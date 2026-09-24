Sembilan bulan menuju Brasil 2027: Dari ambisi komersial hingga bintang yang sedang melejit seperti Clara Serrajordi, enam pertanyaan besar yang dihadapi Piala Dunia Wanita
Hari ini 24 September 2026, yang berarti tepat dalam sembilan bulan, Brasil akan memulai Piala Dunia Wanita 2027 melawan lawan yang masih akan ditentukan di Maracanã yang legendaris. Pertandingannya belum lengkap. Panggungnya nyaris tak bisa lebih besar lagi.
Turnamen terbesar dalam sepak bola wanita itu semakin dekat pada saat olahraga wanita tengah menikmati lonjakan komersial. Valuasi tim di NWSL dan WNBA melonjak, sponsor berinvestasi, dan imbalan finansial bagi sejumlah bintang terbesar mulai mencerminkan momentum tersebut. Kontrak baru Trinity Rodman di Washington Spirit dilaporkan bernilai lebih dari $2 juta per tahun, termasuk bonus, sebuah tanda betapa cepat batas atasnya meningkat.
Brasil 2027 menawarkan peluang untuk membawa pertumbuhan itu ke audiens yang lebih besar lagi. Piala Dunia Wanita pertama di Amerika Selatan akan menghadirkan para pemain terbaik olahraga ini ke negara yang identitasnya tak terpisahkan dari sepak bola. Bagi para bintang yang sudah mapan, ini adalah kesempatan untuk mengukuhkan warisan mereka. Bagi talenta yang sedang muncul seperti Taina Maranhão dan Clara Serrajordi, ini bisa menjadi momen ketika mereka menjadi nama yang dikenal luas.
Namun, Piala Dunia yang sukses membutuhkan lebih dari sekadar valuasi yang meningkat dan latar yang terkenal. Bisakah minat komersial itu diterjemahkan menjadi stadion yang penuh dan dukungan yang bertahan lama? Akankah penggemar lokal dan yang datang dari luar kota mampu untuk menjadi bagian darinya? Dan seberapa luas manfaatnya akan menjangkau, melampaui tim dan pemain yang sudah lebih dulu menarik perhatian?
Brasil 2027 seharusnya menjadi perayaan atas sejauh mana permainan wanita telah berkembang, sekaligus peluang untuk mendorongnya lebih jauh lagi. Dengan sembilan bulan tersisa, GOAL membahas enam pertanyaan terbesar yang membentuk apa yang akan terjadi selanjutnya.
Apa yang akan diubah Piala Dunia kandang bagi sepakbola wanita Brasil?
Amee Ruszkai: Mustahil untuk mengetahuinya sekarang, tetapi harapannya jawaban untuk pertanyaan ini adalah: Sangat besar.
Sepak bola wanita di Brasil telah mengalami banyak kemajuan bertahap dalam beberapa tahun terakhir, dan kompetisi domestiknya, Brasileirão Série A1, Feminino, adalah yang terkuat di Amerika Selatan. Hal itu terlihat jelas dari daftar juara Copa Libertadores: klub-klub Brasil telah memenangi tujuh edisi terakhir dan 14 dari 17 edisi yang dipertandingkan sejak pertama kali digelar pada 2009.
Namun, Piala Dunia Wanita ini akan semakin menyoroti olahraga tersebut di Brasil dan, jika Brasil bisa menjalani turnamen yang kuat, hal itu dapat mendongkrak jumlah penonton, minat, dan pada akhirnya investasi, sekaligus meningkatkan angka partisipasi di kalangan anak-anak perempuan.
Marta telah beberapa kali menyampaikan seruan untuk masa depan sepak bola wanita Brasil dalam beberapa tahun terakhir, tetapi jika ia mampu menginspirasi tim nasional menjalani turnamen besar di Piala Dunia kandang, itu bisa menjadi seruannya yang paling kuat sejauh ini.
Siapa yang bisa menjadi bintang global turnamen berikutnya?
Celia Balf: Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara lain masih belum lolos ke Piala Dunia, tetapi ada negara-negara seperti Brasil, Prancis, dan Spanyol yang sudah lolos dan sangat mungkin memiliki superstar besar berikutnya dalam skuad mereka.
Taina Maranhão, seorang winger kanan yang cepat dan kuat secara teknik, adalah sosok yang dikenal di seluruh sepakbola global setelah tahun ini. Maranhão, yang baru berusia 22 tahun, mencetak empat gol untuk Brasil pada 2026. Ia bermain untuk klub Palmeiras dan akan sangat menghibur untuk disaksikan di tanah kelahirannya, sekaligus menjadi ancaman besar bagi pertahanan lawan sepanjang turnamen.
Spanyol bertabur talenta, dari Aitana Bonmatí hingga Alexia Putellas, di antara yang lainnya. Sebagai tim peringkat teratas di dunia dan mantan juara Piala Dunia, mereka memiliki banyak bintang serta potensi bintang baru dalam timnya. Gelandang berusia 18 tahun Clara Serrajordi adalah nama yang segera akan dikenal secara global. Pemain muda Barcelona itu dipanggil untuk melakukan sesuatu yang oleh sebagian orang dianggap mustahil, yaitu menggantikan peran Bonmatí dan Putellas sepanjang musim. Ia tidak sekadar masuk menggantikan; ia tampil gemilang dan memantapkan dirinya sebagai bintang sejati di lini tengah Spanyol serta membantu Barcelona meraih quadruple.
Tim mana yang terancam gagal lolos kualifikasi?
Ruszkai: Kita sudah melihat satu nama besar tersingkir di kualifikasi Piala Dunia Wanita ini, dengan Nigeria yang selalu hadir akan absen untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen akibat kampanye Piala Afrika yang buruk. Mungkinkah beberapa raksasa lain di sepak bola wanita mengikuti jalan yang tidak diinginkan itu?
Di Eropa, itu sangat mungkin terjadi. Inggris, runner-up 2023, termasuk di antara beberapa negara ternama yang tidak menjuarai grup mereka dalam format kualifikasi yang kompetitif, sehingga memaksa mereka menempuh jalur play-off. Bersama mereka ada juara 1995 Norwegia, runner-up 2019 Belanda, dan Swedia, semifinalis dalam tiga dari empat turnamen terakhir. Semuanya tetap diperkirakan akan lolos, tetapi itu bukan jaminan.
Wakil CONCACAF juga masih belum dipastikan. Meski Amerika Serikat dan Kanada sangat difavoritkan untuk lolos, Meksiko harus melewati laga yang sangat rumit melawan Haiti untuk mengamankan tempat mereka.
Tim underdog mana yang bisa menjadi tim kedua semua orang?
Ruszkai: Dipimpin duo kakak-adik Temwa dan Tabitha Chawinga, Malawi akan menjadi tim yang menarik untuk disaksikan pada Piala Dunia Wanita pertama mereka setelah mencapai final turnamen Piala Afrika Wanita pertama mereka pada 2026. The Scorchers melangkah sejauh itu berkat lini serang yang hidup, dipimpin Temwa, penyerang tengah kelas dunia milik Kansas City Current, sementara Tabitha, yang membela juara Eropa delapan kali Lyon, tampil luar biasa di sisi sayap.
Tim lain yang seharusnya menarik perhatian para netral adalah Jepang. Nadeshiko mengalahkan juara akhirnya Spanyol 4-0 di Piala Dunia terakhir, tetapi gagal melangkah jauh di fase gugur. Empat tahun kemudian, tim muda yang memainkan sepakbola luar biasa ini terlihat bahkan lebih baik dan berpotensi benar-benar menjadi penantang gelar, sebuah pemikiran yang terus muncul sepanjang perjalanan mereka menuju gelar Piala Asia pada awal 2026.
Apakah fans benar-benar mampu menjadi bagian darinya, dan apakah permintaannya meningkat?
Balf: Proses penjualan tiket untuk Piala Dunia putra 2026 dibuka pada 10 September 2025. Untuk Piala Dunia Wanita 2027, para penggemar masih menunggu. Situs web FIFA saat ini mengarahkan suporter ke daftar tunggu resmi untuk tiket dan hospitality, sehingga pertanyaan-pertanyaan utama soal harga dan ketersediaan masih belum terjawab.
Turnamen putra menjadi sorotan karena harga tiketnya yang sangat mahal. Menjelang kick-off, presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan harga rata-rata tiket berada di bawah $500. Piala Dunia Wanita sebelumnya menawarkan titik awal yang jauh lebih terjangkau: tiket dewasa di Australia berkisar dari A$20 hingga A$120 pada 2023, dengan CEO turnamen David Beeche memproyeksikan rata-rata sekitar A$50 sebelum ajang tersebut.
Hal itu memberi alasan untuk optimistis, tetapi tidak ada jaminan Brasil akan mengikuti model yang sama. Harga perlu tetap terjangkau bagi suporter lokal, sementara penerbangan, akomodasi, dan perjalanan antarkota tuan rumah bisa dengan cepat membuat biaya membengkak bagi penggemar yang datang dari luar. Untuk saat ini, suporter bisa mendaftarkan minat mereka, tetapi mereka masih belum bisa mengetahui berapa harga untuk bisa hadir di sana.
Bisakah fesyen dan merek-merek besar membawa Brasil 2027 melampaui audiens sepak bola pada umumnya?
Balf: Sepekan sebelum Piala Dunia Pria 2026, rasanya seolah setiap merek fesyen merilis, atau bersiap merilis, koleksi yang terkait dengan musim panas sepakbola. Kolaborasi dengan para desainer ikut hadir bersama rilisan dari nama-nama besar sepakbola yang sudah akrab, Adidas dan Nike. Dilihat dari jersey dan crewneck yang dipakai sepanjang musim panas, tampaknya hampir semua orang telah menjadi penggemar sepakbola.
Persilangan itu membantu membuat turnamen ini terasa lebih besar daripada olahraganya sendiri. Dunia fesyen memberi pendatang baru cara yang mudah didekati untuk masuk ke sepakbola: jersey untuk dikenakan, tim untuk diikuti, pemain untuk didukung. Dengan Piala Dunia digelar di Amerika Utara, kehadiran itu terasa sangat mencolok.
Bisakah Piala Dunia Wanita 2027 menghadirkan momen serupa? Dengan Brasil sebagai tuan rumah, proses menuju turnamen ini mungkin akan terlihat berbeda, terutama bagi audiens AS. Belum ada gelombang koleksi bertema turnamen yang sebanding, meski membandingkan tahap persiapan ini dengan hitung mundur terakhir menuju ajang pria hanya memberi gambaran terbatas. Masih ada waktu bagi merek dan desainer untuk membantu membawa turnamen wanita ini ke dalam percakapan sehari-hari.
Peluang komersialnya sangat besar. Menurut studi FGV Projetos yang dipesan oleh badan pariwisata Brasil, Embratur, persiapan dan penyelenggaraan turnamen ini diproyeksikan menghasilkan aktivitas ekonomi senilai 8,8 miliar real Brasil.
Sejumlah merek sudah mulai bergerak. Coca-Cola dan Rexona telah meluncurkan inisiatif sepakbola wanita menjelang turnamen ini, dengan Rexona menempatkan Marta sebagai pusat kampanye iklannya. Enam kali menjadi Pemain Terbaik Dunia FIFA, ia merupakan sosok yang tepat untuk memimpin pembangunan antusiasme menuju turnamen ini. Peluangnya sekarang adalah memperluas sorotan itu, memperkenalkan para penggemar kepada lebih banyak pemain dan sosok yang bisa menjadikan Piala Dunia ini milik mereka sendiri.