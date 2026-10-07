Messi datang ke Piala Dunia 2026 setelah meniru Maradona dalam hampir segala hal yang mungkin, dan bahkan melampauinya dalam beberapa aspek lain. Namun, ada satu hal yang belum ia lakukan, yaitu membawa Argentina menang atas rival lama mereka, Inggris. Pada malam 15 Juli, ia mewujudkan satu target yang tersisa itu, dan dengan cara yang luar biasa dramatis.

Dengan hanya lima menit waktu normal tersisa, Argentina tertinggal satu gol dari Inggris yang kian bermain negatif. Sang juara bertahan kesulitan menemukan jalan menembus pertahanan rapat lawan, dan bahkan ketika mereka berhasil, mistar dan tiang gawang menggagalkan mereka. Namun, Argentina kemudian membuat tim Thomas Tuchel lengah lewat sepak pojok pendek yang memungkinkan Messi menarik para bek ke arahnya, sehingga menciptakan cukup waktu dan ruang bagi Enzo Fernandez untuk menyamakan kedudukan lewat tembakan luar biasa dari luar kotak penalti.

Gol penyeimbang itu hanya membuat Inggris mundur semakin dalam ke sepertiga area permainan mereka sendiri, tetapi Messi tetap mampu menemukan Lautaro Martinez di kotak enam yard yang dipenuhi bek-bek bertubuh 1,83 m lewat umpan silang yang sangat terukur, dan sang striker menanduk Argentina yang terbilang biasa-biasa saja ke final.

Luar biasanya, Messi, di usia 39 tahun, menjadi pembeda antara dua tim dalam final Piala Dunia. "Kami mengira itu bisa saja Jude Bellingham atau [Harry] Kane," tutur Micah Richards dalam liputan BBC, "tetapi inilah alasan dia adalah raja, yang terhebat sepanjang masa. Sungguh luar biasa apa yang bisa dia lakukan."

Aksi heroik Messi di Piala Dunia menjadi semakin luar biasa karena ayahnya sakit serius di kampung halamannya dan meninggal dunia tak lama setelah kekalahan di final dari Spanyol.

“Setiap kali pertandingan berakhir, aku menunggu dan tidak menemukan pesanmu," tulis Messi dalam surat terbuka untuk Jorge. "Saat itulah aku sadar situasinya benar-benar buruk. Meski begitu, aku terus berpikir untuk melangkah sejauh mungkin, untuk memberimu waktu dan agar kamu bisa menonton sebuah pertandingan. Aku ingin memenangkannya untuk membawanya [trofi itu] kepadamu dan menunjukkan yang baru kepadamu. Aku tidak bisa, kakiku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Kali ini aku mencoba melawan tubuhku, tetapi aku tidak bisa."

Meski demikian, bisa melangkah sedekat itu sudah menjadi ukuran tertinggi dari sosok itu sendiri.