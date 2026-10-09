Pada 30 Oktober 2021, Ole Gunnar Solskjaer dan Nuno Espirito Santo sama-sama berada di bawah tekanan besar saat Manchester United bertandang menghadapi Tottenham di Premier League. United masih terguncang setelah kekalahan memalukan 5-0 di kandang dari Liverpool yang memperpanjang rangkaian tanpa kemenangan mereka menjadi empat laga, sementara Spurs kalah dalam empat dari enam pertandingan sebelumnya, dan hanya unggul satu poin atas lawan mereka sebelum kick-off.

Laga tersebut pun dijuluki 'El Sackico', permainan kata dari frasa Spanyol untuk pertemuan La Liga antara Real Madrid dan Barcelona, dengan banyak suporter dan pengamat merasa bahwa manajer yang kalah akan ditakdirkan menuju pintu keluar. Pada akhirnya, mereka benar.

United melaju ke kemenangan nyaman 3-0 di Tottenham Hotspur Stadium berkat gol dari Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, dan Marcus Rashford, yang membuat Solskjaer bisa bernapas lega. Sebaliknya, Nuno menampilkan ekspresi frustrasi dari sosok yang kehilangan seluruh keyakinannya setelah terus-menerus dicemooh para pendukung tuan rumah, yang bahkan tidak melihat tim mereka melepaskan satu tembakan tepat sasaran pun.

Benar saja, hanya dua hari kemudian, Nuno dipecat. Hasil-hasil itu mungkin masih bisa dimaafkan, tetapi buruknya penampilan Spurs membuat perubahan menjadi sebuah keharusan.

Nasib yang sama bisa menimpa Michael Carrick atau Roberto De Zerbi akhir pekan ini, dengan El Sackico 2.0 dijadwalkan berlangsung di Old Trafford pada Sabtu. Kali ini, United unggul tiga poin atas Tottenham, yang masih mencari kemenangan pertama mereka pada musim 2026-27. Tim asuhan De Zerbi juga baru mencetak dua gol dalam lima pertandingan, sehingga mudah untuk menarik kesamaan dengan tim Nuno yang tumpul.

Tapi jangan salah, Carrick berada di posisi yang lebih berbahaya daripada kolega asal Italia itu. Setelah digadang-gadang sebagai calon penantang gelar pada pramusim, sungguh memalukan United terpuruk di peringkat ke-12, dan tidak akan ada alasan untuk kemunduran besar lainnya. Jika Carrick tidak bisa menghadirkan kemenangan yang mampu mengangkat moral seperti yang dilakukan Solskjaer, maka masa depan pria yang lima tahun lalu pada periode ini menjabat sebagai asisten pelatih asal Norwegia itu akan berada di ujung tanduk.