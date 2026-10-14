Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Bodo/Glimt mental coach GFXGOAL

Senjata rahasia Bodo/Glimt: Bagaimana mantan pilot jet tempur berperan penting dalam kebangkitan pesat klub kecil Norwegia itu hingga menjadi penakluk tim-tim raksasa di Liga Champions

Bjorn Mannsverk turut mengubah nasib klub asal Skandinavia itu lewat kerja kerasnya yang tak terlihat di luar lapangan, dan kini klub tersebut memetik hasilnya di lapangan.

Krishan Davis
Diterjemahkan oleh

  • Bjorn Mannsverk menegaskan tidak ada satu orang pun di balik kesuksesan Bodo/Glimt yang belum pernah terjadi sebelumnya pada era modern. Klub kecil asal Norwegia itu berasal dari kota kecil terpencil di utara negara tersebut dan lolos ke Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut, setelah melaju secara luar biasa hingga babak 16 besar pada 2025-26.

    “Ini bukan hasil kerja satu orang,” katanya kepada GOAL. “Tidak ada jalan pintas. Ini bukan keajaiban. Saya rasa penting untuk menegaskan bahwa pencapaian ini terwujud karena ada sejumlah orang yang telah mencurahkan waktu dan tenaga untuknya selama bertahun-tahun. Kami membangun sesuatu bersama-sama.”

    Mannsverk, mantan pilot pesawat tempur angkatan udara Norwegia selama 20 tahun, mengemban peran yang tak terduga sebagai pelatih mental Bodo. Pada musim kedua klub itu sepanjang sejarahnya di kompetisi tertinggi sepakbola Eropa, ia berharap dapat membantu tim kecil dari kawasan Lingkar Arktik tersebut kembali mengukir sejarah.

  • Para pelopor

    Bodo/Glimt
    Getty

    Meski merupakan salah satu klub terkecil yang berlaga di level tertinggi Eropa, Bodo/Glimt termasuk yang paling awal menerapkan pelatihan mental.

    Menurut pengakuannya sendiri, Mannsverk tidak tertarik pada sepakbola sebelum ia dihubungi direktur sepakbola Bodo/Glimt, Havard Sakariassen, menyusul degradasi klub itu dari Eliteserien, kasta tertinggi Norwegia, pada 2016. Panggilan itu kelak menentukan jalan hidupnya.

    Alasan Sakariassen menginginkannya tidak ada hubungannya dengan sepakbola. Eksperimen Mannsverk dan pekerjaannya dalam latihan mental berbasis kesadaran penuh menjelang akhir masa dinasnya di militer membuatnya dinilai cocok untuk membantu klub bangkit setelah degradasi. Ia bahkan pernah menerapkan metode itu selama operasi di Libya.

    "Acuan terbesar dalam pengalaman profesional saya tentu saja [menjalani] lebih dari 20 tahun sebagai pilot pesawat tempur aktif," kata Mannsverk kepada GOAL. "Saya masuk ke lingkungan itu langsung setelah lulus sekolah. Saya tidak punya pengalaman profesional lain sebagai acuan.

    "Bagi saya, sejak hari pertama, begitulah caranya: kami harus fokus pada hal-hal yang bisa kami kendalikan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Menjelang akhir karier saya, pada 2009-2010, kami kebetulan mencoba latihan mental. Kami mendengar tentang latihan mental dan bahwa metode itu sangat dihargai di kalangan atlet papan atas. Kami belum benar-benar tahu apa saja yang dilatih, tetapi kami mencobanya. Para pilot menerimanya dengan baik. Dampaknya sangat besar.

    "Meskipun, sebagai pilot pesawat tempur, saya bisa dibilang seperti atlet yang berprestasi tinggi. Saya melihat manfaat latihan mental ini. Anda mulai melatih sesuatu yang mungkin merupakan salah satu kemampuan terpenting nenek moyang kita. Jika Anda hidup 10.000-15.000 tahun lalu, kemampuan itu memperbesar peluang Anda untuk bertahan hidup. Jika gerakan atau suara mudah mengalihkan perhatian Anda dan Anda menganggap ada sesuatu yang akan membunuh Anda, Anda akan bereaksi secara otomatis. Itu sangat berguna pada masa itu.

    "Namun, kita tahu bahwa untuk tampil optimal, kita harus fokus pada saat ini. Metode kesadaran penuh ini sebenarnya kami uji. Kami melakukan penelitian ilmiah terhadapnya. Tujuannya pada dasarnya untuk meningkatkan kemampuan kami menyadari kapan perhatian kami teralihkan dan segera kembali fokus ketika kami perlu berkonsentrasi. Itulah inti latihannya."

    Pada 2026, sebagian besar klub elite Eropa memiliki pelatih mental dalam staf mereka. Namun, Bodo, klub yang tidak dikenal dari kota kecil berpenduduk 50.000 jiwa, sudah lebih dulu menerapkannya. "Ketika Bodo terdegradasi, Sakkariasen menyadari bahwa penyebabnya bukan kurangnya kemampuan sepakbola, melainkan kurangnya ketahanan mental. Ia menyebutnya 'keruntuhan mental kolektif', dan klub tidak memiliki cara untuk melatih aspek itu. Karena itu, ia mulai mencari sesuatu yang menurutnya cocok bagi pemain sepakbola.

    "Ia menemukan proyek yang kami kerjakan bertahun-tahun sebelumnya. Tentu saja, ia tertarik karena proyek itu diterima dengan baik dan berdampak positif. Saya pikir ia juga menyukai metodenya. Maksud saya, kesadaran penuh, meditasi, kembali ke dasar. Ia berpikir, jika metode ini berhasil bagi pilot pesawat tempur, mungkin metode ini juga berhasil bagi pemain sepakbola. Jadi, ia mendapat ide itu, mulai mencari tahu lebih jauh, lalu suatu hari menelepon saya."

  • Menuju sesuatu yang belum diketahui

    Ulrik Saltnes Bodo/Glimt
    Getty

    Gelandang Ulrik Saltnes merupakan salah satu kisah sukses besar dari pelatihan mental Mannsverk.

    Mannsverk mengakui awalnya ragu menerima tantangan yang tidak biasa ini. Namun, ia kemudian mencurahkan diri pada peran barunya dan melihat sejumlah hasil awal yang signifikan setelah mulai bekerja pada 2017, dengan dukungan Sakariassen dan Kjetil Knutsen, yang saat itu menjadi asisten pelatih. Knutsen sejak itu menjadi pelatih kepala dan memimpin periode kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.

    “Saya tidak sedang mencari pekerjaan seperti itu. Saya sepenuhnya sibuk di militer, bekerja di markas besar. Saya berpikir, ‘Oke, ini menarik. Saya bisa menganggapnya sebagai tantangan.’

    “Saya jelas menyukai metodenya, tetapi saya mengatakan kepadanya, ‘Saya tidak tahu apa-apa tentang sepakbola,’ dan dia menjawab, ‘Itu bukan masalah, karena kami sudah punya banyak orang dengan pemikiran dan pendapat tentang sepakbola, jadi kami tidak membutuhkan itu.’ Cara dia menanggapinya benar-benar menyenangkan, karena saya agak takut. Ini sedikit di luar zona nyaman saya.

    “Saya ingat Kjetil Knutsen, yang sekarang menjadi pelatih kepala, saat itu masih menjadi asisten pelatih. Dia mendatangi saya setelah presentasi [pengenalan], memegang bahu saya, dan berkata, ‘Saya benar-benar percaya pada ini.’ Dia tidak mengatakannya sekadar untuk bersikap sopan. Saya paham dia benar-benar memercayainya.”

    Gelandang Ulrik Saltnes termasuk salah satu kisah sukses besar dari sesi-sesi awal Mannsverk. Saltnes sempat hampir berhenti bermain sepakbola pada pramusim akibat gangguan perut kronis yang tidak diketahui penyebabnya. Namun, ia kemudian mencetak 15 gol dalam 30 pertandingan di divisi kedua Norwegia saat Bodo langsung promosi kembali ke Eliteserien setelah mengakhiri musim 2017 di puncak klasemen dengan keunggulan 16 poin.

    Kini berusia 33 tahun, Saltnes masih menjadi bagian dari skuad hingga saat ini. Ia telah menjadi penyumbang gol dan assist yang konsisten sepanjang kebangkitan pesat klub dalam beberapa tahun terakhir. “Itu hampir seperti keajaiban dari sisi mental karena kami mengubah situasi yang sangat buruk menjadi sesuatu yang sangat kuat,” kata Mannsverk.

    “Tentu saja, ketika Anda melihat perubahan besar, semua orang mulai semakin percaya. Kami punya beberapa kisah yang sangat bagus di awal yang mendorong proyek ini. Kami juga melihat orang-orang berkembang seiring berjalannya waktu.”

  • “Sedikit demi sedikit”

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo meraih gelar liga pertama dalam sejarah klub pada 2020 dan sejak itu mencatat banyak kesuksesan lain di kompetisi domestik maupun Eropa.

    Dua tahun setelah Mannsverk mulai bekerja dengan Bodo, fokus bergeser dari apa yang terjadi di lapangan ke mentalitas dan performa individu. "Kami mulai meraih hasil dan memadukan cara pandang kami. Kami memahami bahwa begitu banyak faktor di luar kendali kami dapat memengaruhi hasil, jadi kami perlu kembali memusatkan waktu dan energi kami yang terbatas pada hal-hal yang lebih bisa kami kendalikan," katanya.

    Klub itu pun memetik hasilnya dengan meraih gelar Eliteserien pertama dalam sejarah pada 2020, meski tidak diunggulkan sebelum musim dimulai. Mereka mencatatkan musim yang memecahkan rekor, memenangi 26 dari 30 pertandingan liga dan mencetak 103 gol.

    Bodo mempertahankan gelarnya pada tahun berikutnya, sekaligus mulai menunjukkan kekuatannya di Eropa, melangkah dari Conference League ke Europa League, lalu akhirnya ke Liga Champions musim lalu. Sementara itu, gelar liga berikutnya datang pada 2023 dan 2024.

    Mannsverk tidak akan pernah mengklaim keberhasilan itu sebagai jasanya, tetapi jelas bahwa pekerjaannya sebagai pelatih mental berperan penting dalam kemajuan klub sejak kedatangannya sembilan tahun lalu. Menurutnya, kemajuan itu dicapai melalui peningkatan-peningkatan kecil dan fokus pada kekuatan mereka, dengan kembali menerapkan pelajaran penting dari pengalamannya di angkatan udara.

    "Hal yang kini menjadi bagian dari filosofi kami adalah bahwa orang-orang yang terampil dan memiliki kemampuan besar tetaplah manusia," katanya kepada GOAL. "Kita semua manusia, jadi pada dasarnya kita menghadapi tantangan yang sama. Tantangan kita sama, tetapi peluang kita juga sama.

    "Tantangannya seperti yang saya jelaskan tentang nenek moyang kita: kita kesulitan mempertahankan fokus dan cenderung memikirkan hal-hal secara dramatis. Kita berfokus pada apa yang bisa salah atau berakhir buruk. Kita khawatir. Kita, dalam arti tertentu, dipenuhi rasa takut, dan semua itu kurang lebih terjadi secara otomatis, mengikuti naluri. Menurut saya, pola pikir yang berlandaskan kesadaran penuh bisa membantu. Salah satu caranya adalah berlatih melalui meditasi, tetapi kita juga bisa menerapkannya dalam proses kita sehingga, secara kolektif, kita mampu menyadarinya.

    "Filosofi kami adalah apa yang kami sebut budaya performa berkelanjutan. Tentu saja, kami ingin tampil di level tinggi dalam waktu lama, baik sebagai individu sepanjang karier kami maupun sebagai organisasi, kurang lebih untuk selamanya. Namun, keberlanjutan juga berarti memahami bahwa kita tidak bisa menggunakan lebih dari yang kita miliki. Kita harus membangunnya secara bertahap, bata demi bata. Ini bukan hanya soal uang atau fondasi sendiri, melainkan juga pengetahuan, kapasitas, tim medis, dan segala hal lainnya. Kita tumbuh perlahan dan menjadi lebih besar."

    Ia melanjutkan: "Prinsip dasar lainnya adalah jika ingin bersaing, Anda perlu mengenal diri sendiri atau organisasi Anda. Apa kekuatan, kelemahan, dan kerentanan Anda? Fokuslah pada kekuatan Anda. Ini bukan hal yang rumit, tetapi ketika orang mulai berbicara tentang persaingan, mereka cenderung melihat kelemahan mereka. Mereka berpikir, 'Saya tidak cukup bagus dalam hal ini. Saya tidak akan pernah cukup bagus dalam hal ini,' atau, 'Orang-orang yang menjadi pesaing kami jauh lebih baik daripada kami.' Sebagai tim, kami bisa mengenali hal itu dan mengarahkan diri kembali pada hal yang penting.

    "Prinsip lainnya adalah performa terbaik selalu ada di depan kita. Pada dasarnya, ini berarti kita selalu bisa menjadi sedikit lebih baik. Kita cenderung menurunkan ambisi. Pikirkan resolusi Tahun Baru dan perubahan yang kita janjikan akan dilakukan pada Januari. Kita sering gagal karena terlalu ambisius, menargetkan peningkatan 15 atau 20 persen.

    "Kami berusaha menyadari hal itu dan selalu memikirkan aturan satu persen. Peningkatan kecil dari waktu ke waktu memperbesar peluang keberhasilan. Semakin sering kami berhasil, semakin kuat efek berlipat gandanya. Kami bisa menjalankan banyak proyek satu persen, dengan orang-orang berbeda mengerjakan peningkatan kecil. Ketika semuanya berpadu, dampaknya bisa jauh lebih besar."

  • Kiprah bersejarah

    Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo/Glimt meraih kemenangan paling terkenal dalam sejarah klub pada Liga Champions 2025-26 dengan menyingkirkan Inter, yang telah berkali-kali menjuarai Serie A.

    Meski telah dikenal sebagai penantang yang menghibur di kompetisi UEFA kasta bawah, kiprah luar biasa Bodo/Glimt di Liga Champions musim lalu membuat mereka dikenal lebih luas. Setelah gagal menang dalam lima laga pertama fase liga, peluang mereka untuk melaju ke fase gugur berada dalam bahaya besar. Namun, Bodo/Glimt meraih tiga hasil luar biasa untuk merebut tempat di babak play-off dan menjadi klub Norwegia pertama yang mencapai tahap tersebut.

    Dengan permainan khas mereka yang mengandalkan penguasaan bola dan intensitas tinggi, Bodo/Glimt lebih dulu menahan imbang Borussia Dortmund di kandang lawan. Mereka kemudian menaklukkan raksasa Inggris Manchester City dengan permainan gemilang di Norwegia, sebelum bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan mengejutkan atas Atletico Madrid.

    Kisah Bodo/Glimt sebagai tim yang tidak diunggulkan pun belum berakhir. Mereka menyingkirkan juara Serie A, Inter, di babak play-off dengan memenangi kedua leg. Skor agregat 5-2 yang sangat mengesankan itu memastikan tempat mereka di babak 16 besar, di luar dugaan banyak pihak.

    "Kami cenderung tampil bagus di Eropa ketika tidak diunggulkan, terutama saat tampaknya sudah tidak ada harapan," kata Mannsverk. "Ketika kami tinggal memiliki tiga laga di fase liga, peluang untuk lolos ke fase gugur hanya 0,1 persen. Kurang lebih semua orang berpikir, 'Oke, perjalanan kami sudah selesai. Sekarang kami bisa bermain dan menunjukkan kemampuan'. Tidak ada rasa takut dan tidak ada yang perlu dipertahankan, lalu kami mulai tampil bagus."

  • ‘Malu’

    Bodo/Glimt
    Getty

    Kiprah luar biasa hingga babak 16 besar Liga Champions berakhir dengan kekecewaan mendalam setelah dihentikan Sporting CP.

    Namun, meski sejak awal sebenarnya tak diunggulkan untuk mencapai babak itu, cara dramatis Bodo/Glimt tersingkir di babak 16 besar menghadirkan tantangan baru bagi Mannsverk. Tim kecil asal Norwegia itu sekali lagi mematahkan prediksi pada leg pertama melawan Sporting CP. Mereka menghajar raksasa Portugal tersebut 3-0 di Bodo dan menempatkan satu kaki di perempat-final.

    Entah bagaimana, mereka justru runtuh pada leg kedua di Lisbon. Sporting secara sensasional menyamakan skor agregat dalam 90 menit untuk memaksakan babak tambahan, lalu mencetak dua gol lagi dan menang 5-0 pada malam itu. Gol penentu kemenangan tercipta pada injury time di penghujung laga, mematahkan hati Bodo/Glimt.

    Ketika ditanya bagaimana ia dan para pemain menghadapi kekecewaan mendalam itu, Mannsverk mengatakan: "Saya justru meminta mereka untuk lebih merasakan pedihnya pengalaman itu. Intinya adalah mengatakan, 'Seharusnya tidak seperti itu. Kami lebih baik daripada ini'.

    "Saya bertanya bagaimana perasaan mereka ketika kami kembali ke ruang ganti seusai pertandingan. Beberapa orang mulai berkata, 'Saya malu'. Mereka bukan sekadar kecewa; mereka malu. Itu perasaan negatif yang sangat kuat.

    "Saya pikir, jika Anda bisa mengingat momen itu, ketika situasinya kembali seperti itu, Anda mungkin bisa membawa pengalaman tersebut ke pertandingan berikutnya saat tekanan mulai meningkat. Anda mungkin berpikir, 'Saya benar-benar takut melakukan hal yang benar, tetapi saya lebih takut lagi merasakan perasaan buruk itu setelah pertandingan jika kami kalah'.

    "Ini sebuah paradoks. Anda menggunakan satu rasa takut untuk melawan rasa takut yang lain, sehingga Anda bisa memaksa diri melakukan hal yang benar. Itulah idenya. Kami memang membicarakannya untuk mendorong mereka jujur tentang apa yang sebenarnya mereka rasakan dan menggunakan perasaan itu secara lebih konstruktif dalam situasi mendatang."

  • Pertarungan domestik

    Kjetic Knutsen Bodo/Glimt
    Getty

    Bodo tengah terlibat dalam salah satu persaingan gelar paling sengit sepanjang masa di Eliteserien Norwegia, dan pelatih kepala Knutsen tahu timnya tak boleh lengah sedikit pun.

    Bodo/Glimt akan kembali berlaga di Liga Champions musim ini untuk kali kedua sepanjang sejarah, setelah melewati dua babak kualifikasi untuk mengamankan tempat di kompetisi tertinggi sepak bola Eropa. Kiprah mereka di fase liga dimulai dengan kekalahan telak 5-0 dari raksasa Jerman Bayern Munich, tetapi hal itu mungkin bisa dimaklumi.

    Bodo memulai perjuangan mereka di Eropa di tengah persaingan memperebutkan gelar yang luar biasa ketat di Norwegia. Dengan delapan pertandingan tersisa, mereka bersaing sengit dengan juara bertahan Viking di puncak klasemen Eliteserien. Catatan kedua klub bahkan identik: 17 kemenangan, dua hasil imbang, tiga kekalahan, 56 gol dicetak, dan 20 gol kebobolan. Viking hanya berada di puncak berkat catatan pertemuan yang lebih baik, sementara laga kedua rival pada 30 Oktober berpotensi menjadi penentu gelar.

    Di titik krusial musim ini, tugas Mannsverk adalah menjaga fokus para pemain saat mereka berganti-ganti menghadapi sengitnya persaingan domestik dan tantangan baru di Eropa. Bodo finis sebagai runner-up di bawah Viking pada 2025, sehingga harus melewati babak kualifikasi yang penuh ketidakpastian untuk mencapai Liga Champions.

    "Kami tidak seharusnya menang atau menjadi juara karena Viking tampil buruk," kata Mannsverk kepada GOAL. "Kami harus tampil bagus atau bahkan luar biasa untuk menjadi juara. Namun, kami tetap bisa terdistraksi ketika mulai berpikir, 'Kami benar-benar harus mengalahkan mereka'. Seperti yang saya katakan, kami mudah terdistraksi. Kami berusaha mengingat bahwa penampilan tim lain berada di luar kendali kami. Kami tidak bisa mengendalikan tim lain. Kami hanya perlu fokus pada diri sendiri.

    "Liga Champions menghasilkan banyak uang, jadi itu juga bisa menjadi faktor. Tentu saja, kami harus menjadi juara. Tidak terlalu penting apakah kami kesulitan mengalahkan Viking atau tim lain; yang penting bagi kami adalah menjadi juara. Namun sekali lagi, kami bisa melihatnya dari sisi lain dan bertanya, pertandingan apa yang paling penting bagi kami di akhir musim? Mungkin bukan Liga Champions. Mungkin liga domestik, karena memenanginya meningkatkan peluang kami tampil di Liga Champions tahun depan."

    Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah musim sepak bola Norwegia berlangsung dari April hingga November. Artinya, praktis tidak ada waktu untuk pramusim jika Liga Champions turut diperhitungkan. "Kami nyaris tidak pernah mendapat jeda," lanjut Mannsverk. "Anda juga kehilangan kesempatan menjalani pramusim untuk memulai persiapan dari awal. Jadi, Anda harus terus mencari keseimbangan antara bermain, mengembangkan tim atau para pemain, pemulihan, dan segala hal lainnya.

    "Ketika saya mulai pada 2017, saya ingat orang-orang biasa mengatakan, 'Kami kelelahan dan musim hampir berakhir'. Itu sudah berubah. Untungnya, karena dalam arti tertentu tidak ada akhirnya. Kami terus melaju. Jadi, cara berpikir dan mentalitas seperti itu sudah hilang.

    "Anda selalu berada di tengahnya. Jadi, hal yang penting bagi kami, dan faktor paling dominan dalam latihan mental, adalah kemampuan Anda untuk memulihkan diri. Pemulihan, pemulihan, pemulihan. Kami harus menghemat energi di sana-sini. Itulah yang terus kami fokuskan. Dan kami telah meningkatkan intensitas upaya itu."

  • Konsistensi adalah kunci

    Bjorn Mannsverk Bodo/Glimt
    Getty

    Mannsverk berharap dapat terus memainkan peran penting dalam kesuksesan Bodo/Glimt di era modern saat klub itu memburu lebih banyak gelar bergengsi.

    Mannsverk meyakini pendekatan yang konsisten menjadi kunci bagi Bodo/Glimt dalam mengejar kesuksesan di kompetisi domestik dan Eropa. Upaya itu berlanjut pada Rabu saat mereka menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions untuk musim kedua berturut-turut.

    “Salah satu prinsip kami adalah tidak mengubah rutinitas. Orang cukup peka terhadap perubahan,” kata Mannsverk. “Jika Anda tiba-tiba menghabiskan 10 menit lebih lama untuk menonton video atau ada perubahan kecil lainnya, itu bisa membuat Anda sedikit lebih tertekan karena Anda mulai berpikir, ‘Oh, ini pertandingan yang sangat penting’.

    “Di sisi lain, kami juga berpikir bahwa kami harus mampu menghadapinya. Kami bahkan mungkin ingin menambah sedikit tekanan untuk memastikan mereka bisa mengatasinya. Namun, pada dasarnya ini hanya pertandingan. Tidak masalah apakah lawannya Atletico Madrid atau Rosenborg di Norwegia. Ini hanya pertandingan. Kami melakukan segala sesuatunya dengan cara yang sama dan bersiap dengan cara yang sama.

    “Kami percaya Anda akan menjadi mahir dalam hal yang Anda latih. Jika Anda melatih rutinitas, rutinitas itu kurang lebih menjadi otomatis. Anda tidak perlu benar-benar memikirkannya; semuanya berjalan dengan sendirinya. Itu berlaku untuk rutinitas pemulihan, melepas penat, dan sebagainya. Intinya, kami tidak benar-benar mengubah cara kami bekerja dengan mereka.

    “Namun, kami memang membahas potensi kesalahan. Terutama jika Anda tampil bagus di Eropa dan mengalahkan tim-tim hebat, Anda harus sadar bahwa ketika kembali ke liga domestik, lawan sangat ingin mengalahkan Anda. Kami mungkin menghadapi situasi yang sama sekali berbeda. Kami berusaha menyadari bahwa hal itu bisa menjadi masalah. Kami mungkin sedikit lengah atau sedikit menurunkan standar, dan kami sudah sering melihat itu terjadi.”

    Seiring Bodo/Glimt terus berkembang dan berupaya memantapkan diri sebagai klub Liga Champions, Mannswerk menjadi senjata rahasia mereka. Pekerjaannya akan tetap menjadi bagian penting dari pendekatan mereka, meski ia menolak mengklaim keberhasilan itu sebagai hasil kerjanya sendiri.