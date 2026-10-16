Perjalanan Ryan Richter menuju jabatan pelatih utama Philadelphia bermula dari sebuah pertanyaan. Ketika Union kesulitan pada awal musim, pelatih kepala tim utama Bradley Carnell bertanya kepada Richter, yang saat itu menangani tim MLS Next Pro klub tersebut, apa yang akan ia lakukan secara berbeda.

Richter pun mulai bekerja. Ia menonton masing-masing dari 12 pertandingan pertama Philadelphia sebanyak tiga kali, menyusun 10 pengamatan terperinci dari setiap laga, lalu menyampaikan temuannya kepada Carnell.

"Saya membantunya, tetapi tidak benar-benar menjadi bagian dari kelompok itu. Itu hanya pandangan orang luar tentang apa yang seharusnya dilakukan tim secara berbeda. Banyak pekerjaan yang saya curahkan untuk itu," kata Richter kepada GOAL.

Jadi, ketika Carnell diberhentikan pada 27 Mei, saat Union berada di dasar klasemen MLS dan baru meraih satu kemenangan, Richter sudah benar-benar siap untuk mengambil alih.

"Ketika mendapat kesempatan itu, saya sudah tahu hal-hal yang ingin saya tangani lebih dulu, apa yang menurut saya perlu dilakukan tim secara berbeda, juga bagaimana kondisi para pemain menurut saya, siapa saja yang seharusnya masuk tim terbaik, dan posisi yang seharusnya dimainkan para pemain. Saya telah mencurahkan begitu banyak pekerjaan untuk itu," ujar Richter.

Namun, ia mungkin tidak siap melihat betapa baiknya semua itu berjalan. Philadelphia tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir. Mereka meraih delapan kemenangan beruntun. Mereka tidak kalah dalam pertandingan MLS selama lima bulan. Richter, orang luar yang diminta menyiapkan beberapa catatan, kini menjadi kandidat kuat Pelatih Terbaik Tahun Ini. Timnya pun tengah mencatatkan salah satu rentetan hasil paling mengesankan dalam sejarah liga.