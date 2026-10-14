Dua tahun setelah Mannsverk mulai bekerja dengan Bodo, fokus bergeser dari apa yang terjadi di lapangan ke mentalitas dan performa individu. "Kami mulai meraih hasil dan memadukan cara pandang kami. Kami memahami bahwa begitu banyak faktor di luar kendali kami dapat memengaruhi hasil, jadi kami perlu kembali memusatkan waktu dan energi kami yang terbatas pada hal-hal yang lebih bisa kami kendalikan," katanya.

Klub itu pun memetik hasilnya dengan meraih gelar Eliteserien pertama dalam sejarah pada 2020, meski tidak diunggulkan sebelum musim dimulai. Mereka mencatatkan musim yang memecahkan rekor, memenangi 26 dari 30 pertandingan liga dan mencetak 103 gol.

Bodo mempertahankan gelarnya pada tahun berikutnya, sekaligus mulai menunjukkan kekuatannya di Eropa, melangkah dari Conference League ke Europa League, lalu akhirnya ke Liga Champions musim lalu. Sementara itu, gelar liga berikutnya datang pada 2023 dan 2024.

Mannsverk tidak akan pernah mengklaim keberhasilan itu sebagai jasanya, tetapi jelas bahwa pekerjaannya sebagai pelatih mental berperan penting dalam kemajuan klub sejak kedatangannya sembilan tahun lalu. Menurutnya, kemajuan itu dicapai melalui peningkatan-peningkatan kecil dan fokus pada kekuatan mereka, dengan kembali menerapkan pelajaran penting dari pengalamannya di angkatan udara.

"Hal yang kini menjadi bagian dari filosofi kami adalah bahwa orang-orang yang terampil dan memiliki kemampuan besar tetaplah manusia," katanya kepada GOAL. "Kita semua manusia, jadi pada dasarnya kita menghadapi tantangan yang sama. Tantangan kita sama, tetapi peluang kita juga sama.

"Tantangannya seperti yang saya jelaskan tentang nenek moyang kita: kita kesulitan mempertahankan fokus dan cenderung memikirkan hal-hal secara dramatis. Kita berfokus pada apa yang bisa salah atau berakhir buruk. Kita khawatir. Kita, dalam arti tertentu, dipenuhi rasa takut, dan semua itu kurang lebih terjadi secara otomatis, mengikuti naluri. Menurut saya, pola pikir yang berlandaskan kesadaran penuh bisa membantu. Salah satu caranya adalah berlatih melalui meditasi, tetapi kita juga bisa menerapkannya dalam proses kita sehingga, secara kolektif, kita mampu menyadarinya.

"Filosofi kami adalah apa yang kami sebut budaya performa berkelanjutan. Tentu saja, kami ingin tampil di level tinggi dalam waktu lama, baik sebagai individu sepanjang karier kami maupun sebagai organisasi, kurang lebih untuk selamanya. Namun, keberlanjutan juga berarti memahami bahwa kita tidak bisa menggunakan lebih dari yang kita miliki. Kita harus membangunnya secara bertahap, bata demi bata. Ini bukan hanya soal uang atau fondasi sendiri, melainkan juga pengetahuan, kapasitas, tim medis, dan segala hal lainnya. Kita tumbuh perlahan dan menjadi lebih besar."

Ia melanjutkan: "Prinsip dasar lainnya adalah jika ingin bersaing, Anda perlu mengenal diri sendiri atau organisasi Anda. Apa kekuatan, kelemahan, dan kerentanan Anda? Fokuslah pada kekuatan Anda. Ini bukan hal yang rumit, tetapi ketika orang mulai berbicara tentang persaingan, mereka cenderung melihat kelemahan mereka. Mereka berpikir, 'Saya tidak cukup bagus dalam hal ini. Saya tidak akan pernah cukup bagus dalam hal ini,' atau, 'Orang-orang yang menjadi pesaing kami jauh lebih baik daripada kami.' Sebagai tim, kami bisa mengenali hal itu dan mengarahkan diri kembali pada hal yang penting.

"Prinsip lainnya adalah performa terbaik selalu ada di depan kita. Pada dasarnya, ini berarti kita selalu bisa menjadi sedikit lebih baik. Kita cenderung menurunkan ambisi. Pikirkan resolusi Tahun Baru dan perubahan yang kita janjikan akan dilakukan pada Januari. Kita sering gagal karena terlalu ambisius, menargetkan peningkatan 15 atau 20 persen.

"Kami berusaha menyadari hal itu dan selalu memikirkan aturan satu persen. Peningkatan kecil dari waktu ke waktu memperbesar peluang keberhasilan. Semakin sering kami berhasil, semakin kuat efek berlipat gandanya. Kami bisa menjalankan banyak proyek satu persen, dengan orang-orang berbeda mengerjakan peningkatan kecil. Ketika semuanya berpadu, dampaknya bisa jauh lebih besar."