FAYETTEVILLE, Ga. -- Di tengah rumor kepindahannya ke Manchester United yang terus beredar di media sosial, pelatih tim nasional putra Amerika Serikat Mauricio Pochettino muncul di lapangan latihan Arthur M. Blank US Soccer National Training Center. Ia memeluk CEO U.S. Soccer JT Batson, merangkul Cavan Sullivan, dan menyapa Malik Tillman. Setelah itu, ia mengumpulkan para pemain dan staf dalam sebuah lingkaran untuk pertemuan singkat sebelum latihan dimulai.

Yang dibahas dalam pertemuan itu bukan Manchester United, melainkan sesi latihan hari itu. Pochettino mengumpulkan mereka untuk memperkenalkan tiga pemain U-20 AS yang mengikuti latihan bersama tim hari itu, bukan untuk berpamitan.

Namun, kemungkinan perpisahan itu terjadi dalam beberapa hari mendatang kian besar. Manchester United dikabarkan akan mendapatkan sosok yang mereka incar dan, akibatnya, U.S. Soccer tampaknya akan kehilangan sosok yang mereka andalkan. Meski begitu, tidak ada yang tampak di luar kebiasaan dalam sesi latihan hari Rabu di Arthur M. Blank National Training Center.

Untuk saat ini, Pochettino masih menjadi pelatih timnas putra AS. Namun, belum jelas sampai kapan hal itu akan tetap berlaku.