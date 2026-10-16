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Cavan Sullivan Ryan RichterGetty

“Sekarang saatnya, kawan”: Bagaimana Ryan Richter mengeluarkan potensi Cavan Sullivan dan membawa Philadelphia Union dari posisi juru kunci menjadi kandidat juara MLS Cup

Ryan Richter mengungkapkan kepada GOAL bagaimana persiapan menyeluruh, keyakinan terhadap Cavan Sullivan dan Neil Pierre, serta kebangkitan luar biasa mendorong Union meraih delapan kemenangan beruntun di MLS.

Thomas Hindle
Diterjemahkan oleh

  • Perjalanan Ryan Richter menuju jabatan pelatih utama Philadelphia bermula dari sebuah pertanyaan. Ketika Union kesulitan pada awal musim, pelatih kepala tim utama Bradley Carnell bertanya kepada Richter, yang saat itu menangani tim MLS Next Pro klub tersebut, apa yang akan ia lakukan secara berbeda.

    Richter pun mulai bekerja. Ia menonton masing-masing dari 12 pertandingan pertama Philadelphia sebanyak tiga kali, menyusun 10 pengamatan terperinci dari setiap laga, lalu menyampaikan temuannya kepada Carnell.

    "Saya membantunya, tetapi tidak benar-benar menjadi bagian dari kelompok itu. Itu hanya pandangan orang luar tentang apa yang seharusnya dilakukan tim secara berbeda. Banyak pekerjaan yang saya curahkan untuk itu," kata Richter kepada GOAL.

    Jadi, ketika Carnell diberhentikan pada 27 Mei, saat Union berada di dasar klasemen MLS dan baru meraih satu kemenangan, Richter sudah benar-benar siap untuk mengambil alih.

    "Ketika mendapat kesempatan itu, saya sudah tahu hal-hal yang ingin saya tangani lebih dulu, apa yang menurut saya perlu dilakukan tim secara berbeda, juga bagaimana kondisi para pemain menurut saya, siapa saja yang seharusnya masuk tim terbaik, dan posisi yang seharusnya dimainkan para pemain. Saya telah mencurahkan begitu banyak pekerjaan untuk itu," ujar Richter.

    Namun, ia mungkin tidak siap melihat betapa baiknya semua itu berjalan. Philadelphia tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir. Mereka meraih delapan kemenangan beruntun. Mereka tidak kalah dalam pertandingan MLS selama lima bulan. Richter, orang luar yang diminta menyiapkan beberapa catatan, kini menjadi kandidat kuat Pelatih Terbaik Tahun Ini. Timnya pun tengah mencatatkan salah satu rentetan hasil paling mengesankan dalam sejarah liga.

  • Memanfaatkan jeda Piala Dunia

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Richter ditunjuk sebagai pelatih kepala sementara pada 27 Mei.

    Richter ditunjuk sebagai pelatih sementara pada akhir Mei sebagai bagian dari perombakan besar di jajaran petinggi klub. Tiga asisten baru didatangkan, sementara Jon Scheer diangkat menjadi direktur olahraga permanen.

    Setidaknya bagi pengamat dari luar, ada beberapa alasan yang lebih mudah terlihat di balik peningkatan pesat Union. Peran Cavan Sullivan yang berusia 17 tahun sangat penting. Ia mencatatkan 10 kontribusi gol selama rangkaian laga tanpa kekalahan Union. Begitu pula kembalinya Kai Wagner. Secara umum, pergantian pelatih juga bisa memberi dorongan baru kepada sekelompok pemain yang sebelumnya terpuruk.

    Namun, Richter menegaskan bahwa alasan utama di balik semua itu adalah waktu yang tersedia. MLS berhenti sejenak untuk Piala Dunia. Selama hampir sebulan, para pemain Union yang tengah dilanda kesulitan mendapat semacam liburan. Memang, skuad tetap aktif. Sullivan, misalnya, berlatih bersama tim-tim usia muda ketika USMNT tersingkir di babak 16 besar. Namun, untuk sementara, mereka terbebas dari beratnya jadwal MLS yang telah menguras tenaga skuad ini.

    Saat itulah Richter mulai bekerja. Ia memang sudah memiliki semacam rencana permainan, tetapi kesempatan untuk setidaknya meluangkan waktu bersama para pemainnya terbukti sangat penting.

    "Saya bisa bertemu langsung dengan beberapa pemain yang berada di Philly. Dengan pemain yang pulang ke rumah atau berada di Eropa, saya bisa berbicara lewat telepon dan mendengarkan mereka. Tingkat perincian taktis tentang apa yang ingin kami lakukan berbeda-beda, bergantung pada pemainnya," kata Richter.

    Beberapa pembicaraan sangat spesifik. Rekrutan baru Kai Wagner, yang kembali dari Birmingham City setelah menjalani periode mengecewakan di League One, menerima sejumlah instruksi taktis sekaligus berbicara soal kepemimpinan.

    "Kepada Kai, kami menyampaikan semua yang saya ingin dia lakukan bersama tim," kata Richter.

    Bek tengah yang tengah berkembang, Neil Pierre, diberi tahu bahwa ia perlu meningkatkan disiplin taktisnya.

    "Tantangan baginya adalah, bisakah kamu melakukannya secara konsisten di level ini? Bisakah kamu menjaga fokus di level ini? Jika kamu fokus dan lebih cepat membaca permainan, menempatkan diri dengan tepat, serta terus menyesuaikan posisi awalmu, kamu tentu bisa sukses di level ini. Kami tahu kamu siap secara fisik. Dia membaca permainan dengan baik, tetapi pertanyaannya adalah, 'Bisakah dia melakukannya selama 20 pertandingan?'," jelas Richter.

  • “Cavan perlu diajak bicara dengan cara berbeda”

    Cavan Sullivan, Philadelphia Union
    Getty

    Sullivan telah menjadi salah satu senjata serang paling mematikan di MLS di bawah asuhan Richter.

    Lalu, ada Cavan Sullivan. Para penggemar Union sudah lama mendesak agar pemain yang kini berusia 17 tahun itu diberi kebebasan penuh dalam sistem yang sesuai dengan kelebihannya. Ia mungkin pemain paling berbakat yang pernah dihasilkan akademi MLS. Menurut sebagian orang, ia hanya perlu diberi kepercayaan.

    Richter kebetulan telah mendampingi setiap tahap perkembangannya, sejak awal Sullivan bermain sepakbola di usia muda hingga MLS Next Pro. Bagi Sullivan, yang dibutuhkan adalah dorongan.

    “Cavan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Saya bilang, ‘Sekarang waktunya, Kawan. Sekarang kamu benar-benar mendapat kesempatan, bukan cuma beberapa menit bermain. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Kamu mendapat kesempatan, tetapi kamu harus benar-benar memanfaatkannya,’” kata Richter.

    Sullivan pun menaruh kepercayaan kepada Richter.

    “Saya mengenalnya sejak saya berusia sekitar delapan tahun. Dia melatih saya saat saya berusia sekitar delapan atau sembilan tahun, di pra-akademi. Pengalaman ini luar biasa. Hubungan kami sangat baik, dan saya sangat berterima kasih atas semua yang telah dia lakukan,” kata Sullivan kepada GOAL pada Agustus.

    Kepercayaan itu terbayar sepenuhnya. Sulit untuk melebih-lebihkan dampak Sullivan bagi Union. Sejak bergabung secara penuh dengan tim utama dan dimainkan di posisi favoritnya sebagai sayap kanan, ia menjadi pemain menyerang paling efektif di MLS.

    Jumlah assist-nya musim ini sama dengan Lionel Messi, meski ia bermain 600 menit lebih sedikit. Ia juga memecahkan rekor kontribusi gol oleh seorang pemain remaja, dengan 21 kontribusi gol.

    Bahkan Richter tidak menyangka hal ini akan terjadi.

    “Dia berbeda dari siapa pun yang pernah saya lihat selama 10 tahun bekerja di klub ini, baik di level tim utama, akademi, maupun tim kedua. Dia berbeda... tetapi tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa secara keseluruhan catatan kontribusinya akan seperti ini,” kata Richter.

    Richter pun yakin Sullivan masih bisa berkembang lebih jauh.

    “Saya senang untuknya dan bangga kepadanya, tetapi dia harus tetap fokus bekerja keras. Dia akan melakukannya karena dia punya target besar dan tekad yang kuat. Namun, kami harus terus mendorongnya untuk meraih lebih banyak, terus berkembang, dan memberikan dampak lebih besar dalam pertandingan. Kita lihat nanti apa yang bisa kami lakukan,” kata Richter.

  • “Ini adalah awal dari sesuatu yang berbeda”

    New York City FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Keberhasilan membalikkan keadaan saat menghadapi NYCFC sangat penting untuk menjaga rentetan kemenangan Union.

    Namun, untuk menjalani rentetan hasil seperti ini, pidato yang membangkitkan semangat, penampilan para pemain bintang, dan penyesuaian taktik saja tidak cukup. Richter memang mengatakan hal-hal yang tepat dan mempersiapkan tim dengan cara yang tepat, tetapi semua itu juga membutuhkan eksekusi yang baik.

    Menurut Richter, hasil-hasil besar itu saling melengkapi, dan cara meraih kemenangan sama pentingnya dengan kemenangan itu sendiri. Lihat saja laga pertama setelah jeda Piala Dunia. Union mencetak gol setelah sembilan menit. Mereka melepaskan 24 tembakan saat menghadapi New York Red Bulls dan, meski hanya menguasai bola 37 persen, menang 3-1.

    Itulah yang menjadi awal dari rentetan tersebut.

    "Laga pertama pada paruh kedua musim, memulainya dengan cara seperti itu... kami bermain dengan begitu banyak energi untuk memenangi laga kandang tersebut. Rasanya seperti, 'hei, ini awal dari sesuatu yang berbeda'," kata Richter.

    Lalu, ada pula kemenangan-kemenangan setelah tertinggal. Union yang sebelumnya mungkin akan menyerah setelah tertinggal 2-0 dari Atlanta hingga menit ke-66. Namun, mereka justru mencetak tiga gol dalam 25 menit terakhir, termasuk dua gol pada masa injury time, untuk menang 3-2. Pada 16 Agustus, Union tertinggal 2-0 dari NYCFC saat turun minum. Setelah tiga assist Sullivan, mereka keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2.

    Rentetan gol yang memukau saat menghadapi Sporting KC bahkan lebih mengesankan. Philadelphia kebobolan tiga gol pada awal laga melawan tim terburuk di Wilayah Barat. Empat gol luar biasa dalam rentang sembilan menit pada babak kedua membuat mereka membalikkan keadaan.

  • “Saya ingin menjadi pelatih Union”

    Philadelphia Union v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Richter telah menegaskan bahwa ia ingin menjadi pelatih kepala Union secara permanen.

    Namun, masih ada pertanyaan soal keberlanjutan. Kapan rentetan hasil luar biasa berubah menjadi sesuatu yang lebih permanen? Membalikkan ketertinggalan dan melancarkan serangan-serangan eksplosif memang terlihat bagus, dan tentu meningkatkan moral, tetapi itu cara bermain sepak bola yang berisiko.

    Richter juga harus membuat timnya sedikit lebih mampu mengendalikan pertandingan. Mereka mungkin muda dan bermain dengan kekacauan yang menarik, tetapi sedikit pragmatisme mungkin diperlukan. Kenyataan lain yang tak kalah jelas adalah jabatan Richter masih tertulis sebagai "pelatih kepala sementara". Terlepas dari suasana positif yang ada, pekerjaan ini secara teknis belum permanen.

    Namun, ia ingin hal itu berubah.

    "Saya ingin menjadi pelatih Union. Itu jelas. Mereka tahu itu, dan semua pembicaraan kami berlangsung positif," kata Richter. "Namun, sejujurnya, saya tidak terlalu memikirkan hal itu."

    Mungkin sedikit ketidakpastian itu justru baik. Ketika Richter masih mengamati dari luar sambil tekun menyusun laporan pertandingan, ada sesuatu yang mulai terasa pas. Suasananya positif, hasilnya pun ada. Pada titik itu, hal-hal lain cenderung beres dengan sendirinya.

    "Jika kami bekerja dengan baik, urusan itu akan beres dengan sendirinya. Saya cukup yakin akan hal itu," kata Richter.