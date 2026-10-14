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Zavier Gozo GFX 1-1GOAL

“Semua ini kini nyata”: Mimpi Zavier Gozo terwujud bersama timnas Amerika Serikat dan Crystal Palace, tetapi beradaptasi dengan kehidupan barunya tidak mudah

Zavier Gozo berbicara terbuka kepada GOAL tentang kepindahannya ke Crystal Palace, keberhasilannya menembus USMNT, dan bagaimana Chris Richards membantunya beradaptasi dengan kehidupan jauh dari Utah.

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • Zavier Gozo menganggap dirinya seorang pemikir. Selama penerbangan panjang dari Utah ke London, ia punya waktu yang seolah tak ada habisnya untuk berpikir. Ia menuju Inggris untuk bergabung dengan Crystal Palace. Ia tahu persis apa artinya. Ia tahu bahwa begitu naik ke pesawat itu, hidupnya telah berubah.

    Penerbangan itu, pada dasarnya, menandai akhir masa kecilnya. Setelah 19 tahun tinggal bersama orang tuanya, ia pindah ke Eropa seorang diri, meninggalkan keluarga, klub yang dibelanya sejak kecil, kekasih, dan segala hal yang selama ini dikenalnya di Utah. Apakah ia siap menghadapi apa yang menantinya adalah persoalan lain. Namun, ketidakpastian itu justru menjadi bagian dari daya tariknya.

    "Dalam penerbangan ke sana, aku berpikir, 'Wow, ini nyata,'" katanya kepada GOAL. "Pada hari pertama di fasilitas klub, semua momen itu membuatku berpikir, 'Wow, aku di sini, di tempat yang kuinginkan. Ini klubku. Di sinilah aku akan bermain, dan sekarang semua ini nyata.' Saat menandatangani kontrak, kamu masih berada di Utah. Rasanya bahkan belum nyata sampai kamu benar-benar berangkat, lalu kamu berpikir, 'Oke, kali ini aku benar-benar tidak pulang ke rumah.'"

    Jadi, selama hampir 10 jam duduk di pesawat bersama orang-orang yang paling ia sayangi, Gozo memikirkan bagaimana semua yang selama ini ia inginkan tiba-tiba terwujud, dan betapa sulitnya keadaan setelah itu terjadi.

    "Kamu merasa sedih dan akan merindukannya, tetapi kamu juga bersemangat menyambut apa yang akan datang," jelasnya. "Tentu saja, semua yang kamu impikan menjadi kenyataan. Aku memikirkan segalanya. Pikiranku terus berpacu. Apa yang akan kulakukan? Di mana aku akan tinggal? Ke mana aku harus pergi? Kamu memikirkan segalanya."

    Beberapa pekan kemudian, lebih banyak impiannya terwujud. Hanya beberapa hari setelah menandatangani kontrak dengan Palace, Gozo menjalani debutnya di Liga Primer Inggris melawan Manchester City, yang kebetulan menjadi lawannya. Sedikit lebih dari sebulan kemudian, ia menjalani debut bersama tim nasional putra Amerika Serikat. Ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kedua level itu, tetapi berhasil mencapainya dalam hitungan pekan.


    Namun, pencapaian itu tidak membuat proses penyesuaiannya menjadi mudah. Sejak debut selama 22 menit tersebut, ia baru bermain 23 menit lagi untuk Palace. Penampilannya bersama tim nasional putra Amerika Serikat juga singkat: ia bermain selama total 28 menit dalam empat pertandingan pada jeda internasional. Semua ini merupakan masa penyesuaian, dan beradaptasi itu sulit. Prosesnya tidak terjadi sekaligus.

    Sebenarnya, Gozo dan orang-orang terdekatnya memang tidak ingin semua ini berjalan mulus. Mereka ingin ia menghadapi tantangan, baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Pemain sayap itu mengakui ada saat-saat ketika ia merasa menjadi pemain terburuk di Crystal Palace. Menurutnya, itu hal yang baik karena berarti dialah pemain yang memiliki ruang paling besar untuk berkembang.

    "Aku tahu saat datang ke sini bahwa aku tidak akan langsung menjadi pemain terbaik, dan itulah yang kuinginkan," katanya. "Menurutku, ini sebuah proses, dan aku sedang menempuh jalan menuju posisi yang kuinginkan. Aku merasa 100 persen yakin akan sampai ke sana; tinggal kapan dan bagaimana."

    Lantas, bagaimana ia akan mencapainya? Dengan melewati masa-masa sulit, katanya. Sejak penerbangan panjang melintasi Samudra Atlantik itu, ia telah menghadapi banyak masa seperti itu.

  • Momen-momen yang membuat rendah hati

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    Crystal Pix

    Zavier Gozo telah mewujudkan impiannya bermain di Liga Primer Inggris bersama Crystal Palace. Kini, pemain remaja itu belajar apa yang diperlukan untuk memberi dampak.

    Sesi latihan pertama bagi pemain baru pada dasarnya adalah ajang pembuktian. Terlebih jika pemain itu remaja yang relatif belum dikenal dan baru melangkah dari MLS ke kasta tertinggi sepakbola Inggris. Dalam sesi tersebut, setiap rekan setim barunya ingin melihat kemampuan sang pemain. Bisakah ia mengimbangi mereka, baik di dalam maupun di luar lapangan?

    Gozo tidak menganggap sesi pertama itu sebagai persaingan sengit. Sebaliknya, ia merasa disambut dengan hangat. Sejauh ini, semua orang di Palace telah berupaya lebih untuk membuatnya nyaman. Namun, begitu menginjak lapangan, sambutan hangat itu tidak ada lagi. Yang ada hanyalah kecepatan permainan Liga Primer Inggris.

    "Ketika bermain bagus di RSL, Anda datang dengan rasa percaya diri dari performa itu, juga dari fakta bahwa Anda direkrut oleh tim yang percaya kepada Anda," katanya. "Namun, permainan di sini jauh lebih cepat. Ada hal-hal yang tidak perlu saya lakukan di RSL, tetapi harus saya lakukan di sini. Seberapa banyak Anda harus berlari? Seberapa banyak Anda harus berpikir? Lebih banyak, jauh lebih banyak. Saya berkata kepada diri sendiri, 'Ya, saya bisa melakukannya, tetapi itu akan membutuhkan waktu.'"

    Apa pun yang dilakukan Gozo dalam beberapa sesi latihan pertamanya, hasilnya terlihat. Tak lama setelah tiba, ia tampil dalam satu pertandingan dan mencetak gol untuk tim U-21 Crystal Palace. Gozo kemudian bermain selama 22 menit terakhir dalam laga Palace melawan Manchester City pada 28 Agustus, hanya 10 hari setelah perekrutannya rampung.

    "Saya menjalani debut, dan rasanya seperti, 'Wow, saya baru saja bermain melawan Manchester City!'," katanya. "Erling Haaland, Rayan Cherki, dan semua pemain itu. Saya baru saja bermain di Liga Primer Inggris, sesuatu yang selama ini saya inginkan. Namun, setelah itu Anda kembali berhasrat untuk bermain di laga berikutnya, menjadi lebih baik, benar-benar memberi pengaruh dalam pertandingan, mencetak gol, dan memberikan assist. Pada kesempatan berikutnya, Anda ingin bermain bagus."

    Terutama dalam beberapa pekan terakhir, Gozo lebih saksama mengamati para pemain yang tampil bagus. Salah satunya adalah Junior Kroupi dari Bournemouth. Desire Doue dan Michael Olise, tentu saja, tengah berada dalam performa terbaik, sehingga keduanya juga layak dipelajari. Di klubnya sendiri, winger berusia 19 tahun itu mengatakan bahwa ia sudah belajar banyak dari rekan setimnya di Crystal Palace yang merupakan juara Piala Dunia, Yeremy Pino.

    "Berada di Crystal Palace membuka mata saya tentang seperti apa sepakbola itu," katanya, "dan betapa rumitnya permainan ini."

    Rumit adalah kata yang tepat untuk menggambarkan pengalamannya sejauh ini. Namun, Gozo mengatakan bahwa ia membutuhkan kerumitan itu.

    "Saya tidak percaya bahwa saya adalah pemain terburuk di tim, tetapi saya merasa Anda harus mengatakan kepada diri sendiri bahwa Andalah pemain terburuk di sini," katanya. "Setiap hari, saya harus bekerja keras untuk menjadi pemain terbaik yang saya bisa. Anda datang ke latihan dan berusaha bermain sebaik mungkin setiap hari karena saya belum bermain sebaik yang saya mampu. Saya tahu saya bisa bermain lebih baik daripada sekarang. Itulah mengapa saya ingin pergi ke Eropa.

    "Di RSL, ketika Anda bermain bagus dalam latihan, Anda merasa, 'Oke, saya salah satu pemain terbaik di sini.' Namun, merasa seperti itu tidak baik, terutama pada usia saya. Saya ingin bisa berkata, 'Dialah pemain yang ingin saya kejar karena saya ingin mencapai level itu.' Menurut saya, saat ini saya belum berada di level yang memungkinkan saya memberi pengaruh di Liga Primer Inggris. Namun, saya seribu persen yakin bisa mencapainya. Itulah yang sedang saya upayakan."

    Itulah penyesuaian yang harus ia lakukan di lapangan. Penyesuaian di luar lapangan pun membuka matanya.

  • Masa penyesuaian

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    Action Plus

    Ada banyak momen lucu sejak Gozo tiba di Inggris.

    Meski Gozo kerap memikirkan pemain seperti apa dirinya kelak, ada pula sejumlah kejadian lucu yang mengingatkannya pada siapa dirinya saat ini: pemuda berusia 19 tahun yang tengah menjalani serangkaian perubahan hidup.

    “Saat itu saya berpikir, ‘Oke, saya akan tinggal di sini, dan di sinilah saya akan menetap selama lima tahun,’ atau berapa pun lamanya,” katanya. “Saya harus meyakinkan diri sendiri bahwa inilah hidup saya sekarang. Sebelumnya, saya belum pernah tinggal di luar Utah.”

    Sebagian perubahan itu sulit dihadapi. Banyak pula yang menggelikan.

    Salah satunya adalah kesulitan berkendara. Pada suatu kesempatan dalam beberapa hari pertamanya, Gozo harus menepi sejenak untuk menyesuaikan diri. Ia mengaku hal itu membuatnya merasa “gila”, karena kini setiap kali hendak berkendara, ia harus lebih dulu mengingat pintu mana yang harus dibuka untuk masuk ke mobil.

    Lalu ada soal makanan.

    “Saya pernah membeli burger, dan rasanya tidak sama,” katanya. “Menurut saya, di mana pun di AS, Anda bisa mendapatkan burger yang enak. Namun di Inggris, Anda benar-benar harus tahu ke mana harus pergi untuk mendapatkan makanan enak. Semuanya sangat berbeda. Anda bisa mencoba Chipotle, tetapi rasanya tidak sama. Anda membeli Chick-Fil-A, dan rasanya juga tidak sama.”

    Untungnya, Palace sangat membantu. Gozo menghabiskan beberapa pekan pertama di hotel, lalu pindah ke apartemennya sendiri tepat sebelum jeda internasional. Gozo mengatakan apartemen itu sudah berperabot, sehingga banyak kerepotan bisa dihindari. Sejak itu, ia melengkapinya dengan beberapa barang penting, seperti PlayStation.

    Meski begitu, Gozo tetap menghadapi kesulitan dalam proses penyesuaian diri dan mendapat pelajaran berharga tentang hal-hal kecil yang sebelumnya tak perlu ia pikirkan.

    “Hal yang paling mengejutkan bagi saya adalah saat pergi ke kamar mandi dan hendak mencuci tangan, tetapi ternyata saya tidak punya sabun,” katanya. “Ada hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan: tisu dapur, spons untuk mencuci piring, hal-hal seperti itu. Saya baru sadar, ‘Saya tidak punya itu, dan saya harus membelinya.’ Saya bertanggung jawab membersihkan rumah! Banyak sekali hal kecil yang tidak Anda pikirkan saat tinggal bersama keluarga.”

    Menurut Gozo, salah satu bagian tersulit dari semua itu adalah berpisah dengan keluarga. Mereka menemaninya dalam perjalanan pertama ke sana, tetapi pada akhirnya harus kembali ke Utah. Tak seorang pun ingin menjadi orang yang membuat perpisahan itu terasa sedih dan, untungnya, hal itu tidak terjadi. Gozo tidak yakin bagaimana keluarganya akan menghadapi perpisahan yang sungguh-sungguh.

    Meski kini jauh dari orang tuanya dan kakak laki-lakinya, Elijah, Gozo telah menemukan keluarga baru yang menyambutnya dengan sepenuh hati.

  • Pengaruh Richards

    Crystal Palace FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1
    Getty Images Sport

    Gozo telah menemukan teman sekaligus mentor baru, baik di Crystal Palace maupun di timnas putra Amerika Serikat.

    Pada salah satu hari Minggu pertama Gozo di London, ia diundang makan siang oleh tetangga barunya. Tetangga itu adalah Chris Richards, pemain Amerika Serikat lainnya di Crystal Palace. Bek tengah itu tinggal di seberang jalan, dan Gozo sulit mengungkapkan betapa besar bantuan yang ia terima darinya.

    “Dia orang yang luar biasa,” kata Gozo. “Dia sosok yang hangat dan sangat ramah. Saya sudah mengenal kekasihnya, putrinya, dan ibu mertuanya. Saya sudah punya keluarga jauh dari keluarga saya sendiri.”

    Richards mengatakan perasaan itu berbalas. Menurutnya, putrinya sangat menyukai rekan setim barunya itu. Kedatangan Gozo juga memberinya semangat, terutama pada awal siklus baru menuju Piala Dunia.

    “Saya pikir setiap kali seorang pemain muda bergabung dengan tim seperti ini, Anda sedikit ragu, terutama jika dia berasal dari negara Anda sendiri,” kata Richards kepada GOAL pada Agustus. “Selalu ada anggapan seperti, ‘Oh, kamu harus menjaganya’,  tetapi hal yang sangat mengesankan dari dirinya adalah dia tidak takut kepada siapa pun.  Saya pikir pemain muda sering kali bermain seperti anak muda. Dia justru bermain dengan sangat matang, dan saya pikir itu membantunya.”

    Ia menambahkan, “Bagi saya, melihat dari sudut pandang seseorang yang ingin mencatat penampilan pertamanya bersama tim nasional membuat pengalaman ini terasa menyegarkan.”

    Kegembiraan itu berlanjut di pemusatan latihan tim nasional Amerika Serikat, tempat Gozo menjadi salah satu dari 13 pemain yang belum pernah tampil bersama tim nasional dan delapan pemain remaja. Sesuai tradisi, ada acara perkenalan yang mengharuskan setiap pendatang baru membawakan lagu pilihan mereka. Gozo memilih “Let Me Love You” dari Mario.

    “Ada beberapa orang yang benar-benar pandai bernyanyi,” kata Richards. “Zavier tampil sangat bagus, jadi saya harus mengakuinya. Bukan hanya karena dia duduk tepat di sini, tetapi dia benar-benar mengejutkan kami. Ada beberapa orang yang mungkin sebaiknya tidak bernyanyi lagi. Saya pikir kami punya perpaduan yang bagus antara mereka yang tampil sepenuh hati dan mereka yang, sekali lagi, mungkin sebaiknya tidak bernyanyi lagi.”

    Sepanjang pemusatan latihan, Richards membantu Gozo menjalani pengalaman pertamanya bersama tim nasional Amerika Serikat. Ketika pemusatan latihan berakhir, ia berjanji akan membimbingnya dalam kesempatan-kesempatan berikutnya.

    “Saya pikir saya harus sedikit membantunya mengatasi jet lag dan hal-hal seperti itu,” kata Richards setelah kemenangan tim nasional Amerika Serikat atas Kanada. “Namun, saya yakin dia akan sangat bersemangat. Bisa bermain untuk tim nasional senior adalah salah satu momen paling membanggakan dalam karier saya. Saya tahu ketika giliran saya tiba, saya sangat antusias, jadi saya yakin dia akan merasakan kegembiraan yang sama untuk beberapa waktu.”

  • Hasrat untuk meraih lebih banyak

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    Marty Jean Louis

    Sebagai bagian dari awal baru ini, Gozo sudah memiliki gambaran jelas tentang tujuan akhirnya.

    Musim panas lalu, Gozo melihat USMNT dari dekat. Bersama Mathis Albert, ia menyaksikan laga pembuka fase grup USMNT melawan Paraguay di Los Angeles. Pengalaman itu membangkitkan semangatnya.

    “Tim bermain sangat baik,” katanya. “Seluruh gelaran Piala Dunia membangkitkan keinginan setiap pemain muda untuk berkata, ‘Saya ingin berada di tim itu dan bermain di panggung itu.’ Saya juga merasakan hal yang sama.

    “Membayangkan 2030 dan kemungkinan mencapai level yang memungkinkan saya masuk tim itu, bersama banyak pemain yang sudah ada di sini dan yang akan muncul, rasanya luar biasa. Tentu saja itu sesuatu yang saya nantikan... Saya bersemangat datang [ke pemusatan latihan USMNT] karena berada di AS terasa seperti di rumah sendiri, dan bermain untuk tim nasional tentu merupakan kehormatan luar biasa bagi saya.”

    Namun, 2030 masih jauh. Banyak yang harus dilakukan sebelum itu. Olimpiade sudah menanti, begitu pula Nations League, Gold Cup, dan kualifikasi Piala Dunia. Mungkin juga akan ada Copa America. Keikutsertaan Gozo dalam semua ajang itu sama sekali belum terjamin. Semuanya bergantung pada seberapa jauh ia berkembang, dan sebagian besar proses perkembangannya akan berlangsung di London. Jauh dari rumah, ia akan menjalani sesi latihan yang terus mengingatkannya betapa banyak hal yang masih harus ia tingkatkan.

    Namun, ia akan berkembang. Ia menjaminnya. Penerbangan ke Inggris itu menandai awal baru, dan mencapai Liga Primer Inggris berarti satu impiannya telah terwujud. Kini ia harus bekerja untuk menjadi pemain yang mampu memberi dampak di sana. Itu tidak akan terjadi seketika, dan Gozo sudah mengetahuinya saat meninggalkan Utah. Tantangan tersebut menjadi salah satu alasan ia ingin pergi.

    “Saya bersemangat, tetapi saya menginginkan lebih,” katanya. “Saya rasa begitu juga [dengan USMNT]. Tentu saja, bermain untuk negara sendiri punya arti yang sedikit lebih besar bagi saya, karena itulah impian terbesar saya sejak kecil: bermain untuk negara sendiri, terutama di level tertinggi.

    “Namun, setelah itu saya juga memikirkan pertandingan berikutnya. Saya ingin bermain dan benar-benar bisa memberi pengaruh dalam pertandingan. Saya ingin membantu tim. Bagi saya, semua ini adalah perpaduan antara menghargai apa yang sudah terjadi dan tetap bertekad meraih lebih banyak.”