Sudah sekitar lima bulan sejak Folarin Balogun menjadi bintang timnas putra Amerika Serikat di Piala Dunia. Namun, banyak hal setelahnya tidak berjalan sesuai rencana. Turnamen itu seharusnya menjadi batu loncatan bagi Balogun, yang gol-golnya membuat ia seketika menjadi sorotan. Namun, peruntungan bisa berubah sama cepatnya. Balogun tahu betul soal itu.

Kartu merahnya saat melawan Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia, kontroversi atas keputusan FIFA menunda skorsingnya, serta kegagalan kepindahannya ke Everton membuat Balogun menjadi salah satu sosok yang paling banyak dibicarakan musim panas ini. Namun, sejak kalender memasuki musim gugur, nyaris tak ada kabar tentangnya. Kegagalan transfer ke Everton membuat perannya di Monaco berkurang. Sejak itu, ia berada dalam ketidakpastian, tanpa kejelasan masa depan di Monaco maupun di tempat lain.

“Situasinya berbeda,” katanya kepada wartawan pada Kamis. “Seperti yang kita tahu, pada musim panas saya mencoba pindah, tetapi transfer itu tidak terjadi. Ada banyak hal yang terjadi di Monaco dan berada di luar kendali saya. Namun, saya yakin akan kembali berupaya pindah pada bursa transfer mendatang.”

Proses transfer Balogun yang berlarut-larut juga membuat sang penyerang absen dari pemusatan latihan pertama timnas putra Amerika Serikat setelah Piala Dunia. Ia tetap di rumah untuk menyelesaikan urusan kariernya di klub. Kini ia kembali untuk pemusatan latihan kedua tim dan ingin mengejar waktu yang hilang. Musim panas ini, Balogun merasakan pengalaman bermain di level tertinggi. Setelah kembali bersama timnas putra Amerika Serikat, ia berharap bisa mengembalikan momentum dari turnamen tersebut.

“Saya benar-benar menikmati dan tampil baik saat bermain di panggung terbesar,” kata Balogun. “Menurut saya, itu menghadirkan tekanan yang cenderung mengeluarkan kemampuan terbaik saya secara pribadi.”

Sejak itu, kita belum melihat penampilan terbaiknya. Namun, ada harapan bahwa pemusatan latihan ini dapat membawanya selangkah lebih dekat ke level tersebut.