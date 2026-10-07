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Lionel Messi Argentina moments 1:1Getty/GOAL

Selamat tinggal untuk Sang GOAT! Momen paling berkesan Lionel Messi bersama Argentina - diperingkat

Nomor 10 ikonik itu memainkan laga terakhirnya untuk negaranya melawan Benin pada Selasa, dan GOAL menengok kembali karier internasionalnya yang gemilang

Mark Doyle
Diterjemahkan oleh

  • Lionel Messi telah meninggalkan panggung internasional. Dalam malam penuh emosi di Estadio Mas Monumental yang ikonik, Argentina mengucapkan selamat tinggal kepada Sang GOAT, yang memainkan laga terakhirnya untuk negaranya dalam partai persahabatan melawan Benin dan, seperti yang sudah bisa diduga, menandai momen itu dengan sebuah gol, ditambah dua assist yang terasa sangat pas sebagai pelengkap.

    Tentu saja, semua orang mengira Messi akan pensiun setelah mengantar negaranya meraih kejayaan di Piala Dunia 2022 di Qatar, tetapi kita sangat senang ia tidak melakukannya, mengingat ia sekali lagi mempermainkan usia di turnamen tahun ini di Amerika Utara dengan menggendong tim Argentina yang kekuatannya menurun drastis hingga mencapai final lewat torehan delapan gol dan empat assist pada usia 39 tahun.

    Sekarang, setelah ia akhirnya mengakhiri karier internasionalnya saat entah bagaimana masih tampil mendekati puncak absolut kemampuannya, GOAL telah memilih momen-momen Messi yang paling berkesan dalam seragam Argentina, dari memperkenalkan dirinya di panggung dunia pada 2006 hingga membalikkan jalannya semifinal Piala Dunia melawan England hanya beberapa bulan lalu...

  • 12. Dampak instan

    Argentinian forward Lionel Messi celebra
    AFP

    Messi sebenarnya mendapat kartu merah pada debutnya bersama Argentina, tetapi penampilan pertamanya di panggung terbesar sepakbola berjalan jauh lebih baik

    Meski absen pada beberapa bulan terakhir musim terobosannya di Barcelona karena cedera, Messi tetap masuk skuad Argentina untuk Piala Dunia 2006 dan para penggemar sepak bola di seluruh dunia tak sabar menantikan sang remaja menjalani debutnya di turnamen itu di Jerman.

    Messi menghabiskan seluruh laga pembuka negaranya melawan Pantai Gading di bangku cadangan, tetapi ia masuk pada fase akhir pertandingan kedua melawan Serbia dan Montenegro, dan langsung meninggalkan jejaknya di panggung terbesar permainan ini.

    Dalam penampilan cameo sensasional selama 16 menit, Messi mencetak satu gol dan menciptakan satu gol lainnya sementara Diego Maradona yang gembira menyaksikan dari tribune di Arena AufSchalke, Gelsenkirchen. "Dia bukan sekadar bagus," kata pemilik nomor 10 ikonik itu tentang sang remaja yang telah ia tunjuk sendiri sebagai pewarisnya, "dia istimewa."

  • 11. Fase grup yang hebat

    FBL-WC-2014-MATCH27-ARG-IRI
    AFP

    Penyerang mungil itu menggendong negaranya pada tahap awal Piala Dunia 2014

    Setelah mencetak gol pada debutnya di Piala Dunia, Messi secara luar biasa harus menunggu delapan tahun untuk gol keduanya di turnamen itu, karena Afrika Selatan 2010 terbukti menjadi bencana bagi superstar Barcelona tersebut dan pelatih Maradona, yang berpisah dengan Argentina tak lama setelah kekalahan memalukan 4-0 dari Jerman di perempat final. Akibatnya, Messi berada di bawah tekanan besar untuk tampil menentukan di Brasil 2014, dan meski perjalanan Argentina berakhir dengan kepedihan, sang No.10 mengawalinya dengan cerah.

    'La Pulga' mencetak gol kedua penentu dalam kemenangan 2-1 atas Bosnia & Herzegovina, setelah permainan presisi yang memikat di tepi kotak penalti, dan yang lebih baik lagi kemudian menyusul pada matchday kedua, ketika Messi menghancurkan hati Iran lewat gol kemenangan spektakuler pada masa injury time yang dilepaskan dari sisi kanan kotak penalti.

    Sang penyerang kemudian menyempurnakan fase grup yang fantastis secara personal dengan mencetak dua gol lagi dalam kemenangan 3-2 atas Nigeria, dengan gol keduanya merupakan tendangan bebas yang luar biasa.

  • 10. Penampilan bersejarah

    Argentina v Australia: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Keajaiban Messi membuat lawan-lawannya terkesima dalam kemenangan Argentina atas Australia di Piala Dunia

    Laga babak 16 besar Piala Dunia 2022 antara Argentina dan Australia merupakan pertandingan ke-1000 Lionel Messi sebagai pemain profesional. Tak mengejutkan, ia menandai momen tersebut dengan penampilan memukau seperti biasanya.

    "Pemain yang spesial untuk disaksikan," kata gelandang Australia Keanu Baccus tentang Messi, yang membuka skor dalam kemenangan 2-1 Argentina dengan penyelesaian yang sangat presisi dari dalam kotak penalti. "Dia terlihat tidak nyata di lapangan, sejujurnya dia sedikit mirip patung lilin. Sungguh terasa surealis melihat betapa hebatnya dia sebenarnya, bagaimana dia membaca permainan, melihat permainan, dan mengambil alih semuanya sendiri.

    "Itu sangat spesial karena tidak banyak orang yang bisa melakukan itu, jadi saya berusaha terus melihat ke belakang bahu saya hanya untuk mengetahui di mana dia berada dan apa yang dia lakukan setiap saat."

  • 9. Kecemerlangan saat melawan Brasil

    Argentinian soccer player Lionel Messi c
    AFP

    Messi mencetak hat-trick sensasional di tengah kritik bahwa ia tidak mampu menampilkan performa yang sama seperti di klub saat membela negaranya

    Pertemuan Argentina dengan Brasil di East Rutherford pada Juni 2012 mungkin hanya laga persahabatan, tetapi itu adalah pertandingan yang sangat signifikan bagi Messi, yang menampilkan permainan mematikan yang telah lama dinantikan rekan-rekan senegaranya.

    Fakta bahwa itu terjadi melawan rival terbesar Argentina membuatnya semakin bermakna. Seperti yang dikatakan Messi setelah mencetak hat-trick dalam kemenangan dramatis 4-3, "Selalu indah mengalahkan Brasil, dan saya sangat senang dengan tiga gol saya."

    Dua gol pertamanya sama-sama merupakan penyelesaian yang apik, tetapi gol ketiga, yang memastikan kemenangan Argentina, adalah yang terbaik di antaranya. Messi merebut bola di lini tengah sebelum melaju ke depan dan melepaskan tembakan tak terbendung ke pojok atas gawang Brasil.

    "Tidak seorang pun di dunia telah menemukan solusi untuk menghentikan Messi," ujar pelatih Brasil Mano Menezes setelah pertandingan. "Dia punya empat peluang dan mencetak tiga gol... Melawan beberapa pemain, Anda sama sekali tidak boleh memberi mereka ruang."

    Sementara itu, pelatih Argentina saat itu, Alejandro Sabella, hanya berkata, "Kita beruntung Leo adalah orang Argentina!"

  • 8. Mempermainkan Gvardiol habis-habisan

    Argentina v Croatia: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Messi mungkin berusia 35 tahun saat itu, tetapi ia masih mampu melewati para pemain yang 15 tahun lebih muda darinya pada 2022.

    Josko Gvardiol menegaskan dirinya sebagai salah satu bek muda terbaik di dunia pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Manchester City begitu terkesan dengan peran yang ia mainkan dalam laju Kroasia ke semifinal sehingga mereka membayar £77 juta ($103 juta) untuk mendapatkan jasanya pada musim panas berikutnya.

    Namun, bahkan Gvardiol yang baru berusia 20 tahun pun tak mampu mengatasi Messi di Qatar. Setelah lebih dulu membuka skor lewat penalti keras pada babak pertama, Messi berulang kali memperdaya pemain yang menjaganya di sisi kanan lapangan sebelum menyodorkan assist kepada Julian Alvarez untuk gol kedua sang striker dalam pertandingan itu.

    Seperti diakui kapten Kroasia Luka Modric, Messi telah menggarisbawahi "kehebatannya" di Lusail, sampai-sampai Gvardiol sama sekali tidak merasa malu karena dibuat tak berkutik oleh GOAT.

    "Saya senang pernah bermain melawannya meski kami kalah," kata bek tengah itu setelah kekalahan 3-0 negaranya di Lusail. "Saya akan bisa bercerita kepada anak-anak bahwa saya menjaga Messi selama 90 menit."

  • 7. Pertempuran Lusail

    Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Messi menampilkan sisi yang lebih agresif, mirip Maradona, dalam kemenangan epik atas Belanda

    Bagi para puris sepakbola, kenangan paling melekat dari kemenangan dramatis Argentina atas Belanda di perempat-final Piala Dunia adalah assist Messi untuk Nahuel Molina. Itu adalah umpan yang bisa dibilang tak akan dilihat pemain lain, apalagi dieksekusi, dan pantas dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang masa.

    Namun, bagi sangat banyak orang Argentina, hal pertama yang terlintas ketika 'Pertempuran Lusail' disebut adalah Messi melontarkan amarah kepada Wout Weghorst saat menjalani wawancara pasca-pertandingan: "Apa yang kamu lihat, bodoh? Apa yang kamu lihat, bodoh? Pergi sana, bodoh, pergi!"

    Messi kemudian mengungkapkan penyesalan atas cara dia berbicara kepada Weghorst, dan beberapa anggota lain dari staf pemain dan pelatih Belanda, di tengah buntut panas dari laga yang memecahkan rekor dengan 17 kartu kuning.

    Namun, rekan-rekan senegaranya sangat menyukainya saat itu. Banyak orang Argentina, termasuk Hernan Crespo, sudah lama berpendapat bahwa Messi tidak memiliki 'sisi garang' ala Maradona dan karena itu tidak cocok untuk peran kapten. Mereka menilai dia terlalu pendiam dan terlalu rapi. Namun, melawan Belanda, Messi menunjukkan sisi berapi-api dari karakternya, dan hal itu justru membuat orang Argentina semakin mencintainya.

    "Semua yang keluar itu alami, saya hanya bereaksi seperti itu," kata Messi kepada Urbana Play pada Januari 2023. "Banyak hal terjadi dengan pemain itu [Weghorst] dan ada beberapa momen tegang dan gesekan lainnya. Pertandingan baru saja selesai, semuanya masih sangat segar. Saya tidak suka meninggalkan citra seperti itu, tetapi hal-hal seperti ini memang terjadi."

  • 6. Gol penyama kedudukan Mesir

    Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Argentina tampak akan tersingkir secara mengejutkan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 sampai kapten mereka kembali turun tangan

    Dengan hanya 11 menit tersisa dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Mesir, banyak orang mempertanyakan kebijaksanaan keputusan Messi untuk kembali membela Argentina dalam upaya mempertahankan gelar. Tim asuhan Scaloni tertinggal 2-0 dari Mesir dan, yang lebih buruk lagi bagi sang kapten, ia gagal mengeksekusi penalti di babak pertama.

    Namun, Messi sama sekali menolak mengakui kekalahan dan membantu Argentina menipiskan ketertinggalan lewat umpan silang indah dari sisi kanan yang disundul masuk oleh Cristian Romero. Hanya empat menit kemudian, mantan penyerang Barcelona itu menyambar bola pantul sulit untuk menyamakan kedudukan dan, dengan gol tersebut, ia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak gol dalam enam laga fase gugur secara beruntun.

    Enzo Fernandez kemudian mencetak gol kemenangan pada masa injury time berkat assist brilian dari Lautaro Martinez untuk menuntaskan kebangkitan yang membuat Messi, Scaloni, dan hampir seluruh skuad meneteskan air mata.

    "Saya yakin Leo bermain sepak bola untuk momen-momen seperti ini,” kata pelatih Argentina itu. “Sulit dijelaskan bagaimana ia bisa merasakan emosi seperti ini pada tahap kariernya saat ini. Ini adalah momen yang tak terlupakan, salah satu yang terbaik.”

  • 5. 'Anugerah dari Tuhan'

    FBL-WC-2018-ECU-ARG
    AFP

    Messi sekali lagi datang menyelamatkan negaranya pada akhir kampanye kualifikasi Piala Dunia 2018 yang berat

    Messi sempat sangat terpukul oleh tiga kekalahan beruntun di final bersama Argentina hingga ia mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional setelah kalah adu penalti dari Chile di Copa America 2016. Namun, di tengah desakan publik agar ia membatalkan keputusannya, termasuk dari presiden Argentina saat itu, Mauricio Macri, yang menyebut Messi "anugerah dari Tuhan", sang penyerang kembali untuk menjalani kampanye kualifikasi Piala Dunia negaranya, dan itu memang sangat penting.

    Argentina berada dalam risiko serius gagal lolos ke Rusia 2018 setelah kebobolan gol cepat dalam laga wajib menang melawan Ekuador pada 10 Oktober 2017. Namun, Messi mengabaikan tekanan tersebut, juga dampak melemahkan dari bermain di dataran tinggi Quito, dan nyaris seorang diri meloloskan Argentina ke Piala Dunia lewat hat-trick sensasional.

    "Syukurlah kami memenuhi target kami," kata sang kapten. Semua rekan senegaranya berterima kasih kepada Messi.

  • 4. Membalikkan kampanye 2022

    Argentina v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022
    Getty Images Sport

    Argentina berada di ambang tersingkir secara memalukan lebih awal di Piala Dunia 2022 sampai Messi mengambil alih keadaan dengan tangannya sendiri

    Argentina datang ke Qatar dengan penuh keyakinan. Mereka bukan hanya berstatus juara bertahan Amerika Selatan, tetapi juga sedang menjalani rentetan 36 pertandingan tanpa kekalahan. Namun, tim asuhan Scaloni berada di pihak yang kalah dalam salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia di Lusail, ketika Argentina takluk 2-1 dari Arab Saudi meski sempat unggul lebih dulu lewat penalti Messi.

    Akibatnya, salah satu favorit sebelum turnamen itu berada di bawah tekanan luar biasa menjelang laga kedua melawan Meksiko karena kekalahan lagi akan berarti tersingkir sangat dini dalam apa yang diperkirakan menjadi Piala Dunia terakhir Messi. Ketegangannya nyaris tak bisa lebih tinggi lagi, dengan Argentina masih kesulitan membongkar pertahanan Meksiko saat waktu pertandingan menyisakan kurang dari setengah jam.

    Namun, pada saat yang paling dibutuhkan, sang kapten hadir. Pada menit ke-64, Messi mengontrol umpan silang cerdas dari Angel Di Maria dalam sekejap sebelum langsung melepaskan tembakan mendatar ke sudut bawah gawang Meksiko dari jarak 25 yard.

    Setelah timnya kemudian menang 2-0, Messi mengatakan kepada wartawan, "Hari ini Piala Dunia lain dimulai untuk Argentina." Dan dia benar, karena Argentina bangkit dari rasa malu terbesar menuju kejayaan tertinggi.

  • 3. Kemenangan yang mengubah segalanya

    FBL-2021-COPA AMERICA-ARG-BRA
    AFP

    Setelah bertahun-tahun mengalami kekalahan yang menghancurkan, Messi memimpin Argentina meraih kemenangan bersejarah di Rio

    Sejujurnya, Messi tidak bermain terlalu bagus di final Copa America 2021 di Brasil. Namun, itu tidak masalah.

    Untuk memulainya, Argentina tidak akan melangkah sejauh itu tanpa dirinya, sebagaimana digarisbawahi oleh fakta bahwa meski gagal mencetak gol dalam kemenangan 1-0 atas tuan rumah di Rio, Messi tetap memenangkan Bola Emas dan Sepatu Emas turnamen setelah terlibat langsung dalam sembilan dari 12 gol Argentina, dengan lima di antaranya dicetaknya sendiri.

    Namun, ini bukan soal penghargaan individu, meski demikian bagi Messi hal itu memang tidak pernah menjadi fokus; ini soal akhirnya memenangkan trofi bersama Argentina yang sangat dicintainya. Itulah sebabnya Messi diliputi emosi dan roboh ke lapangan sambil menangis ketika peluit akhir berbunyi di Maracana.

    "Saya merasa tenang karena telah meraih mimpi yang begitu sering luput dari saya," aku Messi, yang saat itu masih emosional, kepada ESPN tiga bulan kemudian ketika mengenang derita dari empat kekalahan sebelumnya di final turnamen besar. "Rasanya seperti mimpi, momen yang spektakuler. Saya tidak percaya itu benar-benar terjadi. Sekarang saya lebih menikmati melihat gambar-gambarnya dibanding saat itu karena saya seperti linglung. Saya tidak benar-benar memahami apa yang sedang terjadi."

    Arti penuh dari berakhirnya puasa gelar Copa America Argentina selama 28 tahun juga baru benar-benar terlihat setelahnya, karena gol kemenangan Angel Di Maria terbukti menjadi katalis bagi era tersukses dalam sejarah Argentina.

  • 2. Mempermalukan Inggris di usia 39 tahun

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Messi menegaskan kualitas abadinya lewat penampilan penentu kemenangan di Atlanta

    Messi datang ke Piala Dunia 2026 setelah meniru Maradona dalam hampir segala hal yang mungkin, dan bahkan melampauinya dalam beberapa aspek lain. Namun, ada satu hal yang belum ia lakukan, yaitu membawa Argentina menang atas rival lama mereka, Inggris. Pada malam 15 Juli, ia mewujudkan satu target yang tersisa itu, dan dengan cara yang luar biasa dramatis.

    Dengan hanya lima menit waktu normal tersisa, Argentina tertinggal satu gol dari Inggris yang kian bermain negatif. Sang juara bertahan kesulitan menemukan jalan menembus pertahanan rapat lawan, dan bahkan ketika mereka berhasil, mistar dan tiang gawang menggagalkan mereka. Namun, Argentina kemudian membuat tim Thomas Tuchel lengah lewat sepak pojok pendek yang memungkinkan Messi menarik para bek ke arahnya, sehingga menciptakan cukup waktu dan ruang bagi Enzo Fernandez untuk menyamakan kedudukan lewat tembakan luar biasa dari luar kotak penalti.

    Gol penyeimbang itu hanya membuat Inggris mundur semakin dalam ke sepertiga area permainan mereka sendiri, tetapi Messi tetap mampu menemukan Lautaro Martinez di kotak enam yard yang dipenuhi bek-bek bertubuh 1,83 m lewat umpan silang yang sangat terukur, dan sang striker menanduk Argentina yang terbilang biasa-biasa saja ke final.

    Luar biasanya, Messi, di usia 39 tahun, menjadi pembeda antara dua tim dalam final Piala Dunia. "Kami mengira itu bisa saja Jude Bellingham atau [Harry] Kane," tutur Micah Richards dalam liputan BBC, "tetapi inilah alasan dia adalah raja, yang terhebat sepanjang masa. Sungguh luar biasa apa yang bisa dia lakukan."

    Aksi heroik Messi di Piala Dunia menjadi semakin luar biasa karena ayahnya sakit serius di kampung halamannya dan meninggal dunia tak lama setelah kekalahan di final dari Spanyol.

    “Setiap kali pertandingan berakhir, aku menunggu dan tidak menemukan pesanmu," tulis Messi dalam surat terbuka untuk Jorge. "Saat itulah aku sadar situasinya benar-benar buruk. Meski begitu, aku terus berpikir untuk melangkah sejauh mungkin, untuk memberimu waktu dan agar kamu bisa menonton sebuah pertandingan. Aku ingin memenangkannya untuk membawanya [trofi itu] kepadamu dan menunjukkan yang baru kepadamu. Aku tidak bisa, kakiku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Kali ini aku mencoba melawan tubuhku, tetapi aku tidak bisa."

    Meski demikian, bisa melangkah sedekat itu sudah menjadi ukuran tertinggi dari sosok itu sendiri.

  • 1. Takdir terpenuhi

    FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHY
    AFP

    Messi akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia di Qatar

    Momen penobatan dalam karier Messi. Ketika Gonzalo Montiel menggulirkan tendangan penalti penentu di akhir final Piala Dunia paling dramatis yang pernah dimainkan, status Messi sebagai yang terhebat sepanjang masa menjadi mustahil untuk diperdebatkan.

    Sejak Maradona pada 1986, belum ada lagi satu pemain yang mendominasi turnamen dengan cara sedemikian luar biasa, dengan Messi dinobatkan sebagai Player of the Match di setiap laga fase gugur yang ia mainkan.

    Dwigolnya dalam hasil imbang 3-3 yang menegangkan melawan Prancis di final di Qatar juga membuat total kontribusi golnya di Piala Dunia menjadi 21, satu lebih banyak daripada legenda Brasil Pele, dan membantunya menjadi satu-satunya pria dalam sejarah yang memenangi Golden Ball turnamen itu dua kali. Dan ia melakukan semua ini pada usia 35 tahun, yang menjadi bukti tingkat kehebatan berkelanjutan yang bahkan tidak mampu dicapai Maradona.

    Seperti yang ditulis Gary Lineker di media sosial, "Merupakan sebuah kehormatan luar biasa bisa menyaksikan Lionel Messi selama hampir dua dekade. Momen demi momen sepakbola yang memukau, menakjubkan, dan penuh sukacita. Dia adalah anugerah dari dewa-dewa sepakbola."