjang kebangkitan pesat klub dalam beberapa tahun terakhir. “Itu hampir seperti keajaiban mental karena kami mengubah situasi yang sangat buruk menjadi sesuatu yang sangat kuat,” kata Mannsverk.

    “Tentu saja, ketika Anda melihat perubahan besar, semua orang semakin percaya. Kami punya beberapa kisah yang sangat bagus di awal yang mendorong proyek ini. Kami juga punya kisah tentang orang-orang yang berkembang seiring berjalannya waktu.”

  • “Sedikit demi sedikit”

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo meraih gelar liga pertama dalam sejarah mereka pada 2020 dan sejak itu mencatat banyak kesuksesan lain di kompetisi domestik maupun Eropa.

    Dua tahun setelah Mannsverk mulai bekerja bersama Bodo, fokusnya bergeser dari apa yang terjadi di lapangan ke mentalitas dan performa individu. "Kami mulai meraih hasil dan memadukan cara pandang kami. Kami memahami bahwa begitu banyak faktor di luar kendali kami dapat memengaruhi hasil, jadi kami perlu memusatkan kembali waktu dan energi kami yang terbatas pada hal-hal yang lebih bisa kami kendalikan," katanya.

    Klub itu pun memetik hasilnya dengan meraih gelar Eliteserien pertama sepanjang sejarah pada 2020. Padahal, mereka tidak diunggulkan sebelum musim dimulai. Dalam musim yang memecahkan rekor itu, mereka memenangi 26 dari 30 pertandingan liga dan mencetak 103 gol.

    Bodo mempertahankan gelarnya pada tahun berikutnya, sekaligus mulai menunjukkan kekuatannya di Eropa dengan melangkah dari Conference League ke Europa League, lalu akhirnya ke Liga Champions musim lalu. Sementara itu, gelar liga lainnya datang pada 2023 dan 2024.

    Mannsverk tidak akan pernah mengklaim keberhasilan itu sebagai jasanya, tetapi jelas bahwa pekerjaannya sebagai pelatih mental berperan penting dalam kemajuan klub sejak kedatangannya sembilan tahun lalu. Menurutnya, kemajuan itu bertumpu pada peningkatan-peningkatan kecil dan fokus pada kekuatan mereka, dengan menerapkan kembali pelajaran penting dari masa tugasnya di angkatan udara.

    "Salah satu hal yang kini menjadi bagian dari filosofi kami adalah bahwa orang-orang yang sangat terampil dan memiliki kemampuan besar tetaplah manusia," katanya kepada GOAL. "Kita semua manusia, jadi pada dasarnya kita menghadapi tantangan yang sama. Kita menghadapi tantangan yang sama, tetapi juga memiliki peluang yang sama.

    "Tantangannya seperti yang saya jelaskan tentang para leluhur kita: kita kesulitan untuk tetap fokus dan cenderung berpikir secara dramatis. Kita berfokus pada hal-hal yang mungkin berjalan salah atau berakhir buruk. Kita khawatir. Kita, dalam arti tertentu, dipenuhi rasa takut, dan semua ini kurang lebih terjadi secara otomatis, berdasarkan naluri. Menurut saya, mentalitas yang berlandaskan kesadaran penuh dapat membantu. Salah satu caranya adalah berlatih melalui meditasi, tetapi kita juga bisa menerapkannya dalam proses kerja sehingga, secara kolektif, kita mampu lebih sadar.

    "Filosofi kami adalah apa yang kami sebut budaya performa berkelanjutan. Tentu saja, kami ingin tampil di level tinggi untuk waktu yang lama, baik sebagai individu sepanjang karier kami maupun sebagai organisasi, kurang lebih untuk selamanya. Namun, keberlanjutan juga berarti memahami bahwa kami tidak bisa menggunakan lebih dari yang kami miliki. Kami harus membangun secara bertahap, bata demi bata. Ini bukan hanya soal uang atau fondasi sendiri, tetapi juga pengetahuan, kapasitas, tim medis, dan segala hal lainnya. Anda tumbuh perlahan dan menjadi lebih besar."

    Ia melanjutkan: "Prinsip dasar lainnya adalah jika Anda ingin bersaing, Anda perlu mengenal diri sendiri atau organisasi Anda. Apa kekuatan, kelemahan, dan kerentanan Anda? Fokuslah pada kekuatan Anda. Ini bukan hal yang rumit, tetapi ketika orang mulai berbicara tentang persaingan, mereka cenderung melihat kelemahan mereka. Mereka berpikir, 'Saya tidak cukup bagus dalam hal ini. Saya tidak akan pernah cukup bagus dalam hal ini,' atau, 'Orang-orang yang menjadi pesaing kami jauh lebih baik daripada kami'. Sebagai tim, kami bisa mengenali pola pikir itu dan mengarahkan diri kembali pada hal yang penting.

    "Prinsip lainnya adalah performa terbaik selalu ada di depan kita. Pada dasarnya, itu berarti kita selalu bisa menjadi sedikit lebih baik. Kita cenderung menurunkan ambisi. Pikirkan resolusi Tahun Baru dan perubahan yang kita janjikan pada Januari. Kita sering gagal karena terlalu ambisius, dengan menargetkan peningkatan 15 atau 20 persen.

    "Kami berusaha menyadari hal itu dan selalu mengingat aturan satu persen. Peningkatan kecil dari waktu ke waktu memperbesar peluang untuk berhasil. Semakin sering kami berhasil, semakin kuat efek berlipatnya. Kami bisa memiliki banyak proyek satu persen, dengan orang-orang berbeda mengerjakan peningkatan kecil. Ketika semuanya menyatu, dampaknya bisa jauh lebih besar."

  • Laju bersejarah

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo/Glimt meraih kemenangan paling terkenal dalam sejarah klub di Liga Champions 2025-26 dengan menyingkirkan Inter, juara Serie A berkali-kali.

    Meski telah dikenal sebagai penantang yang menghibur di kompetisi UEFA level bawah, kiprah luar biasa Bodo/Glimt di Liga Champions musim lalu membuat mereka dikenal lebih luas. Mereka gagal meraih kemenangan dalam lima laga pertama fase liga, sehingga peluang untuk lolos ke fase gugur terancam serius. Namun, Bodo/Glimt kemudian meraih tiga hasil luar biasa untuk merebut tempat di babak play-off, sekaligus menjadi klub Norwegia pertama yang mencapai tahap tersebut.

    Dengan permainan khas mereka yang mengandalkan penguasaan bola dan intensitas tinggi, Bodo/Glimt lebih dulu menahan Borussia Dortmund di kandang lawan. Mereka kemudian mengalahkan raksasa Inggris Manchester City dengan permainan memukau di Norwegia, sebelum bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan mengejutkan di markas Atletico Madrid.

    Kisah mereka sebagai tim yang tidak diunggulkan pun belum berakhir. Bodo menyingkirkan juara Serie A Inter di babak play-off dengan memenangi kedua leg dan mencatatkan skor agregat 5-2 yang luar biasa impresif. Hasil itu memastikan tempat mereka di babak 16 besar di luar segala dugaan,

    “Kami cenderung tampil baik di Eropa ketika tidak diunggulkan, terutama saat tampaknya tidak ada harapan,” kata Mannsverk. “Ketika kami menyisakan tiga laga di fase liga, peluang kami lolos ke fase gugur hanya 0,1 persen. Kurang lebih semua orang berpikir, ‘Oke, kami sudah selesai. Sekarang kami bisa turun ke lapangan dan bermain.’ Tidak ada rasa takut dan tidak ada yang perlu dipertahankan. Setelah itu, kami mulai tampil baik.”

  • ‘Malu’

    Bodo/Glimt
    Getty

    Perjalanan luar biasa hingga babak 16 besar Liga Champions berakhir dengan kekecewaan besar setelah dihentikan Sporting CP.

    Namun, meski sejak awal mereka sebenarnya tidak diunggulkan untuk mencapai babak itu, cara Bodo/Glimt tersingkir secara dramatis di babak 16 besar menghadirkan tantangan baru bagi Mannsverk. Tim kecil asal Norwegia itu sekali lagi membalikkan prediksi pada leg pertama melawan Sporting CP, dengan menghajar raksasa Portugal tersebut 3-0 di Bodo untuk membuka lebar peluang lolos ke perempat-final.

    Namun, entah bagaimana, mereka justru runtuh pada leg kedua di Lisbon. Sporting secara sensasional menyamakan skor agregat dalam 90 menit, lalu mencetak dua gol lagi pada babak tambahan untuk menang 5-0 malam itu dan mematahkan hati Bodo/Glimt. Gol kemenangan tersebut tercipta pada masa injury time di pengujung pertandingan.

    Ketika ditanya bagaimana ia dan para pemain menghadapi kekecewaan mendalam itu, Mannsverk mengatakan: "Saya justru meminta mereka untuk lebih merasakan sakitnya pengalaman itu. Intinya adalah mengatakan, 'Seharusnya tidak seperti itu. Kami lebih baik daripada ini'.

    "Saya bertanya kepada mereka bagaimana perasaan mereka ketika kami kembali ke ruang ganti setelah pertandingan. Beberapa orang mulai berkata, 'Saya malu'. Mereka bukan sekadar kecewa; mereka malu. Itu perasaan negatif yang sangat kuat.

    "Menurut saya, jika Anda bisa mengingat momen itu sebagaimana adanya, Anda mungkin bisa membawa pengalaman tersebut ke pertandingan berikutnya ketika tekanan mulai meningkat. Anda mungkin berpikir, 'Saya benar-benar takut melakukan hal yang benar, tetapi saya lebih takut lagi merasakan perasaan buruk itu setelah pertandingan jika kami kalah'.

    "Ini sebuah paradoks. Anda menggunakan satu rasa takut untuk melawan rasa takut lainnya, sehingga Anda bisa memaksa diri melakukan hal yang benar. Itulah idenya. Kami membicarakannya untuk mendorong mereka jujur tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan dan menggunakan perasaan itu secara lebih konstruktif dalam situasi mendatang."

  • Persaingan domestik

    Kjetic Knutsen Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo tengah terlibat dalam persaingan perebutan gelar yang bisa dikenang sepanjang masa di Eliteserien Norwegia, dan pelatih kepala Knutsen tahu timnya tidak boleh lengah sedikit pun.

    Bodo/Glimt akan kembali tampil di Liga Champions musim ini untuk kali kedua sepanjang sejarah, setelah melewati dua babak kualifikasi untuk mengamankan tempat di kompetisi tertinggi sepakbola Eropa. Kiprah mereka di fase liga dimulai dengan kekalahan telak 5-0 dari raksasa Jerman, Bayern Munich, tetapi hal itu mungkin bisa dimaklumi.

    Bodo memulai perjuangan di Eropa di tengah persaingan gelar yang luar biasa di Norwegia. Dengan delapan pertandingan tersisa, mereka bersaing ketat dengan juara bertahan Viking di puncak klasemen Eliteserien. Kedua klub bahkan memiliki catatan yang sama persis: 17 kemenangan, dua hasil imbang, tiga kekalahan, 56 gol dicetak, dan 20 gol kebobolan. Viking hanya berada di puncak berkat keunggulan rekor pertemuan langsung, sementara laga antara kedua rival pada 30 Oktober berpotensi menentukan gelar.

    Di fase krusial musim ini, tugas Mannsverk adalah menjaga fokus para pemain saat mereka bergantian menghadapi ketatnya persaingan domestik dan tantangan baru di Eropa. Bodo finis sebagai runner-up di bawah Viking pada 2025, sehingga harus melewati babak kualifikasi yang penuh ketidakpastian untuk mencapai Liga Champions.

    "Kami seharusnya tidak menang atau menjadi juara karena Viking tampil buruk," kata Mannsverk kepada GOAL. "Kami harus tampil baik atau luar biasa untuk menjadi juara. Namun, kami masih bisa kehilangan fokus ketika mulai berpikir, 'Kami benar-benar harus mengalahkan mereka'. Seperti yang saya katakan, kami mudah kehilangan fokus. Kami berusaha mengingat bahwa penampilan tim lain berada di luar kendali kami. Kami tidak bisa mengendalikan tim lain. Kami hanya perlu fokus pada diri sendiri.

    "Liga Champions mendatangkan banyak uang, jadi itu juga bisa menjadi faktor. Tentu saja, kami harus menjadi juara. Sebenarnya tidak masalah apakah kami kesulitan mengalahkan Viking atau tim lain; yang penting bagi kami adalah menjadi juara. Namun, sekali lagi, kami bisa melihatnya dari sisi lain dan bertanya pertandingan mana yang paling penting bagi kami di akhir musim. Mungkin bukan Liga Champions. Mungkin justru liga domestik, karena memenanginya meningkatkan peluang kami untuk tampil di Liga Champions tahun depan."

    Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah musim sepakbola Norwegia berlangsung dari April hingga November. Artinya, ketika Liga Champions ikut diperhitungkan, pada dasarnya tidak ada waktu untuk pramusim. "Kami seolah tidak pernah mendapat jeda," lanjut Mannsverk. "Anda juga kehilangan kesempatan menjalani pramusim untuk memulai persiapan dari awal. Jadi, Anda selalu harus mencari keseimbangan antara bermain dalam pertandingan, mengembangkan tim atau para pemain, pemulihan, dan segala hal lainnya.

    "Saat saya memulai pada 2017, saya ingat biasanya orang mulai berkata, 'Kami kelelahan dan musim hampir berakhir'. Itu telah berubah. Untungnya, karena dalam arti tertentu tidak ada akhir. Kami terus melanjutkan. Jadi, cara berpikir dan mentalitas seperti itu sudah hilang.

    "Anda selalu berada di tengah kompetisi. Jadi, yang penting bagi kami, dan faktor paling dominan dalam latihan mental, adalah kemampuan untuk memulihkan diri. Pemulihan, pemulihan, pemulihan. Kami harus menghemat energi di sana-sini. Itulah yang terus kami fokuskan. Dan kami telah meningkatkan upaya itu."

  • Konsistensi adalah kunci

    Bjorn Mannsverk Bodo/Glimt
    Getty

    Mannsverk berharap dapat terus berperan penting dalam kesuksesan Bodo/Glimt di era modern saat klub itu memburu lebih banyak gelar bergengsi.

    Mannsverk meyakini pendekatan yang konsisten menjadi kunci bagi Bodo/Glimt dalam mengejar kesuksesan di kompetisi domestik dan Eropa. Perjalanan itu berlanjut pada Rabu saat mereka menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut.

    "Salah satu prinsip kami adalah tidak mengubah rutinitas. Orang cukup sensitif terhadap perubahan," kata Mannsverk. "Jika Anda tiba-tiba menghabiskan 10 menit lebih lama untuk menonton video atau ada perubahan kecil lainnya, itu bisa membuat Anda sedikit lebih tertekan karena Anda mulai berpikir, 'Oh, ini pertandingan yang sangat penting'.

    "Di sisi lain, kami juga merasa harus mampu menghadapinya. Kami bahkan mungkin ingin menambahkan sedikit tekanan untuk memastikan mereka bisa mengatasinya. Namun, pada dasarnya ini hanya sebuah pertandingan. Tidak peduli apakah lawannya Atletico Madrid atau Rosenborg di Norwegia. Ini hanya pertandingan. Kami melakukan segala sesuatu dan mempersiapkan diri dengan cara yang sama.

    "Kami percaya Anda menjadi mahir dalam hal yang Anda latih. Jika Anda melatih rutinitas, rutinitas itu menjadi kurang lebih otomatis. Anda tidak perlu benar-benar berfokus padanya; semuanya terjadi begitu saja. Itu berlaku untuk rutinitas pemulihan, melepaskan diri sejenak dari sepakbola, dan sebagainya. Intinya, kami tidak benar-benar mengubah cara kami bekerja bersama mereka.

    "Namun, kami memang membahas hal-hal yang bisa menjadi kendala. Terutama jika Anda tampil baik di Eropa dan mengalahkan tim-tim hebat, Anda perlu menyadari bahwa ketika kembali ke liga domestik, lawan sangat ingin mengalahkan Anda. Situasinya bisa sama sekali berbeda. Kami berusaha mengenali itu sebagai potensi kendala. Kami mungkin sedikit mengendur atau sedikit menurunkan standar, dan kami sudah sering melihat itu terjadi."

    Seiring Bodo/Glimt terus menanjak dan berupaya memantapkan diri sebagai klub Liga Champions, Mannswerk menjadi senjata rahasia mereka. Pekerjaannya akan tetap menjadi pilar utama pendekatan klub, meski ia menolak menerima pujian secara pribadi atas kesuksesan mereka.