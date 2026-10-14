Zavier Gozo menganggap dirinya seorang pemikir. Selama penerbangan panjang dari Utah ke London, ia punya waktu yang seolah tak ada habisnya untuk berpikir. Ia menuju Inggris untuk bergabung dengan Crystal Palace. Ia tahu persis apa artinya. Ia tahu bahwa begitu naik ke pesawat itu, hidupnya telah berubah.

Penerbangan itu, pada dasarnya, menandai akhir masa kecilnya. Setelah 19 tahun tinggal bersama orang tuanya, ia pindah ke Eropa seorang diri, meninggalkan keluarga, klub yang dibelanya sejak kecil, kekasih, dan segala hal yang selama ini dikenalnya di Utah. Apakah ia siap menghadapi apa yang menantinya adalah persoalan lain. Namun, ketidakpastian itu justru menjadi bagian dari daya tariknya.

"Dalam penerbangan ke sana, aku berpikir, 'Wow, ini nyata,'" katanya kepada GOAL. "Pada hari pertama di fasilitas klub, semua momen itu membuatku berpikir, 'Wow, aku di sini, di tempat yang kuinginkan. Ini klubku. Di sinilah aku akan bermain, dan sekarang semua ini nyata.' Saat menandatangani kontrak, kamu masih berada di Utah. Rasanya bahkan belum nyata sampai kamu benar-benar berangkat, lalu kamu berpikir, 'Oke, kali ini aku benar-benar tidak pulang ke rumah.'"

Jadi, selama hampir 10 jam duduk di pesawat bersama orang-orang yang paling ia sayangi, Gozo memikirkan bagaimana semua yang selama ini ia inginkan tiba-tiba terwujud, dan betapa sulitnya keadaan setelah itu terjadi.

"Kamu merasa sedih dan akan merindukannya, tetapi kamu juga bersemangat menyambut apa yang akan datang," jelasnya. "Tentu saja, semua yang kamu impikan menjadi kenyataan. Aku memikirkan segalanya. Pikiranku terus berpacu. Apa yang akan kulakukan? Di mana aku akan tinggal? Ke mana aku harus pergi? Kamu memikirkan segalanya."

Beberapa pekan kemudian, lebih banyak impiannya terwujud. Hanya beberapa hari setelah menandatangani kontrak dengan Palace, Gozo menjalani debutnya di Liga Primer Inggris melawan Manchester City, yang kebetulan menjadi lawannya. Sedikit lebih dari sebulan kemudian, ia menjalani debut bersama tim nasional putra Amerika Serikat. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kedua level itu, tetapi berhasil mencapainya dalam hitungan pekan.





Namun, pencapaian itu tidak membuat proses penyesuaiannya menjadi mudah. Sejak debut selama 22 menit tersebut, ia baru bermain 23 menit lagi untuk Palace. Penampilannya bersama tim nasional putra Amerika Serikat juga singkat: ia bermain selama total 28 menit dalam empat pertandingan pada jeda internasional. Semua ini merupakan masa penyesuaian, dan beradaptasi itu sulit. Prosesnya tidak terjadi sekaligus.

Sebenarnya, Gozo dan orang-orang terdekatnya memang tidak ingin semua ini berjalan mulus. Mereka ingin ia menghadapi tantangan, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Pemain sayap itu mengakui ada saat-saat ketika ia merasa menjadi pemain terburuk di Crystal Palace. Menurutnya, itu hal yang baik karena berarti dialah pemain yang memiliki ruang paling besar untuk berkembang.

"Aku tahu saat datang ke sini bahwa aku tidak akan langsung menjadi pemain terbaik, dan itulah yang kuinginkan," katanya. "Menurutku, ini sebuah proses, dan aku sedang menempuh jalan menuju posisi yang kuinginkan. Aku merasa 100 persen yakin akan sampai ke sana; tinggal kapan dan bagaimana."

Lantas, bagaimana ia akan mencapainya? Dengan melewati masa-masa sulit, katanya. Sejak penerbangan panjang melintasi Samudra Atlantik itu, ia telah menghadapi banyak masa seperti itu.