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USMNT 1-1GOAL

Semua berjalan seperti biasa, tetapi sampai kapan? Kabar yang mengaitkan Mauricio Pochettino dengan Manchester United membuat timnas Amerika Serikat berpacu dengan waktu jelang laga melawan Haiti

Pochettino tampak semringah dalam latihan timnas AS, tetapi kemungkinan kepindahannya ke Manchester United memunculkan pertanyaan mendesak: siapa yang akan memimpin AS menghadapi Haiti?

Ryan Tolmich
Diterjemahkan oleh

  • FAYETTEVILLE, Ga. -- Di tengah rumor kepindahannya ke Manchester United yang terus beredar di media sosial, pelatih tim nasional putra Amerika Serikat Mauricio Pochettino muncul di lapangan latihan Arthur M. Blank US Soccer National Training Center. Ia memeluk CEO U.S. Soccer JT Batson, merangkul Cavan Sullivan, dan menyapa Malik Tillman. Setelah itu, ia mengumpulkan para pemain dan staf dalam sebuah lingkaran untuk pertemuan singkat sebelum latihan dimulai.

    Yang dibahas dalam pertemuan itu bukan Manchester United, melainkan sesi latihan hari itu. Pochettino mengumpulkan mereka untuk memperkenalkan tiga pemain U-20 AS yang mengikuti latihan bersama tim hari itu, bukan untuk berpamitan.

    Namun, kemungkinan perpisahan itu terjadi dalam beberapa hari mendatang kian besar. Manchester United dikabarkan akan mendapatkan sosok yang mereka incar dan, akibatnya, U.S. Soccer tampaknya akan kehilangan sosok yang mereka andalkan. Meski begitu, tidak ada yang tampak di luar kebiasaan dalam sesi latihan hari Rabu di Arthur M. Blank National Training Center.

    Untuk saat ini, Pochettino masih menjadi pelatih timnas putra AS. Namun, belum jelas sampai kapan hal itu akan tetap berlaku.

  • Rumor terbaru

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    IMAGO / APL

    Masa Michael Carrick sebagai manajer Manchester United tampaknya akan segera berakhir.

    Jika laporan dari Inggris benar, semua itu bisa terjadi pada Kamis. Para petinggi Manchester United bertemu di Monaco pada Rabu untuk membahas masa depan klub. Kesimpulan mereka? Perubahan diperlukan. Michael Carrick akan pergi, sementara Pochettino akan datang.

    Namun, masih ada sejumlah hal yang harus dibereskan dan, dari sudut pandang U.S. Soccer, semuanya berlangsung di seberang lautan. Sebelum Manchester United bisa merekrut Pochettino, klub harus secara resmi membuka lowongan pelatih. Hal itu diperkirakan terjadi pada Kamis melalui pemecatan Carrick, legenda klub, tanpa banyak basa-basi.

  • Hari biasa di luar Atlanta

    USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Latihan timnas Amerika Serikat pada Rabu berlangsung sesuai rencana.

    Weston McKennie, yang tiba pada Selasa, disambut untuk mengikuti sesi latihan pertamanya. Karena itu, ia menjadi sorotan dalam sebagian besar konten media sosial U.S. Soccer hari itu, meski perbincangan di platform tersebut semakin berfokus pada masa depan sang pelatih.

    Sementara itu, Pochettino tampak terus tersenyum. Saat para pemainnya berlatih, Pochettino berdiri di tempat yang biasa ditempatinya bersama asisten lamanya, Jesus Perez, sambil mengamati lapangan. Ia sempat menghampiri para penjaga gawang untuk menyaksikan mereka berlatih bersama pelatih Toni Jimenez dan Jack Robinson. Jika pikirannya sedang tertuju ke hal lain, itu sulit terlihat karena ia tampak fokus pada mereka yang mengikuti pemusatan latihan bersama AS.

    Bagaimana dengan para pemain U20 yang dipanggil? Sesi latihan dimulai dengan para pemain berkumpul melingkar untuk menyambut kiper Kayne Rizvanovich, Pedro Guimares, dan Jaidyn Contreras pada hari itu. Ketiganya sedang mengikuti pemusatan latihan tim U20 AS yang berlangsung dan mungkin akan berkaitan dengan pemusatan latihan tim senior jauh lebih erat daripada yang diperkirakan.

  • Situasi kepelatihan

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    IMAGO / Icon Sportswire

    Cherundolo termasuk di antara pelatih yang bisa menangani tim saat menghadapi Haiti.

    Dari segi proses, Manchester United terlebih dahulu harus secara resmi melakukan perubahan. Menurut sejumlah laporan, klub dan sang pelatih telah mencapai kesepakatan, tetapi U.S. Soccer masih menjadi pihak ketiga. Semua pihak yang terlibat masih perlu menyelesaikan kompensasi pemutusan kontrak, yakni sekitar $10 juta untuk Pochettino dan tambahan $2 juta untuk stafnya. Banyak di antara mereka telah mendampinginya sejak ia berada di Espanyol. Jika Pochettino pergi, hampir pasti stafnya ikut pergi.

    Hal itu menjadi salah satu faktor yang memperumit situasi. Jika kepindahan itu rampung, tidak ada asisten yang jelas akan tetap berada di tim untuk mengambil alih dan kemudian meninggalkan tim. Perez, misalnya, akan berperan penting dalam meletakkan fondasi di Manchester sebagai tangan kanan Pochettino. Ke mana pun Pochettino pergi, Perez biasanya ikut.

    Jadi, siapa yang bisa turun tangan? Pelatih tim U-23 Steve Cherundolo masuk akal sebagai pilihan, tetapi saat ini ia sedang memimpin timnya menjalani pemusatan latihan di Spanyol. Secara teori, mantan pelatih LAFC dan bek kanan timnas putra Amerika Serikat selama bertahun-tahun itu bisa terbang kembali tepat waktu untuk tiba dan memimpin tim.

    Pelatih tim U-20 Gonzalo Segares berada di Atlanta, tetapi ia belum pernah melatih satu pertandingan pun di level senior. Amerika Serikat dijadwalkan menghadapi Haiti pada Sabtu. Dengan tidak banyak pelatih yang bisa segera mengambil alih, waktu persiapannya sangat singkat.

    Hal itu tentu sedang dibahas di kantor pusat U.S. Soccer, tetapi saat ini jadwalnya, bahkan jika dilihat secara optimistis, masih agak tidak jelas.

  • Beberapa hari mendatang

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Keputusan kini ada di tangan Manchester United, tetapi jadwalnya masih belum begitu jelas.

    USMNT akan berlatih pada Kamis dan Jumat. Pada Jumat pagi, Pochettino dijadwalkan berbicara kepada media dalam konferensi pers menjelang pertandingan. Belum jelas apakah konferensi pers itu akan menjadi kesempatan untuk menyambut Haiti, berpamitan kepada USMNT, atau keduanya. Terlepas dari Manchester United, Pochettino masih sangat mungkin memimpin tim dalam laga-laga tersebut. Mungkin ia tetap bersama USMNT, sementara salah satu asistennya pergi ke Manchester untuk mulai membangun tim. Mengingat situasi saat ini, U.S. Soccer mungkin masih membutuhkannya untuk dua laga lagi yang merupakan pertandingan resmi di CONCACAF Nations League.

    Manchester United juga berada dalam situasi yang tidak mudah. Para pemain yang kembali dari jeda internasional harus berpacu dengan waktu untuk bersiap sebelum klub menghadapi Liverpool akhir pekan depan. Baik Pochettino, Perez, Carrick maupun orang lain, siapa pun yang mempersiapkan Manchester United menghadapi tugas yang sangat berat, terutama mengingat hasil-hasil belakangan ini.

    Karena itu, waktu menjadi faktor penting dan keputusan sepenuhnya berada di tangan Manchester United. Sementara itu, USMNT hanya bisa menunggu dan bekerja seperti biasa selama keadaan masih memungkinkan.