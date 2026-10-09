Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Carrick De Zerbi 1:1Getty/GOAL

Selamat datang di El Sackico! Michael Carrick berada di ujung tanduk lebih daripada Roberto De Zerbi saat pelatih Manchester United dan Tottenham yang sedang tertekan saling berhadapan

Manchester United tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan saat menjamu Tottenham akhir pekan ini, setelah gagal membangun momentum dari raihan posisi ketiga di Premier League musim lalu

James Westwood
Diterjemahkan oleh

  • Pada 30 Oktober 2021, Ole Gunnar Solskjaer dan Nuno Espirito Santo sama-sama berada di bawah tekanan besar saat Manchester United bertandang menghadapi Tottenham di Premier League. United masih terguncang setelah kekalahan memalukan 5-0 di kandang dari Liverpool yang memperpanjang rangkaian tanpa kemenangan mereka menjadi empat laga, sementara Spurs kalah dalam empat dari enam pertandingan sebelumnya, dan hanya unggul satu poin atas lawan mereka sebelum kick-off.

    Laga tersebut pun dijuluki 'El Sackico', permainan kata dari frasa Spanyol untuk pertemuan La Liga antara Real Madrid dan Barcelona, dengan banyak suporter dan pengamat merasa bahwa manajer yang kalah akan ditakdirkan menuju pintu keluar. Pada akhirnya, mereka benar.

    United melaju ke kemenangan nyaman 3-0 di Tottenham Hotspur Stadium berkat gol dari Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, dan Marcus Rashford, yang membuat Solskjaer bisa bernapas lega. Sebaliknya, Nuno menampilkan ekspresi frustrasi dari sosok yang kehilangan seluruh keyakinannya setelah terus-menerus dicemooh para pendukung tuan rumah, yang bahkan tidak melihat tim mereka melepaskan satu tembakan tepat sasaran pun.

    Benar saja, hanya dua hari kemudian, Nuno dipecat. Hasil-hasil itu mungkin masih bisa dimaafkan, tetapi buruknya penampilan Spurs membuat perubahan menjadi sebuah keharusan.

    Nasib yang sama bisa menimpa Michael Carrick atau Roberto De Zerbi akhir pekan ini, dengan El Sackico 2.0 dijadwalkan berlangsung di Old Trafford pada Sabtu. Kali ini, United unggul tiga poin atas Tottenham, yang masih mencari kemenangan pertama mereka pada musim 2026-27. Tim asuhan De Zerbi juga baru mencetak dua gol dalam lima pertandingan, sehingga mudah untuk menarik kesamaan dengan tim Nuno yang tumpul.

    Tapi jangan salah, Carrick berada di posisi yang lebih berbahaya daripada kolega asal Italia itu. Setelah digadang-gadang sebagai calon penantang gelar pada pramusim, sungguh memalukan United terpuruk di peringkat ke-12, dan tidak akan ada alasan untuk kemunduran besar lainnya. Jika Carrick tidak bisa menghadirkan kemenangan yang mampu mengangkat moral seperti yang dilakukan Solskjaer, maka masa depan pria yang lima tahun lalu pada periode ini menjabat sebagai asisten pelatih asal Norwegia itu akan berada di ujung tanduk.

  • Dibekap cedera hamstring

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    United kembali ke titik nol setelah bursa transfer musim panas yang membingungkan karena begitu sepi

    Carrick melakukan pekerjaan hebat dalam mengangkat kepercayaan diri United setelah masa jabatan Ruben Amorim yang menjengkelkan, membawa tim finis di peringkat ketiga Premier League dengan poin lebih banyak daripada tim mana pun dalam 17 laga terakhir musim lalu. Pada 22 Mei, rezim kepemilikan INEOS menghadiahi Carrick dengan kontrak permanen berdurasi dua tahun, dengan opsi perpanjangan satu tahun, dan untuk sesaat, optimisme kembali ke Old Trafford.

    Sayangnya, Sir Jim Ratcliffe dkk kemudian praktis hanya diam saat semua rival United memperkuat diri secara signifikan pada bursa transfer musim panas. Mereka gagal menyadari bahwa perubahan besar dibutuhkan agar skuad tetap kompetitif dalam hingga 67 pertandingan di semua kompetisi, meningkat 27 laga dibandingkan satu tahun penuh tanpa sepakbola Eropa.

    Carlos Baleba, Youri Tielemans, dan Andrey Santos didatangkan dengan total £163 juta ($216 juta) dalam apa yang disebut sebagai perombakan lini tengah, tetapi tak satu pun dari mereka menggantikan profil Casemiro yang hengkang, dan area penting lainnya justru diabaikan, yakni di lini pertahanan dan ujung serangan. Carrick dibuat serba terbatas oleh dewan klub, dan tak mengejutkan, Manchester United kembali mengalami kemunduran karena pengambilan keputusan mereka yang buruk.

    United kalah di markas Hull City yang baru promosi pada pekan pembuka sebelum mengalahkan Ipswich Town di Old Trafford, meski dengan bantuan beberapa keputusan wasit yang dipertanyakan. Tim asuhan Carrick sejak itu ditahan imbang dalam laga tandang yang membuat frustrasi di markas Everton dan Fulham, dan mereka kalah 1-0 di kandang dari tetangga mereka, Manchester City, yang bermain dengan 10 orang.

    Ada juga kemenangan telak 4-0 atas debutan Liga Champions, Sabah, tetapi itu dibalas dengan kekalahan 3-2 dari Brighton di putaran ketiga Carabao Cup, saat United menyia-nyiakan keunggulan dua gol hingga kalah di Old Trafford untuk pertama kalinya sejak 1976.

    Aman untuk mengatakan bahwa masa bulan madu Carrick telah berakhir, dan ia harus menemukan cara untuk menutup celah di lini belakang serta menyuntikkan lebih banyak energi ke lini depan sebelum terlambat.

  • 'Rapuh'

    로베르토 데 제르비 (Roberto De Zerbi)
    Getty Images

    De Zerbi kesulitan mengubah Tottenham menjadi tim yang konsisten meski ada investasi besar untuk rekrutan baru

    Efek manajer baru Tottenham di bawah De Zerbi juga tidak bertahan lama. Pelatih asal Italia itu datang pada akhir Maret, mewarisi tim yang hanya unggul satu poin dari zona degradasi dan baru meraih satu kemenangan Premier League sepanjang 2026.

    De Zerbi kemudian berhasil menstabilkan keadaan, dengan Spurs mengumpulkan 11 poin dari tujuh pertandingan terakhir mereka, yang ditandai kemenangan 1-0 atas Everton pada laga terakhir yang memastikan kelangsungan mereka di liga.

    Tottenham menunjuk De Zerbi dengan kontrak lima tahun, dan menunjukkan kepercayaan mereka dengan mendukungnya sepenuhnya pada bursa transfer pertamanya. Total dana sebesar £334 juta ($442 juta) dihabiskan untuk 10 pemain baru, termasuk rekrutan termahal sepanjang sejarah klub Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Savio, dan mantan anak didik De Zerbi di Brighton, Jan Paul van Hecke.

    Para pendukung berhak berharap ada peningkatan lebih lanjut di lapangan setelah perekrutan yang begitu produktif, tetapi pada akhirnya sejauh ini mereka justru kecewa. Spurs terpuruk di dasar klasemen Premier League dengan dua poin dari lima pertandingan, dan bahkan tidak mencetak gol dalam empat laga pertama tersebut. Kelemahan mereka di kedua ujung lapangan terlihat jelas saat kalah 3-2 di kandang dari Aston Villa tepat sebelum jeda internasional, sesuatu yang tidak coba dihindari De Zerbi.

    "Sulit untuk dijelaskan," katanya. "Dalam 14 tahun saya sebagai pelatih, saya tidak pernah melihat tim seperti kami, begitu rapuh dan tidak konsisten."

    Tentu saja, Tottenham tidak bisa terus seperti ini, dan tugas De Zerbi adalah memperbaiki mentalitas skuad. Namun, situasi mereka tidak terasa seburuk United. Gagal menang di Old Trafford tidak akan menjadi akhir bagi De Zerbi, tetapi terasa bahwa waktu Carrick sudah sangat tipis, apa pun yang terjadi.

  • Perlu "reset"

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    Itu sepenuhnya tidak realistis, tetapi Carrick akan dituntut dengan standar yang lebih tinggi daripada De Zerbi saat United menargetkan kembalinya kejayaan masa lalu

    Bedanya, De Zerbi meneken proyek jangka panjang di Tottenham. Kesuksesan memang tidak akan datang dalam semalam bagi tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League pada masing-masing dari dua musim terakhir.

    Setelah wajah-wajah baru menyatu dan berpegang pada sistem De Zerbi menjadi kebiasaan, Tottenham seharusnya baik-baik saja. Finis di paruh atas akan menjadi sebuah kemajuan, dan jika mereka bisa mencuri tiket ke kompetisi Eropa, bahkan hanya ke Conference League, De Zerbi akan melakukan pekerjaan yang sangat bagus pada musim penuh pertamanya sebagai pelatih kepala.

    Sebaliknya, Carrick sedang mencoba melampaui standar yang jauh lebih tinggi di Old Trafford. Akan menjadi bencana jika Manchester United kembali gagal finis di lima besar, atau memenangi trofi. INEOS menargetkan gelar Premier League pada 2028, tepat saat ulang tahun ke-150 klub, dan karena itu inilah tahun ketika fondasinya harus diletakkan.

    Berdasarkan apa yang sudah kita lihat sejauh ini, Manchester United akan jauh dari target mereka. Satu-satunya harapan Carrick adalah bertahan sampai Januari dan memohon tambahan kekuatan di bursa musim dingin, tetapi akan menjadi keajaiban kecil jika dia bisa sampai ke sana, Manchester United memang sangat buruk.

    Keseimbangan tim ini tidak pas, meski Carrick memiliki daya gedor yang besar di sepertiga akhir lapangan, seperti yang dikatakan legenda klub Gary Neville kepada Sky Sports setelah hasil imbang 1-1 melawan Fulham; "Saya berharap dia bisa memainkan semua pemain menyerang itu, tetapi mereka akan membunuhnya dalam aspek bertahan. Bukan hanya pertahanan dan back four yang menimbulkan masalah baginya, [Bryan] Mbeumo dan [Marcus] Rashford terlalu tinggi dan melebar. Mereka tidak kembali merapat ke dalam. Anda punya Tielemans dan [Kobbie] Mainoo di lini tengah yang sedikit kurang dinamis. Baleba mungkin akan masuk ke sana. Bruno [Fernandes] sedikit berkeliaran, lalu [Matheus] Cunha juga sedikit berkeliaran.

    "Anda punya lima atau enam pemain yang lebih baik saat menguasai bola daripada tanpa bola. Akan bagus melihat mereka mencetak banyak gol dan mungkin kebobolan satu atau dua lalu memenangi pertandingan, tetapi harus ada penataan ulang dari sudut pandang struktur pertahanan karena terlalu banyak dari mereka yang berjalan-jalan di lapangan."

    Carrick sedang berusaha menjadikan Manchester United sebagai tim yang mampu mengontrol pertandingan, tetapi intensitasnya tidak ada. Sebaliknya, Tottenham memiliki itu dalam jumlah besar, karena De Zerbi menuntut gaya tekanan tinggi dan perebutan bola secara agresif di sepertiga akhir lapangan. Itu memang belum bekerja secara optimal, tetapi mereka punya identitas yang jelas, sementara Manchester United masih menjadi tim berisi individu-individu yang mengandalkan momen.

  • Tidak menyenangkan

    Michael Carrick Manchester United 2026-27 Everton
    Getty

    Bisa jadi Carrick berharap para pemain yang kembali bisa membalikkan keadaan, tetapi seharusnya ia benar-benar tidak berada dalam posisi ini

    Tiga poin akhir pekan ini tidak akan cukup untuk menutupi retakan yang ada, sama seperti yang terjadi pada Solskjaer pada 2021. Bahkan, United memecat pria Norwegia itu hanya tiga pekan setelah ia menjadi dalang kemenangan atas Tottenham, yang kemudian disusul hasil imbang 2-2 di markas Atalanta di Liga Champions, kekalahan 2-0 dalam derby melawan City, dan dibantai 4-1 oleh Watford di Vicarage Road.

    Jadwal yang menanti Carrick terlihat bahkan lebih tak kenal ampun; United memiliki tiga laga tandang setelah menghadapi Tottenham, melawan Atletico Madrid dan Como di Eropa, serta Leeds United yang belum terkalahkan di Premier League. Mereka juga akan menjamu Bournemouth sebelum menutup bulan ini dengan lawatan ke Chelsea. Carrick bisa saja sudah pergi pada November.

    Situasinya sudah mode krisis di Old Trafford, tetapi taruhannya tidak setinggi itu bagi Tottenham, yang hanya perlu memikirkan Premier League. De Zerbi akan diberi kesabaran saat ia berusaha membawa perubahan nyata, dan suasana di dalam tim relatif positif.

    "Saya akan mengklasifikasikan situasi kami saat ini sebagai klub sebagai negatif dalam hal hasil tetapi positif dalam hal permainan," kata Tonali saat sedang bertugas bersama Italia. "Kami menikmati permainan dan menciptakan peluang. Jika Anda tidak mencetak gol dalam sepakbola, Anda kalah. Kami tidak sedang terpuruk; kami hidup dan baik-baik saja, dan kami positif. Kami tahu tim ini sangat kuat."

    Pasukan Carrick tidak sedang menikmati permainan. Anda bisa merasakan kecemasan dalam pikiran mereka dan ketegangan di pundak mereka setiap kali menguasai bola. Bahkan Fernandes, kapten karismatik mereka dan pengambil risiko tanpa kompromi, tampak lebih sering memaksakan keadaan daripada biasanya.

    Namun, ini bukan sepenuhnya kabar suram. Baleba berpeluang menjalani debutnya melawan Tottenham setelah pulih dari masalah engkel, sementara Matthijs de Ligt juga sudah dekat untuk kembali setelah lama menepi akibat cedera punggung kronis. Integrasi keduanya masing-masing bisa sangat membantu mengatasi kurangnya fisik United di lini tengah dan kepolosan mereka di lini belakang.

    Amad Diallo, sementara itu, akan kembali masuk persaingan untuk tempat di sayap kanan setelah absen pada awal musim karena cedera pangkal paha. Kehadirannya akan memungkinkan Mbeumo melakukan apa yang paling ia kuasai dan bekerja di kanal, sementara Cunha bisa kembali bergeser ke kiri alih-alih mengisi peran No.9 yang tidak natural.

    Jika menilai dari penolakannya mengkritik tim secara terbuka hingga saat ini, Carrick mungkin diam-diam yakin para pemain ini bisa menjadi pembeda. Namun, sangat tidak adil ia berada dalam posisi ini; United seharusnya memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk mengatasi saat figur-figur kunci menepi.

    Pada kenyataannya, konsistensi hampir pasti akan tetap sulit diraih. Carrick diperlakukan seolah dia masih pelatih interim, alih-alih dipercaya membentuk tim sesuai visinya seperti yang didapat De Zerbi di Tottenham. Ia pantas mendapatkan yang jauh lebih baik, terlepas dari apa pun yang terjadi pada Sabtu.