Hari ini 24 September 2026, yang berarti tepat dalam sembilan bulan, Brasil akan memulai Piala Dunia Wanita 2027 melawan lawan yang masih akan ditentukan di Maracanã yang legendaris. Pertandingannya belum lengkap. Panggungnya nyaris tak bisa lebih besar lagi.

Turnamen terbesar dalam sepak bola wanita itu semakin dekat pada saat olahraga wanita tengah menikmati lonjakan komersial. Valuasi tim di NWSL dan WNBA melonjak, sponsor berinvestasi, dan imbalan finansial bagi sejumlah bintang terbesar mulai mencerminkan momentum tersebut. Kontrak baru Trinity Rodman di Washington Spirit dilaporkan bernilai lebih dari $2 juta per tahun, termasuk bonus, sebuah tanda betapa cepat batas atasnya meningkat.

Brasil 2027 menawarkan peluang untuk membawa pertumbuhan itu ke audiens yang lebih besar lagi. Piala Dunia Wanita pertama di Amerika Selatan akan menghadirkan para pemain terbaik olahraga ini ke negara yang identitasnya tak terpisahkan dari sepak bola. Bagi para bintang yang sudah mapan, ini adalah kesempatan untuk mengukuhkan warisan mereka. Bagi talenta yang sedang muncul seperti Taina Maranhão dan Clara Serrajordi, ini bisa menjadi momen ketika mereka menjadi nama yang dikenal luas.

Namun, Piala Dunia yang sukses membutuhkan lebih dari sekadar valuasi yang meningkat dan latar yang terkenal. Bisakah minat komersial itu diterjemahkan menjadi stadion yang penuh dan dukungan yang bertahan lama? Akankah penggemar lokal dan yang datang dari luar kota mampu untuk menjadi bagian darinya? Dan seberapa luas manfaatnya akan menjangkau, melampaui tim dan pemain yang sudah lebih dulu menarik perhatian?

Brasil 2027 seharusnya menjadi perayaan atas sejauh mana permainan wanita telah berkembang, sekaligus peluang untuk mendorongnya lebih jauh lagi. Dengan sembilan bulan tersisa, GOAL membahas enam pertanyaan terbesar yang membentuk apa yang akan terjadi selanjutnya.