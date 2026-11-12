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Balogun GFX 1-1GOAL

“Semangat hidup baru”: Setelah gagal pindah ke Everton, Folarin Balogun menemukan penghiburan dengan kembali membela timnas Amerika Serikat di tengah ketidakpastian masa depannya di level klub

Kegagalan transfer ke Everton dan minimnya menit bermain di Monaco membuat Folarin Balogun berada dalam ketidakpastian. Kini, setelah kembali bersama timnas Amerika Serikat, ia mulai merasa punya tempat lagi.

Ryan Tolmich
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  • Sudah sekitar lima bulan sejak Folarin Balogun menjadi bintang timnas putra Amerika Serikat di Piala Dunia. Namun, banyak hal setelahnya tidak berjalan sesuai rencana. Turnamen itu seharusnya menjadi batu loncatan bagi Balogun, yang gol-golnya membuat ia seketika menjadi sorotan. Namun, peruntungan bisa berubah sama cepatnya. Balogun tahu betul soal itu.

    Kartu merahnya saat melawan Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia, kontroversi atas keputusan FIFA menunda skorsingnya, serta kegagalan kepindahannya ke Everton membuat Balogun menjadi salah satu sosok yang paling banyak dibicarakan musim panas ini. Namun, sejak kalender memasuki musim gugur, nyaris tak ada kabar tentangnya. Kegagalan transfer ke Everton membuat perannya di Monaco berkurang. Sejak itu, ia berada dalam ketidakpastian, tanpa kejelasan masa depan di Monaco maupun di tempat lain.

    “Situasinya berbeda,” katanya kepada wartawan pada Kamis. “Seperti yang kita tahu, pada musim panas saya mencoba pindah, tetapi transfer itu tidak terjadi. Ada banyak hal yang terjadi di Monaco dan berada di luar kendali saya. Namun, saya yakin akan kembali berupaya pindah pada bursa transfer mendatang.”

    Proses transfer Balogun yang berlarut-larut juga membuat sang penyerang absen dari pemusatan latihan pertama timnas putra Amerika Serikat setelah Piala Dunia. Ia tetap di rumah untuk menyelesaikan urusan kariernya di klub. Kini ia kembali untuk pemusatan latihan kedua tim dan ingin mengejar waktu yang hilang. Musim panas ini, Balogun merasakan pengalaman bermain di level tertinggi. Setelah kembali bersama timnas putra Amerika Serikat, ia berharap bisa mengembalikan momentum dari turnamen tersebut.

    “Saya benar-benar menikmati dan tampil baik saat bermain di panggung terbesar,” kata Balogun. “Menurut saya, itu menghadirkan tekanan yang cenderung mengeluarkan kemampuan terbaik saya secara pribadi.”

    Sejak itu, kita belum melihat penampilan terbaiknya. Namun, ada harapan bahwa pemusatan latihan ini dapat membawanya selangkah lebih dekat ke level tersebut.

  • “Saya tidak merasa nyaman untuk menandatangani.”

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    ABACAPRESS

    Balogun tampaknya akan bergabung dengan Everton, tetapi ia membatalkan kesepakatan itu pada detik-detik terakhir.

    Menjelang penutupan bursa transfer Eropa, masa depan Balogun tampak sudah jelas. Ia akan bergabung dengan Everton setelah tiga golnya di Piala Dunia dan rentetan golnya bersama Monaco membuka jalan bagi transfer bernilai besar ke Liga Primer Inggris. Ia tampil gemilang, terutama saat menghadapi PSG di Ligue 1, sehingga semakin menguatkan keyakinan bahwa ia adalah striker yang mampu bersinar dalam laga-laga besar.

    Everton menginginkannya, tetapi transfer itu tersendat di tengah laporan mengenai kekhawatiran terkait pemeriksaan medisnya. Balogun mengatakan kontrak yang semula ia perkirakan akan ditandatangani telah berubah saat ia hendak pergi. Pada akhirnya, ia memilih mundur karena tidak lagi merasa nyaman menuntaskan transfer tersebut.

    "Pandangan saya sangat jelas," katanya. "Saya belum mengatakan apa pun secara terbuka, tetapi saya terbang ke Everton dengan kontrak yang sudah ditetapkan, lalu ketika saya hendak pergi, kontraknya sudah berubah. Singkatnya, begitulah situasinya. Kontraknya berubah.

    "Pada akhirnya, saya tidak merasa nyaman untuk menandatanganinya. Memang hanya itu yang terjadi."

    Ketidakpastian itu juga mengganggu upaya Chelsea merekrut Lamine Camara. Menurut Sky Sports, Monaco setuju menjual gelandang tersebut ketika transfer Balogun tampak diragukan, lalu menarik persetujuannya setelah kepindahan ke Everton terlihat akan terwujud. Balogun pada akhirnya memilih mundur, sehingga kedua transfer tersebut tidak terealisasi.

    Balogun akhirnya kembali ke Monaco. Namun, kepulangannya tidak disambut dengan terlalu baik. Klub itu sebagian besar telah merencanakan masa depan tanpa dirinya, dan menit bermain sang striker sejak saat itu mencerminkan hal tersebut. Ia baru bermain selama 152 menit di Ligue 1 musim ini, meski sempat mencetak gol dalam kekalahan dari Paris FC. Gol itu mungkin menjadi titik balik, karena beberapa hari kemudian manajer baru Filipe Luis memberinya kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya musim ini saat menghadapi FC Nordsjælland di Conference League.

    "Situasinya selalu berbeda ketika ada manajer baru," katanya. "Saya belum bermain sebanyak yang saya inginkan, tetapi saya yakin akan mendapat lebih banyak menit bermain sepanjang musim ini."

    Ia juga seharusnya mendapat tambahan menit bermain dalam beberapa hari ke depan, kini setelah kembali bergabung dengan tim nasional.

  • “Sangat senang bisa kembali”

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    IMAGO / Action Plus

    Sang penyerang kembali merasa memiliki tujuan setelah bergabung lagi dengan tim nasional.

    Sejak tiba di pemusatan latihan timnas Amerika Serikat di kawasan tak jauh dari Atlanta, Balogun merasa nyaman. Ia belum bertemu rekan-rekan setimnya sejak perjalanan mereka di Piala Dunia berakhir begitu saja saat menghadapi Belgia. Bertemu kembali dengan mereka saja sudah sangat membangkitkan semangatnya.

    “Saya sangat senang bisa kembali,” katanya. “Bisa berkumpul lagi dengan teman-teman, merasakan energi dan suasana di pemusatan latihan, itulah yang sangat saya rindukan saat jauh dari mereka. Saya sangat bersyukur bisa berada di sini setelah musim panas yang panjang dan menarik.”

    Ia juga merindukan perasaan dibutuhkan. Di Monaco, ia hanya memainkan peran kecil karena klub itu pada umumnya berusaha melanjutkan kiprah tanpa dirinya. Timnas Amerika Serikat tidak akan melakukan hal serupa dalam waktu dekat. Pada usia 25 tahun, Balogun berada di puncak kariernya dan menjadi sosok penting bagi timnas Amerika Serikat. Ia tetap menjadi salah satu bintang tim yang paling dikenal meski mengawali musim dengan sulit.

    Baru beberapa hari mengikuti pemusatan latihan, Balogun sudah merasakan perbedaannya. Ia merasa kembali menjadi dirinya yang dulu.

    “Pada akhirnya, terkadang setiap pemusatan latihan memberikan manfaat yang berbeda. Bagi saya, pemusatan latihan kali ini mengingatkan bahwa saya adalah bagian dari tim yang luar biasa. Kami bersaudara dan kami sedang berjuang untuk sesuatu.”

    Namun, ikatan persaudaraan itu diuji pekan ini, ketika para pemain timnas Amerika Serikat menghadapi kemungkinan kehilangan pemimpin mereka, sosok yang berperan besar dalam perkembangan Balogun dan banyak pemain lainnya: Mauricio Pochettino.

  • Situasi Pochettino

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    IMAGO / Photo News

    Balogun adalah salah satu dari banyak pemain yang mendapat manfaat dari bimbingan Pochettino.

    Seperti semua orang, Balogun mengikuti perkembangan seputar Pochettino.

    Balogun mungkin memiliki kepentingan lebih besar dalam persoalan ini dibanding siapa pun. Ia pernah dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United. Jika Pochettino resmi mengambil alih kursi pelatih di Old Trafford, rumor tersebut mungkin akan semakin kuat mengingat hubungan sang penyerang dengan pelatih itu.

    Namun, itu pembahasan untuk lain waktu. Saat ini, Balogun dan rekan-rekan setimnya menegaskan bahwa mereka tidak tahu lebih banyak daripada orang lain. Sejauh yang diketahui timnas AS, Pochettino masih melatih mereka dan akan mendampingi tim dalam dua laga CONCACAF Nations League mendatang melawan Haiti.

    "Tentu saja, kami melihat semua yang ditulis di internet," katanya. "Sebagai pemain, kami tidak bisa menghindarinya. Namun, kalau bicara secara pribadi, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, atau apakah sudah ada kepastian. Fokus saya hanya datang ke latihan dan mempersiapkan diri untuk pertandingan. Saya yakin jika hal itu resmi terjadi, dia akan memberi tahu kami sesegera mungkin."

    Ia menambahkan: "Jika saya punya hak suara, saya ingin keadaan tetap seperti sekarang. Menurut saya, semuanya berjalan baik. Kami punya identitas yang jelas. Kami punya gaya bermain yang jelas. Ketika Anda memiliki pelatih top, Anda ingin dia bertahan, dan kami pun demikian."

    Namun, dengan atau tanpa Pochettino, timnas AS sudah memasuki era baru yang ditandai dengan munculnya talenta-talenta muda. Balogun berharap bisa berada di barisan terdepan era tersebut.

  • “Semangat baru”

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    IMAGO / STEINSIEK.CH

    Masa depan Balogun belum pasti, tetapi untuk saat ini ia menikmati apa yang dijalaninya.

    Era itu dimulai pada periode September/Oktober. Dalam pemusatan latihan tersebut, banyak bintang muda mulai muncul dan beberapa di antaranya tetap bergabung untuk pemusatan latihan November ini. Cavan Sullivan, Mathis Albert, Neil Pierre, Adri Mehmeti, Julian Hall, semuanya merupakan bagian penting dari masa depan timnas Amerika Serikat yang kini mulai dipadukan dengan skuad saat ini.

    Bagi Balogun, hal itu menggembirakan. Setelah hanya bisa menyaksikan dari jauh pada kesempatan sebelumnya, kini ia kembali bergabung bersama Christian Pulisic dan Weston McKennie, yang juga kembali ke tim. Sejauh ini, ia menikmati kesempatan bekerja dengan para pendatang baru tersebut, yang mungkin tak akan lama lagi terasa seperti pendatang baru.

    “Ini menyenangkan,” katanya. “Bukan hanya karena bisa bertemu Cavan, tetapi juga karena bisa berada di sekitar semua pemain muda ini. Menurut saya, kita memiliki generasi baru yang luar biasa. Ini pertama kalinya saya bertemu banyak di antara mereka. Bakat mereka sungguh luar biasa.

    “Beberapa pemain ini bermain di MLS, dan menurut saya itu menunjukkan kualitas liga tersebut. Tidak ada penurunan kualitas. MLS tidak kekurangan pemain berbakat, jadi menurut saya apa yang terjadi di sini luar biasa.”

    Kembalinya Balogun juga penting bagi timnas Amerika Serikat yang ingin melanjutkan kesuksesannya di Piala Dunia. Kemampuannya meregangkan pertahanan lawan, menciptakan peluang, dan tampil menentukan pada momen-momen penting memberi Pochettino satu lagi opsi serangan yang telah terbukti. Itu pula sebabnya klub seperti Everton berupaya merekrutnya pada musim panas ini. Dalam performa terbaiknya, Balogun adalah tipe pemain yang mampu menjadi pembeda di panggung terbesar.

    Lantas, apa langkah Balogun berikutnya? Ia sendiri belum tahu. Bursa transfer Januari akan membawa berbagai perkembangan baru. Begitu pula bulan menjelang bursa tersebut. Pemusatan latihan pada Maret mungkin akan menjadi yang pertama baginya di bawah pelatih baru, ketika timnas Amerika Serikat memasuki era baru lainnya. Namun, itu urusan nanti. Untuk saat ini, Balogun hanya senang bisa kembali.

    “Menjadi bagian dari sesuatu,” katanya. “Itu memberi saya semangat baru dan gairah hidup baru.”